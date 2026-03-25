7 ingyenes Airbnb üdvözlőfüzet-sablon

Egy remek Airbnb-tartózkodás gyakran a kis apróságokon múlik.

Hogyan jutok be stressz nélkül? Melyik a megfelelő Wi-Fi? Hogyan használjam a fűtést anélkül, hogy találgatnom kellene? Mi a kijelentkezési eljárás?

A vendégek nem akarnak minden apró részletről üzenetet küldeni Önnek, Ön pedig nem akarja minden héten ugyanazokat a kérdéseket megválaszolni.

Pontosan erre szolgál az Airbnb üdvözlőkönyv. Egy helyen összegyűjti a vendégek számára szükséges információkat, előre meghatározza az elvárásokat, és csökkenti az elkerülhető oda-vissza levelezést.

Ebben a bejegyzésben ingyenes Airbnb üdvözlőkönyv-sablonokat találsz, amelyeket lemásolhatsz, személyre szabhatsz és azonnal használhatsz, valamint tippeket is kapsz ahhoz, hogy a sajátod kifinomult és vendégbarát legyen.

Az Airbnb üdvözlőfüzet-sablonok áttekintése

Mi az az Airbnb üdvözlőkönyv?

Az Airbnb üdvözlőfüzet egy rövid, vendégbarát útmutató (digitális vagy nyomtatott formában), amely megválaszolja azokat a kérdéseket, amelyek az embereknek mindig felmerülnek érkezéskor – így gyorsan be tudnak rendezkedni anélkül, hogy minden apró részletről SMS-t kellene küldeniük Önnek.

Tekints rá úgy, mint egy „minden, amit 5 perc alatt tudnod kell” dokumentumra, amely csökkenti a vendégek zavarát, megelőzi az elkerülhető problémákat, és nyugodt marad a beérkező levelek mappád.

Mit érdemes beletenni az Airbnb üdvözlőfüzetébe

Tudja, hogy szüksége van egy üdvözlőfüzetre, de a üres dokumentumot bámulni megbénító érzés. Mely információk elengedhetetlenek, és melyek azok a felesleges apróságok, amelyeket a vendégek figyelmen kívül hagynak?

Íme, mi különbözteti meg a feledhető üdvözlőfüzetet egy olyan Airbnb útikönyvtől, amelyet a vendégek valóban használnak. 📚

Üdvözlő üzenet: Egy rövid, személyes üdvözlés meleg hangulatot teremt a tartózkodáshoz. Legfeljebb két mondatban fogalmazza meg, hogy ne veszítse el a vendégek figyelmét.

WiFi-adatok: A hálózat neve és jelszava legyen jól látható helyen. Ez szinte mindig az első dolog, amit a vendég megkeres érkezéskor

Bejelentkezési és kijelentkezési utasítások: Adjon lépésről lépésre útmutatást mindenre, a kulcstartó kódjától és a kulcsok helyétől kezdve az érkezés és távozás pontos időpontjáig.

Házirend: Határozza meg egyértelműen a csendes órákra, a dohányzásra, a háziállatokra és a parkolásra vonatkozó szabályokat. Legyen közvetlen és világos, ne moralizáló, hogy biztosítsa a szabályok betartását

Készülékek használati útmutatói: Magyarázza el, hogyan kell használni a kávéfőzőt, a termosztátot, a tévé távirányítóit és a mosógépet/szárítót. Egyszerű ábrák vagy fotók sok zavart elkerülhetnek

Sürgősségi elérhetőségek: Adja meg a telefonszámát, egy tartalék elérhetőséget, a helyi sürgősségi szolgálatok számát és a legközelebbi kórház címét.

Helyi ajánlások: Ossza meg kedvenc éttermeinek, kávézóinak, élelmiszerboltjainak és látnivalóinak adatait. A vendégek sokkal jobban bíznak a házigazda személyes választásában, mint egy általános Google-keresés eredményeiben.

Szállítási tippek: Adja meg a parkolási lehetőségeket, a legközelebbi tömegközlekedési megállókat és a helyi autómegosztó szolgáltatások elérhetőségét.

Kijelentkezési utasítások: Pontosan mondja el a vendégeknek, mit kell tenniük távozás előtt. Le kell vetniük az ágyneműt, be kell indítaniuk a mosogatógépet, vagy ki kell vinniük a szemetet?

Ingyenes Airbnb üdvözlőkönyv-sablonok

Ahelyett, hogy a nulláról kezdené, használjon egy előre elkészített Airbnb üdvözlőkönyv-sablont. Ezek a sablonok kifinomult, professzionális alapot nyújtanak, amelyet perceken belül testreszabhat:

1. TheGoodDocs magáncélú, kinyomtatható Airbnb üdvözlőfüzet-sablon

A TheGoodDocs nyomtatható Airbnb üdvözlőkönyv-sablonja tökéletes azoknak a házigazdáknak, akik a nyomtatásra kész, papír alapú formátumot részesítik előnyben.

A letisztult, egyszerű elrendezésű sablonokat könnyen szerkesztheti a Google Docs-ban, és kifejezetten nyomtatásra és a vendégek számára készült iratgyűjtőbe való elhelyezésre tervezték. Nincs szüksége semmilyen tervezői ismeretre; csak cserélje ki a helyőrző szöveget a szálláshely adataival, nyomtassa ki, és kész is.

✅ Ideális: Airbnb-házigazdák és nyaralóingatlan-kezelők számára, akik nyomtatható üdvözlőfüzetet szeretnének a vendégek számára.

2. TheGoodDocs stílusos Airbnb üdvözlőkönyv-sablon

Ha szálláshelye esztétikai szempontból kiemelkedő, az üdvözlőfüzetének is ehhez kell igazodnia. A TheGoodDocs stílusos Airbnb üdvözlőfüzet-sablonja modern tipográfiával és kifinomult vizuális elrendezéssel rendelkezik, testreszabható színsémákkal.

Segítségükkel professzionális megjelenésű útmutatót készíthetsz anélkül, hogy tervezőt kellene alkalmaznod, így ideálisak azokhoz az Instagram-kompatibilis szállásokhoz, ahol minden részletnek tökéletesnek kell lennie.

✅ Ideális: butikos Airbnb-házigazdák és rövid távú bérbeadók számára, akik prémium, fotóbarát ingatlanokat alakítanak ki.

3. TheGoodDocs üdvözlőkönyv-sablon

Azok számára, akik különböző típusú ingatlanokat kezelnek, a TheGoodDocs üdvözlőfüzet-sablonja kiváló kiindulási pont.

A sablonok egységes felépítése bármilyen nyaraló, hosszú távú szállás vagy vállalati szálláshely esetében jól használható. Könnyedén adaptálhatja bármelyik szállásfoglaló platformhoz, legyen az Airbnb, Vrbo vagy a saját közvetlen foglalási oldala.

✅ Ideális: Több ingatlant üzemeltető házigazdák és vállalati lakáskezelők számára, akik egységesíteni szeretnék a vendégadatokat a különböző bérleményekben.

4. Airbnb üdvözlőfüzet-sablon a Template. Net-től

Ha fontosnak tartja a világos szervezést, használja a Template. Net által készített Airbnb üdvözlőkönyv-sablont.

Ez a sablon előre elkészített szakaszokkal rendelkezik a házirend, a helyi ajánlások és a vészhelyzeti elérhetőségek számára, így minden információja áttekinthetően van strukturálva. A logikus felépítésnek köszönhetően a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a szükséges információkat, anélkül, hogy végtelen oldalakon kellene végiglapozniuk a szöveget.

✅ Ideális: Új Airbnb-házigazdák és kis ingatlankezelők számára, akik egy jól szervezett vendégkalauzt szeretnének.

5. Airbnb Farmhouse üdvözlőkönyv-sablon a Template. Net-től

A vidéki ingatlanok, például parasztházak, faházak és vidéki nyaralók tulajdonosainak olyan üdvözlőfüzetre van szükségük, amely tükrözi az ingatlanok egyedi jellegét.

Ez a sokoldalú Airbnb Farmhouse Welcome Book Template a Template. Net-től rusztikus designelemekkel rendelkezik, és külön helyet biztosít a szálláshelyre vonatkozó részleteknek, beleértve a kültéri területekre, a helyi állatvilágra és a farm szolgáltatásaira vonatkozó megjegyzéseket. Megörökíti a vidéki tartózkodás varázsát, miközben minden praktikus információt tartalmaz, amire a vendégeknek szüksége van.

✅ Ideális: Vidéki, szabadtéri szállásokat kínáló faház- és parasztház-bérbeadók számára.

6. ClickUp márkakönyv-sablon

Készítsen egységes vendégfogadási útmutatót a ClickUp márkakönyv-sablon segítségével

A ClickUp márkakönyv-sablon kiválóan használható Airbnb üdvözlőkönyvként, ha azt szeretné, hogy minden vendégkapcsolati pont – a címlaptól a házirendig és a helyi ajánlásokig – egységes legyen.

A ClickUp Docs tiszta elrendezést kínál, amelynek segítségével egyszer meghatározhatja ingatlanának arculatát, majd újra felhasználhatja azt az oldalakon és frissítések során, így üdvözlőfüzete mindig rendezett marad, még akkor is, ha a részletek változnak.

A könyvben rögzítheted a vendégélményt meghatározó alapvető információkat, beleértve a szálláshely bemutatását és a vizuális irányelveket, mint például a logó/jelképek, színek és tipográfia. Tartalmaz továbbá egy részt, ahol rendszerezheted az üdvözlőkönyvhöz tartozó kiegészítő anyagokat, például digitális forrásokat, nyomtatható anyagokat és gyorsreferencia-ikonokat.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Gondoskodjon az üdvözlőfüzet egységességéről egy külön „Márkabevezetés” szakasszal, amely meghatározza a vendégeknek szóló nyelv és üzenetek hangvételét.

A márka színeinek és tipográfiájának egyszeri meghatározásával, majd az útmutató minden szakaszára való alkalmazásával biztosíthatja az oldalak egységes megjelenését.

Tárold a vendégek számára kész anyagokat egy helyen, beleértve a digitális márkaelemeket és ikonokat is, így az üdvözlőfüzetedet könnyen frissítheted és megoszthatod.

✅ Ideális: butikos Airbnb-házigazdák és ingatlankezelők számára, akik márkás vendégútmutatót készítenek prémium szálláshelyekhez.

7. ClickUp bérleti szerződés sablon

Tisztázza a vendégek számára a tartózkodás feltételeit a ClickUp bérleti szerződés sablonjával

A ClickUp bérleti szerződés sablonja egyben nagyon hasznos Airbnb üdvözlőkönyvként is szolgál, ha azt szeretné, hogy a vendégek egyértelműen megértsék a tartózkodás feltételeit. Olyan szakaszokat tartalmaz, amelyeket a házigazdáknak általában írásban kell rögzíteniük, például Az ingatlan és a közművek használata, Károk és javítások, valamint A szerződés felmondása.

Írja be a szálláshely adatait a tetejére, majd a beépített címsorok segítségével alakítsa szabályait olyan útmutatóvá, amelyet a vendégek áttekinthetnek és követhetnek. Ha szeretné pontosítani a megfogalmazást, a ClickUp Brain átírhatja szabályzatait egyszerű, vendégbarát nyelvre, és összefoglaló változatot készíthet az első oldalra.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Tegye közzé a házirendet az „Ingatlan és közművek használata” részben, amely kiterjed a csendes órákra, a látogatókra, a parkolásra, a dohányzásra és a háztartási gépek használatára vonatkozó irányelvekre.

Tisztázza a felelősségeket a „Károk és javítások” részben, beleértve azt is, hogy a vendégek hogyan jelentsék a problémákat, és milyen költségek merülhetnek fel.

Határozza meg a szabályok megszegése esetén alkalmazandó intézkedéseket a „Felmondás” funkció segítségével, így biztosítva az események kezelésének következetességét az egyes tartózkodások során.

✅ Ideális: Airbnb-házigazdák és rövid távú bérbeadók számára, akik szeretnének egy világos feltételek és szabályok részt az üdvözlőfüzetükben.

Hogyan oszthatja meg Airbnb üdvözlőkönyvét a vendégekkel

Íme a legegyszerűbb módja annak, hogy megossza Airbnb üdvözlőkönyvét a vendégek érkezésekor:

Készítsen „Üdvözlőkönyv” dokumentumot: Készítsen egy útmutatót a ClickUp Docs-ban, amely tartalmazza a bejelentkezést, a Wi-Fi-t, a házirendet, a „hogyan működnek a dolgok” részt, a helyi tippeket és a kijelentkezést. Az első részt tegye könnyen áttekinthetővé, hogy a vendégek másodpercek alatt megtalálják a legfontosabb információkat. Mivel ez az Készítsen egy útmutatót a ClickUp Docs-ban, amely tartalmazza a bejelentkezést, a Wi-Fi-t, a házirendet, a „hogyan működnek a dolgok” részt, a helyi tippeket és a kijelentkezést. Az első részt tegye könnyen áttekinthetővé, hogy a vendégek másodpercek alatt megtalálják a legfontosabb információkat. Mivel ez az egyetlen hiteles forrás , csak egyszer kell frissítenie, és minden vendég a legfrissebb verziót kapja meg (soha nem lesznek duplikátumok).

Ossza meg csak megtekintésre szolgáló linkként: Hozzon létre egy külső, csak megtekintésre szolgáló megosztási linket a dokumentumhoz, hogy a vendégek bejelentkezés nélkül is megnyithassák azt mobiljukon. Tegye be ezt a linket az Airbnb üzenetváltásába (és küldje el újra 48–72 órával a bejelentkezés előtt). Így a részletes információk nem kerülnek bele a hosszú csevegésbe, és a vendégeknek egy megbízható helyük lesz, ahová vissza tudnak térni.

Mentse el a „Vendégüzenet” sablont: Készítsen egy rövid, újrafelhasználható üzenetet a ClickUp-ban (Doc-részletként vagy Készítsen egy rövid, újrafelhasználható üzenetet a ClickUp-ban (Doc-részletként vagy ClickUp-feladat-sablonként ), amely csak a legfontosabb információkat tartalmazza – bejutási útmutató, Wi-Fi, parkolás, egy kulcsfontosságú szabály és kijelentkezési idő –, valamint az üdvözlőfüzet linkjét.

Tartsa naprakészen a feladatokkal és emlékeztetőkkal: Hozzon létre magának egy Hozzon létre magának egy ClickUp ismétlődő feladatot , hogy havonta frissítse a helyi ajánlásokat, negyedévente felülvizsgálja a házirendet, évszakonként ellenőrizze a vészhelyzeti kapcsolattartókat, és frissítse a készülékek használati utasításait, ha valami változik

Készítse el üdvözlőfüzetét és vendéglátói ellenőrzőlistáját a ClickUp segítségével

Az üdvözlőfüzet akkor a leghatékonyabb, ha könnyen frissíthető. A Wi-Fi, a parkolás vagy a bejelentkezési utasítások bármilyen változása nem okozhat zűrzavart a jegyzetek és üzenetek között.

A ClickUp segít mindezt egy helyen összefogni. Készítse el és tartsa karban az üdvözlőfüzetet a Docs-ban, vezessen újrafelhasználható átadás-átvételi ellenőrzőlistát a Tasks-ban, és mentse el a küldésre kész vendégüzenet-sablonokat, hogy ne kelljen minden héten újraírnia ugyanazokat a válaszokat.

Az AI segítségével pedig gyorsan finomíthatja a szövegezést, létrehozhat egy áttekinthető kijelentkezési ellenőrzőlistát, vagy létrehozhat egy helyi ajánlások szekciót, amely illeszkedik a házirendjéhez és a hangvételéhez.

Készítse el egyszer, tartsa naprakészen, és tegye minden tartózkodást zökkenőmentesebbé.

Gyakran feltett kérdések

Az Airbnb üdvözlőfüzet egy vendégeknek szóló útmutató, amely meleg, márkás hangvételével javítja a tartózkodás élményét. A házirend általában inkább gyakorlati jellegű, részletes karbantartási utasításokat vagy olyan információkat tartalmaz, amelyek inkább a takarítóknak és a társ-házigazdáknak szólnak, mint a vendégeknek.

Igen, a legtöbb üdvözlőfüzet-sablon platformfüggetlen. Könnyedén testreszabhatja őket úgy, hogy az Airbnb-specifikus kifejezéseket kicseréli a Vrbo, a Booking.com vagy a saját közvetlen foglalási weboldalának terminológiájára.

Ideális esetben mindkettőt készítse el. A digitális Airbnb vendégkönyv könnyen frissíthető és megosztható a vendégekkel még érkezésük előtt, míg a nyomtatott példány megbízható tartalékul szolgál azok számára, akik a papírt részesítik előnyben, vagy akiknek a tartózkodásuk alatt internetkapcsolati problémáik adódnak.

Tárold az Airbnb útmutató sablonját egy központi munkaterületen, például a ClickUp-ban, hogy minden ingatlanodban egységes legyen a megjelenés. Ezután lemásolhatod és testreszabhatod az egyes ingatlanokhoz, így biztosítva a márka egységességét, miközben az ingatlan-specifikus részletek is megmaradnak.