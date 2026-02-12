Hogyan használhatja a Devin AI-t a startupok fejlesztéséhez

Az AI kódolási eszközök azt ígérik, hogy megírják az egész alkalmazást, de itt van a bökkenő: ha nincs rendszer, amely nyomon követi, mit építenek, akkor csak egy problémát cserélünk le egy másikra.

Ez az útmutató végigvezeti Önt a Devin AI startup-fejlesztéshez való használatán, miközben projektjei szervezettek maradnak, csapata összehangoltan dolgozik, és az AI által generált kódja ellenőrzés alatt áll.

Mi az a Devin AI?

A Devin AI egy autonóm AI szoftvermérnök, amelyet a Cognition AI fejlesztett ki. Képes önállóan írni, hibakeresni és telepíteni a kódot az elejétől a végéig. Ne tekints rá kódjavaslat-eszközként, hanem inkább a csapatod junior fejlesztőjeként, aki saját kódszerkesztővel, webböngészővel és parancssori héllel rendelkezik.

Ez az AI-ügynök lenyűgöző eredményeket ért el az SWE-bench tesztjén, amely az AI-k GitHub-ról származó valós szoftverfejlesztési problémák megoldási képességét méri, és a problémák 13,86%-át oldotta meg. Ez a teljesítmény megerősíti hitelességét, mint képzett AI-programozó.

A Devin-t mérnöki csapatok számára tervezték, különösen azoknak a startupoknak, amelyek korlátozott fejlesztői erőforrásokkal rendelkeznek, és amelyeknek fel kell gyorsítaniuk fejlesztési sebességüket és gyorsabban kell szállítaniuk termékeiket.

A startupok számára állandó nyomás nehezedik arra, hogy kis csapattal gyorsan fejlesszenek és iteráljanak. Ez gyakran fájdalmas választáshoz vezet az új funkciók fejlesztése és a hibák kijavítása között, ami technikai adósság felhalmozódásához vezet, ami a fejlesztők idejének 20-40%-át felemészti. A Devin AI segít bővíteni a mérnöki kapacitást felvétel nélkül, automatizálva az ismétlődő kódolási feladatokat, így csapata a nagy hatással bíró munkára koncentrálhat.

A feladatok átadása egy AI-nak azonban új kihívást jelent: hogyan kezelje a munkát? Megfelelő projektmenedzsment rendszer nélkül elveszítheti a rálátást arra, hogy Devin mit épít, ami kontextus-szétszóródáshoz vezet – amikor a csapatok órákat pazarolnak el információk keresésével egymástól független alkalmazásokban és platformokon –, és lehetetlenné teszi a láthatóság fenntartását.

Megoldás: Szüntesse meg a kontextus szétszóródását, és tartsa az AI által generált fejlesztéseket szervezetten, nyomon követhetően és áttekinthetően egy olyan konvergens munkaterületen, mint a ClickUp.

📮ClickUp Insight: A kontextusváltás csendesen rontja csapata termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik. Mi lenne, ha megszüntethetné ezeket a költséges zavarokat? A ClickUp egyetlen, egyszerűsített platformon egyesíti a munkafolyamatokat (és a csevegést). Indítsa el és kezelje feladatait csevegés, dokumentumok, táblák és más eszközök segítségével, miközben az AI-alapú funkciók biztosítják a kontextus összekapcsolását, kereshetőségét és kezelhetőségét!

Mit tehet a Devin AI a startup csapatokért?

A startupok folyamatos versenyben állnak az idővel, és a korlátozott mérnöki csapat komoly akadálynak tűnhet. Egyszerre próbál MVP-t építeni, hibákat kijavítani és megakadályozni, hogy a hátralék túlcsorduljon. Ez a erőforrások túlterhelése lassítja a piacra lépés idejét és a fejlesztők kiégéséhez vezethet.

A Devin AI kiválóan alkalmas jól meghatározott, ismételhető feladatok elvégzésére, amelyek egyébként a fejlesztők értékes idejét vennék igénybe. Erőteljesítőként működik, elvégzi a monoton munkát, így a csapat az innovációra koncentrálhat.

Íme a legfontosabb módszerek, amelyekkel a startupok versenyképességüket növelhetik ezzel az AI szoftvermérnökkel: 🛠️

Építsen és telepítsen MVP-ket végpontok között

A minimálisan életképes termék (MVP) piacra dobása elengedhetetlen a startup ötletének validálásához, de ez hónapokig tartó fejlesztési munkát igényelhet. Ez a késedelem azt jelenti, hogy pénzt éget el, és lehetőséget ad a versenytársaknak, hogy felzárkózzanak.

A Devin képes egy alkalmazást részletesen leíró utasítás alapján a semmiből felépíteni egy működőképes prototípust, ezzel jelentősen lerövidítve a ciklust.

A munkafolyamat egyszerű: a Devin beállítja a fejlesztési környezetet, megírja a szükséges kódot, futtatja a teszteket a funkcionalitás biztosítása érdekében, és akár az alkalmazást is üzembe helyezheti. Ez lehetővé teszi, hogy valódi felhasználói visszajelzéseket kapjon napok vagy hetek alatt, nem pedig hónapok alatt.

Íme néhány példa az MVP-kre, amelyeket a Devin képes létrehozni:

Webalkalmazások: céloldalak, felhasználói irányítópultok és egyszerű CRUD (Create, Read, Update, Delete – létrehozás, olvasás, frissítés, törlés) alkalmazások általános keretrendszerek használatával.

API-integrációk: eszközök harmadik féltől származó szolgáltatások csatlakoztatásához vagy belső adatcsatornák építéséhez

Belső eszközök: Adminisztrációs panelek a felhasználók kezeléséhez, jelentési műszerfalak és szkriptek a belső folyamatok automatizálásához.

💡 Profi tipp: A Devin a legjobban egyértelmű, részletes specifikációkkal működik. A homályos utasítások kiszámíthatatlan eredményekhez vezetnek. Ennek elkerülése érdekében szükség van egy rendszerre a követelmények meghatározásához és nyomon követéséhez. Teljes áttekintést kaphat arról, hogy mit épít a Devin, ha a ClickUp-ban részletes feladatokat hoz létre minden egyes funkcióhoz.

Automatizálja a hibajavításokat és a felhalmozódott munkákat

Sok startup számára a hibajegyzék állandó stresszforrás. Gyorsabban növekszik, mint amennyire a csapat képes csökkenteni, ami hibás termékhez és növekvő technikai adóssághoz vezet. A fejlesztők kénytelenek választani a régi problémák kijavítása és az új, bevételt generáló funkciók fejlesztése között.

A Devin önállóan képes a felhalmozódott problémákat osztályozni. Meg tudja határozni a hiba kiváltó okát, megírja a javításhoz szükséges kódot, és a megoldást pull requestként elküldi a GitHubba, hogy a csapata áttekintse.

Ez ideális a gyakori elmaradt feladatok kezeléséhez, például:

Függőségi frissítések: elavult csomagok frissítése és az esetleges kompatibilitási problémák megoldása.

Tesztelési hibák: diagnosztizálja, miért nem sikerül egy teszt, és hajtsa végre a javítást, hogy a tesztcsomag ismét sikeres legyen.

Kisebb UI hibák: stílusproblémák kijavítása, megszakadt linkek javítása vagy különböző eszközökön megjelenő megjelenítési problémák megoldása.

💡 Profi tipp: Míg a Devin javasolja a javítást, egy emberi mérnöknek mindig át kell nézni a kódot, mielőtt összevonják. Egyszerűsítse az egész folyamatot az ismétlődő lépések automatizálásával a ClickUp Automations segítségével. Tartsa a munkafolyamatot zökkenőmentesnek és átláthatónak azáltal, hogy automatikusan hozzárendeli a hibával jelölt feladatokat a Devinhez, és frissíti az állapotokat a ClickUp Automations segítségével.

Kezdje el kezelni a kódmigrációkat és a refaktorokat

A nagyszabású kódbázis-változások, mint például a keretrendszer frissítései vagy az API-migrációk, gyakran unalmasak, időigényesek és kockázatosak. Egy kis startup csapat számára ezek a projektek hetekre felboríthatják a termék ütemtervét. Ez egy másik terület, ahol a Devin jelentős előnyt jelenthet.

A jól meghatározott refaktorálási feladatokat átadhatja a Devinnek, amely megtanulja a kódbázis mintáit, és a változtatásokat következetesen alkalmazza több száz fájlban. Ezáltal a tapasztalt fejlesztőknek több idejük marad a komplexebb architektúrális kihívásokra koncentrálni.

A Devinhez kapcsolódó gyakori migrációs feladatok:

Nyelv vagy keretrendszer frissítések: Kódbázis áttelepítése Python 2-ről 3-ra vagy React osztálykomponensek funkcionális komponensekké alakítása

API-migrációk: az alkalmazáson belül az elavult API-végpontok összes példányának frissítése

Kódstílus érvényesítése: új linting szabályok vagy formázási szabványok következetes alkalmazása az egész kódbázisra.

💡 Profi tipp: Szerezzen áttekinthető, magas szintű képet a migráció előrehaladásáról, és gondoskodjon arról, hogy a refaktorálás során semmi ne maradjon ki, az egyes migrációs lépések nyomon követésével a ClickUp Custom Fields segítségével.

Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan segíthetnek az AI-ügynökök a fejlesztési folyamatok méretezésében:

Hogyan működik a Devin AI?

Könnyű az AI kódolási eszközöket „fekete doboznak” tekinteni, ami nyugtalanító lehet, ha rájuk bízza a kódbázisát. A Devin működésének megértése segít a folyamat demisztifikálásában, és lehetővé teszi a feladatok hatékonyabb strukturálását. Az egyszerű kódkiegészítő eszközökkel ellentétben a Devin egy valódi AI-ügynök, amely hozzáfér a saját sandbox fejlesztési környezetéhez.

Ez azt jelenti, hogy nem csak kódot javasol, hanem aktívan dolgozik is rajta. Az architektúra három kulcsfontosságú összetevőből áll, amelyek lehetővé teszik, hogy úgy működjön, mint egy emberi fejlesztő.

Tervezés és érvelés: Mielőtt bármilyen kódot írna, a Devin logikai lépéssorozatra bontja a feladatot. Ezután elmagyarázza Önnek a tervét, így Önnek lehetősége van áttekinteni a megközelítést és visszajelzést adni.

Eszközhasználat: A Devin saját eszközkészlettel rendelkezik, amely tartalmaz egy kódszerkesztőt a fájlok írásához és módosításához, egy terminált a parancsok futtatásához és egy webböngészőt a dokumentáció kereséséhez. Ez lehetővé teszi számára olyan komplex feladatok elvégzését, amelyekhez nem csupán kódgenerálás szükséges.

Verziókezelés: Az AI-ügynök közvetlenül integrálódik a GitHubba, hogy ágakat hozzon létre, változtatásokat rögzítsen és pull requesteket nyisson meg. A szabványos fejlesztési gyakorlatokat követi, így munkája könnyen áttekinthető és összevonható.

A Devin egy „human-in-the-loop” modell alapján működik. Autonóm módon végzi el a feladatokat, de kritikus ellenőrzési pontokon szünetet tart, és megvárja az Ön jóváhagyását. Ez biztosítja, hogy mindig Önnek legyen az utolsó szó. Idővel tanul az Ön dokumentációjának elolvasásával és a kódbázisának feltárásával, alkalmazkodva a csapata sajátos mintáihoz és szabványaihoz.

📚 Olvassa el még: Hogyan válasszuk ki a kód-együttműködési platformokat?

Hogyan kezdjünk el a Devin AI használatával?

a Devin AI segítségével

Egy olyan hatékony új eszköz, mint a Devin integrálása a startup munkafolyamatába hatalmas vállalkozásnak tűnhet. Aggódhat a bonyolult beállítás, a jogosultságok kezelése vagy az eszköz meglévő rendszerével való összeférhetősége miatt. A zavaros bevezetési folyamat időpazarláshoz és egy senki által nem használt eszközhöz vezethet.

A jó hír, hogy a Devin használatának megkezdése strukturált folyamat. A megfelelő bevezetés az alapja a hatékony AI-támogatott fejlesztésnek.

Regisztráljon és válasszon egy csomagot!

Először létre kell hoznia egy fiókot a Cognition AI platformon. A Devin csomagjai általában a felhasználás mennyisége alapján vannak kialakítva, és különböző szintek állnak rendelkezésre attól függően, hogy mennyit szándékozik használni. A modell munkamenet-alapú, ami azt jelenti, hogy a feladatok egy bizonyos mennyiségű számítási időt igényelnek.

Startupok számára célszerű kisebb tervvel kezdeni. Így kipróbálhatja a különböző munkafolyamatokat és megismerheti a használati szokásait, mielőtt nagyobb, drágább tervre váltana.

Miután létrehozta fiókját, a következő lépés a Devin összekapcsolása a fejlesztési ökoszisztémájával. A legfontosabb integráció a GitHub-bal történik. Ehhez telepítenie kell a Devin GitHub alkalmazást, és hozzáférést kell biztosítania a kívánt tárolókhoz. Olvasási/írási jogosultságot kell adnia neki, hogy ágakat hozhasson létre és pull requesteket nyithasson.

A Devin-t más eszközökhöz is csatlakoztathatja a munkafolyamatok zökkenőmentesebbé tétele érdekében.

GitHub: Telepítse az alkalmazást, válassza ki, melyik tárolókhoz férhet hozzá a Devin, és konfigurálja az ágak engedélyeit a fő ágak védelme érdekében.

Slack: Csatlakoztassa fiókját, hogy valós idejű értesítéseket kapjon a Devin előrehaladásáról és arról, amikor a pull requestek készen állnak a felülvizsgálatra.

Projektmenedzsment: Kapcsolja össze a Devint a problémakezelő rendszerével a feladatok egyszerű kiosztása érdekében.

Az új eszközök hozzáadásának legnagyobb kockázata egy újabb információs szilo létrehozása. Ennek elkerülése érdekében centralizálja az összes fejlesztési munkát – mind az ember által, mind az AI által generáltakat – egy helyen. A GitHub integráció segítségével automatikusan kapcsolja össze a pull requesteket és a commiteket a ClickUp feladataival. Amikor a Devin megnyit egy PR-t, a megfelelő feladat azonnal frissül, így megszűnik a kód és a projektterv közötti kontextus szétaprózódása.

A ClickUp integrálódik a GitHubbal

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkában. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány vagy a biztonsági aggályok. De mi lenne, ha az AI be lenne építve a munkaterületébe, és már eleve biztonságos lenne? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense teszi ezt lehetővé. Megérti a közönséges nyelven megfogalmazott utasításokat, megoldva mindhárom AI-bevezetéssel kapcsolatos aggályt, miközben összekapcsolja a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!

Az első feladata a Devin AI-val

Egy hatalmas projektbe belevágni frusztrációhoz vezet. Az első feladatod a Devinnel kicsi, jól meghatározott és alacsony kockázatú legyen. Ez segít neked és a csapatodnak megérteni a munkafolyamatot, a képességeket és a korlátokat anélkül, hogy elrontanád a sprintet.

Jó első feladatok lehetnek például egy függőség frissítése, egy nagyon egyszerű funkció hozzáadása vagy egy jól dokumentált hiba kijavítása. A cél a tanulás, nem pedig a legnagyobb mérnöki kihívás azonnali megoldása.

Írjon hatékony promptot

A Devin munkájának minősége közvetlenül összefügg a prompt minőségével. A homályos utasítások időpazarláshoz és kiszámíthatatlan eredményekhez vezetnek. Egy jó prompt minden szükséges információt megad a Devinnek a sikerhez, mindenféle kétértelműség nélkül.

Egy hatékony prompt négy fő részből áll:

Kontextus: Röviden magyarázza el, hogy mit csinál a kódbázis, és adjon meg minden releváns háttérinformációt.

Feladat: Írja le világosan és egyszerűen, hogy milyen konkrét lépéseket szeretne, hogy Devin tegyen.

Korlátozások: Sorolja fel az összes követendő követelményt, szabványt vagy korlátozást.

Siker kritériumok: Határozza meg pontosan, hogy mit jelent a „kész”, hogy ellenőrizhesse az eredményt.

Például a „Javítsd ki a bejelentkezési hibát” típusú homályos utasítás helyett sokkal jobb lenne a következő: „Javítsd ki azt a bejelentkezési hibát, amelynek következtében a felhasználók üres képernyőt látnak a helyes hitelesítő adatok megadása után. A probléma az auth. js fájlban található. Adj hozzá hiba kezelést, és jeleníts meg felhasználóbarát üzenetet, ha az API-hívás sikertelen.”

💡 Profi tipp: Könnyítse meg mindenki számára a Devinnek történő helyes munkakiosztást azáltal, hogy prompt sablonokat hoz létre és tárol a ClickUp Docs-ban, és azokat közvetlenül a feladatokhoz kapcsolja.

Tekintse át Devin tervét és érvelését!

Mielőtt a Devin megkezdené a kódolást, bemutatja Önnek a tervét. Ez egy kritikus ellenőrzési pont az emberi felügyelet számára. Ez az Ön lehetősége, hogy felismerje az esetleges félreértéseket, mielőtt azok rossz kóddá válnának.

A terv áttekintésekor keresse meg a logikus lépéseket, a helyes fájlazonosítást és a csapat szabványainak megfelelő megközelítést. Ha valami nem stimmel, visszajelzést adhat és megkérheti a Devint, hogy módosítsa a tervét. Az érvelés nyomon követése megmagyarázza, miért hoz bizonyos döntéseket, így értékes betekintést nyerhet a folyamatába.

💡 Profi tipp: Tartson nyilvánvaló ellenőrzési nyomon követhetőséget minden AI-támogatott munkáról azáltal, hogy dokumentálja a tervfelülvizsgálatokat a ClickUp Task Comments-ben. Ezzel létrehoz egy történeti nyilvántartást minden visszajelzésről és jóváhagyásról, ami felbecsülhetetlen értékű a minőség-ellenőrzés és a későbbi hibakeresés szempontjából. Gondoskodjon arról, hogy megjegyzéseit mindenki lássa, azáltal, hogy a megjegyzéseket közvetlenül a feladatokhoz rendeli a felhasználókhoz, és gyorsan áttekintheti a hozzárendelt megjegyzéseket egy ellenőrzőlistán.

Jóváhagyja a pull requestet

Miután a Devin befejezte a munkát, megnyit egy pull requestet a GitHubon, amely tartalmazza a kódváltozásokat, az általa írt új teszteket és a dokumentációt. Ebben a szakaszban a szokásos kódfelülvizsgálati folyamat veszi át a szerepet. Az AI által generált kódot ugyanolyan gondosan kell vizsgálni, mint az ember által írt kódot.

A felülvizsgálat során ellenőrizze a következőket:

Kódminőség: A kód megfelel a csapat stílusúti mutatóinak és a bevált gyakorlatoknak?

Tesztelési lefedettség: Devin hozzáadott vagy frissített teszteket a változások érvényesítéséhez?

Dokumentáció: A pull request leírása egyértelmű, és vannak-e megjegyzések, ahol szükséges?

Ha elégedett, jóváhagyhatja és egyesítheti a PR-t. Itt jön jól az integrált rendszer.

💡 Profi tipp: Tartsa projekt tábláját tökéletesen szinkronban manuális erőfeszítés nélkül azáltal, hogy automatikusan frissíti a feladat státuszát „Kész” állapotra, amikor egy pull requestet egyesít a ClickUp GitHub integrációval.

A Devin AI startup-munkafolyamatokban való használatának legjobb gyakorlata

Ha csak úgy hozzáférést ad a csapatának egy hatékony AI eszközhöz, anélkül, hogy megadná a használati utasítást, az káoszhoz vezethet. Végül hibás kód kerülhet a termelésbe, vagy a fejlesztők időt pazarolhatnak az AI hibáinak kijavítására. Ennek elkerülése érdekében világos legjobb gyakorlatokat kell kidolgoznia arra vonatkozóan, hogy a csapata hogyan dolgozzon a Devinnel. ✨

Kezdje kicsiben: Kezdje alacsony kockázatú, nem kritikus feladatokkal, hogy csapata megismerje a Devin erősségeit és megtanulja, hogyan kell hatékony utasításokat írni.

Határozzon meg egyértelmű elfogadási kritériumokat : a Devin akkor működik a legjobban, ha konkrét, mérhető követelmények vannak arra vonatkozóan, hogy mit jelent a „kész”. a Devin akkor működik a legjobban, ha konkrét, mérhető követelmények vannak arra vonatkozóan, hogy mit jelent a „kész”.

Tartsa fenn az emberi felügyeletet: mindig kérjen meg egy emberi fejlesztőt, hogy minden pull requestet áttekintsen és jóváhagyjon, mielőtt összevonásra kerülne.

Használja az ágvédelmet: Konfigurálja GitHub-tárolóit úgy, hogy a védett ágakhoz jóváhagyás szükséges legyen, megakadályozva ezzel, hogy a Devin közvetlenül egyesítse a kódot.

Kövesse nyomon az AI munkáját külön: különböztesse meg a Devinnek és az emberi fejlesztőknek kiosztott feladatokat a jobb jelentéskészítés és sebességkövetés érdekében.

Dokumentálja a törzsi tudást: tartsa naprakészen tartsa naprakészen a technikai dokumentációját , hogy a Devin megtanulhassa a kódbázisának sajátos mintáit és szabványait.

Állítson be korlátokat: Határozza meg egyértelműen, hogy a kódbázis mely részeit módosíthatja a Devin, és melyek azok, amelyekhez nem férhet hozzá.

Könnyedén szűrhet és készíthet jelentéseket, biztosíthatja, hogy minden AI által generált PR-t a vezető fejlesztő jóváhagyjon, és az összes technikai dokumentációt és sablonokat egy helyen tárolhatja, ha a ClickUp-ban operacionalizálja a munkafolyamatot.

💡 Profi tipp: Vizualizálja csapata előrehaladását, és hasonlítsa össze az AI és az emberi fejlesztési sebességet, hogy azonosítsa a szűk keresztmetszeteket és a fejlesztési lehetőségeket a ClickUp Dashboards segítségével.

ClickUp műszerfalak AI-alapú frissítésekkel

📚 Olvassa el még: Hogyan használja a ClickUp az egyéni irányítópultokat a valós idejű átláthatóság érdekében?

A Devin AI használatának korlátai

Bár a Devin egy hatékony eszköz, nem varázslatos megoldás. A korlátainak megértése kulcsfontosságú a reális elvárások kialakításához és a frusztráció elkerüléséhez. Ezen korlátok őszinte bemutatása segít csapatának a eszköz hatékony használatában.

Összetett architektúrai döntések: A Devin kiválóan követi a meglévő mintákat, de nem képes magas szintű tervezési döntéseket hozni vagy új rendszert tervezni a semmiből.

Kétértelmű követelmények: A homályos vagy hiányos utasítások kiszámíthatatlan és gyakran helytelen eredményekhez vezetnek.

Újszerű problémamegoldás: A Devin legjobban olyan feladatokkal boldogul, amelyek hasonlóak a korábban már látott problémákhoz. Nehézséget okoz neki az igazán újszerű kihívások megoldása, amelyek kreatív, szokatlan gondolkodást igényelnek.

Biztonsági szempontból kritikus kód: A hitelesítéssel, titkosítással vagy érzékeny adatok kezelésével kapcsolatos feladatokat nem szabad AI-ra bízni.

Rendszerek közötti hibakeresés: A több mikroszolgáltatást vagy infrastruktúra-összetevőt érintő problémák diagnosztizálása gyakran túl bonyolult ahhoz, hogy a Devin egyedül kezelni tudja.

Kontextusablak korlátai: Nagyon nagy és összetett kódbázisok esetén előfordulhat, hogy a Devin nem képes tárolni az összes szükséges kontextust a feladat megfelelő elvégzéséhez.

Ezek a korlátozások még fontosabbá teszik a hatékony projektmenedzsment folyamatot. Szüksége van egy olyan rendszerre, amely biztosítja a feladatok egyértelmű meghatározását, strukturált sablonokat nyújt, és minden fontos ellenőrzési ponton emberi felügyeletet biztosít.

📚 Olvassa el még: Hogyan használhatja a Hugging Face-t az AI bevezetéséhez

Alternatíva a Devin AI-hez a startupok fejlesztéséhez

Bár a Devin kiválóan alkalmas kódgenerálásra, ez csak egy darabja a kirakósnak. A startupoknak átfogó rendszerre van szükségük az összes fejlesztési munka kezeléséhez, nyomon követéséhez és koordinálásához – függetlenül attól, hogy azt ember vagy AI végzi.

A Devin, a GitHub, a Slack és egy különálló projektmenedzsment eszköz egyidejű használata pontosan azt a fajta eszköz- és AI-szétaprózódást eredményezi, amely a csapatok munkáját lassítja: a terv nélküli, felügyelet és stratégia nélküli, egymástól független AI-eszközök elterjedése, ami pénzpazarláshoz és felesleges munkához vezet.

Központosítsa projektmenedzsmentjét, dokumentumait és kommunikációját egy helyen a ClickUp segítségével, hogy megszüntesse ezt a problémát.

Tartsa kéznél a kóddal kapcsolatos jegyzeteket, feladatokat és csevegéseket a ClickUp AI Enterprise Search segítségével

A ClickUp konvergens AI munkaterülete – egy egyetlen, biztonságos platform, ahol a projektek, dokumentumok, beszélgetések és kontextusfüggő AI intelligencia zökkenőmentesen működnek együtt – mindent egybefog, a ClickUp Brain pedig az egész munkaterületen intelligenciát biztosít.

AI-alapú feladat létrehozás: Generáljon részletes feladatleírásokat, alfeladatokat és elfogadási kritériumokat egy egyszerű parancs segítségével a ClickUp Brain segítségével.

Tudásmenedzsment: Azonnali hozzáférés a szükséges kontextushoz a ClickUp Brain segítségével, amely az összes ClickUp Docs dokumentumot, feladatot és megjegyzést átkutatja.

Automatizálási segítség: Időt takaríthat meg azáltal, hogy komplex útválasztási és állapotfrissítési szabályokat állít be természetes nyelv használatával a ClickUp-ban.

Lehetővé teszi a nem technikai háttérrel rendelkező csapattagok számára is, hogy a projekt mélyreható ismerete alapján fejlesztési feladatokat hajtsanak végre – a ClickUp Codegen Agent az AI kódolási képességeit közvetlenül a projektmenedzsment központjába hozza.

Ügyfélszolgálat: alakítsa a támogatási jegyeket valódi javításokká azáltal, hogy az ügyintézők a bejelentett problémák alapján kódmódosításokat generálhatnak.

Termékmenedzserek: alakítsa át a termékigény-dokumentumokat (PRD-ket) működő prototípusokká anélkül, hogy meg kellene várnia a mérnöki ciklusokat.

Mérnöki munka és minőségbiztosítás: automatizálja a tesztcsomagok létrehozását közvetlenül a követelményekből, segítve csapatát a gyorsabb és magabiztosabb szállításban.

Tudjon meg többet a fejlesztési munkafolyamatok automatizálásáról a ClickUp segítségével:

Devin AI alternatívák startup csapatok számára

A Devin egy hatékony autonóm ügynök, de nem ez az egyetlen AI kódolási eszköz a piacon. A startupod számára megfelelő választás attól függ, hogy olyan eszközre van-e szükséged, amely segíti a fejlesztőidet, vagy olyanra, amelynek feladatok delegálhatók.

Íme egy rövid összehasonlítás néhány népszerű kódolási eszközről.

Eszköz Legalkalmasabb Főbb képességek Megfontolandó GitHub Copilot Kódkiegészítés a szerkesztőben Valós idejű javaslatok gépelés közben Az összes fejlesztéshez emberi beavatkozás szükséges. Körző AI-first kódszerkesztés Csevegésalapú kódgenerálás az IDE-ben Még mindig állandó fejlesztői felügyeletre van szükség Replit Agent Gyors prototípusok Böngészőalapú fejlesztési környezet Korlátozott komplex termelési alkalmazásokra Claude/ChatGPT Kódmagyarázat és kódrészletek Beszélgetéses kódsegítség Nincs közvetlen integráció a kódbázisával Devin AI Autonóm feladatvégzés Teljes körű fejlesztés PR-kimenettel Világos, jól meghatározott feladatleírások szükségesek.

A legtöbb alternatíva kódasszisztens, amelynek célja a fejlesztő munkafolyamatának kiegészítése, nem pedig önálló munkavégzés. A Devin kiemelkedik azzal, hogy képes önállóan kezelni teljes feladatokat. Függetlenül attól, hogy melyik eszközt választja, továbbra is szüksége lesz egy robusztus projektmenedzsment platformra az összes munka nyomon követéséhez és koordinálásához.

💡A ClickUp Brain a ClickUp-on belül kódolási partnerként működik.

Kezelje startup-fejlesztési munkafolyamatait a ClickUp segítségével

A Devin AI hatékony módszert kínál a startupok számára a mérnöki teljesítményük megsokszorozására, de a leghatékonyabb akkor, ha jól meghatározott, ismételhető kódolási feladatokra használják, egyértelmű elfogadási kritériumokkal. Az emberi felügyelet nem csak javaslat, hanem elengedhetetlen. Az AI által generált kód ugyanolyan szigorú ellenőrzést igényel, mint az ember által írt kód. Kis, alacsony kockázatú feladatokkal kezdve csapata felépítheti a hatékony prompting és ellenőrzési munkafolyamatokhoz szükséges izomzatot. 🤩

Az AI-támogatott munkafolyamatok kezelése átláthatóságot, koordinációt és egyértelmű folyamatokat igényel. Építsd meg az AI-alapú startupod projektmenedzsment alapjait a ClickUp segítségével. Kezdd el ingyenesen a ClickUp használatát, és egyesítsd az összes fejlesztési munkádat – az ember által és az AI által generáltakat – egy egységes munkaterületen.

Gyakran ismételt kérdések

A Devin egyértelmű specifikációk alapján funkcionális MVP-ket tud készíteni webalkalmazásokhoz, belső eszközökhöz és API-integrációkhoz. Azonban a komplex, újszerű architektúrájú termékek esetében továbbra is előnyös, ha emberi fejlesztők is részt vesznek a tervezésben és a felügyeletben.

A Devin megfelelő működéséhez technikai háttér szükséges, mivel egyértelmű utasításokat kell adnia és meg kell értenie a pull requesteket. A nem technikai háttérrel rendelkező alapítók hatékonyan használhatják a Devint, ha technikai tanácsadóval együttműködve kezelik a kód felülvizsgálatát és felügyeletét.

A Devin megmutatja az érvelését, és a legfontosabb ellenőrzési pontokon jóváhagyásra vár, és minden pull requestet felül kell vizsgálni az egyesítés előtt. Tervezzen meg, hogy egy tapasztalt fejlesztő felülvizsgálja a Devin kimenetét minden egyes hozzárendelt feladat esetében.

A Devin munkamenet-alapú árazási modellt alkalmaz, amelyben a feladatok számítási időt igényelnek, és különböző tervezeti szintek állnak rendelkezésre. A startupod várható felhasználásához illeszkedő aktuális árakról közvetlenül a Cognition AI-nál érdeklődj.

A Devin növeli a fejlesztők kapacitását azáltal, hogy elvégzi az ismétlődő feladatokat, de nem helyettesíti azokat a fejlesztőket, akik architektúrával kapcsolatos döntéseket hoznak és komplex problémákat oldanak meg. Gondoljon a Devinre úgy, mint a meglévő csapatának erősségét növelő tényezőre.

Kerülje el a biztonsági szempontból kritikus kódok, komplex architektúrával kapcsolatos döntések és kreatív problémamegoldást igénylő újszerű problémák delegálását. A Devin jól definiált, ismételhető feladatokban jeleskedik, dokumentált mintákkal és egyértelmű elfogadási kritériumokkal.