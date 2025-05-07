10 alternativ till Copymatic för AI-genererad copywriting 2025

Att fånga uppmärksamhet och sedan väcka engagemang är en ständig kamp för alla copywriters. Även den mest övertygande texten kan försvinna i bruset. Och vad händer om du inte kan utnyttja din kreativitet när du behöver den?

Oavsett vad du behöver har vi ett förslag till dig – AI-genererad text.

Även om AI-genererat innehåll inte är den perfekta lösningen för alla typer av innehåll, är det definitivt något att överväga om du har skrivkramp eller upplever lågt engagemang på grund av intetsägande och oinspirerande texter.

AI-driven copywriting-programvara, vanligtvis baserad på avancerade stora språkmodeller, har blivit ett revolutionerande verktyg som förändrar hur företag skapar innehåll. En sådan plattform är Copymatic.

Det erbjuder en mängd olika funktioner och innehållsmallar som är lätta att använda och komma åt. Vissa användare kan dock känna sig begränsade av gränssnittet eller helt enkelt längta efter mer kreativ kontroll och bättre SEO-integration.

Oavsett anledning kan du öppna upp en värld av nya perspektiv och möjligheter genom att gå bortom Copymatic, ChatGPT och dess alternativ.

Från AI-drivna forskningsassistenter som hjälper dig att samla information och brainstorma idéer till grammatikgranskare som ser till att dina texter blir polerade och professionella – dessa alternativ till Copymatic hjälper dig att ta ditt innehåll till en högre nivå.

Vad ska du leta efter i Copymatic-alternativ?

Med uppkomsten av AI-skrivverktyg har copywriters äntligen en partner som hjälper dem att producera högkvalitativa, kreativa och kundorienterade texter – allt med bara några få klick!

Men att välja rätt verktyg som ett alternativ till Copymatic för dina behov kan vara lika svårt som att skapa övertygande innehåll.

Här är en sammanställning av viktiga kriterier att tänka på innan du fattar ditt beslut:

Storlek på träningsdata : Språkmodeller med större träningsdatamängder presterar bättre. Välj AI-copywritingverktyg baserade på en avancerad AI-språkmodell och tränade på stora, högkvalitativa, branschrelevanta data för att säkerställa korrekta och opartiska resultat som tilltalar din målgrupp.

Kontroll och anpassning: Kan du styra AI:n med specifika tonfall, nyckelord eller preferenser för varumärkets röst? Leta efter verktyg som erbjuder anpassningsalternativ för att skräddarsy resultatet efter dina exakta krav.

SEO-optimering: Välj en AI-innehållsgenerator som hjälper till att optimera innehållet för sökmotorer. Den bör ge förslag på sökord, läsbarhetsanalys och generering av metabeskrivningar.

Kvalitet och originalitet: Leta efter verktyg som erbjuder plagieringskontroll för genererat innehålls flyt, sammanhang och unikhet.

Integrationer: Inget marknadsföringsteam kan överleva med bara ett verktyg. Om du har en rad marknadsföringsverktyg, välj ett alternativ som kan integreras med dina innehållshanteringssystem, e-postmarknadsföringsprogram eller designverktyg.

Priser: Gratis provperioder är din vän! Testa olika verktyg innan du bestämmer dig. Tänk på faktorer som din budget, innehållsvolym och önskade funktioner för att hitta det bästa värdet för dina behov.

Användargränssnitt och upplevelse: Ett klumpigt gränssnitt kan snabbt döda din kreativa flöde. Välj en AI-skrivassistent med ett användarvänligt gränssnitt, tydliga instruktioner och intuitiv navigering.

De 10 bästa alternativen till Copymatic

Låt oss titta på de 10 bästa alternativen till Copymatic, var och en med sina unika styrkor och funktioner, för att hjälpa dig att hitta det perfekta AI-skrivverktyget för din innehållsskapande resa.

1. ClickUp

Upplev oändliga möjligheter att skapa innehåll på en enda plattform med ClickUp Brain.

Glöm spridda dokument och ineffektiva arbetsflöden – ClickUps allt-i-ett-strategi för produktivitet ger dig friheten att fokusera på det som är viktigt: kraftfullt skrivande.

ClickUp har ett inbyggt AI-skrivverktyg som eliminerar skrivkramp. ClickUp Brain ger författare och copywriters möjlighet att skapa olika marknadsföringsmaterial med hjälp av de bästa forskningsbaserade uppmaningarna.

Oavsett om du skapar högpresterande inlägg på sociala medier eller pedagogiska bloggartiklar, detaljerade produktbeskrivningar eller fängslande reklamtexter och kreativa briefs, är ClickUps AI Writer for Work skapad för att lyfta dina marknadsföringsinsatser.

Skriv och finslipa ditt innehåll med ClickUp Docs inbyggda AI-drivna redigerare.

Förutom AI-driven skrivning har ClickUp förmågan att hjälpa dig organisera alla dina dokument och allt ditt innehåll på ett och samma ställe.

Skapa inte bara ditt mästerverk med ClickUp Brain; använd ClickUp Docs, en inbyggd dokumentredigerare, för att hålla allt organiserat. Docs använder en avancerad AI-modell för att anpassa ditt innehåll efter dina specifika behov, såsom ton och målgrupp, eller för att generera sammanfattningar av långa artiklar.

Det finns också smidig arbetsflödeshantering. När din text är klar kopplar du Docs till en ClickUp-uppgift för att spåra och övervaka hela din innehållspipeline – från skapande till distribution och optimering.

Samarbeta med ditt innehållsteam i realtid, se till att alla är uppdaterade och informerade, tilldela deadlines, följ upp framsteg och få praktiska påminnelser – så att din innehållskalender alltid är aktuell.

Snabbtips: AI-genererat innehåll är inte alltid perfekt eller korrekt. Det är bra att se AI som en partner i din kreativa process snarare än ett verktyg som helt tar över processen. Kontrollera och verifiera AI-genererat innehåll innan du använder det!

ClickUps bästa funktioner

Skapa långa texter, skriv kreativa texter, brainstorma idéer, sammanfatta texter och mycket mer med ClickUp Brain.

Redigera och förbättra AI-genererad text för att säkerställa tydlighet och genomslagskraft.

Arbeta tillsammans med ditt team i Docs med hjälp av funktioner för gemensam redigering, markera viktiga punkter för att förbättra ditt innehåll och dra nytta av inbyggd formatering.

Skapa anpassade arbetsflöden, dokumentera projekt och skapa processkartor snabbt med hjälp av ClickUp Template Library.

Brainstorma visuellt med whiteboards och tankekartor och omvandla idéer till handlingsplaner.

Anslut över 1 000 verktyg, automatisera repetitiva uppgifter och effektivisera ditt arbetsflöde för innehållsskapande.

Begränsningar i ClickUp

Inga AI-funktioner i gratisversionen av ClickUp. För att låsa upp AI måste du uppgradera till ett betalt abonnemang.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/användare/arbetsyta per månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Articleforge

via Articleforge

Articleforge producerar unika, högkvalitativa texter om vilket ämne som helst på några sekunder.

Ge Articleforge ett nyckelord så skapar det olika typer av innehåll, såsom blogginlägg, korta artiklar och bildtexter för sociala medier. Det kan också generera artiklar på över 1500 ord fyllda med rätt nyckelord.

Verktyget erbjuder olika funktioner, inklusive generering av flera språk och WordPress-integration. Det håller sig även uppdaterat med hjälp av realtidsinsikter som hjälper dig att skriva om trendiga ämnen. Dessutom kan du schemalägga inlägg för senare publicering om du inte är redo att publicera omedelbart.

ArticleForge bästa funktioner

Nå kunder över gränserna med stöd för sju språk

Skapa välskrivna och SEO-optimerade texter för att förbättra din synlighet online.

Använd den inbyggda plagieringskontrollen för att automatiskt verifiera innehållets originalitet.

Använd realtidsinsikter för att skriva om de senaste trenderna och få fler att uppmärksamma ditt innehåll.

Begränsningar för ArticleForge

Ingen gratisplan

Integreras endast med WordPress

Innehållet kan bli repetitivt eller avvika från ämnet.

Priser för ArticleForge

Upp till 25 000 ord/månad och 1 användare : 27 $/månad

Upp till 100 000 ord/månad och 1 användare : 57 $/månad

Upp till 250 000 ord/månad och 1 användare : 127 $/månad

Upp till 500 000 ord/månad och 3+ användare : 247 $/månad

Över 500 000 ord/månad (Business): Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av ArticleForge

G2: 4,2/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (5+ recensioner)

3. Anyword

via Anyword

Anyword är ett AI-drivet skrivverktyg som syftar till att revolutionera skapandet av marknadsföringstexter. Det använder naturlig språkbehandling för att generera och optimera innehåll för olika plattformar, inklusive webbplatser, sociala medier och e-postklienter.

Verktyget är användarvänligt och erbjuder flera kopieringsalternativ och obegränsat antal ord i alla sina planer. Det innehåller också funktioner som Brand Voice och Copy Intelligence för att förfina befintligt innehåll och analysera prestanda.

Anyword är främst utformat för marknadsförare, men dess intuitiva gränssnitt och funktioner gör det värdefullt för skribenter i olika roller och funktioner (t.ex. projektledare, produktchefer, teamledare och ledande befattningshavare). Dess verktyg för innehållsförbättring hjälper till att höja kvaliteten på texterna oavsett användarens kunskapsnivå.

Anyword erbjuder sömlösa plattformsintegrationer och prisvärda prenumerationsalternativ. Dess användarvänlighet, kraftfulla funktioner och flexibilitet gör det till ett starkt val för marknadsförare och skribenter som vill skapa övertygande marknadsföringstexter.

Anywords bästa funktioner

Skapa flera kopieringsalternativ för jämförelse och förfining

Integrera sömlöst med plattformar som HubSpot, Meta Ads, LinkedIn Ads, Facebook Pages och Google Ads och effektivisera ditt arbetsflöde.

Förbättra dina texter med funktioner som Brand Voice och Target Audience.

Få tillgång till obegränsat antal ord med alla abonnemang

Anywords begränsningar

Inga alternativ för appintegration

Fungerar inte offline

Priser för Anyword

Starter : 49 $/månad

Datadrivet: 99 $/månad

Företag : 499 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Anyword-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 350 recensioner)

4. Copy AI

Börja med research, brainstorma idéer och skapa fängslande innehåll på några minuter med Copy AI. Med det kan du skapa långa, SEO-rika blogginlägg, bildtexter för sociala medier och produktbeskrivningar för att tillgodose olika innehållsbehov i olika marknadsföringskanaler.

Copy. ai har även stöd för olika språk, inklusive engelska, spanska, franska, tyska och många fler.

Till skillnad från vissa Copy.ai-alternativ som saknar personalisering erbjuder det funktioner som "Brand Voice" och "Infobase" för att skapa innehåll som tilltalar din målgrupp.

För att underlätta innehållsskapandet har den över 90 mallar för innehållsskapande. Oavsett om du vill skapa engagerande blogginlägg, fängslande produktbeskrivningar eller slagkraftiga bildtexter för sociala medier kan du skapa effektfullt innehåll på några sekunder med hjälp av dessa mallar.

Copy AI:s bästa funktioner

Träna dess AI på ditt varumärkes röst genom att mata den med utdrag ur ditt befintliga innehåll.

Skapa innehåll som bevarar din unika ton och varumärkesidentitet.

Lagra viktiga detaljer om ditt företag, dina produkter, marknadsföringskampanjer och mer i Infobase för att enkelt lägga till sammanhang till dina uppmaningar och generera personligt innehåll.

Förfina dina uppmaningar för bättre resultat och säkerställ att innehållet är precist och anpassat efter dina behov.

Använd AI Marketing OS med funktioner som innehållsskapande, e-postmarknadsföring och generering av inlägg på sociala medier för att hjälpa säljteam att överträffa sina kvoter genom att automatisera uppgifter som leadscoring, CRM-hygien och e-postutskick.

Begränsningar för Copy AI

Ibland förekommer inkonsekvenser i innehållets kvalitet.

Användare har rapporterat att deras kundservice behöver förbättras.

Priser för Copy AI

Gratis plan

Pro : 49 $/månad

Team : 249 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Copy AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

5. Writesonic

via Writesonic

Writesonic erbjuder robusta funktioner för innehållsskapare och lovar betydande tidsbesparingar och kreativ hjälp.

Dess funktioner inkluderar anpassningsalternativ som att välja tonfall, ställa in fokus på nyckelord eller välja önskad bildstil för att skräddarsy det genererade innehållet efter dina specifika behov och preferenser.

Writesonic ansluter till olika verktyg och plattformar som Zapier, WordPress och HubSpot, och integrerar smidigt innehållsskapande i ditt befintliga arbetsflöde. Dessutom ger webbläsartillägg för Chrome och Firefox bekväm åtkomst till Writesonic direkt i din webbläsare.

Writesonics bästa funktioner

Definiera din unika ton och skrivstil med funktionen Brand Voice för att nå ut till din målgrupp.

Skapa innehåll för olika målgrupper utan språkbarriärer med stöd för över 25 språk både i innehållsgenerering och användargränssnitt.

Integrera med populära plattformar för att publicera texter snabbare inom verktyget.

Writesonic-begränsningar

Lägre nivåer har mindre begränsningar för ordgenerering.

Användargränssnittet har en liten inlärningskurva.

Writesonic-priser

Gratis plan

Litet team : 13 $/månad

Freelancer : 16 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Writesonic-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 500 recensioner)

6. Eloise AI

via Eloise AI

Om du är innehållsskapare, bloggare, entreprenör eller någon som arbetar med innehåll regelbundet är Eloise AI värt att utforska.

Med sin AI-drivna verktygslåda hjälper Eloises funktion för långa texter dig att skapa texter för blogginlägg och annat långt innehåll.

Det kan också förfina meningar, sammanfatta komplex information och generera idéer som inspirerar ditt skrivande. Oavsett om du skriver koncisa introduktioner eller utökar fullfjädrade artiklar kan Eloise vara ditt hemliga vapen för att skapa slagkraftigt och engagerande långformat innehåll.

Tack vare kraftfulla språkmodeller som tränats på sökmotoroptimerad text kan ditt innehåll dessutom uppnå högre rankningar, mer organisk trafik och överlägsen varumärkeskännedom.

Eloise AI:s bästa funktioner

Optimera ditt innehåll för att få bättre ranking och nå din önskade målgrupp med en tränad språkmodell.

Skapa sammanhängande, slagkraftiga och långa artiklar om en mängd olika ämnen.

Eloise AI:s begränsningar

Saknar integration med andra affärsverktyg

Priser för Eloise AI

Gratis: upp till 25 000 ord

Pro : 4,99 $/månad, upp till 75 000 ord

Företag : 14,99 $/månad, upp till 25 000 ord

Enterprise: 44,99 $/månad, upp till 225 000 ord

Eloise AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

7. Rytr

via Rytr

Rytr är ett AI-drivet skrivverktyg som genererar innehåll i olika format, såsom blogginlägg, långa artiklar, webbtexter etc. Det utnyttjar förtränade modeller för att skapa innehåll baserat på användarinmatning och erbjuder funktioner som att generera olika kreativa textformat, förkorta eller utöka text och kontrollera plagiering.

Du kan också generera högkvalitativt innehåll på några sekunder för över 40 användningsområden, såsom e-post, bloggar, annonser och mycket mer. Du behöver bara ange några nyckelord, skriva in ett eller två exempelmeningar, så genererar Rytr innehåll åt dig. Du kan sedan redigera och förfina innehållet efter eget tycke.

Rytrs bästa funktioner

Använd SEO-analysatorn för sökordsoptimering så att ditt innehåll rankas högt i sökmotorerna.

Förbättrade sökordsförslag vid integration med Semrush för sökordsoptimering i bloggartiklar.

Rytrs begränsningar

Genererat innehåll tenderar att avvika från ämnet och kan behöva manuell finjustering.

Ett begränsat antal tecken, som snabbt tar slut

Rytr-priser

Gratis plan

Sparplan : 9 $/månad

Obegränsad plan: 29 $/månad

Rytr-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 700 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. PepperType av Pepper Content

via Pepper Content

PepperType, från Pepper Content, hjälper innehållsmarknadsföringsteam att skapa övertygande innehåll – men det bästa är att det hjälper innehållsmarknadsförare att samla hela sin innehållsproduktion och distribution på en enda plattform.

Du kan spåra mätvärden för innehållskonvertering, optimera kampanjer med insikter och schemalägga inlägg på sociala medier via plattformen.

Peppers prestationsmått och visuella instrumentpaneler låter dig spåra publikens engagemang, mäta SERP-resultat för dina innehållsdelar och exportera data för djupgående analys.

Med anpassningsbara mallar, ett rikt innehållsbibliotek och en redaktionell kalender för strategisk planering blir det enkelt att skapa innehåll med Pepper Content.

Anpassa och hantera din varumärkesidentitet i alla innehållsformer utan ansträngning.

Kalenderhantering hjälper dig att hålla ordning, medan samarbetsverktyg hjälper ditt team att arbeta smidigt.

Publicera innehåll enligt schema och utnyttja multikanalkampanjer för att nå din målgrupp var de än befinner sig.

Pepper Contents bästa funktioner

Skapa högkvalitativt och personaliserat innehåll med verktygets AI-drivna textredigerare.

Integrera med en rad populära plattformar som Semrush, Google Analytics och WordPress.

Skapa plagieringsfritt innehåll som är optimerat för sökmotorer med Pepper Contents AI-drivna skrivassistent.

Förutse, spåra och förbättra innehållets genomslagskraft med hjälp av praktiska insikter, såsom organisk trafikvolym, SERP-ranking och visningar.

Pepper Contents begränsningar

Lätt inlärningskurva för nya användare

Priserna kan vara olämpliga för enskilda användare.

Priser för Pepper Content

Premium: 399 $/månad för 3 användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Pepper Content-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. GetGenie

via GetGenie

GetGenie är ett AI-drivet verktyg som erbjuder en omfattande uppsättning funktioner som hjälper dig att skapa innehåll, effektivisera innehållsskapandeprocessen och öka SEO-poängen.

Verktyget hjälper dig att skapa innehåll i flera format enkelt och snabbt. Inbyggd sökordsanalys hjälper dig att uppnå positiva resultat, som du kan spåra och analysera på plattformen.

Verktyget passar alla som vill skriva högkvalitativt innehåll. Det finns som gratisversion eller som prenumeration för premiumversioner.

GetGenies bästa funktioner

Skapa sökmotoroptimerat innehåll med nyckelord

Utnyttja SERP-analysdata för att skapa innehåll som rankas högre.

Skapa innehåll och lägg till bilder med bara ett klick med GetGenies AI-drivna skrivverktyg.

Visualisera sökmotorresultatsidor (SERP) för att se hur ditt innehåll rankas jämfört med konkurrenterna.

Skapa en chattbot med anpassningsbar personlighet för att interagera med besökarna på din webbplats.

Begränsningar för GetGenie

Till skillnad från Copymatic erbjuder GetGenie inte API-åtkomst till företag.

GetGenie integreras med verktyg som Elementor och WooCommerce, men har ingen integration med Facebook, Google Ads och YouTube.

Priser för GetGenie

Gratis plan

Writer : 19 $/månad

Pro: 49 $/månad

Agency Unlimited: 99 $/månad

GetGenie-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. Autoblogging AI

via Autoblogging AI

Autoblogging AI är ett värdefullt verktyg för att effektivisera innehållsskapandet, förbättra sökmotorprestandan och öka produktiviteten inom innehållsteamen.

Det erbjuder tre nivåer för innehållsskapande: Quick Mode genererar generiska artiklar snabbt; Pro Mode möjliggör anpassning men tar längre tid; och Godlike Mode erbjuder avancerade funktioner, inklusive automatisk inmatning av högt rankade sökord i dina artiklar. Dessutom kan det generera Amazon-recensionsartiklar.

Möjligheten att smidigt integrera med populära CMS-plattformar är en av de bästa funktionerna i Autoblogging AI.

För att säkerställa att du når din målgrupp lär sig Autobloggings AI-teknik och anpassar sig efter dina preferenser, vilket garanterar att det producerade innehållet skräddarsys efter specifika behov och varumärkesröster.

De bästa funktionerna i Autoblogging AI

Skapa och publicera WordPress-artiklar i bulk. Använd en extra kredit för Quick Mode eller Godlike Mode för att påskynda processen.

Öka din webbplats synlighet och ranking med inbyggda SEO-funktioner.

Stöder över 30 språk för att skapa innehåll som når kunder över hela världen.

Begränsningar för AI-baserad autobloggning

Dyrare än andra alternativ till Copymatic

Köpta krediter överförs inte till nästa faktureringscykel.

Priser för AI-baserad autobloggning

Vanligt: 49 $/månad

Standard : 99 $/månad

Premium: 249 $/månad

Autoblogging AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Nöj dig inte med mindre – lås upp ditt innehålls fulla potential med ClickUp!

AI-verktyg för copywriting hjälper dig att generera idéer, undersöka, skriva, redigera och formatera innehåll utan ansträngning, vilket sparar värdefull tid och förbättrar ditt skrivande. Verktyg som Copymatic ger en kraftfull boost till ditt arbetsflöde för innehållsskapande. De tar hand om allt från innehållsskapande till resultatuppföljning.

Men kom ihåg att dina innehållsbehov ständigt utvecklas, precis som AI-verktygen. Därför behöver du alternativ som gör mer när ditt företag växer och marknaderna förändras.

Leta efter mallar, webbgränssnitt, integrationsstöd och bildskapande funktioner när du väljer bland Copymatic-alternativen. Utvärdera funktioner, recensioner och begränsningar för att hitta det verktyg som passar dina behov av innehållsvolym och kvalitet.

ClickUp Brain, till exempel, kombinerar kraftfulla AI-skrivfunktioner med omfattande projektledningsprogramvara, vilket gör det till ett attraktivt val. Nyckeln är att hitta ett verktyg som smidigt integreras med dina behov och balanserar volym, kvalitet och användarvänlighet.

Utforska de många möjligheter som AI-drivna verktyg för innehållsskapande erbjuder och börja skriva bättre och snabbare. Registrera dig gratis på ClickUp.