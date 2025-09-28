Ingyenes Slack üzenetsablonok munkával kapcsolatos frissítésekhez, emlékeztetőkhöz és egyebekhez

Ha a munkanapja a Slacken zajlik, akkor már tudja, milyen zajos tud lenni.

A szálak kaotikus spirálba kerülnek. Az üzenetek elvesznek a kavarodásban. És mielőtt észbe kapna, valaki már harmadszor is megkérdezi: „Hé, megnéznéd ezt?”

Itt jönnek jól a jól megírt üzenetek. Egy gyors emlékeztető, egy barátságos ösztönzés vagy egy világos frissítés a megfelelő időben mindenki számára egyforma információt biztosít, anélkül, hogy túlzottan rámenősnek tűnne.

De lehetséges-e minden alkalommal „tökéletes” Slack üzenetet írni? A szavak értékének növelése olyan erőfeszítést és időt igényel, amellyel valószínűleg nem rendelkezik.

Ha frissítéseket keres, haladást oszt meg, vagy valakit finoman ösztönözni szeretne, ezek a használatra kész Slack üzenetsablonok időt és energiát takarítanak meg Önnek. Csak másolja, módosítsa, és küldje el.

Ha azonban készen áll arra, hogy felhagyjon a Slack használatával, és kipróbáljon egy olyan eszközt, amely a csevegést, a tudást és az összes munkáját egyetlen kontextusfüggő AI munkaterületbe egyesíti, akkor mi segítünk!

💡 Profi tipp: Felejtsd el a Slack /remind parancsát, legyen az okos segéded – ő emlékszik, így neked nem kell. Használhatod emlékeztetőket beállítani magadnak, másoknak vagy egész csatornáknak. Például: /emlékeztess, hogy 16 órakor ellenőrizzem a jelentéseket.

Mik azok a Slack üzenetsablonok?

A Slack üzenetsablonok előre megírt üzenetformátumok, amelyeket újra felhasználhat gyakori munkahelyi beszélgetésekhez, például állapotfrissítésekhez, értekezlet-emlékeztetőkhöz, feladatkövetésekhez vagy bejelentkezésekhez.

Segítenek abban, hogy mindig a megfelelő dolgot mondja, a megfelelő módon, anélkül, hogy minden alkalommal újra be kellene gépelnie.

A jó sablonok összetevői:

A legfontosabb üzenet vagy kérés

Udvarias és professzionális hangnem

Helyőrzők a részletek személyre szabásához

Nem kell túl sokat gondolkodnia a megfogalmazáson, és nem kell aggódnia a hangnem miatt. Csak adja meg a részleteket, és küldje el.

Ezek a sablonok különösen hasznosak azoknak a csapatoknak, amelyek ismétlődő frissítéseket kezelnek, többfunkciós kommunikációt folytatnak, vagy több érdekelt felet kezelnek a Slacken.

Időt takarítanak meg, csökkentik a félreértéseket és biztosítják az üzenetek következetességét.

🧠 Érdekesség: A Slack felhasználói hetente több mint 1,5 milliárd üzenetet küldenek! Ez rengeteg „csak megnéztem” üzenet!

Mi jellemzi egy jó Slack üzenetsablont?

Egy jó Slack üzenetsablon segít abban, hogy világosan kommunikáljon anélkül, hogy merevnek vagy általánosnak tűnne. Íme, mire kell figyelni:

Egyszerű formátum: néhány sorban átadja az üzenetet

Könnyű testreszabás: másodpercek alatt cserélje ki a neveket, dátumokat vagy linkeket

Barátságos hangnem: professzionális, de nem robotos

Célorientált: Minden sor egyértelmű célt kell szolgáljon (emlékeztető, frissítés, kérés).

Újrafelhasználható szerkezet: ismétlődő üzenetekhez is használható, átírás nélkül.

Gyorsan elküldhető: nem kell több mint egy percet töltenie a finomhangolással.

Olvasható: rövid mondatok, sortörések, és nincs szövegfal

Ha a sablon időt takarít meg és elkerüli a Slackben történő oda-vissza levelezést, akkor jól végzi a dolgát.

Ingyenes Slack üzenetsablonok

Valószínűleg ennek a időnek egy jó részét azzal töltik, hogy kitalálják, mit is írjanak. Írnak. Törölnek. Újraírnak. Átgondolják. És végül mégis elküldik, abban a reményben, hogy „remélem, ez érthető”.

A sablonok segítik a zavaró tényezők kiszűrését. Segítenek abban, hogy gyorsabban mondd el a megfelelő dolgot, anélkül, hogy ilyen felhasználóvá válnál.

Íme néhány azonnal használható Slack üzenetsablon, amelyet közvetlenül beilleszthet a munkafolyamatába:

1. Találkozó napirend sablon

via Slack

Ez egy Canvas stílusú sablon, amelyet gyors, célzott megbeszélésekhez fejlesztettek ki. Világos szakaszokkal és leírásokkal rendelkezik, amelyek előkészítésre, nyomon követésre és végrehajtásra szolgálnak:

Napirendi témák : Mit kell megbeszélni?

Tennivalók : Ki mit fog tenni legközelebb?

Fontos linkek: Dokumentumok, prezentációk vagy bármi, amire szükséged lehet.

Ez a formátum segít mindenkinek naprakész maradni a megbeszélés előtt, alatt és után, még akkor is, ha lemaradnak a hívásról. Ahogy a teendők felkerülnek a listára, a felelősségek is azonnal kiosztásra kerülnek.

A napirend egy fülként kerül hozzáadásra a csevegéshez, így később könnyen és gyorsan áttekinthető. Így az eredmények nyomon követhetők, utánkövethetők és ténylegesen végrehajthatók.

A legjobb benne? Hogy együttműködésen alapul. Mindenki hozzáadhat témákat, linkeket, vagy valós időben frissítheti a teendőket.

👀 Tudta? Az átlagos Slack-felhasználó minden hétköznap 90 percet tölt aktívan a platformon.

2. Kérdezzen szakértőtől sablon

via Slack

Ez a sablon egy Slack csatorna formájában jelenik meg, amely a csapat összes szakértői kérdését és válaszát egy rendezett helyen tárolja. A beállítás a következőket tartalmazza:

Találkozzon a szakértőkkel : rögzített lista arról, ki áll rendelkezésre és milyen feladatokra

Kérdés-adatbázis : az összes korábbi kérdés és válasz, bármikor kereshető

Kérdésbeküldő űrlap : Gyors, útmutatással ellátott módszer segítségkéréshez

Emoji válaszok nyomon követése: Tudja meg, mi van folyamatban és mi készült el

Tegye fel kérdését az űrlap segítségével. Amint egy szakértő meglátja és elkezd dolgozni rajta, 👀 jelzéssel reagál. A választ ugyanabban a szálban kapja meg, így senkinek nem kell több csatornán keresnie a válaszokat.

Amikor kérdése megoldódik, ✅ jelöléssel zárják le a hurkot. Tiszta. Egyszerű. Nyomon követhető.

3. Távollétet helyettesítő terv sablon

via Slack

Ha nincs az irodában, az utolsó dolog, amit szeretne, az a káosz a Slack-csatornákon. Ez az irodán kívüli helyettesítési terv sablon segít meghatározni az elvárásokat, kijelölni a helyettesítést végzőket, és biztosítani a munkafolyamatok zökkenőmentes folytatását, amíg Ön távol van.

A szétszórt üzenetek és elmulasztott frissítések helyett a csapattagok pontosan tudják, kivel kell kapcsolatba lépniük, mi áll fenn, és hogyan kell a problémákat továbbítani – mindez egy helyen dokumentálva.

Előre elkészített szerkezet a dátumok, a biztonsági mentések tulajdonosai és a felelősségek dokumentálásához.

Egyéni mezők a sürgősségi szintek és az eskalációs pontok számára

Könnyű megosztás, így a lefedettségi tervek ott jelennek meg, ahol a csapat már kommunikál.

Fenntartja a projekt lendületét anélkül, hogy egy személyt túlterhelne.

💡 Profi tipp: Unod már, hogy mindig ugyanazokat a Slack üzeneteket írod be? Használd a /templates add parancsot, hogy egyszerre elmentsd az üzenetet, majd a /templates send parancsot, hogy megoszd bármely felhasználóval vagy csatornával. Bármikor szerkesztheted vagy törölheted, és a /templates help parancs segítségével gyors útmutatást kaphatsz.

4. Hiba bejelentési és osztályozási sablon

via Slack

Ez a sablon a hibabejelentést zökkenőmentes, nyomon követhető munkafolyamatokká alakítja. Összefogja a valós idejű csapatüzenetküldést egy egyszerű hibabejelentő űrlapmal, így bárki jelenthet problémákat anélkül, hogy öt különböző személyt kellene értesítenie.

A megosztott felületen előre megadott, egyértelmű jelentési utasítások biztosítják, hogy egyetlen részlet se maradjon ki, és mindenki ugyanazt a folyamatot kövesse.

Az új hibák közvetlenül a nyomkövető listába kerülnek, és minden frissítés automatikus állapotértesítést vált ki, így nem maradhat kétség afelől, hogy min dolgoznak éppen, vagy mi lett már kijavítva.

A Slack korlátai

A Slack ugyan egy all-in-one üzenetküldő alkalmazás a csapatok közötti kommunikációhoz, de nem kifejezetten projektek kezelésére és nyomon követésére lett kifejlesztve.

Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, melyek a legjobb kommunikációs alkalmazások.

Valójában az irodai szakemberek több mint 50%-a több időt tölt fájlok keresésével, mint tényleges munkával, amelyek nagy része a csevegési szálakban rejtőzik.

Itt kezd el lemaradni a Slack:

Nincs beépített feladatkezelés : Beszélhet a munkáról, de nincs strukturált módszer a feladatok kiosztására vagy nyomon követésére.

Alapvető AI-asszisztens : A Slack AI-je többnyire összefoglalja az üzeneteket, de a tényleges munkavégzésben nem sokat segít.

A projekt átláthatóságának hiánya : Nem láthatja, mi készült el, mi van még hátra, és hogyan kapcsolódik ez a nagyobb célokhoz.

Nincsenek határidők vagy esedékességi dátumok : nincs lehetőség a munka ütemezésére vagy az időbeli előrehaladás nyomon követésére.

A fájlok és linkek könnyen elvésznek – A megosztott erőforrások gyorsan elveszhetnek, ha nincs egy központi hely, ahol rendszerezni lehet őket.

A Slack biztosítja a beszélgetések zavartalan folytatását, de amikor a tényleges munka nyomon követéséről van szó, a Slack problémái kezdenek megmutatkozni.

Itt jönnek jól az olyan eszközök, mint a ClickUp. Nézzük meg, hogyan.

Alternatívák a Slack sablonokhoz

Ha a Slack üzenetszálak kezdik úgy tűnni, mint egy végtelen görgetés, ismerkedjen meg a ClickUp-pal. Ez a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely a beszélgetések és az azokból következő feladatok – feladatok, dokumentumok, űrlapok, automatizálások és még sok más – kezelésére lett kialakítva, mindezt egy helyen.

ClickUp Chat: Valódi beszélgetések, pontosan ott, ahol a munka zajlik

A ClickUp Chat segítségével a csapatok tagjai feladatokkal kapcsolatos megbeszéléseken, említésekben és valós idejű frissítésekben vehetnek részt, így mindig összhangban maradnak.

A ClickUp Chat segítségével a beszélgetéseit közvetlenül a munka helyszínére viheti. Gyors megbeszélésre van szüksége? Indítson 1:1 vagy csoportos hívást anélkül, hogy alkalmazást váltana. Meg szeretne beszélni egy teendőt? Csevegjen közvetlenül bármelyik térben, mappában vagy listában.

A ClickUp Chat FollowUps funkciójával nyomon követheti a hozzárendelt és megoldott üzeneteket.

Válaszokat szálba rendezhet, hogy minden rendezett legyen, @megemlítheti csapattársait, hogy bevonja őket, és akár az összes nyomon követést egy helyen láthatja. Nincs többé közvetlen üzenetek között való kutatás, hogy emlékezzen, mi az Öné.

De ez még nem minden. Összeállítottunk egy sor ClickUp saját sablont, amelyek nem csak üzenetküldésre szolgálnak. Ezek teszik a ClickUp-ot a legjobb csapatkommunikációs alkalmazássá, és segítenek az ötletek rendszerezésében, a teendők rögzítésében és a munka előrehaladásában.

Nézzük meg őket!

1. A ClickUp azonnali üzenet sablon

Ingyenes sablon letöltése Próbálja ki a ClickUp azonnali üzenetsablont, hogy Slack üzenetei ne kerüljenek figyelmen kívül, ne legyenek félreérthetőek, és ne vesszenek el a káoszban.

A ClickUp Instant Message Template a ClickUp feladatként készült, és részletes útmutatást tartalmaz a világos, cselekvésre ösztönző üzenetek írásához és a hatékony visszacsatolási ciklus létrehozásához. Hasznos alfeladatokkal előre feltöltve érkezik, például:

📛 Használjon megfelelő csatornaelnevezési konvenciókat

📢 Ne hagyjon ki üzeneteket

⏱️ Gondolkozzon el, mielőtt közzéteszi!

🛎️ Használjon üzenetjelzőket

Minden alfeladat tartalmaz egy ellenőrzőlistát, amely végigvezeti a bevált gyakorlatokon, így semmi sem maradhat figyelmen kívül, még akkor sem, ha sietnie kell.

Ezt a feladatot testreszabhatja a csapata üzenetküldési stílusához, és újrafelhasználható feladat sablonként elmentheti, hogy minden területen egységességet teremtsen. Ez a kis beállítás nagy különbséget jelent a kommunikáció tisztaságának és hatékonyságának megőrzésében.

📌 Ideális: az üzenetek túlterhelésének csökkentésére, a félreértések elkerülésére és a csapatok közötti Slack üzenetküldés egységes folyamatának kialakítására.

🧠 Érdekes tény: A hibrid munkavégzés elterjedésével az irodai jelenlét 30%-kal alacsonyabb, mint a világjárvány előtt. Ezért a világos, következetes kommunikáció fontosabb, mint valaha.

2. A ClickUp üzenetküldési mátrix sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp üzenetküldési mátrix sablonjával soha többé nem kell kétségei lesznek az üzeneteivel kapcsolatban.

Ha a csapatok nem ugyanazt a nyelvet beszélik (átvitt értelemben), az üzenetek elvesznek, és a kampányok kudarcba fulladnak. A ClickUp üzenetküldési mátrix sablon segítségével mindenki a márka és az üzenet szellemében maradhat, anélkül, hogy szétszórt információkat kellene keresnie.

Benne két alapvető listát talál:

Üzenetküldési térkép : nyomon követi az összes marketingtervét, mezőkkel a márka ígéretére, pozicionálására, célpiacára, jövőképére, küldetésére és egyebekre vonatkozóan.

Kommunikációs terv: Meghatározza, kinek mit kell tudnia, milyen gyakorisággal és milyen csatornákon keresztül.

Az olyan nézetek, mint a Tervek, Prioritások, Mátrix és Gyakoriság segítenek a tartalmak sürgősség, célközönség és kézbesítési gyakoriság szerint történő rendezésében. Az olyan egyéni mezőkkel, mint a kommunikációs csatornák, szlogenek, célok és gyakoriság, profi módon kommunikálhat.

📌 Ideális: egyetlen megbízható forrás létrehozásához termékbevezetések, márkaüzenetek és csapatok közötti belső kommunikáció céljából.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntések vesznek el a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egységes rendszer nélkül a döntések rögzítésére és nyomon követésére a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha többé nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat csevegésből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!

3. A ClickUp alkalmazottak közötti kommunikációs sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp alkalmazottkommunikációs sablonjával a szétszórt üzeneteket egyetlen intelligens rendszerré alakíthatja.

Nincs többé „Várj, hol volt az a frissítés?” pillanat.

A ClickUp alkalmazottak közötti kommunikációs sablon egy központi helyet biztosít a csapatok, osztályok és az egész vállalat közötti kommunikáció minden szintjének kezeléséhez.

A Projektkommunikációs mátrix, Osztálycsatornák és Vállalat-szintű módszerek kész listákkal a frissítéseket, megbeszéléseket és nyomon követéseket egy helyen szervezi.

A csevegés és a naptár nézetektől a táblákig és a dokumentumokig minden szükséges eszköz a rendelkezésére áll a tervezéshez, a beszélgetéshez és az archiváláshoz, anélkül, hogy lapot kellene váltania. Az egyéni mezők, mint például a legördülő menük, a címkék, a hosszú szövegek és akár a webhelylinkek is segítenek a kommunikáció bármely közönséghez való igazításában.

📌 Ideális: A funkciók közötti kommunikáció szervezett, kereshető és mindig egy lépéssel a szétszórt frissítések előtt jár.

4. A ClickUp kommunikációs terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezzen okosabban, kommunikáljon hatékonyabban – kezdje a ClickUp kommunikációs terv sablonjával!

Szeretné profi módon megtervezni projektje üzeneteit? A ClickUp kommunikációs terv sablonja a tökéletes alap.

Ez a szerkesztésre kész dokumentum a kommunikációs stratégiáját világos, megvalósítható szakaszokra bontja. Állítson fel célokat, vázolja fel a projekt részleteit, és végezzen SWOT- és PEST-elemzéseket, mindezt egy helyen.

Emellett feltérképezi az érdekelt feleket, dokumentálja az eszközöket, és véglegesíti a tervet, amely minden frissítéssel kapcsolatos „mit”, „mikor” és „hogyan” kérdésre választ ad.

Még a versenytársak elemzésére és a projekt utáni értékelésre is van hely, így nem csak beszélget, hanem tanul és fejlődik is közben.

📌 Ideális: Szilárd, kutatásokon alapuló kommunikációs stratégia kidolgozásához, amely túlmutat a felszínes frissítéseken.

📮ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha csak egy platformot használnánk? A ClickUp, mint a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy az AI-ra bízva a fontos dolgokra koncentrálhasson.

5. A ClickUp belső kommunikációs stratégia és cselekvési terv sablonja

Ingyenes sablon letöltése Kezdje el összeállítani belső kommunikációs stratégiáját a ClickUp belső kommunikációs stratégia és cselekvési terv sablonjával.

Unod már a szétszórt csevegéseket és a „Beszéltünk már erről?” pillanatokat? A ClickUp belső kommunikációs stratégia és cselekvési terv sablonja segít átállni a nyomon követhetetlen beszélgetésekről egy strukturált, dokumentált belső kommunikációs tervre.

Így működik:

Értékelje jelenlegi kommunikációs módszereit, hogy feltárja a hiányosságokat és a késedelmeket.

Állítson fel egyértelmű, mérhető célokat, például a megbeszélések számának csökkentését vagy a frissítések felgyorsítását.

Zárja le kommunikációs csatornáit, legyen az e-mail, csevegés vagy aszinkron videó.

Ossza fel tervét megvalósítható, nyomon követhető feladatokra, hogy semmi ne maradjon ki.

📌 Ideális: a zavaros belső kommunikáció rendezésére, a oda-vissza levelezés csökkentésére és a csapaton belüli kommunikáció egységesítésére.

6. A ClickUp kommunikációs terv táblasablon

Ingyenes sablon letöltése Vázolja fel, tervezze meg, és küldje el a ClickUp Communications Plan Whiteboard Template segítségével!

Ha kommunikációs terve inkább egy kusza hálózatra hasonlít, mint egy strukturált folyamatra, akkor ez az Ön számára készült.

A ClickUp Communications Plan Whiteboard Template vizuális, drag-and-drop felületet biztosít, ahol belső és külső üzeneteinek minden lépését ábrázolhatja.

A bevezetési bejelentések tervezésétől a csapatfolyamatok frissítéséig mindent megtervezhet sticky notes, alakzatok, összekötők és színkódolt blokkok segítségével.

Emellett testreszabható állapotokkal is rendelkezik, amelyekkel nyomon követheted és áthelyezheted az elemeket a különböző szakaszok között, a „Tervezés” és „Folyamatban” állapotoktól a „Közzétett” vagy „Felülvizsgált” állapotokig.

📌 Ideális: összetett kommunikációs folyamatok szervezéséhez és a zavaros tervek áttekinthető, nyomon követhető feladatokká alakításához.

💡 Profi tipp: Gyorsan szeretnéd megvalósítani az ötleteidet? Egyetlen kattintással alakítsd át a jegyzeteket feladatokká, és indítsd el a végrehajtást közvetlenül a Whiteboardról.

7. A ClickUp csapatkommunikációs és értekezlet-mátrix sablon

Ingyenes sablon letöltése Tegye minden találkozót eredményessé a ClickUp csapatkommunikációs és találkozó-mátrix sablonjával!

Unod már a frissítések után való rohangálást és a naptárakkal való ügyeskedést? A ClickUp csapatkommunikációs és értekezlet-mátrix sablon segít megtervezni, hogy kinek mit kell tudnia, milyen gyakran és milyen csatornán keresztül, anélkül, hogy oda-vissza kellene rohangálnod.

A Lista nézet segítségével a találkozókat a résztvevők szerint, a Tábla nézet segítségével az állapot szerint, a Naptár nézet segítségével pedig a havi ütemterv vizuális áttekintése szerint rendezheti. Adjon hozzá kontextust egyéni mezőkkel, például a találkozó céljaival, a kommunikációs módszerrel, az ütemtervvel, a résztvevőkkel és a tulajdonossal.

Legyen szó napi állásfoglalásokról vagy negyedéves áttekintésekről, minden áttekinthető és könnyen kezelhető.

📌 Ideális: Csapatfrissítések, ismétlődő értekezletek és projektkommunikáció strukturálása egy közös rendszerben.

Íme, mit mond Jodi Salice, a United Way Suncoast kreatív igazgatója a ClickUp-ról:

Nem tudok elég jó dolgot mondani róla. Az automatizálás, a sablonok és a különféle nyomon követési és megtekintési lehetőségek között egyszerűen nem lehet hibázni a ClickUp használatával.

ClickUp Brain: AI üzenetküldés, ami tényleg működik

De ez csak a felszín. Ha teljes körű munkahelyi mesterséges intelligenciára van szüksége, amely megérti munkája teljes kontextusát, és üzeneteket tud összeállítani és elküldeni az Ön nevében, akkor ismerkedjen meg a ClickUp Brain-nel. Ez a csapatok kommunikációjának újragondolására lett kifejlesztve. Míg a Slack biztosítja a beszélgetés folytonosságát, a ClickUp Brain gondoskodik arról, hogy semmi fontos ne vesszen el a csevegési szálakban vagy a fordítás során.

Kezdje minden értekezletet egy világos napirenddel, amelyet a ClickUp Brain másodpercek alatt összeállít Önnek.

Így javíthatja csapata üzenetküldési gyakorlatát:

A ClickUp Brain segítségével üzenetei nem csak elküldésre kerülnek, hanem világosak, értelmesek és cselekvésre ösztönöznek.

🧠 Tudta? A ClickUp Brain felhasználói több külső AI-modellhez is hozzáférhetnek, például a ChatGPT, Claude, Gemini és másokhoz, közvetlenül a ClickUp munkaterületükről. Hagyjon fel az AI-k szétszórt használatával, és használjon olyan kontextusfüggő AI-t, amely hozzáfér az összes munkadatokhoz, hogy az Ön igényeinek megfelelő kampányeszközöket állítson elő.

Találja meg a tökéletes sablont a világos kommunikációhoz

Ha csapata ugyanazokat a frissítéseket ismételgeti, válaszokra vár, vagy fontos információkat veszít el a végtelen üzenetváltásokban, akkor ideje átgondolni az üzenetküldést.

A megfelelő Slack üzenetsablon segít gyorsabban kommunikálni, következetes maradni és elkerülni a zavaró tényezőket, anélkül, hogy unalmasnak vagy robotosnak tűnne.

A ClickUp ingyenes sablonjai nem csak üzenetekre korlátozódnak. Szerkezetet adnak a frissítéseinek, automatizálják az emlékeztetőket, és összekapcsolják a kommunikációját a tényleges feladatokkal, amit a Slack önmagában nem tud megtenni.

Amikor a Slack zajossá vagy rendezetlenné válik, a ClickUp mindent kontextusban tart és nyomon követhetővé tesz.

Készen állsz olyan frissítések küldésére, amelyeket valóban elolvasnak és meg is valósítanak? Próbáld ki ingyen a ClickUp-ot.