4 alternativ och konkurrenter till Spotlight Search 2025

Spotlight är ett inbyggt sökverktyg som har varit en viktig del av Mac-operativsystemet sedan 2005. Apple har kontinuerligt förbättrat det genom åren. Idag kan det lösa ekvationer, utföra enhets- och valutaomvandlingar och söka i dokument, till skillnad från Windows-sökningen.

Det har dock några brister som gör att Mac-användare önskar sig mer. Om du tillhör denna kategori har du kommit rätt.

Denna blogg listar de bästa Spotlight-alternativen som finns idag och ger dig all viktig information du behöver för att avgöra vilket som passar dig bäst.

Vad ska du leta efter i alternativ till Spotlight-sökning?

Det finns inga definitiva riktlinjer för vad man ska leta efter i Spotlight-alternativ, eftersom det beror på individuella behov och krav. Här listar vi några specifika problem som användare upplever med Spotlight-sökningen:

Begränsade sökoperatorer och inkonsekventa resultat: Leta efter alternativ som erbjuder avancerade sökfunktioner med kraftfulla sökoperatorer, till exempel sökning i filmetadata eller via filtyp.

Anpassningsbegränsningar : Fokusera på alternativ som erbjuder omfattande anpassningsmöjligheter. Leta efter funktioner som textutvidgning, anpassade åtgärder och avancerade arbetsflöden för att skräddarsy sökupplevelsen efter dina behov.

Bristande integration utanför Mac-ekosystemet: Alternativet bör gå utöver att söka i Mac-filer. Det måste integreras med molnapplikationer som Google Docs-funktioner för att starta applikationer och kunna söka på webben samtidigt.

Brist på effektiv indexering: Prioritera alternativ som är kända för sin hastighet och effektivitet och som endast indexerar de filer och mappar som behöver indexeras.

Inte produktivitetsfokuserat: Förutom snabbare sökningar, leta efter ytterligare funktioner som hantering av urklippshistorik, möjlighet att utföra systemkommandon, omedelbara sökresultat, ett bättre användargränssnitt etc.

De 4 bästa alternativen till Spotlight

Vårt sätt att arbeta förändras – AI, personalisering och integration är dagens buzzwords. För att förbli produktiv behöver du verktyg som håller jämna steg med utvecklingen. Med det sagt, här är våra fyra bästa alternativ till Spotlight!

1. ClickUp

Kom igång med ClickUp Använd ClickUps universella sökfunktion och dess produktivitetssvit för att effektivisera projektledningen.

Om du letar efter det bästa alternativet till Spotlight för att öka din produktivitet och ta dig in i framtiden, måste du prova ClickUp.

ClickUp är ett produktivitetsverktyg som löser alla moderna projektledningsbehov. Men varför pratar vi om ett projektledningsverktyg här, kanske du undrar?

Svaret är tvåfaldigt: ClickUps universella sökfunktion, som drivs av dess inbyggda AI-verktyg – ClickUp Brain, och tillsammans utgör de framtidens produktivitet.

Låt oss dyka in i varför. Sökfunktionen i ClickUps senaste version (V3) förstår naturligt språk. Detta förändrar hur du hittar filer och mappar på din dator.

Behöver du den marknadsföringspresentation som du samarbetade med Tom om förra månaden?

Skriv "hitta presentationen om marknadsföring med Tom från förra månaden" så kommer sökningen att visa filnamnet direkt.

Sök med anpassningsbara och personliga rekommendationer med ClickUps Universal Search

Fördelarna med ClickUp går utöver möjligheten att söka i dina lokala filer och mappar. Letar du efter en post i din att göra-lista-app? ClickUp kan integreras med över 20 appar som Google Drive, HubSpot, Confluence, GitHub, Slack och många fler.

Starta och sök i alla dina integrerade appar från ClickUp

Det bästa av allt är att du kan starta appar, hitta filer, söka på webben och utföra systemkommandon via den universella sökfunktionen som är tillgänglig från Kommandocentret, skrivbordet och den globala åtgärdsfältet.

Starta en universell sökning från flera platser

Låt oss nu tala om det robusta neurala nätverket som har gjort detta möjligt – ClickUp Brain. Om vi bara skulle välja en enda anledning till varför vi rekommenderar ClickUp som ett av de bästa alternativen till Spotlight, skulle det vara denna.

Utför flera uppgifter med några få klick med hjälp av ClickUp Brain

Medan Spotlight i hög grad förlitar sig på tekniker som indexering, import av metadata och sökordsmatchning, förlitar sig ClickUp Brain på naturlig språkbehandling för att förstå sammanhanget och avsikten bakom dina sökningar.

ClickUp är ett praktiskt projektledningsverktyg om du följer Agile-metoden. Funktioner som ClickUp Kanban Boards och ClickUp Burndown Chart Templates hjälper dig att hålla koll på dina agila projekt med en visuell representation av ditt arbetsflöde och dina framsteg.

Du kan också använda ClickUp Brains AI-skrivare för att skapa Agile-dokument på en bråkdel av tiden.

Dessutom kan du med funktioner som ClickUp Dashboards skapa ett stort antal anpassningsbara instrumentpaneler som dra-och-släpp-widgets. Dessa kan visa allt från kritiska KPI:er till viktig projektinformation för dig och dina team.

ClickUp låter dig också utforma anpassade formulär för att samla in information från kunder eller teammedlemmar, vilket automatiserar repetitiva uppgifter som att tilldela uppgifter eller skicka aviseringar baserat på inlämnade formulär.

ClickUp erbjuder flera funktioner, såsom ClickUps Mind Maps och ClickUp Whiteboards, som fungerar utmärkt när du brainstormar idéer, organiserar dem och samarbetar med teamet, vilket är vad som behövs just nu.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Universal Search : Hitta filer, starta appar och sök i alla dina integrerade appar.

ClickUp Brain : Använd naturligt språk för att hitta filer och dokument. Det anpassar sig hela tiden efter din arbetsstil.

ClickUp AI Knowlege Manager : Får svar på dina frågor från dina dokument, oavsett om de finns på din dator eller i någon av dina anslutna appar.

ClickUp AI Project Manager: Automatiserar repetitiva uppgifter, genererar insiktsfulla rapporter och sammanfattar dokument med några få klick.

Begränsningar i ClickUp

Mindre visningsfel i vissa situationer

Få avancerade användare anser att ClickUps mobilapp saknar funktioner jämfört med desktopversionen.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Alfred

Arbetsflödesfunktion via Alfred

Alfred är det andra alternativet till Spotlight som vi rekommenderar. Det erbjuder mycket mer än den systemomfattande sökfunktionen Spotlight. Om du är en av de Mac-användare som vill ha en app som kan göra allt, från att söka på din dator till att styra din musik, är detta ett bra val.

Alfred bästa funktioner

Hitta snabbt filer på din dator eller information på internet baserat på din webbhistorik och dina sökkriterier.

Skapa anpassade textutdrag som håller reda på din urklippshistorik

Få möjlighet att skapa kraftfulla arbetsflöden (ett betalt tillägg) som kan hjälpa dig att automatisera repetitiva uppgifter, söka i hela filsystemet på din Mac eller utföra komplexa åtgärder med några få tangenttryckningar.

Begränsningar för Alfred

Grundversionen av Alfred är gratis, men för att få tillgång till några av de mer avancerade funktionerna som listas här måste du köpa Powerpack.

Alfred har en brant inlärningskurva om du vill utnyttja dess funktioner till fullo.

Priser för Alfred

Grundläggande verktyg: Gratis

Powerpack Enkel licens: 34 €

Powerpack Mega Supporter: 59 €

Alfred-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (34 recensioner)

Capterra: 2,8/5 (13 recensioner)

3. Raycast

Kodredigerare via RayCast

Raycast är ett av de bästa alternativen till Spotlight om produktivitet och snabb åtkomst till dina mest använda appar är viktigast för dig. Även om det saknar några unika funktioner som andra appar på denna lista erbjuder, kompenserar det detta genom att erbjuda de flesta av sina viktigaste funktioner gratis.

Raycasts bästa funktioner

Hitta filer och mappar snabbare med Raycast, som är lätt, responsivt och inte tar upp mycket diskutrymme.

Starta appar och styr din Mac med bara några tangenttryckningar, eftersom den stöder systemkommandon.

Skapa genvägar för vanliga fraser eller svar med funktionen "text snippet" som erbjuder liknande funktionalitet som Alfred.

RayCast-begränsningar

Om du använder Raycast på flera enheter måste du uppgradera till Pro-planen.

Räkna med en brant inlärningskurva med detta verktyg.

Den kostnadsfria versionen ger dig inte tillgång till dess AI-funktioner.

RayCast-priser

Gratis

Pro: 10 dollar per månad

Team: Gratis

Team Pro: 15 dollar per månad

RayCast-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (11 recensioner)

Capterra: NA

4. Launchbar

Snabb webbsökning via Launchbar

LaunchBar släpptes 2016 och har kontinuerligt förbättrats för att bli ett kraftfullt verktyg för att söka efter filer på Mac.

LaunchBar är i första hand ett programstartprogram som använder en adaptiv förkortningsalgoritm som kan hitta objekt genom att skriva in korta akronymer av deras namn. Det stöder också direkta webbsökningar på Google, Wikipedia och DuckDuckGo.

LaunchBars bästa funktioner

Hitta objekt genom att skriva korta förkortningar av deras namn (till exempel "SP" för Systeminställningar).

Gör det möjligt att skriptade dina åtgärder för ultimat anpassningsbarhet

Visa ytterligare information om specifika filer, eftersom LaunchBar även kan visa filmetadata.

Begränsningar för LaunchBar

De första sökningarna tar tid att visa alla resultat, eftersom den initiala indexeringen kan vara mycket långsam.

Priser för LaunchBar

Enkel licens : 35 €

Familjelicens: 59 €

LaunchBar-betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: NA

Framtidssäkra din produktivitet med ClickUp

Där har du dem: de fyra bästa alternativen till Spotlight. Spotlight har varit populärt bland Mac-användare i många år. Men arbetets natur förändras, och om du läser detta är det uppenbart att du letar efter ett bättre alternativ.

Varje verktyg som listas här utmärker sig inom sin nisch och erbjuder allt från universella kontextuella sökningar till möjligheten att automatisera dina uppgifter. Vad som fungerar bäst för dig beror dock på din specifika upplevelse av vad Spotlight saknar.

Om du arbetar med många molnintegrationer och vill ha mer än bara ett bättre alternativ till Spotlight när det gäller sökfunktioner, är ClickUp rätt val. Det är mer än bara ett intelligent sökverktyg; det är ett produktivitetsverktyg som kan förbättra ditt arbete.

Så varför vänta? Registrera dig gratis hos ClickUp idag för att själv uppleva dess funktioner.

Vanliga frågor

1. Är RayCast ett bättre alternativ än Spotlight?

RayCast erbjuder en funktion som liknar Spotlight. Det är dock en lättare app som är mycket mer responsiv och mindre resurskrävande än Spotlight.

2. Finns det något motsvarande Spotlight i Windows?

Den senaste versionen av Windows (11) har en standardsökningsfunktion som liknar Spotlight, men saknar några avancerade funktioner som Spotlight Search erbjuder sina Mac-användare. Om du vill ha en app som kan göra det som Spotlight Search gör på Mac och mer därtill, kan du prova ClickUp.

3. Är Alfred ett bättre alternativ till Spotlight?

Den kostnadsfria versionen av Alfred erbjuder ungefär samma funktionalitet som Spotlight-sökning. Om du köper Powerpack får du dock tillgång till många kraftfulla funktioner som gör det till ett bättre alternativ till Spotlight.

4. RayCast vs Alfred: Hur väljer jag?

Om ditt primära behov är snabbare sökhastigheter och tillgång till några grundläggande funktioner utan kostnad, välj RayCast. Om du är en avancerad Mac-användare som behöver många fler funktioner, såsom avancerade arbetsflöden, textutdrag, klippbordshistorik och mer, och inte har något emot att betala lite extra för Powerpack, är Alfred appen för dig.