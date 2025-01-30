10 alternativ till Workato för att automatisera arbetsflöden 2025

Repetitiva och manuella arbetsuppgifter kan vara tråkiga, och ofta önskar man att det fanns någon magisk lösning som kunde hantera dem åt en. Men varför önska sig magi när man har artificiell intelligens (AI)?

Vad du behöver är ett verktyg för automatisering av arbetsflöden – ett AI-drivet hjälpmedel som automatiserar och standardiserar processer åt dig. På så sätt kan du fokusera på det viktiga och öka produktiviteten utan att drunkna i manuella uppgifter.

Workato är idag ett stort namn inom automatisering av arbetsflöden och används av många företag inom olika branscher. Det hjälper till att automatisera affärsprocesser med hjälp av enkla "recept", ett gränssnitt utan kod som fungerar som magi.

Workatos imponerande funktioner tillgodoser ett brett spektrum av behov, men det finns situationer där olika företag kan behöva alternativ som bättre passar deras specifika mål, budgetbegränsningar eller preferenser när det gäller användbarhet.

Vi har sökt igenom internet för att presentera de 10 bästa Workato-alternativen för 2024. Vi går igenom deras unika funktioner, för- och nackdelar och till och med deras prisplaner så att du kan hitta den perfekta plattformen för ditt företag.

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Workato?

Innan du väljer ett verktyg för automatisering av arbetsflöden för dina affärsprocesser bör du överväga följande faktorer:

Många integrationer: Workato är utmärkt när det gäller integrationer. Om du letar efter ett alternativ till Workato bör du därför hitta appar som kan integreras väl med de verktyg du redan använder i din dagliga verksamhet, till exempel bokföringsprogram, kommunikationsappar och marknadsföringsverktyg.

Enkel att använda och intuitiv: Tänk på ditt team och välj ett Tänk på ditt team och välj ett verktyg för automatisering av uppgifter som är lätt att navigera och använda så att dina anställda kan optimera arbetsflöden (helst utan kodning) även om de inte är tekniskt kunniga.

Rapportering och analys: Välj ett alternativ som erbjuder rapporterings- och analysfunktioner för att spåra framstegen för dina automatiserade uppgifter och affärsprocesser.

Kundsupport: Välj ett verktyg som erbjuder support via telefon och e-post dygnet runt för att hantera fel och problem i appen.

Säkerhet: Hitta alternativ till Workato som erbjuder förstklassig säkerhet, såsom datakryptering och stark autentisering, så att dina anpassade arbetsflöden skyddas mot skadlig kod och hackare.

Kostnad: Välj verktyg som är budgetvänliga och inte kräver för många uppgraderingar eller kostar skjortan.

De 10 bästa alternativen till Workato

Kolla in vår lista över de 10 bästa alternativen till Workato för 2024 och automatisera din arbetsbelastning för bättre effektivitet.

1. Activepieces

via Activepieces

Activepieces är en lättanvänd molnbaserad plattform som gör arbetsflödesautomatisering tillgänglig för alla, även om du inte är en kodningsproffs.

Du kan skapa arbetsflöden som enkelt integreras med olika appar och tjänster. Detta alternativ till Workato är enkelt att använda med sina dra-och-släpp-funktioner och intuitiva gränssnitt.

Du kan ansluta den till populära appar som Slack, Gmail, Hubspot, Zendesk och Trello.

Activepieces bästa funktioner

Ställ in triggers baserade på tid, webhooks, e-postmeddelanden och mer för att starta en serie åtgärder i olika appar och API:er.

Spåra och analysera arbetsflödets prestanda, fel och användning i realtid

Använd avancerade filter för att lägga till villkor och filtrering för att styra flödet i dina arbetsflöden.

Hantera fel genom att ställa in aviseringar och omförsök

Begränsningar för Activepieces

Fortfarande i ett tidigt utvecklingsskede, så det kan förekomma enstaka buggar.

Funktionerna är inte lika robusta som hos större konkurrenter som Workato.

Priser för Activepieces

Pro: 0 $/månad

Plattform: 249 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Activepieces betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Betyg ej tillgängliga

2. Zapier

via Zapier

Zapier är ett populärt webbaserat automatiserings- och integrationsverktyg som används av över 2 miljoner företag världen över och är känt för att automatisera uppgifter i ett omfattande bibliotek av webbapplikationer och integrationer. Det är ett av de mer kända alternativen till Workato.

Med en användarvänlig visuell redigerare, gratis uppgifter för extra kontroll och transparent prissättning är det ett utmärkt val för företag som vill öka sin operativa effektivitet utan att behöva anlita utvecklare.

Du kan automatisera datainmatningsuppgifter genom att överföra data i bulk mellan olika appar.

Zapier bästa funktioner

Skapa anpassningsbara arbetsflöden som kallas "Zaps" och koppla dem till över 3000 appar.

Använd webhooks för att snabbt flytta data mellan tjänster utan kodning eller servrar.

Visualisera dina arbetsflöden med diagramverktyget Canvas och få AI-genererade förslag på optimeringar.

Zapier-begränsningar

Komplex integration för populära integrationer finns tillgänglig i de dyrare och mer avancerade paketen.

Användare utan teknisk kunskap kan tycka att det är svårt att navigera på plattformen.

Zapier-priser

Gratis

Startpaket: 29,99 $/månad

Professional: 73,50 $/månad

Team: 103,50 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Zapier-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

3. Tableau

via Tableau

Gör komplicerade data enkla för alla i ditt team med Tableau, en AI-baserad plattform för dataanalys.

Du kan använda den för att skapa anpassade instrumentpaneler och kalkylblad och dra nytta av funktioner som datakombinering, realtidsanalys och teamsamarbete.

Automatisering är en gemensam faktor för många av Tableaus funktioner. Du kan till exempel använda webhooks för händelsevarningar, TabPy för att köra Python-skript och Prep Conductor för att kontrollera vem som har åtkomst till dataflödesdiagram.

Tableaus bästa funktioner

Övervaka statusen för dina automatiserade processer med Tableau Server Status.

Ställ in varningar och aviseringar på servern eller via e-post när något går fel och processer behöver förbättras.

Ställ in behörigheter för dina arbetsflöden och bestäm vem som kan se, redigera, köra eller utföra andra åtgärder.

Använd taggar och lägg till nyckelord i flöden, så att användarna enkelt kan hitta, filtrera och organisera innehåll.

Tableaus begränsningar

Användargränssnittet är inte särskilt intuitivt.

Verktyget kan vara långsamt när det gäller att hantera stora datamängder.

Priser för Tableau

Tableau Viewer: Anpassad prissättning

Tableau Explorer: Anpassad prissättning

Tableau Creator: Anpassad prissättning

Tableau Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Tableau

G2: 4,4/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2200 recensioner)

4. Hevo

via Hevo

Hevo är en kodfri ETL-plattform (Extract, Transform, Load) som är utformad för att automatisera arbetsflöden för dataintegration.

Du kan spara tid, snabba upp rapporteringen och fatta beslut snabbare med över 150 integrationer och replikering i nära realtid till destinationer som Snowflake och BigQuery.

Dessutom kan du övervaka arbetsflöden och erbjuda kundsupport dygnet runt.

Det bästa av allt? Hevo garanterar att inga data går förlorade.

Hevos bästa funktioner

Synkronisera och extrahera dina data automatiskt från över 150 datakällor, inklusive SQL- och NoSQL-databaser och SaaS-applikationer.

Automatisera organisationsövergripande dataflöden som resulterar i snabbare rapportering och analys.

Identifiera datatyper automatiskt och ladda upp dem omedelbart till lämpliga datacacher.

Använd automatiserad schemahantering för att organisera dina databaser mer effektivt.

Hevos begränsningar

Enligt vissa användare tenderar datapipelines att gå sönder.

Vissa inbyggda anslutningar kan vara buggiga.

Hevo-priser

Gratis

Startpaket: 299 $/månad

Professional: 849 $/månad

Affärskritiskt: Anpassad prissättning

Hevo-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)

5. Integrate. io

Integrate.io är ännu ett verktyg för automatisering av dataintegrationsprocesser på vår lista. Det är en ETL-plattform med låg kodnivå som hjälper företag att automatisera datamappningsprocesser och slippa manuell datapreparering.

Den kan göra tre saker med dina data: förbereda och dela dem, förbereda och ladda dem till CRM-system som Salesforce samt replikera dina data i realtid.

Du kan snabbt skapa pipelines på några minuter med dess dra-och-släpp-funktion och inbyggda anslutningar.

Integrate. io:s bästa funktioner

Spara tid genom att automatisera dataextrahering med hjälp av uttrycksspråk, API och webhooks.

Skicka bearbetade data från lagret till dina interna verktyg genom omvänd ETL-automatisering och datatransformation.

Håll koll på dina data med dataobservabilitet

Integrate. io-begränsningar

Fel loggar är inte alltid informativa

Dra-och-släpp-funktionen är svår att använda med komplexa pipelines.

Integrate. io-priser

Startpaket: 15 000 dollar/år

Professional: 25 000 dollar/år

Företag: Anpassad prissättning

Integrate. io betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

6. Tray. io

Med Tray.io kan du skapa, anpassa och hantera integrationer och dataflödesprocesser. Det är en lågkodsbaserad, molnbaserad visuell plattform som tjänst.

Du kan övervaka aktiviteter i realtid och ställa in felvarningar så att du snabbt kan identifiera och lösa problem. Du kan automatisera manuella uppgifter genom att integrera dem med CRM-system, marknadsföringsprogramvara och datalagring. Detta hjälper alla affärsanvändare att hålla sig uppdaterade.

Tray. io bästa funktioner

Anpassa arbetsflöden enkelt med en intuitiv visuell redigerare

Få tillgång till ett omfattande bibliotek med inbyggda kopplingar och arbetsflödesmallar.

Anpassa triggers och åtgärder efter specifika affärsbehov

Arbeta stressfritt med tryggheten av kundsupport dygnet runt.

Begränsningar för Tray.io

Förkonfigurerade kopplingar kan vara buggiga

Ingen gratisversion

Priser för Tray.io

Fördel: Anpassade priser

Team: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Tray. io betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

7. Skapa

via Make

Make (tidigare Integromat) är ett populärt alternativ till Workato och en favorit bland företag tack vare sin interaktiva design, visuella arbetsflödesbyggare och budgetvänliga planer.

Den har ett dra-och-släpp-gränssnitt och ansluter enkelt till appar.

Du kan skapa obegränsade arbetsflöden som kallas scenarier och schemalägga dem så att de körs direkt eller enligt ett schema.

Utnyttja de bästa funktionerna

Skapa anpassade arbetsflöden visuellt utan kodning eller tekniska kunskaper.

Förbättra din produktivitet genom att integrera med över 1000 populära appar som Hubspot, Slack, Notion och många fler (med obegränsade interna länkar).

Använd villkorlig logikintegration för att ställa in specifika triggers och automatisera repetitiva uppgifter.

Skapa begränsningar

Komplexa arbetsflöden är svåra att felsöka

Långsam kundsupport

Fastställ prissättning

Gratis

Core: Från 10,59 $/månad

Pro: Från 18,82 $/månad

Teams: Från 34,12 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Gör betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

8. Appmixer

via Appmixer

Med Appmixer, ett intuitivt visuellt system för automatisering av arbetsflöden med inbyggda anslutningar, är det enkelt att fokusera på att leverera din produkt till dina kunder.

Du kan integrera datakällor och skapa automatiserade arbetsflöden enkelt utan en enda rad kod. Du har också flexibiliteten att lägga till din egen koppling för valfri API.

Appmixers bästa funktioner

Skapa och implementera dina integrationer med anpassade kopplingar

Få en detaljerad översikt över alla dina arbetsflöden med anpassade instrumentpaneler och omfattande loggar.

Automatisera arbetsflöden med avancerade funktioner som villkorslogik och datamodifiering i realtid.

Begränsningar för Appmixer

Användargränssnittet kunde vara enklare

Appmixer-priser

Startup: 899 $/månad

Scaleup: 1399 $/månad

Scaler: Anpassad prissättning

Appmixers betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Panoply

via Panoply

Panoply är känt för sina dataintegrationsfunktioner och har över 200 kodfria datakopplingar som enkelt kan anslutas till databaser, API:er och mycket mer.

Det är en användarvänlig lösning som kräver lite underhåll och som låter dig synkronisera, lagra och hantera dina data. Du kan få avancerad analys utan komplex datateknik och kodning.

Panoplys bästa funktioner

Synkronisera dina data med kodfria dataintegrationer

Förenkla ditt arbete med automatiserad konfiguration av datalager

Använd den som en stabil arbetsbänk för SQL-baserad datautforskning.

Anslut till de största BI- och analysverktygen

Panoplys begränsningar

Buggy datakopplingar

Höga priser

Panoplys prissättning

Startpaket: 259 $/månad

Lite: 649 $/månad

Standard: 1039 $/månad

Premium: 1559 $/månad

Panoplys betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 20 recensioner)

10. Cyclr

via Cyclr

Om du är apputvecklare eller SaaS-leverantör är Cyclr en praktisk integrationsplattform. Du kan integrera med många populära appar och tjänster utan mycket kodning.

Med hjälp av dess enkla, lågkodade verktygslåda och dra-och-släpp-gränssnitt kan du skapa robusta och smidiga integrationsarbetsflöden och automatisering mellan din plattform och ett stort antal appar från tredje part.

Cyclrs bästa funktioner

Använd avancerade skriptfunktioner för att samordna data under överföring.

Utveckla anpassade integrationer för användare

Skapa och bädda in din integration snabbt i din SaaS-applikation

Cyclrs begränsningar

Begränsat stöd för vissa populära appar som Salesforce och Hubspot

Saknar avancerade analysfunktioner

Priser för Cyclr

Tillväxt: 2595 $/månad

Skala: 7195 $/månad

Självhostad företag: Anpassad prissättning

Managed Hosted Enterprise: Anpassad prissättning

Cyclr-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Dessa 10 bästa Workato-alternativ befriar dig från en massa manuellt arbete genom att automatisera dina affärsprocesser åt dig.

Men varför nöja sig med bara automatisering av arbetsflöden och molnintegration när du kan åstadkomma mer inom ett enda arbetsområde?

Använd ClickUp – en allt-i-ett-plattform för produktivitet som kan hantera alla dina projekt, uppgifter och mål samtidigt som den automatiserar dina affärsprocesser.

Läs också: Mallar för processförbättring för att öka effektiviteten på jobbet

Automatisera ditt företag med ClickUp

Skapa anpassad automatisering för att befria dina team från manuellt arbete med ClickUp Automation.

Spara värdefull tid och personalresurser och låt ClickUp Automation hantera alla dina repetitiva uppgifter.

Välj bland över 100 fördefinierade automatiseringar i ClickUp för att förenkla arbetsflöden, hantera rutinuppgifter och effektivisera projektöverlämningar.

Automatisera rutinuppgifter för att fokusera på viktigare saker med ClickUp Automation.

Anpassa dem efter dina behov, till exempel genom att skapa nya uppgifter, säkerställa tydliga SOP:er och automatisera uppgiftsfördelning, kommentarer, statusändringar och mycket mer.

Det bästa av allt? ClickUp Automation kan integreras med externa appar. Med över 1000 integrationer samlar den alla dina verktyg i ett enhetligt arbetsflöde.

Och det är inte allt. Med ClickUp Brains AI-drivna assistenter kan du automatisera manuella och tråkiga uppgifter som att skicka uppdateringar, sammanfatta möten, generera insikter från ditt arbete i ClickUp, sätta upp standups osv.

ClickUps bästa funktioner

Skapa automatisering utan kodning. Välj vilken åtgärd som ska utföras när automatiseringen utlöses, från att ändra status till att skapa nya uppgifter.

Ange exakt vilken händelse som aktiverar din automatisering, så att dina processer fungerar som du vill.

Välj bland över 100 fördefinierade automatiseringar för att spara tid och ansträngning.

Använd dina favoritverktyg som Github, Slack och Dropbox med ClickUp Automation och hantera allt på ett och samma ställe.

Begränsningar för ClickUp

Mobilappen har inte alla funktioner som finns tillgängliga i desktopversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 10 $/månad per användare

Företag: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

ClickUp Brain finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem per månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Öka automatiseringen av arbetsflöden med ClickUp

Verktyg för automatisering av arbetsflöden kan förändra ditt företag i grunden genom att spara tid och öka din produktivitet.

När du letar efter alternativ till Workato, välj det som passar bäst för ditt företags behov.

Om du dock letar efter en mer omfattande AI-driven lösning som kan hantera alla aspekter av din verksamhet tillsammans med automatisering av arbetsflöden, kan du överväga ClickUp.

Oavsett om du är ett nystartat företag eller ett multinationellt företag med en stor kundbas har ClickUp allt du behöver för att göra ditt företag framgångsrikt.

Registrera dig gratis idag!