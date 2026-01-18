Több mint 50 Nano Banana prompt: kreatív képek ötletek inspirálására

Ismeri azt a pillanatot: van egy világos kép a fejében, beír egy parancsot, és az első eredmény szinte pontosan az, amit szeretne.

Aztán módosítod, és a kamera szöge megváltozik, az arcvonások eltolódnak, és a „ugyanaz” karakter hirtelen más embernek tűnik. Ha vizuális elemeket hozol létre történetekhez, leckékhez, miniatűrökhöz vagy bejegyzésekhez, ez a oda-vissza mozgás elég gyorsan unalmassá válhat.

Itt jönnek jól a Nano Banana parancsok. Ezek rövid, célzott utasítások a Nano Banana számára, amelyek a legfontosabb részleteket rögzítik.

Ez különösen fontos, mivel a kreatív szakemberek 83%-a már használ generatív AI eszközöket a tervezés és a kreatív munkában.

Ebben az útmutatóban megtudhatja, mik a Nano Banana promptok, és hogyan írhatja meg a legjobbakat. Emellett 50 készen használható promptot, promptváltozatokat, csapatmunkához kapcsolódó ötleteket és egy ClickUp AI munkafolyamatot is kap, amelyekkel a koncepciótól a tartalom megvalósításáig juthat el.

Mik azok a Nano Banana promptok?

A Nano Banana parancsok rövid, konkrét utasítások, amelyeket a Nano Banana (és a Nano Banana Pro) programnak adsz új kép generálásához vagy meglévő kép szerkesztéséhez.

Gondoljon rájuk úgy, mint egy mini specifikációra: mit szeretne létrehozni, mit kell tennie a kamerának (közelkép vagy alacsony szögű felvétel), milyennek kell lennie a megvilágításnak (természetes napfény vagy stúdió megvilágítás), és mi kell, hogy megmaradjon (arcvonások, természetes bőrtextúra, általános stílus).

A Google a Nano Banana-t a Gemini natív képalkotó képességének nevezi, amelynek segítségével szöveggel, képekkel vagy mindkettővel dolgozhat, hogy beszélgetésszerűen hozzon létre és finomítson vizuális elemeket.

A Nano Banana a gyorsabb „Flash Image” modell a gyors iterációkhoz, míg a Nano Banana Pro a „Pro Image” modell, amely a nagyobb hűségű kimenetekre irányul, különösen akkor, ha a szöveg megjelenítésének tisztának és olvashatónak kell lennie.

✅ A legtöbb ember kétféleképpen használja a Nano Banana parancsokat:

Csak szöveges képalkotás , ahol egy kompakt promptban leírja a témát, a hátteret, a színpalettát és a stílust.

Képalkotás és -szerkesztés feltöltött képpel, ahol csatol egy referencia- vagy bemeneti képet, és megadja, mit szeretne megváltoztatni, miközben megőrzi az egyén, az arcszerkezet és a megvilágítás részleteit.

Miért működnek a Nano Promptok írók és alkotók számára?

Ha határidőre ír, tanít, tervez vagy szállít tartalmat, akkor nincs szüksége 200 szavas promptra. Szüksége van egy promptra, amely megmondja a modellnek, hogy mit kell tartania.

A Nano promptok azért működnek, mert arra kényszerítik Önt, hogy kiválassza azokat a néhány részleteket, amelyek valóban megváltoztatják az eredményt. Ezek közül néhány:

Képkivágás és kameraállás, például közeli felvétel, szemmagasságú felvétel vagy alacsony szögű felvétel

Fókusz , mint a sekély mélységélesség és az éles fókusz

Világítás , például természetes nappali fény, stúdióvilágítás, aranyóra, nagy kontraszt, mély árnyékok, lágy árnyékok

Háttér és színpaletta, például világosszürke háttér, kék háttér, fehér háttér, telített színek, tiszta vonalak

Ezek azért is működnek, mert a Nano Banana gyors iterációra és célzott szerkesztésre lett kialakítva. A Google kifejezetten kiemeli a Nano Banana olyan képességeit, mint a karakterek konzisztenciája, a fotók kombinálása és a helyi szerkesztés .

A Nano Banana Pro-ban még pontosabb beállítások is elérhetők, például fejlett szövegmegjelenítés, kamera szög és képarány beállítások, valamint 2K felbontás.

Írók és oktatók számára ez a „kezdő szikra” hatás valóban létezik.

Egy rövid történetek írásával kapcsolatos nagyszabású kísérlet során kiderült, hogy a generatív AI-ötletekhez való hozzáférés javította a történetek értékelését (különösen a kevésbé kreatív írók esetében), annak ellenére, hogy ezáltal a végeredmények egymáshoz hasonlóbbá váltak.

Ez egy jó megoldás, ha gyors kiindulási pontra van szüksége, amelyet aztán a sajátjává tehet.

📮 ClickUp Insight: AI-érettségi felmérésünkből kiderült, hogy az egyének 33%-a ellenáll az új eszközök bevezetésének, míg csak 19% alkalmazza és skálázza gyorsan az AI-t. Amikor minden új funkciót kiegészítő alkalmazásként, bejelentkezésként vagy munkafolyamatként vezetnek be, a csapatok gyorsan eljutnak az eszközökkel kapcsolatos fáradtságig. A ClickUp Brain ezt a hiányosságot egy egységes, integrált munkaterületen belül működve pótolja, ahol a csapatok már szervezik és kommunikálják a munkájukat. Több AI modellt, képalkotást és fejlett érvelést integrál közvetlenül a munkavégzés környezetébe.

A Nano Banana parancsok használata (lépésről lépésre)

A Nano Banana parancsokkal egyetlen parancs segítségével valósághű, nagy felbontású képeket hozhat létre. Nézzük meg, hogyan lehet a legjobban kihasználni ezeket a parancsokat:

1. lépés: Válassza ki a modelljét az igényeinek megfelelően

Használja a Nano Banana alkalmazást, ha gyors iterációkat és gyors szerkesztéseket szeretne végrehajtani.

Használja a Nano Banana Pro-t, ha tisztább szövegmegjelenítésre, szigorúbb elrendezés-vezérlésre vagy élesebb hűségre (2K kimenet és pontosabb vezérlés) van szüksége.

2. lépés: Döntse el, hogy generálni vagy szerkeszteni szeretne

Tisztább eredményeket kap, ha előre kiválaszt egy utat:

A generálás csak szövegből indul ki, és több kreatív lehetőséget kínál.

A szerkesztés egy feltöltött képpel vagy csatolt referencia képekkel kezdődik, és leginkább az egyéni és konzisztens arcvonások megőrzésére alkalmas.

3. lépés: Írjon egy „nano” parancsot, amely csak a fontos tényezőket szabályozza

Kezdjen egy rövid sorral, amely tartalmazza a következőket

Téma + szándék

Kamera szög + keret (közelkép, extrém közelkép, szemmagasság, alacsony szögű felvétel)

Fókuszjelzés (kis mélységélesség, éles fókusz)

Világítási jel (természetes világítás, stúdióvilágítás, nagy kontraszt)

Háttér vagy paletta (fehér háttér, világosszürke háttér, kék háttér)

4. lépés: Ha a konzisztencia fontos, rögzítse az identitást egy referencia kép segítségével

Ha sorozatot készít, ne támaszkodjon kizárólag a szövegre. Csatoljon egy referencia képet, és mondja meg a modellnek, hogy mi nem változhat, például:

Arcszerkezet és arcvonások

Természetes bőrtextúra és bőrtextúra részletek

Ugyanaz a kameraállás és általános stílus

A Google saját útmutatója hangsúlyozza a modell használatát a karakterek konzisztenciája és az iteratív szerkesztések érdekében, pontosan azt, amit egy referencia kép segít megtenni.

5. lépés: Használjon pontos nyelvet, amikor képet tölt fel

Íme egy példa egy megbízható formátumra, amely tisztán tartja a szerkesztéseket:

A feltöltött kép használatával [hozzáad/eltávolít/módosít] [dolog]

Tartsa meg [amit nem szabad megváltoztatni]

Illessze össze [a világítás részleteit, a környező környezetet, az általános esztétikát]

6. lépés: Ismételje meg egy változással minden körben

Ha az eredmény nem megfelelő, akkor valószínűleg túl sok mindent változtat egyszerre.

Próbálja ki ezt a sorrendet a hurok szűkítéséhez:

Identitás → keretezés → megvilágítás → színkorrekció → háttér → szövegmegjelenítés

7. lépés: Ha elrendezésre és olvasható szövegre van szüksége, közvetlenül hívja meg azt.

A Nano Banana Pro pontosabb szövegek és precízabb vezérlés érdekében lett kifejlesztve. Ha a szöveg fontos, kérje meg egyértelműen, és adja meg a elhelyezkedését (bal vagy jobb oldalon), a betűtípust (sans serif) és a kontrasztot (magas kontrasztú fekete fehér háttérrel).

50 Nano Banana parancs, amit érdemes kipróbálni

Minél konkrétabbak és részletesebbek a promptok, annál jobb képeket kap. Íme 50 Nano Banana prompt, amelyekkel javíthatja képeit:

1–35: Új képek generálása (csak szöveg)

Fiatal nő, közeli felvétel, szemmagasság, természetes napfény, sekély mélységélesség, lágy árnyékok, természetes bőrtextúra, világosszürke háttér, nagy felbontás

Fiatal nő, extrém közeli felvétel, éles fókusz, nagy kontraszt, mély árnyékok, természetes megvilágítás, valósághű bőrtextúra, minimális háttér Portré egy fiatal nőről, aki tudó mosollyal néz, aranyórában, nagy realizmussal, finom tükröződésekkel, meleg színpalettával, nagy részletességgel. Hiperrealisztikus utcai portré, alacsony szögű felvétel, hosszú árnyékok, telített színek, filmszerű képkivágás, éles arcvonások Stúdióportré, stúdióvilágítás, nagy kontraszt, lágy árnyékok, természetes bőrtextúra, fehér háttér, nagy részletgazdagság Szerkesztői portré, közeli felvétel, éles fókusz, sekély mélységélesség, semleges színvilág, tiszta háttér, magas realizmus Szép portré, extrém közeli felvétel, látható szeplők, természetes bőrtextúra, természetes napfény, éles fókusz az íriszre, finom tükröződések Profilportré, szemmagasság, lágy természetes napfény, lágy árnyékok, éles arcszerkezet, tompa háttér, magas realizmus High-fashion portré, alacsony szögű felvétel, drámai mély árnyékok, merész színpaletta, éles fókusz, rendkívül részletgazdag Kültéri portré, aranyóra, meleg színárnyalatok, lágy árnyékok, közeli felvétel, háttérben fák sekély mélységélességgel, nagyfokú realizmus Fekete-fehér portré, nagy kontrasztú fekete, éles fókusz, filmkornás hatás, extrém közeli felvétel, kifejező arcvonások Filmes állókép, esős utca, nagy kontraszt, mély árnyékok, tükröződések a járdán, széles kép, hangulatos színátmenetek

Filmes portré, éjszakai utca, neon tükröződések, nagy kontraszt, kontrollált mély árnyékok, sekély mélység, nagy realizmus Divatportré, szemmagasság, ablakfény, lágy árnyékok, természetes bőrtextúra, semleges háttér, nagy részletgazdagság Street-style lookbook felvétel, aranyóra, hosszú árnyékok, telített színek, látható környezet, nagy felbontás Fotóreális ételfotó, epres palacsinta, közeli felvétel, sekély mélységélesség, természetes megvilágítás, lágy árnyékok, nagy részletgazdagság Termékfotó banán témájú jegyzetfüzetről, stúdió világítás, nagy kontraszt, fehér háttér, tiszta részletek, nagy felbontás

Termék hős kép, banán turmix az asztalon, stúdió világítás, lágy árnyékok, finom tükröződések az üvegen, fehér háttér, nagy részletesség Hangulatos kávézó, meleg aranyóra, lágy árnyékok, sekély mélységélesség, éles fókuszú emberek, háttérbokeh

Futurisztikus laboratóriumi jelenet, hűvös színvilág, nagy részletgazdagság, nagy realizmus, fényvisszaverő felületek, stúdióvilágítás, éles kép Utazási poszter fotó, sivatagi táj, aranyóra, hosszú árnyékok, széles keret, minimalista háttér, letisztult kompozíció Fotórealisztikus ételfotó, epres palacsinta, közeli felvétel, sekély mélységélesség, természetes megvilágítás, lágy árnyékok, nagy részletgazdagság

Portré, világosszürke háttér, lágy árnyékok, természetes napfény, sekély mélységélesség, nagy realizmus, nagy felbontás Filmjelenet, konyhaasztal, természetes megvilágítás, sekély mélységélesség, finom tükröződések, meleg színárnyalatok, széles képkeret Építészeti felvétel, alacsony szögű felvétel, mély árnyékok, nagy kontraszt, élénk színek, nagy részletgazdagság, éles vonalak Makro textúra tanulmány, extrém közeli felvétel, éles fókusz, nagy kontraszt, mély árnyékok, nagy realizmus, nagy felbontás Utcai portré, szemmagasság, természetes napfény, lágy árnyékok, valósághű bőrtextúra, látható környezet, magas realizmus Stúdióportré, fehér háttér, nagy kontraszt, határozott arcárnyékok, éles fókusz, ultrarealisztikus, nagy felbontás Kültéri portré, felhős természetes napfény, lágy árnyékok, semleges színpaletta, éles fókusz, nagyfokú realizmus Szépségfotó, közeli felvétel, sekély mélységélesség, meleg színárnyalatok, éles fókusz a szemeken, nagyfokú realizmus Kreatív karakterkoncepció, ananászból ihletett karaktertervezés, rendkívül részletes, élénk színek, tiszta háttér, intenzív megvilágítás, éles kontúrok, nagy felbontás

Karaktertervezés, futurisztikus futár, telített színek, éles fókusz, tiszta vonalak, nagy részletgazdagság, nagy felbontás Valódi fotók stílusa, őszinte utcai pillanatok, természetes napfény, sekély mélységélesség, finom tükröződések, magas realizmus Termék lapos elrendezés, fehér háttér, lágy árnyékok, egyenletesen elhelyezett tárgyak, nagy részletgazdagság, nagy felbontás Minimális csendélet, kék háttér, élénkpiros kiemelő objektum, tiszta kompozíció, éles fókusz, nagy kontraszt

36–45: Poszterek, bannerek és vonalas rajzok

Minimális posztertervezés, vonalas grafika, tiszta vonalak, nagy kontrasztú fekete fehér háttérrel, sans serif betűtípus, tiszta szövegmegjelenítés

Modern márkaposzter, kék háttér, élénk színek, vastag sans serif betűtípus, középre igazított angol szöveg, tiszta szövegmegjelenítés Osztott elrendezésű poszter, kép a jobb oldalon, tipográfia a bal oldalon, fehér háttér, egyenletes térközök, sans serif betűtípus, tiszta szövegmegjelenítés Magazinborító, közeli portré, címsor a bal oldalon, alcímsor a jobb oldalon, sans serif betűtípus, tiszta szövegmegjelenítés, nagy felbontás

Technológiai esemény banner, kék háttér, élénkpiros kiemelés, vastag sans serif betűtípus, tiszta szövegmegjelenítés, nagy felbontás Könyvborító makett, fehér háttér, minimalista színpaletta, angol szövegcím, tiszta szövegmegjelenítés, nagyfokú realizmus Albumborító koncepció, absztrakt banánszobor, kemény stúdióvilágítás, nagy kontraszt, finom tükröződések, telített színek Ikonkészlet, banán témájú, vonalas grafika, tiszta vonalak, egyenletes elrendezés, fehér háttér, nagy kontrasztú fekete Vonalrajz illusztráció, tiszta vonalak, minimális árnyékolás, fehér háttér, nagy kontrasztú fekete, tiszta részletek Csomagolás címke makett, fehér háttér, sans serif betűtípus, angol szöveg, tiszta szövegmegjelenítés, nagy kontrasztú fekete, képarány 1:1

46–50: Parancsok szerkesztése (feltöltött kép vagy referencia kép használata)

A mellékelt referencia kép segítségével finom tükröződéseket adjon a szemekhez és az ékszerekhez, tartsa meg a természetes bőr textúráját, a lágy árnyékokat és az egyéniséget. A feltöltött kép felhasználásával növelje a kontrasztot és mélyítse az árnyékokat, tartsa meg az arcvonásokat és az arcszerkezetet, és tartsa meg a természetes megvilágítást.

48. A referencia kép felhasználásával hozzon létre egy monokróm változatot, magas kontrasztú fekete tónusokkal, éles fókusszal és tiszta háttérrel.

49. A bemeneti kép felhasználásával változtassa meg a környező környezetet modern irodává, tartsa meg ugyanazt a kameraállást, tartsa meg a valósághű megvilágítást, tartsa meg az arcvonások konzisztenciáját.

50. A feltöltött kép segítségével állítsa be a színárnyalatokat, hogy meleg filmszerű hatást érjen el, megőrizve a bőr textúráját, az éles fókuszt és az általános stílus egységességét.

7 hatékony Nano Prompt variáció, amelyet használhat

A Nano Banana promptok használata egyszerűbbé válik, ha nem írja át őket a nulláról, hanem újrahasznosítja a „prompt héjakat”. Megtartja a szerkezetet, majd egyszerre csak egy változót cserél ki.

1) A „rendezői prompt” gyors, valósághű portrékhoz

Használja, ha valódi fotókat szeretne konzisztens arcvonásokkal:

Fiatal nő, közeli felvétel, szemmagasság, természetes napfény, sekély mélységélesség, lágy árnyékok, természetes bőrtextúra, világosszürke háttér, nagy felbontás

Gyors cserék a hozzáadott effektekhez:

alacsony szögű felvétel a drámai hatás érdekében

aranyóra a melegségért

magas kontraszt és mély árnyékok az élesebb hangulatért

2) Az „identitászár” szerkesztés ugyanazon személy számára az iterációk során

Használja, ha a karakterek konzisztenciája fontos (sorozatok és konzisztens avatarok):

A mellékelt referencia kép felhasználásával tartsa meg ugyanazt a személyt és arcszerkezetet.

Az arcvonások és a természetes bőr textúrájának megőrzése

Tartsa meg a természetes megvilágítást és az éles fókuszt

Csak a [háttér | színpaletta | ruházat | környező környezet] módosítása

3) A „háttércsere” tiszta, megismételhető eszközökért

Használja, ha a téma megfelelő, de a háttér nem:

A bemeneti kép felhasználásával tartsa meg az arcvonásokat és a bőr textúráját.

Cserélje ki a hátteret fehér (vagy kék) háttérre.

Illessze az eredeti világítási részleteket

4) Azonnali mélységet biztosító „fókusz és lencse” héj

Használja, ha a kép laposnak tűnik:

Extrém közeli felvétel, sekély mélységélesség, éles fókusz a szemeken, lágy háttérhomály, nagyfokú realizmus

5) A „filmes állókép” (filmszerű megjelenés)

Használja ezt, ha olyan hangulatot szeretne, amely filmjelenetként hat: alacsony szögű felvétel, nagy kontraszt, mély árnyékok, aranyóra, hosszú árnyékok, finom tükröződések, telített színek, nagy részletgazdagság, színkorrekció, látható környező környezet, nagy realizmus.

Ha a megjelenés túl keménynek tűnik, akkor a „soft shadows” (lágy árnyékok) és a „natural lighting” (természetes megvilágítás) funkciókkal lágyíthatja.

6) A „márkaposzter” (szövegmegjelenítés és elrendezés-vezérlés)

Használja ezt, ha olvasható tipográfia és kompozíciós szabályokra van szüksége:Fehér háttér, tiszta vonalak, sans serif betűtípus, angol szöveg „believe”, tiszta szövegmegjelenítés, címsor a bal oldalon, alcímsor a jobb oldalon, egyenletes térközök, nagy felbontás, élénk piros kiemelés, minimalista esztétika

Ha erőteljesebb grafikai megjelenést szeretne, használjon kontrasztos feketét és egyszerűsítse a színsémát.

7) A „stílusátvitel” ösztönzés

Használja, ha tetszik a kompozíció, de új hangulatot szeretne:

A referencia kép felhasználásával tartsa meg ugyanazt a kameraállást és arcszerkezetet.

Alkalmazzon stílusátvitelt [vonalrajz | filmszínhely | ultrarealista szerkesztői]

Tartsa meg az általános esztétikát, és csak a színsémát módosítsa!

A Google a referencia képek stílusváltozásait támogatott munkafolyamatként emeli ki (a referencia fotó textúrájának, színének vagy stílusának átvétele és alkalmazása), ezért ez egy praktikus folyamat, amelyet érdemes szem előtt tartani.

Nano Promptok használata a csapat kreativitásának és workshopokhoz

A Nano promptok csoportokban jól működnek, mert mindenki ugyanabból a kiindulási pontból indul. Kevesebb időt kell töltenie az üres lapok megvitatásával, és több ideje marad új ötletekre és kifejezésekre reagálni.

✅ Íme néhány praktikus módszer a futtatásához (néhány hasznos ClickUp funkcióval együtt):

Bemelegítés brainstorming előtt

Válasszon egy megosztott Nano Banana parancsot és egy megosztott referencia képet!

Állítson be egy 3 perces időzítőt a kezdeti kimenethez.

Állítson be egy 2 perces időzítőt egy variációhoz (csak a megvilágítást vagy a hátteret változtassa meg)

Tartson egy gyors bemutatót, majd folytassa a valódi ötleteléssel!

A bemelegítő prompt legyen egyszerű. Csak a kamera szögét, a megvilágítást és a hátteret szabályozza. A többit hagyja a modellre.

💡 Profi tipp: Helyezze a bemelegítő promptot a ClickUp Doc tetejére, majd linkelje azt a ClickUp Whiteboardra a kimenetek mellé, hogy a „prompt + kép” párosítás megmaradjon. Linkelje be a ClickUp Docs-ba a promptjait a ClickUp Whiteboards-ban generált képekkel együtt A prompt könyvtárat a ClickUp Docs Hubjában is tárolhatja, amely egy központi hely, ahol az összes dokumentuma és wikije megtalálható. Ez segíthet a csapatának a megfelelő prompt dokumentumok keresésében és megnyitásában anélkül, hogy több dokumentumot és munkaterületet kellene átnéznie.

Kreatív jégtörők a megbeszéléseken

Mindenki ugyanazt a témát és ugyanazt a kameraállást használja.

Mindenki egy változót módosít (színpaletta, háttér vagy mélység).

Szavazzon arra a verzióra, amelyik leginkább megfelel a célnak (oktatási diák, történetvázlat, miniatűr, poszter).

Itt jön jól a pontos megfogalmazás. Ha következetességet szeretne, kérje meg az embereket, hogy ugyanazt a referencia képet vagy ugyanazt a csatolt referencia képet használják.

💡 Profi tipp: Helyezze el minden személy kimenetét a ClickUp Whiteboardon, adjon hozzá egy post-it cetlit a pontos prompttal, majd alakítsa át a nyertes post-it cetlit ClickUp Task-ká a további követéshez. Könnyedén alakítsa át a ClickUp Whiteboards-ban található jegyzetlapjait dedikált ClickUp feladatokká

Innovációs műhelyek

Hosszabb munkamenetek során használja a Nano promptokat az irányok gyors feltérképezéséhez, majd a konvergenciához.

1. forduló: Generáljon 10 durva iránymutatást rövid promptokkal

2. forduló: Válassza ki a legjobb 3-at, majd szűkítse le az identitást és a keretet.

3. forduló: Zárjon le egy megosztott „ne módosítsd” listát (arcvonások, szövegmegjelenítési szabályok, színséma)

Kijelölhet egy személyt, aki figyelemmel kíséri a prompt eltéréseket. Ők stabilizálják az alapvető promptot, így a képei nem térnek el a normától.

💡 Profi tipp: Tartsa a prompt szabályait egy ClickUp Doc-ban, majd jelölje ki a cselekvési sort, és hozzon létre belőle egy feladatot, például: „Hozzon létre 5 variációt kék háttérrel és tiszta szövegmegjelenítéssel”. Ha a felülvizsgálat részletes, csatolja a képeket a feladathoz, és használja a ClickUp Proofing funkcióját, hogy a visszajelzéseket közvetlenül a vizuális elemre rögzítse, megjegyzéseket rendeljen hozzájuk, és azokat a javítás után megoldja. A ClickUp Proofing funkciójával multimédiás fájlokat és PDF-eket jelölhet meg, hogy megkönnyítse az együttműködést.

Storyboard-készítési munkamenetek

Ha storyboardot készít a tartalomhoz, a promptok lesznek a felvételi listája.

Határozzon meg 6–10 képkockát, és rendeljen minden személyhez egy képkockát.

A kamera beállítások szabványosítása (szemszint, közeli felvétel, alacsony szögű felvétel)

A világítás szabványosítása (természetes napfény vagy stúdióvilágítás)

Tartsa konzisztensnek a képarányt az összes képkockán

💡 Profi tipp: A storyboardot a ClickUp Whiteboardon készítheti el, minden képkockát csempe formájában hozzáadhat, majd a kapcsolódó feladatot és a prompt dokumentumot közvetlenül mellé helyezheti. A ClickUp Whiteboards segítségével a generált képeket sorozatokba rendezve használhatja ötleteléshez. A ClickUp lehetővé teszi, hogy feladatokat és dokumentumokat adjon hozzá a táblához, és azokat a vásznon szerkessze, így a storyboard, a promptok és a feladatok összekapcsolva maradnak.

📽️ Nézze meg a videót: Még mindig manuálisan másolja-beilleszti, hozza létre a feladatokat vagy ütemezi a teendőket? Ez a videó elmagyarázza, hogyan lehet az AI automatizálási eszközöket felhasználni a monoton feladatok kiküszöbölésére.

Nano Banana alternatívák, amelyeket érdemes kipróbálni

Készíts grafikus képeket egyetlen parancs segítségével, és emeld magasabb szintre tartalmaidat a ClickUp Brain segítségével

Amikor vizuális ötleteket tesztel, a legnehezebb rész ritkán az első kép. Hanem minden, ami körülötte van: az eszközök közötti váltás a generálás, a felülvizsgálat, a jóváhagyás és a szállítás között, majd az, hogy elveszíti a fonalat, amit már eldöntött.

Ez a „munka szétaprózódása ” még rosszabbá válik az AI szétaprózódásával, ahol a kreatív munka különböző AI modellekre és eszközökre oszlik szét.

A ClickUp ezt úgy oldja meg, hogy egy konvergált AI munkaterületet biztosít a csapatok számára, ahol vizuális elemeket generálhat, döntéseket feladatokká alakíthat, és a végrehajtást ugyanazon a helyen tarthatja mozgásban.

🧠Tudta-e: A „toggle tax” ( váltási adó) témájú kutatások szerint a munkavállalók naponta körülbelül 1200-szor váltottak az alkalmazások között, ami hetente közel négy órányi átállási időt jelentett.

Képek generálása a ClickUp Brain-ben az AI Image Generator segítségével

A ClickUp Brain segítségével élethű képeket hozhat létre a promptjaiból

A ClickUp Brain tartalmaz egy AI képgenerátort, amelyet közvetlenül a munka helyszínén futtathat (például a feladat megjegyzéseiből vagy más ClickUp felületekről, ahol AI eszközök állnak rendelkezésre).

Adja meg a parancsot, generáljon több lehetőséget, majd válassza ki a legjobbat, hogy áttekintésre és kézbesítésre kerüljön, anélkül, hogy a kontextust más eszközökre kellene másolnia. Egyetlen parancsból akár 10 képet is generálhat, így a gyors iteráció sokkal kevésbé lesz fárasztó.

Itt találja a teljes utasításokat, amelyeket beilleszthet a ClickUp Brain képgenerátorába (iterációnként csak 1–2 változót cseréljen ki, hogy elkerülje az eltérést):

1. Portré (tiszta, szerkesztői)

„Fiatal nő, közeli felvétel, szemmagasság, sekély mélységélesség, éles fókusz, természetes bőrtextúra, természetes napfény, lágy árnyékok, világosszürke háttér, finom tükröződések a szemekben, magas realizmus, magas felbontás, rögzített kameraállás, középre centrált kép, képarány 4:5”

2. Portré (drámai, filmszerű)

„Fiatal nő, extrém közeli felvétel, nagy kontraszt, mély árnyékok, éles fókusz az arcvonásokra és az arcszerkezetre, természetes megvilágítás, hiperrealisztikus bőrtextúra, filmszínpadi állókép, elmosódott környezet, nagy részletgazdagság, nagy felbontás, képarány 1:1”

3. Aranyóra utcai csend

„Alacsony szögű felvétel, fiatal nő sétál a város utcáján, aranyóra, hosszú árnyékok, telített színek, magas realizmus, nagy részletgazdagság, finom tükröződések a járdán, filmes színkorrekció, éles fókuszú téma, sekély mélységélesség, széles kép, képarány 16:9”

4. Minimalista poszter (tipográfia + elrendezés)

„Fehér háttér, tiszta vonalak, vonalas banán illusztráció, nagy kontrasztú fekete, sans serif betűtípus, angol szövegcím a bal oldalon, alatta a szöveg, grafikai elem a jobb oldalon, egyenletesen elosztott rács, tiszta részletek, éles szövegmegjelenítés, élénk piros akcentus, nagy felbontás”

5. Modern banner (merész szín)

„Kék háttér, élénk színek, telített színpaletta, tiszta kompozíciójú, termékstílusú grafika, sans serif betűtípus, angol szöveg a felső harmadban, éles fókusz, stúdióvilágítás, lágy árnyékok, tiszta részletek, nagy felbontás, 16:9 képarány”

6. Ikonkészlet (egyszerű + konzisztens)

„Vonalrajz ikonkészlet, eper témájú, tiszta vonalak, egyenletes elrendezés, fehér háttér, nagy kontrasztú fekete, egyenletes vonalvastagság, minimális árnyékolás, tiszta részletek, nagy felbontás”

Gyakorold a promptokat hatékonyan a ClickUp BrainGPT segítségével.

Használja a hangját, hogy rögzítse a durva ötleteket, és alakítsa azokat szöveggé a ClickUp BrainGPT Talk to Text funkciójával

Ha gyorsan szeretnéd javítani a promptjaidat, a következetesség jobb, mint a hosszú munkamenetek. A ClickUp BrainGPT támogatja a Talk to Text funkciót (így elmondhatod a nagyvonalú ötletedet, és azt használható szöveggé alakíthatod), valamint a ClickUp, az internet és a csatlakoztatott alkalmazások között is kereshetsz, ha korábbi kontextusra vagy hivatkozásokra van szükséged.

Íme egy egyszerű rutin, amely íróknak, alkotóknak és oktatóknak egyaránt megfelel:

Mondja el nagyjából a vizuális elképzelését a Talk to Text segítségével, majd kérje meg a ClickUp BrainGPT-t, hogy írja át 5 promptra, különböző kameraállásokkal és megvilágítási részletekkel.

Keresse meg korábbi csevegéseit/dokumentumait/feladatait az az Enterprise Search segítségével, hogy megtalálja, mi működött legutóbb (például „keresse meg azt a poszter promptot, amely a legtisztább szövegmegjelenítést eredményezte”).

Váltson modellt, ha az segít. A ClickUp BrainGPT lehetővé teszi az AI modell ChatGPT-re, Claude-ra vagy Gemini-re való váltását (azonban vegye figyelembe, hogy a külső modellek nem fogják a ClickUp Workspace tudását úgy használni, ahogy a „ClickUp Brain” teszi).

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Agents szolgáltatást, hogy a kreatív eredmények folyamatosan áramoljanak a csapatában. Használja a trigger-alapú automatizálást, hogy a ClickUp Agents segítségével automatikusan elvégezze a feladatokat és műveleteket Miután elkészült a használható vizuális anyag, a szűk keresztmetszet a koordinációra helyeződik át: felülvizsgálati ciklusok és „Ki mit csinál ezután?”. A ClickUp AI Agents triggerek (például állapotváltozás) alapján futtatható, és olyan műveleteket hajthat végre, mint dokumentumok vagy feladatok létrehozása AI segítségével. Íme egy gyors és praktikus ClickUp Agents beállítás, amelyet kipróbálhat: Hozzon létre egy Autopilot ügynököt a kreatív listájában , amely akkor aktiválódik, amikor egy feladat állapota „Felülvizsgálat”ra változik.

Az ügynök utasításaiban kérje meg, hogy (1) tegyen közzé egy megjegyzést, amely ellenőrzi a szükséges részleteket (képarány, háttér, megvilágítás, kamera szög, szövegmegjelenítési megjegyzések), és (2) készítsen egy rövid áttekintő dokumentumot AI segítségével , amely összefoglalja, mi változott és milyen visszajelzésre van szükség.

Ha a feladatból hiányoznak fontos információk, kérje meg, hogy hozzon létre egy alfeladatot AI segítségével (például: „Készítsen 3 változatot lágyabb árnyékokkal” vagy „Javítsa az angol szöveg olvashatóságát”). Ezzel a „kreatív ötlet → kivitelezés” folyamat szorosabbá válik, anélkül, hogy a prompt munkamenet adminisztratív feladattá válna.

Nézze meg, hogyan hozhat létre saját AI ügynököt a ClickUp-ban.

Vigye tovább a képfeldolgozási munkafolyamatát a ClickUp segítségével

A Nano Banana promptok segítenek a gyors haladásban, ha egyértelműen meghatározza az irányt. Jobb eredményeket érhet el, ha ellenőrzi az alapokat: a kamera szögét, a keretet, a megvilágítást, a hátteret és néhány stíluselemet, mint például a sekély mélységélesség vagy a nagy kontraszt.

De a nagyobb kihívás a kimenet után jelentkezik. Még mindig szükség van egy helyre, ahol vizuális elemeket lehet generálni, és ahol a következő lépések nem tűnnek el a különböző eszközök között. Ez az a terület, ahol a ClickUp különbséget tesz azzal, hogy a képgenerálást és a feladatkezelést egyetlen platformon egyesíti.

A képek feldolgozásának zökkenőmentes működése érdekében a ClickUp BrainGPT és a Talk to Text segítségével finomíthatja a promptokat. Akár a ChatGPT, a Claude vagy a Gemini modellek között is válogathat, ha egy adott felhasználási esethez más AI-modellt szeretne használni.

Végül, a ClickUp Agents segítségével megbízhatóan elvégezheti a specifikációk ellenőrzését és létrehozhatja a hiányzó elemek utánkövetését.

Úgy hangzik, mint a tökéletes eszköz az Ön számára? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és tapasztalja meg a különbséget!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A Nano Banana parancsok rendkívül rövid utasítások, amelyeket a Google Nano Banana képalkotó modelljének ad meg új képek létrehozásához vagy meglévők szerkesztéséhez. Legjobban akkor működnek, ha csak a kimenetet meghatározó néhány részletet írja le, például a témát, a kamera szögét, a megvilágítást és a hátteret, ahelyett, hogy hosszú leírást írna. Ha nagyobb kontrollra van szüksége (különösen tipográfia, poszterek vagy diagramok esetében), a Nano Banana Pro nagyobb hűségű generálásra és szerkesztésre lett tervezve, erősebb szövegkezeléssel.

Kezdjen egy egyszerű szerkezettel: téma, kameraállás, fókusz, megvilágítás, háttér, stílus és képarány. Az első promptot tartsa rövidnek, majd ismételje meg úgy, hogy egyszerre csak egy változót módosít (például csak a háttér színének változtatásával világosszürkéről kékre). Ha a képen tipográfia is szerepel, legyen egyértelmű a elhelyezés („cím a bal oldalon”) és az olvashatóság tekintetében, mivel a szöveg az egyik legkönnyebben eltérő eredményt adó elem.

Használjon referencia képet, ha a karakterek konzisztenciája fontos. A megbízható munkafolyamat az, hogy egy „archívummal” vagy alapképpel kezdjük, létrehozzunk egy stabil referenciát, majd ugyanazt a referenciát és rövid promptokat használva generáljunk egy sor új képet. A promptban jelölje meg, mi nem változhat (ugyanaz a személy, arcvonások, arcszerkezet, bőr textúra), és csak egy vagy két elemet változtasson meg, például a hátteret vagy a kamera szögét.

A Nano Banana egy gyors modell, amely gyors kreatív kísérletezésre alkalmas, míg a Nano Banana Pro a nagyobb kontrollt igénylő képalkotáshoz és -szerkesztéshez lett kifejlesztve. A Google kiemeli a Nano Banana Pro továbbfejlesztett szövegmegjelenítését, fejlett kreatív vezérlőit és a poszterekhez és kifinomult márkaeszközökhöz releváns, nagy felbontású (akár 4K) vizuális elemek előállítására való képességét. Ha a célja a gyors ötletelés, akkor a Nano Banana gyakran elegendő. Ha pontosságra, tipográfiára vagy „végleges vázlat” minőségre van szüksége, akkor a Nano Banana Pro a megfelelőbb választás.

Igen. A ClickUp Brain közvetlenül a feladat megjegyzéseiből, a ClickUp Chatből vagy a munkaterületén található AI ikonból generálhat AI képeket. Egy parancsból legfeljebb 10 képet generálhat, a parancsot az eredmények megtekintése után finomíthatja, majd a képet megoszthatja egy feladattal vagy csevegéssel, vagy abból dokumentumot hozhat létre. Ez teszi a ClickUp Brain-t praktikus képgeneráló eszközzé, ha ugyanazon a munkaterületen szeretne képeket generálni, ahol a felülvizsgálatok, jóváhagyások és a következő lépések történnek.