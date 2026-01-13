A legjobb call center tudásmenedzsment eszközök az ügynökök jobb támogatásához

Megérkezik az első hívás a napra, és az ügyfélnek egy egyszerűnek tűnő problémája van. De a válasz el van rejtve a szabályzati dokumentumokban, egy régi e-mail szálban és egy múlt heti csevegésben.

Minden perc, amit a releváns információk keresésével töltenek, megnöveli a kezelési időt és növeli a helytelen vagy elavult információk nyújtásának kockázatát.

Ez nem egyszeri probléma. Az ügyfélszolgálati ügynökök minden nap több eszközt és lapot is át kell nézniük, csak hogy alapvető kérdésekre válaszolhassanak. A hívások tovább tartanak, mint kellene; az átlagos kezelési idő megugrik, és az eskalációk halmozódnak, mert a problémákat nem oldják meg megfelelően az első alkalommal.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a legjobb call center tudásmenedzsment rendszereket, amelyek összesítik az összes irányelvet, termékleírást, szkriptet és hibaelhárítási útmutatót egy központi adattárban. Ezek az eszközök segítenek a csapatának gyorsabban megoldani a kérdéseket, és minden ügyfélkapcsolatot zökkenőmentesebbé tenni.

Az alábbi táblázatban összehasonlításképpen összefoglaljuk a vezető tudásmenedzsment eszközök kiemelkedő jellemzőit, legalkalmasabb felhasználási területeit és árazási modelljeit 👇

Eszköz neve Főbb jellemzők A legjobb Árak* ClickUp Valós idejű közös szerkesztés a Docs-ban, AI-alapú keresés és segítség a ClickUp Brain segítségével, szabályalapú automatizálás, együttműködési táblák, csevegés, irányítópultok, valamint mély integráció CRM-ekkel és támogatási eszközökkel. All-in-one konvergens AI munkaterület call centerek számára, amelyeknek egy rendszerben van szükségük tudásra, munkafolyamatokra, automatizálásra és elszámoltathatóságra. Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető eGain Kontextusérzékeny tudásátadás, AssistGPT tartalomkészítéshez és minőség-ellenőrzéshez, összevont és irányított keresés, strukturált felülvizsgálati ciklusok, vállalati szintű integrációk Nagyvállalati call centerek, amelyek szerepkörökön alapuló, irányított tudásbázisra és szigorú irányításra szorulnak Egyedi árazás Document360 Strukturált dokumentumszerkesztő, Eddy AI-alapú kereső, AI Writing Agent a gyors tartalomkészítéshez, elemzés a Google Analytics és a Segment segítségével. Vállalati csapatok, amelyek az ügyfelek és az ügyintézők számára skálázható önkiszolgáló tudásbázis felépítésére és karbantartására összpontosítanak. Ingyenes próba; Egyedi árazás Helpjuice Csatornaspecifikus tartalom egyetlen sablonban, összevont keresés a SharePoint, a Drive és a webes források között, „Kérdezze a szakértőt” munkafolyamatok, hangalapú keresés és részletes verziótörténet. Nagy csapatok, amelyek erősen testreszabható belső vagy külső tudásbázist szeretnének, hatékony keresési funkcióval. Ingyenes próba; fizetős csomagok 249 USD/hó áron Polc Tudásállapot-figyelés, duplikált és elavult tartalom felismerése, újrafelhasználható sablonok, döntési fa áramlások, teljesítményelemzés Globális call centerek, amelyeknek szigorú ellenőrzést kell gyakorolniuk a tartalom pontosságára, az életciklus-kezelésre és a teljesítményre vonatkozó információkra. Egyedi árazás Guru Ellenőrzött tudáskártyák, alkalmazáson belüli és böngészőalapú tudásátadás, AI-alapú tartalom megjelenítés, mély integráció a napi munkához használt eszközökkel. Kis- és közepes méretű csapatok, amelyek kontextusfüggő, pillanatnyi tudást szeretnének az ügynökök által már használt eszközökön belül. Ingyenes próba; a fizetős csomagok ára 30 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Knowmax Google-szerű vállalati keresés, kódolás nélküli kognitív döntési fák, vizuális útmutatók PDF-ekből, Chrome-bővítmény multitasking ügynökök számára, AI-támogatott értékelések és kvízek. Call centerek vagy nagy támogató csapatok, amelyek irányított munkafolyamatokra, döntési fákra és vizuális tudásra támaszkodnak az ügynökök támogatására az élő interakciók során. Egyedi árazás KPSOL Csatornaspecifikus sablonok, külső tartalom indexelés, „Kérdezze a szakértőt” munkafolyamatok, hangalapú keresés, verziókezelés Kis csapatok, amelyek több adattárban tárolt tudást szeretnének egységesíteni anélkül, hogy mindent egy új rendszerbe migrálnának. A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 13 dollártól kezdődik. Zoho Desk Többcsatornás jegyrendszer integrált tudásbázissal, Zia mesterséges intelligencia asszisztens cikkek létrehozásához, Blueprint munkafolyamatok, cikkek elemzése és SEO-vezérlés. Kis- és közepes méretű ügyfélszolgálati csapatok, akik megfizethető ügyfélszolgálatot keresnek beépített tudásmenedzsmenttel és automatizálással. Ingyenes próba; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 6 dollártól kezdődik. Smart Tribune Mesterséges intelligenciával támogatott GYIK és szándékfelismerés, Agentic RAG a megbízható válaszokért, Smart Dashboard a tartalom teljesítményének nyomon követéséhez, integrációk LLM-ekkel és CRM-ekkel. Az AI-vezérelt önkiszolgálásra és a rendkívül megbízható automatizált ügyfélszolgálati válaszokra összpontosító vállalkozások Egyedi árazás

A megfelelő tudáskezelési megoldás kiválasztása közvetlenül befolyásolja az ügyfélélményt. Ha a helyes információk könnyen megtalálhatók, akkor olyan magas teljesítményű csapatot építhet, amely gyorsabban oldja meg a kérdéseket és csökkenti a hibák számát.

Az ideális tudáskezelő szoftver jellemzői a következők:

Intelligens keresés és AI-javaslatok: Az AI-alapú ajánlások segítségével gyorsan megjeleníti a legrelevánsabb tartalmakat és kiemeli a fontos frissítéseket.

Egységes tudáshoz való hozzáférés: Az összes Az összes folyamatdokumentációt és termékinformációt egy kereshető adattárban központosítja, hogy a kontaktközpont ügynökei gyorsan megtalálják a válaszokat.

Automatizálási funkciók: automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a hívások továbbítása, a tartalom frissítése és a munkafolyamatok elindítása automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a hívások továbbítása, a tartalom frissítése és a munkafolyamatok elindítása AI szuperügynökök segítségével, hogy időt takarítson meg és minimalizálja a hibákat.

Valós idejű együttműködés: Lehetővé teszi a közös szerkesztést, a megjegyzések hozzáadását és a közös irányítópultok használatát, így a csapatok összehangoltan és tájékozottan tudnak dolgozni.

Verziókezelés és szerepkörökön alapuló hozzáférés: nyomon követi a frissítéseket, hogy az ügyintézők mindig a legfrissebb információkat lássák, miközben a szerepkörök alapján szabályozza, hogy ki tekintheti meg vagy szerkesztheti a tartalmat.

Mobil hozzáférhetőség: Lehetővé teszi az ügyintézők számára, hogy mobil eszközökről bármikor és bárhol keresgéljenek és hozzáférjenek a tudáshoz.

CRM/ERP integráció: Zökkenőmentes integrációs lehetőségeket kínál, hogy KM eszközét összekapcsolhassa a meglévő rendszerekkel, így kontextusérzékeny, zökkenőmentes segítséget nyújthat.

Elemzés és jelentések: Figyelemmel kíséri a tartalom használatát, a gyakori ügyfélkérdéseket és az ügyintézők teljesítményét, hogy azonosítsa a hiányosságokat és optimalizálja a tudásmenedzsmentet.

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a modern call center-ek hatékony tudásmenedzsmentjéhez legalkalmasabb eszközöket:

1. ClickUp (a legjobb integrált dokumentumok + feladatok + tudás a munkafolyamatokon belül)

A ClickUp egy konvergált AI munkaterületet biztosít a call centerek számára, ahol a tudás, a cselekvések, az elemzés és az automatizálás együtt működnek. A csapatok megtalálhatják a megfelelő választ, alkalmazhatják a helyes folyamatot, és valós időben elindíthatják a következő lépést anélkül, hogy megszakítanák a beszélgetés menetét.

Ez a robusztus tudásmenedzsment-megoldás megszünteti a munkaterhelés elszóródását azáltal, hogy a call center csapatok számára egyetlen rendszert biztosít az információk és a felelősség kezeléséhez. A tudáscikkek közvetlenül kapcsolódhatnak a feladatokhoz és a nyomon követéshez, így a kontextus mindig sértetlen marad.

Nézzük meg, hogyan segít ez abban, hogy összehangoltan működjön, anélkül, hogy szétszórt eszközökre vagy manuális koordinációra lenne szükség.

Hatékony tudás létrehozása és kezelése

A ClickUp tudásmenedzsment rendszere segít a call centereknek egy olyan egységes információforrás létrehozásában és fenntartásában, amelyre az ügyintézők élő interakciók során támaszkodhatnak.

A ClickUp Knowledge Management segítségével minden munkaterületet és fájlt elérhet a legjobb AI-alapú betekintés érdekében.

A ClickUp tudásmenedzsment rendszere nem önálló adattárként működik, hanem összekapcsolja az információkat a munkafolyamatokkal. Ez megkönnyíti a következőket:

Hozzon létre strukturált tudást a ClickUp Docs segítségével hívási szkriptek, SOP-k, GYIK-ek, eskalációs lépések és megfelelőségi irányelvek számára.

Rendezze a tartalmakat terekbe, mappákba és listákba, hogy a tudás tükrözze a kapcsolattartó központjában használt várólistákat, csapatokat vagy problémakategóriákat.

Szabványosítsa a dokumentációt wiki sablonok segítségével, hogy a szkriptek és folyamatok minden csapatnál egységes formátumot kövessenek.

Ellenőrizze a hozzáférést engedélyekkel, amelyek lehetővé teszik az ügyintézők, felügyelők és minőségbiztosítási csapatok számára, hogy csak a saját felelősségi körükbe tartozó információkat tekintsenek meg vagy szerkesszék.

Kövesse nyomon a frissítéseket a beépített verziótörténettel, amely megkönnyíti a változások áttekintését és a tartalom pontosságának fenntartását az idő múlásával.

💡 Profi tipp: Tartsa aktív tudásbázisát a wiki-n belüli közvetlen együttműködéssel. Szerkesszék együtt a tartalmat, hagyjanak megjegyzéseket visszajelzésként, és használjanak gyors videó jegyzeteket a változások magyarázatához. Ezután a nyomon követéseket feladatokká alakíthatják, így a frissítéseket könnyen nyomon követhetik és elvégezhetik.

Azonnali válaszok és időmegtakarítás

A magas hívásforgalom és a várakozó ügyfelek miatt az ügyintézőknek nincs idejük hosszú SOP-kat böngészni vagy mappákat átkutatni.

A ClickUp Brain az AI-t közvetlenül a munkaterületre hozza. Válaszokat merít a Dokumentumokból, Feladatokból, Csevegésből és korábbi interakciókból, segítve az ügynököket abban, hogy élő beszélgetések során pontosak és következetesek maradjanak.

Nézze meg az alábbi videót, amelyben bemutatjuk a ClickUp Brain segítségével történő tudáskezelés gyors áttekintését 👇

Így használhatja a ClickUp Brain szolgáltatást a jó ügyfélélmény biztosításához:

Tegyen fel természetes nyelvű kérdéseket , például „Mi a visszatérítési politika késedelmes szállítások esetén?”, és kapjon válaszokat a tényleges SOP-kból és szkriptekből.

Összefoglalja a hosszú szabályzati dokumentumokat vagy az eskalációs jegyzeteket gyors, cselekvésre késztető pontokká a hívás során.

Jelenítsen meg releváns szkripteket vagy következő lépéseket az ügyintéző által feldolgozott jegy vagy feladat alapján.

Készítsen hívásösszefoglalókat, belső jegyzeteket vagy nyomon követési feladatokat a meglévő tudás felhasználásával, hogy csökkentse a hívás utáni munkát.

Támogassa a feletteseket az interakciók és a tudás felhasználásának gyors áttekintésével, manuális ellenőrzés nélkül.

A ClickUp Brain segítségével azonnal megkapja a helyes válaszokat, összefoglalókat és a következő lépéseket.

Tegye a tudást cselekvéssé, és növelje a hatékonyságot!

A ClickUp Super Agents kiegészíti tudását egy végrehajtási réteggel, amely a válaszokat irányított műveletekké alakítja a kapcsolattartó központ munkafolyamataiban. Használhat előre elkészített ügynököket, vagy igényei szerint konfigurálhat egyedi, tudásalapú ügynököket.

Automatizálja a döntéseket, és alakítsa a tudást cselekvéssé a ClickUp Brain Agents segítségével.

Így használhatja a különböző típusú AI-ügynököket a manuális munkaterhelés csökkentésére és az ügyintézők támogatására nagy forgalmú interakciók során:

Válaszoljon a gyakori kérdésekre, hozza felszínre a releváns tudást, és támogassa a szabványos munkafolyamatokat a kész ügynökökkel.

kezelik a várólistákra vonatkozó szabályokat, az eskalációs szabályokat vagy a működéséhez tartozó megfelelőségi lépéseket. Készítsen egyedi AI-ügynököket , akika várólistákra vonatkozó szabályokat, az eskalációs szabályokat vagy a működéséhez tartozó megfelelőségi lépéseket.

Irányítsa az ügyintézőket azáltal, hogy a probléma típusára, a feladat állapotára vagy az interakció kontextusára alapuló következő lépéseket javasol.

Indítson követő feladatokat, eskalációkat vagy értesítéseket automatikusan, ha a meghatározott feltételek teljesülnek.

Csökkentse a felettesek ismétlődő beavatkozásait azáltal, hogy mesterséges intelligenciával működő ügynöki munkafolyamatokat hoz létre , és nagy léptékben kezeli a gyakori tudásbeli kérdéseket.

Automatizálja az ügynökök ismétlődő munkáját

A ClickUp Automations előre jelezhető, megismételhető lépéseket kezel. Szabályalapú kiváltókkal működnek, ahol egyszer megadhatja a szabályokat, és a rendszer minden alkalommal végrehajtja azokat.

Például, amikor egy jegy prioritása megváltozik, a ClickUp Automations automatikusan frissítheti az állapotokat, hozzárendelheti a nyomon követéseket, megváltoztathatja a határidőket, vagy értesítheti a megfelelő csapatot.

A ClickUp Automations segítségével automatikusan elindíthatja a megfelelő műveleteket, és zökkenőmentesen futtathatja a műveleteket.

Ahelyett, hogy a call center ügynököknek meg kellene jegyezniük, mit kell frissíteniük, miután az ügyfél letette a telefont, a műveletek automatikusan futnak a hívás eredményei alapján. Az automatizálás a következőket is segíti:

A hívások vagy ügyek automatikus továbbítása a problémák kategóriáinak (számlázás, lemondás, technikai támogatás) a megfelelő várólistához vagy szakértői csapathoz való hozzárendelésével.

Indítson el hívás utáni feladatokat abban a pillanatban, amikor a hívás megoldottként kerül megjelölésre, például jegyzetek rögzítése, a felhasznált tudáscikk frissítése vagy a nyomon követés ütemezése.

Eskalálja a kockázatos eseteket , amikor a válaszidő vagy a megoldási SLA-k megsértése fenyeget, értesítve a feletteseket az ügyintézők beavatkozása nélkül.

Automatikus címkék és állapotok alkalmazása a hívások elbírálása alapján, így a jelentések pontosak maradnak, anélkül, hogy további adatokat kellene bevinni.

A ClickUp legjobb funkciói

Térképezze fel egyértelműen a hívásfolyamatokat: vizualizálja az eskalációs útvonalakat, pótolja a tudásbeli hiányosságokat vizualizálja az eskalációs útvonalakat, pótolja a tudásbeli hiányosságokat a ClickUp Mind Maps segítségével, és valósítsa meg ötleteit anélkül, hogy elveszítené a kontextust.

Valós idejű együttműködés: Beszélje meg a szabályzatokat és az incidenseket a csapat tagjaival Beszélje meg a szabályzatokat és az incidenseket a csapat tagjaival a ClickUp Chatben , és tartsa a beszélgetéseket a megfelelő feladatokhoz kapcsolva.

A tudás teljesítményének figyelemmel kísérése: Kövesse nyomon az értékes információkat, például a cikkek használatát, a frissítéseket és az ügyintézők elkötelezettségét Kövesse nyomon az értékes információkat, például a cikkek használatát, a frissítéseket és az ügyintézők elkötelezettségét a ClickUp Dashboards segítségével.

Széles körű eszközintegráció: Csatlakoztassa tudásbázisát a CRM-ekhez és támogatási platformokhoz Csatlakoztassa tudásbázisát a CRM-ekhez és támogatási platformokhoz a ClickUp Integrations segítségével, és tegye a válaszokat elérhetővé ott, ahol az ügyintézők már dolgoznak.

A ClickUp korlátai

Széles körű funkciói miatt az új felhasználóknak kissé nehéz lehet gyorsan megismerkedni a rendszerrel.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Különösen tetszik a Brain AI funkció, mivel ez egy AI-ügynökként működik, amely végrehajtja a parancsaimat, és hatékonyan elvégzi a feladataimat. Ez az automatizálás nagyon hasznos, mert egyszerűsíti a munkafolyamatomat és csökkenti a manuális munkát. Ezenkívül a ClickUp kezdeti beállítása nagyon könnyen kezelhető volt, ami zökkenőmentessé tette az átállást más eszközökről.

Különösen tetszik a Brain AI funkció, mivel ez egy AI-ügynökként működik, amely végrehajtja a parancsaimat, és hatékonyan elvégzi a feladataimat. Ez az automatizálás nagyon hasznos, mert egyszerűsíti a munkafolyamatomat és csökkenti a manuális munkát. Ezenkívül a ClickUp kezdeti beállítása nagyon könnyen kezelhető volt, ami zökkenőmentessé tette az átállást más eszközökről.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők csupán 10%-a használ rendszeresen automatizálási eszközöket, és aktívan keresi az automatizálás új lehetőségeit. Ez rámutat egy fontos, eddig kiaknázatlan termelékenységi tényezőre: a legtöbb csapat még mindig olyan manuális munkára támaszkodik, amelyet racionalizálni vagy megszüntetni lehetne. A ClickUp AI ügynökei megkönnyítik az automatizált munkafolyamatok létrehozását, még akkor is, ha korábban még soha nem használt automatizálást. A plug-and-play sablonok és a természetes nyelvű parancsok segítségével a feladatok automatizálása mindenki számára elérhetővé válik a csapatban! 💫 Valós eredmények: A QubicaAMF a ClickUp dinamikus irányítópultjaival és automatizált diagramjaival 40%-kal csökkentette a jelentések elkészítésének idejét, így a több órás kézi munkát valós idejű betekintéssé alakította.

2. eGain (A legjobb AI-alapú call center tudás- és beszélgetési útmutató)

Az eGain Marketplace-en keresztül

Az eGain egy vállalati tudásmenedzsment megoldás, amelyet nagy ügyfélszolgálati csapatok támogatására terveztek. A folyamatban lévő interakció, az ügyintéző szerepe, tapasztalati szintje és nyelve alapján nyújt tudást.

Ha új felhasználó, akkor világos, lépésről lépésre követhető útmutatást kap. Ha már tapasztaltabb, akkor a munkamódszeréhez igazodva gyorsan kereshet és navigálhat a tartalomban.

Az eGain beépített AI funkciója, az AssistGPT segít releváns cikkeket felkutatni, rutinszerű tudáskezelési feladatokat automatizálni és a tartalmat konzisztensnek tartani annak fejlődése során.

A válaszok keresésekor a rendszerek közötti összevont keresési funkciók , a többszintű szűrők és a mesterséges intelligenciával működő válaszok segítik az eredmények szűkítését. Ez megkönnyíti a megfelelő információk megtalálását, még akkor is, ha azok több forrásban találhatók.

Az eGain legjobb funkciói

A beépített jelentéskészítő eszközökkel nyomon követheti a tudás felhasználását, az ügyintézők teljesítményét és az ügyfelek viselkedését.

Ellenőrizze a tartalom minőségét strukturált felülvizsgálati ciklusok, jóváhagyások és ellenőrzési nyomvonalak segítségével a tudás teljes életciklusa során.

Integrálható a főbb ügyfélszolgálati platformokkal és CRM-ekkel, mint például a Salesforce, a Microsoft Dynamics 365, a Genesys Cloud és a ServiceNow.

Az eGain korlátai

A jelentések és az elemzések nem elég rugalmasak, lassúak lehetnek, és bonyolult beállításokat és definíciókat igényelnek.

eGain árak

Egyedi árazás

eGain értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Document360 (A legjobb strukturált, professzionális tudásbázisokhoz)

via Document360

A Document360 egy dokumentációs platform, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a szétszórt információk jól strukturált tartalommá alakításában.

A szerkesztői környezet a rendezett szervezést ösztönzi, lehetővé téve a cikkek egyértelmű hierarchiával, újrafelhasználható szerkezettel és következetes formázással történő létrehozását.

Amikor az ügyfelek beírnak egy kérdést, az Eddy AI világos, közvetlen válasszal reagál, és gyakran még az ügyfélszolgálat beavatkozása előtt megoldja a problémát.

Az AI Writing Agent segítségével a Document360 automatikusan strukturált dokumentációvá alakítja a nyers adatokat, például videókat, hangjegyzeteket vagy szövegfájlokat. Támogatja a szöveg-hang funkciót is, így Önnek lehetősége van a cikkeket olvasás helyett meghallgatni.

A Document360 legjobb funkciói

Javítsa az ügyfélszolgálati tudásbázis használatát a keresési trendek áttekintésével és a figyelmet igénylő tartalmi hiányosságok azonosításával.

Hozzon létre mesterséges intelligenciával működő szótárakat, amelyek leegyszerűsítik a bonyolult kifejezéseket és könnyebben érthetővé teszik a technikai tartalmakat.

Elemezze a tartalom teljesítményét a Google Analytics és a Segment segítségével, hogy meglássa, mely cikkek nyújtanak értéket, és melyek nem.

A Document360 korlátai

A szerkesztő erős képességekkel rendelkezik, de a korlátozott valós idejű együttműködés megnehezíti a csapatok számára az egyidejű szerkesztést.

A Document360 árai

14 napos ingyenes próba

Egyedi árazás

Document360 értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (490+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 280 értékelés)

Mit mondanak a Document360-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Mint olyan szoftver-szolgáltató vállalat, amely gyakran frissíti technológiáját és eljárásait, számunkra elengedhetetlen, hogy külső ügyfeleink számára naprakész képzési anyagokat biztosítsunk. A Document360 felhasználóbarát szerkesztési funkciói és a súgóoldalak szervezése jelentősen megkönnyíti a kommunikáció időben történő frissítését.

Mint olyan szoftver-szolgáltató vállalat, amely gyakran frissíti technológiáját és eljárásait, számunkra elengedhetetlen, hogy külső ügyfeleink számára naprakész képzési anyagokat biztosítsunk. A Document360 felhasználóbarát szerkesztési funkciói és a súgóoldalak szervezése jelentősen megkönnyíti a kommunikáció időben történő frissítését.

4. Helpjuice (A legjobb kereshető és testreszabható belső tudásbázisokhoz)

via Helpjuice

A Helpjuice egy felhőalapú platform, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat az ügyfelek vagy alkalmazottak számára szükséges információk egyetlen, rendezett helyen történő dokumentálásában. A mappák és elavult fájlok között való keresgélés helyett egyetlen tudásbázisban kereshet, és azonnal megtalálhatja a pontos információkat.

A struktúra rendkívül rugalmasan alkalmazkodik a különböző típusú vállalkozásokhoz. Réteges kategóriákat állíthat be, címkéket rendelhet hozzá, és logikai hierarchiát építhet ki, így még a kiterjedt termékdokumentáció is áttekinthető és könnyen böngészhető marad.

Az eszközzel teljes mértékben irányíthatja a súgó központ megjelenését. Igazítsa a dizájnt a márka identitásához, és válassza ki a közönségének leginkább megfelelő elrendezést, hogy zökkenőmentes önkiszolgáló élményt teremtsen.

A folyamatok felgyorsítása érdekében AI-képességek állnak rendelkezésre, amelyek segítségével gyorsabban készíthetők oktatóanyagok és támogatási cikkek. Ez megkönnyíti az információk frissítését és naprakésszé tételét a termékek fejlődésével.

A Helpjuice legjobb funkciói

Készítsen kiváló minőségű cikkeket egy rugalmas szerkesztővel, amely támogatja a formázott szöveget, a média beágyazást és a tiszta formázást.

Az AI Search és az AI Image Search segítségével azonnal megtalálhatja a válaszokat, még akkor is, ha csak képekre vagy kulcsszavakra emlékszik.

Az URL-cím, IP-cím, felhasználó vagy felhasználói csoport alapján beállított fejlett hozzáférési korlátozásokkal szabályozhatja, hogy ki mit láthat.

A Helpjuice korlátai

A platform jelenleg nem támogatja a táblázatok formázását, valamint a stílusok másolását és beillesztését.

Helpjuice árak

14 napos ingyenes próba

Tudásbázis: 249 USD/hó

AI-Knowledge Base: 449 USD/hó

Korlátlan AI-tudásbázis: 799 USD/hó

Helpjuice értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (360+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)

Mit mondanak a Helpjuice-ról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Gyorsan és hatékonyan tudunk változtatásokat végrehajtani, előhívni a korábbi frissítések adatait és olyan elemzéseket készíteni, amelyek hasznosak a vállalkozásunk számára. Az cikkek automatikus fordításának lehetősége segített nekünk abban, hogy tartalmainkat szélesebb közönségnek tegyük elérhetővé, és a csapat könnyen együttműködött velünk a szükséges testreszabásokkal kapcsolatban.

Gyorsan és hatékonyan tudunk változtatásokat végrehajtani, előhívni a korábbi frissítések adatait és olyan elemzéseket készíteni, amelyek hasznosak a vállalkozásunk számára. Az cikkek automatikus fordításának lehetősége segített nekünk abban, hogy tartalmainkat szélesebb közönségnek tegyük elérhetővé, és a csapat könnyen együttműködött velünk a szükséges testreszabásokkal kapcsolatban.

5. Shelf (A legjobb AI-támogatott tudásfeltáráshoz és ajánlásokhoz)

via Shelf

A Shelf a megbízhatóságra és az ellenőrzésre helyezi a hangsúlyt a tudásmenedzsmentben. Ahelyett, hogy megvárná, amíg a tartalom elavul vagy inkonzisztenssé válik, a platform folyamatosan értékeli a tudásbázist a háttérben.

Jelzi az ismétlődő, elavult vagy alacsony értékű anyagokat, és megmutatja, hol találhatók az információk a különböző rendszerekben. Ez segít a csapatoknak a tudás tisztításában és szervezésében anélkül, hogy manuális ellenőrzéseket kellene végezniük, vagy mindent egy tárolóba kellene áthelyezniük.

Az eszköz könnyen kezelhető szerkesztő eszközöket, döntési fa munkafolyamatokat és gyors szerkesztési lehetőségeket is biztosít az ügynökök számára, így az információk mind az emberi ügynökök, mind az AI asszisztensek számára optimalizálhatók.

A közönségszegmensek szerint lebontott teljesítményelemzések segítségével pontosan láthatja, mely tartalmak javítják a hatékonyságot és az ügyfél-elégedettségi mutatókat.

A legjobb funkciók

Tervezzen cikkeket újrafelhasználható sablonokkal és tartalomblokkokkal, hogy a formázás következetes maradjon, és az információk változása esetén a frissítések egyszerűbbek legyenek.

Hozzon létre egyedi jelentéseket vagy exportáljon elemzéseket, hogy a tudáshasználatot közvetlenül összekapcsolja szervezetének legfontosabb teljesítménymutatóival.

Gyűjtse össze az ügyfelek visszajelzéseit és tegye közzé a bejelentéseket, hogy megértse, mely tartalmakat kell folyamatosan fejleszteni.

Polcok korlátai

A cikkekben használt címkék néha megnehezíthetik a konkrét információk megtalálását.

Polcárak

Egyedi árazás

Polcok értékelései és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 100 értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók a Shelfről?

A G2 egyik értékelése szerint:

A döntési fák használatával és az összes információ egyetlen, könnyen kereshető helyen történő összevonásával javult a működési hatékonyság. A Shelf használatát kipróbáló csapat tagjai rendkívül egyszerűnek találták a használatát, és elragadtatottak voltak az új funkcióktól, amelyek támogatták teljesítményüket.

A döntési fák használatával és az összes információ egyetlen, könnyen kereshető helyen történő összevonásával javult a működési hatékonyság. A Shelf használatát kipróbáló csapat tagjai rendkívül egyszerűnek találták a használatát, és elragadtatottak voltak az új funkcióktól, amelyek támogatták teljesítményüket.

6. Guru (A legjobb a munkafolyamatokon belüli kontextusfüggő tudás átadásához)

via Guru

A Guru a hagyományos, terjedelmes dokumentumokat kompakt „kártyákkal” helyettesíti, amelyek könnyen emészthető, rövid információkat tartalmaznak.

Minden kártya egy világos betekintést vagy utasítást tartalmaz, amelyet a szakértők ellenőrizhetnek, vagy emlékeztetőket állíthatnak be, hogy később áttekintsék. A kapcsolódó kártyák címkékkel és linkekkel vannak összekapcsolva, így még a bonyolult témák is könnyen követhetők lépésről lépésre.

A Guru böngészőbővítménye és alkalmazáson belüli overlay-jei ellenőrzött tudáskártyákat küldenek közvetlenül azokra az alkalmazásokra, amelyeket csapata nap mint nap használ. Ide tartoznak olyan eszközök, mint a Salesforce az ügyféladatokhoz, a Zendesk a támogatási jegyekhez vagy a Slack a belső együttműködéshez.

Amikor egy ügyintéző ügyfélkérdéssel találkozik vagy eljárási útmutatásra van szüksége, a pontos kártya automatikusan megjelenik a kontextusban.

A Guru legjobb funkciói

Integrálja a tudásügynököket külső AI modellekkel , mint például a Claude és a Cursor, nyílt szabványú kapcsolatok segítségével az MCP szerveren keresztül.

Alapozza meg a beszélgetéseket tartalommal az AI segítségével, hogy a Slack és más együttműködési platformokról felmerülő trendekhez kapcsolódó témákat felvetesse.

Kövesse nyomon az AI által generált válaszokat teljes hivatkozásokkal, kontextussal és érvelési lépésekkel a átláthatóság és a megbízhatóság érdekében.

A Guru korlátai

A nagy mennyiségű információ kezelése megterhelő lehet. Ez megnehezítheti a megfelelő címkézés és kategorizálás nélkül a konkrét tartalom gyors megtalálását.

Guru árak

30 napos ingyenes próba

Önkiszolgálás: 30 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Guru értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2290+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 630 értékelés)

Mit mondanak a Guru-ról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A Guru Library felhasználóbarát, és egy nagyszerű gyűjteményt állítottam össze a mindennapokban használt forrásokból. Könnyen használható, fontos funkciókkal rendelkezik, és jól integrálható más eszközökkel.

A Guru Library felhasználóbarát, és egy nagyszerű gyűjteményt állítottam össze a mindennapokban használt forrásokból. Könnyen használható, fontos funkciókkal rendelkezik, és jól integrálható más eszközökkel.

7. Knowmax (A legjobb vizuális döntési fák és irányított munkafolyamatokhoz)

via Knowmax

A Knowmax egy ügyfélélmény- és tudásmenedzsment szoftver, amelynek célja, hogy megkönnyítse a válaszok megtalálását. Google-szerű keresőmotorja másodpercek alatt átvizsgálja a tudásbázist, így az ügyintézőknek nem kell a fájlokat átnézniük, hogy megtalálják a szükséges információkat.

A platform kód nélküli kognitív döntési fák segítségével is végigvezeti az ügyintézőket a következő legjobb lépéseken. A CRM-hez csatlakoztatva ezek a fák gyorsabb és személyre szabottabb megoldásokhoz segítenek.

Az eszköz a terjedelmes PDF-kézikönyveket egyszerű vizuális útmutatókká alakítja, amelyeket mind a call center ügynökök, mind az ügyfelek könnyebben követhetnek. Ezek az útmutatók akár rövid videókként is megoszthatók önkiszolgáló opcióként.

A több csevegést kezelő csapatok számára a Chrome-bővítmény külön lapokat nyitva és a CRM-ből szinkronizálva az ügyféladatokat gondoskodik a rendezettségről. Ez csökkenti a mentális terhelést és segít az ügynököknek, hogy a előttük lévő beszélgetésre koncentrálhassanak.

A Knowmax legjobb funkciói

Állítsa be az értékelés időzítését, a kísérletek számának korlátozását és a pontozást, és hagyja, hogy az AI automatikusan generáljon kérdéseket a meglévő cikkeiből.

Használja a beszélgető AI-t, hogy végigvezesse a felhasználókat a munkafolyamatokon, miközben lehetővé teszi az emberi felülvizsgálatot az érvényesítésre szoruló feladatok esetében.

Adjon hozzá logókat és márkás háttérképeket az egyes lépésekhez, hogy az élmény egységes legyen.

A Knowmax korlátai

A jelentéskészítési funkciók korlátozott testreszabási lehetőségeket kínálnak, ami korlátozza a rugalmasságot bizonyos felhasználási esetekben.

Knowmax árak

Egyedi árazás

Knowmax értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Knowmaxról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Közel két éve használjuk a Knowmaxot a kapcsolattartó központunkban. Ez egy egyszerű, könnyen használható platform, amely hatékonyan végzi a tudásmenedzsment feladatait. A kereső jól működik, és olyan funkciók, mint a közvetítések, értesítések és beépített kvízek, segítenek abban, hogy csapatunk tájékozott és elkötelezett maradjon.

Közel két éve használjuk a Knowmaxot a kapcsolattartó központunkban. Ez egy egyszerű, könnyen használható platform, amely hatékonyan végzi a tudásmenedzsment feladatait. A kereső jól működik, és olyan funkciók, mint a közvetítések, értesítések és beépített kvízek, segítenek abban, hogy csapatunk tájékozott és elkötelezett maradjon.

8. KPSOL (A legjobb konfigurálható helyszíni/felhőalapú tudásbázis szolgáltatásokhoz és támogatáshoz)

via KPSOL

A KPSOL túllép a szokásos, csak cikkeket tartalmazó struktúrán, lehetővé téve csatornaspecifikus szakaszok létrehozását egyetlen sablonon belül. A telefonos szkripteket, e-mail válaszokat és csevegési részleteket egy helyen tárolhatja, így biztosítva a következetességet anélkül, hogy több verziót kellene kezelnie.

Nem kell a meglévő dokumentumokat sem áthelyeznie. A KPSOL közvetlenül a SharePointból, a Google Drive-ból, a Dropboxból vagy akár nyilvános webhelyekről indexeli a tartalmakat, így mindenben kereshet, mintha azok a platform natív elemei lennének.

Ha egy cikk nem egyértelmű vagy hiányzik, a beépített Kérdezze a szakértőt munkafolyamat segítségével az ügyintézők könnyedén felvethetik kérdéseiket, és választ kaphatnak a megfelelő szakértőktől. Minden kérés megfelelő ellenőrzési folyamaton keresztül nyomon követhető, így a csapatok pontosan és gyorsan pótolhatják a hiányosságokat.

A KPSOL legjobb funkciói

Testreszabhatja a menüket, színeket, logókat, és drag-and-drop portletekkel csapatspecifikus irányítópultokat vagy oldalakat hozhat létre.

Hangbevitellel kereshet, így keze szabadon marad, amikor a gépelés nem kényelmes.

Együttműködés témák megvitatásával, cikkek lájkolásával vagy mentésével, verziók összehasonlításával és a részletes változási előzmények áttekintésével.

A KPSOL korlátai

A tartalom importálása a KPSOL-ba nem működik zökkenőmentesen, ami megnehezíti a nagy tudásbázisok áttelepítését.

KPSOL árak

Egyedi árazás

KPSOL értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Zoho Desk (A legjobb a jegyrendszer és a támogatási tudásbázis kombinálásához)

a Zoho Desk segítségével

A Zoho Desk egy felhőalapú ügyfélszolgálati platform, amely minden csatornáról származó jegyeit és beszélgetéseit egyetlen munkaterületen egyesíti.

A beépített tudásbázis több nyelven is közzétehető márkás súgóként, így ügyfelei sorban állás nélkül, azonnal hozzáférhetnek a pontos válaszokhoz. A cikkek képeket, mellékleteket és egyéb médiaelemeket is támogatnak, hogy a beállítási útmutatók és a hibaelhárítási lépések könnyebben érthetőek legyenek.

Ha egy kérelem meghatározott sorrendet igényel, a Blueprint vizuális, lépésről lépésre követhető folyamatot alakít ki a munkafolyamatból. Ezenkívül a Zoho mesterséges intelligenciával működő asszisztense, a Zia, naprakészen tartja a tudásbázist azáltal, hogy a megoldott jegyekből és a korábbi beszélgetésekből új súgócikkeket készít.

A Zoho Desk legjobb funkciói

Alkalmazzon SEO-bevált gyakorlatokat, hogy a cikkek magasabb pozíciót érjenek el a keresési eredmények között, és csökkenjen az ügyintézők támogatására való támaszkodás.

Kövesse nyomon a megtekintéseket, a lájkolásokat, a nem tetszéseket, a használati adatokat és a visszajelzéseket, hogy értékelje az egyes cikkek teljesítményét.

Kezelje a közzétételt a verziótörténettel és a felülvizsgálati munkafolyamatokkal az egyszerű szerkesztés és a zökkenőmentes jóváhagyás érdekében.

A Zoho Desk korlátai

A komplex munkafolyamatok vagy a részletes automatizálási szabályok konfigurálása kihívást jelenthet és időigényes lehet.

Zoho Desk árak

15 napos ingyenes próba

Express: 6 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 14,45 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 23,35 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 35,55 USD/hó felhasználónként

Zoho Desk értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (7000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2200 értékelés)

Mit mondanak a Zoho Desk-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az egyik legnagyobb előny a többcsatornás jegyrendszer. Az e-mailek, csevegőüzenetek, webes űrlapok és még a közösségi média üzenetei is egyetlen, központi irányítópultra kerülnek, így csapatunk soha nem hagy ki egyetlen ügyfélkérdést sem. Nagyra értékelem az automatizálási szabályokat is, mivel ezek segítségével a ismétlődő munkák nagy része elkerülhető.

Az egyik legnagyobb előny a többcsatornás jegyrendszer. Az e-mailek, csevegőüzenetek, webes űrlapok és még a közösségi média üzenetei is egyetlen, központi irányítópultra kerülnek, így csapatunk soha nem hagy ki egyetlen ügyfélkérdést sem. Nagyra értékelem az automatizálási szabályokat is, mivel ezek segítségével a ismétlődő munkák nagy része elkerülhető.

10. Smart Tribune (A legjobb AI-támogatott tudásbázis önkiszolgáláshoz és ügynökök által irányított válaszokhoz)

via Smart Tribune

A Smart Tribune egy mesterséges intelligenciával működő, felhőalapú tudásmenedzsment rendszer, amely a vállalatok számára egy helyen biztosítja mind a belső, mind az ügyfelek számára elérhető támogatási tartalmakat.

A FAQ AI úgy lett kialakítva, hogy pontosan úgy értsd meg a kérdéseket, ahogyan az emberek megfogalmazzák őket. Még ha a kérés homályos vagy hiányos is, a szándékot értelmezi és azonnal megadja a helyes választ. A platform úgy is lett kialakítva, hogy fejlett LLM-ekkel, mint a ChatGPT, a Perplexity és a Google megoldásai is együttműködjön.

Az eszköz Agentic RAG keretrendszert használ, hogy az automatizált válaszok megbízhatóak legyenek. Ez biztosítja, hogy a mesterséges intelligencia csak jóváhagyott ismeretek alapján és az Ön által meghatározott szabályok szerint válaszoljon.

A Smart Dashboard segítségével az ügyintézők nyomon követhetik a legfontosabb mutatók használatát, a válaszadási arányokat és az ügyfél-elégedettséget, hogy azonosítsák a tartalmi hiányosságokat és folyamatosan javítsák az ügyfélszolgálatot.

A Smart Tribune legjobb funkciói

Az AI segítségével perceken belül kész támogatási tartalmakká alakíthatja a nyers dokumentumokat.

Kapjon egy világos összefoglalót a jelenlegi beszélgetésről és az ügyfél előzményeiről, hogy az ügyintézők gyorsabban és pontosabban tudjanak válaszolni.

Csatlakoztassa a Smart Agents alkalmazást a CRM, az e-kereskedelem és a támogatási eszközökhöz, hogy zökkenőmentesen automatizálja a folyamatokat.

A Smart Tribune korlátai

A GYIK SEO teljesítménye javítható, vagy további megoldásokra van szükség a jó indexeléshez.

A Smart Tribune árai

Egyedi árazás

Smart Tribune értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Smart Tribune-ról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A magán- és szakmai GYIK-ek (2 tudásbázis) integrálása weboldalunkba (és külön technikai konfigurációjú ügyfélterületünkbe) egyszerű és problémamentes.

A magán- és szakmai GYIK-ek (2 tudásbázis) integrálása weboldalunkba (és külön technikai konfigurációjú ügyfélterületünkbe) egyszerű és problémamentes.

Több eszköz és szétszórt tudás kezelése lassítja a műveleteket, és frusztrálja mind az ügyfélszolgálati ügynököket, mind az ügyfeleket. Míg a általunk vizsgált tudásmenedzsment szoftverek segíthetnek, a ClickUp még tovább megy, egyesítve az AI-támogatást, a tudásmenedzsmentet és a hatékony automatizálást.

A kontextusérzékeny javaslatok irányítják a csapatát, a rendszerezett tartalom biztosítja az egységes válaszokat, az automatizált munkafolyamatok pedig elvégzik az ismétlődő feladatokat. Mindent egyetlen munkaterületbe konszolidálhat, és gyors hozzáférést biztosíthat a csapatának a tudáshoz.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, és alakítsa a szétszórt tudást egyetlen megbízható forrásává.

GYIK

A call center tudásmenedzsment rendszer egy központi könyvtár, amely folyamatok leírásait, hibaelhárítási lépéseket és ügyfélpolitikákat tartalmaz, és amelyben az ügynökök gyorsan kereshetnek a kérdések kezelése közben. Ezzel minden ügynök ugyanazokhoz a pontos információkhoz fér hozzá, így a válaszok következetesek maradnak, és az ügyfelek gyorsabb megoldásokat kapnak.

A megfelelő tudásmenedzsment szoftver segítségével az ügyintézők egy helyen megtalálhatják az összes szükséges információt. Ez csökkenti a kereséssel töltött időt, csökkenti a hibák számát, és segít az új csapat tagoknak a gyorsabb beilleszkedésben. A tudásbeli hiányosságok és az ügyfélhívások alatti megszakítások számának csökkenésével az ügyintézők koncentráltak maradhatnak, és magasabb színvonalú szolgáltatást nyújthatnak.

Igen. Az AI segít megtalálni a megfelelő választ a dokumentumkezelő rendszerekben és a csapat munkaterületein anélkül, hogy hosszú cikkeket vagy bonyolult mappákat kellene átkutatnia. Emellett a ügyfél kérdése alapján releváns tartalmakat is javasolhat, és kiemelheti azokat a szabályzat-frissítéseket, amelyeket az ügyintézőknek éppen tudniuk kell. Ahogy a csapata használja, a rendszer a korábbi interakciókból tanul, hogy idővel javítsa a keresési eredményeket.

A KM-rendszernek támogatnia kell minden csatornát, amelyet az ügyintézők az ügyfelek segítésére használnak. Ide tartoznak a hanghívások, a csevegés, az e-mail, a közösségi média és a jegyrendszerek. Ha ugyanaz a tudás áll rendelkezésre minden csatornán, az ügyintézők könnyen válthatnak az interakciók között anélkül, hogy elveszítenék a kontextust.

Sok ügyfélszolgálati központ havi vagy negyedéves ellenőrzési ciklust állít be a pontosság ellenőrzésére, míg a gyorsan változó környezetekben még gyakrabban frissítik a tartalmat. A KM-tartalmat akkor is frissítenie kell, ha változás történik a szabályzatban, új termék kerül bevezetésre, vagy az ügyintézők ugyanazokat a kérdéseket kezdik feltenni. A cél az, hogy az ügyintézők mindig a legfrissebb, jóváhagyott információkat lássák, amikor szükségük van rájuk.