Mixtral és ChatGPT fejlesztők számára: melyik a jobb?

Az AI-modell kiválasztása a fejlesztői munkafolyamathoz egyszerű kérdésnek tűnhet: Melyiket használjuk?

De ennek hátterében egy nagyobb döntés húzódik meg arról, hogy hogyan szeretné felépíteni és működtetni az AI-t a rendszerében.

A Mixtral mellett dönt, a Mistral AI nyílt súlyú modellje mellett, amely nagyobb ellenőrzést biztosít a csapatoknak a telepítés és a testreszabás felett? Vagy a ChatGPT mellett, az OpenAI széles körben használt AI-asszisztense mellett, amely erőteljes, saját fejlesztésű modellekről és egy könnyen használható ökoszisztémáról ismert?

Ez a választás mindenre hatással van – attól kezdve, hogy mennyire tudja irányítani az infrastruktúrát, egészen addig, hogy milyen gyorsan tudja piacra dobni az AI-funkciókat.

Ebben az útmutatóban összehasonlítjuk a Mixtral és a ChatGPT architektúráját, teljesítményét, testreszabhatóságát, költségeit és adatvédelmi szempontjait, hogy eldönthesse, melyik felel meg leginkább a csapatának. Megmutatjuk azt is, hogy hány fejlesztő kerüli el az „vagy-vagy” dilemmát azzal, hogy több modellt használ párhuzamosan a munkafolyamatában olyan all-in-one eszközökkel, mint a ClickUp. ⚒️

A Mixtral és a ChatGPT összehasonlítása egy pillanat alatt

A Mixtral és a ChatGPT kiváló eszközök a fejlesztők számára, de mindkettő más-más területen nyújt kiemelkedő teljesítményt. Mielőtt rátérnénk a részletekre, íme egy rövid összefoglaló a funkcióikról:

Funkció/Kategória Mixtral ChatGPT ClickUp Brain Modellarchitektúra Nyitott súlyú szakértői keverék (8x7B); a ritka aktiválás azt jelenti, hogy tokenenként csak a paraméterek egy része aktív, ami csökkenti a következtetés költségeit Saját fejlesztésű transzformátor architektúra; sűrű modell, amelyben az összes paraméter aktív a következtetés során Több LLM-hez való hozzáférés, beleértve a Claude-ot, a GPT-t, a Gemini-t és a DeepSeek-et egy konvergált munkaterületen belül Nyílt forráskódú elérhetőség Teljesen nyílt súlyozás az Apache 2.0 licenc alapján; szabadon letölthető és módosítható Zárt forráskódú; nincs hozzáférése a modell súlyozásaihoz vagy az architektúra részleteihez Egy SaaS-platform, amely több modellszolgáltatóhoz is hozzáférést biztosít Kontextusablak Akár 32 000 token natív; kiterjesztett kontextus egyes telepítésekben elérhető 8K–128K token a modell verziójától függően (a GPT-4 Turbo 128K-t támogat) A munkaterületet figyelembe vevő kontextus, amely automatikusan merít a feladataiból, dokumentumaiból és beszélgetéseiből Saját szerveres üzemeltetés Igen; futtathatja helyileg vagy magánfelhő-infrastruktúrán Nem; csak API-n keresztül érhető el az OpenAI szerverein keresztül Felhőalapú, vállalati szintű biztonsági ellenőrzésekkel Finomhangolási támogatás Teljes finomhangolás és LoRA/QLoRA adapterek támogatása Bizonyos modellek esetében korlátozott finomhangolás érhető el API-n keresztül Alapmodelleket használ; a testreszabás parancssorok és a munkaterület kontextusa alapján történik Csapat mérete Egyéni fejlesztőktől a MLOps-kapacitással rendelkező nagy mérnöki csapatokig Bármilyen méretű csapat, amely jól boldogul az API-alapú munkafolyamatokkal Minden méretű csapat minden részlegen Árak Ingyenes (ha saját szerveren fut); az API-költségek szolgáltatónként változnak Előfizetés és használat alapú API-árazás Ingyenes, örökre érvényes csomag elérhető

A Mixtral áttekintése

A Mixtral a Mistral AI nyílt súlyozású modellje, amely egy szakértői keverék (MoE) architektúrára épül. Képzelje el úgy, mint egy nyolc fős szakértői tanácsadói csapatot. Ahelyett, hogy mindenki minden feladaton dolgozna, a modell csak azokat a szakértőket hívja segítségül, akikre szüksége van.

Minden egyes prompt esetén a Mixtral kiválasztja a két legrelevánsabb szakértőt a válasz generálásához, míg a többiek tétlenek maradnak. Az eredmény: olyan teljesítményt kap, amely hasonló egy sokkal nagyobb modelléhez, de kérésenként sokkal kevesebb számítási erőforrást igényel.

A Mixtral előnyei

Nyílt súlyok az Apache 2.0 alatt: Teljes hozzáférést kap a modell súlyaihoz, ami lehetővé teszi a saját szerveren való üzemeltetést, finomhangolást és módosítást korlátozó licencelés nélkül. Ez hatalmas előny, ha csapata szigorú szellemi tulajdonjogi vagy Teljes hozzáférést kap a modell súlyaihoz, ami lehetővé teszi a saját szerveren való üzemeltetést, finomhangolást és módosítást korlátozó licencelés nélkül. Ez hatalmas előny, ha csapata szigorú szellemi tulajdonjogi vagy megfelelési követelmények mellett dolgozik

A szakértői keverék hatékonysága: Annak ellenére, hogy a modell 47 milliárd paraméterrel rendelkezik, tokenenként csak Annak ellenére, hogy a modell 47 milliárd paraméterrel rendelkezik, tokenenként csak körülbelül 13 milliárdot aktivál , így sokkal nagyobb modell teljesítményét kapja meg alacsonyabb számítási költségek és gyorsabb válaszok mellett

Kiváló többnyelvű teljesítmény: Hatékonyan kezeli a kódot és a természetes nyelvet számos különböző programozási és emberi nyelven

Saját üzemeltetés rugalmassága: A saját infrastruktúráján futtathatja, így teljes ellenőrzést kap az adatai felett, és a használat növekedésével a költségek is jobban kiszámíthatóak lesznek

Aktív nyílt forráskódú közösség: Ön is részesülhet a folyamatosan bővülő eszközökből, a közösség által finomhangolt modellváltozatokból és a hasznos telepítési útmutatókból

A Mixtral hátrányai

Infrastruktúra-ráfordítások: Az önálló üzemeltetés nem plug-and-play. MLOps-szakértelmet, dedikált GPU-erőforrásokat és folyamatos karbantartást igényel.

Kisebb ökoszisztéma: Kevésbé kiterjedt és kiforrott ökoszisztémával rendelkezik, mint a ChatGPT, kevesebb előre elkészített integrációval, bővítménnyel és harmadik féltől származó eszközzel rendelkezik.

Változó minőség a szolgáltatók között: Ha harmadik féltől származó API-t használ, előfordulhat, hogy az árak, a sebességkorlátozások és a megbízhatóság nem egységesek.

Kevésbé kiforrott a beszélgetési feladatok terén: Bár a kódgenerálásban erős, észreveheti, hogy beszélgetési képességei kevésbé kifinomultak a ChatGPT-hez képest, amelyet kifejezetten a csevegéshez fejlesztettek ki.

A Mixtral árazása (1 millió tokenenkénti költség)

Ingyenes

Bemenet: 0,70 USD 1 millió tokenenként

Kimenet: 0,70 USD 1 millió tokenenként

A ChatGPT áttekintése

A ChatGPT az OpenAI zászlóshajója a beszélgető AI területén, amely a fejlesztők számára olyan API-kon keresztül érhető el, mint a GPT-4, a GPT-4 Turbo és a GPT-4o. Legnagyobb erőssége a kiterjedt Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) technológiában rejlik , amelynek keretében emberi értékelők értékelik és minősítik a válaszokat , hogy a modell még hasznosabb, pontosabb és biztonságosabb legyen.

Fejlesztőként ez azt jelenti, hogy a kapott válaszok általában már az első pillanattól kezdve kifinomultak és jól strukturáltak, különösen a beszélgetéses felhasználási esetekben.

A ChatGPT előnyei

Kiforrott, kifinomult válaszok: Az RLHF-nek köszönhetően a ChatGPT következetesen hasznos, jól kommentált kódot és világos dokumentációt generál, még minimális utasítások esetén is

Kiterjedt ökoszisztéma: Több ezer bővítmény, integráció és eszköz támogatja, és népszerű IDE-kben és keretrendszerekben is erős háttérrel rendelkezik.

Megbízható API-infrastruktúra: Vállalati szintű rendelkezésre állás és támogatás áll rendelkezésére, amelyet egy jól finanszírozott, a fejlesztői kapcsolatokra nagy hangsúlyt fektető szervezet biztosít.

Multimodális képességek: A legújabb GPT-4 modellek képesek kezelni képeket, hangokat és fájlokat, ami tökéletes megoldás, ha például egy képernyőképről szeretné elemezni egy felhasználói felületet, vagy különböző típusú fejlesztési munkafolyamatokban szeretne dolgozni

Alacsony belépési küszöb: Nincs szükség infrastruktúra beállítására. Csak egy API-kulccsal azonnal elkezdhet fejlesztést.

A ChatGPT hátrányai

Zárt forráskódú és saját fejlesztésű: Nincs hozzáférése a modell súlyozásaihoz, ami azt jelenti, hogy nem tudja saját szerveren futtatni, Nincs hozzáférése a modell súlyozásaihoz, ami azt jelenti, hogy nem tudja saját szerveren futtatni, szabadon finomhangolni vagy alaposan ellenőrizni a viselkedését

Adatvédelmi aggályok: Minden parancsát az OpenAI szerverein dolgozzák fel, ami problémát jelenthet, ha szabályozott iparágakban dolgozik, ahol Minden parancsát az OpenAI szerverein dolgozzák fel, ami problémát jelenthet, ha szabályozott iparágakban dolgozik, ahol megfelelési szabályok vagy érzékeny kódbázisok vannak érvényben

A költségek kiszámíthatatlansága nagy léptékben: Ha nagy forgalmú alkalmazásokat üzemeltet, ne feledje, hogy a tokenalapú használat költségei gyorsan felhalmozódhatnak, mivel minél többet használ, annál többet kell fizetnie

Szállítói függőség kockázata: Ha mindent egy lapra tesz egy egyetlen szolgáltatóval, akkor kockáztatja a szállítói függőséget. Bármilyen API-változás vagy szolgáltatásfrissítés az ő részükről megzavarhatja a munkafolyamatát

A ChatGPT árai

Ingyenes

Go: 8 USD/hó felhasználónként

Plusz: 20 USD/hó felhasználónként

Pro: 200 USD/hó felhasználónként

Mixtral és ChatGPT: a legfontosabb jellemzők összehasonlítása

Vessünk egy pillantást arra, hogy a Mixtral és a ChatGPT hogyan teljesít az Ön számára fontos funkciók tekintetében.

1. funkció: Kódolási és kódgenerálási teljesítménytesztek

A ChatGPT, különösen a GPT-4, olyan kódot ír, mintha egy átgondolt csapattárs lenne. Még alapvető utasítások esetén is részletes kódot állít elő, megjegyzéseket fűz hozzá, és azonnal kezeli a hibákat. Ezért kiválóan alkalmas termeléskész kód generálására.

A Mixtral viszont ugyanolyan teljesítményre képes, de alapértelmezés szerint tömörebb, ami azt jelenti, hogy több időt kell fordítania a prompt-tervezésre, hogy ugyanolyan színvonalú eredményt érjen el.

Alapvető, sablonos kódok esetében mindkét modell jól működik. Ha azonban a dolgok bonyolultabbá válnak, a ChatGPT világosabb és kifinomultabb kimenete gyakran előnyt jelent.

🏆 Összegzés: A ChatGPT nyer, mivel kifinomultabb, termeléskész kódot eredményez.

💡 Profi tipp: Ne csak a modelleket hasonlítsa össze – hasonlítsa össze őket a munkafolyamatán belül. Tesztelje, hogy a Mixtral és a ChatGPT kimenetei hogyan illeszkednek a tényleges fejlesztési folyamatába, ne csak elszigetelt parancsok alapján. Ez időt takarít meg, és elkerüli a későbbi lapok közötti váltogatást.

2. funkció: Kontextusablak és hosszú szövegek kezelése

Nehéz egy nagy, komplex kódbázison dolgozni, ha az AI-asszisztensed elfelejti, miről beszéltél három parancsnyit ezelőtt. Éppen ezért a kontextusablak – azaz az a szövegmennyiség, amelyet a modell egyszerre képes megjegyezni – nagyon fontos számodra, mint fejlesztőnek. A két eszköz eltérő módon közelíti meg ezt a kérdést:

Mixtral-8x7B: 32 000 tokenes natív kontextusablakot kínál, ami nagy fájlok és hosszú beszélgetések esetén jelentős előnyt jelent

ChatGPT: 8 000 és 8 000 és 128 000 token közötti mennyiséget képes kezelni . A GPT-4 Turbo hatalmas, 128K-s ablakával elméletileg egyetlen parancssorral is beolvaszthat egy kis kódtárat. De ne feledje, hogy a nagyobb ablakok drágábbak lehetnek

🏆 Összegzés: A GPT-4 Turbo nyer, köszönhetően hatalmas kapacitásának, amely képes kezelni a hatalmas kódbázisokat, de a Mixtral is nagyon jól teljesít a 32K tokenes ablakon belül, így a legtöbb projekt számára hatékony megoldás.

📮 ClickUp Insight: Felmérésünk válaszadóinak csupán 12%-a használja a termelékenységi csomagokba beépített AI-funkciókat. Ez az alacsony arány arra utal, hogy a jelenlegi megvalósításokból hiányzik az a zökkenőmentes, kontextusfüggő integráció, amely arra ösztönözné a felhasználókat, hogy áttérjenek a kedvenc önálló beszélgetési platformjaikról.

3. funkció: API-hozzáférés és fejlesztői integrációk

Egy AI-modell minősége nem számít, ha a munkafolyamatba való integrálása nehézkes és időigényes folyamat. A gyenge dokumentáció, az SDK-k hiánya és a megbízhatatlan API még a projekt elindulása előtt véget vethet neki.

Az OpenAI kiválóan kidolgozott fejlesztői integrációs élményt nyújt jól dokumentált API-kkal, a főbb programozási nyelvekhez készült SDK-kkal és olyan fejlett funkciókkal, mint a függvényhívás.

Ezzel szemben a Mixtral API-hozzáférése több szolgáltatóra oszlik (például a Mixtral saját platformjára, a Together AI-ra vagy a Fireworks-ra), amelyek mindegyike saját dokumentációval és megbízhatósággal rendelkezik. Ez érthető módon választási lehetőséget kínál, de azt is jelenti, hogy különböző dokumentumokkal, megbízhatósági szintekkel és beállításokkal kell egyensúlyoznia, ami inkonzisztenciákat okozhat.

🏆 Vélemény: Döntetlen, mivel az OpenAI API-ja kiváló fejlesztői élményt nyújt a gyors integrációhoz, míg a Mixtral nagyobb rugalmasságot biztosít a szolgáltatók kiválasztásában azoknak a csapatoknak, amelyeknek speciális infrastruktúra-igényeik vannak.

4. funkció: Testreszabási és saját szerveren való üzemeltetési lehetőségek

A kész AI-modellek remekek, de a testreszabás nagy különbséget jelent, ha a csapatának egyedi kódolási stílusa, saját kódbázisa vagy speciális szakterülete van. Ha nem tudja a modellt az Ön konkrét igényeihez igazítani, akkor sok értéket veszít.

Ez a Mixtral legnagyobb erőssége. Mivel nyílt súlyozású, a következőket teheti:

Finomítsa a modellt: Tanítsa be a modellt a saját kódjára, hogy az a konkrét területén szakértővé váljon

Használjon adaptereket: Alkalmazzon hatékony technikákat, mint például a LoRA és a QLoRA, hogy testreszabhassa a modellt anélkül, hogy azt a nulláról újra kellene tanítania.

Kvantálja: Csökkentse a modell méretét, hogy kisebb, olcsóbb hardverekre is telepíthető legyen

A ChatGPT viszont korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál az API-ján keresztül, de nem férhet hozzá az alapul szolgáló modell súlyozásaihoz. Alapvetően az OpenAI által engedélyezett lehetőségek korlátozzák Önt.

🏆 Összegzés: A Mixtral nyeri a versenyt a testreszabás és az önálló üzemeltetés terén, így ez a legjobb választás azoknak a csapatoknak, amelyek speciális igényekkel vagy szigorú adatkezelési követelményekkel rendelkeznek.

5. funkció: Adatvédelem és adatbiztonság a fejlesztői csapatok számára

Sok mérnöki csapat számára nem is jöhet szóba, hogy saját fejlesztésű kódot vagy érzékeny ügyféladatokat küldjön egy harmadik fél API-jának.

A Mixtral saját szerveres opciója teljes adatellenőrzést biztosít, ami a szigorú adatvédelem és adatbiztonság egyik alapelve, mivel a parancsok és a kód soha nem hagyják el a saját infrastruktúráját. Ez ideális megoldás a szabályozott iparágakban, például a pénzügyi vagy az egészségügyi szektorban működő csapatok számára.

A ChatGPT Enterprise olyan megbízható megfelelőségi funkciókat is kínál, mint a SOC 2 és a HIPAA-kompatibilitás, de az adatok kezelését továbbra is egy harmadik félre kell bízni.

🏆 Összegzés: A Mixtral nyer, mivel saját szerveres üzemeltetési képességei a legerősebb adatvédelmi garanciákat nyújtják.

A Mixtralt vagy a ChatGPT-t válassza?

A rövid válasz: ez attól függ, hogy milyen igényei vannak. Íme egy egyszerű keretrendszer, amely segíthet a döntésben:

Válassza a Mixtralt, ha: csapata rendelkezik MLOps szakértelemmel, csapata rendelkezik MLOps szakértelemmel, egy modellt kell finomhangolnia egy speciális feladathoz, vagy szigorú adatvédelmi szabályok vonatkoznak rá, amelyek megkövetelik az önálló üzemeltetést

Válassza a ChatGPT-t, ha: csapata a gyors integrációt, a kifinomult, azonnal használható felhasználói élményt és a hatalmas eszközökből álló ökoszisztémát tartja szem előtt

A jobb válasz az, hogy nem kell csak egyet választania. Sok csapat hibrid megközelítést alkalmaz, a ChatGPT-t általános segítségnyújtásra, az önállóan üzemeltetett Mixtralt pedig érzékeny, belső feladatokra használja.

Olyan eszközökkel, mint a ClickUp, valódi termelékenységnövekedést érhet el, ha mindkét modellt egyetlen munkaterületen belül használja, és azok kimeneteit közvetlenül összekapcsolja a feladataival, dokumentumaival és projektjeivel – így az AI segítségével generált betekintések azonnal részévé válnak a tényleges munkájának, függetlenül attól, hogy melyik modellt használja.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb módszer a ChatGPT és a Mixtral használatára a mesterséges intelligencia fejlesztési munkafolyamatokban

A Mixtral és a ChatGPT közötti választás általában kompromisszumok kérdése.

A Mixtral nyílt súlyozási rugalmasságot és telepítési ellenőrzést biztosít. A ChatGPT rendkívül kifinomult kimeneteket és erős beszélgetési hangolást kínál.

Van azonban egy gyakorlati probléma, amellyel fejlesztőként valószínűleg szembesülni fog: mindkét eszköz általában a tényleges fejlesztési munkafolyamaton kívül működik.

Egy lapon megadja az AI-modellnek a parancsot, lemásolja az eredményt, beilleszti máshová, majd manuálisan alakítja át feladatokká, dokumentációvá vagy teendőkké.

Idővel ez a „szerszámok elszaporodásához” vezet: az ötletek generálásához AI-t használ, a munka menedzseléséhez egy másik eszközt, a dokumentáláshoz egy harmadikat, az automatizáláshoz pedig egy negyediket.

A ClickUp másképp közelíti meg ezt a kérdést.

Ahelyett, hogy az AI-modelleket különálló asszisztenseknek tekintené, a ClickUp közvetlenül beágyazza őket abba a munkaterületbe, ahol már megtalálhatók a kóddal kapcsolatos megbeszélések, a dokumentáció, a feladatok és az automatizálás.

Ez azt jelenti, hogy az AI-kimenetek nem csupán ötleteket generálnak, hanem azonnal beépülnek az Ön és csapata által végzett munkába.

Így működik ez.

A ClickUp első számú előnye: több AI-modell elérhetősége egy munkaterületen

A ClickUp Brain segítségével nem korlátozódik egyetlen AI-modellre. A munkaterületén belül közvetlenül hozzáférhet a ChatGPT-hez, a Geminihez, a Claude-hoz és más vezető modellekhez, és a feladat függvényében válthat közöttük.

Váltson zökkenőmentesen a ChatGPT, a Mixtral és más AI-modellek között, mindezt egyetlen ClickUp-munkaterületről

Sőt, a Zapier-en keresztüli integrációk lehetővé teszik, hogy olyan modelleket, mint a Mixtral, összekapcsoljon a munkaterületével, így Ön és csapata kísérletezhet az open-weight modellekkel, miközben munkájukat egy helyen szervezetten tarthatják.

Csatlakoztassa a Mixtralt a ClickUp-hoz a Zapier segítségével, és integrálja az AI-alapú betekintéseket közvetlenül a munkafolyamatába

Fejlesztőként Önnek ez a rugalmasság fontos.

Használhatja a ChatGPT-t strukturált dokumentációhoz, egy másikat architektúraötletek kidolgozásához, a Mixtralt pedig a kódfelülvizsgálatok összefoglalásához. Így ahelyett, hogy a lapok között váltogatna több AI-eszköz megnyitásához, közvetlenül ott generálhat válaszokat, ahol a projektadatok már rendelkezésre állnak.

💡 Profi tipp: Próbálja ki ugyanazt a parancsot a Mixtral és a ChatGPT segítségével a ClickUp Brain-ben. Hasonlítsa össze az eredményeket, majd döntse el, melyik alkalmas termelésre, és kapcsolja a kívánt eredményt a feladatához – ez ideális olyan kritikus funkciókhoz, ahol a pontosság számít.

A ClickUp 2. előnye: Használjon AI kódoló ügynököket a feladatai mellett

Fejlesztőként valószínűleg már használ olyan eszközöket, mint a Cursor AI-ügynökök vagy a Codegen AI-ügynökök kód generálásához, függvények áttekintéséhez vagy a logika átalakításához.

A ClickUp lehetővé teszi, hogy ezeket a munkafolyamatokat beépítse abba a környezetbe, ahol a fejlesztési munkát is nyomon követi.

@megemlítheti a Cursor vagy a Codegen AI ügynököket, mintha egy csapattársat hívna, hozzárendelhet hozzájuk egy ClickUp-feladatot, és azok a háttérben fogják elvégezni a munkát, így Önnek több ideje marad a fontosabb feladatokra. Amint a feladat befejeződött, az ügynök automatikusan értesíti Önt.

Használja az AI kódoló ügynököket, mintha csapattársak lennének. A kód generálását, ellenőrzését és frissítését közvetlenül a ClickUp munkaterületén belül rendelje el

Ekkor dönti el, hogy végrehajtja-e a javítást, átadja-e egy másik fejlesztőnek, vagy átviszi-e a következő sprintbe.

A ClickUp 3. előnye: Központosított dokumentáció a ClickUp Docs segítségével

A fejlesztési folyamatok általában rengeteg dokumentációval járnak: API-referenciák, architektúra-jegyzetek, bevezető útmutatók és hibaelhárítási dokumentáció.

Központi rendszer hiányában ezek az erőforrások szétszóródnak a Google Docs, a belső wikik vagy a Notion oldalak között.

A ClickUp Docs segítségével az összes műszaki dokumentációt a ClickUp Tasks-ban tárolhatja azok mellett a feladatok és projektek mellett, amelyekhez kapcsolódnak.

Tartsa az összes dokumentumot a ClickUp Docs-ban az általuk támogatott feladat mellett

Ha új hitelesítési rendszert dokumentál, létrehozhat egy műszaki leírást a ClickUp Docs-ban, összekapcsolhatja azt a ClickUp Tasks-ban található, a rendszert megvalósító fejlesztési feladatokkal, és frissítheti a dokumentációt a funkció fejlődésével.

Ha pedig betekintést szeretne nyerni a feladatok projekt során történő előrehaladásába, egyszerűen csak kérdezze meg a ClickUp Brain-t, a munkaterületébe beépített intelligencia réteget, és az közvetlenül az említett dokumentumokból vonja le a válaszokat, a projektadatok teljes kontextusával együtt.

Ne keressen tovább kézzel! A ClickUp Brain – a kontextust felismerő mesterséges intelligenciája – segítségével azonnal megjelenítheti a projektadatokat.

Ez azt jelenti, hogy a dokumentációja nem csak egy különálló tudásbázisban pihen, hanem a projekt élő munkafolyamatának részévé válik.

A ClickUp integrációk összekapcsolják a külső platformokat, így könnyen bevihetők a munkaterületbe a korábbi ismeretek és frissítések, legyen szó GitHubról, Slackről, Figmáról vagy más csatlakoztatott alkalmazásokról.

Kössd össze a „munkádat” a ClickUp munkaterületeddel

A GitHub-ról származó dokumentáció vagy kódhivatkozások közvetlenül összekapcsolhatók a kapcsolódó feladatokkal. A Slack-ből származó frissítések vagy megbeszélések végrehajtható feladatokká alakíthatók. Még más eszközökből származó fájlok vagy projekteszközök is beépíthetők ugyanabba a munkaterületbe.

Profi tipp: A ClickUp Chat segítségével teljesen megszabadulhat a Slack és a projektfeladatok közötti oda-vissza váltogatástól – az összes csapatmegbeszélést és fejlesztői munkafolyamatot egy helyen tarthatja. Azonnal megjelölheted a csapattagokat, és a csevegőüzenetekből közvetlenül hozzárendelhetsz megjegyzéseket a feladatokhoz, anélkül, hogy elhagynád a munkaterületet, így semmi sem veszik el a beszélgetések között.

A ClickUp 5. előnye: Ismétlődő fejlesztési munkafolyamatok automatizálása

A ClickUp Automations megszünteti azokat a manuális lépéseket, amelyek gyakran lassítják a fejlesztőcsapatok munkáját. A funkciók a feladat állapotának, a határidőknek vagy az egyéni mezőknek megfelelően indíthatnak el műveleteket.

Amikor egy funkció átkerül a „Készen áll a minőségbiztosításra” állapotba, a ClickUp automatikusan hozzárendelheti a feladatot egy tesztelőhöz, és értesítheti a minőségbiztosítási csapatot.

Hagyja, hogy a ClickUp intézze a rutinfeladatokat – automatizálja a feladatátadást, az értesítéseket és a munkafolyamat-frissítéseket

Ha a tesztelő hibát jelöl meg, az automatizálás újra megnyithatja a feladatot, megjelölheti a felelős fejlesztőt, és visszateheti a problémát a sprint backlogba. Így a munkafolyamat automatikusan folytatódik a választott szakaszban.

Kezdje el a Click-Up használatát az AI-jével

Ahhoz, hogy az AI valóban az Ön számára dolgozzon, ne csak egy modellt válasszon, hanem olyan munkaterületet is, amely összeköti a modelleket a munkájával. A Mixtral rugalmasságot, nyílt súlyozást és ellenőrzést biztosít. A ChatGPT kifinomult eredményeket és hatalmas ökoszisztémát kínál. Mindkettő kiváló, de önmagában? Ezek a munkafolyamatán kívül működnek, így Önnek kell a lapok között váltogatnia, az eredményeket másolnia-beillesztenie, és manuálisan feladatokká vagy dokumentációvá alakítania az információkat.

Az AI közvetlen beágyazásával a munkaterületébe több modellt is egymás mellett használhat, az eredményeket feladatokhoz és dokumentumokhoz kapcsolhatja, együttműködhet a csapattagokkal, központosíthatja a tudást és automatizálhatja az ismétlődő munkafolyamatokat, így a Mixtral, a ChatGPT vagy bármely más AI segítségével generált betekintések nem csak egy külön eszközben maradnak, hanem azonnal részévé válnak a már elvégzett munkának.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A Mixtral-8x7B egy „mix-of-experts” architektúrát használ, ami olyan, mintha nyolc speciális modell lenne egyben, míg a standard modellek, mint például a Mistral 7B, egyetlen, sűrű modellek. Ez lehetővé teszi a Mixtral számára, hogy sokkal nagyobb hatékonysággal nyújtsa egy sokkal nagyobb modell teljesítményét.

Igen, a Mixtral nyílt súlyú licencével saját hardverén futtathatja a modellt, így teljes mértékben ellenőrizheti az adatokat. Ehhez nagy teljesítményű GPU szükséges, de a modell kvantált verziói fogyasztói szintű eszközökön is futtathatók.

Ha naponta használ AI-t kódoláshoz, hibakereséshez és dokumentáláshoz, akkor a ChatGPT Plus gyorsabb válaszideje és prioritásos hozzáférése valószínűleg megéri az előfizetési költséget. Alkalmi felhasználók számára gazdaságosabb lehet a használat alapú API használata.

Használhat olyan platformot, amely több AI-modellt egyesít egyetlen felületen. A ClickUp Brain például hozzáférést biztosít az OpenAI, az Anthropic és a Google modelljeihez, így bármilyen feladathoz a legjobb AI-t használhatja anélkül, hogy elhagyná a munkaterületét.