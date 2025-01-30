De 10 bästa ASO-verktygen för att optimera apprankningar 2025

Med miljontals appar tillgängliga på Google Play Store och App Store – och tusentals nya som läggs till varje dag – är det nu viktigare än någonsin att sticka ut från mängden. ✨

När det gäller marknadsföring i appar motsvarar nedladdningar direkt tillväxt. Det finns inga nedladdningar utan synlighet, precis som det inte finns någon synlighet om du inte justerar din apps listning tillräckligt för att rankas högre och bli upptäckt.

Det är där ASO eller appbutiksoptimeringsprogramvara kommer in! ?

Utvecklare och marknadsförare av mobilappar förlitar sig på ASO-verktyg för att förbättra synligheten och öka nedladdningarna av sina mobilappar i appbutiker.

Det finns bara ett problem: det stora utbudet av ASO-verktyg gör det svårt att välja rätt.

I denna definitiva guide till att välja det bästa verktyget för ASO har vi granskat de bästa verktygen för optimering av appbutiker, komplett med deras betyg, fördelar, begränsningar och priser.

Vad är ASO?

App Store Optimization, eller ASO, är processen att öka en apps synlighet, ranking och nedladdningar i appbutiker som Apples App Store eller Googles Play Store.

ASO-verktyg är programvara som är utformad för att förbättra en mobilapps ranking i en appbutik genom att tillämpa strategier och ge rekommendationer till apputvecklare och marknadsförare.

ASO bygger på flera strategier, såsom sökordsoptimering, tilltalande beskrivningar, rika bilder, konkurrentanalys, A/B-testning och så vidare, som marknadsförare använder för att rankas högre i appbutiker och öka antalet nedladdningar. ?

Verktyg för optimering av appbutiker hjälper dig att nå en bredare publik, attrahera användare med hög köpintention och kommunicera appens unika försäljningsargument till både appbutiken och dess användare, vilket i slutändan ökar antalet nedladdningar och transaktioner.

De flesta ASO-verktyg fungerar enligt samma principer: sökordsoptimering, kategorisering, appbeskrivning, bilder och skärmdumpar samt prestationsövervakning. Ett bra ASO-verktyg hjälper dig dock att kontinuerligt förbättra din ranking och dina nedladdningar på lång sikt.

Att välja det bästa ASO-verktyget är avgörande för din appmarknadsföringsstrategi. Tänk på följande aspekter när du väljer ett bra ASO-verktyg:

Sökordsanalys : Utför en omfattande sökordsanalys för att identifiera de bästa sökorden för din apps titel och beskrivning. : Utför en omfattande sökordsanalys för att identifiera de bästa sökorden för din apps titel och beskrivning. Konkurrentanalys: Utvärdera verktygets intelligenta spårningsfunktioner för att få insikter om hur din app står sig i jämförelse med liknande mobilappar i butiken. Prestandaspårning: Leta efter prestandaspårningsfunktioner som visar effekten av din ASO-strategi på rankning och nedladdningar. A/B-testning: Med ett verktyg som möjliggör A/B-testning kan du validera dina hypoteser och fokusera på den app-sida som presterar bäst och ökar antalet nedladdningar. Användarrecensioner och betygsanalys: Prioritera verktyg med robusta funktioner för sentimentanalys. Analysera själv en sammanställd datamängd utan att behöva gå igenom betyg och recensioner. Användarvänlighet: Välj ett ASO-verktyg med ett enkelt användargränssnitt så att du inte behöver spendera timmar på att ta reda på sökordsforskning, A/B-testning eller konkurrentanalys.

Vi har sammanställt en lista över de högst rankade ASO-verktygen för att optimera apprankningar under 2024. Varje verktyg har sina egna fördelar, men alla är mycket effektiva när det gäller att optimera appbutikens prestanda.

1. AppTweak

via AppTweak

AppTweak är en digital marknadsföringsapp som hjälper utvecklare och marknadsförare att optimera deras apps synlighet i Apple App Store och Google Play.

Verktyget spårar appens prestanda i realtid på appmarknaderna, vilket hjälper dig att göra regelbundna ändringar.

Den kanske mest användbara funktionen, ASO-rapporten, ger utvecklare datadrivna rekommendationer och kundinsikter. Utöver det är AppTweak också populärt bland utvecklare tack vare sitt användarvänliga gränssnitt och regelbundna programuppdateringar.

AppTweaks bästa funktioner

Få metadatanalys, konkurrentanalys och spårning av bakåtlänkar med avancerade ASO-rapporter.

Hitta relevanta sökord för din app med Apptweaks funktion för sökordsforskning och förslag.

Kontrollera sökvolymen för varje sökord med Apples Search Popularity.

Utvärdera dina konkurrenters ikonfärger med ett verktyg för appikonfärger och se om du kan använda samma färger.

Skapa anpassade prestationsdashboards genom att integrera med BI-verktyg och exportera all data enkelt.

AppTweaks begränsningar

Vissa användare har påpekat problem med supportens kvalitet.

Begränsad flexibilitet i anpassade rapporter

Priser för AppTweak

Essential : 83 $/månad

Grow : 274 $/månad

Skala : 549 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

AppTweak-betyg och recensioner:

G2 : 4,6/5 (över 110 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (15+ recensioner)

2. Sensor Tower

via Sensor Tower

Sensor Tower är en kraftfull mjukvarustack som apputvecklare förlitar sig på för att studera viktiga konkurrensinsikter och förstå den globala appekonomin.

Med appanalyser och marknadsinformation i företagsklass kan du jämföra din apps prestanda med konkurrenter i flera olika geografiska områden.

Verktyget har också flera funktioner, såsom sökordsoptimering, djupgående konkurrensanalys samt trend- och prestationsanalys.

Sensor Towers bästa funktioner

Mät noggrant framgången för din organiska strategi för användarförvärv och dina konkurrenter med hjälp av exakt app-information.

Identifiera nyckelord som driver nedladdningar och utforska potentiella nyckelord som du kan integrera i din apptitel och beskrivning.

Få en inblick i användarnas åsikter genom att analysera användarrecensioner och använda feedback för kvalitetssäkring.

Få daglig försäljnings- och appanvändningsdata samt information om konkurrenternas resultat.

Visa data på appnivå i både App Store och Google Play med App Profiles.

Begränsningar för Sensor Tower

Gränssnittet är inte särskilt tilltalande och kan orsaka förvirring.

Användarupplevelsen behöver förbättras

Priser för SensorTower

Prisinformation är inte tillgänglig för allmänheten.

SensorTower-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 50 recensioner)

3. AppFollow

via AppFollow

AppFollow är ett utmärkt val för organisk användarförvärvning för Google Play Store och App Store. Verktyget hjälper dig att analysera användarrecensioner, åsikter och appbetyg i realtid.

Dessutom kan du följa användarrecensioner och betyg tack vare integrationer med andra affärsappar. Tillsammans med det smidiga och enkla användargränssnittet kan marknadsförare och utvecklare hålla koll på appens prestanda och göra ändringar för att få ett försprång framför konkurrenterna.

AppFollows "Top Chart Rankings" är en bonusfunktion som låter dig se vilka appar och spel som är populära i appbutikerna.

AppFollows bästa funktioner

Utvärdera konverteringsgraden med branschstandarder

Analysera dina konkurrenters optimeringsstrategier och apprankningar.

Använd funktionen för användarupplevelser för att förstå vad dina kunder tycker om din app.

Upptäck svagheter i din apps prestanda och åtgärda dem snabbt med Store Performance Index.

Mät resultaten av dina ASO-insatser med ASO-dashboards och marknadsförings-KPI:er – spåra nedladdningar, konverteringsfrekvenser och förändringar i sökordspositioner.

Hitta relevanta sökord och översätt dem automatiskt för lokalisering.

Begränsningar för AppFollow

Gränssnittet är inte särskilt intuitivt.

Den 10-dagars gratis provperioden räcker inte för att utforska produkten fullt ut.

Priser för AppFollow

Gratis

Essential : 142 $/månad

Team : 504 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

AppFollow-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 190 recensioner)

4. AppFigures

via AppFigures

AppFigures är ett utmärkt verktyg om du har flera appar på Play Store och App Store. Verktygets appanalys- och SEO-verktyg gör att du kan spåra nedladdningar, intäkter och prestanda på marknaden.

Med ASO-verktygen kan du också spåra populära sökord och använda dem på dina app-sidor.

Verktyget har också en modul som låter dig spåra konkurrenternas aktivitet och jämföra deras apps prestanda med din.

AppFigures bästa funktioner

Spåra prestanda för nedladdningar, intäkter och butiksprestanda för alla dina appar på ett och samma ställe.

Övervaka sökordsrankningar och identifiera nya sökord

Spåra konkurrenternas aktivitet genom att analysera deras nedladdningstrender, intäkter, organiska sökord etc.

Få värdefull information med automatisk insamling och översättning av recensioner.

AppFigures begränsningar

Du kan möta en brantare inlärningskurva med ett komplicerat gränssnitt.

Användare har rapporterat problem med hanteringen av rapporter.

Priser för AppFigures

Connect : 7,99 $/månad, faktureras årligen

Monitor : 35,99 $/månad, faktureras årligen

Optimera : 119,99 $/månad, faktureras årligen

Grow : 349,99 $/månad, faktureras årligen

Amplify: 1 449,99 $/månad, faktureras årligen

AppFigures betyg och recensioner

Otillräcklig data på recensionsplattformar

5. SplitMetrics

via SplitMetrics

SplitMetrics Optimize är en mobil A/B-testplattform. Med detta verktyg kan du validera idéer, koncept och funktioner. Verktyget ger marknadsförare ett smidigt sätt att göra A/B-tester på iOS- och Android-marknadsplatser och upptäcka innehållselement som hjälper till att få fler konverteringar.

I kombination med App Radar ger Optimizes dig ett kraftfullt verktyg för att kontrollera ditt ASO-arbetsflöde och förbättra din appbutiks prestanda.

SplitMetrics bästa funktioner

Med mer än 30 olika experiment kan du A/B-testa alla delar av din appbutikssida – appens namn, ikon, beskrivning, nyckelord, skärmdumpar och mycket mer.

Spåra hur länge användarna tittar på din reklamvideo eller om de bläddrar igenom skärmdumpar med hjälp av värmekartor.

Få tips från SplitMetrics team om hur du optimerar din sida för att få fler nedladdningar.

Begränsningar för SplitMetrics

Vissa användare har påpekat bristen på supportresurser för att genomföra experiment.

Teamen kommer att behöva hjälp av utvecklare för att ta fram rapporter.

Priser för SplitMetrics (App Radar)

Anpassade priser

SplitMetrics betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

6. AppRadar

via AppRadar

App Radar från SplitMetrics är ett användbart verktyg för ASO-nybörjare. Det är enkelt att komma igång med och erbjuder en rad funktioner när du registrerar dig, inklusive en granskning av din apps nuvarande position på marknaden, en personlig diskussion med en erfaren appmarknadsförare och en guidad implementeringsstrategi.

App Radar hjälper dig att optimera dina apps prestanda i appbutiker genom att kombinera marknadsinformation och rekommendationer om sökord.

En utmärkt del av denna app är att den låter dig automatisera dina uppdateringar genom att spåra appens prestanda. ?

AppRadars bästa funktioner

Automatisera ASO-arbetsflöden och få förbättringar snabbare

Hitta de bästa sökorden med Keyword Intelligence

Reversera din konkurrents sökordsstrategi

Svara på recensioner och betyg utan ansträngning

AppRadars begränsningar

Färre funktioner och möjligheter jämfört med andra verktyg

AppRadar-priser

ASO : 69 $/månad

Tillväxt : 159 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

AppRadar-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 3,9/5 (10+ recensioner)

7. Storemaven

via Storemaven

Storemaven är en ASO-plattform som hjälper apputvecklare att testa och optimera element på appbutikssidor för att öka konverteringarna.

Detta verktyg fokuserar på A/B-testning och analys av användarbeteende, vilket sedan ger personliga rekommendationer i appbutiken. Storemavens vetenskapliga tillvägagångssätt för organisk användarförvärv gör det till en favorit bland apputvecklare.

Storemavens bästa funktioner

Förstå vem som besöker dina produktsidor och skapa sidor utifrån detta med hjälp av funktioner för appoptimering i hela konverteringskanalen.

Få vägledning i A/B-testfunktioner – från att skapa en hypotes och utforma olika varianter till att öka testnoggrannheten och analysera resultaten.

Få omfattande information om dina konkurrenter

Storemaven erbjuder en personlig ASO-strategiplan för din app.

Designa anpassade produktsidor för varje steg i konverteringsprocessen för att öka konverteringen.

Storemavens begränsningar

Färre funktioner och möjligheter jämfört med andra verktyg

Användarna kan möta en brantare inlärningskurva jämfört med de andra verktygen som listas här.

Storemaven-priser

Anpassade priser

Storemaven-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 50 recensioner)

8. Mobilåtgärd

via Mobile Action

Mobile Action erbjuder en rad ASO-funktioner som hjälper marknadsförare att fördjupa sig i sökordsforskning, Googles sökresultat och öka synligheten för mobilappar. Det levereras med en stor sökordsdatabas som hjälper dig att spåra potentiella sökord för just din app.

ASO-funktionerna hjälper dig också att jämföra din apps prestanda med konkurrenternas på globala marknader.

Dessutom sammanställer Mobile Action data om annonsprestanda och avkastning på investeringar med organiska visningar och nedladdningar.

Mobile Actions bästa funktioner

Få snabba insikter om vilken app som helst, inklusive intäktsberäkningar, nedladdningar, nyckelord och mycket mer, genom att helt enkelt ange appens namn i sökfältet.

Se vilka konkurrenters sökord du inte rankas för

Identifiera vilka sökord som fungerar bäst för dina konkurrenter med Keyword Spy.

Upptäck de mest effektiva kreativa tillgångarna med en tillgångshubb

Begränsningar för mobila åtgärder

Användarna kan uppleva att det är svårt att lära sig att utnyttja verktygets alla funktioner.

Priser för Mobile Action

Gratis

Premium: Anpassad prissättning

Mobile Action-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (10+ recensioner)

9. TheTool

via TheTool

TheTool är ett prestationsbaserat ASO-verktyg som spårar allt som har med ASO att göra: organiska och icke-organiska installationer, sökordsrankningar, topplistor i appbutiker, betyg och recensioner och mycket mer.

TheTool är nu en del av AppRadar, och TheTool hämtar mycket av sin funktionalitet från det förstnämnda, inklusive dess nyckelordsinformation och marknadsinsikter.

En användbar funktion är ASO-poängen, som låter dig spåra effekten av dina förbättringar via ett förenklat gränssnitt. Naturligtvis ger detta verktyg dig också en omfattande, detaljerad analyspanel som spårar specifika mätvärden.

TheTools bästa funktioner

Använd app-nyckelordsverktyg för att göra nyckelordsundersökningar, spåra konkurrenters nyckelord och jämföra rankningar med dem.

Kontrollera hur väl din app är optimerad med ASO-poängen.

Se och mät Organic Uplift (förhållandet mellan organiska och icke-organiska installationer) på ett enkelt sätt.

Spåra dina resultat världen över i en separat instrumentpanel och få en visuell jämförelse av dina marknadsföringsmål eller KPI:er i olika länder.

Begränsningar för verktyget

Färre funktioner än andra ASO-verktyg

Färre rekommendationer och insikter för att driva på förbättringar

Priser för TheTool

ASO: 69 €/månad

Tillväxt : 159 €/månad

Power: 490 €/månad

TheTool-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

10. StoreMockups

via StoreMockups

Storemockups är ett intuitivt verktyg för optimering av appbutiker som hjälper apputvecklare och marknadsförare att skapa levande skärmdumpar av iOS- och Android-appar.

Bilder och skärmdumpar av appar är kända för att vara effektiva för att öka antalet nedladdningar, och detta verktyg ger dig en stor databas med beprövade mallar för att visa upp appskärmar på ett snyggt sätt.

Kombinera den här appen med ett annat ASO-verktyg för att utnyttja ett komplett utbud av optimeringsstrategier.

StoreMockups bästa funktioner

Skapa högkvalitativa skärmdumpar av dina appar, inklusive 3D-modeller.

Använd inbyggda mallar för produktsidor

A/B-testa dina appbutiksannonser och förbättra ASO på sidan.

StoreMockups begränsningar

Användarna har efterfrågat fler anpassningsalternativ, till exempel ikonformgivare för sina listningar.

Begränsade funktioner ur ASO-synpunkt

Priser för StoreMockups

Individuellt: 99 €/månad

Startup : 199 €/månad

Företag: 399 €/månad

StoreMockups betyg och recensioner

Inte tillräckligt med betyg

Alla dessa verktyg är utmärkta för att optimera apprankningar och öka antalet nedladdningar.

Du behöver dock fortfarande ett verktyg för projektuppföljning och hantering, som Clickup, för att förstärka dina appmarknadsföringsinsatser och effektivisera ditt marknadsföringsflöde.

Effektivisera din appmarknadsföring med ClickUp

ClickUps arbetshanteringshub passar team av alla storlekar och erbjuder omfattande funktioner för att implementera projektledningstekniker, teamsamarbete och insamling av feedback.

ClickUp samlar dina team för att planera, följa upp och samarbeta kring alla projekt – allt på ett och samma ställe.

ClickUp for Marketing Teams är särskilt relevant för appmarknadsföringskampanjer, eftersom du kan använda det för att arbeta smidigt mellan olika team.

Oavsett om du behöver brainstorma en strategi eller dokumentera arbetsflöden och idéer är verktyg som ClickUp Docs och ClickUp Whiteboards praktiska för att effektivisera dina ASO-arbetsflöden.

Brainstorma och utarbeta strategier med visuellt samarbetsinriktade ClickUp Whiteboards.

Team kan organisera idéer och prioriteringar i ClickUp Dashboard för en fullständig översikt över tidslinjer, ansvariga och framsteg. Dashboarden hjälper dig att sätta in uppgifter i sitt sammanhang i relation till din roadmap och dina marknadsföringsplaner.

Dela upp mål, uppgifter, agila poäng och projektstatus i den mycket anpassningsbara ClickUp 3. 0 Dashboard.

Du kan också ta hjälp av ClickUp AI för att skapa innehåll och generera kampanjidéer, innehållsbeskrivningar, appbeskrivningar, rubrikförslag och mycket mer.

Optimera din appmarknadsföring med ClickUps anpassningsbara plattform.

ClickUps bästa funktioner

Integrera planering, strategi och projektledning i ClickUp för att driva din ASO-insats.

Arbeta synkroniserat med innehållsförfattare, ASO-analytiker och utvecklare i en mycket samarbetsinriktad miljö.

Börja idéutvecklingen med intuitiv dra-och-släpp-funktionalitet i ClickUp Whiteboard.

Skapa rubrikidéer, appbeskrivningar och mycket mer med ClickUp AI Assistant.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp är inte ett analysverktyg. Du kan fortfarande behöva andra marknadsföringsverktyg för A/B-testning, backlink-analys, konkurrentanalys och sökordsforskning.

Ingen integration med sociala medier eller möjlighet att publicera blogginlägg direkt.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen för anpassade priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

För att förbättra din apps ranking krävs strategisk planering och tydliga insikter. Oavsett om du vill mäta din apps prestanda jämfört med konkurrenterna eller testa olika innehållsversioner för att påverka antalet nedladdningar, är fördelarna med verktyg för appbutiksoptimering betydande.

Framgångsrika ASO-strategier innebär dock ofta en blandning av funktionella element som är sömlöst integrerade i ett system. ??

Även om det inte är specialiserat på ASO kan du överväga ClickUp, ett projektledningsverktyg som kan maximera effektiviteten, förfina ditt innehåll och förbättra samarbetet mellan teamen.

Genom att integrera ditt ASO-verktyg med ClickUp kan du effektivt strömlinjeforma din appmarknadsföring och få mer gjort på kortare tid. Registrera dig för ett GRATIS ClickUp-konto idag.