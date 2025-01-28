De 10 bästa GPT3-alternativen med AI-skrivfunktioner 2025

Minns du tiden då skrivandet kändes begränsat av mänsklig kreativitet och tid?

Framväxten av GPT-3 har omformat vår relation till ord och AI.

Tiden med repetitiva, oinspirerade texter är förbi. GPT-3:s banbrytande teknik har revolutionerat vårt sätt att generera prosa och gett upphov till en våg av kreativitet och effektivitet.

När 2024 närmar sig riktas strålkastarljuset mot jakten på GPT3-alternativ, som alla tävlar om att ge denna berättelse en unik twist.

Men varför leta efter andra alternativ?

Dessa konkurrenter speglar mer än bara GPT-3:s talanger; de bidrar med sin egen stil. De tillgodoser en rad behov inom naturlig språkbehandling och generering. Landskapet är rikt på alternativ för kreativt skrivande, maskinöversättning eller sofistikerade AI-modeller.

Låt oss titta på de 10 bästa alternativen som omdefinierar AI-landskapet.

Vad ska du leta efter i GPT3-alternativ?

När du söker efter GPT3-alternativ bör flera viktiga faktorer styra ditt val. Dessa inkluderar:

Modellstorlek och komplexitet: Leta efter modeller med olika parametrar för komplexa språkuppgifter. Tänk också på vilken datorkraft som krävs. Språkstöd: Se till att modellen stöder flera språk om du behöver flerspråkiga funktioner. Prestanda: Utvärdera hur väl modellen utför uppgifter som är relevanta för dina behov, såsom textgenerering, konversations-AI eller logiskt resonemang. Tränings- och finjustering: Kontrollera om modellen tillåter finjustering av dina specifika data, vilket förbättrar dess effektivitet för ditt användningsfall. Öppen källkod vs. proprietär: Öppen källkodsmodeller erbjuder mer anpassningsmöjligheter och community-support, medan proprietära modeller kan ha bättre support och stabilitet. Etiska överväganden: Tänk på hur modellen hanterar känslig data och dess inställning till etiska AI-metoder.

De 10 bästa GPT3-alternativen att använda

Här är de 10 bästa alternativen som erbjuder en unik blandning av innovation, effektivitet och specialiserade funktioner. De spelar en viktig roll när det gäller att sätta nya standarder för generering och förståelse av naturligt språk.

1. ClickUp

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare, sammanfatta och finslipa text, generera e-postsvar och mycket mer.

ClickUp revolutionerar uppgiftshantering och kreativa processer med sina avancerade AI-funktioner. Dess AI-funktioner förbättrar skrivupplevelsen avsevärt och hjälper användarna att effektivt skapa och hantera uppgifter. Denna AI-integration sträcker sig till ClickUp Docs, som hjälper till med att utarbeta, redigera och organisera dokument, vilket effektiviserar dokumentationsprocessen.

Dessutom underlättar ClickUps AI idéskapande och brainstorming-sessioner genom att ge användarna smarta förslag och insikter som uppmuntrar kreativitet.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp AI kan generera oändligt många dokumenttyper, såsom projektbeskrivningar, lektionsplaner och andra dokument, för att påskynda ditt arbetsflöde.

AI-driven skrivhjälp : Hjälper till att generera och förfina innehåll för e-postmeddelanden, rapporter och kreativt skrivande.

AI-drivna verktyg för idégenerering och brainstorming : Underlättar kreativa sessioner med smarta förslag och insikter Underlättar kreativa sessioner med smarta förslag och insikter

AI-verktyg för sociala medier : Optimerar hanteringen av sociala medier och skapandet av innehåll Optimerar hanteringen av sociala medier och skapandet av innehåll

Förbättrad uppgiftsskapande med hjälp av AI : Skapar och hanterar uppgifter på ett smart sätt, vilket förbättrar organisationen och effektiviteten. Skapar och hanterar uppgifter på ett smart sätt, vilket förbättrar organisationen och effektiviteten.

Använd ClickUp AI för att automatiskt generera uppdateringar av uppgifter, sammanfattningar och mycket mer med ett enda knapptryck.

AI-innehållsgenerator : Automatiserar innehållsgenerering för olika plattformar Automatiserar innehållsgenerering för olika plattformar

Outline Generators : Effektiviserar processen att skapa strukturerade dispositioner för projekt och dokument. Effektiviserar processen att skapa strukturerade dispositioner för projekt och dokument.

Arbetsflödesmallar : Tillhandahåller anpassningsbara mallar för att förbättra arbetsflödeseffektiviteten.

Produktivitetshöjande funktioner : Erbjuder verktyg och integrationer för att maximera produktiviteten Erbjuder verktyg och integrationer för att maximera produktiviteten

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare rapporterar att det krävs en inlärningskurva för att kunna utnyttja alla funktioner fullt ut.

Integrationen med vissa externa verktyg kan förbättras.

ClickUp-priser

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för en extra kostnad på 7 dollar per arbetsyta.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Writesonic

via Writesonic

Writesonic är ett framstående ChatGPT-alternativ som erbjuder en serie verktyg för att skapa och förbättra innehåll. Du får avancerade AI-funktioner för skrivande, konversation och kreativ brainstorming. Writesonic hjälper användare att snabbt generera högkvalitativ text, vilket gör det till en värdefull tillgång.

Writesonic bästa funktioner

Chatsonic: Chatsonic är en enastående funktion för innehållsskapande och liknar ChatGPT, men med extra funktioner som integration med Google Search, vilket möjliggör åtkomst till data i realtid och AI-bildgenerering.

Aktuella faktabaserade svar: Tack vare integrationen med Google tillhandahåller Writesonic aktuell information och referenser, vilket är viktigt för innehållsskapare som behöver de senaste uppgifterna.

Omfattande promptbibliotek: Över 1 000 prompts finns tillgängliga för olika användningsfall, vilket är fördelaktigt för marknadsföring och försäljning.

Flerspråkiga funktioner: Writesonic bryter språkbarriärer, vilket gör det till ett mångsidigt verktyg för att engagera en global publik.

Writesonic-begränsningar

Kan kräva viss inlärning för användare som är nya inom AI-skrivverktyg.

Djupet i det genererade innehållet kan variera beroende på uppgiftens komplexitet.

Writesonic-prissättning

Gratis plan: 0 $ per månad, 10 000 ord/månad, GPT 3. 5-modell

Freelancer-plan: 16 $/månad (årlig betalning) eller 20 $/månad (månadsvis betalning), obegränsat antal ord, endast GPT 3. 5-modell

Plan för små team: Från 33 $/månad för 400 000 ord, GPT 3. 5, GPT 4 och GPT 4-32K-modeller

Företagsplan: 500+ dollar per månad, anpassade paket tillgängliga

Writesonic-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (1 840 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (1 792 användarrecensioner)

3. Jasper. AI

via Jasper

Jasper. AI, en formidabel konkurrent till GPT3-alternativen, är skräddarsydd för företag som söker avancerade AI-funktioner. Den är utformad för att förbättra produktiviteten i innehållsskapandet, från brainstorming till färdigställande. Det är ett självklart verktyg för alla som behöver generera text eller interagera med en AI-driven chatbot.

Jasper. AI:s bästa funktioner

Omfattande kunskapsbas : Jasper. AI:s enorma kunskap från miljarder webbkällor gör det möjligt att diskutera komplexa ämnen med en detaljerad förståelse.

Konversationsgränssnitt för AI: Det användarvänliga gränssnittet i Jasper Chat förenklar interaktionen med AI, vilket gör det mer tillgängligt och engagerande.

Kontextuellt minne: Dess förmåga att komma ihåg tidigare interaktioner i en chatt ger ett mer sammanhängande och kontextuellt medvetet konversationsflöde.

Mångsidig innehållsskapande: Den utmärker sig i att generera ett brett spektrum av innehåll, från blogginlägg till manus, vilket ger dess AI-funktioner ökad mångsidighet.

Jasper. AI-begränsningar

Specifika instruktioner: Jasper kan behöva precisa instruktioner för bästa resultat, särskilt vid komplexa uppgifter.

Jasper. AI-prissättning

Creator-abonnemang: 39 $ per månad

Teams-plan: 99 $ per månad

Affärsplan: Prisinformation finns tillgänglig vid kontakt med försäljningsavdelningen.

Jasper. AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (1 232 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (1 819 recensioner)

4. Google BARD

via Google Bard

Google BARD sticker ut bland GPT3-alternativen och framstår som en kraftfull språklig modell som utvecklats för att möta de ökande kraven på naturlig språkbehandling och generering. Dess förmåga att hantera ett brett spektrum av naturliga språkuppgifter gör den till ett förstahandsval för dem som söker alternativ till GPT3.

Google Bards bästa funktioner

Avancerad förståelse av naturligt språk: BARD är skickligt på att förstå och generera naturligt språk, vilket gör det mycket effektivt för en rad olika tillämpningar, från konversations-AI till innehållsskapande.

Flerspråkigt stöd : Denna modell stöder flera språk, vilket gör den mångsidig för global användning.

Deep learning och teknik baserad på neurala nätverk: BARD utnyttjar banbrytande deep learning-metoder och erbjuder överlägsen prestanda i språkuppgifter.

Begränsningar för Google Bard

Resursintensivt: Det kräver betydande datorkraft, vilket kanske inte är möjligt för alla användare.

Komplex integration: Att integrera BARD i befintliga system kan vara utmanande för användare utan teknisk expertis.

Priser för Google Bard

Google Bard är helt gratis, utan begränsningar för antalet frågor som användarna kan ställa.

Betyg och recensioner av Google Bard

G2: 4,3/5 (32 recensioner)

Capterra: Betyg ej tillgängligt

5. Copy. AI

Copy. AI framträder som ett anmärkningsvärt GPT3-alternativ 2024, som tillgodoser behoven hos dem som behöver en AI-driven lösning för textgenerering och olika språkuppgifter. Det utnyttjar en stor språkmodell för att producera människoliknande text, vilket gör det till ett självklart val för både personliga och professionella skrivbehov.

Copy. ai bästa funktioner

AI-driven textgenerering : Copy. AI utmärker sig i att generera kreativt och engagerande innehåll, från blogginlägg till marknadsföringstexter, med hjälp av avancerade tekniker för naturlig språkgenerering.

Naturlig språkbehandling (NLP): Verktyget är utrustat med sofistikerad NLP-teknik, vilket gör det möjligt att förstå och manipulera språk effektivt för olika uppgifter.

Användarvänligt gränssnitt för icke-tekniska användare: Plattformen är utformad för att vara tillgänglig, vilket gör det möjligt för användare med liten eller ingen teknisk bakgrund att utnyttja kraften i en storskalig språkmodell för textgenerering.

Copy. AI-begränsningar

Djupet i innehållsgenereringen: Även om det är effektivt för kortare innehåll, kan det vara svårt att skapa mer djupgående och längre innehåll.

Anpassningsalternativ: Det finns begränsningar när det gäller att finjustera AI till specifika skrivstilar eller branschspecifik jargong.

Copy. AI-prissättning

Gratis plan: Gratis för alltid

Pro-plan : 36 $ per månad (faktureras årligen med 432 $)

Teamplan : 186 $ per månad (faktureras årligen till 2 232 $)

Tillväxtplan : 1 000 dollar per månad (faktureras årligen med 12 000 dollar)

Skalanpassad plan : 3 000 USD per månad (faktureras årligen med 36 000 USD)

Anpassad företagsplan: Priserna får du genom att kontakta säljavdelningen.

Copy. AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (176 recensioner)

6. DialoGPT

via DialoGPT

DialoGPT framträder som en betydande aktör bland GPT3-alternativen, särskilt för dem som söker avancerade funktioner inom konversations-AI. Som en stor språkmodell utvecklad med fokus på dialog erbjuder den nyanserade och dynamiska interaktioner, vilket gör den till ett självklart val för AI-drivna chatbots och konversationsgränssnitt.

DialoGPT:s bästa funktioner

Avancerade konversationsfunktioner: DialoGPT utmärker sig genom att generera människoliknande text och erbjuder realistiska och engagerande dialogupplevelser.

Finjustering för specifika sammanhang: Finjustera modellen för specifika scenarier och förbättra dess effektivitet i olika uppgifter inom naturlig språkbehandling.

Hantering av flerstegskonversationer: Hanterar skickligt flerstegskonversationer, förstår och svarar på sammanhanget över flera utbyten.

Skalbarhet för storskaliga modeller: Denna modell kan skalas för att hantera stora volymer av konversationsdata, vilket gör den lämplig för omfattande AI-forskning och tillämpning.

Begränsningar för DialoGPT

Krav på datorkraft: Dess sofistikerade funktioner kan kräva betydande datorkraft.

Priser för DialoGPT

DialoGPT är en öppen källkodsmodell som är allmänt tillgänglig utan direkta kostnader. Att implementera den i storskaliga system kan dock medföra infrastrukturrelaterade kostnader.

DialoGPT-betyg och recensioner

Som ett öppen källkodsprojekt har DialoGPT inte standardiserade betyg som kommersiella produkter. AI-gemenskapen uppskattar DialoGPT för dess konversationsförmåga.

7. LaMDA

via Google LaMDa

Googles LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) representerar ett betydande steg framåt bland GPT3-alternativen. LaMDA är utformat för att generera människoliknande text som en stor språkmodell, med fokus på att förbättra konversationsförmågan hos AI.

Den är utformad för att förstå och svara på ett brett spektrum av ämnen, vilket gör den till ett idealiskt val för dem som söker en sofistikerad språkmodell för olika tillämpningar.

LaMDAs bästa funktioner

Avancerade konversationsförmågor: LaMDA utmärker sig genom att producera mer naturliga och öppna konversationer, vilket sätter en ny standard inom konversations-AI.

Bred ämnesförståelse: Denna modell hanterar ett brett spektrum av ämnen och ger relevanta och kontextuellt lämpliga svar.

Finjustering för specifika användningsfall: Finjustera LaMDA för särskilda tillämpningar och förbättra dess prestanda inom specialiserade områden som kundservice eller kreativ berättande.

Flerspråkigt stöd: Stöder flera språk, vilket gör det till ett mångsidigt val för globala applikationer.

LaMDA-begränsningar

Resursintensivt: Eftersom det är en storskalig modell krävs betydande datorkraft för optimal prestanda.

Begränsad allmän tillgång: För närvarande är tillgången till LaMDA mer begränsad jämfört med vissa andra modeller, vilket begränsar dess tillgänglighet för bred användning.

LaMDA-prissättning

Hittills har Google inte offentliggjort prisuppgifter för LaMDA. Det används främst internt och i utvalda Google-produkter.

LaMDA-betyg och recensioner

På grund av den begränsade offentliga lanseringen finns det ännu inga tillgängliga användarbetyg och recensioner för LaMDA. Det har dock fått stor uppmärksamhet och hyllats inom AI-forskningssamhället.

8. Hugging Face

via Hugging Face

Hugging Face har blivit en betydande konkurrent till GPT3-alternativen. Det är ett AI-startup som är känt för sina betydande bidrag. Hugging Face vänder sig till dem som söker robusta, öppen källkodsalternativ i storskaliga språkmodeller och erbjuder ett brett utbud av förtränade modeller.

Hugging Face bästa funktioner

Mångsidigt utbud av förtränade modeller: Ger tillgång till en mängd olika språkmodeller, inklusive stora språkmodeller och autoregressiva modeller, som lämpar sig för en rad olika uppgifter inom naturligt språk.

Förståelse och generering av naturligt språk: Deras modeller är skickliga på att producera människoliknande text, vilket är användbart inom konversations-AI, textgenerering och mycket mer.

Flexibel för forskning och utveckling: Mycket uppskattad inom vetenskaplig forskning och AI-forskningsprojekt, erbjuder modeller som kan finjusteras för specifika deep learning-uppgifter.

Begränsningar för Hugging Face

Komplexitet för nybörjare: Det omfattande utbudet av modeller och funktioner kan vara överväldigande för nybörjare inom NLP eller AI.

Resursbehov: Vissa storskaliga modeller kan kräva betydande datorkraft, vilket kan vara en begränsning för användare med mindre kraftfull hårdvara.

Hugging Face-priser

HF hub (gratisplan) : Gratis

PRO-konto: 9 $/månad

Enterprise hub: Från 20 $/användare/månad

Spaces-hårdvara: Från 0,05 $/timme

Inferensändpunkter: Från 0,06 $/timme

Automatisk träning: Från 0 $/modell

Hugging Face-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Betyg ej tillgängligt

9. Otter. AI

via Otter AI

Otter. AI framträder som ett av de mest lovande alternativen till GPT3 under 2024, särskilt för dem som söker avancerade AI-funktioner inom transkription och röstigenkänning. Dess fokus på att utnyttja AI för naturlig språkbehandling och generering gör det till ett unikt verktyg och ett oumbärligt hjälpmedel för både yrkesverksamma och företag.

Otter. AI:s bästa funktioner

AI-förbättrad transkription: Otter. AI utmärker sig i att konvertera tal till text med hög noggrannhet med hjälp av avancerade språkmodeller.

Transkription i realtid : Dess förmåga att transkribera i realtid gör den idealisk för möten, föreläsningar och intervjuer.

Röstigenkänning: Plattformens AI kan identifiera olika talare, vilket förbättrar tydligheten och användbarheten hos transkriptioner.

AI-driven sammanfattning: Otter. AI erbjuder en funktion för att sammanfatta långa konversationer eller dokument, vilket vittnar om dess sofistikerade förståelse av naturligt språk.

Integration med virtuella möten: AI integreras sömlöst med populära virtuella mötesplattformar och tillhandahåller live-transkriptioner och sammanfattningar efter mötet.

Otter. AI-begränsningar

Noggrannhet i bullriga miljöer: Även om den är mycket noggrann kan dess prestanda variera i mycket bullriga miljöer.

Begränsat språkstöd: För närvarande stöds främst engelska, vilket kan vara en begränsning för flerspråkiga användare.

Otter. AI-prissättning

Grundläggande: Gratis

Pro: 10 USD per användare/månad (faktureras årligen)

Företag : 20 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Otter. AI-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (128 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (65 användarrecensioner)

10. Bloom

via Bloom

Bloom är ett robust GPT3-alternativ som utmärker sig som en kraftfull och mångsidig språkmodell. Den har utvecklats av Hugging Face’s BigScience och är utformad för olika språkuppgifter, med imponerande kapacitet inom naturlig språkbehandling.

Blooms bästa funktioner

Autoregressiv språkmodell: Bloom är en autoregressiv stor språkmodell som är skicklig på att generera sammanhängande och människoliknande text från uppmaningar.

Mångsidig textgenerering: Utöver sina träningsdata utför Bloom olika textuppgifter genom att behandla dem som utmaningar inom textgenerering.

Transformerbaserad arkitektur: Denna modell utnyttjar en transformerbaserad språkmodellstruktur, känd för sin effektivitet i hanteringen av storskaliga språkuppgifter.

. Bloom-begränsningar

Inlärningskurva: Modellens omfattning innebär en inlärningsutmaning för nya användare.

Bloom-prissättning

Det är ett öppen källkodsprojekt och har ingen direkt prisstruktur för åtkomst till själva modellen.

Bloom-betyg och recensioner

Betyg för Bloom på G2 och Capterra är inte tillgängliga. Bloom kanske inte finns listat på dessa plattformar.

Det bästa GPT3-alternativet för dig

När vi avslutar vår undersökning av de 10 bästa GPT3-alternativen 2024 står det klart att AI-skrivande och naturlig språkbehandling inte bara blomstrar – de utvecklas i en remarkabel takt. Var och en av dessa alternativ har sina unika styrkor och innovationer, som utvidgar gränserna för vad som är möjligt inom AI-driven kommunikation och kreativitet.

Från förbättrad uppgiftshantering till banbrytande flerspråkiga funktioner – dessa modeller är mer än bara verktyg, de är partners i vår resa mot en mer effektiv, uttrycksfull och uppkopplad värld. I takt med den tekniska utvecklingen är en sak säker: framtiden för AI-skrivande är ljus, mångsidig och full av potential.

Oavsett om det gäller ett rikt utbud av funktioner eller ren anpassningsförmåga, framstår ClickUp som en klar ledare. Utöver dess anmärkningsvärda funktioner har du AI-aspekten, som förbättrar dina skrivmöjligheter. En annan aspekt som bidrar till ClickUps attraktionskraft är möjligheten att samarbeta mellan olika intressenter och uppgifter för att säkerställa att resultatet överensstämmer med förväntningarna.

