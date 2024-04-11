De 10 bästa poddarna om ledarskap som sätter fart på din resa mot framgång

Söker du nya perspektiv, de senaste insikterna och strategier för att förbättra ditt ledarskap? Då behöver du inte leta längre än till podcastvärlden!

I dagens affärsvärld är kontinuerligt lärande inom ledarskap viktigare än någonsin. Ledarskap är mer än auktoritet och titlar; det är förmågan att inspirera, vägleda och förnya. Och strävan efter kunskap, tillväxt och utveckling är nyckeln till effektivt ledarskap.

Som ledare måste du vara en ständig elev, engagerad i att finslipa dina färdigheter och ligga steget före. Det kan dock vara svårt att hitta tid att lära sig i din fullspäckade kalender.

Det är här ledarskapspodcasts kommer in. De erbjuder en unik blandning av inspiration, utbildning och insikter från verkligheten, och utmärker sig som praktiska, tillgängliga verktyg för vardagsledare som vill vidga sina vyer och vässa sina färdigheter.

I den här artikeln utforskar vi de 10 bästa poddarna om ledarskap.

Podcasts om ledarskap

Med över 5 miljoner poddar globalt har poddar tagit över den digitala världen. Antalet poddlyssnare var över 460 miljoner 2023 och förväntas nå 504,9 miljoner i år.

Antalet podcastlyssnare världen över från 2019 till 2024 (i miljoner) enligt Statista

Men vad är det som gör poddar så populära? En av anledningarna är att de är bekväma och lättillgängliga.

59 % av alla människor multitaskar medan de lyssnar på poddar. Oavsett om du arbetar, gör hushållssysslor, kör bil, kopplar av eller tränar, kan du engagera både kropp och själ. Forskning tyder också på att poddar motiverar människor och gör dem mer produktiva.

Podcasts om ledarskap är virtuella mentorer som du kan nå med några få klick på din smartphone eller laptop. Många podcasts innehåller intervjuer med opinionsbildare, branschexperter och framgångsrika praktiker, vilket ger en inblick i olika ledarstilar, strategier, filosofier och erfarenheter från verkligheten.

Med rätt podcasts om ledarskap kan du:

Övervinna professionella hinder och lär dig ovärderliga lärdomar.

Få praktiska råd för att utveckla dina ledarskapsfärdigheter.

Förbättra din ledarskapsresa och hitta din ledarskapsstil.

Bli en del av en ledarskapskommunitet, utbyta idéer och växa tillsammans.

De bästa poddarna om ledarskap: detaljer och insikter

Du kan hitta en som passar alla intressen, från poddar om produktivitet till poddar om professionell utveckling. Det gör det svårt att hitta rätt poddar, särskilt om du måste gå igenom 5 miljoner av dem.

Men oroa dig inte, vi har samlat de 10 bästa poddarna om ledarskap åt dig.

1. Jocko Podcast

via YouTube

Letar du efter praktiska råd och ett unikt perspektiv på ledarskap? Jocko Podcast kommer inte att göra dig besviken.

Jocko Podcast leds av Jocko Willink, en pensionerad Navy SEAL-officer, författare och ledarskapskonsult, och erbjuder militära perspektiv på ledarskap, personlig och professionell utveckling samt disciplin.

Jocko har 20 års erfarenhet från Navy SEAL och är medgrundare av Echelon Front, ett företag som erbjuder ledarskapsutbildning för individer, ledningsgrupper och organisationer.

Han ger dig direkta idéer och åsikter om hur du kan hantera dina utmaningar och uppnå dina mål. Och dessa idéer sträcker sig bortom ledarskap. Du kan tillämpa dem på alla områden i ditt liv.

Denna podcast om ledarskap är konversationsbaserad, där Jocko bjuder in gäster som Jordan Peterson, Dakota Meyer och Alex Honnold för att diskutera olika ämnen. Varje avsnitt kan vara mellan 10 minuter och 6 timmar långt.

Episoder du inte får missa

2. HBR IdeaCast

via Spotify

Som ledare har du kanske inte alltid tid att lyssna på långa poddar om ledarskap. Om du vill ha värdefulla tips i korta avsnitt är Harvard Business Reviews IdeaCast perfekt.

Programledarna Alison Beard och Curt Nickisch tar lyssnarna med på en fängslande resa genom ledarskapslektioner, de senaste trenderna och utmaningar. Varje avsnitt varar i nästan 30 minuter och innehåller samtal med branschexperter, ledare, professorer och författare.

Några av de senaste gästerna i poddarna är Bob Sutton (professor vid Stanford), Cheryl Strauss Einhorn (VD för Decisive) och Ted Bililies (vd för AlixPartners).

Podcastens framgång är tydlig i dess många avsnitt och långa historia. Den har över 900 avsnitt som går tillbaka till 2006! De senaste avsnitten fokuserar på frilansekonomi, enskilda möten, policyer för återgång till kontoret, teamledning och mycket mer.

Episoder du inte får missa

3. Fråga en VD

Vill du lära dig direkt av några av de mest framgångsrika VD:arna?

Greg Demetriou, före detta kriminalare och nuvarande VD för Lorraine Gregory Communications, är grundare och värd för podcasten Ask a CEO. Han intervjuar grundare och VD:ar från olika branscher för att lära sig mer om deras åsikter, resor, utmaningar och framgångar.

En av de bästa sakerna med denna podcast om ledarskap är att du får lyssna på äkta samtal. Gästerna talar öppet om sina misslyckanden och svårigheter. Detta ger dig realistisk kunskap om hur du kan möta utmaningar och gå segrande ur striden.

Några av de senaste gästerna i podcasten är Frank Romeo (aktivist och PTSD-utbildare), Jennifer Marks (verkställande direktör för J. P. Morgan Private Bank) och Michael Dowling (VD för Northwell Health). Episoderna varar vanligtvis mellan 15 minuter och en timme.

Episoder du inte får missa

4. The Andy Stanley Leadership Podcast

via Spotify

En annan bra podcast om ledarskap i lagom stora portioner är Andy Stanley Leadership podcast, som behandlar relevanta ämnen som kommunikation, beslutsfattande, motivation, kärnvärden, ledarskapsövergångar, målsättning och hantering av svåra samtal.

Andy Stanley har en passion för att undervisa och engagera sin publik och har över tre decenniers erfarenhet som talare vid ledarskapsevenemang. Han är också en eftertraktad kommunikatör, grundare av North Point Ministries och bästsäljande författare till över 20 böcker.

Podcastavsnitten är korta och varar cirka 20 minuter. Varje avsnitt erbjuder djupgående samtal med medvärden Lane Jones eller en gäst. Podcasten ger ambitiösa och nya ledare unika insikter, erfarenheter och praktiska råd med exempel från verkligheten.

Episoder du inte får missa

5. EntreLeadership Podcast

via Spotify

EntreLeadership Podcast leds av Dave Ramsey, VD och grundare av Ramsey Solutions, ett företag som hjälper människor att ta kontroll över sina pengar. Det som gör denna podcast unik och värd att lyssna på är dess unika format och värdens erfarenheter.

Dave Ramsey var en gång på väg mot konkurs tills han hittade sin väg till en lokal radiostation. Med ren envishet och beslutsamhet grundade han Ramsey Solutions och blev en bästsäljande författare.

Han startade podcasten The EntreLeadership Podcast för att hjälpa människor att ta kontroll över sina liv, förbättra sin personliga tillväxt och utveckling och undvika att göra samma misstag som han gjorde i sina tidiga år.

Dave tar emot frågor från lyssnare i direktsändning, tolkar dem för lyssnarna och ger lösningar och praktiska råd. Avsnitten varar vanligtvis mellan 30 minuter och 1 timme.

Dessutom pratar han med kända personligheter och branschexperter, som Kacy Maxwell (marknadschef, Ramsey Group), George Kamel (vice vd för B2C Suzanne Simms) m.fl.

Ämnena sträcker sig från att fatta bra beslut och mentala vanor till att diskutera ledarskapssegrar, misslyckanden och planeringsstrategier.

Episoder du inte får missa

6. Leadership Biz Cafe med Tanveer Naseer

via Spotify

En perfekt kopp kaffe och ett stimulerande samtal med några av de mest kända ledarskapsexperterna – låter som en dröm, eller hur? Med Leadership Biz Cafe är det inte längre en dröm.

Leadership Biz Cafe innehåller samtal med prisbelönta forskare, experter och erfarna ledare med praktiska insikter. Några av de populära gästerna i podcasten är Carice Anderson, Kamales Lardi, Adam Bryant och Charles Conn.

Denna podcast om ledarskap diskuterar ett brett spektrum av ämnen. Dessa inkluderar förberedelser för kriser, stöd för medarbetarnas framgång och nödvändiga tankesätt, samt ledarskap genom förändring och kris. Det slutgiltiga målet är att ge blivande ledare praktiska råd och förbättra deras personliga utveckling. Varje avsnitt genomförs i intervjuformat och varar i 30–60 minuter.

Programledaren Tanveer Naseer är en av världens främsta talare inom ledarskap och har fått otaliga utmärkelser. Hans företag, Tanveer Naseer Leadership, är ledande inom ledarskapsutbildning och konsultation för företag.

Episoder du inte får missa

7. Dare to Lead med Brené Brown

via Spotify

Podcasten "Dare to Lead" leds av Brené Brown, författare, professor och talare, och baseras på hennes bästsäljande bok. Ledarskapspodcasten innehåller samtal med förändringskatalysatorer, kulturförändrare och mer än ett par bråkmakare som vågar leda.

Hon diskuterar olika ämnen, såsom resiliens, stress, psykologiska och emotionella behov på arbetsplatsen, impostorsyndrom och inkludering, med sina gäster i en konversationsform.

Några av hennes mest populära gäster är Barack Obama, Mike Erwin, James Clear, Dr. Amishi Jha, Tsedal Neeley och Ruchika Tulshyan. Med avsnitt som varar mellan 40 och 80 minuter ger Brown en engagerande syn på ledarskap.

Podcasten är relevant eftersom den fokuserar på att utveckla medkännande och framgångsrika ledare som värdesätter mod, hjärta och empati.

Episoder du inte får missa

8. Coaching för ledare

via Coaching för ledare

Enligt mantrat föds inte ledare, de utvecklas. Coaching for Leaders är en av de bästa ledarskapspodcastarna för personlig utveckling. Den leds av Dr Dave Stachowiak, ledarskapstränare, talare och författare.

Podcasten har laddats ner över 30 miljoner gånger och innehåller insiktsfulla samtal med affärsexperter, forskare och författare. Bland annat finns intervjuer med Daniel Goleman, Guy Raz, Adam Grant och Jim Mattis.

Coaching for Leaders är lika relevant för erfarna företagsledare som för nya och blivande ledare, med sitt breda utbud av ämnen och många olika perspektiv.

Några av de ämnen som diskuteras i poddarna är att bli självmedveten, utveckla förhandlingsförmåga, skapa psykologisk trygghet, ge feedback och främja inkludering.

Avsnitten är vanligtvis cirka 30 minuter långa, vilket gör dem lätta att ta till sig och lyssna på.

Episoder du inte får missa

9. Lean In av Sheryl Sandberg

via Lean In

Lean In av Sheryl Sandberg är en av de bästa ledarskapspodcastarna för att hjälpa kvinnor att uppnå sina ambitioner. Det är en kvinnocentrerad ledarskapspodcast som delar viktiga resurser för personlig utveckling, främjar jämställdhet och erbjuder lösningar på problem som kvinnor ofta möter på arbetsplatsen.

Podcasten leds av Sheryl Sandberg, teknikchef, författare och medgrundare av Sandberg Goldberg Bernthal Family Foundation. Varje avsnitt av podcasten varar i 30–55 minuter.

I avsnitten diskuterar Sheryl mycket mer än bara ledarskap. Hon tar upp personliga händelser och viktiga ämnen som sympatibias, kvinnors politiska representation, att fostra självsäkra kvinnor, kvinnor som förbises inom hälso- och sjukvården och mycket mer. I podden medverkar gäster som Serena Williams, Joey Soloway, Emily Nagoski och Fatima Goss Graves.

Lean In erbjuder också möjligheter till mentorskap och uppbyggnad av ett stödnätverk för kvinnor.

Episoder du inte får missa

10. The Dov Baron Show (tidigare Leadership and Loyalty)

via Spotify

The Dov Baron Show, som tidigare hette Leadership and Loyalty, hyllas som den podcast som Fortune 500-chefer lyssnar på. Dov Baron, programledare och en av Inc. Magazines 100 bästa talare, diskuterar ledarskap i ett psykologiskt sammanhang i denna podcast.

Han fördjupar sig i olika roller och betonar de emotionella aspekterna av ledarskap. Episoderna utforskar entreprenörer, forskare och Emmy-vinnares inspirerande berättelser, hemligheter och färdigheter som hjälper lyssnarna att förbereda sig för ett inflytelserikt ledarskap.

Podcasten täcker allt från ämnen som ledarskapskontakter och neurodivergens till representation och att hitta sin sak. Några av de mer kända gästerna är Dr Ellen Langer, Tom Bilyeu, Marion Abrams och Dr Azra Raza.

Episoder du inte får missa

Vanliga frågor

Vilken är den bästa podcasten om ledarskap?

Podcasten Andy Stanley Leadership and Coaching for Leaders är en av de bästa podcasterna om ledarskap.

Varför lyssna på poddar om ledarskap?

Att lyssna på podcasts om ledarskap är ett bekvämt och tillgängligt sätt att få värdefulla insikter, lära av erfarna ledare och hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna och strategierna inom det dynamiska området ledarskap.

Vilka poddar lyssnar VD:ar på?

VD:ar lyssnar ofta på ledarskapspodcasts baserat på sina intressen och branschfokus. Några val är The Dov Baron Show, Coaching for Leaders och Jocko Podcast.