De 10 bästa mockup-verktygen för att skapa designutkast 2025

Har du någonsin funderat på att göra om din webbplats men tvekat på grund av kostnaden och arbetet med att genomföra förändringarna? Tänk dig att kunna omvandla dina idéer till fantastiska, interaktiva mockups innan du skriver någon kod. Det är det som är det magiska med mockup-verktyg.

De hjälper dig att skapa wireframes – ritningar för ditt webbprojekt som visar hur varje sidas innehåll, navigering och användargränssnittselement kommer att ordnas. De hjälper dig också att kommunicera dina idéer till dina kunder, teammedlemmar och intressenter.

Varför är det viktigt att skapa mockups? Det är enkelt. Att göra ändringar direkt på en live-webbplats eller produkt kan vara tidskrävande, dyrt och potentiellt störande. Mockup-verktyg erbjuder en säker och effektiv miljö för att experimentera, iterera och perfekta din designvision innan du investerar betydande resurser.

Med mockup-verktyg kan du förverkliga dina designkoncept. Du kan tillämpa de bästa metoderna och principerna för UX-design som du lär dig från böcker och kurser för att skapa interaktiva mockups.

Denna guide går igenom de 10 bästa mockup-verktygen för 2024, så att du kan förbättra din designprocess och förverkliga dina designdrömmar. Från funktionsrika kraftpaket till användarvänliga alternativ – vi utforskar det perfekta verktyget för att omvandla dina statiska idéer till dynamiska mockups och revolutionera ditt designarbetsflöde.

Vad ska du leta efter i ett mockup-verktyg?

Innan du väljer ett mockup-verktyg måste du veta vad du vill uppnå med det.

Här är några viktiga funktioner som du bör leta efter i alla mockup-verktyg:

Intuitivt användargränssnitt: Verktyget ska ha ett enkelt, smart och anpassningsbart användargränssnitt. Du vill inte slösa tid på att lista ut hur det fungerar.

Element och komponenter: Att ha en mängd olika element och komponenter, såsom knappar, ikoner och typsnitt, kan förbättra mockupens effektivitet och spara tid som annars skulle gå åt till att leta efter externa resurser.

Enkel samverkan: Verktyget bör ha funktioner som gör det möjligt att redigera i realtid, lämna kommentarer och spara versionshistoriken för ökad transparens och bättre samverkan.

Enhetskompatibilitet: Verktyget ska vara kompatibelt med olika enheter som du använder varje dag och ska vara tillgängligt i molnet för omedelbar åtkomst.

Anpassningsfunktioner: Mockup-verktyget bör erbjuda anpassningsmöjligheter som matchar ditt varumärkes designriktlinjer.

Med dessa faktorer i åtanke är du väl rustad för att hitta ett mockup-verktyg som blir en ovärderlig tillgång i din designprocess. Kom ihåg att det ideala verktyget ska komplettera ditt arbetsflöde och stimulera din kreativitet.

Är du redo att upptäcka de bästa mockup-verktygen för dina webbdesignprojekt 2024? Här är vår lista över de 10 bästa mockup-verktygen som du kan använda för att skapa fantastiska och realistiska wireframes och prototyper.

1. ClickUp

ClickUp, det allt-i-ett -produktivitetsverktyget för designteam, är utan tvekan ett av de bästa mockup-verktygen för designers som vill piffa upp sina designprojekt, inklusive utkast till dokument och presentationer.

Oavsett om du bygger en webbplatsprototyp, en app eller en produkt fungerar ClickUp perfekt som ett verktyg för designprojektledning, webbplatsmockup, wireframing och UX-design.

Det kombinerar visuella samarbetsverktyg som whiteboards och mind maps med projekt- och uppgiftshanteringsfunktioner för att påskynda designprocessen och öka projektets slutförandegrad.

Starta ditt mockup-projekt och samarbeta i realtid med dina intressenter med hjälp av ClickUps whiteboards.

I hjärtat av ClickUps bästa funktioner för designers ligger ClickUp Whiteboards och dess omfattande mallbibliotek.

Skissa wireframes, användarflöden och layoutkoncept direkt på ClickUp Whiteboards. Använd verktyg som pennor, textrutor, klisterlappar och former för att förverkliga dina initiala designidéer. Whiteboards integreras också med multimediaelement, så att du enkelt kan lägga till bilder på dina tavlor.

Flera teammedlemmar kan arbeta samtidigt på whiteboardtavlan, vilket skapar en dynamisk miljö för brainstorming. Dela idéer, samla in feedback och iterera dina wireframes och utkast i realtid.

Oavsett om det gäller diagram, diagram eller presentationer, erbjuder dessa whiteboards den perfekta ytan för att omvandla dina koncept till genomförbara uppgifter. Du kan lägga till sammanhang till ditt arbete genom att länka dina tavlor till uppgifter, filer, dokument och mer i ClickUp. Dessutom kan du spara alla dina wireframes och mockups i ClickUp tillsammans med projektuppgifter och diskussioner för enkel åtkomst och referens.

Men det är inte ens det bästa! ClickUp Brain höjer din kreativitet genom att automatiskt generera designpersonligheter, komponenter, användarresor och kreativa briefs baserat på dina önskemål och krav.

Genom att eliminera tidskrävande arbete från denna process hjälper verktyget designers och personer som är involverade i projektet att spara tid och pengar.

Glöm inte att ClickUp också stöder kommentarer och @mentions, snabba godkännanden, snabba iterationer, mockup-anteckningar, integrationer med Figma- och Invision-filer samt samarbete med externa bidragsgivare.

Ladda ner denna mall Upprätta en arbetsprocess för designen så att alla inblandade är på samma sida med hjälp av ClickUps mall för webbdesignprojekt.

Dessutom kan du med ClickUps mall för webbdesignprojekt organisera och schemalägga dina designprojekt på ett och samma ställe, vilket leder till en mer effektiv designprocess. Mallen ger rätt balans mellan dina resurser och uppgifter så att du kan genomföra din plan för webbdesign och utveckling på ett effektivt sätt.

Denna mall hjälper dig

Skissa upp hela webbplatsdesignprocessen från början till slut

Dela upp varje uppgift i hanterbara deluppgifter för bättre fördelning.

Övervaka framstegen och sätt prioriteringar för att hålla deadlines

ClickUps bästa funktioner

Hantera hela projektets livscykel med en omfattande uppsättning verktyg för projektledning, webbdesign och dokumenthantering.

Skapa och redigera dina webbdesignprojekt och dokument effektivt med dra-och-släpp-funktionalitet och ClickUp Whiteboard.

Ge och få feedback direkt på uppgifter och dokument i ClickUp. Använd kommentarer, omnämnanden och diskussioner i realtid för att säkerställa tydlig kommunikation och effektiv iteration.

Använd ClickUp Automation för att effektivisera repetitiva uppgifter, såsom att skicka e-postmeddelanden när en uppgift är klar eller automatiskt uppdatera dokument baserat på specifika kriterier.

Lagra designresurser, moodboards och referensmaterial centralt i utvalda ClickUp Docs.

Organisera och få tillgång till alla dina projektresurser, såsom dokument, komponenter och element, med över 15 anpassningsbara ClickUp-vyer.

Anpassa ClickUp efter din specifika designprocess. Skapa anpassade fält för att spåra designiterationer, använd formulär för att samla in feedback från kunder och utnyttja integrationer med designprogramvara för ett smidigt arbetsflöde.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp är mer än bara en enkel mockup-programvara, så det kan ta lite tid att lära sig alla dess funktioner och möjligheter.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/användare per månad

Företag: 12 $/användare per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per medlem per arbetsyta per månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Moqups

via Moqups

Moqups är ett populärt gratis mockup-verktyg som gör det möjligt för dig att skapa mockups, wireframes och prototyper för webbplats- eller produktdesign.

Verktyget erbjuder ett brett utbud av layouter, grafiska designmallar och element, såsom ikoner, schabloner, bilder och typsnitt, för att enkelt utveckla och designa en produkt eller webbplats.

Oavsett om du behöver skapa wireframes, diagram eller whiteboards är Moqups ett komplett ekosystem av verktyg som eliminerar behovet av att växla mellan flera plattformar.

Moqups bästa funktioner

Integrera Moqups med annan programvara, såsom Google Drive, Jira, Okta, Slack och Microsoft Azure.

Samarbeta med ditt team i realtid på dina designprojekt

Kom åt Moqups från vilken enhet och plattform som helst.

Moqups begränsningar

Moqups kan vara tidskrävande, eftersom du måste välja och redigera varje element individuellt med hjälp av dra-och-släpp-redigeraren.

Den kostnadsfria versionen låter dig inte ladda ner din slutliga mockup.

Moqups prissättning

Gratis

Solo : 12 $/månad

Team: 24 $/månad

Obegränsat: 65 $/månad

Moqups betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

3. Figma

via Figma

Figma är ett mockup-verktyg för webbplatser som är populärt bland designers för att skapa interaktiva wireframes och prototyper för webbplatser och mobilappar. Det passar både nybörjare utan designcertifiering och erfarna designers, eftersom det erbjuder både färdiga och anpassningsbara element och komponenter.

Teamet kan enkelt samarbeta med hjälp av detta verktyg eftersom designen skapas i samma webbapp. På så sätt kan alla se hur designen utvecklas och dela med sig av sina tankar direkt. De kan till och med lämna feedback direkt på designfilerna i form av kommentarer.

Figma är särskilt utformat för att stödja UI- och UX-design och erbjuder funktioner som designsystem med UI-länkade komponenter, interaktiv prototypningsprogramvara och ett omfattande bibliotek fullt av designstilar.

Figma bästa funktioner

Anslut Figma till annan programvara, såsom Trello, Jira, Slack, Zoom och Asana, för att effektivisera ditt arbetsflöde.

Använd olika plugins och widgets för att förenkla och snabba upp dina designuppgifter.

Ge och ta emot feedback direkt på dina wireframes för bättre kommunikation och samarbete.

Figma-begränsningar

Figma stöder inte många språk, vilket kan begränsa din globala räckvidd.

Figma kräver kraftfulla system med stort minne och kanske inte fungerar bra på äldre eller långsammare system.

Figma-priser

Starter: Gratis

Professional: 12 $/användare per månad (faktureras årligen)

Organisation: 45 $/användare per månad (faktureras årligen)

Företag: 75 $/användare per månad (faktureras årligen)

Figma-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 700 recensioner)

4. Mockplus

via Mockplus

Om effektivt teamsamarbete är en prioritet för dig bör Mockplus vara ditt förstahandsval. Det är ett mockup-verktyg som hjälper dig att skapa interaktiva prototyper av användargränssnitt för mjukvarudesign. Verktyget har ett omfattande bibliotek med wireframe-mallar som består av high-fi-, low-fi- och gratis UI-kit.

Mockplus är känt för sitt kompletta paket med prototyper, testning, iteration och skalningsalternativ och erbjuder tre produkter för olika designutvecklingsstadier. Mockplus Cloud fokuserar på att öka samarbetet, Mockplus RP är ett gratisprogram för att designa prototyper och MockPlus DS är bäst för att göra ändringar i befintliga designer.

Funktioner som snabb prototyputveckling, vektorbaserad UI-design, kundkoder och fjärrsamarbete gör det till ett populärt val bland nybörjare. Dessutom stöder Mockplus även andra designprogram, såsom Adobe Photoshop, vilket gör det möjligt för designers att exportera filer i olika format.

Mockplus bästa funktioner

Anpassa din design med färdiga element, såsom ikoner, typsnitt och andra komponenter, och spara tid och arbete.

Integrera Mockplus med olika programvaror, såsom Slack, Jira, Photoshop, Confluence, Lark och Adobe XD, för att förbättra ditt designarbetsflöde.

Spåra projektets framsteg och samarbeta enkelt med dina teammedlemmar med Mockplus.

Koppla ihop produktchefer, utvecklare och designers på ett effektivt sätt för att samordna projekt bättre, redan från start.

Begränsningar för Mockplus

Mockplus kräver plugins för att ladda upp filer i olika format, vilket kan vara obekvämt eller inkompatibelt.

Tillgången till många funktioner kan vara överväldigande eller förvirrande för nybörjare.

Priser för Mockplus

Individuellt

Gratis

Årligt: 99 $ (faktureras årligen)

Perpetual: 499 $ (engångsbetalning)

Team

Gratis

Ultimate: 29,50 $/användare per månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Mockplus betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. Marvel

via Marvel

Om du letar efter ett gratis mockup-verktyg som hjälper dig att effektivisera feedbackprocessen är Marvel rätt val för dig. Verktyget minskar i huvudsak alla friktioner när det gäller att få godkännanden i rätt tid i olika skeden och för olika versioner av en designprototyp.

Marvels Handoff-funktion underlättar ett smidigare samarbete och överlämningsprocess mellan designers och utvecklare.

Det ger detaljerade designspecifikationer, tillgångar och ett inspektionsläge för utvecklare att extrahera information. Kommentarer, anteckningar och effektiv export av tillgångar förbättrar kommunikationen.

Marvel har ett arkiv med förinstallerade bilder med ett lättnavigerat dra-och-släpp-gränssnitt och teambibliotek som hjälper till att upprätthålla konsekvens i varumärkeskraven.

Marvels bästa funktioner

Designa och skapa prototyper för din webbplats eller produktmockups med Marvels intuitiva och kraftfulla verktyg.

Testa och validera dina mockups med riktiga användare och få feedback och insikter.

Exportera och dela dina mockups med dina kunder och intressenter i olika format, såsom PDF, PNG, HTML och Sketch.

Marvels begränsningar

Har ett begränsat bibliotek med komponenter och element, vilket kan begränsa dina designalternativ.

Har vissa funktioner som inte är smidiga eller lätta att använda, vilket kan påverka din användarupplevelse.

Marvels prissättning

Gratis

Pro : 10 $/månad

Team: 30 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Marvel-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

6. UXPin

via UXPin

UXPin-prototypverktyget är kodkomponentdrivet, vilket gör att du kan använda befintliga UI-komponenter för att bygga mockups. Merge-tekniken gör det möjligt för designers att designa med samma UI-kodkomponenter som utvecklare använde för att bygga produkten.

Detta gör att du kan bygga en anpassad UI-mockup som överensstämmer med dina varumärkesriktlinjer. Integrera med Storybook, Git repo eller NPM-paket för att använda samma kodkomponenter från ditt designsystem, din app eller din webbplats.

Du kan vara kreativ med verktygets fördefinierade designverktyg eller flera inbyggda UI-element. Verktyget fokuserar på användarupplevelsen och processkartläggning och har även en heatmap-funktion som spårar användarens klick- och scrollbeteende.

UXPin bästa funktioner

Simulera färgblindhet och kontrollera kontrasten medan du testar din prototyp.

Skapa logikbaserade prototyper som låter dig definiera dina egna regler och villkor.

Prova UXPin gratis innan du betalar för ett abonnemang som passar dina behov.

Begränsningar för UXPin

Tillåter endast en ångra-åtgärd, vilket gör det svårt att ångra oönskade ändringar.

Har ett smidigt men långsamt användargränssnitt, vilket kan öka din ledtid.

UXPin-priser

Gratis

Essentials: 8 $/redaktör per månad

Avancerat: 39 $/redaktör per månad

Professionell: 83 $/redaktör per månad

Företag: 149 $/redaktör per månad

Enterprise: Anpassad prissättning

UXPin-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (110+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 20 recensioner)

7. Sketch

via Sketch

Sketch är ett mockup-verktyg för macOS-användare. Det är användbart för att designa prototyper, användargränssnitt och till och med ikon-design, tack vare en pixelbaserad arbetsyta.

Eftersom Sketch möjliggör enkla vektordesigner och komplexa prototyper kan du snabbt sätta ihop en layout med hjälp av enskilda vektorgrafiker och en kombination av färdiga teckningsytor.

Du kan kontrollera varje pixel på sidan och rita med ett pennverktyg eller skapa former efter eget val.

Sketch har en stor community av designers som har skapat designkit som är tillgängliga gratis för alla användare av Sketch.

Sketchs bästa funktioner

Ladda ner ett omfattande bibliotek med designer, ikoner, knappar och andra element med ett enda klick.

Samarbeta i realtid med designers och andra intressenter på olika enheter med hjälp av delade arbetsytor.

Spåra teammedlemmarnas framsteg, feedback och kommentarer med roliga färgkodade markörer med namn.

Begränsningar i Sketch

Sketch har en brant inlärningskurva, eftersom designalternativen och elementen inte är lätta att hitta.

Sketch är endast för Mac-användare och kan endast nås via webben.

Priser för Sketch

Standardabonnemang: 12 $/månad per redigerare

Licens endast för Mac: 120 $/arbetsplats

Företagsabonnemang: 20 $/redaktör per månad (faktureras endast årligen)

Betyg och recensioner för Sketch

G2: 4,5/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 800 recensioner)

8. Wondershare Mockitt

via Wondershare Mockitt

Wondershare Mockitt är särskilt inriktat på att skapa UI-mockups och AI-förstärkt prototyputveckling. Med detta enda verktyg kan du utveckla wireframes, flödesscheman och praktiska tankekartor.

Det enklaste med att använda Wondershare Mockitt är att designa verklighetstrogna arbetsflöden, flera teckningsytor och smidiga interaktioner med hjälp av inbyggda element.

Men det är inte bara för designers. När det gäller granskning kan utvecklare undersöka designen och enkelt konvertera pixlar till kod utan att ha en designutbildning.

Mockitt AI erbjuder också enkel intelligent design för att förverkliga dina designidéer exakt och omedelbart. Denna funktion är fortfarande ny, men väl värd att prova.

Wondershare Mockitts bästa funktioner

Lär dig från ett stort bibliotek med resurser och förbättra din produktivitet.

Dela, redigera och få feedback på dina mockups i realtid och samarbeta enkelt med ditt team.

Använd AI-driven teknik för att skapa och testa dina prototyper.

Begränsningar för Wondershare Mockitt

Kan inte integreras med annan programvara, vilket kan begränsa ditt arbetsflöde.

Kräver en brant inlärningskurva, eftersom det bygger på AI-driven teknik.

Priser för Wondershare Mockitt

Starter: Gratis

Professionell: 12 $/redaktör per månad

Företag: 15 $/redaktör per månad

Wondershare Mockitt betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. InVision Studio

via InVision

InVision Studio är ett design- och UI-mockupverktyg för att bygga prototyper med vektorbaserade designer, flexibla lager och ett oändligt antal canvas-sidor.

InVision Studio erbjuder dig en serie verktyg för att lagra och dela ditt produktdesignflöde samt ett bibliotek för att lagra alla dina varumärkeskomponenter för användarupplevelsen.

Det är ett mycket samarbetsinriktat mockup-prototypverktyg som kan skapa responsiva prototyper utan att skriva kod. De skapade designerna kan delas med teamet och kunderna för feedback i realtid.

InVision Studios bästa funktioner

Skapa och använd komplexa animationer för dina videor

Testa din prototyp på din telefon med ett enkelt klick.

Ladda ner filer från programvara som Sketch och importera dem till InVision Studio.

Begränsningar i InVision Studio

Inga plugin-alternativ

Kan ofta bli långsamt och buggigt

Priser för InVision Studio

Gratis

Startpaket: 15 $/designer per månad

Professionell: 25 $/designer per månad

Team: 99 $/månad

Betyg och recensioner för InVision Studio

G2: 4,4/5 (över 670 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (740+ recensioner)

10. Balsamiq

via Balsamiq

Balsamiq är ett mockup-verktyg som skapar prototyper genom att återskapa upplevelsen av att designa på en whiteboard eller på papper. Det går tillbaka till grunderna för att skapa layouter med penna och papper, fast på en skärm.

Även om prototypen kan se ut som om den har skissats på papper, kan designen ändras till ett mer professionellt utseende för presentationer. Naturligtvis stöder den både lågupplöst och högupplöst prototyputveckling.

Fokus i Balsamiq ligger på designens innehåll och struktur, vilket också syns i dess fördefinierade mallar. Det låter dig placera element med hjälp av dra-och-släpp-funktioner för att minska den totala tiden för att slutföra projektet. Dessutom erbjuder Balsamiq ett omfattande komponentbibliotek och låter dig exportera och importera data.

Balsamiqs bästa funktioner

Lär dig och använd Balsamiq enkelt, eftersom det har ett enkelt och intuitivt gränssnitt.

Spara tid och förbättra dina leveranshastigheter med anpassningsbara mallar för dina mockups.

Arbeta med dina teammedlemmar och dela anteckningar och feedback om dina prototyper.

Balsamiqs begränsningar

Har en enkel svartvit skärm, vilket kan vara tråkigt eller begränsande för vissa designers.

Stöder inte konvertering från lågupplösta till högupplösta wireframes, vilket kan kräva ytterligare verktyg eller steg.

Balsamiqs prissättning

2 projekt: 9 $/månad

20 projekt: 49 $/månad

200 projekt: 199 $/månad

Balsamiq-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (490+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (380+ recensioner)

Designa dina mockups utan ansträngning

Ett mockup- eller wireframe-designprojekt kräver samarbete mellan designers, utvecklare och produktchefer. Det är därför ClickUp är rätt mockup-verktyg för alla designprojekt.

Det har projektledningsfunktioner och ett dedikerat whiteboardverktyg som hjälper dig att förverkliga prototypdesignerna. Till skillnad från andra verktyg som kan vara begränsade, svåra att använda eller isolerade, har ClickUp allt du behöver på ett och samma ställe.

Det är viktigt att alla är överens för att upprätthålla en samstämmig vision och leverera dina projekt i tid.

Med ClickUp kan du ta dina designer, mockups och wireframes från whiteboard-designstadiet till utvecklingsstadiet med alla intressenter ombord.

Registrera dig på ClickUp idag!