10 inspirerande poddar om produktledning 2025

Har du inte tid att läsa långa artiklar om produktledning? Vill du istället byta till roliga och engagerande podcasts om produktledning?

Titta inte längre än denna lista med de bästa poddarna om produktledning.

Oavsett om du vill ha tips för att starta en karriär i branschen eller hur du kan finslipa ditt produktledarskap har vi samlat poddar som täcker allt. ?

Så ta fram dina hörlurar, lyssna och gör dig redo att förbättra dina produktledningskunskaper.

De 10 bästa poddarna om produktledning

Dessa poddar är ett enkelt och engagerande sätt att hålla sig uppdaterad om branschtrender och insikter. Lyssna på framgångshistorier och intervjuer med branschledare, plus insiktsfulla fallstudier och djupdykningar i alla aspekter av produktledning.

Utan vidare, låt oss kolla in några av våra favoritpodcasts om produktledning från communityn. ?

1. Detta är produktledning

This is Product Management (TIPM) är en fantastisk podcast som ger en realistisk bild av livet för produktutvecklare. Programledare är författaren och marknadsföringschefen Mike Fishbein.

TIPM är perfekt för nybörjare som vill ta sig in i denna komplexa bransch, men har också mycket att erbjuda erfarna produktproffs. Lyssnarna får ta del av insiderkunskap, nya trender och de senaste verktygen och teknikerna för effektiv produktledning.

Fishbein dyker ner i branschens finesser. Ämnena spänner från dagliga uppgifter till storskaliga beslut, med fokus på de mindre detaljerna som många produktinriktade poddar kanske förbiser. ?

Episod du inte får missa: 226 – Framgångsrik storytelling är produktledning

Spotify: This is Product Management

Apple Podcasts: This is Product Management

2. Produktpodcasten

Om du letar efter ett nytt sätt att utforska produktledning, kolla in The Product Podcast från The Product School.

I avsnitten medverkar produktledare från företag som Microsoft, Google, Facebook, Spotify och Slack. Du får också höra från entreprenörer, startups och andra företag inom teknikbranschen. ?‍?

Intervjuerna tar upp produktchefernas dagliga ansvar och arbetsuppgifter och ger en inblick i hur olika teknikföretag fungerar. Detta ger en god inblick i likheterna och skillnaderna mellan produktplanering och ledarskap i olika organisationer.

Episod du inte får missa: 9 viktiga lärdomar från en produktchef på Facebook PM

Spotify: The Product Podcast

Apple Podcasts: The Product Podcast

3. How I Built This med Guy Raz

How I Built This with Guy Raz är en annan fantastisk podcast om produktledning med spännande intervjuer med branschledare och lovande produktledare.

Varje intervju utforskar gästens historia, från hur de började till vad de kan dela med sig av för att hjälpa andra produktutvecklare att lyckas. Ta en djupdykning i de blygsamma början för några av dagens mest kända företag och ledande produktutvecklare.

Guy Raz vill lyfta fram vad som krävs för att utmärka sig inom produktledning och vinnande strategier som kan skapa produktledd tillväxt i alla branscher. Han gör varje avsnitt både underhållande och informativt, och bidrar varje gång med charm och personliga insikter till diskussionen.

Episod du inte får missa: 70 – Wikipedia: Jimmy Wales

Spotify: How I Built This med Guy Raz

Apple Podcasts: How I Built This med Guy Raz

4. Product Hunt Radio

Product Hunt Radio är en annan av de bästa poddarna om produktledning som sänds varje vecka och innehåller intervjuer med entreprenörer, investerare, produktledare och tillverkare inom teknikbranschen.

Podcasten leds av Ryan Hoover från Product Hunt och Abadesi Osunsade från Hustle Crew. Duon gör ett fantastiskt jobb med att utforska förändrade aspekter av produktledning tillsammans med dagens mest inflytelserika personer.

Intervjuerna ger insikter om allt från entreprenörskap till marknadsföring och mätvärden. Gästerna delar med sig av unika perspektiv och sina bästa tips baserat på hur de har nått dit de är idag. ?

Produktchefer bör lyssna för att få inspiration och lära sig av erfarenheterna från dessa framgångsrika teknikledare.

Episod du inte får missa: Episod 48: Chris Sacca

Spotify: Product Hunt Radio

Apple Podcasts: Product Hunt Radio

5. Scrum Master Toolbox

Scrum Master Toolbox riktar sig till agila praktiker och scrum masters med 15 minuter långa dagliga avsnitt. Programmet leds av Vasco Duarte, certifierad scrum master, affärskonsult och agil coach.

Denna dagliga podcast ger inspiration genom engagerande intervjuer och samtal med de bästa av de bästa. Lyssnarna får höra produktlednings experter dela med sig av sina erfarenheter om allt som har med agilitet och scrum att göra.

Ämnena spänner från teamdynamik och samarbete till effektivt ledarskap och beslutsfattande. Du hittar också specifika lektioner om saker som att skapa agila ramverk och utveckla den flexibilitet som krävs för en framgångsrik produkt. ⚒️

Denna podcast om produktledning är en utmärkt resurs för alla som är intresserade av agila metoder. Från erfarna proffs till dem som överväger en ny karriärväg är det ett fantastiskt sätt att lära sig om dagens bästa praxis och nya agila affärstrender.

Episod du inte får missa: Agile Beyond Tech, Transforming Company Seating Arrangements with Scrum | Danielle Braun

Spotify: Scrum Master Toolbox

Apple Podcasts: Scrum Master Toolbox

6. Produktkunskap nu

Product Mastery Now (tidigare The Everyday Innovator) leds av branschveteranen Chad McAllister. Den är utformad för att hjälpa dig att gå från produktchef till ”produktmästare” med hjälp av Chads signaturmetod BEAT:

Bygg din bas

Få professionell certifiering

Ansök om Deep Dives

Förändra organisationen

Avsnitten är indelade i fyra sektioner enligt McAllisters signaturproduktplan.

Lyssnarna kan hoppa in i valfri episod och börja lära sig de färdigheter de behöver för att bli inflytelserika drivkrafter inom produktstrategi. Få de färdigheter du behöver för att skapa produkter och användarupplevelser som kunderna kommer att älska, utan att bli överväldigad eller utbränd. ?

Episod du inte får missa: TEI 233 – Alla vill ha mer flexibilitet i sin produktprocess, och så här uppnår du det (med Colin Palombo)

Spotify: Product Mastery Now

Apple Podcasts: Product Mastery Now

7. Produktupplevelsen

Kolla in The Product Experience om du letar efter en veckopodcast som fördjupar sig i viktiga ämnen med världens bästa produktchefer.

Programmet leds av Lily Smith och Randy Silver, ett dynamiskt duo som bidrar med mångsidig erfarenhet till varje intervju. Smith är branschledande och en högt uppskattad konsult inom SaaS och mobilteknik, medan Silver är en mångsidig produktmästare och hjärnan bakom Amazons musikbutiker. ?

De två pratar med viktiga personer om ämnen som är viktiga för produktchefer i verkliga livet, som du. De utforskar vad som krävs för att bygga framgångsrika team, utveckla fantastiska produkter, lösa vardagsproblem och främja en karriär som du kan vara stolt över. ?

Episod du inte får missa: Varifrån kommer bra idéer? – Gal Josefsberg om produktupplevelsen

Spotify: The Product Experience

Apple Podcasts: The Product Experience

8. One Knight in Product

One Knight in Product leds av Jason Knight, expert på produktledning och efterfrågad SaaS-konsult.

I varje avsnitt sätter sig Knight ner med produktledare, författare och entreprenörer för att få deras tankar om branschen och höra deras berättelser. Innehållet täcker ett brett spektrum med ämnen som riktar sig till alla som är involverade i att designa, bygga, hantera eller marknadsföra produkter.

Till skillnad från många podcasts som fokuserar på intervjuer, fokuserar Knight inte bara på stora namn. För att främja inkludering kan han intervjua en produktledningsstjärna i en episod och en okänd person i nästa.

Episod du inte får missa: Moving Beyond Founder-Led Product Development & Setting PMs up for Success (med Jennifer Yang-Wong, VP of Product @ Contrary)

Spotify: One Knight in Product

Apple Podcasts: One Knight in Product

9. Lennys podcast

Lenny's Podcast leds av författaren och digitala produktspecialisten Lenny Rachitsky. I flera avsnitt varje vecka intervjuar Lenny världsledande tillväxtexperter och produktledare för att hjälpa lyssnarna att skapa, lansera och utveckla fantastiska produkter. ?

Podcasten är känd för sin höga produktionskvalitet med noggrant utformade avsnitt som garanterar lyssnarna en trevlig och informativ upplevelse varje gång. Programmet utforskar ofta praktiska taktiker och råd från tillväxtfokuserade proffs, kompletterat med engagerande frågor och insikter från Lennys sida.

Från intervjuer med fascinerande personer till djupdykningar i aktuella händelser – Lenny's Podcast har något för alla inom produktområdet.

Episod du inte får missa: Lärdomar om att bygga produktkänsla, navigera i AI, optimera den första milen och ta sig igenom den kaotiska mitten | Scott Belsky (Adobe, Behance)

Spotify: Lennys podcast

Apple Podcasts: Lennys podcast

10. Masters of Scale

Masters of Scale leds av Reid Hoffman, medgrundare av LinkedIn och partner på Greylock. Syftet med denna veckovisa podcast är att närma sig entreprenörskap som en inställning som yrkesverksamma kan odla och lära sig.

I avsnitten utforskas okonventionella teorier om hur företag växer. Intervjuade personer delar med sig av sina erfarenheter av ledarskap, entreprenörskap, produktledning, kapitalanskaffning och mycket mer.

Det bästa med podcasten är kanske segmenten ”Rapid Response”, som leds av Bob Safian, som har en ny approach till det vanliga formella intervjumformatet. Safian leder dessa diskussioner och skapar underhållande avsnitt om allt från mångfald till krishantering.

Episod du inte får missa: Strategisession: 5 brännande frågor och deras oväntade svar med Reid Hoffman och Bob Safian

Spotify: Masters of Scale

Apple Podcasts: Masters of Scale

Hedersomnämnanden

Det var otroligt svårt att välja ut de 10 bästa podcasterna om produktledning. Det finns så många fantastiska hjärnor där ute och dussintals podcaster som är ett måste att lyssna på och som kan vidga vyerna för produktchefer överallt.

Här är ytterligare 10 poddar som vi tycker är värda att lyssna på:

Kolla in några avsnitt från varje podcast i topp 10-listan och avsnittet med hedersomnämnanden för att få en känsla för vad som lockar dig. Visst, ingen har tid att lyssna på alla 20, men du vet aldrig vilka som passar dig och ditt team bäst förrän du provar dem! ✨

Ta din produktledning till nästa nivå med ClickUp

Med så många inspirerande poddar som ger dig energi är du förmodligen redo att förbättra dina produktledningskunskaper så fort som möjligt.

För att förverkliga detta i verkligheten behöver du inte leta längre än ClickUps allt-i-ett-plattform för produktledning.

Dyk in i den anpassningsbara listvyn i ClickUp 3.0 för att se status för dina uppgifter i uppgiftslistan.

Med sina kraftfulla verktyg för projektledning och teamhantering är ClickUp den perfekta lösningen för alla produktchefer.

ClickUp kan hjälpa dig att effektivisera produktutvecklingen med anpassningsbara arbetsflöden. Använd dem för att samordna dina produktteam och intressenter i ett gemensamt samarbetsutrymme. ?

Du får tillgång till:

ClickUp har också roadmap-programvara som hjälper dig att samla feedback, sprints och annat i en gemensam produktplan som hela teamet kan se. Du kan skapa vyer på teamnivå för att hålla alla fokuserade.

Skapa anpassade automatiseringar som aktiveras baserat på utlösare och villkor som du själv väljer i ClickUp.

Glöm inte ClickUp Automations för att hantera de tråkiga uppgifterna – bättre produktledning handlar om effektivitet. ?

Använd ClickUp AI för att göra saker ännu enklare. Det kan effektivisera användarfeedback, skapa dokument och mycket mer.

Det bästa av allt? ClickUp har ett gratisabonnemang med tillgång till många avancerade funktioner. Nej, det är inte en gratis provperiod. Det är verkligen gratis projektledningsprogramvara.

Gör dig redo att lyssna och lära dig

Det finns inget bättre tillfälle än nu att lyssna på någon (eller alla) av dessa poddar för att ta ditt kunnande till nästa nivå. Dessa poddar erbjuder en mängd kunskap och insikter från opinionsbildare, framgångsrika produktchefer och produktexperter.

Oavsett om du pendlar till och från kontoret eller kopplar av hemma är det enkelt att få praktiska tips, nya perspektiv och en hälsosam dos inspiration. Kom ihåg att dela dina favoriter med ditt produktteam så att de också kan lära sig av det bästa. ?

För att verkligen ta dina produktledningskunskaper till nästa nivå, se till att du har den bästa produktledningsprogramvaran till din hjälp.

Upptäck användbara verktyg och få tillgång till allt du behöver för att skapa en fantastisk produkt. Registrera dig för ClickUp idag. Det är gratis!