Miro eller Notion: Vilket verktyg för uppgiftshantering är bäst?

Det kan vara svårt att hantera produktiviteten, särskilt när man spårar uppgifter för komplexa projekt. För att göra livet enklare finns det nu samarbetsplattformar online som går utöver att bara skriva ner uppgifter.

Det låter dig lägga till detaljer för varje uppgift, inklusive möjligheten att spåra deluppgifter inom huvuduppgiften, dela dokument, brainstorma på en delad arbetsyta och mycket mer. Men med så många alternativ, hur väljer du ett uppgiftshanteringsprogram som skiljer sig från andra verktyg?

Svaret ligger i att välja en plattform som kombinerar anteckningsfunktioner, stöder integrationer och hjälper dina team att organisera sina uppgifter effektivt.

Det finns flera plattformar för projektplanering och samarbete online, och varje verktyg skiljer sig åt när det gäller viktiga funktioner och tjänster.

Denna guide jämför två populära verktyg för uppgiftshantering – Miro och Notion.

Vad är Miro?

Miro är en visuell samarbetsplattform som kommer att tända din teams kreativa gnista. Tänk på det som en digital whiteboard, men med mycket fler funktioner. Det är en flexibel arbetsplats där ditt team kan kommunicera och utforma projekt snabbare, så att du kan bygga, iterera och utforma din nästa stora idé.

Med Miro kan du:

Strategi och planering: Använd färdiga Använd färdiga whiteboardmallar , Kanban-tavlor och inbäddade anteckningar för att hålla din brainstorming organiserad och handlingsinriktad.

Visualisera vad som helst: Skapa tankekartor, anteckningar, flödesscheman, diagram och allt annat din fantasi kan tänka sig med ett stort utbud av verktyg och former.

Brainstorma idéer: Spara tid när du försöker kommunicera komplexa idéer med traditionella metoder. Med Miros visuella uppgiftshantering kan du använda planeringstavlor för att få en samlad överblick över ditt projekt, samarbeta mellan team och vidta nödvändiga åtgärder för dina idéer.

Miros funktioner

Oändlig arbetsyta

Miro Board erbjuder en oändlig digital yta där dina idéer kan utvecklas fritt, även under de mest ambitiösa brainstorming-sessionerna. Med den här funktionen kan du planera komplexa projekt, brainstorma och se till att dina team organiserar sina leveranser på en enda instrumentpanel.

Med Miro-kort kan du omvandla idéer till klisterlappar eller textrutor eller lägga till detaljerad information som status, ansvarig och förfallodatum – utan att behöva byta mellan olika program.

Projektledning via Miro

Kanban-ramverk

Få en tydlig överblick över din projektplanering med hjälp av färdiga Kanban-mallar som är utformade för specifika behov, från brainstorming-sessioner till produktplaner. Detta sparar värdefull tid och du kan prioritera arbetet genom att lägga till Miro-kort till en Kanban-tavla med redigerbara swimlanes och kolumner.

Kopplingar och beroendemappning

Arbeta smidigt tillsammans, oavsett var ni befinner er. Se ändringar och kartlägg beroenden med hjälp av kopplingar, vilket främjar en interaktiv och dynamisk brainstormingupplevelse.

Beroendebräda via Miro

Integrationer för uppgiftshantering

Miro stöder integrationer med över 130 appar och populära verktyg. Detta hjälper dig att samla alla dina uppgiftsdrivna data i en enda lösning, vilket gör uppgiftshanteringen effektiv för dig och dina intressenter.

Miro-priser

Gratis : Obegränsat antal teammedlemmar, färdiga mallar, grundläggande uppmärksamhetshantering, tre redigerbara whiteboards

Teams : 8 dollar per medlem och månad med videokonferensfunktion, obegränsat antal anslagstavlor, obegränsat antal besökare, privata anslagstavlor och e-postsupport.

Företag : 16 dollar per medlem och månad med allt som ingår i Miro Teams-planen plus manuell säkerhetskopiering av tavlor, smarta diagram och SSO.

Företag: Kontakta Miro för prisuppgifter om centraliserad kontohantering, dedikerad success manager, Azure DevOps- och CA Rally-integrationer, säkerhet och efterlevnad i företagsklass, datastyrning och premiumsupport.

Vad är Notion?

Ett av de bästa alternativen till Miro är Notion, en allt-i-ett-arbetsplats för alla dina behov inom uppgiftshantering och anteckningar. Detta verktyg erbjuder många funktioner som kombinerar anteckningar med databashantering, visuellt samarbete och underhåll av en delad arbetsyta eller Notion-vy för alla dina personliga och affärsmässiga behov.

Uppgiftshantering i Notion

Från grundläggande uppgifter till hantering av komplexa projekt – Notions verktyg erbjuder en enda arbetsyta där du kan organisera dina viktigaste aktiviteter. Dessutom kan du tack vare dess starka community enkelt skapa och använda tusentals Notion-mallar som hjälper dig att:

Spåra dina uppgifter och mål

Skapa designsystem

Spara anteckningar, skapa moodboards och hantera innehåll

Hantera projektaktiviteter för dig själv och ditt team

Automatisera med hjälp av API:er

Notions funktioner

Heltäckande uppgiftshantering

Uppgiftshanteringspanel via Notion

Notions flexibla ramverk gör att du kan använda det för alla dina behov inom uppgiftshantering, inklusive:

Skapa anpassade dashboards för uppgiftshantering för varje teammedlem, avdelning och projekt.

Håll ordning på dina uppgifter med kalender, Kanban-tavla, Gantt-diagram, tabeller, kalender och mycket mer.

Sortera projekt enkelt utifrån tidslinje, kategori, teammedlemmar, prioritet och mer.

Anteckningar, kalender, vanespårare och mer

Med Notions flexibla block kan du skapa allt från en enkel att göra-lista till komplexa instrumentpaneler, vilket hjälper dig att skräddarsy din arbetsyta efter dina exakta behov.

Integrationer

Notion kan hjälpa dig att hämta data och integrera med populära program som Slack, Google Drive, Gmail, Asana och 149 andra populära verktyg. Om du föredrar en mer skräddarsydd integration kan du till och med bygga din egen offentliga API, vilket gör det unikt jämfört med andra verktyg.

Flerspråkigt stöd

För team som arbetar i olika geografiska områden gör Notion det möjligt att underhålla arbetsytan och redigera dokument på olika språk. För närvarande stöds engelska, koreanska, japanska, franska, tyska, spanska och portugisiska.

Notions priser

Personligt (gratisplan) : Obegränsat antal sidor och block, synkronisering mellan enheter, dela med fem gäster, API för anpassade integrationer

Personal Pro (4 dollar per månad) : Allt i Personal Free Plus, obegränsad filuppladdning, obegränsat antal gäster, visa och återställa versioner från de senaste 30 dagarna.

Teams (8 dollar per månad) : Allt i Personal Pro plus, obegränsat antal teammedlemmar, delningsbehörigheter, samarbetsverktyg, administratörsverktyg

Enterprise (anpassad prissättning) : Allt i Teams plus, SAML SSO, användarprovisionering (SCIM) RevisionsloggNYTT, avancerad säkerhet och kontroller, obegränsad versionshistorik, dedikerad framgångsmanager (100+ platser), anpassat kontrakt

Notion AI: Lägg till i valfri betald plan för 8 $ per medlem/månad.

Miro vs Notion: Jämförelse av funktioner

Den största skillnaden mellan Miro och Notion är de extra funktioner som du får med Notion. Medan Miro främst kategoriseras som en plattform för uppgiftshantering och visuellt samarbete, går Notion längre med anteckningshantering, dokument, kunskapsbas och wiki.

Här är en snabb jämförelse av alla funktioner i Notion och Miro samt deras betyg:

Funktioner Notion Miro Mallar ✅ ✅ Community ✅ ✅ AI-baserat skrivande och andra funktioner ✅ ✅ Samarbete ✅ ✅ Integrationer med verktyg från tredje part ✅ ✅ Mobilapp ✅ ✅ Dokument ✅ ❌ Wiki / Kunskap ✅ ❌ Kalender ✅ ❌ Formulär ✅ ❌ Automatisering ✅ ❌ Projektledningsfunktioner ✅ ❌ Videokonferenser ❌ ✅ Chat / Meddelanden ❌ ✅ Uppgiftshantering ❌ ✅ API ✅ ✅ Uppgiftsplanering ✅ ✅ Åtkomstkontroller/behörigheter ✅ ✅ Uppgiftsplanering ✅ ✅ Samarbetsverktyg ✅ ✅ Spårning av uppgiftsframsteg ✅ ✅ Perfekt för Små och stora team som vill gå längre än uppgiftshantering, inklusive dokument, anteckningar och ytterligare funktioner. Mindre team som vill ha grundläggande funktioner, rena och enkla funktioner för uppgiftshantering. G2-betyg 4. 7/5 (5059 recensioner) 4. 8/5 (5357 recensioner) Capterra-betyg 4. 8/5 (2101 recensioner) 4. 7/5 (1488 recensioner)

Funktion nr 1: Visuellt samarbete och uppgiftskartläggning

Behöver du en visuell projektledningslösning? Miro har en klar fördel.

Med sin oändliga arbetsyta låter Miro dig använda olika visuella verktyg, såsom klisterlappar, former, kopplingar och andra samarbetsfunktioner, för att glänsa under brainstorming-sessioner och uppgiftskartläggning.

Detta gör det möjligt för dig att skapa avancerade rapporter, hantera komplexa projekt, visualisera användarundersökningar, delta i samarbetsessioner och skapa arbetsflöden med över 2500 mallar från Miro och communityn.

Dashboard för datavisualisering via Miro

Med sina flexibla block är Notion också utmärkt för visuell projektledning, men saknar de avancerade funktionerna som finns i Miro. Med Notion får du grundläggande element, vilket gör det mindre lämpligt för visuell uppgiftshantering.

Slutsats: Miro är vinnaren.

Funktion nr 2: Delning av anteckningar och teamsamarbete

Miro eller Notion – vem vinner när det gäller samarbete och delning av anteckningar?

Notion har sina fördelar, eftersom det fokuserar på att vara en heltäckande plattform för anteckningar och uppgiftshantering, vilket gör det enkelt för dig att hantera projekt, spåra dagliga vanor eller planera en kommande resa med en vän, allt i ett enda arbetsutrymme.

Men Miro, med sin datavisualisering och sitt samarbetsramverk, är lika bra. Du kan synkronisera allt på ett ställe, från traditionella bilder, åtgärdspunkter, affärsrapporter och Kanban-rapporter. Dessutom kan du skapa interaktiva videogenomgångar och samarbeta live i alla presentationer eller rapporter med hjälp av dess interaktiva funktioner.

Slutsats: Oavgjort

Funktion nr 3: Databashantering

När det gäller hantering av databaser och filer är Notion den klara vinnaren. Miros kostnadsfria projektledningsprogramvara erbjuder några utmärkta funktioner, och du kan även uppgradera till betalda versioner för avancerade funktioner. Men när det gäller hantering av dokument, filer och andra funktioner saknar Miro den djup som Notion har.

Allt-i-ett-arbetsyta via Notion

Notion erbjuder kraftfulla databaser med filtrerings-, sorterings- och sammanställningsfunktioner för att organisera och hantera komplexa uppgifter. Miro erbjuder visserligen Kanban-tavlor (vilket alla andra program för uppgiftshantering gör), men saknar djupet och funktionaliteten i Notions databasdrivna uppgiftshantering.

Slutsats: Notion är vinnaren.

Funktion nr 4: Anpassning och flexibilitet

Båda har sina egna styrkor när det gäller anpassning och flexibilitet. Notion använder block och låter dig skapa olika layouter och innehållstyper och hantera dem i en strukturerad arbetsyta. Detta gör att du kan hantera komplexa uppgifter och projekt och spara dokument, wikis, anteckningar och andra element för att förbättra detta.

Miro fungerar utmärkt med Miro Cards, som låter dig utnyttja plattformens visuella element fullt ut. Det hjälper dig att visualisera dina projekt, visa beroenden mellan uppgifter och uppgiftsägande, och till och med ger dig en plats för kreativ brainstorming med hjälp av whiteboard-funktionen.

Slutsats: Oavgjort

Miro vs Notion på Reddit

Tro inte bara på vårt ord. Vi har också sökt på Reddit för att förstå vad användarna har att säga om detta ämne. Många användare är överens om att Notion är mer användbart än Miro tack vare sina avancerade funktioner, men de har också insett att

”Som många andra blev jag förtjust i Notions flexibilitet under en tid, men ju mer jag lärde mig om hur det fungerar, desto mer insåg jag att program som ClickUp, Todoist, Things3 och NirvanaHQ är mycket snabbare, mer flexibla och överlag bättre på att hantera uppgifter.”

En annan användare pratade om att välja mellan Miro och Notion genom att fokusera på kraven och sa

”Beror på användningsområdet. Om du bara behöver se uppgiftsstatus och dela information om dem är Trello, Asana eller ClickUp ett bra alternativ

Om du behöver fler textdokument med att göra-listor är Notion ett bra val. Miro och liknande verktyg är bäst om du behöver mer idéskapande och visualisering.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Miro och Notion

Det slutgiltiga omdömet? Notion och Miro har några utmärkta funktioner som gör dem till bra alternativ, beroende på ditt användningsområde och dina krav.

I jämförelsen mellan Miro och Notion har Notion en liten fördel. Notions avancerade funktioner kan gå utöver det vanliga, men det kommer inte i närheten av vissa av de bästa lösningarna för uppgiftshantering och produktivitet.

Flera alternativ till Notion kombinerar anteckningar och uppgiftshantering. De hjälper dig också med avancerad automatisering, förenklar arbetsflöden och hanterar hela företags- eller personliga uppgifter.

ClickUp är en bra lösning när du har avancerade krav och behöver en allt-i-ett-plattform för produktivitet. ClickUp är en omfattande projektledningsplattform som kombinerar Miros styrkor inom visuellt samarbete med Notions flexibilitet och fungerar utmärkt i flera avdelningar.

Konvertera kommentarer till uppgifter direkt med ClickUp Storyboard

Tänk på ClickUp som ett alternativ till Notion AI eller den ultimata samarbetsplattformen, där du kan:

Brainstorma och samarbeta med ClickUp Whiteboards

Med ClickUp Whiteboards kan dina team utnyttja kraften i visuellt samarbete. Den interaktiva whiteboarden gör det möjligt att brainstorma, skapa flödesscheman och kartlägga dina idéer, allt inom ramen för ditt projekt.

ClickUp Whiteboard för brainstorming och uppgiftskartläggning

Detta gör att du kan visualisera koncept och hjälper dig att hantera uppgifter smidigt. Du kan

Brainstorma, utforma strategier och kartlägg dina uppgifter med hjälp av smidiga arbetsflöden med avancerade funktioner.

Koppla dina idéer till realistiska projektplaner genom att helt enkelt dra och släppa för att rita kopplingar, färdplaner och arbetsflöden.

Samarbeta, lägg till anteckningar och samla dina idéer med hjälp av teamets realtidsduk.

Lägg till sammanhang till dina projekt genom att ladda upp bilder, webblänkar och spårbara uppgifter.

Förenkla arbetsflödena för projektledning med ClickUp Docs

Skapa innehållsrika dokument för samarbete i ClickUp, med redigering i realtid, AI-driven skrivhjälp och smidig integration med projektuppgifter.

ClickUp Docs-vy som låter dig koppla dokument till arbetsflöden

ClickUp Docs gör att du kan samla alla dina idéer i ett enda dokument, inklusive dokument, länkar, wikis och mer. Förenkla din uppgiftshantering och dina dokument med hjälp av ClickUps omfattande bibliotek med färdiga mallar, eller skapa din egen mall från grunden. Med ClickUps Docs kan du:

Koppla ihop dokument och uppgifter med hjälp av arbetsflöden, projektuppdateringar och mycket mer.

Organisera alla dina wikis och resurser på ett ställe och lägg till dem i ditt arbetsområde.

Lägg till anteckningar var och när du vill, även i offline-läge. När du återfår din internetanslutning synkroniserar ClickUp automatiskt alla dina anteckningar och uppdateringar i dokumentet.

Skydda och dela dina dokument enkelt med integritets- och redigeringskontroller, så att du kan dela länkar med teammedlemmar och ge allmänheten åtkomst.

Använd de avancerade funktionerna i ClickUp Brain för att förenkla spårning, skapande och delegering av uppgifter. Detta gör att du kan koppla samman uppgifter, dokument, resurser och all din kunskap med avancerade neurala nätverk som hjälper dig att:

Ställ frågor och få svar från dina dokument, uppgifter och projekt.

Använd AI som din assistent för att hantera och automatisera uppgifter och projektuppdateringar.

Utnyttja AI Writer för att skapa innehåll och svara snabbt med innehåll som är anpassat efter sammanhanget.

Få mer gjort med ClickUp Tasks

Hantera uppgifter av alla storlekar och komplexitet med ClickUps robusta uppgiftsfunktioner. ClickUp Tasks hjälper dig att tilldela uppgifter, ställa in beroenden, utnyttja automatisering och spåra framsteg visuellt – allt på en och samma plattform.

Förenklad listdashboard för ClickUp-uppgifter

Registrera dig för ClickUps gratisplan för att ta din uppgiftshantering till nästa nivå.