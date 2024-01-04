De 10 bästa verktygen för att skapa landningssidor som ökar konverteringen 2025

Oavsett om du är en erfaren skapare eller småföretagare är det stressigt att designa en webbsida, driva besökarnas engagemang och samla in leads. Att designa engagerande webbsidor och en-sida-webbplatser blir ännu mer utmanande om du inte har någon bakgrund inom kodning.

En bra landningssida är livsviktig för alla framgångsrika marknadsföringskampanjer. Det är där verktyg för att skapa landningssidor kommer till undsättning.

Med dedikerade verktyg för att skapa landningssidor kan du enkelt skapa nya sidor för att marknadsföra dina produkter eller tjänster med bara några få klick. Tack vare intuitiva funktioner och färdiga mallar för att skapa snygga landningssidor behöver du inte längre vara beroende av en designer för varje liten ändring.

Spara tid och resurser genom att bygga helt responsiva mobila landningssidor på nolltid. Det här inlägget handlar om de 10 bästa verktygen för att skapa landningssidor, deras funktioner, nackdelar, priser och hur de ökar konverteringsgraden.

Vad ska du leta efter i en landningssideskapare?

Här är en lista över funktioner att tänka på när du väljer en bra landningssideskapare.

Användarvänligt gränssnitt : Välj en landningssideskapare med ett intuitivt gränssnitt med dra-och-släpp-funktion för enkel skapande av webbsidor med en anpassad domän.

Anpassningsalternativ för landningssidor : Få ett alternativ som erbjuder mångsidiga mallar, innehållsblock och widgets för att skapa landningssidor som passar ditt varumärke.

Responsiv design: Se till att landningssideskaparen stöder responsiv design för att skapa mobila landningssidor som visas optimalt på olika enheter, eftersom de flesta människor besöker webbplatser på mobila enheter.

Integrationsmöjligheter: Välj en landningssideskapare som kan integreras med din befintliga teknik, såsom CRM, e-postmarknadsföringsverktyg och analysplattformar som Google Analytics.

A/B-testning av landningssidor: Programvaran för landningssidor bör underlätta A/B-testning mellan olika versioner av webbsidorna för att möjliggöra optimering för maximala konverteringar.

Verktyg för att mäta landningssidors prestanda: Välj ett verktyg för att skapa landningssidor online som ger rekommendationer för att förbättra SEO-poängen och spåra besökarnas beteende.

De 10 bästa verktygen för att skapa landningssidor

1. Swipe Pages

via Swipe Pages

Swipe Pages är ett verktyg för att skapa landningssidor som låter dig skapa en vanlig landningssida för personer som surfar på sina datorer och omdirigera all mobiltrafik till en uppsättning mobila bilder. Det erbjuder också verktyg för webbplatsoptimering för A/B-testning för att hitta de landningssidor som ger högst konvertering.

Du kan integrera Swipe Pages med Zapier för att skicka nya formulärinlämningar för din egen landningssida till ett Google Sheet eller nya beställningar på din ensidiga webbplats Shopify-konto.

Swipe Pages bästa funktioner

Tabellmodul för att kategorisera, anpassa och presentera information för dina mobila landningssidor med några få klick.

Dra-och-släpp-verktyg för att kopiera och tillämpa liknande egenskaper mellan element på dina landningssidor.

Färdiga mallar för att skapa obegränsat antal landningssidor utan att behöva kunna koda.

Skapa personliga landningssidor för olika skärmstorlekar för stationära datorer, bärbara datorer, surfplattor och mobiler.

Begränsningar för Swipe Pages

Användargränssnittet är svårt att förstå

Ibland tar det lite tid innan ändringar som görs på en landningssida syns.

Priser för Swipe Pages

Startup: 29 $/månad

Marketer : 69 $/månad

Byrå: 149 $/månad

Swipe Pages betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (152 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (147 recensioner)

2. Unbounce

via Unbounce

Unbounce är ett verktyg för att skapa landningssidor som bygger landningssidor på två sätt – Classic Builder och AI-drivna Smart Builder.

Du kan använda den klassiska webbplatsbyggaren för att välja en mall, ladda upp ditt innehåll och anpassa element med hjälp av en dra-och-släpp-redigerare. Smart Builder skapar automatiskt en layout baserad på dina krav och har en AI-driven funktion för att generera text.

Få alternativ för att skapa flera varianter av din första landningssida och testa den mot de andra för att förstå vilken landningssida som får flest konverteringar med hjälp av A/B-testning och målverktyg.

Unbounce bästa funktioner

Med ett dra-och-släpp-gränssnitt kan du lägga till, redigera och ordna element på landningssidan efter dina behov.

Få rekommendationer och designinsikter från AI i realtid för att optimera din landningssida.

Integrera Unbounce med e-handel, CRM och e-postmarknadsföringsapplikationer för att hjälpa dig att effektivisera ditt arbetsflöde och förbättra processen för marknadsföringskampanjer.

Skapa snabbt landningssidor med länkar med hjälp av Unbounces mallar för stilguide , omedelbar kopieringsgenerering och en assisterad byggupplevelse.

Begränsningar för Unbounce

Färre mallar för landningssidor jämfört med andra alternativ

Det är lite svårt att göra ändringar i mobilappen.

Priser för Unbounce

Lansering : 99 $/månad

Optimera : 145 $/månad

Accelerate : 240 $/månad

Concierge: 625 $/månad

Unbounce-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (358 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (253 recensioner)

3. Moosend

via Moosend

Tänk dig att du är ägare till ett gym och har lanserat nya medlemsplaner på din webbplats.

Landningssidan för erbjudandet får trafik, men ingen registrerar sig. Registreringsknappen kanske inte fungerar. Eller så finns CTA längst ner på sidan och läsaren scrollar inte till slutet.

Att designa professionella landningssidor är mer vetenskap än konst. Du behöver landningssidor med hög konverteringsgrad som stöder dina projektmål och ger fler registreringar.

Moosend är en plattform för marknadsföringsautomatisering med en gratis landningssideskapare som hjälper dig att omvandla trafik till intäkter. Den nybörjarvänliga landningssideskaparen gör det möjligt att skapa landningssidor utan någon kodningserfarenhet.

Moosends bästa funktioner

Utveckla högkvalitativa landningssidor med hjälp av fördesignade mallar som är helt anpassningsbara och ger en personlig touch.

Förbättra kvaliteten på dina AdWords och din Google-ranking med Moosends CDN-funktioner.

Lägg till en nedräkningsklocka från försäljningstrattmallarna på dina landningssidor för att skapa en känsla av brådska och generera leads och försäljning.

Skapa opt-in-landningssidor med lagrade kontaktuppgifter och kör GDPR-kompatibla marknadsföringskampanjer.

Moosends begränsningar

Ingen A/B-testfunktion för landningssidor

Saknar anpassningsalternativ för tillgängliga mallar

Moosends priser

Gratis provperiod: 30 dagar

Pro : 6 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Moosend-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (626 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (190 recensioner)

4. Landingi

via Landingi

Som marknadsförare behöver du professionella landningssidor för att visa mer information när du lanserar en ny produkt eller tjänst.

Ibland kommer dina designers att ge dig två lika briljanta idéer för landningssidor, men du är osäker på vilken du ska välja. Oroa dig inte. Verktyg för att skapa landningssidor har A/B-testfunktioner som hjälper dig att välja den vinnande varianten av landningssidan och öka konverteringsgraden.

Landingi är ett verktyg för att skapa landningssidor utan kodning, med spårning av mikrokkonverteringar och A/B-testning för att skapa variationer av landningssidor och optimera konverteringar i farten.

Landingis bästa funktioner

AI-driven landningssideskapare med dra-och-släpp-redigerare för att skapa landningssidor snabbare med hjälp av dynamisk textersättning.

A/B-testning för att ta reda på vilken version av landningssidan som fungerar bäst

Möjlighet att skapa obegränsat antal landningssidor för marknadsföringskampanjer

Landingi-begränsningar

Integrationen är inte helt smidig och kräver teknisk kunskap.

Anpassad HTML bryts ibland

Landingi-priser

Lite: 29 $/månad

Professionell : 49 $/månad

Byrå : 149 $/månad

Obegränsat: 1000 $/månad

Landingi-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (274 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (179 recensioner)

5. Leadpages

via Leadpages

Oavsett om du letar efter nya målgrupper eller vill engagera dina befintliga kunder kan du med landningssidor leverera rätt målgruppsanpassat budskap till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt.

Leadpages är ett prisvärt verktyg för att skapa en gratis webbplats. Med Leadpages kan du lägga till bilder, en nedräkningsklocka, en videospelare, ett Calendly-schema och mycket mer när du skapar en landningssida.

Leadpages bästa funktioner

AI-verktyg för att generera text och bilder för att bygga dina landningssidor

SEO-verktyg för att redigera din söktitel och beskrivning, lägga till en förhandsgranskningsbild och använda färdiga, SEO-optimerade mallar för landningssidor.

Få inbyggd konverteringsvägledning innan du publicerar din landningssida och få prognoser om din landningssidas prestanda.

Leadpages begränsningar

Brant inlärningskurva för att förstå plattformen

Begränsningar när du vill skapa försäljningssidor med en anpassad domän

Leadpages prissättning

Standard : 37 $/månad

Pro : 74 $/månad

Avancerad: Anpassad prissättning

Leadpages betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (219 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (292 recensioner)

6. Clickfunnels

via Clickfunnels

Årets slutrea är precis runt hörnet och ditt team har planerat en fantastisk kampanj. Men du behöver en landningssida för att informera dina kunder. Din designer är på semester på Bali och din utvecklare arbetar med ett säkerhetsproblem.

Deadlinen närmar sig och du sitter fast. Ett sätt att ta sig ur denna knipa är att arbeta med ett kraftfullt verktyg för att skapa landningssidor utan tekniska kunskaper.

Clickfunnels landningssideskapare hjälper dig att skapa bättre landningssidor från grunden utan kunskaper i design eller webbutveckling. Välj från galleriet med färdiga mallar och spåra prestandan för varje sida för att mäta din kampanjers framgång.

Clickfunnels bästa funktioner

Dra-och-släpp-redigerare för att skapa landningssidor utan hjälp från utvecklare

Färdiga mallar för landningssidor för att skapa opt-in-sidor, leadmagneter, evenemangsregistreringar eller landningssidor för webbseminarier.

Integrationer med verktyg som Mailchimp, Klaviyo och andra för att genomföra holistiska marknadsföringskampanjer.

Begränsningar för Clickfunnels

Icke-intuitivt gränssnitt

Gammaldags landningssidesmallar med få anpassningsmöjligheter

Priser för Clickfunnels

Grundläggande: 127 $/månad

Fördel: 157 $/månad

FunnelHacker: 208 $/månad

Betyg och recensioner av Clickfunnels

G2: 4,6/5 (389 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (646 recensioner)

7. Instapage

via Instapage

Instapage är ett verktyg för att skapa landningssidor som snabbt skapar mobila landningssidor. Skapa dina landningssidor i WordPress och anpassa färdiga mallar inom ett block efter dina behov.

Instapage har ett lättanvänt verktyg för att skapa landningssidor med inbyggd samarbetsfunktion och dra-och-släpp-funktionalitet. Instablock-funktionen gör det möjligt för användare att återanvända landningssidans tillgångar, som du kan importera till alla dina landningssidor.

Instapages bästa funktioner

Skapa rubriker, bilder och CTA:er för varje målgrupp och annonsgrupp med hjälp av AI.

Skapa ett obegränsat antal landningssidor med hjälp av individuella sidblock som du kan anpassa, spara och återanvända.

Fördesignade blockmallar, som sidhuvuden, sidfötter, kundutlåtanden, eller skapa din egen anpassade landningssida på ett ögonblick.

Lagerwidgets kan lägga till multimediaelement som nedräkningsklockor och chattplugins till dina landningssidor.

Instapages begränsningar

Dyrt för mindre företag och enskilda användare

UI/UX har utrymme för förbättringar

Instapages priser

Build : 199 $/månad

Convert: Anpassade priser

Instapage-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (472 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (363 recensioner)

8. MailerLite

Via MailerLite

Ska du lansera en ny produkt och vill förstå hur målgruppen kommer att reagera på din nya lansering? Rätt landningssida med elevator pitch hjälper dig att förstå kundernas inställning och skapa entusiasm för din nya affärsidé.

MailerLite, ett gratis verktyg för att skapa landningssidor, låter dig engagera dina besökare och fånga deras uppmärksamhet med gratis landningssidor genom att lägga till element som nedräkningsklockor och begränsade kuponger.

MailerLites bästa funktioner

GDPR-kompatibla registreringsformulär för att attrahera prenumeranter och använda data för att skapa intressegrupper

A/B-testning av upp till fem versioner av landningssidor genom att dela upp trafiken mellan dem.

MailerLites verktyg för att skapa landningssidor har värmekartor, klickkartor, A/B-testfunktioner och SEO-inställningar för att öka landningssidans synlighet.

Begränsningar för MailerLite

Begränsat antal fördesignade mallar

Gränssnittet är inte så intuitivt och gör det svårt att kopiera kampanjer för landningssidor med hög konverteringsgrad.

MailerLite-priser

Gratis plan

Growing Business : 9 $/månad

Avancerad : 18 $/månad

Enterprise: Anpassade priser

MailerLite-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (840 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (1912 recensioner)

9. ConvertKit

via ConvertKit

Föreställ dig följande. Du är författare och din nya bok är på väg att lanseras. Du vill informera din publik om lanseringen och engagera dem så att de anmäler sig för att boka. Du behöver en övertygande landningssida med möjlighet att tjäna pengar på din publik.

En landningssideskapare som ConvertKit lanserar din landningssida med hjälp av tillgängliga mallar för olika användningsområden, såsom poddar, böcker, videor och mycket mer. Landningssidorna är mobilanpassade.

ConvertKits bästa funktioner

Opt-in-formulär på landningssidor förvandlar dina läsare till prenumeranter och ger dig information som du kan använda för att engagera din målgrupp och öka försäljningen.

Integrationen med Unsplash gör det enkelt att hitta gratis och bildspecifika bilder.

En robust analyspanel med uppdateringar om mätvärden som konverteringsfrekvenser och antal prenumeranter, samt möjlighet att ställa in dina favoritmetoder för spårning.

Begränsningar för ConvertKit

Avancerade funktioner är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

E-postregistreringsformulär saknar avancerade funktioner såsom automatisering.

Priser för ConvertKit

Gratis plan

Skapare: 9 $/månad

Creator Pro: 25 $/månad

ConvertKit-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (192 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (196 recensioner)

10. Wix

via Wix

Wix är en webbplatsbyggare som gör det möjligt för nybörjare och småföretag att bygga landningssidor. Med färdiga mallar för landningssidesdesign kan du bygga landnings- och försäljningssidor på bara några minuter.

Om du är verksam inom e-handeln är Wix ledande inom utveckling av webbplatser för småföretags e-handelsplattformar. Skapa landningssidor för e-handel för att visa upp nya produkter och marknadsföra exklusiva erbjudanden baserat på besökarens plats för att konvertera besökare.

Öka konverteringen med hjälp av robusta analysverktyg och anslut till Google Analytics, Facebook Pixel och andra tjänster för att få insikter.

Wix bästa funktioner

Anpassningsalternativ för din domän-URL, logotyp och andra varumärkesverktyg

Multicloud-hosting garanterar 99,9 % drifttid även under perioder med hög trafik på webbplatsen.

Skapa användargränssnitt med flera tillgängliga element från den visuella drag-and-drop-redigeraren för landningssidor.

Få tillgång till instrumentpanelens funktioner på din mobila enhet så att du kan hantera din webbplats var du än befinner dig.

Wix begränsningar

Saknar avancerade SEO-funktioner jämfört med andra plattformar.

Mobilappen fungerar inte i alla länder.

Wix prissättning

Light: 16 $/månad

Core: 27 $/månad

Företag: 32 $/månad

Business Elite: 159 $/månad

Enterprise: Anpassade priser

Wix betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (1635 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (9361 recensioner)

ClickUp är ett projektledningsverktyg för marknadsföringsteam som ökar den totala produktiviteten. Även om ClickUp inte är ett verktyg för att skapa landningssidor, hjälper verktygssviten dig att skapa effektiva landningssidor.

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare, sammanfatta och finslipa text, generera e-postsvar och mycket mer.

ClickUp AI är till exempel din skrivassistent som hjälper dig att skapa laserfokuserade texter för landningssidan. Dessutom kan du använda projektledningsverktyget för att hantera hela processen, från brainstorming av idéer, samarbete med andra avdelningar, målsättning, uppdelning av större uppgifter i mindre deluppgifter och uppföljning av framgångsmätvärden efter lanseringen.

ClickUps bästa funktioner

Skapa konverteringsfokuserade landningssidelayouter med hjälp av ClickUps landningssidelayoutgenerator.

ClickUp AI har mer än 100 färdiga mallar för olika branscher och användningsområden.

Använd ClickUp AI för att brainstorma idéer innan du omvandlar texten till en landningssida.

Landningssidemallar håller reda på alla dina idéer för landningssidor, organiserar uppgifter för varje steg i processen och säkerställer konsekvens mellan flera sidor.

Skapa landningssidor med hög konverteringsgrad med ClickUps mall för landningssidor.

Skapa uppgifter med anpassade statusar som Öppen och Klar för att spåra framstegen för varje sida och säkerställa standardisering av marknadsföringsprocessen.

Skapa checklistor med inbäddade deluppgifter för enkel prioritering och avprioritering i ClickUp.

Spåra landningssidans framsteg med tidsmätningsfunktioner, taggar, beroendevarningar, e-postmeddelanden och mallar för efterrapport

Visa tre olika ClickUp-konfigurationer samtidigt, till exempel Alla landningssidor, Efter bransch och Kom igång-guide.

Begränsningar för ClickUp

Inlärningskurvan för att förstå funktionerna i ClickUp AI kan vara brant.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/användare/månad

Företag: 12 $/användare/månad

Enterprise: Anpassade priser

ClickUp-betyg och recensioner

Skapa fantastiska landningssidor som konverterar

Med de landningssidesbyggare som listas här kan du snabbt skapa en bra landningssida utan några kodningskunskaper. Den bästa landningssidesbyggaren är flexibel, lättanvänd och skalbar och gör det möjligt för dig att spåra prestandan för enskilda sidor.

Även om dessa verktyg är utmärkta för att hjälpa dig att skapa webbplatser med en enda sida eller solida landningssidor för din nästa kampanj, är det viktigt att ha ett projektledningsverktyg som ClickUp för att maximera resursutnyttjandet och produktiviteten.

ClickUps projektledningsfunktioner inkluderar fördefinierade mallar för landningssidor, ClickUp AI för att generera nytt innehåll och en instrumentpanel för teammedlemmar att samarbeta på.

Från att hantera landningssidans prestandamätvärden och marknadsföringskampanjer till att generera nya idéer och SEO-mål är ClickUp din perfekta partner för att bygga solida landningssidor.

ClickUps inbyggda integration med över 100 verktyg i din teknikstack gör att du kan effektivisera din marknadsföring och hantera dina prestationsmarknadsförings- och webbplatsprojekt utan att behöva växla mellan olika appar.

Kom igång med ClickUp med en gratis provperiod.