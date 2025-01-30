De 10 bästa Amplitude-alternativen för produktanalys 2025

Händelsebaserad analys är det bästa sättet att visualisera kundresan från A till Ö. Amplitude är ett populärt alternativ för händelsebaserad analys, men du behöver inte Amplitude-analys för att förstå kundbeteende. Du behöver bara rätt verktyg för datainsamling och händelsespårning. ⚒️

För att hjälpa dig har vi sammanställt vad du bör leta efter i ett bra alternativ till Amplitude och delar med oss av vår lista över de bästa alternativen till Amplitude. Dessutom hittar du ett bonusalternativ som verkligen kommer att effektivisera dina arbetsflöden.

Vad ska du leta efter i alternativ till Amplitude?

Amplitude är ganska bra på att logga kundretentionsstatistik och användarupplevelsedata, men det är inte den enda lösningen som kan hjälpa dig att öka konverteringsgraden. Om du letar efter ett alternativ till Amplitude, se efter mervärdesfunktioner som:

Realtidsanalys: Ett pålitligt analysverktyg ger insikter i realtid så att dina Ett pålitligt analysverktyg ger insikter i realtid så att dina produktchefer kan fatta datadrivna beslut på kortare tid ⏱️

Användarbeteende och kundlojalitet mätvärden : Användarbeteende är A och O inom produktdesign. Leta efter verktyg som värmekartor och visualiseringar av användarresan för att bättre förstå användarupplevelsen.

Segmentering och trattar : Du vill inte se alla dina publikdata på en gång, så välj ett alternativ till Amplitude med robusta segmenteringsfunktioner. Ännu bättre, leta efter ett alternativ med konverteringstrattar som exakt visar var användarna hoppar av ?

E-handel och mobilappsintegrationer : E-handel och mobilappar kräver särskilda överväganden, så nöj dig inte med mindre – skaffa analysprogramvara som fungerar för din affärsmodell.

Skalbarhet: Du kanske är ett litet företag idag, men tillväxt ligger i din framtid. Skaffa en plattform med en rad uppgraderade funktioner som du kan lägga till i takt med att din användarbas växer ?

De 10 bästa Amplitude-alternativen att använda

Datadrivna insikter är din bästa vän, oavsett om du är ett nystartat företag eller ett stort företag. Om du är ute efter en händelsebaserad analyslösning är detta våra favoritalternativ till Amplitude. ?️

1. Google Analytics

Google Analytics är ett självklart val för alla som är nybörjare inom kundresanalys – eller som bara behöver en prisvärd analyslösning. Detta analysverktyg är inte bara gratis, utan erbjuder också en överraskande robust uppsättning funktioner för avancerade användare. Om du just har börjat med webbplatsanalys rekommenderar vi att du provar Googles lösning först.

Google Analytics bästa funktioner

Google har inbyggda automatiseringar för prediktiv modellering och praktiska insikter.

Ta fram rapporter om förvärv, kundengagemang, intäktsgenerering och mycket mer.

Gå på djupet med annonsutgifterna med attributionsrapporter ?

Integrera Google Analytics med Google Search Console för en väl avrundad beteendeanalys.

Begränsningar i Google Analytics

Google Analytics är förvånansvärt komplicerat för att vara ett gratis verktyg för nybörjare.

Flera användare önskar att det integreras med Salesforce, HubSpot och andra populära verktyg.

Priser för Google Analytics

Gratis

Betyg och recensioner för Google Analytics

G2: 4,5/5 (över 6 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7 700 recensioner)

2. FullStory

FullStory är en plattform för digital erfarenhetsanalys. Den fungerar i tre delar: datainsamling, produktanalys och sessionsinsikter. Tillsammans ger de tre stegen dig en välgrundad bild av den aktuella digitala upplevelsen och hur du kan ta den till nästa nivå. ?

FullStories bästa funktioner

Använd värmekartor och sessionsuppspelningar för att se användardata i realtid.

Skapa anpassade kartor över användarresan

Ange vem du riktar dig till med smart segmentering

Integrera med Google Tag Manager, Adobe Analytics och andra plattformar

FullStories begränsningar

Vissa säger att användarupplevelsen är förvirrande i början.

Andra säger att resultaten för sessionsfördelningen inte är användarvänliga.

FullStory-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

FullStory-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (65 recensioner)

3. Adobe Analytics

Är du en Adobe-fanatiker? Om ditt företag redan använder Adobe-plattformen är det vettigt att prova Adobe Analytics. Detta alternativ till Amplitude inkluderar djupgående kartläggning av kundresan och prediktiv intelligens för att spåra ditt teams stora mål. ?

Adobe Analytics bästa funktioner

Spåra prestanda på din webbplats, i e-post, på sociala medier och mer

Förbättra attributionsnoggrannheten i betalda, egna och förtjänade kanaler

Integrera med Adobe Target för A/B-testning

Skapa datavisualiseringar i realtid

Begränsningar i Adobe Analytics

Flera användare rapporterar problem med att Adobe kombinerar icke-relaterade datapunkter, vilket försämrar den övergripande noggrannheten.

Andra säger att den anpassade spårningsfunktionen behöver förbättras.

Priser för Adobe Analytics

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Adobe Analytics

G2: 4,1/5 (990+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (220 recensioner)

4. Kissmetrics

Har du någonsin hört uttrycket "Keep it simple, stupid" (KISS)? Det är precis vad Kissmetrics erbjuder. De vet att analysplattformar kan vara komplicerade, så de förenklar kundspårningen. ?️

Kissmetrics genererar inte bara fantastiska beteenderapporter, utan är också specialiserade på analys för e-handel, B2B, fintech och mycket mer.

Kissmetrics bästa funktioner

Se de viktigaste mätvärdena i instrumentpanelen Key Metrics.

Spåra engagemanget på olika webbplatser och produkter

Övervaka bortfall och friktionspunkter i flera olika trattar

Mät funktionsanvändning, aktiva användare, sidvisningar och andra viktiga datapunkter.

Kissmetrics begränsningar

Plattformen är dyr

Vissa användare säger att CRM-integrationerna inte fungerar så bra.

Kissmetrics prissättning

Silver: 199 $/månad för 3 användare

Gold: 499 $/månad för 10 användare

Anpassat: Kontakta oss för prisuppgifter

Kissmetrics betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (18 recensioner)

5. Glassbox

Detta alternativ till Amplitude gör kundbeteendet kristallklart. Använd Glassbox för att skapa digitala produkter, snabbt åtgärda tekniska problem och agera på kundernas feedback. Det fångar upp 100 % av dina digitala händelser genom patenterad tagglös datainsamling, vilket hjälper dig att balansera integritet (och efterlevnad) med användbara insikter. ?

Glassbox bästa funktioner

Spåra prestanda för inbyggda mobilappar

Se kundbeteendet via sessionrepriser

Använd analys av problem och fel för att eliminera friktionspunkter

Använd Glassbox digitala arkivering för att samla alla efterlevnadsdata på ett ställe.

Glassbox begränsningar

Vissa användare säger att Glassbox-data inte är särskilt exakt.

Andra användare rapporterar långa svarstider från kundsupporten.

Priser för Glassbox

Kontakta oss för prisuppgifter

Glassbox betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (570+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (30+ recensioner)

6. CleverTap

Kundens livstidsvärde (CLV) beror oftast på hur väl du engagerar kunderna – och det är där CleverTap kommer in. Det hamnar på denna lista över alternativ till Amplitude eftersom det hjälper dig att utforma anpassade upplevelser och övervaka dem för optimering. ✨

CleverTaps bästa funktioner

Använd Clever. AI för att segmentera målgrupper, personalisera rekommendationer och skapa datadrivna kampanjstrategier.

Övervaka engagemanget via push-meddelanden, e-post, appar, SMS, samtal och mer

CleverTap erbjuder personlig anpassning baserat på målgruppens demografi och andra dataattribut.

Kör kontinuerligt A/B-tester på texter, CTA:er, kreativa element och mer för att hitta de bästa möjliga kombinationerna.

CleverTap-begränsningar

Vissa användare rapporterar mindre bra erfarenheter av kundsupporten.

Andra säger att plattformen inte erbjuder tillräckligt med funktioner för pengarna.

CleverTap-priser

Essentials: 75 $/månad för upp till 5 000 aktiva användare per månad (MAU)

Avancerat: Kontakta oss för prisuppgifter

Cutting Edge: Kontakta oss för prisuppgifter

CleverTap-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (420+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

7. Mixpanel

Har du en stor, ambitiös idé? Använd Mixpanel-data för att validera din hypotes baserat på verkliga användaranalyser och fatta datadrivna beslut. Se hur användarna interagerar med dina digitala produkter via enkla men robusta rapporter om händelser, användare och egenskaper.

Mixpanels bästa funktioner

Integrera din kunddataplattform (CDP) med Mixpanel för bättre datainsikter.

Mixpanel stöder samarbete genom att dela äganderätten till datarapporter inom ditt team.

Behöver du dela datainsikter snabbt? Skapa en GIF eller video för snabb delning ⚡

Mixpanel integreras med många verktyg, inklusive Google Cloud, Figma och Zapier.

Begränsningar med Mixpanel

Vissa användare rapporterar om frekventa fel.

Andra säger att bristen på dokumentation gör plattformen svår att navigera.

Mixpanels prissättning

Starter: Gratis

Tillväxt: 20 $/månad

Företag: 833 $/månad

Mixpanel-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (1 080+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 120 recensioner)

8. Smartlook

Kvantitativa mätvärden är ett måste, men kvalitativa insikter hjälper dig också att fatta beslut – det är därför så många produktteam använder Smartlook. Detta alternativ till Amplitude analyserar användarvägar, spårar prestanda över flera plattformar och visualiserar användarengagemang via värmekartor. ?️

Smartlooks bästa funktioner

Integrera Smartlook med Salesforce, Slack, Zendesk och mer

Titta på inspelningar av kraschade sessioner för att se vad som gick fel.

Har du en mobilapp? Använd Smartlook för att se användarnas beteende i appen.

Spåra små händelser som knapptryckningar, sidbesök och mer i realtid.

Smartlooks begränsningar

Det är lite dyrt för Pro-planen.

Vissa användare säger att plattformen är svår att navigera i.

Smartlook-priser

Gratis plan

Pro-plan: 55 $/månad

Enterprise-plan: Kontakta oss för prisuppgifter

Smartlook-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (860+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 130 recensioner)

9. Heap

Heap marknadsför sig som en hyperprecis analysplattform som hjälper företag att eliminera blinda fläckar och snabbt åtgärda problem med användarupplevelsen. Den erbjuder kvalitativa sessionrepriser och kombinerar dem med kvantitativa data för att ge dig en mer detaljerad bild av vad som händer. ?

Heaps bästa funktioner

Håll dina data rena och kompatibla med Heaps datastyrning.

Det är enkelt att skicka Heap-data till ditt datalager (om du har ett).

Skapa plug-and-play-mallar och analyser baserade på användarbeteende

Visualisera alla användarresor i en enda instrumentpanel

Heaps begränsningar

Flera användare säger att det saknas hjälp och dokumentation för onboarding.

Andra säger att Heap ibland krånglar.

Heap-prissättning

Gratis

Tillväxt: Kontakta oss för prisuppgifter

Pro: Kontakta oss för prisuppgifter

Premier: Kontakta oss för prisuppgifter

Heap-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 070 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (30+ recensioner)

10. Contentsquare

Contentsquare finns med på vår lista över alternativ till Amplitude eftersom det spårar användarnas beteende ned till varje klick. Det är specialiserat på analys av detaljhandelsmedia, så det är perfekt för e-handelsvarumärken. Om du vill ha extra hjälp erbjuder Contentsquare också ett praktiskt Client Success Program som guidar dig genom implementeringen av plattformens insikter. ?

Contentsquares bästa funktioner

Jämför prestanda med dina konkurrenter

Visualisera data med hjälp av zonbaserade värmekartor

Få praktiska tips från dina data med Contentsquare AI

Se hur dina formulär konverterar med Form Analysis

Begränsningar med Contentsquare

Vissa användare önskar att verktyget hade bättre instrumentpaneler.

Andra säger att plattformen ibland kraschar.

Contentsquare-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Contentsquare-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (440+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (110+ recensioner)

Andra alternativ för analys

Alternativen till Amplitude ovan hjälper dig att nå dina mål, men det finns ett litet problem: de isolerar fortfarande ditt arbete och dina analyser. ClickUp förändrar sättet du hanterar projekt, människor och data genom att samla allt ditt arbete – och då menar vi allt – på en enda plattform. ?

Utforska ClickUp för att hantera dina projekt med hjälp av AI, över 15 vyer och automatiserade uppgifter.

ClickUp är världens mest populära projektledningsverktyg som kombinerar dina uppgifter, dokument, data och prestations-KPI:er i en elegant instrumentpanel. Produktledningsgrupper förlitar sig på ClickUp för att samordna en gemensam vision genom att skapa färdplaner, samla in användarfeedback och visualisera hela produktcykeln.

Behöver du hålla koll på dina kundnöjdhetsbetyg? ClickUp CRM är en kodfri kunddatabas för att spåra kundinformation tillsammans med dina produktspecifikationer, mätvärden och mer.

Men vi vet att oändliga datatabeller inte är särskilt roliga. ?

Hantera kunddata, personliga uppgifter och kommunikation i ClickUp från vilken enhet som helst.

Använd ClickUp-mallar för att piffa upp dina rapporter och spara tid på formatering. ClickUps mall för analysrapporter är ett måste för att snabbt skapa anpassade produktrapporter för ditt team (eller din chef).

Om du försöker förstå vad dessa analyser betyder, ta hjälp av ClickUps mall för dataanalysrapporter för att snabbt rapportera dina resultat till teamet. ?

ClickUps bästa funktioner

Brainstorma användarresor och nya funktioner med ditt team i ClickUp Whiteboards.

Integrera ClickUp med Slack, HubSpot, Google Drive och mer

Använd ClickUp AI (den enda AI-drivna assistenten som är skräddarsydd för din roll) för att sammanfatta uppgifter och rapporter, skriva utkast till e-postmeddelanden och andra användningsfall.

Få en översiktlig bild av dina prestationsmått med en 100 % anpassad ClickUp-instrumentpanel.

Behöver du hålla kontakten med ditt team? Skicka ett meddelande till dem i realtid med ClickUp Chat.

Begränsningar med ClickUp

ClickUp AI är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

ClickUp har många funktioner, så det kan ta lite tid att lära sig plattformen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per Workspace-medlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (9 130+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (3 900+ recensioner)

