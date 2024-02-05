Hur man skapar högpresterande självstyrande team

Även om ledarstilar kan variera kraftigt, är de flesta framgångsrika företagsledare överens om att en organisations största tillgång är dess medarbetare. 🧑🏼‍🤝‍🧑🏽

Men om du anställer de bästa, är det logiskt att ge dem möjlighet att ge sitt bästa på jobbet. Allt fler managementguruer har vänt sig till självstyrning för att bygga upp oberoende, självmotiverade, produktiva och mycket kreativa team.

Som namnet antyder arbetar självstyrande team, till skillnad från traditionella team, autonomt utan direkt övervakning, även om de fortfarande kan rapportera till en chef eller teamledare vid behov. Organisationer förlitar sig på att självstyrande individer utför sitt arbete väl utan detaljstyrning.

Med hjälp av verktyg som ClickUp for Teams kan självstyrande arbetsgrupper blomstra och driva organisationens tillväxt.

I det här blogginlägget kommer vi att fördjupa oss i denna ledarskapsstil för att se hur du kan bygga självstyrande team i din organisation.

Förstå självstyrande team

Till skillnad från ett traditionellt projekt eller ett agilt team som leds av en mer konventionell chef eller arbetsledare, är ett självstyrande team vanligtvis en liten, självstyrande enhet utan en traditionell hierarkisk eller toppstyrd organisationsstruktur.

Alla teammedlemmar har egna mål, uppgifter och ansvarsområden för att driva resultaten framåt.

Det finns ingen hierarki inom ett självstyrande team. Istället diskuterar teammedlemmarna omfattningen och gränserna för varandras ansvarsområden och har befogenhet att fatta beslut inom dessa områden. Som ett resultat kan varje person hantera sin arbetsbelastning på det sätt som de anser lämpligt.

Eftersom varje process och resultat diskuteras inom teamet innan man når en slutgiltig överenskommelse är självstyrande team ”halvautonoma”. Makten är decentraliserad och det övergripande ansvaret delas.

Självstyrning är ett viktigt begrepp i detta sammanhang. Varje självstyrande individ ansvarar både för sin egen prestation och för det övergripande affärsmålet. Och även om de måste följa riktlinjerna för ett specifikt projekt, är de fria att arbeta på det sätt som passar dem bäst.

Detta innebär också att vissa självstyrande team har obegränsad ledighet. De kan ta semester eller förkorta arbetsdagarna så länge projektet fortskrider enligt plan. Som förväntat bygger framgångsrika självstyrande team på en stark grund av förtroende och ägarskap.

Viktiga egenskaper hos självstyrande team

Självstyrande team har vuxit fram som en kraftfull drivkraft som främjar innovation, kreativitet och organisationskulturen genom ökat engagemang hos medarbetarna. För att fullt ut förstå essensen av självstyrande team, låt oss titta på de utmärkande egenskaper som skiljer dem från mer traditionella ledningsgrupper.

1. Autonomi

I ett självstyrande team står autonomi i centrum. Medlemmarna i dessa helt autonoma team kan fatta beslut om sitt arbete, prioritera uppgifter och lösa problem utan ständig övervakning.

Denna delegering av befogenheter skapar en känsla av ägarskap, balanserar autonomi och ansvar bland hela teamet och driver dem att ta initiativ och hitta kreativa lösningar.

Autonomi kännetecknas också av:

Informerad beslutsförmåga: Förse ditt team med kunskap och expertis för att fatta välgrundade beslut som är i linje med teamets mål.

Effektiv tidshantering: Ge ditt team självbestämmande över sina scheman, så att de kan optimera produktiviteten och minimera distraktioner.

Kreativ problemlösning: Ge teammedlemmarna möjlighet att självständigt brainstorma lösningar och skapa en kultur av innovation och effektiv problemlösning.

2. Samarbete

Självstyrande team är duktiga på samarbete. Teamet är självmotiverat och arbetar tillsammans för att dela idéer, lösa problem och uppnå gemensamma mål. Denna samarbetsinriktade strategi hos ett självstyrande team kan leda till mer kreativa lösningar, stark kommunikation, förbättrad effektivitet och en starkare laganda.

Effektivt samarbete leder till

Ömsesidig respekt: Uppmuntra teamet att värdesätta och respektera varandras bidrag för bättre resultat.

Aktivt lyssnande: Se till att allas idéer blir hörda och beaktade genom aktivt lyssnande.

Gemensamt beslutsfattande: Samarbeta som ett team för att fatta beslut med hjälp av kollektiv expertis och insikter.

3. Ägarskap

Självstyrande team drivs av en stark känsla av ägarskap, där teammedlemmarna är stolta över sitt arbete och känner ett personligt ansvar för projektets eller teamets framgång eller misslyckande. Detta ägarskap ökar motivationen, förbättrar beslutsfattandet och stärker engagemanget för att leverera högkvalitativa resultat.

Fördelarna med ägarskap inkluderar:

Ökad produktivitet och prestanda: När teammedlemmarna har fullt ansvar för sitt arbete är de intrinsiskt motiverade att prestera bra och öka produktiviteten.

Minskat beroende av chefer: Sådana team behöver inte chefer för dagliga uppgifter, eftersom de sköter sig själva.

Förbättrat beslutsfattande: Team som tar ansvar för sina resultat samlar aktivt in information för att fatta bättre beslut och har en problemlösande inställning till arbetet.

4. Ansvarsskyldighet

Ansvarstagande är en hörnsten i självstyrande team. Teammedlemmarna är gemensamt ansvariga för sina bidrag och teamets övergripande framgång i projektet. Detta delade ansvarstagande driver individerna att prestera sitt bästa och säkerställer att hela teamet förblir fokuserat på att uppnå sina mål.

Ansvarighet leder till:

Individuellt ansvar: Teammedlemmarna ansvarar själva för sina individuella prestationer och för teamets resultat.

Förbättrad teamprestanda: Teammedlemmarna håller varandra ansvariga för att uppnå bättre resultat.

Mindre konflikter: Delat ansvar förhindrar att spänningar eskalerar och möjliggör effektiv konfliktlösning.

5. Kontinuerlig förbättring

Framgångsrika självstyrande team trivs med kontinuerlig förbättring. Teammedlemmarna uppmuntras att lära sig, växa och anpassa sig till utmaningar. Detta engagemang för förbättring driver det självstyrande teamet att söka nya arbetsmetoder, förfina processer och leverera exceptionella resultat.

Kontinuerlig förbättring leder till:

Ökad effektivitet: Genom att kontinuerligt identifiera och eliminera processer, arbetsflöden och produkter som skapar ineffektivitet förbättras produktiviteten.

Förbättrad kundnöjdhet: Kontinuerlig förbättring av processer och rutiner hjälper organisationen att erbjuda bättre produkter och tjänster till kunderna.

För- och nackdelar med självstyrande team

Precis som alla ledningsmodeller har sina nackdelar, har självstyrande team också för- och nackdelar.

Fördelar med självstyrande team

Att bygga självstyrande team har flera fördelar, såsom hög produktivitet och motivation, snabba beslut och kostnadsbesparingar. Låt oss bryta ner detta.

Förbättrad produktivitet och kompetens

Självstyrande team är vanligtvis mycket mer produktiva än traditionella team. Eftersom ägarskap och ansvarstagande väger så tungt i självstyrande enheter arbetar de oftast hårdare än traditionellt strukturerade team. De kan till och med skaffa sig nya färdigheter för att säkerställa att de förblir värdiga beteckningen ”självstyrande”.

Självstyrande individer tenderar därför att utveckla en starkare disciplin i sitt arbete.

Ökad motivation och engagemang

Teamets prestationer speglar dess insatser, vilket gör att medarbetarna känner sig mer motiverade att göra sitt bästa. Att arbeta mot ett gemensamt mål samtidigt som man har specifika uppgifter förbättrar också moralen och motivationen. Att ingå i ett framgångsrikt självstyrande team gör att medarbetarna känner sig mer delaktiga och sporrar dem att ge sitt bästa till projektet.

Förbättrat beslutsfattande

Självstyrande team är självständiga. Deras starka fokus på projektets resultat innebär att de tenderar att fatta välgrundade, samarbetsinriktade beslut, även i komplexa frågor.

Ökad effektivitet

Självstyrande team arbetar i en smidig hierarki utan mellanled mellan dem och ledningen. Detta minskar risken för missförstånd, ökar den autonoma beslutsfattningen och möjliggör snabba och samarbetsinriktade åtgärder.

Högre kostnadseffektivitet

Med självstyrande team sparar organisationer kostnader för att anställa, utbilda och behålla chefer och arbetsledare. Dessutom tenderar sådana team att vara mer effektiva och produktiva, vilket sparar tid och pengar och hjälper hela organisationen att generera högre vinster.

Nackdelar med självstyrande team

Det är inte alltid solsken i självstyrningens värld. Här är några nackdelar med självstyrande team.

Konflikter och meningsskiljaktigheter

Mångfald är en välsignelse för organisationer. Men när människor kommer från olika bakgrunder och expertisområden kommer de oundvikligen att ha olika perspektiv. I den decentraliserade världen av självstyrande team kan meningsskiljaktigheter bromsa beslutsfattandet och potentiellt skapa konflikter.

Anställda måste utbildas för att hantera dessa skillnader på ett taktfullt och produktivt sätt.

Ansvarighet kontra autonomi

Fullständig autonomi kan, i fel händer, medföra höga kostnader. Därför måste självstyrande team (och enskilda medlemmar) ta fullt ansvar för sina prestationer och resultat.

I sådana små och fokuserade team påverkar det hela teamet om även en enda teammedlem missbrukar sin autonomi. Projekten går inte som planerat och organisationerna drabbas av förluster. Detta är en betydande risk när det gäller självstyrande team.

Risk för att tappa riktningen

Att bygga självstyrande team kräver tid och noggrant övervägande. Vissa anställda kanske inte är lämpade för självstyrning, vilket kan hindra teamets prestanda. Om det självstyrande teamet inte får rätt vägledning och utbildning från början kan det också snabbt tappa riktningen.

Bygga ett framgångsrikt självstyrande team: En steg-för-steg-guide

Självstyrande team kan öppna dörrarna till produktivitet och innovation för ditt företag. Men det måste göras på rätt sätt.

Här är en steg-för-steg-guide om hur du bygger högpresterande, motståndskraftiga, självstyrande team.

Definiera självstyrande team

Börja med att definiera vad ett ”självstyrande team” betyder för dig. Söker du ett halv- eller helt autonomt team? Inkluderar det personer med specifika kompetensområden, till exempel problemlösningsförmåga? Vill du utveckla autonoma team för produkter eller tjänster eller någon annan specifik uppgift?

Bestäm vilken definition av självstyrande team som fungerar bäst för din organisation, både funktionellt och kulturellt. Följ sedan nästa steg för att skapa ett högpresterande, självstyrande arbetsteam.

Håll utkik efter tecken

Nästa logiska steg i implementeringen av självstyrande team är att bedöma om dina anställda uppvisar någon av de ovan nämnda egenskaperna eller karaktärsdragen. Kom ihåg att ett idealiskt självstyrande team består av personer som är självdrivna, pålitliga, säkra i sitt beslutsfattande, duktiga på tidsplanering och starka kommunikatörer.

Identifiera intresserade teammedlemmar

När du har utvärderat kandidater som skulle passa perfekt i självstyrande roller, fråga dem om de är intresserade. Alla kanske inte är det. Oavsett förmåga kanske många anställda hellre vill ha en chef som guidar och leder dem.

Det är viktigt att söka efter personer som är intresserade av att ständigt förbättra sina färdigheter och som är tillräckligt självsäkra för att hantera problem på egen hand. De potentiella teammedlemmarna måste också ha de interpersonella färdigheter som krävs för att fungera bra i ett team med likasinnade, självständiga individer.

Du kan använda olika tekniker för teambuilding för att säkerställa att medlemmarna i ditt självstyrande team fungerar bra ihop.

Sätt upp tydliga mål och målsättningar

Definiera sedan de mål och syften som du vill att ditt självstyrande team ska uppnå. Ange tydligt förväntade resultat och utfall så att teamet vet vad de arbetar mot. Förklara också hur du kommer att mäta dessa resultat.

Den bästa metoden är att skapa uppnåeliga mål med hjälp av ClickUp Goals och tilldela dem till relevanta personer. Du kan också skapa kanaler för att mäta produktiviteten.

Mät dina mål och följ framstegen med ClickUp Goals

Nu när du har lagt en tydlig plan för dina förväntningar och din missionsstrategi är det dags att planera för att utvärdera ditt teams prestationer. ClickUps mall för prestationsutvärderingar hjälper dig med det.

Genomför självutvärderingar och ge feedback med hjälp av denna mall.

Ladda ner denna mall Spåra ditt teams prestationer och ge feedback med ClickUps mall för prestationsutvärderingar.

Utveckla teamets roller och ansvarsområden

Tilldela tydliga roller och ansvarsområden till de självstyrande teamen. Gör det tydligt att varje medlem befinner sig på en lateral hierarkisk skala snarare än i en traditionell teamstruktur med topp-ned-hierarki. Som backup, skapa en mekanism som gör det möjligt för en extern ledare eller andra att hoppa in när en anställd inte klarar av att slutföra sitt arbete.

Fördela och följ upp uppgifter

Nu när grundarbetet är klart är det dags att fördela uppgifter till enskilda teammedlemmar och teamet som helhet. Effektiv uppgiftshantering med hjälp av verktyg som ClickUp Tasks kan avsevärt förbättra teamets produktivitet.

Delegera enkelt arbete genom att tilldela uppgifter direkt till teamet eller @nämna dem i en kommentar för att omvandla dina tankar till åtgärder

Även om projektteamet kommer att arbeta självständigt när de väl har kommit igång kan du fortfarande följa deras framsteg med hjälp av ClickUps projektledningsverktyg. Detta verktyg ger en översikt över prioriteringar, teamöverskridande arbete och projektets framsteg.

Få en samlad överblick för att bättre kunna förutse och organisera ditt dagliga arbete, påminnelser och kalenderhändelser med ClickUp Home

Öppna kanaler för kommunikation

Skapa fasta kommunikationskanaler, till exempel stående möten, diskussionsforum, veckovisa eller månatliga videosamtal eller vad som helst annat som fungerar bäst.

ClickUp Chat erbjuder ett genombrott inom tillförlitlig teamkommunikation i realtid. Du kan integrera över 1 000 verktyg och appar på ClickUp för att säkerställa smidig och precis kommunikation.

Samla teamkommunikationen på ett ställe med ClickUp Chat och dela uppdateringar, länka resurser och samarbeta enkelt

Upprätta mekanismer för beslutsfattande

I ett disciplinerat, självstyrt team har ingen anställd mer auktoritet än någon annan. Detta avsteg från den traditionella ledningshierarkin kan ibland hindra beslutsprocessen.

För att övervinna detta kan du utse någon till "facilitator" eller låta teamet välja en facilitator. En facilitator fungerar som en medlare som leder möten, hanterar konflikter och säkerställer övergripande konsensus.

Tillhandahåll resurser

Börja inte ditt arbete från scratch – välj färdiga alternativ från Mallcentret eller skapa din egen mall som ditt team kan använda

Ge utbildning och ge ditt team de verktyg de behöver för att lyckas. Det kan handla om ett belopp som betalas ut under den inledande fasen, programvara för att hantera och följa upp arbetet eller full tillgång till ett arkiv med verktyg som de kan använda efter behov.

ClickUp-mallar är perfekta för självstyrande team som kan välja och vraka bland det de behöver för att fungera. Du hittar mallar för projektledning från SWOT-analys och SIPOC-ramverk (leverantörer, insatser, processer, resultat, kunder). Team kan använda dessa mallar för att planera, strategisera, genomföra, fördela och mäta sitt arbete.

Sätt upp resultatbaserade tidsplaner

Jämför teamens arbetsbelastning visuellt och följ framstegen med ClickUp Timeline-vyn

Som moderna företag arbetar vi alla mot klockan. Sätt upp tydliga, realistiska deadlines som tar hänsyn till oförutsedda händelser samtidigt som teammedlemmarna hålls på tårna och uppnår målen. Eftersom du redan har definierat tydligt vad som utgör framgång, se till att ditt självstyrande team uppnår det de har satt upp inom den angivna tidsramen.

Utvärdera effektiviteten hos ditt självstyrande team

Slutligen, ta en lång, noggrann titt på data när ditt projekt är avslutat. Att noggrant analysera mätvärdena för ett projekt som utförts av ett självstyrande team hjälper dig att göra de nödvändiga förändringarna, oavsett om de har att göra med teamet självt, uppgifternas natur, de resurser som tillhandahålls etc.

Fortsätt att förbättras med varje iteration.

Hjälp dina självstyrande team att blomstra

Det kan vara svårt att sätta upp ett självstyrande team. Det kräver noggrann planering, en god förståelse för riskerna och fördelarna och, viktigast av allt, att välja rätt personer.

ClickUps smidiga integration med över 1 000 verktyg, lättanvända mallar, automatiserade arbetsflöden och intuitiva instrumentpaneler förenklar planering, strategi och genomförande för dina självstyrande team.

Kom närmare dina produktivitets- och effektivitetsmål med detaljerade analyser, sekretesskontroller och friheten att koppla ihop dina favoritverktyg för projekt.

Registrera dig hos ClickUp idag!