Hogyan működik a ChatGPT vállalati tudása (+ alternatívák)

A csapatok hetente órákat veszítenek azzal, hogy a munkahelyi alkalmazásokban szétszórt döntéseket, fájlokat és állapotfrissítéseket keresnek. A költségek valósak: lassabb végrehajtás, párhuzamos munkavégzés és állandó megszakítások, amelyek elvonják az emberek figyelmét.

Az OpenAI ChatGPT Company Knowledge segít a ChatGPT és a munkahelyi eszközök összekapcsolásában, így a csapatok természetes nyelvű kérdéseket tehetnek fel, és belső forrásokból származó, hivatkozásokkal alátámasztott válaszokat kaphatnak. Ez az útmutató bemutatja, hogyan működik, összehasonlítja a ClickUp Enterprise Search szolgáltatással, és világos útmutatást ad a munkafolyamatához és eszközkészletéhez legmegfelelőbb megközelítés kiválasztásához.

Mi az a ChatGPT Company Knowledge?

Szüksége van egy válaszra, amelyről tudja, hogy valahol a vállalat digitális univerzumában létezik – amely ma már átlagosan 101 különböző SaaS alkalmazást ölel fel –, de el van rejtve. Talán egy Slack szálban? Egy Google Doc-ban? Egy projektfrissítésben? Az az idő, amelyet csak azzal tölt el, hogy kitalálja, hol keresse, hatalmas termelékenységi veszteséget jelent, és egy egyszerű kérdés miatt leállítja a munkáját. A legrosszabb pedig a „hamis rajt” hurok: megnyit három alkalmazást, rossz kifejezéseket keres, elavult verziót talál, majd végül mégis megkérdezi valakit.

Ez a kontextus szétaprózódásának problémája – a csapatok órákat pazarolnak el azzal, hogy egymástól független alkalmazásokban keresnek információkat, fájlokat kutatnak és több platformon ismételgetik a frissítéseket –, és pontosan ezt hivatott megoldani egy olyan konvergált AI munkaterület, mint a ClickUp, amely egy egyetlen, biztonságos platform, ahol a projektek, dokumentumok, beszélgetések és elemzések együtt élnek az AI-vel, mint intelligencia réteggel. Egyszerűen fogalmazva: kevesebb hely, ahol el lehet rejteni az információkat, kevesebb helyet jelent, ahol keresni kell.

A ChatGPT Company Knowledge az OpenAI vállalati funkciója, amely összeköti a ChatGPT felületet a munkahelyi alkalmazásokkal. Lehetővé teszi Önnek és csapatának, hogy egyszerű angol nyelven tegyenek fel kérdéseket, és AI által generált válaszokat kapjanak, amelyek közvetlenül a saját vállalati adataikból származnak. Kifejezetten a ChatGPT Business, Enterprise és Edu csomagok előfizetőinek készült. Gondoljon rá úgy, mint „ChatGPT-re, de a nyílt internet helyett a belső rendszereire irányítva”.

Véget vet a végtelen kézi keresésnek. Ahelyett, hogy több eszközt is át kellene kutatnia, egyetlen kérdést tesz fel, és kontextusba ágyazott választ kap, amelyben egyértelmű hivatkozások utalnak az eredeti forrásdokumentumokra. Emellett tiszteletben tartja a meglévő jogosultságokat, így csak azokat az információkat láthatja, amelyekhez már jogosult hozzáférni. Ez azért fontos, mert így a „hasznos AI” nem válik „hoppá, épp most tettem közzé egy bizalmas dokumentumot” helyzetgé.

📮 ClickUp Insight: Az átlagos szakember naponta több mint 30 percet tölt munkával kapcsolatos információk keresésével – ez évente több mint 120 óra, amelyet e-mailek, Slack-szálak és szétszórt fájlok átkutatásával veszít el. A munkaterületébe beágyazott intelligens AI-asszisztens megváltoztathatja ezt. Bemutatjuk a ClickUp Brain-t. Azonnal betekintést és válaszokat nyújt, másodpercek alatt előkeresve a megfelelő dokumentumokat, beszélgetéseket és feladatokat – így abbahagyhatja a keresést, és elkezdheti a munkát. 💫 Valós eredmények: A QubicaAMF-hez hasonló csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát spóroltak meg – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntették az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy extra hétnyi termelékenységgel minden negyedévben!

Hogyan működik a ChatGPT Company Knowledge?

Magas szinten a Company Knowledge három lépésből áll: csatlakoztassa eszközeit, indexelje tartalmát, majd tegyen fel kérdéseket a Company Knowledge mód bekapcsolásával. A munkafolyamat egyszerű. A szervezet adminisztrátora először előre elkészített adatcsatlakozókat használva csatlakoztatja a munkahelyi alkalmazásokat a ChatGPT-hez.

A nem támogatott vagy egyedi belső eszközök esetében az IT-csapat egyedi MCP (Model Context Protocol) csatlakozókat hozhat létre. Ez a „hozd magaddal a saját csatlakozód” megoldás belső rendszerek, niche alkalmazások vagy saját adatbázisok esetében.

A Company Knowledge mögött álló technológia jobb megértése érdekében ez a videó elmagyarázza a ChatGPT lekérdezések feldolgozásának és megválaszolásának alapjait:

A csatlakozás után a Company Knowledge lehetővé teszi a ChatGPT számára, hogy a jóváhagyott munkahelyi alkalmazásokban keresést végezzen, és releváns információkat szerezzen be, amikor engedélyezi azt a csevegéshez.

Úgy tervezték, hogy tiszteletben tartsa az alkalmazások meglévő engedélyeit, így a felhasználók csak azokat az információkat látják, amelyekhez már jogosultak.

Kérdés feltevéséhez indítson új csevegést, és válassza a Company Knowledge (Vállalati tudás) lehetőséget az üzenet szerkesztőjében (vagy engedélyezze azt a meglévő beszélgetés eszközök menüjéből). Innen egyszerű angol nyelven teheti fel kérdését. A ChatGPT ezután átkutatja a csatlakoztatott forrásokat, és összeállított választ ad vissza, amely hivatkozásokat tartalmaz az alapul szolgáló dokumentumokra vagy üzenetekre, így ellenőrizheti, honnan származik az információ.

Mivel nagy nyelvi modellt használ a parancsok értelmezéséhez, a Company Knowledge képes kezelni a kulcsszókeresésnél szélesebb körű, természetes nyelvű lekérdezéseket, beleértve azokat a kérdéseket is, amelyek több rendszer ellenőrzését igénylik.

Az OpenAI azt is leírja, hogy képes több keresést futtatni, összehasonlítani a forrásokat az ellentmondó részletek kezelése érdekében, és dátumalapú szűrést használni az időérzékeny kérdésekhez, például „Mit döntöttünk az utolsó biztonsági felülvizsgálat után?” vagy „Mi változott a januári bevezetés óta?”.

Egy kompromisszum: amikor a Company Knowledge engedélyezve van, a ChatGPT nem tud böngészni az interneten, illetve diagramokat és képeket létrehozni ugyanabban a beszélgetésben, mivel az a kapcsolódó belső források és hivatkozások alapján megalapozott válaszok létrehozására összpontosít.

ChatGPT Company Knowledge és ClickUp összehasonlítása egy pillantásra

Mielőtt belemennénk a részletes elemzésbe, íme egy gyors összehasonlítás. Ez akkor hasznos, ha már ismeri csapata valós helyzetét: „12 eszközzel dolgozunk” vs. „egy helyen szeretnénk végezni a munkát”.

Funkció / Kategória ClickUp ChatGPT vállalati tudás AI-alapú keresés ClickUp Brain a Connected Search-szel – feladatok, dokumentumok, megjegyzések és integrált harmadik féltől származó alkalmazások között keres, a kontextust és a természetes nyelvű lekérdezéseket megértő mesterséges intelligencia segítségével. GPT-5-alapú keresés a kapcsolódó munkahelyi alkalmazásokban (Slack, SharePoint, Google Drive, GitHub stb.) kontextusfüggő válaszokkal és forráshivatkozásokkal. Adatcsatlakozók Több mint 1000 natív integráció, beleértve a Google Drive-ot, a Slacket, a GitHubot, a Figmát, a HubSpotot és az egyedi API-kapcsolatokat. Előre elkészített csatlakozók Slack, SharePoint, Google Drive, GitHub, Outlook, HubSpot, Asana, GitLab, ClickUp és mások számára. Egyedi MCP csatlakozók is rendelkezésre állnak. Munkaterület-megközelítés Konvergens AI munkaterület – projektek, dokumentumok, csevegés és AI egy platformon. Nincs szükség eszközváltásra. Külső AI réteg, amely csatlakozik a meglévő eszközökhöz; tudáslekérdezésekhez a ChatGPT felületre kell váltani. Engedélyek ellenőrzése Szerepkörökön alapuló jogosultságok, SSO, vállalati szintű biztonság egységes munkaterületen belül. Tiszteletben tartja a csatlakoztatott alkalmazások meglévő engedélyeit; SSO, SCIM, IP engedélyezési lista elérhető az Enterprise verzióban. Csapat mérete Minden méretű csapat – az egyéni felhasználóktól a nagyvállalatokig Üzleti (kis- és közepes méretű csapatok), vállalati (nagy szervezetek) és oktatási (oktatási intézmények) felhasználásra tervezve.

ChatGPT Company Knowledge áttekintés

Ha csapata már használja a ChatGPT-t a munkában, akkor a Company Knowledge az a frissítés, amely „valóban hasznossá teszi a vállalat számára”. Íme, mit nyerhet vele, és mit veszít.

Előnyök:

GPT-5-alapú kontextusfüggő keresés : Fejlett mesterséges intelligenciát használ, hogy megértse, mit értesz, és ne csak azt, amit beírtál. Ez lehetővé teszi, hogy kezelje a kétértelmű kérdéseket, és különböző dokumentumokból állítsa össze a válaszokat.

Előre elkészített vállalati csatlakozók : Készre szabott csatlakozásokat kínál a legtöbb vállalkozás által használt eszközökhöz, mint például a Slack, a SharePoint és a Google Drive, és rendszeresen új eszközökkel bővül.

Hivatkozások átláthatósága : Minden válasz tartalmaz egyértelmű hivatkozásokat, amelyek pontosan megmutatják, hogy az AI mely forrásokat használt. Ezekre a linkekre kattintva közvetlenül az eredeti dokumentumhoz vagy üzenethez juthat.

Engedélyeket tiszteletben tartó hozzáférés : Az eszköz automatikusan átveszi a meglévő vállalati engedélyeket. Csak azokat az adatokat láthatja, amelyek megtekintésére már jogosult más alkalmazásokban.

Vállalati szintű biztonság: Olyan funkciókat tartalmaz, mint az SSO, a SCIM integráció és a konfigurálható adatmegőrzés. Az OpenAI azt is kijelenti, hogy alapértelmezés szerint nem képezi modelljeit a Business, Enterprise vagy Edu ügyfeleinek adataival.

Hátrányok:

Fizetős ChatGPT előfizetés szükséges : Ez a funkció nem érhető el az ingyenes vagy Plus csomagokban. Szervezetének Business, Enterprise vagy Edu csomaggal kell rendelkeznie.

Aktív állapotban más funkciókat letilt : Ha bekapcsolja a Company Knowledge funkciót egy beszélgetéshez, akkor ugyanabban a csevegésben nem használhatja a webböngészőt, és nem hozhat létre képeket és diagramokat.

Kézi aktiválás szükséges : Ne felejtsd el, hogy minden alkalommal, amikor új beszélgetést indítasz, ahol használni szeretnéd, kattints a „Company Knowledge” kapcsolóra.

Csak csatlakoztatott alkalmazásokra korlátozódik : A kereső csak azokhoz az eszközökhöz fér hozzá, amelyek rendelkeznek csatlakozóval. Ha csapata régebbi rendszereket vagy niche alkalmazásokat használ, akkor szükség lehet egy egyedi csatlakozó létrehozására.

A munkafolyamaton kívül: Meg kell szakítania a munkáját, és át kell váltania a ChatGPT felületre, hogy kérdést tegyen fel, ami a kontextus szétaprózódását eredményezi, ahelyett, hogy csökkentette volna azt.

ClickUp áttekintés

A ClickUp ugyanazt a „hol van minden?” problémát oldja meg, csak éppen ellenkező irányból. Ahelyett, hogy egy AI réteget adna hozzá, csökkenti a munka helyszíneinek számát, majd azonnali keresést és cselekvést tesz lehetővé a rendszerben.

Előnyök:

ClickUp Connected Search : AI-alapú keresője azonnal megtalálja az információkat a feladatok, dokumentumok, megjegyzések és integrált alkalmazások között. Természetes nyelvértelmezést használ, hogy megtalálja, amire szüksége van, még akkor is, ha nem használja a pontos kulcsszavakat. : AI-alapú keresője azonnal megtalálja az információkat a feladatok, dokumentumok, megjegyzések és integrált alkalmazások között. Természetes nyelvértelmezést használ, hogy megtalálja, amire szüksége van, még akkor is, ha nem használja a pontos kulcsszavakat.

Konvergens AI munkaterület : Projektjei, dokumentumai, csapatcsevegése és AI mind egy platformon találhatóak. Ez azt jelenti, hogy a keresés és a munka ugyanazon a helyen történik, így nincs szükség eszközök közötti váltásra.

Több mint 1000 integráció : Natív kapcsolatokat kínál több száz eszközhöz, például a Google Drive-hoz, a Slackhez és a Salesforce-hoz. A keresés kiterjed ezekre a csatlakoztatott eszközökre, és mindent egy nézetbe von össze.

Minden méretű csapat számára elérhető : Az alapvető funkciók, beleértve az AI-alapú keresést, bármilyen méretű egyének és csapatok számára elérhetők. : Az alapvető funkciók, beleértve az AI-alapú keresést, bármilyen méretű egyének és csapatok számára elérhetők. A ClickUp Brain MAX segítségével fejlettebb AI-funkciók is elérhetők.

Minden méretű csapat számára készült: úgy tervezték, hogy mindenki számára megfelelő legyen, az egyéni felhasználóktól és kis csapatoktól kezdve a nagyvállalatok különböző részlegeiig, például a termékfejlesztésig, a mérnöki munkáig és a tervezésig.

Hátrányok:

Külső AI-tól eltérő megközelítés : A ClickUp egy konvergált munkaterület, nem pedig egy AI-réteg, amelyet más eszközökre lehet ráépíteni. Ez azt jelenti, hogy a sok különálló eszközbe mélyen befektető csapatoknak össze kell vonniuk munkájukat, hogy teljes mértékben kihasználhassák az előnyöket.

A teljes platform elsajátításának időigénye : Ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki a platformból, meg kell értenie, hogyan működnek együtt a ClickUp feladatok, dokumentumok és projektstruktúrák, ami időbe telhet.

Az AI funkciók a csomagtól függően változnak: míg az alapvető AI-keresés széles körben elérhető, a Brain MAX fejlettebb funkcióihoz frissítésre van szükség a teljes képességek elérése érdekében.

ChatGPT Company Knowledge és ClickUp: funkciók összehasonlítása

A vállalati tudáskeresési megoldásoknál az a fontos, hogy az AI mennyire érti Önt, hány eszközhöz tud csatlakozni, mennyire biztonságosak az adatok, és melyik megközelítés illik legjobban a csapata munkafolyamatához. Tehát ahelyett, hogy „melyik AI okosabb”, a valódi kérdés az, hogy „hol szeretnénk, hogy a munka történjen?”.

AI-alapú vállalati keresés

A hagyományos keresősávokkal kapcsolatos frusztráció az, hogy buták. Csak pontos kulcsszavakat találnak, így kénytelen vagy kitalálni a megfelelő terminológiát. Elveszíted a „Q3 Go-to-Market” dokumentumot, mert a „Third Quarter Marketing Plan” kifejezésre kerestél, így időt pazarolsz és hiányos információkkal maradsz. A kulcsszókeresés minden kérdést találgatásos játékká változtat.

A kontextusfüggő AI-keresés ezt úgy oldja meg, hogy megérti a szándékát. Akkor is segít, ha nem emlékszik a fájl nevére, tulajdonosára vagy akár arra az eszközre, amelyben található.

A ChatGPT megközelítése: A GPT-5 segítségével több összekapcsolt alkalmazásból származó információkat egyetlen, beszélgetésszerű válaszként szintetizál. Erőssége, hogy különböző rendszerekből származó, egymástól eltérő információkat képes összefogni egy átfogó kérdés megválaszolásához. Ez kiválóan alkalmas „összekapcsolós” kérdésekre, különösen akkor, ha a bizonyítékok több helyen találhatók.

A ClickUp megközelítése: Keressen közvetlenül a munkaterületén a ClickUp Brain segítségével, így soha nem kell elhagynia a jelenlegi feladatát vagy dokumentumát. Válaszoljon kérdésekre, hajtson végre műveleteket és keressen mindenben anélkül, hogy elhagyná a jelenlegi feladatát vagy dokumentumát a ClickUp Brain Assistant segítségével. Kiválóan alkalmas olyan cselekvésre ösztönző kontextusok megjelenítésére, mint a feladatok, a határidők és a megbízottak, közvetlenül a keresett információk mellett. Tehát nem csak megadja a választ, hanem a munkát is eléd tárja.

@mention Brain segítségével kontextusfüggő válaszokat kaphat közvetlenül a ClickUp-on belül, ahol dolgozik.

A verdikt: A ChatGPT Company Knowledge kifinomultabb eszközök közötti szintézist kínál, míg a ClickUp Brain gyorsabb hozzáférést biztosít a megvalósítható munkakontextushoz anélkül, hogy el kellene hagynia a munkaterületét. Ha kérdései úgy végződnek, hogy „és akkor valamit tennem kell”, akkor a ClickUp általában gyorsabbnak tűnik. Ha kérdései úgy végződnek, hogy „összefoglalja, mi történt”, akkor a ChatGPT általában erősebbnek tűnik.

Adatcsatlakozók és integrációk

Ez a kontextus szétszóródása lehetetlenné teszi, hogy tíz különböző lapot megnyitás nélkül teljes képet kapjunk bármelyik projektről, ami oda vezet, hogy a csapatok nem összehangoltan, hiányos adatok alapján hoznak döntéseket.

A megoldás egy olyan rendszer, amely összekapcsolható az összes eszközével.

A ChatGPT megközelítése: előre elkészített adatcsatlakozókra támaszkodik a népszerű vállalati alkalmazásokhoz. Ez ideális azoknak a csapatoknak, amelyek mélyen beágyazódtak a meglévő eszközkészletükbe, és nem akarnak változtatni a fő munkafolyamatukon. Ez azt jelenti, hogy „ott találkoznak az emberekkel, ahol már dolgoznak”, jóban és rosszban egyaránt.

A ClickUp megközelítése: konvergált AI-munkaterületként arra ösztönzi Önt, hogy munkáját egyetlen platformra helyezze át, hogy a kontextus szétszóródását már a forrásánál megszüntesse. A Connected Search segítségével egységesítse a külső alkalmazások, például a Google Drive és a Salesforce keresését, és az alkalmazások közötti váltás nélkül alakítsa a szétszórt adatokat hasznosítható információkká. Ez azt jelenti, hogy „helyezze át a munkát egy helyre”, majd az AI-t tegye összekötő elemévé.

A verdikt: Mindkettő kiterjedt integrációs lehetőségeket kínál, de különböző stratégiákat szolgálnak: a ChatGPT összekapcsolja a meglévő eszközöket, míg a ClickUp konszolidálja azokat. Tehát a legjobb választás attól függ, hogy a szervezet optimalizálja-e a meglévő eszközöket, vagy átalakítja a munkafolyamatokat.

Biztonság, adatvédelem és jogosultság-ellenőrzés

Készen áll az AI használatára, de aggódik, hogy hozzáférést adjon az összes érzékeny vállalati adatához. Ki láthatja, mit? Az AI a magánindítási terveit tanulja? Ezek a biztonsági aggályok gyakran megakadályozzák a csapatokat abban, hogy hatékony AI eszközöket alkalmazzanak, így jelentős termelékenységnövekedés marad kiaknázatlanul.

Szüksége van egy vállalati szintű biztonsággal és egyértelmű jogosultság-vezérléssel rendelkező megoldásra.

A ChatGPT megközelítése: a csatlakoztatott alkalmazások engedélyeit örökli, így a felhasználók csak azt láthatják, amit már engedélyeztek nekik. Az Enterprise szint SSO, SCIM és egyéb biztonsági funkciókat kínál. Az OpenAI azt is kijelenti, hogy alapértelmezés szerint nem képez üzleti ügyfelei adataiból. Ez vonzó azoknak a szervezeteknek, amelyek AI-hozzáférést szeretnének anélkül, hogy újra kellene tervezniük az engedélyeket.

A ClickUp megközelítése: Vállalati szintű biztonsággal, részletes ClickUp szerepkörökön alapuló jogosultságokkal és ClickUp SSO opciókkal pontosan szabályozhatja, hogy ki mit láthat a munkaterületén. Mivel az összes adata egy biztonságos helyen található, nem kell tucatnyi különböző eszközön kezelnie a jogosultságokat, és nem kell aggódnia az adatok külső AI rétegen keresztüli áramlása miatt. Az előnye, hogy egységesíti a ClickUp belsejében a irányítást, ami nagyszerű, ha valóban központi irányítást szeretne.

A verdikt: Mindkettő megfelel a vállalati biztonsági szabványoknak; a választás attól függ, hogy inkább azt szeretné, ha az adatok egy egységes munkaterületen maradnának (ClickUp), vagy egy külső AI rétegen keresztül áramolnának (ChatGPT). Ha máris küzd a különböző eszközök közötti jogosultságok eltérésével, a konszolidáció csökkentheti a fejfájást.

Használati esetek csapatok számára

Az univerzális keresőeszközök ritkán működnek. A mérnöki csapatod munkamenete teljesen eltér a marketing csapatétól, és egy olyan eszköz, amely nem illeszkedik a folyamatukhoz, figyelmen kívül marad, ami még nagyobb széttagoltsághoz vezet.

A megfelelő eszköznek elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy különböző csapatokhoz alkalmazkodni tudjon.

A ChatGPT megközelítése: Jól működik olyan szervezeteknél, amelyek már kialakult, kiterjedt eszközkészlettel rendelkeznek, és több rendszert átfogó ad hoc kérdésekre szeretnének választ kapni. Például egy vezető megkérdezheti: „Mi volt a végső döntés a harmadik negyedévi bevezetési ütemtervvel kapcsolatban?”, és a Slack, a Google Docs és az Asana alapján összeállított választ kaphat. Alapvetően egy eszközök közötti tájékoztató motorról van szó.

A ClickUp megközelítése: olyan csapatok számára készült, amelyek a munka konszolidálásával szeretnék megszüntetni a kontextus szétszóródását. Kiválóan teljesít, ha az információk alapján azonnal cselekedni kell. Például egy termékmenedzser ugyanabból a keresési eredményből megtalálhatja a feladatot, frissítheti annak állapotát, és üzenetet küldhet erről egy csapattársának, anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást. Ez egy helyen történő „tájékoztatás és végrehajtás”.

Kövesse nyomon munkáját több érdekelt féllel egy helyen a ClickUp Tasks segítségével.

A verdikt: A ChatGPT Company Knowledge azoknak a csapatoknak megfelelő, akik meg akarják őrizni a meglévő munkafolyamatokat; a ClickUp azoknak a csapatoknak megfelelő, akik készek a munkát és a mesterséges intelligenciát egy helyen összevonni. Ha hosszú távon csökkenteni szeretné az általad használt eszközök számát, akkor a ClickUp megfelel ennek az irányelvnek.

A ChatGPT Company Knowledge-t vagy a ClickUp-ot érdemes használni?

A választás a csapat munkával kapcsolatos alapfilozófiáján múlik. Már nem csak egy keresőeszközt választ, hanem azt is eldönti, hogy a vállalat tudását hol tárolják és honnan érhetik el.

A ChatGPT Company Knowledge akkor érdemes, ha a szervezet már fizet a ChatGPT Business vagy Enterprise csomagért, és elkötelezett a decentralizált eszközök használata mellett. Ez egy hatékony AI réteg, amely gyors válaszokat ad szétszórt forrásokból, feltéve, hogy a csapat hajlandó minden lekérdezésnél átváltani a ChatGPT felületre.

A ClickUp a jobb választás, ha célja a kontextus szétszóródásának csökkentése és a termelékenység növelése azáltal, hogy mindennek egy központi helye van. Azok számára készült , akik inkább azt szeretik , ha az AI-keresés közvetlenül a munkafolyamatba van beágyazva , és nem egy külön lapon található. Oldja meg a szétszórt tudás problémáját azzal, hogy mindent egy konvergens AI-munkaterületen egyesít.

Mivel az AI egyre nagyobb szerepet játszik munkánkban – a munkavállalók 13%-a már a napi feladataik 30%-ában vagy annál is többben használja a GenAI-t –, a leghatékonyabb csapatok azok lesznek, amelyek a leggyorsabban megtalálják és felhasználják az információkat.

Kezdje el ingyenesen használni a ClickUp-ot, hogy megnézze, hogyan működik a Connected Search egy konvergált munkaterületen.

Gyakran ismételt kérdések

A beszélgetés tetején található „Company Knowledge” kapcsolóra kattintva letilthatja azt az adott csevegéshez, ami újra engedélyezi a webes böngészést és a képalkotást.

A ChatGPT Company Knowledge egy külső AI réteg, amely a csatlakoztatott alkalmazásokban keres, míg a ClickUp Brain Connected Search közvetlenül egy konvergens munkaterületen működik, ahol a projektek, a ClickUp Docs és a ClickUp Chat már léteznek.

Igen, a ChatGPT Company Knowledge a Business és Edu csomagokban is elérhető, a ClickUp pedig többféle csomagban kínál AI-alapú keresési funkciókat.

Az OpenAI irányelvei szerint alapértelmezés szerint nem használja a Business, Enterprise vagy Edu csomagok ügyfelei által benyújtott adatokat modelljeinek képzéséhez.