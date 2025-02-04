De 10 bästa Ramp-alternativen 2025 (recensioner och priser)

Programvara för kostnadshantering förbättrar dina finansiella transaktioner avsevärt, öppnar upp möjligheter till kostnadsbesparingar och förbättrar i slutändan ditt resultat. ?

Ramp har blivit populärt för att det är en användarvänlig plattform som integreras med olika finansiella plattformar, men det passar kanske inte alla företag. I så fall måste du leta efter alternativ som erbjuder olika funktioner som är specifika för ditt företags behov.

Vi har skapat en lista över programvaror för kostnadshantering som effektiviserar arbetsflöden, automatiserar uppgifter och hjälper dig att uppnå dina organisationens finansiella mål.

Vad ska du leta efter i Ramp-alternativ?

Det är bra att ha en checklista med funktioner till hands när du letar efter programvara för kostnadshantering. Här är de viktigaste funktionerna du bör hålla utkik efter:

Användarvänligt gränssnitt: Verktyget för hanteringslösningar ska vara lätt att navigera för kunder eller användare utan teknisk eller e-handelsexpertis. Sömlösa integrationer: Programvaran ska integreras sömlöst med ditt befintliga hanteringssystem och bankkonto. Automatisering: Överväg ett verktyg som automatiserar betalningar och kontospårning. Kostnadseffektivitet: Jämför betalningsplaner för att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen som passar din budget. Mål: Tänk på vilka funktioner som är viktiga för ditt företags behov och användningskrav.

De 10 bästa Ramp-alternativen att använda 2024

Nu när vi vet vad vi ska leta efter i en lösning för utgiftshantering kan vi ta en titt på de 10 bästa Ramp-alternativen 2024.

1. QuickBooks Online

via QuickBooks Online

QuickBooks Online är ett molnbaserat bokföringsprogram som hjälper småföretag att spåra sina intäkter och anställdas utgifter, skicka fakturor och betala räkningar från ett enda konto. Det är ett populärt val för småföretag eftersom det är enkelt att använda och prisvärt.

En av de mest framstående funktionerna i QuickBooks Online är dess förmåga att automatisera uppgifter. Det registrerar automatiskt kvitton och använder maskininlärning för att extrahera data från kvitton. Det matar också in data i dina böcker med hjälp av fördefinierade eller anpassade mallar.

QuickBooks Online – de bästa funktionerna

Använd ett konto för att enkelt spåra intäkter och hantera utgifter och roller.

Undvik skattepåföljder genom att låta QuickBooks hantera alla dina löneutbetalningar, felfria skatter och deklarationer i tid.

Skapa och skicka professionella fakturor med ditt företags logotyp och kontaktuppgifter.

Hantera utgiftsrapportering med bättre åtkomst från mobila enheter när du är på språng.

Få tillgång till och skapa olika utgiftsrapporter från mallar.

Begränsningar i QuickBooks Online

En viss inlärningskurva för användare utan finansiell bakgrund

Dyrare än Ramp för företag med ett stort antal användare

Priser för QuickBooks Online

30 dagars gratis provperiod

Simple Start : 30 $/månad

Essentials : 60 $/månad

Plus : 90 $/månad

Avancerad: 200 $/månad

Betyg och recensioner av QuickBooks Online

G2: 4,0/5 (över 3000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6000 recensioner)

2. TravelBank

via TravelBank

TravelBank är en heltäckande lösning för utgiftshantering som förbättrar översikten över utgifterna, påskyndar utgiftsrapporteringen och automatiserar datainmatningen. Den hanterar också fakturabetalningar och låter dig ställa in resepolicyer för att hantera resekostnader.

Genom ett exklusivt partnerskap med US Bank stöder TravelBank virtuella kort och importerar transaktioner från mer än 48 000 personliga och företagskort samt banker.

TravelBanks bästa funktioner

Spara tid och spåra utgifter genom att automatiskt extrahera data från kvitton med hjälp av programvaran Optical Character Recognition (OCR).

Ställ in flernivåarbetsflöden för att godkänna utgifter

Utgiftshantering: Fastställ utgiftsgränser och begränsa vilka typer av utgifter som ska redovisas.

Exportera enkelt dina utgifter till ditt redovisningssystem

Begränsningar för TravelBank

Det är inte lika anpassningsbart som Ramp eller annan bokföringsprogramvara.

Användarupplevelsen behöver effektiviseras på grund av ett stort antal funktioner.

Priser för TravelBank

Resor : 25 USD per användare och månad

Kostnad : 10 dollar per användare och månad

Resor och utgifter: Anpassad prissättning

TravelBank-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

3. Zoho Expense

via Zoho Expense

Expense, Zoho:s programvara för kostnadshantering, erbjuder företag en omfattande uppsättning funktioner, inklusive kvittosamling, kostnadsspårning, milspårning och godkännandeprocesser.

Zoho Expense erbjuder specialutgåvor för USA, Indien, Storbritannien, Kanada, Australien, Förenade Arabemiraten och Saudiarabien. Du kan uppfylla skattereglerna genom de skatteregler som är förinstallerade i dessa specialutgåvor, vilket gör att du är redo för revision med utgiftskvitton, revisionsspår och rapporter om policyöverträdelser.

Zoho Expense bästa funktioner

Spåra anställdas körsträcka automatiskt med integrerad GPS-spårning

Övervaka hur anställda använder sina företagskort med hjälp av en företagsdashboard.

Automatisera kontoavstämningsprocessen och gör utläggsersättningar via ACH.

Integrera med bokföringsprogram för en komplett lösning för kostnadshantering.

Begränsningar i Zoho Expense

Kostnaderna för högre nivåer är höga för små företag med många anställda på grund av prissättningen per användare.

Behöver använda en annan plattform och importera data till affärshanteringsprogram på grund av avsaknaden av en tidsregistreringsfunktion

Priser för Zoho Expense

Gratis

Standard : 3 $/användare per månad

Premium : 5 $/användare per månad

Enterprise: 8 $/användare per månad

Zoho Expense – betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 900 recensioner)

4. Spendesk

via Spendesk

Spendesk:s engångskort och kort för återkommande prenumerationer gör det till ett av de bästa alternativen till Ramp när det gäller att minska företagets exponering för risker och bedrägerier. Ett konto per kund eller anställd minskar risken ytterligare.

Du kan också kontrollera utgifterna genom att fastställa budgetar, utgiftspolicyer och arbetsflöden för förhandsgodkännande.

Spendesk bästa funktioner

Ställ in utgiftsregler per kort och individ och definiera godkännande personer.

Skicka automatiska påminnelser till anställda om kostnadsrapportering och spåra betalningar i realtid.

Integrera och exportera transaktioner och kvitton till din redovisningsprogramvara

Håll koll på kundfordringar med hjälp av den centrala prenumerationshanteringsprogramvaran.

Kontrollera alla utgifter som inte är löner genom att kombinera kassaflöden från flera verktyg.

Spendesk begränsningar

Brist på tillgång till kredit för företag

Priser för Spendesk

Gratis: För fyra användare, inklusive en godkännare

Väsentligt: Anpassad prissättning

Skala: Anpassad prissättning

Premium: Anpassad prissättning

Spendesk-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (390+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

5. Brex

via Brex

Brex är för företag som söker modern AI-redovisningsprogramvara och en plattform för kostnadshantering som utnyttjar integrerad artificiell intelligens och maskininlärning.

En av plattformens mest innovativa funktioner är Brex AI-assistenten, som svarar på frågor om företagets policyer, utgiftsgränser och andra ämnen. Den utför utgiftsuppgifter som att skicka in utgiftsrapporter och stämma av kvitton.

Brex bästa funktioner

Följ dina framsteg mot budgetmålen och gör justeringar efter behov med hjälp av realtidsinformation om utgifterna.

Integrera ditt lönesystem för snabbare, automatiserad löneutbetalning till anställda.

Identifiera potentiella utgiftsproblem med varningar från Brex AI.

Hantera dina finansiella KPI:er med prognoser och scenarioplanering

Övervaka nuvarande och framtida förbrukningshastigheter på ett och samma ställe för att få en positiv inverkan på din årliga intäkt.

Använd företagskreditkort utan personliga garantier

Brex begränsningar

Saknar integrationer med prenumerationsbaserad affärsprogramvara

Företagskort har en komplicerad belöningsstruktur och höga kapitalkrav för godkännande.

Godkännande av företagskreditkort utan personliga garantier tar vanligtvis lång tid.

Brex prissättning

Essentials: 0 $ per användare och månad

Premium: 12 $ per användare/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Brex-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

6. Webexpenses

via Webexpenses

Webexpenses effektiviserar hela kostnadscykeln, från spårning till inlämning och godkännande.

Denna plattform för kostnadshantering är känd för sin mycket anpassningsbara prissättning för små, medelstora och stora företag.

Webexpenses modul för kontantkassa är också kompatibel med imprest-systemet.

Webexpenses bästa funktioner

Förbättra den dagliga hanteringen av kontanta medel genom att få realtidsöverblick över inköp och utgifter.

Spara pengar och öka dina kontroller av skatteåterbäringsbedrägerier

Integrera med din lösning för redovisningshantering med stöd för över 50 redovisningssystem.

Minska ditt koldioxidavtryck genom att spåra dina koldioxidutsläpp vid resor

Begränsningar med Webexpenses

Pris per transaktion blir dyrt för små företag med stor transaktionsvolym.

Priser för Webexpenses

Fast avgift : Anpassad prissättning

Aktiv användning: Anpassad prissättning

Anpassad offert: Anpassad prissättning

Webexpenses betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

7. BILL Spend & Expense

BILL Spend & Expense (tidigare Divvy) är en innovativ molnbaserad lösning som effektiviserar dina processer för kostnadsrapportering och kostnadshantering, vilket gör det möjligt för företag av alla storlekar att få ökad insyn, kontroll och belöningar.

BILL Spend & Expense skiljer sig från sina konkurrenter genom sin kostnadsfria programvara och sina företagskort och konton. Detta hjälper kunderna att spara mycket tid och pengar.

BILL Spend & Expense bästa funktioner

Få tillgång till kreditramar från 500 till 5 miljoner dollar som passar din affärsmodell och kan skalas upp i takt med att ditt företag växer.

Upplev proaktiv utgiftskontroll och bedrägeriskydd med BILL Corporate-kort utan årsavgifter och flexibla belöningar.

BILL Begränsningar för utgifter och kostnader

Brist på omfattande integrationsmöjligheter

Erbjuder inte inköps- och betalningsfunktioner som Ramp.

BILL Spend & Expense-prissättning

Gratis

BILL Spend & Expense betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

8. Precoro

via Precoro

Precoro erbjuder en centraliserad plattform som integreras med din befintliga bokföringsprogramvara och dina finanssystem. Den främjar datadelning och ger en central översikt över alla dina utgifter.

Precoros unika funktion är dess förmåga att automatisera hela inköpsprocessen, från beställning till betalning. De strömlinjeformade arbetsflödena för inköpsbeställningar (PR) möjliggör snabb skapande, vidarebefordran och godkännande av PR.

För organisationer inom byggbranschen säkerställer detta snabba inköpsbeslut och bättre budgethantering. Det förhindrar också förseningar i leveranskedjan.

Precoros bästa funktioner

Automatisera och generera dina inköpsorder (PO) från godkända PR:er.

Hantera budgetarna för dina byggprojekt och utnyttja kraftfulla verktyg för lagerhantering.

Skapa rapporter och spåra avvikelser med trevägsmatchning av inköpsorder, kvitton och fakturor.

Precoro-begränsningar

Integration med vissa redovisningslösningar är utmanande

Precoro-priser

För mindre team med ≤20 användare: 35 USD/användare per månad

För större team med >20 användare: Anpassade priser

Precoro-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

9. Expensify

via Expensify

Expensify är ett attraktivt alternativ till Ramp, särskilt för företag som söker avancerad automatisering och komplexa integrerade programvarufunktioner. Det gör det möjligt för dig att effektivisera processer och genomdriva policyer. Du kan generera rapporter som är anpassade efter dina unika arbetsflöden.

Den sofistikerade AI-drivna automatiseringsmotorn extraherar, kategoriserar och digitaliserar automatiskt fysiska kvitton och matchar utgifter med fakturor. Detta minskar manuell datainmatning avsevärt, vilket sparar tid för användarna och förbättrar noggrannheten.

Expensifys bästa funktioner

Eliminera manuell avstämning och lägg till taggar till dina utgifter med huvudbokskoder (GL) som importeras från din bokföringsprogramvara.

Integrera många tredjepartsprogram för bokföring, lönesystem, CRM-system och projektledningsverktyg.

Begränsningar med Expensify

Anpassat för stora företag, dyrt för små och medelstora företag

Priser för Expensify

Gratis

Collect : 10 USD/användare/månad

Kontroll : 18 $/användare/månad

Track : Gratis för upp till 25 SmartScans/månad

Skicka in: Gratis för upp till 25 SmartScans/månad

Expensify-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1500 recensioner)

10. Concur

via Concur

Concur erbjuder integrerad hantering av resor, utgifter och fakturor. Precis som Ramp automatiserar Concur dina utgiftshanteringsaktiviteter med sina omfattande hanteringslösningar.

Du kan hantera anställdas utgifter genom att tillämpa policyer, effektivisera resebokningar och underlätta evenemangsregistrering. Det ger insikter från utgifts- och anställdas spårningsdata med hjälp av anpassningsbara instrumentpaneler.

Concur bästa funktioner

Undvik dubbla betalningar och förseningsavgifter med automatisk fakturamatchning, vilket minskar manuell datainmatning och eliminerar fel.

Registrera körsträckan automatiskt med hjälp av start- och slutadresser eller GPS.

Säkra dina anställdas resekostnader med det automatiskt genererade virtuella engångskreditkortet.

Concur-begränsningar

Omfattande funktioner kräver användarutbildning

Nybörjare behöver tid för att vänja sig vid användargränssnittet och funktionerna.

Concur-prissättning

Anpassad prissättning

Concur-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 5000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 1900 recensioner)

Medan Ramp och dess alternativ erbjuder sina kunder plattformar för kostnadshantering, erbjuder ClickUp dem omfattande verktyg för att hantera den övergripande ekonomin.

ClickUp

Utforska ClickUp för att hantera dina projekt med hjälp av AI, över 15 vyer och automatiserade uppgifter.

ClickUp är inte bara ännu ett projektledningsverktyg. Det är en omfattande plattform som ger finansavdelningar som din nya möjligheter. Med ClickUp kan du definiera tydliga finansiella mål, dela upp dem i genomförbara delmål och följa framstegen med anpassade statusar.

Skapa de rapporter du behöver, allt på ett ställe, på ClickUp.

ClickUps ekonomiprogramvara effektiviserar ditt arbetsflöde genom att skapa anpassade instrumentpaneler och utföra kraftfulla beräkningar. Det hjälper dig att spåra ekonomiska mål och generera rapporter för förbättrad ekonomihantering.

Övervaka projektuppdateringar, hantera arbetsflöden och samarbeta med teamet, allt från din ClickUp Workspace.

ClickUps bokföringsprogramvara gör det möjligt för dig att hantera budgetar och konton via en visuell databas. Förutom att hjälpa dig att spåra kunder och fakturor, låter det dig lägga till anpassningsbara widgets för betalningspåminnelser och specialförfrågningar. Verktyget utmärker sig i automatiseringen av rutinmässiga bokföringsuppgifter.

ClickUp är din centrala knutpunkt för allt som rör ekonomi. Anslut bankkonton, importera transaktioner och kategorisera utgifter utan ansträngning.

Med ClickUp Finance Management Template kan du centralisera all din finansiella data och hantera den med lätthet.

Få en överblick över din ekonomiska hälsa med ClickUps mall för ekonomihantering. Spåra dina utgifter mot din budget och ställ in anpassade ekonomiska mål. Använd de 28 anpassade statusarna för att enkelt spåra dina ekonomiska projekt.

ClickUps finansfunktioner är utformade för att främja ett samarbetsinriktat miljö och erbjuder funktioner som budgetering, prognoser och projektledning som är skräddarsydda för finansavdelningar.

ClickUps bästa funktioner

Dela rapporter med intressenter, både internt och externt, med hjälp av ClickUps säkra plattform.

Skapa anpassningsbara rapporter på några minuter

Håll koll på redovisningsberäkningar som ROI, projektlönsamhet eller kvartalsresultat med ClickUps formelfält.

Få påminnelser om återkommande uppgifter och räkningar

Berika din kontoinformation med anpassade fält för budgeterade belopp, utgifter, leverantörsinformation och betalningsdatum.

Begränsningar för ClickUp

En liten inlärningskurva för förstagångsanvändare

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

Hitta effektivitetsmultiplikatorn

När du utforskar dina alternativ och söker efter något som ökar effektiviteten kommer en helhetsoptimerad arbetsflödesoptimering att göra dig redo för lönsamhet.

När du utforskar alternativ till Ramp handlar det inte om att byta ut ett verktyg mot ett annat. Det handlar om att hitta dolda värden genom olika lösningar, som ClickUps funktionsrika ekosystem. Se det som en boost för ditt arbetsflöde som gör att du kan ligga steget före dina konkurrenter.

Med sitt intuitiva gränssnitt, kraftfulla automatisering och robusta rapporteringsverktyg är ClickUp en värdig lösning för effektiv ekonomihantering. ?

Kom ihåg att de bästa verktygen är de som inte bara löser problem, utan som lyfter hela din resa mot framgång.

Prova ClickUp gratis.