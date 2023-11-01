10 inspirerande poddar om produktledning 2025

Har du inte tid att läsa långa artiklar om produktledning? Vill du istället byta till roliga och engagerande podcasts om produktledning?
Titta inte längre än denna lista med de bästa poddarna om produktledning.
Oavsett om du vill ha tips för att starta en karriär i branschen eller hur du kan finslipa ditt produktledarskap har vi samlat poddar som täcker allt. ?
Så ta fram dina hörlurar, lyssna och gör dig redo att förbättra dina produktledningskunskaper.
De 10 bästa poddarna om produktledning
Dessa poddar är ett enkelt och engagerande sätt att hålla sig uppdaterad om branschtrender och insikter. Lyssna på framgångshistorier och intervjuer med branschledare, plus insiktsfulla fallstudier och djupdykningar i alla aspekter av produktledning.
Utan vidare, låt oss kolla in några av våra favoritpodcasts om produktledning från communityn. ?
1. Detta är produktledning
This is Product Management (TIPM) är en fantastisk podcast som ger en realistisk bild av livet för produktutvecklare. Programledare är författaren och marknadsföringschefen Mike Fishbein.
TIPM är perfekt för nybörjare som vill ta sig in i denna komplexa bransch, men har också mycket att erbjuda erfarna produktproffs. Lyssnarna får ta del av insiderkunskap, nya trender och de senaste verktygen och teknikerna för effektiv produktledning.
Fishbein dyker ner i branschens finesser. Ämnena spänner från dagliga uppgifter till storskaliga beslut, med fokus på de mindre detaljerna som många produktinriktade poddar kanske förbiser. ?
Episod du inte får missa: 226 – Framgångsrik storytelling är produktledning
Spotify: This is Product Management
Apple Podcasts: This is Product Management
2. Produktpodcasten
Om du letar efter ett nytt sätt att utforska produktledning, kolla in The Product Podcast från The Product School.
I avsnitten medverkar produktledare från företag som Microsoft, Google, Facebook, Spotify och Slack. Du får också höra från entreprenörer, startups och andra företag inom teknikbranschen. ??
Intervjuerna tar upp produktchefernas dagliga ansvar och arbetsuppgifter och ger en inblick i hur olika teknikföretag fungerar. Detta ger en god inblick i likheterna och skillnaderna mellan produktplanering och ledarskap i olika organisationer.
Episod du inte får missa: 9 viktiga lärdomar från en produktchef på Facebook PM
Spotify: The Product Podcast
Apple Podcasts: The Product Podcast
3. How I Built This med Guy Raz
How I Built This with Guy Raz är en annan fantastisk podcast om produktledning med spännande intervjuer med branschledare och lovande produktledare.
Varje intervju utforskar gästens historia, från hur de började till vad de kan dela med sig av för att hjälpa andra produktutvecklare att lyckas. Ta en djupdykning i de blygsamma början för några av dagens mest kända företag och ledande produktutvecklare.
Guy Raz vill lyfta fram vad som krävs för att utmärka sig inom produktledning och vinnande strategier som kan skapa produktledd tillväxt i alla branscher. Han gör varje avsnitt både underhållande och informativt, och bidrar varje gång med charm och personliga insikter till diskussionen.
Episod du inte får missa: 70 – Wikipedia: Jimmy Wales
Spotify: How I Built This med Guy Raz
Apple Podcasts: How I Built This med Guy Raz
4. Product Hunt Radio
Product Hunt Radio är en annan av de bästa poddarna om produktledning som sänds varje vecka och innehåller intervjuer med entreprenörer, investerare, produktledare och tillverkare inom teknikbranschen.
Podcasten leds av Ryan Hoover från Product Hunt och Abadesi Osunsade från Hustle Crew. Duon gör ett fantastiskt jobb med att utforska förändrade aspekter av produktledning tillsammans med dagens mest inflytelserika personer.
Intervjuerna ger insikter om allt från entreprenörskap till marknadsföring och mätvärden. Gästerna delar med sig av unika perspektiv och sina bästa tips baserat på hur de har nått dit de är idag. ?
Produktchefer bör lyssna för att få inspiration och lära sig av erfarenheterna från dessa framgångsrika teknikledare.
Episod du inte får missa: Episod 48: Chris Sacca
Spotify: Product Hunt Radio
Apple Podcasts: Product Hunt Radio
5. Scrum Master Toolbox
Scrum Master Toolbox riktar sig till agila praktiker och scrum masters med 15 minuter långa dagliga avsnitt. Programmet leds av Vasco Duarte, certifierad scrum master, affärskonsult och agil coach.
Denna dagliga podcast ger inspiration genom engagerande intervjuer och samtal med de bästa av de bästa. Lyssnarna får höra produktlednings experter dela med sig av sina erfarenheter om allt som har med agilitet och scrum att göra.
Ämnena spänner från teamdynamik och samarbete till effektivt ledarskap och beslutsfattande. Du hittar också specifika lektioner om saker som att skapa agila ramverk och utveckla den flexibilitet som krävs för en framgångsrik produkt. ⚒️
Denna podcast om produktledning är en utmärkt resurs för alla som är intresserade av agila metoder. Från erfarna proffs till dem som överväger en ny karriärväg är det ett fantastiskt sätt att lära sig om dagens bästa praxis och nya agila affärstrender.
Episod du inte får missa: Agile Beyond Tech, Transforming Company Seating Arrangements with Scrum | Danielle Braun
Spotify: Scrum Master Toolbox
Apple Podcasts: Scrum Master Toolbox
6. Produktkunskap nu
Product Mastery Now (tidigare The Everyday Innovator) leds av branschveteranen Chad McAllister. Den är utformad för att hjälpa dig att gå från produktchef till ”produktmästare” med hjälp av Chads signaturmetod BEAT:
- Bygg din bas
- Få professionell certifiering
- Ansök om Deep Dives
- Förändra organisationen
Avsnitten är indelade i fyra sektioner enligt McAllisters signaturproduktplan.
Lyssnarna kan hoppa in i valfri episod och börja lära sig de färdigheter de behöver för att bli inflytelserika drivkrafter inom produktstrategi. Få de färdigheter du behöver för att skapa produkter och användarupplevelser som kunderna kommer att älska, utan att bli överväldigad eller utbränd. ?
Episod du inte får missa: TEI 233 – Alla vill ha mer flexibilitet i sin produktprocess, och så här uppnår du det (med Colin Palombo)
Spotify: Product Mastery Now
Apple Podcasts: Product Mastery Now
7. Produktupplevelsen
Kolla in The Product Experience om du letar efter en veckopodcast som fördjupar sig i viktiga ämnen med världens bästa produktchefer.
Programmet leds av Lily Smith och Randy Silver, ett dynamiskt duo som bidrar med mångsidig erfarenhet till varje intervju. Smith är branschledande och en högt uppskattad konsult inom SaaS och mobilteknik, medan Silver är en mångsidig produktmästare och hjärnan bakom Amazons musikbutiker. ?
De två pratar med viktiga personer om ämnen som är viktiga för produktchefer i verkliga livet, som du. De utforskar vad som krävs för att bygga framgångsrika team, utveckla fantastiska produkter, lösa vardagsproblem och främja en karriär som du kan vara stolt över. ?
Episod du inte får missa: Varifrån kommer bra idéer? – Gal Josefsberg om produktupplevelsen
Spotify: The Product Experience
Apple Podcasts: The Product Experience
8. One Knight in Product
One Knight in Product leds av Jason Knight, expert på produktledning och efterfrågad SaaS-konsult.
I varje avsnitt sätter sig Knight ner med produktledare, författare och entreprenörer för att få deras tankar om branschen och höra deras berättelser. Innehållet täcker ett brett spektrum med ämnen som riktar sig till alla som är involverade i att designa, bygga, hantera eller marknadsföra produkter.
Till skillnad från många podcasts som fokuserar på intervjuer, fokuserar Knight inte bara på stora namn. För att främja inkludering kan han intervjua en produktledningsstjärna i en episod och en okänd person i nästa.
Episod du inte får missa: Moving Beyond Founder-Led Product Development & Setting PMs up for Success (med Jennifer Yang-Wong, VP of Product @ Contrary)
Spotify: One Knight in Product
Apple Podcasts: One Knight in Product
9. Lennys podcast
Lenny's Podcast leds av författaren och digitala produktspecialisten Lenny Rachitsky. I flera avsnitt varje vecka intervjuar Lenny världsledande tillväxtexperter och produktledare för att hjälpa lyssnarna att skapa, lansera och utveckla fantastiska produkter. ?
Podcasten är känd för sin höga produktionskvalitet med noggrant utformade avsnitt som garanterar lyssnarna en trevlig och informativ upplevelse varje gång. Programmet utforskar ofta praktiska taktiker och råd från tillväxtfokuserade proffs, kompletterat med engagerande frågor och insikter från Lennys sida.
Från intervjuer med fascinerande personer till djupdykningar i aktuella händelser – Lenny's Podcast har något för alla inom produktområdet.
Episod du inte får missa: Lärdomar om att bygga produktkänsla, navigera i AI, optimera den första milen och ta sig igenom den kaotiska mitten | Scott Belsky (Adobe, Behance)
Spotify: Lennys podcast
Apple Podcasts: Lennys podcast
10. Masters of Scale
Masters of Scale leds av Reid Hoffman, medgrundare av LinkedIn och partner på Greylock. Syftet med denna veckovisa podcast är att närma sig entreprenörskap som en inställning som yrkesverksamma kan odla och lära sig.
I avsnitten utforskas okonventionella teorier om hur företag växer. Intervjuade personer delar med sig av sina erfarenheter av ledarskap, entreprenörskap, produktledning, kapitalanskaffning och mycket mer.
Det bästa med podcasten är kanske segmenten ”Rapid Response”, som leds av Bob Safian, som har en ny approach till det vanliga formella intervjumformatet. Safian leder dessa diskussioner och skapar underhållande avsnitt om allt från mångfald till krishantering.
Episod du inte får missa: Strategisession: 5 brännande frågor och deras oväntade svar med Reid Hoffman och Bob Safian
Spotify: Masters of Scale
Apple Podcasts: Masters of Scale
Hedersomnämnanden
Det var otroligt svårt att välja ut de 10 bästa podcasterna om produktledning. Det finns så många fantastiska hjärnor där ute och dussintals podcaster som är ett måste att lyssna på och som kan vidga vyerna för produktchefer överallt.
Här är ytterligare 10 poddar som vi tycker är värda att lyssna på:
- Product Thinking with Melissa Perri: Spotify; Apple Podcasts
- Product Love med Eric Boduch: Spotify; Apple Podcasts
- Rocketship FM med Michael Sacca och Mike Belsito: Spotify; Apple Podcasts
- 100 PM med Suzanne Abate: Apple Podcasts
- This Week in Startups med Jason Calcanis: Spotify; Apple Podcasts
- The Product Manager Podcast med Hannah Clark: Spotify; Apple Podcasts
- Inside Intercom med Liam Geraghty: Spotify; Apple Podcasts
- The Productivity Show med Thanh Pham och Brooks Duncan: Spotify; Apple Podcasts
- The LaunchNotes Podcast med Amanda ”Robby” Robson och Timothy Chen: Spotify; Apple Podcasts
- Proof to Product med Katie Hunt: Spotify; Apple Podcasts
Kolla in några avsnitt från varje podcast i topp 10-listan och avsnittet med hedersomnämnanden för att få en känsla för vad som lockar dig. Visst, ingen har tid att lyssna på alla 20, men du vet aldrig vilka som passar dig och ditt team bäst förrän du provar dem! ✨
