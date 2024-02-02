Evernote vs Todoist: Vilket verktyg är bäst 2025?

Vi vet att din hjärna är full av idéer, uppgifter och briljanta tankar. Du jonglerar med resplaner, sparmål, projektdeadlines och mycket mer! Du förtjänar lite hjälp.

Du har säkert funderat på antecknings- och uppgiftshanteringsappar som är praktiska när du arbetar med flera saker samtidigt i ditt liv.

Det finns många bra anteckningsappar på marknaden, men att välja rätt för dina behov kan ta tid och kräva en del ansträngning. Vi är alla unika, vilket innebär att du måste testa dem i din vardag för att se hur väl de passar in i ditt nuvarande arbetsflöde.

Populära verktyg som Evernote och Todoist framstår som enkla val. Men vi förstår att du vill fatta ett välgrundat beslut.

Så gör er redo för showdownen inom anteckningar: Todoist vs. Evernote. Ni kommer att få en detaljerad presentation av deras funktioner, priser, support och mycket mer.

Mot slutet kommer vi också att presentera en annan utmanare som kanske kommer att överraska dig.

Vad är Evernote?

via Evernote

Evernote är ett mångsidigt program för anteckningar och uppgiftshantering. Det är utformat för arkivering och gör det möjligt att skapa anteckningar med foton, ljudklipp och sparat webbinnehåll.

Evernote har en imponerande användarbas på 250 miljoner, varav 10 % är betalande användare. Det är känt för sin mångsidighet när det gäller anteckningar och är en allt-i-ett-plattform som hjälper dig att organisera och fånga upp idéer.

Denna anteckningsapp är en perfekt lösning för dig som använder flera enheter. Den låter dig organisera anteckningar i virtuella anteckningsböcker, tagga dem, lägga till kommentarer och enkelt söka, redigera eller exportera.

Det gör det möjligt för användare att samarbeta och dela kunskap i realtid inom personliga eller professionella sammanhang.

Här är en snabb översikt över deras viktigaste funktioner:

Vardagliga anteckningar

via Evernote

Du kan fånga idéer i Evernote i olika former. Du har flexibiliteten att använda enkel text, bilder, ljudinspelningar eller till och med webbklipp för att skapa mångsidiga multimedianoter efter dina behov.

Du kan organisera anteckningar i anteckningsböcker för olika behov och använda formateringsalternativen för att göra dem presentabla.

Dessutom synkroniserar det alla dina anteckningar mellan alla dina enheter så att du kan komma åt dem när som helst, även offline.

Samarbete

via Evernote

Evernote är mycket effektivt när det gäller teambuilding. Det låter dig arbeta och dela information med andra teammedlemmar utan ansträngning. Den automatiska synkroniseringsfunktionen spårar framsteg och säkerställer att alla är på samma sida.

Evernote gör det enkelt att dela anteckningar. Oavsett om det gäller mötesagendor, designidéer, resplaner, rapporter eller uppgiftslistor kan du dela dem utan problem.

När en anteckning delas i Evernote kan mottagarna komma åt den direkt från avsnittet "Delat med mig" i appen, vilket garanterar uppdateringar i realtid för den senaste versionen varje gång de öppnar den.

Plattformsoberoende kompatibilitet

via Evernote

Du kan arbeta på olika plattformar, inklusive Windows, macOS, iOS, Android och webbläsare. Detta gör att du kan komma åt information och anteckningar när och var du vill, oavsett vilken enhet du använder.

Du kan också använda Evernote för projektledning eftersom det integreras med dina befintliga verktyg och ökar produktiviteten utan ansträngning. Länka direkt till Google Kalender, Slack och Microsoft Teams för en förbättrad upplevelse.

Personlig organisation

via Evernote

Med Evernote kan du skapa anteckningsböcker för att kategorisera ditt innehåll med hjälp av deras taggfunktion. Detta gör att du snabbt kan komma åt information när du behöver den, vilket gör din anteckningsupplevelse effektiv.

Taggar i Evernote är som nyckelord för dina anteckningar, vilket gör dem lätta att hitta. Använd taggar när en anteckning passar in i mer än en kategori eller om du vill filtrera resultaten i en specifik anteckningsbok efter ett nyckelord. Det är praktiskt för att koppla anteckningar till kategorier, minnen eller platser.

Fördelar med Evernote

Intuitiv AI-driven sökfunktion som hjälper dig att snabbt och tillförlitligt hitta rätt information i dina anteckningar.

Det erbjuder flera anpassningsbara mallar och låter dig till och med skapa din egen mall från grunden.

Nackdelar med Evernote

Prestandan påverkas av tillfälliga fördröjningar.

Vad är Todoist?

via Todoist

Todoist är ett uppgiftshanteringsprogram som är utformat för att användare ska kunna organisera och planera sina dagliga aktiviteter. Till skillnad från traditionella verktyg för att-göra-listor erbjuder det en molnbaserad tjänst som är lättare att komma åt och hantera och som fungerar på flera enheter.

Applikationen har en minimalistisk designstruktur med ett användarvänligt gränssnitt. Du kan ställa in förfallodatum och tilldela prioriteringar för att bättre hantera din arbetsbelastning.

Låt oss titta närmare på några av dess viktigaste funktioner:

Skapande av uppgifter

via Todoist

Todoist kan hjälpa dig att snabbt skriva ner dina uppgifter. Skriv in vad som helst i Todoists uppgiftsfält och upplev dess unika naturliga språkigenkänning – det fyller omedelbart din att göra-lista.

Todoist kategoriserar automatiskt dina uppgifter i Today, Upcoming och anpassade filtervyer, vilket hjälper dig att prioritera ditt viktiga arbete.

Du kan hantera flera uppgifter effektivt genom att välja flera samtidigt. Detta möjliggör snabb omplanering, prioritering, flyttning eller batchredigering, vilket ger dig mer tid att koncentrera dig på viktigare saker.

Du kan också skapa uppgifter med din dator, telefon eller vilken enhet som helst.

Programvaruintegrationer

via Todoist

Todoist stöder många programvaruintegrationer för att koppla appen till andra verktyg. Dessa integrationer hjälper till att effektivisera arbetsflöden.

Det låter dig samarbeta mer effektivt genom att omvandla meddelanden från dina favoritverktyg för teamkommunikation till praktiska uppgifter utan att behöva växla mellan appar.

Några exempel på integrationer är PomoDone, Slack, Time Doctor, Timetrap, Zapier och Zendesk. Du kan även anpassa Todoist med ytterligare funktioner i appen.

Beroenden

via Todoist

Beroenden är en annan användbar funktion för projektledning som Todoist erbjuder om du använder en integration som Ganttify. Den låter dig visa flera projekt i ett enda Gantt-diagram, fastställa uppgiftsberoenden och definiera start- och slutdatum för varje uppgift.

När en uppgift försenas kan du justera datumet i Gantt-diagrammet, så uppdateras alla beroende uppgifter i enlighet med detta. När du ställer in beroenden mellan uppgifter kan du slutföra uppgifterna i rätt ordning, så att ofullständiga uppgifter inte hindrar dig.

Dina Gantt-diagram och Todoist-projekt hålls alltid uppdaterade tack vare tvåvägssynkronisering. Du kan omedelbart dela en skrivskyddad tidslinje med kunder eller kollegor för att kommunicera projektets status och framsteg.

Att använda ett Gantt-diagram med Todoist är ett värdefullt sätt att konsolidera flera projekt och få en omfattande översikt.

Budgetering

via Todoist

Todoist har samarbetat med den välkända budgeteringsappen YNAB (You Need a Budget) för att utveckla en detaljerad mall.

Denna mall hjälper dig att organisera dina finanser, minska dina skulder, uppnå dina sparmål och utveckla hållbara budgetvanor.

Du kan också ställa in budgetar för uppgifter eller projekt och regelbundet följa upp utgifterna mot budgetarna för att säkerställa att du ligger i linje med planerna.

Todoist-fördelar

Intuitivt, naturligt språk för att skapa, schemalägga och prioritera uppgifter

Gratisversionen har tillräckliga funktioner för projektledning.

Todoist-nackdelar

Det krävs en stabil internetanslutning.

Vad är skillnaderna mellan Evernote och Todoist?

Evernote används främst för anteckningar, medan Todoist är en plattformsoberoende app för att-göra-listor. Men i slutändan gör de liknande saker, vilket kan göra det förvirrande att välja mellan dem. Därför har vi sammanställt skillnaderna åt dig:

1. Användarvänlighet

När du använder ett projektledningsverktyg är det sista du vill ha ett klumpigt användargränssnitt. Låt oss göra en snabb jämförelse mellan dessa två appar.

Evernote

Evernote är mycket enkelt att förstå. Du kan klicka på "Lägg till anteckning" för att börja och sedan skriva eller lägga till ett foto, ett ljudklipp eller en video. Längst ner finns en navigeringsfält som hjälper dig att skapa en checklista och färdiga mallar för att komma igång. Processen är mycket smidig och enkel.

De har nyligen gjort om sin instrumentpanel. Instrumentpanelen ser nu rörig ut med alla dina anteckningar på ett ställe. Men appen håller dina anteckningar sammankopplade genom att synkronisera flera enheter och andra appar.

Todoist

Todoist vill att du ska lyckas redan från start. De har integrerat en steg-för-steg-guide som leder dig genom allt du behöver veta.

Det ger insiktsfull information om hur man skapar projekt, scheman, deluppgifter och återkommande uppgifter. Det erbjuder också ett brett utbud av mallar som passar dina behov.

Precis som Evernote integreras det smidigt med andra appar. Om du är premium användare kommer du att få aviseringar via e-post och telefon i tid.

Bonuspoäng: När du slutför specifika uppgifter eller projekt belönar Todoist dig med sitt inbyggda belöningssystem, Karma! Appens ägare inser att den mänskliga hjärnan dras till att slutföra sina uppgifter om den belönas. Dessa Karma-poäng hjälper dig att bättre följa upp din produktivitet.

2. Tillgänglighet

Ett produktivitetsverktyg ska vara tillgängligt och praktiskt var du än befinner dig! Låt oss se hur dessa verktyg presterar på det området.

Evernote

Evernote är lättillgängligt och du kan komma åt dina anteckningar från vilken enhet som helst – webben, Android eller iOS. Men det är begränsande, eftersom du bara kan använda två enheter om du har deras baspaket.

Todoist

Todoist fokuserar på mobilappen, vilket gör den tillgänglig för iOS- och Android-enheter. Den integrerar påminnelser med din telefon, och du får aviseringar när det behövs.

3. Prissättning

Oavsett vilka funktioner du önskar måste du hålla dig inom din budget. Att få de mest önskvärda funktionerna inom din budget är en viktig del av att välja rätt verktyg.

Evernote

Evernote erbjuder ett gratisabonnemang som gör att du kan ta så många anteckningar du vill. Du kan dock inte använda uppgiftshanteringen och användningen är begränsad till endast två enheter.

Deras professionella kostnader är något högre jämfört med Todoist, men de ligger inom ett överkomligt prisintervall.

Gratis

Personligt: 14,99 $/månad

Professional: 17,99 $/månad

Todoist

Du kan använda Todoist utan att spendera en krona.

Nybörjare: Gratis

Pro: 4 $/månad

Företag: 6 $/månad per medlem

De erbjuder en enorm rabatt på 70 % till lärare och studenter.

Evernote mot Todoist: Har vi en vinnare?

Todoist och Evernote är två mycket olika typer av appar: den första hjälper dig att hålla fokus på dina uppgifter, medan den andra hjälper dig att komma ihåg saker. Båda är högkvalitativa appar som finns i gratisversioner och är välutrustade för daglig användning.

Men i en jämförelse klarar sig Todoist anmärkningsvärt bra, med sin användarvänlighet, större tillgänglighet och bättre prissättning.

Evernote mot Todoist på Reddit

Vi vände oss till Reddit för att förstå vad användarna tycker om dessa produktivitetsappar. Många av dessa användare klargjorde att de föredrar Todoist.

”Todoist har dussintals fler funktioner, är robust, lätt att använda, gör det enkelt att omplanera hektiska dagar, lätt att prioritera, använder klarspråk, förstår projekt, deluppgifter, anpassningsbara aviseringar... Evernote handlar om att utföra enskilda uppgifter, inte om att planera och genomföra planen. ”

”Jag använder Todoist och Todoist är mycket mer sofistikerat och kraftfullt. Jag har avancerade filter så att endast vissa uppgifter med specifika etiketter visas. EN är mycket enkelt i jämförelse. ”

Men vi hittade också några användare som är nöjda med Evernote:

”Det bästa med Evernote är att dess verktyg kan modifieras och användas precis som varje individ önskar. Det erbjuder också en dynamisk form av arbetsflöde, som hjälper användarna att ändra sitt arbetsflöde om de hittar något mer användbart och produktivt, istället för att binda dem till specifika arbetsflöden…”

Det bästa alternativet till Evernote och Todoist: ClickUp

Evernote och Todoist är utmärkta för anteckningar och uppgiftshantering. Men du har just sett att även om de har vissa likheter, så tillgodoser varje verktyg mycket specifika och begränsade behov.

Låt oss presentera ett verktyg som kan göra mycket mer än anteckningar och uppgiftshantering.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som låter dig hantera projekt, ta anteckningar och följa framsteg. Den är mycket lämplig för studenter, småföretagare och anställda vid stora företag.

Medan både Evernote och Todoist fokuserar på enkelhet, utmärker sig ClickUp med många funktioner och anpassningsalternativ. Det gör det till ett bra alternativ till Evernote och Todoist.

Det är ett av de mest kraftfulla verktygen för projektledning, även om dess omfattande funktioner och komplexa gränssnitt kan överväldiga vissa användare.

Låt oss titta på hur ClickUp hjälper dig i ditt arbete:

Samarbeta med ditt team

ClickUp Docs låter dig redigera alla dokument tillsammans med ditt team, där flera personer kan redigera ett dokument samtidigt.

Tilldela åtgärder till teammedlemmar med bara en kommentar. Ändra texten i dokumentet till åtgärder och tilldela den till enskilda personer.

Samarbeta med ditt team på dokument, lägg till kommentarer och tilldela uppgifter till kollegor direkt i ClickUp Doc.

Dela enkelt dina dokument via en URL och hantera redigeringsbehörigheter för teamet eller gästerna.

För effektiv delegering och uppgiftshantering kopplar du bara dina dokument till uppgifterna. Förbättra arbetsflödena genom att lägga till widgets – allt utan ansträngning i dokumentredigeraren.

Skapa och hantera uppgifter

Använd Clickup Tasks för att visualisera och organisera uppgifter efter status, prioritet eller avdelning.

Du kan tilldela uppgifter till flera personer, lägga till kommentarer och omvandla kommentarer till uppgifter. Och om du behöver förklara något komplicerat kan du bifoga en skärminspelning, allt på ett och samma ställe.

Skapa, hantera och visualisera uppgifter med ClickUp Tasks

Få tydlig överblick över dina projekt genom flera vyer, och om det finns relaterade uppgifter, gör även dem tydliga så att du inte behöver leta efter kopplingar.

Förenkla ditt arbetsflöde

ClickUp erbjuder också många mallar som du kan anpassa efter dina behov. ClickUps mall för uppgiftshantering är ett verktyg som hjälper dig att hantera uppgifter för varje team. Allt du behöver göra är att fylla i detaljerna.

Det ger tydlig projektöversikt och innehåller fördefinierade anpassningsbara fält för varje uppgift. Det organiserar dessutom dina uppgifter med tre listor: Åtgärder, Idéer och Backlog. Det innebär att du kan rensa upp på skärmen och fokusera på uppgifter i samma kategori.

Visualisera och organisera uppgifter effektivt med ClickUps mall för uppgiftshantering.

Detta verktyg är praktiskt för att optimera dina arbetsflöden och hålla koll på dina uppgifter, deadlines, ansvariga och deras framsteg.

Skapa din egen kunskapsbank

Oavsett om ditt dokument är enkelt eller komplicerat, så har ClickUp Docs det du behöver.

Med automatiska bakåtlänkar som genereras varje gång man nämner relaterat innehåll kan man enkelt utforska alla kopplingar och relaterat innehåll från sidfältets särskilda avsnitt för relationer och bakåtlänkar.

När du har skapat dina anteckningar kan du njuta av en organiserad struktur med sammankopplade idéer, där varje anteckning är kopplad till specifika ämnen.

Skapa sammanfattningar, uppgifter och brainstorma med ClickUp AI.

Använd dessutom ClickUp AI, ett av de bästa AI-skrivverktygen, för att hjälpa dig att skriva bättre genom att generera användbart innehåll, fungera som din personliga redaktör och formatera ditt innehåll perfekt. Det genererar också sammanfattningar och skapar uppgifter baserat på sammanhanget.

När din kreativitet sjunker kan du lita på ClickUp AI som din brainstormingkompanjon.

ClickUp är ett mycket mer funktionsrikt verktyg än Todoist eller Evernote, eftersom det stöder ytterligare användningsfall utöver uppgiftshantering och anteckningar, är mer anpassningsbart och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av arbetsflöden.

Mer att älska i ClickUp

ClickUp hjälper dig med mycket mer:

Integration: Integrera enkelt med andra tredjepartsapplikationer och länka anteckningar eller dokument till uppgifter.

Meddelanden: Nämn eller uppmana personer i kommentarsfältet och skicka dem meddelanden om uppdateringar och annan viktig information.

Anpassning: Anpassa din arbetsyta genom att skapa utrymmen och mappar som låter dig organisera anteckningar och dokument baserat på projekt och team.

Bilagor: Bifoga enkelt filer eller multimedia till dina anteckningar.

Mobil åtkomst: Öppna ClickUp i mobilappen och Öppna ClickUp i mobilappen och redigera dina dokument när du är på språng.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Vill du förbättra dina anteckningar och din uppgiftshantering? Registrera dig för ClickUp idag!