Ingyenes Shifting Script sablonok a kívánt valóság felépítéséhez

Ne feledje, hogy a COVID-19 karantén idején sokan fordultak a YouTube-on található szublimális üzenetekhez, hogy céljaik kitűzésével és napi hallgatással megváltoztassák valóságukat. Az ötlet egyszerű volt: válassza ki, mit szeretne megváltoztatni a testében, egészségében, karrierjében vagy szerelmi életében; szánjon rá időt és figyelmet; és hagyja, hogy a folyamatos koncentráció megtegye a hatását.

A shifting script ugyanazt a reményt veszi alapul, és strukturálja azt. Ez egy írásos terv a kívánt valóságról: ki vagy ott, hogyan működik az a világ, kik az emberek körülötted, és a biztonsági alapok, mint például a biztonsági szó és az ébredési szabály.

Tekintse úgy, mint egy nyugodt ellenőrzőlistát és egy történetet, amelyben hisz. Minden ülés útmutatást nyújt a találgatások helyett, segítve abban, hogy biztonságban érezze magát és kézben tartsa a helyzetet.

Ebben az útmutatóban megtalálja a legjobb lehetőségeket, beleértve a másolásra kész Reality Shifting Script Template-et és egyszerű tippeket, hogy sablonja tiszta és összpontosított maradjon, és csak a valóban szükséges dolgokra koncentráljon.

A 11 legjobb Shifting Script sablon egy pillanat alatt:

Itt található egy áttekinthető táblázat az ebben az útmutatóban bemutatott összes ClickUp és Google Docs valóságváltó szkript sablonról:

Mik azok a Shifting Script sablonok?

A forgatókönyv a kívánt valóság fizikai másolata. Ezáltal pontosan és konkrétan megvalósíthatja azt a valóságot, amelybe át szeretne váltani... A forgatókönyv megírásával kiválasztja, melyik valóságba szeretne átváltani, nem pedig megteremti azt.

A forgatókönyv a kívánt valóság fizikai mása. Ezáltal pontosan és konkrétan megvalósíthatja azt a valóságot, amelybe át szeretne váltani... A forgatókönyv megírásával Ön kiválasztja, melyik valóságba szeretne átváltani, nem pedig megteremti azt.

Ez a Reddit-kommentár elmagyarázza, mi is az a shifting script.

A váltási forgatókönyv-sablon viszont egy strukturált dokumentum, amely rögzíti a DR-rel (kívánt valóság) kapcsolatos részleteket, így minden váltás egyértelmű szabályokat követ. Felsorolja az identitást, a környezetet, a barátokat és a családot, a házat vagy a helyet, valamint a kontrollt és a biztonságot támogató határokat.

A valóságváltó forgatókönyv-sablon az említett terv részletesebb változata.

Tartalmazza a legfontosabb részleteket, valamint utasításokat a biztonsági szóra, az ébredési szabályra, az időáramlás választásaira és rövid megerősítésekre vagy horgonyokra vonatkozóan. Gondoljon rá úgy, mint egy beépített hasznos emlékeztetőket tartalmazó forgatókönyvre, így csak a szükséges dolgokra kell koncentrálnia, ahelyett, hogy tíz lapot vagy szétszórt jegyzeteket kellene kezelnie.

📖 Olvassa el még: Hogyan állítsunk fel személyes célokat

Mi jellemzi a jó Shifting Script sablont?

A váltási forgatókönyv-sablon ismétlődő struktúrát biztosít, így gyakorlata következetes, racionális és nyomon követhető lesz az idő és a munkamenetek során.

A sablonok hasznosságát konkrétan a következő tényezők adják:

✅ Világos alapmezők az identitás, a DR-beállítás, az emberek, a célok és a szabályok számára, hogy minden szkript-ülése konzisztens és könnyen áttekinthető legyen.

✅ Beépített biztonsági struktúra biztonsági szóval, ébresztési szabályokkal és ellenőrző utasításokkal, így a figyelem a váltáson marad, nem pedig a bizonytalanságon.

✅ Moduláris szakaszok, amelyeket gyorsan hozzáadhat, szerkeszthet vagy eltávolíthat a Notionban vagy egy böngészőben, és megoszthat barátaival, hogy visszajelzést kapjon.

✅ Kompakt megerősítések, időfolyamat és jelenet-utasítások, így az oldal tiszta marad, csak a szükséges részletek maradnak meg, és a forgatókönyv segít elérni a célt.

📮 ClickUp Insight: 45% szerint a nagy célok kisebb lépésekre bontása segít megőrizni a motivációt. A koncepció egyértelmű, de a gyakorlatba való átültetéssel kezdődik (és gyakran meg is áll) a valódi munka. 🚥Elárasztja egy olyan nagy cél, mint „vállalkozás indítása”? Hagyja, hogy a ClickUp Brain segítse Önt. Írja le célját, és a ClickUp AI felbontja azt megvalósítható feladatokra és alfeladatokra, határidőket rendel hozzájuk, és segít Önnek közelebb kerülni álmaihoz. 💫 Valódi eredmények: A felhasználók szerint termelékenységük megduplázódott, mióta áttértek a ClickUp-ra.

A 11 legjobb Shifting Script sablon

A legtöbb váltó nem tökéletes tervvel indul. Jegyzeteket, kedvenc al-lejátszási listát és néhány megerősítést gyűjt, majd megpróbál mindent a fejében tartani. Így a váltási szkriptek gyorsan szétesnek.

Mielőtt észbe kapna, a „Majd emlékezni fogok rá” elvette az időt, amire szüksége volt ahhoz, hogy megteremtse a valóságot, amit valóban szeretne. Ez a Work Sprawl működése.

A ClickUp a világ első konvergált AI munkaterülete, amely mindent egy helyen összegyűjt: tartsa együtt a sablonját és a jelzéseit; rögzítse a biztonsági szót és az ébresztő mondatot; kapcsolja össze szeretteit a jelenetekkel; adjon hozzá egy gyors testellenőrzést; és ossza meg, szerkessze és használja újra a tiszta oldalt.

✨Eredmény: Nagyobb ellenőrzés és simább váltás – csak ami szükséges, pont ott, ahol szükség van rá.

Az alábbiakban felsoroltak mindegyike egyértelmű felépítésével és valódi használhatóságával érdemelte ki helyét. Válassza ki az Ön stílusához illő valóságváltó szkript sablont, majd idővel finomítsa a szkriptet, amíg az segít Önnek következetesen elérni a célját!

1. ClickUp célkitűzési sablon

Szerezze be az ingyenes sablont Készítsen jegyzeteket arról, mi segít elérni a céljait, kivel találkozott, és mit kell még módosítani a ClickUp célkitűzési sablon segítségével.

Tíz amerikai közül három legalább egy újévi fogadalmat tett 2024-ben, és a legtöbbjük egy hónapig kitartott mellette. Nem így képzeljük el az egész évet, de ez a valóság, ha nincsenek reális célok.

A ClickUp SMART Goals Template (SMART célok sablonja ) a Shifting Script Template-et (Változó forgatókönyv sablon) egy élő tervvé alakítja, amelyet böngészőben megnyithat, gyorsan szerkeszthet és megoszthat barátaival. Megtervezheti céljait, hogy feltérképezze a DR eredményeit, feladatokat rendeljen a jelenet előkészítéséhez és megerősítésekhez, valamint emlékeztetőket állítson be a lecsendesedéshez vagy az ébredéshez.

Használja az egyéni mezőket az identitás, a személyiség és a ház részleteinek leírásához, és adjon hozzá biztonsági elemeket, mint például a biztonsági szót, az ébredési szabályt és az időfolyamatot. Alakítsa át a „váltást” egy homályos reményből konkrét lépésekké, amelyeket minden ülés után áttekint.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Kövesse nyomon a DR-célokat SMART-célokkal, mérföldkövekkel és állapotokkal, hogy minden szkript-ülése konzisztens maradjon, és az idő múlásával láthatóak legyenek a jó eredmények.

Tárolja a biztonsági szót, az ébredési feltételeket és az ellenőrző utasításokat az affirmatív mondatok és a jelenet-utasítások mellett, hogy gyorsan áttekintse azokat a váltás előtt.

Ossza meg a sablont barátaival vagy családtagjaival, hogy felelősségre vonható legyen, és az első hét után sem halványuljanak el a szándékok.

Adjon hozzá Notion-stílusú jegyzeteket az identitás, ház, pálca és emberek mezőkhez, így a szkript tiszta marad, miközben csak a szükséges elemeket finomítja.

✨ Ideális: Shifters számára, akik strukturált shifting script sablont szeretnének, amely SMART mérföldkövekhez, heti ellenőrzésekhez és enyhe felelősségre vonhatósághoz kapcsolódik.

👀 Érdekes tény: Nagy célok ragadtak az álmodozás módban? Próbálja ki a mentális kontrasztot + ha-akkor terveket (MCII/WOOP) —képzelje el a győzelmet, nevezze meg a valószínű akadályokat, majd írja le a „ha 9:30 van, akkor én…” lépést. Ez megbízhatóan növeli a végrehajtás esélyét, mert a ha/akkor a szándékokat lépésekre bontja.

📖 Olvassa el még: Célkitűzési sablonok

2. ClickUp Vision Board sablon

Szerezze be az ingyenes sablont Tartson egy minimális verziót a gyors munkamenetekhez, és egy részletes táblát a mélyreható munkához a ClickUp Vision Board Template segítségével.

A pszichológusok szerint a vizuális táblák segíthetnek az embereknek a jelentőségteljes célok tisztázásában és a motiváció fenntartásában vizuális jelzések révén, különösen ha azokat cselekvéssel párosítják. A ClickUp vizuális tábla sablonja a DR-képeket praktikus, műszak előtti rituálévá alakítja.

Így működik: rögzítsen helyszíneket, házakat és embereket; adjon hozzá feliratokat, amelyek tükrözik a forgatókönyvét; és csoportosítsa a vizuális elemeket identitás, napi rutin és első érkezés pillanatai szerint. Nyissa meg a böngészőjében vagy a ClickUp munkafolyamatában, mielőtt elkezdené. Tekintse át az állításokat, és csak a szükségeseket tartsa meg, hogy az oldal tiszta maradjon, és könnyen szerkeszthető és megosztható legyen.

Ezután hangolja össze a vizuális elemeket a biztonsági szóval, az ébresztési szabályokkal és az ellenőrző utasításokkal. Idővel archiválja a hasznos elemeket, és cserélje ki őket új képekre, hogy a tábla a szkriptjével együtt fejlődjön, anélkül, hogy zavaros lenne.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Készüljön fel minden műszakra a DR-jelenetek, az érkezési jelzések és a támogató megerősítések áttekintésével, hogy a figyelem nyugodt és koncentrált legyen, mielőtt elkezdené a munkát.

Kösse össze a vizuális elemeket közvetlenül a forgatókönyv mezőivel, mint például identitás, otthon, barátok és család, hogy a képek és a szöveg egymást erősítsék a jó konzisztencia érdekében.

Ossza meg a táblát megbízható emberekkel a könnyű elszámoltathatóság érdekében, majd a munkamenetek után adjon hozzá reflexiókat, hogy nyomon követhesse, mi segít és mit kell változtatni a következő alkalommal.

✨ Ideális: Vizuális gondolkodók számára, akiknek szükségük van egy valóságváltó szkript sablonra, amely jelenetekkel, jelzésekkel és megerősítésekkel van alátámasztva, és amelyet a váltás előtt áttekinthetnek.

💡 Profi tipp: Normális, ha a munkamenetek előtt szétszórtnak érzi magát. Megnyitja a szokáskövetőjét, és még mindig azon töri a fejét, hogy mit tegyen először, mit hagyjon ki, és hogyan tartsa a tíz perc alatt. A ClickUp Brain elolvassa a feladatait és a dokumentumait, majd összeállít egy rövid rutinot, amely figyelembe veszi az energiaszintjét és a forgatókönyvét. Próbálja ki ezt a parancsot a ClickUp Brain-ben: „Készítsen egy ötperces, váltás előtti rutint a Habit Tracker és a Shifting Script Template segítségével. Tartalmazza a vízivást, két kör nyugodt légzés, egy megerősítés és egy gyors biztonsági ellenőrzés a biztonsági szavam és ébredési szabályom tekintetében. Tegye ezt egy ismétlődő esti ellenőrzőlistává.” Összegezze a munkameneteket és javasoljon következő lépéseket a ClickUp Brain segítségével A következő lépések: A ClickUp Brain megtervezi a rutinokat, minden lépést ismétlődő feladattá alakít, és finom emlékeztetőket állít be, hogy ne kelljen a lapok között ugrálnia.

Ha jobban beszél, mint ír, használja a Voice to Text funkciót, hogy rögzítse, hogyan érezte magát a teste, és a ClickUp Brain ugyanazon ellenőrzőlista alá fogja iktatni.

Ha kihagy egy lépést, a ClickUp Brain egy kisebb helyettesítőt javasol, hogy időben befejezhesse a munkát és folytathassa a sorozatot.

A hét folyamán a ClickUp Brain összefoglalja, mi segített valójában, és javaslatot tesz egy módosításra a következő üléshez.

3. ClickUp személyes fejlesztési terv sablon

Szerezze be az ingyenes sablont A ClickUp személyes fejlesztési terv sablonjával a DR eredményeit mérhető heti lépésekre bontja, státuszokkal és mérföldkövekkel.

2024-ben az amerikai alkalmazottak kevesebb mint fele vett részt új készségek elsajátítását célzó képzésen, ami jól mutatja, hogy mennyire könnyű növekedést kívánni, de terv nélkül könnyen elveszíteni a lendületet.

A ClickUp személyes fejlesztési terv negyedéves áttekintést, heti eredményeket és reflexiókat nyújt, így a fejlődés valósnak, nem véletlenszerűnek tűnik. Az identitásmunkát és a személyiségjegyzeteket egyszer rögzíti, majd minden ülés előtt gyorsan áttekinti őket, hogy a lap tiszta maradjon.

Most pedig a munka. Konvertálja a DR célokat apró viselkedésformákká, amelyeket időblokkokban nyomon követhet. Adjon hozzá egy váltás előtti rutint, jegyezze fel, hogyan érezte magát a teste, és jegyezze meg, mi segít abban, hogy jelen maradjon.

🌻 Íme, miért fogja kedvelni ezt a sablont:

Készítsen előzetes ellenőrző listát a víz, a légzés és a jelzések tekintetében, hogy a test stabil legyen és a forgatókönyv könnyebben követhető legyen.

Rögzítse a biztonsági elemeket, mint például a biztonsági szót, az ébredési feltételeket és a határokat ugyanazon a nézeten belül, hogy a döntések gyorsak és megbízhatóak legyenek.

Tekintse át a negyedéves jegyzeteket, kövesse nyomon a sikereket, és módosítsa a Reality Shifting Script Template-et, hogy csak a szükségeseket tartsa meg, és a feleslegeseket eldobja.

✨ Ideális: Váltók és tanulók számára, akik strukturált, heti tervet szeretnének, amely ismétlődő cselekvésekre épül, világos célokkal, biztonsági utasításokkal és enyhe felelősségre vonhatósággal.

📖 Olvassa el még: A legjobb személyes fejlesztési eszközök

🎥 Nézze meg: Valódi irányt, egyértelműséget és célt szeretne az életében – anélkül, hogy beleesne azokba a gyakori csapdákba, amelyek miatt a legtöbb életterv kudarcba fullad? Ebben a videóban bemutatjuk, hogyan készíthet élettervet 5 egyszerű, megvalósítható lépésben.

4. ClickUp mérföldkő-diagram sablon

Szerezze be az ingyenes sablont A ClickUp Milestone Chart Template segítségével jegyzeteket fűzhet hozzá arról, hogy mi működött jól és mit kell módosítani a következő műszak előtt.

Ha a Super Mario szintek tanítottak nekünk valamit, az az, hogy a világos ellenőrzőpontok segítik a haladást. A ClickUp Milestone Chart Template sablon segítségével megtervezheti az érkezést, az első jelenetet, az első órát vagy munkát, az első beszélgetést a barátaival, és finoman ellenőrizheti a felébredési szabályt, mint különálló ellenőrzőpontokat.

Csoportosíthatja a feladatokat az egyes mérföldkövek alatt, beállíthatja a határidőket az időfolyamnak megfelelően, és csatolhat megjegyzéseket a forgatókönyvéből a személyiség, a ház és a család kontextusához. Párosítsa a Reality Shifting Script Template-tel, hogy biztonsági szót és ellenőrző utasításokat adjon hozzá a mérföldkőhöz, ahol azok a leginkább relevánsak.

🌻 Íme, miért fogja kedvelni ezt a sablont:

Vázolja fel a DR ellenőrzési pontokat, mint például az érkezés, az első nap, a varázspálca vagy a felszerelés beállítása, valamint a legfontosabb emberek, akikkel találkozni szeretne, így a forgatókönyv inkább egy útmutató lesz, mint egy homályos terv.

Kössön össze minden mérföldkövet egy rövid jelenet-felhívással, megerősítésekkel és ébrenléti állapotával, így a biztonság a cselekvés mellett marad, ahelyett, hogy egy külön dokumentumban lenne.

Kövesse nyomon az időbeli előrehaladást, és szerkessze a mérföldköveket a forgatókönyv fejlődésével, megtartva csak a szükséges elemeket, hogy a rendetlenség ne akadályozza a koncentrációt.

✨ Ideális: Shifters, akik ellenőrzési pontokon alapuló előrehaladást és nyomon követhető szakaszokat szeretnének biztonsági jelzésekkel és enyhe felelősségre vonhatósággal.

👀 Érdekes tény: Észrevetted már, hogy gyorsulsz, ahogy közeledik a célvonal? Ez a cél-gradiens hatás – a motivációd növekszik, amikor a haladás látható. Nevezd el az ellenőrzőpontjaidat (gondolj például „Érkezés → Első osztály → Első beszélgetés”), hogy az agyad tudja, mit kell elérnie.

5. ClickUp személyes szokások nyomon követő sablon

Szerezze be az ingyenes sablont Jelölje meg a hála pillanatait, és szerkessze a rutint személyiségének és céljainak fejlődésével a ClickUp Personal Habit Tracker Template segítségével.

A legtöbb váltó a munkamenet előtt szétszórtnak érzi magát, a forgatókönyv, a víz, a fények és egy tucatnyi fül között ugrálva. A ClickUp személyes szokáskövető sablonja így segít.

A sablon segítségével felsorolhatja a DR-jéhez kapcsolódó apróbb teendőket, például egyperces jelenetpróbát, rövid megerősítő szöveg felolvasását, valamint a biztonsági szó és az ébredési szabály gyors áttekintését. Látja a folyamatot, megtartja a szükséges elemeket, és az oldal tiszta marad, így kevesebb súrlódással érkezik meg. Ha valami nem stimmel, finoman kijavítja, és áttekinti, mi segít a megfelelő időben.

🌻 Íme, miért fogja kedvelni ezt a sablont:

Készítsen előkészítő rutint, amely felmelegíti a testet, megnyugtatja az elmét, és segít koncentrálni a DR-re, amelyet elérni szeretne.

Kössön össze szokásokat a személyiség, a ház és az emberek szkriptjelzéseivel, így a gyakorlás tükrözi azt a jelenetet, amelybe belépni tervez.

A biztonság érdekében a felkészülés során tekintse át a biztonsági szót és az ébresztési szabályt, hogy az irányítás stabilnak, nem pedig kényszerítettnek tűnjön.

Ossza meg a nyomkövetőt barátaival, minden ülés után értékelje, mi volt jó, és tegyen apró módosításokat, amelyek idővel valóban segítenek.

✨ Ideális: Shifters, akik nyugodt, megismételhető, a script jelzéseihez kapcsolódó apró mozdulatokkal és gyors biztonsági ellenőrzésekkel tarkított, váltás előtti rutinra vágynak.

📖 Olvassa el még: Szokások halmozása: jobb rutinok kialakítása

👀 Barátságos tipp: Hagyja, hogy a ClickUp Agents gondoskodjon az unalmas részekről, így Ön a váltásra koncentrálhat. Ők gondoskodnak a váltás előtti ellenőrzőlistáról (víz → két nyugodt lélegzetvétel → biztonsági szó → ébresztő mondat), gyors összefoglalókat tesznek a szkriptbe a munkamenet után, és naprakészen tartják a mérföldköveit. Saját ügynököt szeretne? Nincs szükség kódolásra. Egyszerűen adja meg, mit szeretne figyelni (dokumentumok, feladatok, Google Drive) és milyen intézkedéseket szeretne tenni (feladat létrehozása, összefoglaló közzététele, udvarias emlékeztető küldése). Kevesebb adminisztratív munka, több ellenőrzés – és simább átmenet a DR-be.

6. ClickUp önellátási terv sablon

Szerezze be az ingyenes sablont Válasszon egy egyszerű tervet a pihenésre, a vízfogyasztásra, a légzésre és a nyugodt koncentrációra a ClickUp Self-Care Plan Template segítségével.

Az önmagamról való gondoskodás nem önkényeztetés, hanem önmegőrzés.

Az önmagamról való gondoskodás nem önkényeztetés, hanem önmegőrzés.

Ez a mondat jobban illik a változásra, mint a legtöbb ember elismeri. Amikor a teste feszült és az elméje zajos, a forgatókönyv távolinak tűnik.

Kössük össze ezt az ötletet valamivel, amit minden nap gyakorlatilag alkalmazhatunk. Párosítsuk a forgatókönyvet egy könnyű rutinhoz, amit be tudunk tartani. A ClickUp Self-Care Plan a tevékenységeket reggel, műszak előtt és levezetés előtt csoportosítja, így csak a szükségeseket adhatjuk hozzá, és a oldal tiszta marad. Megnézünk néhány horgonyt, érezzük, ahogy a testünk megnyugszik, és kevesebb súrlódással lépünk be.

Tegye a biztonságot könnyűvé. Tartson egy gyors áttekintést a biztonsági szóról és az ébresztési szabályról ugyanazon a képernyőn, közvetlenül azok mellett a kis szokások mellett, amelyek valóban segítenek. Ha bizonyos emberek fontosak – család, barátok, mentor –, rögzítsen egy mondatos emlékeztetőt arról, hogyan bánnak Önnel gondosan.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Készítsen egy kíméletes, váltás előtti rutint, amely stabilizálja a testet és a figyelmet, így a forgatókönyv könnyebben követhető lesz.

Tartsa szem előtt a biztonságot azáltal, hogy áttekinti a biztonsági szót, az ébredési feltételeket és a határokat anélkül, hogy elhagyná az oldalt.

Kösse össze a földelő jelzéseket az identitással, az otthonnal, a családdal és a barátokkal, hogy a valóságváltó szkript sablonja érzelmileg stabil maradjon.

Ossza meg az előrehaladást megbízható emberekkel, kövesse nyomon, mi volt jó az egyes munkamenetek után, és szerkessze a tervet, ahogy az igények idővel változnak.

✨ Ideális: Mindenkinek, akinek szüksége van egyszerű reggeli, műszak előtti és levezetési rituálékra, amelyek világosan megmutatják a biztonsági szavakat és a felébredési szabályokat.

📖 Olvassa el még: Jó szokások példái, amelyeket érdemes kipróbálni

7. ClickUp karrierút sablon

Szerezze be az ingyenes sablont Váltson át a ClickUp karrierút sablonra, hogy a következő lépés kezelhetőnek tűnjön, és ne nyomasztónak.

A ClickUp karrierút sablonja egyszerű áttekintést ad a munkakeresés és a karrierút során betöltött szerepekről, készségekről és ellenőrzési pontokról. Felsorolja a következő szerepet, hozzáadja az ahhoz szükséges készségeket, majd csatolja azokat a tanfolyamokat, projekteket vagy tanúsítványokat, amelyeket a héten elindíthat. Minden lépés visszakapcsol a forgatókönyvéhez, így a DR-ben felépített történet megegyezik az itt végzett munkával.

Ezenkívül segít szem előtt tartani a biztonságot és az energiát. Adjon hozzá egy könnyed megjegyzést az egyensúly és a határok érdekében, hogy ne pazarolja az idejét a rossz helyre. Tartson egy rövid, kedves megerősítést a nehéz mérföldkövek mellett, és jelöljön meg egy személyt, aki segít Önnek stabilnak maradni.

🌻 Íme, miért fogja kedvelni ezt a sablont:

Rendezze a szerepeket és a készséghiányokat egyértelmű szakaszokba, hogy a forgatókönyve és a DR-céljai olyan lépésekre fordíthatók legyenek, amelyeket valóban végre tud hajtani.

Csatoljon tanfolyamokat, projekteket és kis gyakorlati feladatokat minden egyes szakaszhoz, hogy a haladás nyomon követhető legyen, és a munkával kapcsolatos jó szokások kialakuljanak.

Adjon hozzá finom határokat és egy gyors energiaellenőrzést, hogy megtartsa az irányítást a tempó felett és elkerülje a túlterhelést, miközben halad előre.

✨ Ideális: Movers számára, akik a szerepeket és a készséghiányokat egyértelmű szakaszokra bontják, hogy a DR célok gyakorlati tanfolyamokká, projektekbe és ellenőrzési pontokká alakulhassanak.

📖 Olvassa el még: Fejlesztendő területek a munkahelyen

8. ClickUp ellenőrzőlista sablon

Szerezze be az ingyenes sablont Kövesse nyomon, mi segített az egyes munkamenetek után, és adjon hozzá vagy távolítson el lépéseket a ClickUp ellenőrzőlista sablonjával.

Ismeri azt a pillanatot a munkamenet előtt, amikor tíz apró dolog egyszerre verseng a figyelemért? A ClickUp ellenőrzőlista sablonjával napok szerint csoportosíthatja az elemeket, majd a fontos szkriptmezők mellé hozzáadhatja a pontos előkészítési lépéseket.

Gyorsan áttekintheti a biztonsági szót és az ébresztési szabályt, megjelölheti a szükségeseket, és megoszthatja a listát barátaival, hogy egymást ösztönözzék. Az oldal rendezett marad, könnyen szerkeszthető, és arra koncentrál, ami valóban segít a változásban.

A gyakorlatban apró jelzéseket csatol a DR-jeleneteihez, hogy a próba a valóságnak feleljen meg, ahelyett, hogy találgatásokra támaszkodna. Adjon hozzá identitás- és személyiségjelzéseket, egy soros emlékeztetőt a kedvenc helyéről vagy házáról.

🌻 Íme, miért fogja kedvelni ezt a sablont:

Állítson be egy ismétlődő heti folyamatot, amely magában foglalja a víz, a légzés, a jelenet áttekintése és az affirmatív szöveg felolvasását, hogy a test és a figyelem felkészülten érkezzenek.

A biztonsági szó és az ébresztési állapot gyors ellenőrzését rögzítse az Ön által már elvégzett feladatok mellé.

Kössön össze napi elemeket a forgatókönyvben szereplő identitás, hely, ház és emberekre vonatkozó utalásokkal, így a sablon cselekvéssel is megerősítést nyer.

✨ Ideális: Azok számára, akik pontos, lépésről lépésre felépített felkészülést szeretnének a szkript mezők mellett, gyors biztonsági emlékeztetőkkal és könnyű felelősségvállalással.

📖 Olvassa el még: A legjobb célkitűző szoftver

9. Reality Shifting Script Template (Valóságváltó szkript sablon) a Template. Net oldalról

Emlékszik arra a pillanatra, amikor a főszereplők átléptek a szekrényen Narnia felé? Egyik kezük az ajtón, egy kis kétség, egy kis remény. A legtöbb váltó pont ott ül. Ez az ingyenes Reality Shifting Script Layout by Template. Net finom utalásokat kínál az identitás és a személyiség, a DR helye vagy háza, valamint a közelségben tartani kívánt emberek tekintetében.

A biztonsági szó és az ébredési szabály egy pillantásra látható, így a kontroll nem kényszerű. Az oldal rendezett marad, miközben hozzáadja a szükséges elemeket és törli a feleslegeseket, így a forgatókönyv valóban segít a testének megnyugodni, és ön habozás nélkül tud váltani.

🌻 Íme, miért fogja kedvelni ezt a sablont:

Határozza meg célját, készítse elő a helyet, és gyűjtsön össze eszközöket, hogy a kezdés soha ne legyen nehéz.

Rögzítse az identitást, a DR-részleteket és a helyszíni jelzéseket, hogy a forgatókönyve pontos és áttekinthető legyen.

Tartsa szem előtt a biztonsági szót és az ébredési feltételeket, hogy a váltáskor ellenőrizhesse azokat.

✨ Ideális: Íróknak, akik egy tiszta, útmutatással ellátott oldalt preferálnak, amely tartalmazza az alapvető identitást, helyet és személyeket, valamint egy egyszerű biztonsági vonalat.

📖 Olvassa el még: 1, 5 és 10 éves célok példái

10. Shifting Script Template a SpreadsheetPointtól

via SpreadsheetPoint

Ha a szkript részletei több fülön és képernyőképen vannak elosztva, a váltás zavarosnak tűnik. Egyetlen Google Doc dokumentum, amelyet bármely böngészőben megnyithat, egy tiszta Shifting Script Template-et biztosít, amelyet szerkeszthet, megoszthat és megbízhat.

A SpreadsheetPoint elrendezése egyszerű táblázatokkal rögzíti az identitásokat, személyiségeket és DR beállításokat, anélkül, hogy zavaros lenne. Hozzáadhat kapcsolatokat, kedvenc megerősítéseket, egyértelmű biztonsági szót és ébresztő mondatot, így az ellenőrzések ott történnek, ahol ír.

Mivel Google Docs-ról van szó, könnyű másolatokat készíteni különböző világokhoz, tisztán tartani az oldalt, és minimális mennyiségben kinyomtatni, ha a papír látványa segít megnyugodni.

🌻 Íme, miért fogja kedvelni ezt a sablont:

Rögzítse az identitást, a DR helyét vagy házát, a ruházatot és a fizikai jellemzőket, hogy a Reality Shifting Script Template pontos karakterprofilt adjon.

Adjon hozzá kapcsolatokat a családtagok, barátok, mentorok és az elkerülendő emberek számára, hogy a társadalmi dinamika megfeleljen az Ön tényleges elvárásainak.

Tartsa szem előtt a biztonságot a biztonsági szó, az éberségi állapot és a határok gyors sorával, így az ellenőrzések természetesek lesznek, nem pedig kényszerűek.

✨ Ideális: Google Docs felhasználók számára, akik nyomtatható, táblázatos szkriptet szeretnének, amely tartalmazza a kapcsolatokat, az állításokat és egy egyértelmű biztonsági szót.

📖 Olvassa el még: Egyéni fejlesztési terv sablonok

11. Google Docs Shifting Script Template by Template Radar

via Template Radar

Leülsz írni, és minden szétszórt. Itt egy Notion fül, ott egy telefonos jegyzet a biztonsági szavaddal, egy másik ablakban pedig egy félig befejezett DR-történet. Ez a Google Docs Shifting Script Template az a hely, amelyet megnyithatsz a böngésződben, nyugodtan kitölthetsz, és megoszthatsz, ha szeretnél egy második véleményt.

Kezdje a fő szkriptblokkal, és mondja el a valóságot úgy, ahogyan Ön látja. Ezután adja hozzá az egyszerű szakaszokat: általános információk, személyiség és készségek, megjelenés és kapcsolatok. Tartson készenlétben egy biztonsági szót és ébredést, hogy szükség esetén a biztonság mindig szem előtt legyen.

🌻 Íme, miért fogja kedvelni ezt a sablont:

Először rögzítse DR-történetét, majd adja hozzá az identitást, a készségeket és a megjelenést, hogy egy világos karakterprofilként olvasható legyen.

Adjon hozzá kapcsolati sorokat a családtagok, barátok, mentorok és az elkerülendő emberek számára, hogy a társadalmi dinamika megfeleljen az Ön elvárásainak.

Tartsa szem előtt a biztonságot egy egyszerű biztonsági szóval és ébresztő mondattal, amelynek segítségével áttekinti a forgatókönyvét.

✨ Ideális: Mindenkinek, aki egy rendezett dokumentumot szeretne, hogy először a fő forgatókönyvet megírja, majd ráépítse a készségeket, a megjelenést, a kapcsolatokat és a biztonsági szempontokat.

📖 Olvassa el még: OKR Dashboard útmutató

Egy ClickUp, két váltás: a szkriptje ragyogóvá válik

Elérte a végét. Áttekintettük, hogy mit és miért, majd bemutattuk azokat a valódi eszközöket, amelyeket ma már használhat. A cél egyszerű volt. Olyan váltási szkript sablont adni Önnek, amelyben megbízhat.

De a kérdés az: miért a ClickUp, amikor annyi más alkalmazás is létezik?

Mivel minden egy helyen található, anélkül, hogy zavarná Önt.

Írhatja a forgatókönyvét, vezethet egy kis ellenőrző listát, beállíthat egy kedves emlékeztetőt, és felrajzolhat egy jelenetet a táblára, mindezt egymás mellett. Ha készen áll, kezdje kicsiben. Nyissa meg a ClickUp-ot. Másoljon egy sablont.

Regisztráljon most a ClickUp -ra!