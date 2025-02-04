10 alternativ till Databox för dataspårning och rapportering 2025

Du är förmodligen redan bekant med Databox. Och några av dina branschkollegor använder säkert det för dataspårning, inbäddad analys och rapportering.

Trots sin användbarhet kan Databox dock brista när det gäller hantering av komplexa datauppgifter. Det saknar också avancerade analysfunktioner och kan vara kostsamt vid omfattande användning.

Följ med oss när vi utforskar de 10 bästa alternativen till Databox. Från användarvänliga gränssnitt till avancerade prediktiva analysfunktioner – dessa datavisualiseringsverktyg har något för alla.

Vad ska du leta efter i Databox-alternativ?

Det finns många Databox-alternativ som kan erbjuda den funktionalitet och flexibilitet du behöver. Men vilka är de viktigaste funktionerna du bör leta efter?

En verkligt modern och effektiv programvara för affärsanalys måste ha följande:

Användarvänligt gränssnitt : Leta efter verktyg med ett enkelt och intuitivt användargränssnitt som inte kräver omfattande utbildning för att kunna navigera.

Anpassningsalternativ: Prioritera Databox-alternativ som gör det möjligt att skräddarsy rapporter och interaktiva instrumentpaneler efter dina specifika behov och varumärke.

Integrationsstöd: Överväg plattformar som kan integreras sömlöst med din befintliga programvara och dina datakällor, till exempel CRM- eller marknadsföringsautomatiseringsplattformar.

Olika format för datavisualisering: Det är en bra idé att välja verktyg som kan kombinera data och presentera den på ett visuellt tilltalande och informativt sätt, till exempel med diagram, grafer och värmekartor.

Insikter i realtid: Överväg Databox-alternativ som erbjuder dataspårning och rapportering i realtid, vilket kan vara avgörande för att övervaka kampanjer och fatta beslut i rätt tid.

Mobil tillgänglighet: Lösningar som har en mobilapp eller är mobilresponsiva för åtkomst på språng kan vara att föredra, så att du kan hålla dig uppkopplad och informerad var du än befinner dig.

Flexibla kostnader: De bästa Databox-alternativen passar din budget, med hänsyn till eventuella ytterligare funktioner eller tillägg som kan medföra extra kostnader.

Stark kundsupport: Hitta ett alternativ som erbjuder pålitlig kundsupport för att hjälpa till med frågor som installation, felsökning och utbildning.

De 10 bästa Databox-alternativen att använda 2024

Nu när vi vet vad vi ska leta efter i ett alternativ till Databox, låt oss titta på verktyg som erbjuder några eller alla dessa funktioner.

1. Looker Studio

via Looker Studio

Looker Studio (tidigare Google Data Studio) är en del av Looker, en plattform för affärsintelligens (BI) och analys som ägs av Google Cloud. Den hjälper dig att skapa och dela anpassade dataupplevelser, inklusive rapporter och interaktiva instrumentpaneler. Och du kan göra allt detta utan att skriva SQL-frågor eller använda komplicerade BI-verktyg!

Med Looker Studio kan du kombinera data från alla dina favoritkällor, till exempel ditt CRM-system eller dina marknadsföringsplattformar, för att få en fullständig bild av din verksamhet.

Och det bästa av allt? Det är gratis, alltid uppdaterat och kan anpassas i stor utsträckning, vilket gör det till ett av de mest populära alternativen till Databox.

Looker Studios bästa funktioner

Ställ in varningar baserade på specifika datagränsvärden och få omedelbart besked vid betydande förändringar.

Samarbeta med teammedlemmar och dela enkelt rapporter och instrumentpaneler.

Bädda in rapporter och instrumentpaneler i andra applikationer och webbplatser

Få rollbaserad åtkomstkontroll och kryptering för förbättrad datasäkerhet.

Utforska dina data med ett brett utbud av interaktiva visualiseringar, inklusive diagram, grafer och kartor.

Begränsningar för Looker Studio

Det kan vara komplicerat för användare som inte är bekanta med datamodellering och visualiseringskoncept.

Det kanske inte går att integrera med alla dina företagsverktyg och datavisualiseringsplattformar.

Priser för Looker Studio

Looker Studio: Gratis

Looker Studio Pro: 9 $/månad per användare, per projekt

Betyg och recensioner av Looker Studio

G2 : 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

2. Metrics Watch

via Metrics Watch

Metrics Watch är utformat för att spåra och rapportera nyckeltal (KPI) relaterade till affärs- och marknadsföringsmått. Det hjälper dig att övervaka prestandan för din webbplats, sociala mediekanaler och marknadsföringskampanjer.

Med dess automatiserade spårnings- och realtidsrapporteringsfunktioner kan du hålla dig uppdaterad om dina mätvärden och fatta välgrundade beslut för att förbättra ditt företags prestanda.

Metrics Watch erbjuder anpassningsbara instrumentpaneler, schemalagda marknadsföringsrapporter och alternativ för datavisualisering. Allt detta gör det så mycket enklare att analysera dina KPI:er!

Metrics Watch bästa funktioner

Samla in data från olika källor, såsom Google Analytics, sociala medieplattformar och anpassade källor, och slipp manuell datainmatning en gång för alla.

Följ de senaste prestandauppgifterna i realtid

Schemalägg marknadsföringsrapporter för att få regelbundna uppdateringar om KPI-mått utan att behöva kontrollera verktyget manuellt.

Exportera data i olika format, till exempel CSV och Excel, för vidare analys eller delning.

Begränsningar för Metrics Watch

Betalt verktyg. Kostnaden kan vara en begränsning för mindre företag.

Begränsade anpassningsmöjligheter, särskilt om du behöver mycket specifika spårningsfunktioner.

Priser för Metrics Watch

Startpaket: 29 $/månad

Pro: 50 $/månad

Premium-abonnemang: 100 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Metrics Watch-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

3. Anaconda

via Anaconda

Anaconda tillhandahåller en centraliserad plattform för datavisualisering för hantering och övervakning av datapipelines, modeller och analysarbetsflöden. Den förenklar paket- och miljöhantering och inkluderar en AI-driven kodningsassistent som underlättar utvecklingen.

Detta BI-verktyg kan också spåra prestanda och användning av maskininlärningsmodeller för att övervaka modellens noggrannhet, prestandamätvärden och de data som används för att träna och utvärdera modellerna.

Med Anaconda Enterprise kan du spåra och övervaka utförandet av arbetsflöden för dataanalys. Detta inkluderar spårning av utförandet av enskilda uppgifter, beroenden mellan uppgifter och det övergripande framsteget i arbetsflödet.

Anacondas bästa funktioner

Dokumentera och hantera metadata (datakälla, schema och användningsstatistik) för datatillgångar.

Få tillgång till tusentals paket för datavetenskap och maskininlärning, inklusive öppen källkodslösningar.

Integrera med populära datalagringslösningar, såsom Hadoop och AWS S3, och ramverk för maskininlärning, såsom TensorFlow och PyTorch.

Hantera stora datamängder

Anacondas begränsningar

Mindre mångsidigt för organisationer som använder en mångfald av analysplattformar.

Begränsade möjligheter i nischade eller avancerade analysfall

Det kan krävas ytterligare utbildning och investeringar för organisationer som ännu inte använder Anaconda-produkter.

Ingen gratisversion

Anaconda-priser

Företag: 50 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Anaconda-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (70+ recensioner)

4. GeckoBoard

via GeckoBoard

Geckoboard är en realtidsdashboard som hjälper dig att visualisera och analysera data och viktiga mätvärden på ett sätt som passar dig bäst.

Det erbjuder också widgets som visar de viktigaste uppgifterna från applikationer som Google Analytics och Salesforce, till exempel diagram, tabeller och text. Du kan sedan dela dessa instrumentpaneler med teammedlemmar och flera kunder, vilket gör det enklare att övervaka prestanda och spåra framsteg.

Geckoboard är ett av de enklare alternativen till Databox och är lätt att använda. Det uppdaterar data automatiskt i realtid och ger dig den senaste informationen. Med denna KPI-programvara kan du även filtrera data, så att du kan fokusera på specifika delmängder av information.

GeckoBoards bästa funktioner

Välj mellan en mängd olika teman, layouter och färgscheman för att anpassa utseendet på datadashboards.

Ställ in behörigheter för data så att endast behöriga användare kan komma åt känslig information.

Visa historiska data för att spåra trender över tid

Begränsningar för GeckoBoard

Anpassade datakällor kan kräva ytterligare programmering och teknisk expertis för komplexa datatransformationer.

Har en begränsning på mängden data som kan visas i en enskild widget.

Ingen gratisversion

Priser för GeckoBoard

Essential: 49 $/månad

Pro: 99 $/månad

Skala: 699 $/månad

GeckoBoard-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

5. Whatagraph

via Whatagraph

Whatagraph är ett omfattande och användarvänligt verktyg för kundrapportering som är utformat för att förenkla datavisualisering och analys för digitala marknadsföringskampanjer. Det erbjuder många funktioner, inklusive anpassningsbara mallar, dataspårning i realtid och automatisk rapportgenerering.

Med det intuitiva gränssnittet kan du enkelt skapa visuellt tilltalande marknadsföringsrapporter som visar viktiga prestationsmått över olika kanaler, såsom sociala medier och e-postmarknadsföring.

Whatagraph integreras också med populära plattformar som Google Ads, Google Analytics, Facebook Ads och Instagram Insights, vilket gör det till ett mångsidigt verktyg för marknadsförare.

Whatagraphs bästa funktioner

Anpassa mallar och skapa skräddarsydda marknadsföringsrapporter

Spåra realtidsdata för uppdaterade insikter

Skapa rapporter automatiskt för att spara tid

Integrera data från populära marknadsföringsplattformar

Arbeta snabbt och utan avbrott med det användarvänliga gränssnittet.

Whatagraphs begränsningar

Brist på avancerad affärsanalys

Begränsat stöd för vissa datakällor

Priserna kanske inte passar småföretag eller enskilda marknadsförare.

Whatagraphs prissättning

Essential: 249 $/månad (faktureras årligen)

Avancerat: 499 $/månad (faktureras årligen)

Anpassad: Anpassad prissättning

Whatagraph-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 260 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 80 recensioner)

6. Klipfolio Powermetrics

via Klipfolio Powermetrics

Klipfolio PowerMetrics är ett molnbaserat BI- och datavisualiseringsverktyg som låter dig skapa anpassade instrumentpaneler och rapporter från dina data.

Det erbjuder ett brett utbud av datakopplingar, inklusive Google Analytics, Salesforce och MySQL, som hjälper dig att integrera dina datakällor.

Detta datahanteringsverktyg erbjuder också ett bibliotek med färdiga mallar och widgets för instrumentpaneler, vilket gör det enkelt att komma igång.

Klipfolio PowerMetrics är utformat för företag av alla storlekar och kan användas inom olika branscher. De erbjuder en kostnadsfri provperiod och prenumerationsplaner med priser baserade på antalet användare och datakällor.

Klipfolio Powermetrics bästa funktioner

Välj mellan en mängd olika diagramtyper, inklusive linjediagram, stapeldiagram och cirkeldiagram.

Visa dina data i realtid för att fatta välgrundade beslut baserade på den senaste informationen.

Dela dina instrumentpaneler och rapporter med teammedlemmarna

Manipulera dina data med formler och beräkningar för flexibel dataanalys.

Samla data från flera källor genom integrationer med dbt, Snowflake, Google Analytics, Hubspot etc.

Klipfolio Powermetrics begränsningar

Saknar avancerade funktioner för datatransformation

Nya användare tycker att detta verktyg är komplicerat.

Prismodellen kan vara något högre för större organisationer.

Klipfolio Powermetrics prissättning

Gratis

Standard: 300 $/månad

Anpassad: 800 $/månad (faktureras årligen)

Klipfolio Powermetrics betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (180+ recensioner)

7. AgencyAnalytics

via AgencyAnalytics

AgencyAnalytics är en omfattande marknadsföringsplattform som är särskilt utformad för digitala marknadsförare som behöver robusta verktyg för att spåra och rapportera kampanjdata på ett effektivt sätt.

Denna datavisualiseringsplattform erbjuder en integrerad uppsättning funktioner som stöder SEO, PPC, sociala medier, e-postmarknadsföring och anpassningsbar rapportering.

AgencyAnalytics utmärker sig som ett rapporteringsverktyg tack vare sitt användarvänliga gränssnitt och sina funktioner.

Du kan hämta data och skapa skräddarsydda rapporter för kunder, enkelt visa värdet av dina tjänster och ge detaljerade insikter om kampanjens resultat.

AgencyAnalytics är ett av de mest populära alternativen till Databox för marknadsföringsbyråer, frilansare och interna marknadsföringsteam som vill effektivisera sitt arbetsflöde och genomföra framgångsrika kampanjer.

AgencyAnalytics bästa funktioner

Skapa anpassade instrumentpaneler för spårning av kampanjresultat i realtid.

Övervaka sökordsrankningar, bakåtlänkar och SEO-hälsa på sidan

Spåra annonsprestanda, hantera budgetar och genomför sökordsundersökningar.

Schemalägg inlägg, spåra engagemang och analysera insikter om målgruppen.

Segmentera målgrupper, övervaka kampanjresultat och spåra e-postengagemang.

Skapa skräddarsydda rapporter för kunder med data från flera plattformar

Begränsningar för AgencyAnalytics

Erbjuder inte avancerade funktioner för social lyssning, vilket vissa användare kan behöva.

Omfattande funktioner och möjligheter kan vara överväldigande för nybörjare.

Vissa funktioner, såsom white labeling och rapporter över flera kampanjer, är endast tillgängliga i de högre prisklasserna.

Priser för AgencyAnalytics

Frilansare: 12 $/månad per kundkampanj

Byrå: 18 $/månad per kundkampanj

Företag: Anpassad prissättning

Keyword Rank Tracker är valfritt och kostar 50 dollar extra per månad.

AgencyAnalytics betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (277 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (113 recensioner)

8. Cyfe

via Cyfe

Cyfe är en allt-i-ett-app för affärsdashboards som hjälper dig att övervaka och analysera data från flera källor på en enda realtidsdashboard.

Oavsett om du spårar engagemang i sociala medier, försäljningsstatistik eller webbplatsanalyser ger Cyfe dig möjlighet att skapa anpassade instrumentpaneler med widgets som visar den information du behöver på ett ögonblick.

Dessutom kan du med automatiska varningar och rapporter hålla koll på viktiga förändringar utan att behöva kontrollera hela tiden.

Cyfe bästa funktioner

Håll koll på alla dina viktiga affärsmetriker på ett och samma ställe.

Fördjupa dig i dina data med personliga instrumentpaneler med anpassade diagram och grafer.

Ställ in aviseringar och rapporter för att hålla dig informerad.

Anslut till över 100 populära tjänster och appar för att importera data utan ansträngning.

Dela inbäddade instrumentpaneler med ditt team eller dina kunder för smidigt samarbete.

Håll dina data säkra med säker SSL-kryptering och åtkomstkontroll för användare.

Cyfe-begränsningar

Begränsade alternativ för datavisualisering

Den branta inlärningskurvan för avancerade funktioner

Cyfe-priser

Startpaket: 19 $/månad

Standard: 29 $/månad

Pro: 49 $/månad

Premier: 89 $/månad

Byrå: Från 150 $/månad

Cyfe-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (70+ recensioner)

9. DashThis

via DashThis

DashThis är ett kraftfullt verktyg som förenklar din digitala marknadsföringsrapportering. Med sitt användarvänliga gränssnitt kan du enkelt skapa anpassade instrumentpaneler som spårar och analyserar dina marknadsföringsinsatser.

Oavsett om du använder Google Analytics, Facebook Ads eller andra datakällor integrerar denna datavisualiseringsplattform sömlöst data från dessa och många andra plattformar för att ge dig en omfattande översikt över dina resultat.

Du kan anpassa rapporter med dra-och-släpp-widgets, dela dem med ditt team eller dina kunder och till och med schemalägga automatiska e-postuppdateringar.

DashThis bästa funktioner

Skapa skräddarsydda och visuellt tilltalande instrumentpaneler med widgets från olika datakällor.

Samla data från Google Analytics, Facebook Ads och mer

Schemalägg e-postuppdateringar och skicka rapporter automatiskt

Skapa rapporter med din egen varumärkesprofilering

Kom igång snabbt med förinställda mallar för standardrapporter.

Dela rapporter i PDF-, Excel- eller CSV-format.

DashThis begränsningar

Fördröjning i bearbetningen av externa datakällor

Begränsade export- och formateringsalternativ för rapporter

Priser för DashThis

Individuell: 49 $/månad

Professional: 149 $/månad

Företag: 289 $/månad

Standard: 449 $/månad

DashThis betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (70+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

10. Datapad

via Datapad

Datapad är utformat för att förenkla skapandet, visualiseringen och delningen av dataanalyser utan kodning.

Det intuitiva dra-och-släpp-gränssnittet gör att du enkelt kan manipulera och visualisera dina data. Oavsett om du arbetar med kalkylblad, databaser eller API:er har Datapad allt du behöver.

Detta datavisualiseringsverktyg erbjuder robusta samarbetsfunktioner och sömlös integration med andra verktyg som GitHub och Slack.

Datapads bästa funktioner

Analysera komplexa datamängder enkelt med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt.

Skapa fantastiska visualiseringar som ger liv åt dina data och gör dem lätta att förstå.

Samarbeta smidigt med ditt team och låt flera användare arbeta på samma projekt samtidigt.

Skydda din känsliga information med funktioner som rollbaserad åtkomstkontroll och datakryptering.

Använd avancerade analysfunktioner, såsom prediktiv modellering och maskininlärning, för att få djupare insikter från dina data.

Datapads begränsningar

Visualiseringsalternativen har begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med andra plattformar, vilket kan utgöra ett hinder för användare med specifika designbehov.

Användare kan stöta på kompatibilitetsproblem med vissa filformat eller datastrukturer.

Priser för Datapad

Gratis

Standard: 30 $/månad

Företag: 100 $/månad

Datapad-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Nu känner du till de bästa alternativen till Databox om du letar efter ett renodlat datavisualiseringsverktyg. Men hur är det med andra verktyg som kan övervaka framsteg i realtid och ge djupgående insikter i ditt projekt samtidigt som de erbjuder mycket mer?

Även om det kanske inte har funktioner för att registrera och integrera data (åtminstone inte ännu), fungerar ClickUp som en utmärkt datahanteringslösning för företag av alla storlekar. Med anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler kan du enkelt hantera och dela dataanalyser inom din organisation eller ditt team.

Övervaka din försäljningsprestanda, genererade intäkter, pipeline-aktivitet och mer med anpassade rapporter och dashboards i ClickUp.

ClickUp Dashboards kombinerar rapporter från olika källor som Google Analytics, HubSpot, Salesforce och andra verktyg, som alla uppdateras i realtid. Denna nivå av synlighet gör att du kan hålla dig informerad om kampanjresultat, försäljningspipeline och projekt-KPI:er utan fördröjning.

Välj bland över 100 ClickUp Automation för att effektivisera arbetsflöden, rutinuppgifter, projektöverlämningar och mycket mer.

Dessutom är ClickUps automatiseringsfunktion ovärderlig för proaktiva aviseringar. Du kan ställa in varningar för avvikelser i mätvärden eller när fördefinierade tröskelvärden överskrids. Om dina konverteringsfrekvenser till exempel sjunker oväntat eller om det plötsligt blir en kraftig ökning av kundförfrågningar kan ClickUp automatiskt meddela berörda team, så att du kan hantera problemen snabbt och upprätthålla en jämn prestanda.

Integrationer spelar en viktig roll i ClickUps attraktionskraft, särskilt för sälj- och marknadsföringspersonal. Du kan smidigt koppla ihop ClickUp med viktiga verktyg som HubSpot, Google Sheets, Slack, Salesforce, Calendly och Tableau. Denna integration effektiviserar dataflödet och samarbetet mellan team, vilket förbättrar effektiviteten och minskar manuella datainmatningsfel.

Med ClickUps mall för analysrapporter får du den insikt du behöver för att spåra dina framsteg och fatta smartare beslut – allt på ett och samma ställe!

Men det är inte allt. ClickUp erbjuder också anpassningsbara rapporterings- och analysfunktioner. Du kan skapa anpassade rapporter som är skräddarsydda efter dina specifika behov, oavsett om det gäller prestationsrapporter, ROI-analyser eller prognoser. Denna nivå av anpassning gör det möjligt för dig att få praktiska insikter och fatta datadrivna beslut som driver strategisk tillväxt.

Och det bästa av allt? ClickUp erbjuder samarbetsytor och funktioner för uppgiftshantering. Försäljnings- och marknadsföringsteam kan samarbeta i projekt, tilldela uppgifter, sätta deadlines och spåra framsteg i ClickUp. Denna sammanhängande miljö främjar lagarbete, förbättrar produktiviteten och säkerställer anpassning till organisationens mål.

ClickUps bästa funktioner

Anpassa din instrumentpanel med personliga widgets, layouter och med personliga widgets, layouter och ClickUp-diagramtyper för effektiv dataanalys och organisation. Använd filter för att fokusera på specifika datapunkter och sortera dem på ett sätt som gör det lättare att analysera kategorier för att identifiera trender.

Håll dig informerad när du är på språng med mobil åtkomst. Visa och interagera med dina instrumentpaneler på valfri enhet så att du alltid är uppdaterad, oavsett var du befinner dig. Dessutom behöver du inte uppdatera eller manuellt uppdatera; ClickUp Dashboards visar automatiskt data i realtid.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt dataflöde efter dina behov.

Välj bland en mångfald av ClickUp-vyer, som alla erbjuder unika fördelar. Listvyn hjälper dig med detaljerad uppgiftshantering, medan tavelvyn ger en visuell representation av uppgifterna. Kalendervyn hjälper dig att spåra deadlines och händelser kronologiskt och ger en tydlig översikt över schemalagda uppgifter och viktiga datum. som alla erbjuder unika fördelar. Listvyn hjälper dig med detaljerad uppgiftshantering, medan tavelvyn ger en visuell representation av uppgifterna. Kalendervyn hjälper dig att spåra deadlines och händelser kronologiskt och ger en tydlig översikt över schemalagda uppgifter och viktiga datum.

Hämta data från källor som HubSpot, Google Sheets, Slack, Salesforce, Calendly och Tableau. ClickUps robusta integrationsfunktioner hjälper dig att centralisera data och effektivisera ditt arbetsflöde.

Dela enkelt dina dashboards med intressenter eller medarbetare. Exportera din dashboard i PDF- eller CSV-format eller dela en länk för att ge andra åtkomst.

Ställ in triggers och åtgärder för att spara tid och effektivisera ditt arbetsflöde. Automatisera repetitiva uppgifter eller aviseringar baserat på fördefinierade villkor.

Begränsningar för ClickUp

Det kan ta lite tid att vänja sig vid alla funktioner. Men när användarna väl har blivit bekanta med verktyget kan de enkelt dra full nytta av dess möjligheter.

Vissa användare kanske upplever att de inte behöver eller använder alla funktioner som finns tillgängliga i ClickUp. Detta kan leda till en känsla av komplexitet för dem som föredrar en enklare approach. ClickUp tillåter dock användare att anpassa sin arbetsyta för att fokusera på de funktioner som är viktigast för dem.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt för alla betalda abonnemang till en kostnad av 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4000 recensioner)

Uppgradera din affärsintelligens med rätt verktyg

Det finns flera alternativ till Databox för dataspårning och rapportering. Du kan välja det datahanteringsverktyg som passar dig bäst genom att ta hänsyn till dess användarvänlighet, anpassningsbarhet, tillgängliga integrationer, visualiseringsalternativ, spårning i realtid, prissättning och kundsupport.

ClickUps projektledningsplattform erbjuder mycket mer än realtidsrapportering och spårning av data. Den ger dig ett användarvänligt gränssnitt, interaktiva och visuellt tilltalande instrumentpaneler, sömlös integration med olika verktyg och konkurrenskraftiga priser.

Lägg nu till en förstklassig kundsupportprocess till allt detta! Om du vill ta ditt företags BI-kapacitet till nästa nivå, prova ClickUp!