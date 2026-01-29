ClickUp blog

Hogyan használtam a ClickUp csevegést és az AI ügynököket, hogy véget vessek ügyfelünk kommunikációs túlterhelésének

Uriel Asamoah
Uriel AsamoahProject Management Consultant, IPM
2026. január 29.

Napi káosz, állandó pingelések és kommunikációs túlterhelés. Ha ez a mai csapatod valóságára is igaz, hidd el, nem vagy egyedül (különösen, ha távoli munkát végzel!).

A tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapatkommunikációban. Munkaidejük közel 60%-át azonban ezeknek az eszközöknek a váltogatásával és információkereséssel töltik.

A kihívás: a kommunikációs túlterhelés kezelése

Néhány hónappal ezelőtt egy távoli ügyfél fordult az IPM Software csapatához azzal, amit ők „kommunikációs tűzijátéknak” neveztek.

Uriel Asamoa vagyok, projektmenedzser az IPM Software-nél, ahol elosztott csapatok számára végzünk ClickUp-bevezetéseket. Amikor ez az ügyfél először felvette velünk a kapcsolatot, a napi kommunikációjuk a következőképpen nézett ki:

  • A Slack szálak tele vannak hibajelentésekkel
  • WhatsApp üzenetek, amelyek minden órában (beleértve az éjszakai 11 órát is) SOP-kat kérnek
  • Végtelen e-mail láncok, amelyek olyan hosszúak, hogy „könyvek is lehetnének, fejezetekkel”.

A fontos döntések, frissítések és kérések elsüllyedtek a különböző eszközök között. A vezetők nem látták a teljes képet. A csapat tagjai úgy érezték, hogy elárasztják őket az értesítések. Projektmenedzserként éreztem, milyen nehéz volt a saját projektmenedzsereiknek megérteni, mi is történik valójában.

A megoldás: a belső kommunikáció központosítása és automatizálása

Ahelyett, hogy újabb eszközt adtam volna a halomhoz, éppen ellenkezőleg, azt javasoltam, hogy az összes kommunikációt helyezzék át oda, ahol már eddig is zajlott a munkájuk: a ClickUpba.

A ClickUp közösség webináriumán bemutattam, hogyan használtam a ClickUp Chat és a Super Agents alkalmazásokat, hogy alapjaitól újjáépítsem a csapat kommunikációs rendszerét.

Az eredmény? Kevesebb megbeszélés, kevesebb „Hol is van az a link?” kérdés és nulla elveszett támogatási kérelem.

A munka szétszóródásától a konvergenciáig
A ClickUp segítségével lépjen át a munkaterületek szétszóródásáról a konvergenciára

Hadd osszam meg Önökkel, hogyan csináltuk!

A munkafolyamat: három ClickUp AI szuperügynök, akik a belső kommunikáció 90%-át bonyolítják le

Ma ez a csapat a ClickUp Chatben kezdi és fejezi be a napját.

Segítettem nekik három egyszerű, de hatékony Super Agent létrehozásában a ClickUp-ban, amelyek most a belső kommunikáció nagy részét kezelik:

  1. A Daily Ops Reminder agent, amely felváltja a szétszórt standup frissítéseket
  2. Egy Internal Answers ügynök, aki a ClickUp wikiből közvetlenül lekérdezi az SOP-kat és a szabályzatokat.
  3. Egy támogatási jegykezelő, amely a csevegőüzeneteket teljes értékű támogatási feladatokká alakítja

Minden ügynök egy egyszerű elképzelésen alapul: ha a munka már a ClickUp-ban van – projektek, dokumentumok, SOP-k, feladatokakkor a munkával kapcsolatos kommunikációnak is ott kell történnie.

Ez tükrözi a munkaterület-terjedésről alkotott véleményemet: az eszközök közötti váltás költségei nem csak az időpazarlás és az értesítések túlterhelése, hanem a kontextus elvesztése és a lassabb döntéshozatal is.

📮 ClickUp Insight: Képzelje el, hogy hetente akár 3 órát is elveszíthet – csak a döntésekre várva. Ez a valóság 38% -a alkalmazottaknak. 👀A ClickUp segítségével olyan munkafolyamatokat tervezhet, amelyek biztosítják a folyamatosságot: automatikus jóváhagyások, szerepkörökön alapuló feladatirányítás és valós idejű haladáskövetés. Nincs többé időpazarlás a következő lépésen való töprengéssel, csak folyamatos haladás, minden egyes lépésnél.

1. ügynök: Napi összehangolási rituálé a ClickUp Chatben

A ClickUp találkozók hatékonyságáról készült felmérés eredményei azt mutatják, hogy egy 100 fős szervezetben a tudásmunkások hetente közel 308 órát tölthetnek találkozókon!

Az első dolog, amit megpróbáltam megoldani, a napi összehangolás volt. Ezt úgy akartam megtenni, hogy nem szerveztem további megbeszéléseket, és egyúttal csökkentettem a csapat által használt eszközök számát.

Mert amikor a frissítéseid fele a Slackben, fele a WhatsAppban, és néha egy e-mailben jelennek meg, akkor a világosság sehol sem található. Mi a rosszabb? Végül teljesen kihagyod a frissítéseket, mert minden rendezetlennek tűnik.

Így együtt dolgoztunk velük, hogy ezt a zűrzavart egyetlen rituáléval helyettesítsük a ClickUp Chat-en belül: egy napi műveleti emlékeztető ügynök.

kommunikációs túlterhelés: utánkövető ügynök
Készítsen egyedi, kódolás nélküli Super Agenteket a ClickUpban, hogy egyszerűsítse és felgyorsítsa a mindennapi munkát.

Minden reggel ez az AI-ügynök automatikusan egy rövid, barátságos üzenetet tesz közzé egy erre a célra létrehozott ClickUp Chat csatornán, amelyben mindenkit megkér, hogy ossza meg:

  • Mivel foglalkoztak tegnap?
  • Mit terveznek ma csinálni?
  • Bármilyen akadály áll az útjukban

Mivel minden egyetlen ClickUp Chat szálban található, a vezetők azonnal láthatják az előrehaladást és az akadályokat, anélkül, hogy több eszközt kellene átkutatniuk.

💡 Profi tipp: A kommunikációs túlterhelés csökkentésének leggyorsabb módja, ha nem ismételjük a kontextust. Mivel minden ClickUp Chat csatorna közvetlenül kapcsolódik a projektekhez, listákhoz és feladatokhoz, nincs szükség Slackre a „munka megbeszéléséhez” – mert már a munka részeként beszélgetünk. Minden frissítés kapcsolódik ahhoz, amire hatással van.

Bármely üzenetet ClickUp-feladattá alakíthat (a megfelelő listával és tulajdonossal) közvetlenül a csevegésből, így a csapatnak nem kell átugrania a Slackbe, megnyitnia a Jirát, vagy másolni-beilleszteni a kontextust egy újabb projekteszközbe.

Kommunikáljon csapatával és hozzon létre feladatokat a csevegőablakban a ClickUp Chat segítségével.
Kommunikáljon csapatával és hozzon létre feladatokat a csevegőablakban a ClickUp Chat segítségével.

Összefoglalt standupok másodpercek alatt, nem pedig értekezleteken

Itt jön be a képbe a ClickUp Brain, a ClickUp kontextusfüggő mesterséges intelligencia asszisztense, amely valóban megváltoztatja a játékszabályokat.

A válaszok beérkezése után a ClickUp Brain összefoglalja az egész szálat egy áttekinthető napi összefoglalóban, amelyet a vezetők néhány perc alatt elolvashatnak. Ahelyett, hogy húsz perces értekezletet tartanának, áttekintik a strukturált összefoglalót, amely tartalmazza:

  • Mi történt
  • Mi a terv?
  • Ahol a dolgok megakadtak
Összegezze a beérkező levelek szálakat a ClickUp Brain segítségével: kommunikációs túlterhelés
Összegezze a ClickUp munkaterületén végzett feladatokat a ClickUp Brain segítségével

⚡️ Valós hatás: Miután bevezettük ezt a munkafolyamatot, a vezetői összehangoló értekezlet időtartama körülbelül húsz percről három percre csökkent, egyszerűen azért, mert minden szükséges információ már a ClickUp-ban volt.

Nincs többé emberek üldözése, nincs többé frissítések üldözése, és nincs szükség húsz perces standup-ra.

Nincs többé emberek üldözése, nincs többé frissítések üldözése, és nincs szükség húsz perces standup-ra.

Egy távoli csapat számára, amely már eleve küzdött az értesítésekkel kapcsolatos fáradtsággal, ez önmagában is könnyebbé tette a napi munkát.

Agent 2: Belső válaszadó ügynök, amely közvetlenül a ClickUp wikiből olvas fel

A második ügynök egy olyan általános problémával foglalkozik, amelyet szinte minden implementáció során tapasztalok: az ismétlődő „Hol van…?” kérdésekkel.

Sok más növekvő csapathoz hasonlóan ez a vállalat is ugyanazokat a belső kérdéseket kellett újra és újra megválaszolnia:

  • „Hol van az onboarding útmutató?”
  • „Mi a szabadságolási szabályzat?”
  • „Hogyan nyújtsam be a munkaidő-nyilvántartásomat?”

A válaszok technikailag léteztek, a belső dokumentumokban és az SOP-kban, de senki sem akart utánuk kutatni a napi munkája mellett.

Ezért létrehoztam egy Internal Answers Agent (Belső válaszadó) funkciót a ClickUp Chatben, amely közvetlenül a vállalat ClickUp wikijéből olvas.

Most már senkinek nem kell a vezetőjét zavarnia, hanem bárki megnyithatja a ClickUp Chat alkalmazást, és felteheti a kérdését, például: „Mi a szabadságolási szabályzatunk?” A háttérben az ügyintéző megkeresi a vonatkozó SOP-kat és szabályzatokat a ClickUp Docs alkalmazásban, és a szabályzat világos, tömör összefoglalásával, valamint a legfontosabb részletekkel válaszol.

Szuper ügynökök: kommunikációs túlterhelés
Tegye használhatóvá a munkaterületen található ismereteket a ClickUp Agents segítségével, amely feladatait, dokumentumait és csevegéseit keresi meg Önnek.

⚡️ Valós hatás: A csapattal folytatott beszélgetések alapján becslésük szerint ez az ügynök több mint felére csökkentette az ismétlődő belső kérdéseket. Ez kevesebb zavarást jelent a vezetők számára, és sokkal kevesebb „gyors kérdés” zavarja meg a mély munkát.

🔑 Ha már rendelkezik ClickUp wiki vagy SOP hubbal, ezt a mintát egyszerűen lemásolhatja:

  1. Központosítsa a szabályzatokat, útmutatókat és HR-információkat a ClickUp Docs-ban
  2. Használja a ClickUp Brain és a Super Agents funkciókat, hogy ezeket az információkat közvetlenül a csevegésben jelenítsen meg.
  3. Bátorítsa csapatát, hogy „először az ügynököt kérdezze meg”, mielőtt egy személyhez fordulna.

Ez egy tankönyvi példa arra, hogyan lehet a kontextusfüggő mesterséges intelligenciát felhasználni a meglévő tudás tényleges hasznosítására.

📮 ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megszerezze a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

3. ügynök: A „webhely nem elérhető” üzenetek valódi támogatási jegyekké alakítása

A harmadik ügynök zárja le a kommunikáció és a cselekvés közötti hurkot.

A változtatások előtt a támogatási kérelmek mindenhonnan érkeztek:

  • Egy sürgős hiba jelentkezett a Slack csatornán
  • A WhatsApp üzenet rossz személynek lett elküldve
  • Egy e-mail háromszor továbbításra került, mire a megfelelő címzetthez jutott el.

Nem meglepő, hogy a káoszban körülbelül minden tizedik kérés egyszerűen eltűnt.

Ennek megoldására segítettem a csapatnak létrehozni egy Support Ticket Agent (támogatási jegyügynök) funkciót a ClickUp Chat-en belül.

🔑 Így működik:

  1. Egy csapattag üzenetet küld a ClickUp Chatbe, például:„A belső weboldal nem működik, valaki megnézné?” és csatol egy képernyőképet.
  2. Az AI-ügynök „elolvassa” az üzenetet, mint egy ember, megérti, hogy az egy problémát ír le – nem csak egy kérdést –, és automatikusan létrehoz egy támogatási jegyet a ClickUp-ban.
  3. Az ügynök egyértelmű leírást ír, linket csatol az eredeti csevegőüzenethez, és egy gyors visszaigazolást tesz közzé a szálban, hogy a bejelentő tudja, hogy a bejelentés rögzítésre került.
A ClickUp Super Agents olyan, mint egy mesterséges intelligenciával rendelkező csapattárs, aki segít a munka előrehaladásában.

A csapat szemszögéből nézve ők csak leírják a problémát a csevegésben. A ClickUp AI végzi el a nehéz munkát, és alakítja át az üzenetet strukturált munkává.

⚡️ Valós hatás: Az ügynök bevezetése után a vállalat tíz támogatási kérelemből egyet sem veszített el. Most minden ott található, ahol a munka folyik: a ClickUp-ban.

Ha már nyomon követi a hibákat vagy kéréseket a ClickUp Tasks alkalmazásban, ez a minta a Chat alkalmazást strukturált munka elsődleges eszközévé teszi, ahelyett, hogy csak egy újabb zsákutca kommunikációs csatornává válna.

Miért működik ez a megközelítés: a kommunikáció pontosan ott zajlik, ahol a munka is

A varázslat nem csak az AI-ban rejlik, hanem abban is, hogy a ClickUp-ot választották a munka és a kommunikáció egyetlen központjának.

A beszélgetéseket a ClickUp Chatbe helyezve és ügynökökkel támogatva segítettünk ennek a csapatnak:

  • Szüntesse meg a dokumentumokat kérő Slack-üzeneteket
  • Nincs több késő esti WhatsApp-beszélgetés sürgős ügyekről
  • Cserélje le a szétszórt napi frissítéseket egyetlen, kereshető csevegési szálra!
  • Rögzítse minden támogatási kérést valódi feladatként

Idővel egy egyszerű mottót kezdtem használni annak leírására, amit létrehoztunk:

Amikor a kommunikáció ott zajlik, ahol a munka is, a csapatok anélkül is gyorsabban haladnak, hogy megpróbálnák.

Amikor a kommunikáció ott zajlik, ahol a munka is, a csapatok anélkül is gyorsabban haladnak, hogy megpróbálnák.

Pontosan ez az a fajta átalakulás, amelyet szeretek megvalósítani, amikor a csapatok a ClickUp-ot nem „egy újabb alkalmazásnak”, hanem munkájuk egységes irányító központjának tekintik. Az olyan funkciók, mint a ClickUp Chat, a Docs és az AI-támogatott ügynökök közvetlenül összekapcsolják a belső kommunikációt a feladatokkal, az automatizálással és a jelentésekkel.

Ha kíváncsi arra, hogy más csapatok hogyan használják a ClickUp AI-t és az ügynököket a munkaterhelés elszaporodásának leküzdésére, olvassa el olyan történeteket, mint például hogy az AI konvergencia hogyan oldja meg a munkaterhelés elszaporodását, vagy hogy a vezetők hogyan közelítik meg az AI változáskezelést a ClickUp segítségével.

Búcsúzzon el a kommunikációs túlterheléstől: próbálja ki ezt a saját munkaterületén!

A legfontosabb tanulság? Nincs szükség több eszközre a kommunikációs hiányosságok kijavításához. Csak egy jobb helyre van szükség.

Az ebben a megvalósításban alkalmazott minták segítségével kis lépésekkel kezdhet, majd fokozatosan bővítheti a rendszert:

  1. Kezdje egy összehangolási rituáléval a ClickUp Chatben Hozzon létre egy napi standup vagy ops csatornát Adjon hozzá egy egyszerű AI ügynököt, amely napi emlékeztetőket tesz közzé és összefoglalja a válaszokat
  2. Hozzon létre egy napi standup vagy ops csatornát
  3. Adjon hozzá egy egyszerű AI-ügynököt, amely napi emlékeztetőket küld és összefoglalja a válaszokat.
  4. Alakítsa meglévő dokumentumait belső válaszmotorrá Központosítsa az SOP-kat, irányelveket és útmutatókat a ClickUp Docs-ban Csatlakoztasson egy ügynököt, aki a válaszokat a csevegésbe vonja be, ahelyett, hogy az embereket manuális keresésre kényszerítené
  5. Központosítsa az SOP-kat, irányelveket és útmutatókat a ClickUp Docs-ban
  6. Csatlakoztasson egy ügynököt, aki a válaszokat a csevegésbe húzza, ahelyett, hogy az embereket manuális keresésre kényszerítené.
  7. A problémákat közvetlenül a csevegésből a ClickUp feladatokba irányítsa Döntse el, mely típusú üzenetek váljanak jegyekké (hibák, incidensek, sürgős kérések) Hagyja, hogy egy AI-ügynök automatikusan hozzon létre feladatokat, csatoljon kontextust és nyugtázza a fogadásukat
  8. Döntse el, mely típusú üzenetek váljanak jegyekké (hibák, incidensek, sürgős kérések)
  9. Hagyja, hogy egy AI-ügynök automatikusan hozzon létre feladatokat, csatoljon kontextust és nyugtázza a fogadásokat.
  • Hozzon létre egy napi standup vagy ops csatornát
  • Adjon hozzá egy egyszerű AI-ügynököt, amely napi emlékeztetőket küld és összefoglalja a válaszokat.
  • Központosítsa az SOP-kat, irányelveket és útmutatókat a ClickUp Docs-ban
  • Csatlakoztasson egy ügynököt, aki a válaszokat a csevegésbe húzza, ahelyett, hogy az embereket manuális keresésre kényszerítené.
  • Döntse el, mely típusú üzenetek váljanak jegyekké (hibák, incidensek, sürgős kérések)
  • Hagyja, hogy egy AI-ügynök automatikusan hozzon létre feladatokat, csatoljon kontextust és nyugtázza a fogadásokat.

Ahogy finomítja ezeket a munkafolyamatokat, ugyanazt a változást fogja tapasztalni, mint ügyfelünk: kevesebb eszköz, kevesebb káosz és több idő a feladatok elvégzésére.

Mi az egyetlen dolog, amire szüksége van a kezdéshez? Regisztráljon egy ingyenes ClickUp-fiókra! ✨

Uriel Asamoa projektmenedzser az IPM Software-nél, egy ClickUp implementációs partnernél, amely segít a csapatoknak a világosság, az összehangoltság és az automatizálás elérésében. Szakterülete a ClickUp megoldások kidolgozása, amelyek megszüntetik a kommunikációs káoszt, racionalizálják a napi műveleteket és növelik a termelékenységet – anélkül, hogy további eszközöket kellene bevezetni.

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp