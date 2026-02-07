Az alkalmazáskészítés messze túlmutat a kód írásán és szállításán.

A folyamat magában foglalja a repo megértését, a terv elkészítését, a megfelelő fájlok módosítását, a tesztek futtatását, a hibák kijavítását és egy tiszta PR megnyitását, amelyet valaki ténylegesen át tud nézni.

Ez a hiányosság, amelyet a Devin AI hivatott pótolni.

A Devin úgy lett kialakítva, hogy a jegyektől a tervekig, a tesztekig és a pull requestekig végigkísérje a valódi mérnöki munkát, sandboxos fejlesztői környezet és általános fejlesztői eszközök segítségével.

Ebben a blogban megtanulhatja, hogyan használhatja a Devin AI-t alkalmazások fejlesztéséhez, beleértve a munkaterület meghatározását Ask módban, a munkaterület ügynöki munkamenetté alakítását, a javaslatok áttekintését és a bizalommal szállítható PR elkészítését.

Mi az a Devin AI?

A Devin AI egy autonóm AI szoftvermérnök, amelyet a Cognition Labs fejlesztett ki. A kódbefejező eszközöktől eltérően, amelyek kódrészleteket javasolnak, a Devin egy teljes értékű ügynökként működik, amely önállóan tervez, ír, tesztel és hibakeresést végez a kódban, hogy teljes fejlesztési feladatokat hajtson végre.

Ezenkívül a Devin saját, biztonságos, sandbox környezet ben működik, amely shell-lel, kódszerkesztővel és böngészővel van felszerelve. Ez lehetővé teszi a teljes munkafolyamatok végrehajtását az elejétől a végéig.

👀 Tudta? A Sonar State of Code fejlesztői felmérése nemrégiben meglepő különbségeket tárt fel a fejlesztők AI által generált kódok kezelésében. Míg a fejlesztők 96%-a elismeri, hogy nem bízik teljes mértékben az AI által generált kód funkcionális helyességében, csak 48% mondja, hogy mindig ellenőrzi vagy leellenőrzi azt, mielőtt a kódbázisba felveszi. Ez az „ellenőrzési rés” azt jelenti, hogy sok potenciálisan megbízhatatlan kód kerülhet forgalomba gyorsabban, mint valaha, annak ellenére, hogy széles körben szkeptikusak az AI kimenetével kapcsolatban.

A Devin AI legfőbb előnyei az alkalmazásfejlesztés terén

Íme azok az alkalmazási esetek, ahol a Devin a legnagyobb értéket nyújtja: ✨

Teljes körű prototípus-készítés: Adjon meg egy parancsot, és a Devin perceken belül felépíti az egész alkalmazást, kezelve a frontend, a backend és az adatbázis beállításait, hogy új projektjét elindíthassa.

Kódbázis-migrációk: Átvállalja a függőségek frissítésének, a régi kód modern szabványoknak megfelelő átalakításának vagy egy teljes alkalmazás új keretrendszerre való migrációjának unalmas munkáját.

Hibajavítás és hibakeresés: Mutasson rá egy hibajelentésre vagy problémára, és a Devin lenyomozza a problémát, megírja a javításhoz szükséges kódot, és futtatja a teszteket, hogy ellenőrizze a megoldás működését.

Tesztek és dokumentáció írása: egységteszteket, integrációs teszteket és beágyazott dokumentációt generálhat a meglévő kódhoz, javítva a kódbázis állapotát és karbantarthatóságát.

Ismétlődő funkciók megvalósítása: Kiválóan alkalmas olyan standard funkciók létrehozására, mint a CRUD (Create, Read, Update, Delete) műveletek, új Kiválóan alkalmas olyan standard funkciók létrehozására, mint a CRUD (Create, Read, Update, Delete) műveletek, új API végpontok és űrlapkezelés.

Bár a Devin egy hatékony végrehajtó, az emberi felügyelet továbbra is elengedhetetlen. A finomított felhasználói élményt érintő döntésekhez és a komplex rendszerarchitektúrához továbbra is szüksége lesz csapata szakértelmére. A Devin követi az utasításokat, de önállóan nem hoz stratégiai kompromisszumokat.

Hogyan működik a Devin AI?

A Devin „ügynöki cikluson” működik. Megkapja a feladatot, és lépésről lépésre kidolgozza a tervet.

Ezután végrehajtja ezeket a lépéseket a sandbox környezetben, és elemzi az eredményeket, hogy meghatározza a következő lépést. Ez a tervezés-végrehajtás ciklus lehetővé teszi számára, hogy komplex, több lépésből álló fejlesztési munkákat végezzen.

A feladat elvégzéséhez a Devin három alapvető eszközt használ:

Shell: Terminálparancsokat futtathat függőségek telepítéséhez, szkriptek végrehajtásához és a környezet kezeléséhez.

IDE: Teljesen funkcionális kódszerkesztővel rendelkezik, amely lehetővé teszi a projektben található fájlok olvasását, írását és módosítását.

Böngésző: Hozzáférhet az internethez, hogy dokumentációt keressen, API-specifikációkat olvasson és a feladat elvégzéséhez szükséges információkat gyűjtsön.

A Devin AI beállítása

Mielőtt elkészítené első alkalmazását, három beállítási lépést kell végrehajtania: fiókot kell létrehoznia, csatlakoztatnia kell a tárolót, és be kell állítania a munkaterületet.

Győződjön meg arról, hogy rendelkezik GitHub-fiókkal, egy munkához használható adattárral (lehet új vagy már meglévő) és egy első feladattal.

1. Regisztráljon és válasszon egy csomagot

Először látogasson el a Devin weboldalára, hogy létrehozza fiókját és befejezze a regisztrációs folyamatot. A választott csomag határozza meg a munkamenetek korlátait és a rendelkezésre álló funkciókat. A csapatok könnyedén kezdhetnek egyéni fiókokkal, majd a használat növekedésével bővíthetik azokat.

2. Csatlakoztassa GitHub-tárolóját

Ezután csatlakoztassa GitHub-fiókját. A Devin az OAuth szabványos és biztonságos hitelesítési protokollt használja a tárolókhoz való hozzáférés kéréséhez. Ez lehetővé teszi a eszköz számára, hogy elolvassa a kódot, új ágakat hozzon létre és megnyissa a PR-eket a generált kóddal. Az első néhány kísérlethez célszerű egy teszt tárolóval vagy egy nem kritikus projekttel kezdeni.

3. Konfigurálja a munkaterületét

Végül konfigurálja a munkaterület beállításait. Itt megadhatja a környezeti változókat, megadhatja a preferált keretrendszereket és beállíthatja a kódolási szabványokat. A Devin könnyen megtanulhatja a projektje specifikus konvencióit, különösen, ha kontextust ad meg a kezdeti promptban, vagy README.md fájlt csatol a repositoryhoz.

4. Indítsa el első Devin munkamenetét

Miután a repozitóriumok indexelve/beépítve vannak:

Hozzon létre egy új munkamenetet, és adjon meg egy feladatot a Devinnek (hibajavítás, tesztírás, refaktorálás, kisebb funkció).

Kérje meg Devint, hogy először javasoljon egy tervet, majd hajtsa végre azt. Tekintse át a változtatásokat, és ha készen áll, kérje meg Devint, hogy nyisson meg egy PR-t.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 12%-a szerint az AI-ügynökök beállítása vagy eszközeikhez való csatlakoztatása nehéz, további 13% szerint pedig túl sok lépés szükséges ahhoz, hogy egyszerű feladatokat elvégezzenek az ügynökökkel. Az adatokat manuálisan kell bevinni, az engedélyeket újra kell definiálni, és minden munkafolyamat egy integrációs lánctól függ, amely idővel megszakadhat vagy eltolódhat. Jó hír? Nem kell „összekapcsolnia” a ClickUp Super Agents alkalmazást a feladataival, dokumentumaival, csevegéseivel vagy megbeszéléseivel. Ezek natívan beágyazódnak a munkaterületébe, és ugyanazokat az objektumokat, engedélyeket és munkafolyamatokat használják, mint bármelyik másik emberi munkatárs. Mivel az integrációk, a hozzáférés-vezérlés és a kontextus alapértelmezés szerint a munkaterületről öröklődnek, az ügynökök azonnal cselekedhetnek az eszközök között, anélkül, hogy egyedi bekötéseket kellene végezniük. Felejtse el az ügynökök nulláról történő konfigurálását!

Hogyan készítheti el első alkalmazását a Devin AI segítségével

A Devin segítségével történő fejlesztés egy együttműködésen alapuló folyamat, nem pedig egy egyszeri parancs. Számítson iterációra, és így a legjobb eredményeket fogja elérni.

1. Írjon hatékony utasítást

A prompt minősége közvetlenül meghatározza a Devin AI kimenetének minőségét. Minél pontosabbak az utasításai, annál kevesebb iterációra lesz szüksége.

Használja ezt a keretrendszert egy hatékony prompt létrehozásához:

Legyen konkrét az eredményt illetően: Ahelyett, hogy „alkalmazás készítése” lenne a cél, próbálja meg inkább „feladatkezelő API készítése felhasználói hitelesítéssel Node.js és PostgreSQL használatával”.

Technikai korlátozások megadása: Adja meg a használni kívánt programozási nyelvet, keretrendszert, adatbázist vagy stíluskönyvtárakat.

Határozza meg az elfogadás kritériumait: Legyen egyértelmű a teljesítendő feladatokkal kapcsolatban. Határozza meg a végpontokat, a felhasználói felület funkcióit, a tesztelési lefedettséget és a sikeresen futtatandó parancsokat.

Adjon meg kontextust: Ha már rendelkezik kóddal, dokumentációval vagy átfogóbb Ha már rendelkezik kóddal, dokumentációval vagy átfogóbb projekttervvel , adjon meg linket hozzájuk. Minél több kontextus, annál jobb.

2. Tekintse át a Devin tervét

Mielőtt egyetlen sor kódot is írna, a Devin lépésről lépésre kidolgozza a tervet. Ez a legfontosabb ellenőrzési pont. Tekintse át a tervet, hogy minden követelményét kielégíti-e, és nincs-e benne téves lépés.

Ha itt felismeri a félreértést, azzal később órákat spórolhat a kód felülvizsgálatán. Visszajelzést adhat, és megkérheti a Devin AI-t, hogy módosítsa a tervét, mielőtt elkezdené a munkát.

3. Figyelje a folyamat előrehaladását a felületen

Amint a Devin AI elkezdi a munkát, felülete valós idejű betekintést nyújt a folyamatba. Láthatja a futó shell parancsokat, az IDE-ben írt kódot és a böngészőben meglátogatott webhelyeket.

Kövesse nyomon a folyamatot, és legyen készenlétben, hogy beavatkozzon, ha az alkalmazás elakad egy ciklusban, vagy rossz irányba halad. Megállíthatja a folyamatot, útmutatást adhat, majd az új utasításokkal folytathatja.

4. A pull request felülvizsgálata és egyesítése

Amikor a Devin AI befejezi a feladatot, létrehoz egy új ágot, és megnyit egy pull requestet a GitHubon az összes változtatással együtt.

Eközben futtasson le egy szabványos kódellenőrzést. Ellenőrizze a szélsőséges eseteket, győződjön meg arról, hogy minden teszt sikeres, és manuálisan vizsgálja meg az összes biztonsági szempontból érzékeny kódot. Eközben a Devin AI válaszolhat a pull requestre érkező visszajelzésekre, és addig ismételheti a munkáját, amíg Ön készen nem áll az egyesítésre.

Tippek a Devin AI jobb eredményeinek eléréséhez

Íme néhány tanulság, amelyet a Devin AI-t hatékonyan használó csapatoktól tanultunk:

Határozza meg az eredményeket megfigyelhető ellenőrzésekkel : Cserélje le a homályos célokat olyan siker/kudarc kritériumokra, mint „tesztek sikeresek”, „az endpoint 400-as hibakódot ad vissza érvénytelen payload esetén”, „nincs új lint hiba” vagy „a p95 késleltetés 20%-kal javul”.

Mindig tartalmazzon ellenőrző hurkot : adja meg Devinnek a pontos parancsokat, amelyeket végre kell hajtania, és hogy milyen a „sikeres” kimenet, hogy ellenőrizhesse a munkát.

Kérjen tervet a megvalósítás előtt : kérje meg, hogy először vázolja fel a megközelítést, az érintett fájlokat, a szélsőséges eseteket és a kockázatokat, hogy biztosan időben felismerje a helytelen feltételezéseket.

Rögzítse a Devint a repo meglévő mintáihoz : Mutasson rá egy hasonló végpontra/összetevőre, és mondja, hogy „tükrözze ezt a struktúrát”, hogy elkerülje az új architektúrák vagy az inkonzisztens stílusok kialakulását.

Refaktorálás ellenőrzése : Adja meg a „minimálisan megvalósítható változást”, és csak akkor engedélyezze a tisztítást, ha az a helyesség érdekében szükséges.

Korlátozza a hatást: Határozza meg, hogy mi nem változhat, például a nyilvános API alakja, az adatbázis sémája, az azonosítási folyamatok vagy a fejlesztőeszközök, hogy a megoldás célzott és biztonságos maradjon.

A Devin AI alkalmazásfejlesztésre való használatának korlátai

A Devin AI-nak is vannak korlátai, amelyeket szem előtt kell tartania. Ezek a következők:

❌ Összetett architektúrával kapcsolatos döntések: A Devin AI kiváló végrehajtó, de nem hoz magas szintű stratégiai döntéseket a rendszer tervezésével kapcsolatban. Ez továbbra is az Ön feladata.

❌ Nagyon homályos követelmények: Világos elfogadási kritériumok hiányában a Devin AI olyan megoldást hozhat létre, amely technikailag helyes, de az Ön üzleti igényeinek szempontjából kontextusban helytelen.

❌ Újszerű vagy csúcstechnológiás keretrendszerek: A Devin AI tudása hatalmas, de nem végtelen. Ha teljesen új vagy kevéssé ismert könyvtárral dolgozik, előfordulhat, hogy nehezen talál releváns dokumentációt.

❌ Biztonsági szempontból kritikus kód: A hitelesítéssel, engedélyezéssel és adatkezeléssel kapcsolatos kódokat mindig emberi szakértőnek kell manuálisan ellenőriznie.

❌ Hosszú futásidejű munkamenetek: Nagyon nagy, összetett feladatok esetén a Devin AI elérheti a kontextus korlátait, vagy gondos munkamenet-kezelést igényelhet a feladat elvégzéséhez.

Hogyan kezelje a Devin AI projekteket a ClickUp-ban

Egy olyan AI-ügynök használata, mint a Devin, olyan káoszt eredményez, amellyel korábban nem számolt. Ez az AI-terjedés, amikor az ügynök munkája eszközök és lapok között oszlik meg, amíg drágává, duplikálttá és kockázatosvá nem válik.

Egy napon a feladat a Devin felhasználói felületén jelenik meg, a döntések a csevegésben rejtőznek, az igazság pedig egy GitHub pull requestben van elrejtve. A csapatod végül egész nap kontextusváltással foglalkozik, csak hogy alapvető kérdésekre válaszoljon!

Ekkor sokan áttérnek a ClickUp-ra. A világ első konvergált AI munkaterületeként a ClickUp egy helyen biztosítja az ügynökök által vezérelt mérnöki munka teljes életciklusának kezelését, beleértve a specifikációkat, a végrehajtási terveket, a feladatokat, a jóváhagyásokat és az ellenőrzési nyomvonalat. Nézzük meg, hogyan:

Egységesítse az összes Devin-kérelmet egyetlen felvételi dokumentummal

Elsősorban a ClickUp Docs segítségével kell egységesítenie az összes kérést. Más szavakkal, használjon egy ismétlődő Doc sablont minden Devin AI-n végzett művelethez, így a tényleges specifikációk soha nem rekednek meg egy csevegési szálban vagy nem vesznek el a GitHub pull requestben.

A ClickUp Docs segítségével minden kérést szabványosítson egy ismételhető felvételi sablonnal

A ClickUp Docs strukturált, navigálható dokumentumok, amelyeket oldalakkal és aloldalakkal hozhat létre. Ez azt jelenti, hogy egy egyetlen Devin-projekt mindent tartalmazhat a kezdeti brief-től a szélsőséges esetekig és a promptokig, anélkül, hogy görgetési rémálommá válna. A hosszú dokumentumokat tartalomjegyzékkel és összecsukható szakaszokkal könnyen áttekinthetővé teheti, és a tartalom terjedelmének változásával átstrukturálhatja a tartalmat.

Ez azt jelenti, hogy az adatbevitel minden alkalommal konzisztens és ellenőrizhető lehet, például:

Mi a pontos változás, és hogyan néz ki a végeredmény?

Melyik repo útvonalakon kell a Devinnek működnie, és melyik fájlt kell tükröznie a mintákhoz?

Mi nem változhat, például az API alakja, az azonosítási folyamat vagy a sémák?

Melyek az elfogadási kritériumok és a siker ellenőrzéséhez szükséges pontos parancsok?

Melyek az ismert szélsőséges esetek, teljesítménykorlátozások és biztonsági megjegyzések?

Amikor pedig a dokumentum cselekvéssé válik, csak jelölje ki a szöveget, és hozzon létre belőle ClickUp feladatokat, amelyek tökéletesen alkalmasak a „nyitott kérdések” és a „visszajelzések áttekintése” saját munkatételekké alakítására.

Kattintson a ClickUp Docs-ból a ClickUp Tasks-ra

A ClickUp Super Agents segítségével méretezheti és irányíthatja a projekt megvalósítását

Amikor több csapatban is elkezded használni a Devin AI-t, a probléma már nem az, hogy „Végigcsináltuk-e?”, hanem az operatív ellenőrzés. Ez azt jelenti, hogy az ügynökök munkáját a szabványoknak megfelelően kell tartani, a jóváhagyásokat érvényesíteni kell, és az eredményeket manuális ellenőrzés nélkül kell igazolni.

Ehhez (és még sok máshoz) használja a ClickUp Super Agents szolgáltatást. Ezek AI-alapú csapattársak, amelyek több lépésből álló munkafolyamatokat futtathatnak a munkaterületén, nem csak egyetlen, szabályalapú műveleteket. Ezek alapvetően a saját AI-munkatársai, akik a nap 24 órájában aktívak.

Futtasson több lépésből álló munkafolyamatokat a nap 24 órájában, AI-alapú csapattársakkal a ClickUp Super Agents segítségével

Használja a Super Agents szolgáltatást a Devin AI-val kapcsolatos magasabb rendű operatív feladatok elvégzéséhez, például:

A Devin projekt futtatása előtt érvényesítse a minőségi kapukat azáltal, hogy ellenőrzi, hogy a bevitt dokumentum tartalmaz-e elfogadási kritériumokat, korlátozásokat és ellenőrzési parancsokat.

A kockázatos változtatásokat a megfelelő jóváhagyási folyamaton keresztül vezesse át, hogy a biztonsági és platform-ellenőrzések a tervek szerint történjenek.

Készítsen ellenőrizhető „felülvizsgálati csomagot” minden GitHub pull requesthez, amely tartalmazza a változásokat, a tesztelési módszert és a még jóváhagyásra váró elemeket.

Hozzon létre automatikus nyomonkövethetőséget, mivel a Super Agent tevékenységét a Super Agents Audit Logban lehet áttekinteni hibaelhárítási és ellenőrzési célokra.

Kódoló ügynökök létrehozása a ClickUp Codegen segítségével

Ha tetszik a Devin AI ötlete, de nem szeretne még egy termék fejlesztésével foglalkozni, használja a ClickUp Codegen alkalmazását. A ClickUp Codegen egy AI fejlesztői csapattag, amely feladatok elvégzésével, funkciók fejlesztésével, kóddal kapcsolatos kérdések megválaszolásával és termeléskész pull requestek létrehozásával segít.

Ami még jobbá teszi, az a munkafolyamat alakja. A Devin AI-tól eltérően, amely a jegy-tervezés-tesztelés-PR ciklust követi, a Codegen másképp működik a ClickUp-ban.

Autonóm AI-ügynökként működik, amely képes:

Olvassa el a feladatleírásokat és a teljes kontextust (beleértve a dokumentumokat, megjegyzéseket, mellékleteket)

Készítsen kiváló minőségű, termeléskész kódot természetes nyelvű utasítások vagy feladatleírások alapján.

Funkciók fejlesztése, hibák javítása vagy változtatások végrehajtása

Hozzon létre és nyisson meg pull requesteket (PR-eket) a Git repo-jában.

Válaszoljon a kóddal kapcsolatos kérdésekre

Integrálja a GitHubbal a ClickUp Integrations segítségével

A GitHub-bal párosított ClickUp integrációk segítségével közvetlenül összekapcsolhatja a commitokat, ágakat és pull requesteket egy ClickUp feladattal, és a feladatból belátja az adott tevékenységet. Emellett támogatja a gazdag link-előnézeteket is, amikor valaki GitHub-linket illeszt be egy feladatba, csevegésbe vagy dokumentumba.

Kössön össze GitHub-commiteket és pull requesteket feladatokkal, és tekintse meg a linkeket a Chat és a Docs alkalmazásokban a ClickUp Integrations segítségével

És hogy a kapcsolódási súrlódás alacsony maradjon, csapata hivatkozhat a ClickUp Task ID-re a commit üzenetekben, ágnevekben vagy pull requestekben olyan formátumok használatával, mint #{task_id} vagy CU-{task_id}, így a tevékenység a megfelelő helyen jelenik meg, manuális másolás-beillesztés nélkül.

Szerezze meg ClickUp feladatazonosítóját PR-ekben, ágnevekben és commit üzenetekben

Ráadásul a ClickUp támogatja a GitHub által kiváltott automatizálásokat. Röviden: miután a kód összekapcsolásra került, automatikusan áthelyezheti az állapotokat, értesítheti a felülvizsgálókat, vagy elindíthatja a következő lépéseket a GitHub eseményei alapján.

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp egy AI asztali kiegészítővel is ellátja Önt, amelyet a mai hibás munkafolyamatokhoz fejlesztettek ki : ClickUp Brain MAX. A Brain MAX segítségével nem kell többé a lapok között válogatnia, hanem egy helyen kereshet a munkaalkalmazásokban és az interneten, természetes kérdéseket használva, ugyanúgy, ahogyan egy kollégájától kérdezné. Tartalmazza a Talk-to-Text funkciót is, így gyorsan rögzítheti gondolatait, és azokat használható munkává alakíthatja anélkül, hogy lassítania kellene a gépelés miatt. Néhány hatékony módszer, ahogyan a csapatok nap mint nap használják: Találja meg a legújabb specifikációkat, döntéseket vagy frissítéseket anélkül, hogy át kellene kutatnia a szálakat.

Ha csak egy kulcsszóra emlékszik, akkor a csatlakoztatott alkalmazásokból, például a GitHubból vagy a Google Drive-ból, előhívhatja a megfelelő fájlt.

Kérdezze meg, ki min dolgozik, majd ugorjon közvetlenül az alapul szolgáló feladatra vagy dokumentumra.

Használja a Chrome-bővítményt , hogy összefoglalja és feldolgozza a böngészőben olvasottakat anélkül, hogy kontextust kellene váltania.

A ClickUp segítségével ne csak a kódot, hanem a munkafolyamatot is szállítsa!

Az autonóm kódoló ügynökök gyorsan a szoftverek fejlesztésének részévé válnak. Azok a csapatok, amelyek megtanulják, hogyan kell velük jól együttműködni, gyorsabban szállítanak, magabiztosabban iterálnak, és több teret adnak a fejlesztőknek az olyan magas értékű, kreatív problémák megoldására, amelyekben az emberek a legjobban teljesítenek.

De van egy még nagyobb előnye a „gyorsabb kódolásnak”. Az egész fejlesztési életciklus átláthatóbbá válik.

Ezt és még többet is megtehet a ClickUp segítségével. Használja a ClickUp Codegen alkalmazását, ha olyan AI kódoló ügynökre van szüksége, amely segít a munka megvalósításában és szállításában. Párosítsa a ClickUp AI ügynökökkel és a ClickUp integrációs erőművével, hogy PR-eket, problémákat, dokumentumokat, jóváhagyásokat és kiadási ellenőrzőlistákat egy helyen összekapcsolhasson.

GYIK

A Devin olyan nyelveket támogat, mint a Python, a JavaScript, a TypeScript és a Go, valamint olyan népszerű keretrendszereket, mint a React, a Node.js, a Django és a Flask. A legfrissebb listát mindig a Devin hivatalos dokumentációjában érdemes ellenőrizni, mivel a funkciói folyamatosan fejlődnek.

A Devin AI alternatívái között megtalálható a ClickUp, amely az ügynöki kódolást párosítja a csapatok által általában nagy léptékben igényelt vezérlő réteggel – a Codegen feladatok elvégzésére, funkciók fejlesztésére, kóddal kapcsolatos kérdések megválaszolására és termeléskész pull requestek generálására képes a ClickUp-on belül, míg a Super Agents szabályozott, több lépésből álló munkafolyamatokat ad hozzá engedélyekkel és ellenőrizhetőséggel. Egyéb, megérdemel egy pillantást érdemlő lehetőségek közé tartozik az OpenHands (nyílt forráskódú felhőalapú kódoló ügynökök) és az SWE-agent (egy nyílt forráskódú ügynök, amely önállóan javítja a problémákat a valódi GitHub-repozitóriumokban), valamint könnyebb ügynöki IDE útvonalak, attól függően, hogy mennyire önálló legyen a hurok.

A Devin AI árazása három szintből áll: Core: fizetés használat alapján, 20 dollártól Team: 500 dollár/hó Enterprise: egyedi árazás. Az árakat azonban érdemes újraellenőrizni a hivatalos weboldalon, mivel azok idővel változhatnak.