De 10 bästa Gumroad-alternativen för att sälja mer 2025

Gumroad lanserades 2011 och är en e-handelsplattform som är utformad för att hjälpa kreatörer att sälja sina produkter direkt till köpare. Kreatörer kan sälja sina fysiska produkter och digitala nedladdningar som e-böcker, musik och mycket mer. Plattformen blev snabbt populär bland kreatörer som ville sälja sina produkter utan att använda mellanhänder som tog en stor del av deras vinster.

Gumroad är lätt att använda och anpassningsbart. Det har också marknadsföringsfunktioner som hjälper kreatörer att nå ut till sin publik. Men det är inte perfekt, och många användare letar efter alternativ till Gumroad.

Skaparna upptäckte snabbt att webbplatsen var bäst lämpad för digitala nedladdningar och hade svårt att få den att fungera för sina fysiska produkter. Du får ingen butiksfront med plattformen, utan måste istället skapa din egen webbplats.

Gumroad kan vara lite klumpigt. Ju fler produkter du har, desto mer utmanande blir gränssnittet på grund av begränsningar kring kategorier och grupperingsalternativ.

Så, vilka är de bästa alternativen till Gumroad? Och vilken plattform för försäljning av digitala och fysiska produkter passar dig bäst? Vi har tio alternativ till Gumroad som du bör kolla in under 2024.

Vad ska du leta efter i Gumroad-alternativ?

När du vill ha det bästa Gumroad-alternativet för din butik, här är vad du ska leta efter:

Specialiserad på din produkttyp: Det finns plattformar för att sälja digitala produkter, plattformar för att sälja kurser, butiker som passar bäst för fysiska varor och även plattformar som är specialiserade på att hantera prenumeranter. Det finns till och med några som kan hantera lite av allt. Leta därför efter en plattform som passar din produkttyp.

Inbyggda marknadsföringsfunktioner: Att ha en butik är bara början. Du behöver också kunder. Många Gumroad-alternativ erbjuder Att ha en butik är bara början. Du behöver också kunder. Många Gumroad-alternativ erbjuder marknadsföringsverktyg som hjälper dig att attrahera nya köpare, inklusive rabattkoder, e-postmarknadsföring, SEO-optimering och mycket mer.

Användarvänlighet: Behöver du en allt-i-ett-plattform som gör allt åt dig? Eller har du de tekniska kunskaperna som krävs för att hantera mer avancerade funktioner? Leta efter en onlineplattform som är intuitiv och lätt att navigera så att du kan börja sälja online snabbare.

När du jämför olika alternativ, kom ihåg att Gumroad-alternativen varierar i pris. Du kan hitta några alternativ med en gratisplan, medan andra kan kosta tusentals dollar per månad. Innan du bestämmer dig, se till att du känner till den totala kostnaden för att använda plattformen och hur det kommer att påverka din budget och ditt resultat.

Är du redo att börja leta efter det bästa alternativet till Gumroad? Här är tio alternativ att kolla in.

De 10 bästa Gumroad-alternativen att använda

1. Patreon

Via Patreon

Patreon är en medlemsplattform där fans kan komma i kontakt med sina favoritskapare i utbyte mot månatliga återkommande betalningar. Skapare kan skapa nivåindelade prenumerationer med olika belöningar och förmåner för varje nivå. Det är ett utmärkt sätt för kreativa personer att finansiera sitt arbete utan att sälja fysiska och digitala produkter.

Patreons bästa funktioner

Ett utmärkt sätt att nå ut till en publik och få direkt ekonomiskt stöd för kreativt arbete

Skapare kan få en mer förutsägbar och stabil inkomst varje månad, vilket ger dem mer tid att ägna sig åt kreativt arbete.

Flexibla prenumerationsalternativ gör det möjligt för prenumeranter att välja den belöning och åtkomstnivå som passar deras budget

Patreons begränsningar

Inriktat på kreativt arbete, så det finns inte mycket stöd för att sälja fysiska produkter.

Patreon tar ut avgifter på intäkterna – avgifterna kan snabbt äta upp dina inkomster.

Patreons prissättning

Gratis

Pro: 8 % av intäkterna

Premium: 12 % av intäkterna

Patreon-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

2. Shopify

Via Shopify

Shopify är en webbaserad e-handelsplattform som passar onlinebutiker i alla storlekar, från nystartade butiker till internationellt kända varumärken. Detta alternativ till Gumroad utmärker sig som en lättanvänd, allt-i-ett-plattform som stöds av appar och integrationer. Oavsett vad du vill göra med din onlinebutik finns det förmodligen ett sätt att göra det på Shopify.

Shopifys bästa funktioner

Lätt att använda även för nybörjare inom e-handel, så att du kan skapa en butik för att sälja digitala och fysiska produkter i drag-and-drop-redigeraren på några minuter

Tusentals appar låter dig anpassa din onlinebutik med marknadsföringsverktyg, betalningsgateways och mer avancerade funktioner

Många inbyggda marknadsföringsfunktioner för SEO, integration med sociala medier och e-postmarknadsföring som kan hjälpa din onlineverksamhet att nå ut till nya kunder.

Shopify-begränsningar

Grundläggande abonnemang är prisvärda, men månatliga abonnemangsavgifter blir dyra för företag med stora volymer.

Shopify-priser

Starter: 5 dollar per månad

Basic: 29 $ per månad faktureras årligen, eller 39 $ per månad

Shopify: 79 dollar per månad faktureras årligen, eller 105 dollar per månad

Avancerat: 299 $ per månad faktureras årligen, eller 399 $ per månad

Företag: Kontakta oss för prisinformation

Shopify-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 4 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 90 recensioner)

3. Etsy

Via Etsy

Etsy är en onlineplattform som fokuserar på försäljning av handgjorda och vintageartiklar. Det är en populär sajt för försäljning av till exempel handgjorda smycken och antikviteter. Den har också blivit en populär e-handelsplattform för försäljning av digitala nedladdningar.

Det är enkelt att starta en egen Etsy-butik, och plattformen har ett stort community som stöttar nykomlingar.

Etsys bästa funktioner

Många hjälpsamma handledningar guidar dig genom att skapa din första onlinebutik via e-handelsplattformen.

Utmärkta marknadsföringsverktyg hjälper dig att marknadsföra din onlinebutik, inklusive sökordsoptimering, integrationer med sociala medieplattformar och en uppsjö av annonseringsalternativ.

En av världens största marknadsplatser för oberoende säljare, med både digitala och fysiska produkter.

Etsys begränsningar

Säljare debiteras både per annons och en avgift på deras totala order, vilket snabbt kan bli en stor summa.

Kundsupporten är minimal för mindre butiker.

Etsys prissättning

0,20 dollar per annons

6. 5 % av det totala orderbeloppet

Etsy-betyg och recensioner

N/A

4. Skillshare

Via Skillshare

Skillshare är en onlineplattform för lärande som erbjuder tusentals onlinekurser. Kursutvecklare kan sälja sina kurser till miljontals aktiva användare och tjäna pengar på prenumerationsavgifter och visningstid. Det är minimala initiala kostnader för säljare, och webbplatsen kan vara ett utmärkt sätt att utöka din publik och leda dem till andra inkomstkällor.

Skillshares bästa funktioner

En fantastisk marknadsplats för att sälja onlinekurser, som skaparna sedan kan använda för att sälja digitala produkter på sin egen webbplats.

Det är minimala startkostnader för att komma igång, eftersom Skillshare inte tar ut någon avgift för att ladda upp dina onlinekurser.

Med miljontals aktiva användare och en webbplats som marknadsför högkvalitativa kurser kan det vara ett utmärkt sätt att öka din publik och stärka ditt personliga varumärke.

Skillshares begränsningar

Lärare betalas efter antalet minuter som eleverna tittar på deras kurser, och utbetalningen är i allmänhet lägre än via andra plattformar.

Skillshare-prissättning

Ladda upp dina kurser gratis

32 dollar per månad i prenumerationsavgift för studenter

Skillshare-betyg och recensioner

G2: 3,3/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (10+ recensioner)

5. Teachable

Via Teachable

Teachable är en annan populär e-handelsplattform för försäljning av onlinekurser. Den har ett användarvänligt gränssnitt för att skapa och ladda upp kurser samt e-postmarknadsföringsverktyg som hjälper lärare att komma i kontakt med potentiella elever. Det är ett utmärkt sätt att sälja dina kunskaper istället för fysiska och digitala produkter.

Teachables bästa funktioner

Ett enkelt sätt att skapa, hosta och sälja onlinekurser, digitala nedladdningar och coachingtjänster

Inbyggda verktyg för e-postmarknadsföring hjälper dig att nå en ny publik och omvandla besökare på landningssidan till betalande studenter.

Robusta analyser och rapporter gör att du kan se engagemangsmätvärden så att du kan förfina dina kurser och förstå vad dina elever vill ha.

Begränsningar hos Teachable

Begränsade verktyg för SEO och konverteringskanaler innebär att du måste ansluta (och betala för) flera externa tjänster.

Begränsat stöd för flera språk

Teachable-prissättning

Gratis

Basic: 39 $/månad, faktureras årligen

Pro: 119 $/månad, faktureras årligen

Pro+: 199 $/månad, faktureras årligen

Företag: 499 $/månad, faktureras årligen

Teachable-betyg och recensioner

G2: 4/5 (45+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (165+ recensioner)

6. WooCommerce

Via WooCommerce

Alternativ till Gumroad kan också vara plugins. WooCommerce är ett plugin som förvandlar din WordPress-webbplats till en onlinebutik. Det är ett praktiskt sätt att dra nytta av WordPress flexibilitet samtidigt som du har kraften i en e-handelsplattform. WooCommerce fungerar med digitala nedladdningar, fysiska produkter, prenumerationsmodeller och mycket mer.

WooCommerces bästa funktioner

Den fullfjädrade e-handelswebbplatsen är öppen källkod, så du har fullständig kontroll över hur din webbutik ser ut och fungerar.

Det finns ett enormt ekosystem kring plattformen, så du kan hitta plugins, teman och verktyg för att skapa din drömwebbutik.

Inbyggda marknadsföringsverktyg gör det mycket SEO-vänligt, så att du kan attrahera mer organisk trafik som söker efter digitala och fysiska produkter som dina.

WooCommerce-begränsningar

Det kan vara mer komplicerat att komma igång än med andra e-handelssajter, eftersom du måste göra mycket av arbetet själv eller betala någon för att fixa allt åt dig.

WooCommerce-prissättning

Essential: 39 $/månad eller 25 $/månad faktureras årligen

Prestanda: 70 $/månad eller 45 $/månad faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

WooCommerce-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (930+ recensioner)

7. WishList Member

Via WishList Member

WishList Member är ett annat plugin för din WordPress-webbplats som är särskilt utformat för kreatörer som vill sälja digitala nedladdningar och onlinekurser. Här hittar du funktioner som hjälper dig att hantera åtkomst till innehåll, prenumerationer och integrationer för populära betalningsgateways.

WishList Member bästa funktioner

Enkelt att skapa en medlemswebbplats på WordPress-webbplatser, vilket ger dig kontroll över åtkomst till innehåll och prisplaner

Robust integration med betalningsgateways, inklusive PayPal, Strip och mer

Utmärkta analysverktyg hjälper dig att spåra viktiga mått som medlemsregistreringar, avbokningar, engagemangsnivåer och mycket mer.

Begränsningar för WishList-medlemmar

Det finns ingen gratisplan tillgänglig, och prisplanerna tenderar att vara mycket högre än på andra plattformar för försäljning av digitala produkter online.

WishList-medlemspriser

Basic: 149,50 $/år

Plus: 249,50 $/år

Pro: 349,50 $/år

Elite: 1 199,50 $/år

WishList Medlemmars betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (4+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 40 recensioner)

8. Sellfy

Via Sellfy

Sellfy är en allt-i-ett-plattform för kreatörer och onlinebutiker. Med Sellfy kan du sälja digitala produkter, tryckta produkter på begäran och prenumerationer. Det har blivit alltmer populärt bland nya säljare tack vare sin lättanvända plattform och låga månadsavgifter.

Sellfys bästa funktioner

Inga transaktionsavgifter, så efter din månatliga betalning får du behålla hela vinsten från försäljningen av dina fysiska och digitala produkter online.

Enkelt att skapa en onlinebutik för att sälja digitala nedladdningar, fysiska produkter, print-on-demand, prenumerationer och mycket mer

Inbyggda marknadsföringsverktyg så att du kan använda rabattkoder, e-postmeddelanden om övergivna kundvagnar och till och med spårningspixlar för att öka ditt varumärkes synlighet och nå nya kunder

Sellfy-begränsningar

Erbjuder färre integrationer än andra alternativ till Gumroad, vilket kan begränsa tillgången till avancerade funktioner.

Sellfy-priser

Starter: 29 $/månad

Företag: 79 $/månad

Premium: 159 $/månad

Rabatter tillgängliga på årsabonnemang

Sellfy-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

9. ClickFunnels

Via Clickfunnels

ClickFunnels är ett värdefullt verktyg för alla som använder en e-handelsplattform. Det är en plattform för att bygga försäljningstrattar som hjälper dig att fånga upp och generera leads för din e-handelsverksamhet. Använd dess marknadsföringsverktyg och mallar för att öka din synlighet och locka potentiella köpare.

ClickFunnels bästa funktioner

Skapa landningssidor, försäljningssidor och anmälningsformulär på några minuter med plattformens dra-och-släpp-sidbyggare och fördefinierade mallar.

Massor av verktyg som hjälper dig att effektivisera dina marknadsföringsinsatser, inklusive A/B-testning, e-postmarknadsföringsverktyg, nedräkningsfunnels och mycket mer.

Integreras med populära verktyg för betalningshantering, e-postmarknadsföring och analys så att du kan göra mer med din onlineverksamhet

Begränsningar med ClickFunnels

Priserna är högre än hos andra alternativ till Gumroad, vilket kan göra det oåtkomligt för mindre onlinebutiker.

Det finns blandade omdömen om plattformens kundservice.

Priser för ClickFunnels

Grundläggande: 147 $/månad

Pro: 197 $/månad

Funnel Hacker: 297 $/månad

Rabatter tillgängliga på årsabonnemang

Betyg och recensioner av ClickFunnels

G2: 4,6/5 (390+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 640 recensioner)

10. MemberPress

Via MemberPress

MemberPress är ett lättanvänt WordPress-plugin för försäljning av prenumerationer och medlemskap. Du kan hantera åtkomst till innehåll, prenumerationer och betalningar med detta fantastiska alternativ till Gumroad.

MemberPress bästa funktioner

Utmärkta åtkomstkontroller gör att du kan välja vem som kan se olika inlägg, sidor, taggar och mer baserat på deras medlemsnivå.

Detaljerad analys och rapportering så att du kan spåra medlemsregistreringar, avbokningar, engagemang i innehåll och mycket mer

Inbyggda verktyg och fantastiska integrationer för att sälja onlinekurser, bygga en community och få prenumeranterna att komma tillbaka för mer innehåll

Begränsningar för MemberPress

Utformat för WordPress-webbplatser som tjänar sju siffror eller mer, så det kanske inte passar mindre online-skapare

Priser för MemberPress

Basic: 359 $/år

Plus: 599 $/år

Pro: 799 $/år

Elite: 999 $/år

MemberPress betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Skapa snabbt testplaner för produkter och slipp oändliga timmar av manuellt arbete med AI-genererade uppmaningar från ClickUp.

Från funktionsrika webbplatser som Shopify och WooCommerce till nischade communityn som Etsy och Skillshare – du kan hitta fantastiska alternativ till Gumroad för din onlineverksamhet. Att välja e-handelslösningar är dock bara början på vägen mot att uppnå dina försäljningsmål.

Du behöver också en plattform som hjälper dig att hålla ordning och driva ditt företag, och det är där ClickUp kan hjälpa till. ClickUp kan inte hantera dina försäljningar eller prenumerationer på egen hand, men det kan vara din allt-i-ett-lösning för projektledning, som stärker ditt säljteam och fungerar tillsammans med dina favoritalternativ till Gumroad.

Använd ClickUps intuitiva verktyg för att planera innehållskalendrar, organisera dina marknadsföringskampanjer och säljresurser eller tilldela dig själv eller ditt team uppgifter med tydliga deadlines. Med tusentals integrationer kan du effektivisera ditt arbetsflöde och samla allt du behöver på en och samma arbetsplats.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag och utforska våra verktyg som är utformade för säljteam. Betalda konton kan också dra nytta av våra AI-verktyg för e-handel, som kan hjälpa dig att slutföra uppgifter på några sekunder istället för timmar.