De 10 bästa Citrix-alternativen för distansarbete 2025

I takt med att organisationer blir allt mer beroende av teknik blir det allt mer komplicerat att hålla reda på allt. Behovet av att upprätthålla smidig åtkomst till verktyg har gett upphov till virtuella skrivbord och virtuella appar som underlättar snabb implementering av förändringar. Detta gäller särskilt när företag strävar efter att hålla distansarbetare produktiva och engagerade.

Citrix har länge varit en av föregångarna inom detta område, men alla företag anser inte att det är rätt val. Vi har sammanställt denna guide för organisationer som letar efter kostnadseffektiva alternativ till Citrix. Vi utforskar alternativen och diskuterar vad du bör tänka på när du gör ditt val!

Vad är Citrix och hur fungerar en virtualiseringslösning?

Citrix är ett av de största företagen som tillhandahåller virtuella appar och skrivbord. Dess verktyg gör det möjligt för användare att komma åt arbetsresurser från vilken plats som helst, vilket gör dem till några av de bästa verktygen för distansarbete som finns tillgängliga.

Citrix använder en virtuell desktopinfrastruktur (VDI) som är värd för ett desktopoperativsystem i molnet. Med en VDI kan IT-avdelningar tillhandahålla säker fjärråtkomst till applikationer och data så att slutanvändare kan arbeta från vilken enhet som helst utan att kompromissa med systemets säkerhet. Denna typ av infrastruktur kallas ibland för desktop as a service (DaaS).

Vad ska du leta efter i Citrix-alternativ?

Det Citrix-alternativ du väljer bör antingen ha funktioner som motsvarar eller överträffar dem som Citrix själv erbjuder, eller så bör det vara ett mer kostnadseffektivt alternativ utan dolda kostnader. Här är några funktioner att tänka på när du söker:

Säker fjärråtkomst: En av de största fördelarna med fjärrskrivbordstjänster är den säkra fjärråtkomst de möjliggör. Se efter tvåfaktorsautentisering, end-to-end-kryptering och regelbundna säkerhetsuppdateringar.

Flexibilitet vid implementering: Oavsett om du vill ha en molnbaserad lösning, en lokal installation eller en kombination av båda, bör den programvara du väljer vara tillräckligt flexibel för att kunna anpassas efter din organisations föränderliga behov.

Kompatibilitet och integration: Det bästa Citrix-alternativet stödjer flera operativsystem, inklusive Windows-datorer och Linux-appar. Det bör också helst kunna integreras med andra verktyg och plattformar som din IT-infrastruktur använder.

Användarupplevelse: Anställda måste enkelt kunna komma åt sina virtuella appar och skrivbord utan dyr och tidskrävande utbildning. Att välja en lättanvänd lösning, även för dem som inte är tekniskt kunniga, säkerställer att de snabbt kan lära sig det nya systemet.

Prestanda: Dålig prestanda minskar produktiviteten. Leta efter programvara med snabba anslutningar och effektiv lastbalansering för att säkerställa att den kan hantera flera samtidiga användare utan prestandaförluster.

De 10 bästa Citrix-alternativen

Om din organisation är en av många som letar efter alternativ till Citrix virtuella appar och skrivbord, kan listan nedan hjälpa dig att komma igång.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är en allt-i-ett-lösning för projekt- och uppgiftshantering med funktioner som ersätter många av dina dedikerade affärsappar, inklusive Citrix. Till exempel kan ClickUp integreras med över 1 000 verktyg, inklusive några av de mest populära molnleverantörerna. Med dessa täta integrationer kan ClickUp bli en centraliserad och säker hubb för all information relaterad till distansarbete.

Det finns till och med en ClickUp-mall för distansarbete som hjälper företag att hantera sin distansarbetsmiljö mer effektivt. Dina anställda kan, oavsett var i världen de befinner sig, ladda ner ClickUp för alla större operativsystem och arbeta från vilken enhet de än äger. Med ClickUps samarbetsfunktioner kan flera användare arbeta med ett projekt enklare än någonsin.

ClickUps bästa funktioner

Fungerar som en central hubb för många arbetsrelaterade uppgifter

Erbjuder samarbete i realtid , vilket gör det möjligt för flera användare att redigera dokument samtidigt.

Levereras med en omfattande samling gratis mallar, vilket gör att ClickUp kan ersätta andra applikationer.

Erbjuder ett stort antal integrationer för att hämta data från andra molnleverantörer

Begränsningar för ClickUp

Ingen riktig virtuell skrivbordsupplevelse som Citrix, men detta kan vara onödigt för de flesta användare tack vare ClickUps verktyg för fjärrsamarbete.

Mobilappen har inte lika många funktioner som desktopversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 USD/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: Finns att köpa i alla betalda paket till ett pris av 5 dollar per arbetsplatsmedlem och intern gäst per månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. VMware Horizon

Via VMware

VMWare är en annan ledande leverantör på marknaden för virtualiseringsprogramvara för stationära datorer. Horizon gör det möjligt för användare att distribuera, hantera och skala stationära datorer och appar över olika molninfrastrukturer. Produkten är känd för sina starka säkerhetsfunktioner. Den säkerställer att företagets resurser är tillgängliga från alla enheter samtidigt som den ger säker fjärråtkomst.

Horizons skalbarhet gör det till ett utmärkt kostnadseffektivt alternativ för organisationer av alla storlekar.

VMware Horizons bästa funktioner

Distribuera virtuella skrivbord och appar för privat arbete, hybridarbete eller infrastruktur med flera moln.

Arbeta med känslig data utan oro tack vare stort fokus på säkerhet.

Få skalbarhet och flexibilitet i föränderliga förhållanden med flexibla distributionsalternativ.

Njut av en utmärkt användarupplevelse med rik 2D- och 3D-grafik och optimerad röst- och videokvalitet.

Begränsningar i VMware Horizon

Vissa funktioner kan kräva specialutbildning.

Licens- och prissättningsvillkor kan vara komplexa för stora behov.

Priser för VMware Horizon

Apps Standard: 4,67 $/månad per användare

Apps Universal: 6,00 $/månad per användare

Standard Plus: 5,79 $/månad per användare

Enterprise Plus: 10,71 $/månad per användare

Universal: 12,50 $/månad per användare

Betyg och recensioner av VMware Horizon

G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (25 recensioner)

3. AnyDesk

Via AnyDesk

Detta verktyg för fjärråtkomst erbjuder flexibilitet och anpassningsmöjligheter. Det fungerar lika bra med Linux-appar som med Windows-applikationer, så ditt val av operativsystem påverkar inte användbarheten.

Användare kan komma åt och styra datorer, servrar och andra enheter från stationära datorer, smartphones eller surfplattor. Företag kan välja att distribuera sina publicerade applikationer som en molntjänst eller en lokal installation.

AnyDesks bästa funktioner

Kör dina virtuella miljöer i molnet eller från en lokal server

Njut av kompatibla och plattformsoberoende virtuella maskiner med fullt mobilstöd.

Dra nytta av mycket flexibla och anpassningsbara alternativ för att anpassa användarupplevelsen till företagets varumärke.

Håll data säkra med snabb och säker programvara som är känd för att ge snabbhet och säkerhet vid fjärråtkomst.

AnyDesks begränsningar

I sällsynta fall bryts anslutningen utan förklaring.

Långsamma anslutningshastigheter vid överföring av stora filer

AnyDesk-priser

Solo: 14,90 dollar

Standard: 29,90 $

Avancerat: 79,90 dollar

Ultimate: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

AnyDesk-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 950 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

4. V2 Cloud

Via V2 Cloud

V2 Cloud är en leverantör av molnbaserade virtuella Windows-datorer. De lägger stor vikt vid enkelhet och kostnadseffektivitet och erbjuder en virtuell molntjänst som är både snabb och skalbar. Datacenter över hela världen ger användare från olika platser snabb åtkomst till molnbaserade datorer. Ytterligare funktioner inkluderar säker fjärråtkomst, dagliga säkerhetskopior och övervakning dygnet runt.

V2 Clouds bästa funktioner

Den enkla installationen kräver mindre än 10 klick för att distribuera en virtuell skrivbordsinstans.

Ett brett utbud av lösningar täcker alla, från oberoende programvaruleverantörer till leverantörer av hanterade tjänster.

Globala datacenter innebär snabb åtkomst för alla, var som helst i världen.

En helt integrerad tjänst ger en komplett och funktionsrik virtuell skrivbordslösning till organisationer av alla storlekar och kompetensnivåer.

Begränsningar för V2 Cloud

Det uppstår en liten fördröjning när du skriver och bläddrar.

Programvaran loggar ibland ut vissa användare utan anledning.

Priser för V2 Cloud

Basic: Från 40 $/månad

Företag: Från 60 $/månad

V2 Cloud-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (19 recensioner)

5. TeamViewer Remote

Via TeamViewer

Företag över hela världen uppskattar denna lösning för fjärråtkomst, fjärrstyrning och fjärrsupport med plattformsoberoende kompatibilitet. Användare kan ansluta till en fjärrdator på TeamViewer från olika enheter och operativsystem.

Säkerhetsfunktioner, såsom tvåfaktorsautentisering, ger säkerhet för fjärranslutningar, medan den optimerade koden fokuserar på hög prestanda. TeamViewer använder ett globalt nätverk så att alla kan få tillgång till snabba överföringshastigheter och högkvalitativ bild för en trevligare upplevelse av distansarbete.

TeamViewer Remotes bästa funktioner

Den nyligen uppdaterade plattformen möjliggör snabbare onboarding och en förbättrad anslutningsprocess.

Robusta säkerhetsfunktioner skyddar känslig data från potentiella inkräktare

Plattformsoberoende funktionalitet täcker en rad mobila enheter, operativsystem och inbyggda enheter.

TeamViewers globala nätverk ger användare över hela världen snabbhet och tillförlitlighet.

Begränsningar för TeamViewer Remote

Vissa användare rapporterar om tillfälliga anslutningsproblem eller avbrutna sessioner.

Licensiering kan vara dyrt för kommersiellt bruk

Priser för TeamViewer Remote

Fjärråtkomst: 24,90 $/månad

Företag: 50,90 $/månad

Premium: 112,90 $/månad

Företag: 229,90 $/månad

TeamViewer Remote – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 11 000 recensioner)

6. Amazon WorkSpaces

Via Amazon WorkSpaces

Denna helt hanterade virtuella skrivbordslösning passar både hybrid- och distansarbetare. Med stöd från Amazon, en av jättarna inom molntjänster, har Workspaces ett brett utbud av lösningar som säkerställer att varje organisation kan hitta en som passar sina behov.

Liksom många andra Amazon Web Services-produkter använder WorkSpaces en kostnadseffektiv prismodell där organisationer endast betalar för det de använder, och det finns inga dolda avgifter. Dess pålitliga, högpresterande och globalt distribuerade infrastruktur ökar produktiviteten vid distansarbete och minskar kostnaderna.

Amazon WorkSpaces bästa funktioner

Helt hanterade virtuella skrivbord ger din organisation en heltäckande och helt beständig tjänst.

Fast pris och inga förskottskostnader gör WorkSpaces till en kostnadseffektiv lösning.

Skräddarsydda WorkSpaces-familjelösningar tillgodoser behoven hos olika typer av arbetstagare

Enkel integration med andra AWS-tjänster utökar funktionaliteten utan krångel.

Begränsningar för Amazon WorkSpaces

Integration med tjänster som inte tillhör AWS kan vara utmanande.

Vissa kunder tycker att prisstrukturen är förvirrande.

Priser för Amazon WorkSpaces

Priset beror på vilka resurser som används.

Betyg och recensioner av Amazon WorkSpaces

G2: 4,1/5 (97 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (29 recensioner)

7. Nutanix Cloud Infrastructure (NCI)

Via Nutanix

NCI erbjuder en grund för hybridmolnlösningar. Målet är att leverera applikationer och data i valfri skala, på valfritt moln. Fokus ligger främst på moderna affärslösningar.

NCI strävar efter att förenkla inköp, distribution och hantering av IT-tjänster. Plattformens anpassningsbara natur hjälper organisationer att snabbt distribuera, skala upp och koppla upp sig till publika moln, vilket gör den till ett utmärkt alternativ till traditionell IT-infrastruktur.

Nutanix Cloud Infrastructure – de bästa funktionerna

Uppfyll dina organisatoriska behov med IT-tjänster som drivs av avancerad molnteknik.

Fokusera resurserna på högvärdiga aktiviteter för att sänka kostnaderna och minska teknikspridningen.

Njut av skydd mot hårdvarufel, katastrofer och angripare med en tillförlitlighetsgaranti.

Infrastrukturens höga anpassningsförmåga säkerställer att den kan skalas upp i takt med din organisation.

Begränsningar för Nutanix Cloud Infrastructure

Inlärningskurvan kan vara mycket brant i början.

Licensiering och prissättning kan vara komplicerat för större installationer.

Priser för Nutanix Cloud Infrastructure

Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.

Betyg och recensioner av Nutanix Cloud Infrastructure

G2: 4,6/5 (över 250 recensioner)

8. Workspot

Via Workspot

Workspot är en molnbaserad VDI-plattform som är utformad för att ge virtuella skrivbord och applikationer till användare som arbetar var som helst. Den erbjuder organisationer en centraliserad punkt för att hantera appar från olika molnleverantörer, såsom Azure, Amazon Web Services och Google Cloud. Med sin inbyggda affärsinformation erbjuder Workspot problemlösning i realtid och prestandajustering för ökad tillförlitlighet.

Företaget strävar efter att tillhandahålla en kostnadseffektiv men prestandastark plattform, vilket gör det till en attraktiv virtuell skrivbordslösning.

Workspots bästa funktioner

Alla lösningar är helt byggda på offentlig molninfrastruktur från världens ledande leverantörer.

Installation och distribution av virtuella skrivbord går snabbt och enkelt, vilket innebär att det krävs mindre expertis och tid.

Plattformen gör det möjligt att enkelt skala upp eller ner virtuella maskiner beroende på behov.

Data förblir i molnet, vilket minimerar risken för dataintrång.

Begränsningar för Workspot

Potentiella begränsningar för anpassning och personalisering

Integration med plattformar eller tjänster som inte stöds kan vara utmanande.

Priser för Workspot

Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.

Workspot-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (19 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (13 recensioner)

9. Parallels RAS

Via Parallels

Parallels är ett annat stort namn inom virtualiseringsområdet. Deras RAS-erbjudande tillhandahåller VDI-lösningar som överbryggar lokala och molnbaserade distributioner. Produkten erbjuder en smidig upplevelse med universell åtkomst, vilket gör att användare kan komma åt den från vilken enhet som helst.

Säkerhetsfunktionerna inkluderar multifaktorautentisering för att säkra och skydda dina data. RAS erbjuder flexibla distributionslösningar som passar en rad olika behov.

Parallels RAS bästa funktioner

Stöder lokala, hybrid- och molnbaserade distributioner, inklusive Microsoft Azure och Amazon Web Services.

Gör det möjligt för användare att leverera applikationer till valfri enhet, var som helst, utan att behöva hela skrivbordet.

Tillräckligt flexibelt för att fungera med RDS, VDI och desktop as a service-lösningar

Erbjuder en webbaserad portal där användare kan komma åt sina applikationer och skrivbord.

Begränsningar för Parallels RAS

Gränssnittet är inte lika intuitivt som hos vissa av konkurrenterna.

Licensieringen kan vara komplex för vissa användningsfall.

Priser för Parallels RAS

120 $/år

Parallels RAS-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (67 recensioner)

Capterra: 5/5 (1 recension)

10. Cameyo

Via Cameyo

Denna säkra plattform för applikationsleverans erbjuder organisationer en digital arbetsplats i molnet. Du kan leverera företagets kritiska applikationer till valfri enhet via en webbläsarflik, vilket gör att de fungerar på alla plattformar.

Den molnbaserade VDI-plattformen minskar kostnaderna och komplexiteten för VDI. Tack vare sin Zero Trust-säkerhetsmodell fungerar Cameyos virtuella appleverans utan VPN eller öppna brandväggsportar, vilket gör installationen mycket enklare. Den enkla licensieringen erbjuder alternativ för både små organisationer och större företag.

Cameyos bästa funktioner

Använd appvirtualiseringsfunktionen för att omvandla Windows-appar till webbappar

Få åtkomst till applikationer från valfri enhet via en webbläsare utan VPN

Hosta programvaran i valfri miljö, inklusive i den offentliga molntjänsten, privata molntjänsten eller lokalt.

Dra nytta av ytterligare funktioner, såsom HTTPS, enkel inloggning och inbyggda rollbaserade åtkomstkontroller.

Cameyos begränsningar

Vissa användare har upplevt problem med appkompatibilitet.

Inte lika funktionsrikt som Citrix och många andra Citrix-alternativ

Cameyos priser

Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.

Cameyo-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (30 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (14 recensioner)

Förbättra din distansarbetsmiljö med ClickUp

Det finns många alternativ till Citrix, varav vissa gör det möjligt att fjärrstyra din befintliga teknikstack från en molnbaserad eller lokal server. Men få av dessa Citrix-konkurrenter ersätter verkligen Citrix användningsfall samtidigt som de möjliggör mer effektivt och produktivt distansarbete och samarbete.

ClickUp klarar allt detta och mycket mer. Med ClickUp kan du ersätta många av dina produkter för distansarbete med en allt-i-ett-lösning som fokuserar på projektledning och samarbete. Prova ClickUp idag och börja utforska dess avancerade funktioner gratis!