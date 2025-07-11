A 10 legjobb Acuity Scheduling alternatíva, amelyet 2025-ben érdemes kipróbálni

Az Acuity Scheduling megbízható választás kisvállalkozások és egyéni szakemberek számára – tiszta, egyszerű és hatékony.

De ahogy vállalkozása növekszik, előfordulhat, hogy korlátozott testreszabási lehetőségek, nehézkes integrációk vagy egyszerűen nem skálázható funkciók miatt szűknek érzi a lehetőségeket.

Hirtelen extra eszközökkel és extra idővel kell pótolnia a hiányosságokat.

Ha az Acuity lassítja a munkáját, talán itt az ideje egy szinttel feljebb lépni.

Összegyűjtöttük a legjobb Acuity Scheduling alternatívákat, amelyek simább automatizálást, jobb csapatfunkciókat és a munkafolyamatához illeszkedő integrációkat kínálnak, így kevesebb időt kell fordítania az ütemezésre, és többet a növekedésre.

A legjobb Acuity Scheduling alternatívák egy pillantásra

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak ClickUp A legjobb megoldás magánszemélyek, kisvállalkozások, ügynökségek és nagyvállalatok számára, akiknek all-in-one ütemezésre, feladatkezelésre és csapatmunkára van szükségük. ClickUp Naptár, ClickUp Feladatok, ClickUp Brain Ingyenes csomag elérhető; Vállalatok számára testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre. Trafft A legjobb kisvállalkozások és egyéni vállalkozók számára, akiknek 24 órás időpontfoglalásra és több helyszínen történő támogatásra van szükségük. QR-kódok, foglalási űrlapok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 29 dollártól kezdődik havonta. Amelia A legjobb kisvállalkozások, ügynökségek és szolgáltatók számára, akik WordPress weboldalakkal rendelkeznek, és testreszabható foglalási és alkalmazotti menedzsmentre van szükségük. Foglalási plugin, alkalmazottak kezelése Havi 49 dollártól Doodle Kiválóan alkalmas kisvállalkozások, ügynökségek és toborzók számára, akik interjúkat vagy csoportos találkozókat szerveznek a jelöltekkel. Szinkronizálja a találkozóeszközökkel, kövesse nyomon a toborzók teljesítményét és az interjúk menetét. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14,95 dollártól kezdődik havonta. SimplyBook. me A legjobb megoldás kisvállalkozások, ügynökségek és szolgáltatók számára, akiknek testreszabható foglalási oldalakra és ügyfélkezelésre van szükségük. Értékesítési pont, automatikus visszajelzés kérés Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9,9 dollártól kezdődik havonta. YouCanBook. me A legjobb megoldás egyéni vállalkozók és kisvállalkozások számára, akik egyszerű, megfizethető online foglalási rendszert keresnek. Időzóna beállítás, foglalási oldal beágyazása Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9 dollártól kezdődik havonta. Goldie A legjobb megoldás egyéni vállalkozók, szalonok és független szépségápolási szolgáltatók számára, akiknek ügyfélprofilokra és várólistákra van szükségük. Várólisták, ügyfélprofilok és ajánlások megjelenítése Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 19,99 dollártól kezdődik havonta. Fresha A legjobb kisvállalkozások és szépségápolási/wellness ügynökségek számára, amelyeknek szolgáltatási piactérre és automatizált kampányokra van szükségük. Szolgáltatási piactér, automatizált kampányok, automatikus pufferidő Ingyenes csomag elérhető; egyedi árazás Noterro A legjobb megoldás kis egészségügyi és wellness klinikák számára, amelyeknek orvosi időpontfoglalásra és betegakták kezelésére van szükségük. Hangos emlékeztetők, workshopok és szemináriumok foglalása, prediktív címkék a betegek aktáihoz A fizetős csomagok ára 30 dollártól kezdődik havonta. GoReminders A legjobb kisvállalkozások és szolgáltatók számára, akik automatizált üzenetküldési kampányokra és emlékeztetőkre van szükségük. Naptár-emlékeztető alkalmazás, üzenet-emlékeztető sablonok, tömeges SMS-küldés A fizetős csomagok ára 9 dollártól kezdődik havonta.

Mit kell keresnie az Acuity Scheduling alternatíváiban?

A fogyasztók több mint 70%-a inkább online foglal időpontot.

Ugyanakkor gondoskodnia kell arról, hogy online időpontfoglalási rendszere megbízható legyen. A felhasználóknak zökkenőmentes élményt kell nyújtania, miközben az üzleti tevékenységéhez minden szükséges eszközt biztosít az időpontok ütemezéséhez.

Ha az Acuity Scheduling nem felel meg ezeknek a követelményeknek, akkor az alternatívákban az alábbi tulajdonságokat érdemes keresnie:

Online foglalás : Lehetővé teszi a 24 órás ütemezést, az automatikus emlékeztetőket és a naptár szinkronizálását e-mailen és SMS-en keresztül.

Ügyfélelőzmények nyomon követése : rögzíti a szolgáltatás előzményeit, preferenciákat és megjegyzéseket az ügyfélélmény személyre szabása és a megtartás növelése érdekében.

Fizetésfeldolgozás : Támogatja a POS-integrációt, több fizetési lehetőséget és az automatizált számlázást a zökkenőmentes fizetési élmény érdekében.

Személyzet ütemezése : Kinevezéseket rendel hozzá, nyomon követi az órákat, megakadályozza a túlfoglalást, miközben figyelemmel kíséri a csapat teljesítményét a növekedés érdekében.

Marketingeszközök : automatizálja az e-mailes és SMS-es kampányokat, promóciókat és hűségprogramokat, hogy az ügyfelek elkötelezettségét fenntartsa és visszatérjenek.

Készletnyilvántartás : Nyomon követi a készletszinteket és riasztásokat küld, hogy soha ne fogyjon ki az ügyfelei számára szükséges termékekből.

Jelentések és betekintés : Adatokat nyújt a bevételekről, foglalásokról és teljesítményről, hogy támogassa az okosabb üzleti döntéseket.

Mobilbarát hozzáférés : Teljesen funkcionális mobilalkalmazással bárhonnan kezelheti a foglalásokat, a személyzetet és az ügyfeleket.

Intelligens integrációk: Csatlakozik weboldalakhoz, közösségi médiához, könyvelési és marketing eszközökhöz, hogy egy helyen racionalizálja a munkafolyamatot.

👀 Tudta? A nagyvállalatok évente akár 100 millió dollárt is megtakaríthatnak azzal, hogy kevesebb felesleges értekezletet tartanak és csökkentik a meghívottak számát.

A legjobb Acuity Scheduling alternatívák

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie egy Acuity Scheduling alternatívában, íme a legjobb lehetőségek, amelyek megfelelnek az elvárásoknak.

Vizsgáljuk meg a legfontosabb funkciókat, korlátozásokat, árakat és értékeléseket, hogy megnézzük, melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek.

1. ClickUp (a legjobb az ütemezés és a csapatmunka racionalizálásához)

A ClickUp segítségével a prioritásai, feladataik és céljaik szerint ütemezheti a találkozókat.

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, egy hatékony eszköz azoknak a csapatoknak, amelyek egységesíteni szeretnék a feladatkezelést, az ütemezést és az együttműködést, mindezt egy intuitív, AI-alapú platformon. Kiterjedt funkciókészlete kiemeli az Acuity Scheduling alternatívái közül, különösen azoknak a vállalkozásoknak, amelyek többet akarnak, mint csak időpontfoglalást.

Kezdjük a ClickUp Calendarral. Ez nem csak egy egyszerű dátum- és időválasztó, hanem egy intelligens, mesterséges intelligenciával működő eszköz, amely segít a feladatok, a csapat ütemtervének és a foglalások ütemezésében.

A drag-and-drop felület, a színkódolt nézetek és az automatikus időblokkolás segítségével könnyedén kezelheti a találkozókat. Akár napi, heti vagy havi ütemtervet kezel, a ClickUp AI-alapú ütemezési funkciói biztosítják, hogy naptára hatékonyan legyen szervezve és összhangban álljon a csapat rendelkezésre állásával.

Kérje meg az AI-t, hogy vegye át az olyan időigényes feladatokat, mint az összes találkozó ütemezése.

Ha például unja ugyanazok a feladatok másolását és beillesztését, állítsa be őket ismétlődő feladatokként. Vagy használja a ClickUp Automation s és az Autopilot Agents alkalmazásokat az ismétlődések automatikus kezeléséhez, amelyek tökéletesen alkalmasak a rendszeres bejelentkezések vagy szolgáltatási időpontok kezelésére.

Automatizálja ismétlődő feladatait, vagy konfigurálja a ClickUp Autopilot Agents alkalmazást, hogy azok elvégezzék Ön helyett!

Egy másik hasznos AI-funkció a ClickUp AI Notetaker, amelyet kifejezetten azok számára terveztek, akik nem szeretnek jegyzeteket készíteni a megbeszéléseken, és nem szeretnének lemaradni a fontos információkról.

A ClickUp AI Notetaker segítségével könnyedén leírhatja a megbeszéléseken elhangzottakat.

A program valós időben leírja a beszélgetéseket, és közvetlenül a munkaterületén rendezi őket. Ha a találkozó jegyzetek cselekvési tételeket tartalmaznak, a ClcikUp Brain automatikusan hozzárendelheti azokat a csapattagokhoz, határidővel együtt. Ez biztosítja, hogy soha ne maradjon ki a nyomon követés, és soha többé ne veszítse szem elől az ügyfelek kéréseit vagy a találkozón hozott döntéseket.

Ezek az AI funkciók felveszik a versenyt az önálló AI asszisztensekkel, és teljes mértékben beágyazódnak a ClickUp ökoszisztémába. Nem kell több alkalmazást használnia a ütemezéshez, a megbeszélésekhez és az együttműködéshez.

Ha még tovább szeretné egyszerűsíteni az ütemezést, próbálja ki a ClickUp Appointment Book Template sablont. Ezzel egy helyen láthatja a találkozókat, kezelheti az időbecsléseket és nyomon követheti az átütemezési kéréseket.

Ingyenes sablon letöltése Állítson be egy egyszerű időpontfoglalási rendszert a ClickUp időpontfoglalási sablon segítségével.

Miután meghívta csapattársait vagy ügyfeleit, ők megtekinthetik az Ön rendelkezésre állását, és közvetlenül foglalhatnak időpontot Önnel. Ez egy zökkenőmentes módszer a foglalások és az ügyfélkapcsolatok központosítására – nincs többé rendetlenség a táblázatokban vagy elmulasztott találkozók. Vagy használja a ClickUp Reminders alkalmazást saját magának, csapatának vagy ügyfeleinek, hogy biztosan ne maradjon ki egyetlen feladat vagy találkozó sem. Csak érintse meg a beütemezett feladatot vagy találkozót, hogy riasztásokat hozzon létre, és csatoljon fájlokat a gemkapocs ikonnal, hogy mindenki felkészülten érkezzen.

Összefoglalva: a ClickUp mélyreható testreszabási lehetőségekkel, hatékony automatizálással, használatra kész sablonokkal és beépített AI funkciókkal segít abban, hogy kevesebb időt töltsön a logisztika kezelésével, és több időt fordítson vállalkozása fejlesztésére. Tökéletes Acuity alternatíva minden méretű csapat számára.

A ClickUp legjobb funkciói

Szervezze meg a műszakokat, kezelje a csapat rendelkezésre állását, és koordinálja a projekt ütemtervét a ClickUp Team Schedule Template segítségével.

Állítson be automatikus emlékeztetőket, frissítse az egyéni feladatállapotokat, vagy rendeljen hozzá csapattagokat a találkozó típusának megfelelően több mint 50 cselekvésindítóval.

Tervezze meg napjának vagy csapata munkamenetének minden óráját a ClickUp 24 órás ütemterv sablonjával

Adjon hozzá találkozó linkeket a ClickUp naptárához, hogy késedelem nélkül csatlakozhasson.

Automatizálja az időkövetést azáltal, hogy elindítja vagy leállítja az időzítőket, amikor a feladat állapota megváltozik – ez tökéletes megoldás azoknak a szolgáltatóknak, akik óradíjban számolnak el, vagy pontos időnaplókra van szükségük a megbeszélésekhez.

Gyűjtse össze az ügyféladatokat a ClickUp űrlap sablonokkal, hogy az ügyfelek preferenciáit és kéréseit közvetlenül rögzíthesse a ütemezési rendszerében.

Testreszabhatja a ClickUp Dashboards alkalmazást , hogy nyomon követhesse a csapat teljesítményét és az ügyfelekkel való interakciókat.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók eleinte kissé túlterhelőnek találhatják a kiterjedt funkciókat.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

A TrustRadius egyik értékelése így szól:

A ClickUp-ot használom a napi munkám központosítására. Minden szempontból segít, ha ügyfelekkel vagy a csapattal való találkozókat szeretnék kezelni, vagy meg akarom nézni a korábbi munkáim állapotát, akkor a ClickUp a legjobb erre a célra.

A ClickUp-ot használom a napi munkám központosítására. Minden szempontból segít, ha ügyfelekkel vagy a csapattal való találkozókat szeretnék kezelni, vagy meg akarom nézni a korábbi munkáim állapotát, akkor a ClickUp a legjobb erre a célra.

2. Trafft (A legjobb 24/7 időpontfoglaláshoz)

via Trafft

Az emberek 59%-a unja, hogy várakoznia kell a telefonon, csak azért, hogy időpontot egyeztessen munkaidőben. A Trafft ügyfeleinek kényelmes, 24 órás online foglalási lehetőséget biztosít. Ez lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kényelmesen egyeztessenek, módosítsanak vagy töröljenek időpontokat, anélkül, hogy várakoznia kellene a telefonon, vagy a hagyományos munkaidőhöz kellene igazodnia.

Lehetővé teszi továbbá a foglalások közvetlen engedélyezését a weboldalán vagy a közösségi média csatornáin keresztül, csökkentve ezzel a láthatósággal és a felfedezhetőséggel kapcsolatos problémákat.

Az Acuity-tól eltérően a Trafft egy kódolás nélküli foglalási weboldal-készítőt is kínál, így nincs szüksége fejlesztőre a fiókjához. Több helyszínt és több nyelvet is támogat, ismétlődő és csoportos időpontokat, valamint automatizált emlékeztetőket és átütemezéseket is kínál.

A Trafft legjobb funkciói

Válassza ki a rendelkezésre álló időpontokat, adja meg a találkozó részleteit, és hozzon létre QR-kódokat és kapcsolatokat az ügyfelek számára.

Hozzáférhet egy ingyenes időpontfoglalási bővítményhez a WordPress webhelyéhez.

Integrálja a foglalási űrlapokat a meglévő webhelyébe iframe-ek segítségével, hogy az ügyfelek közvetlenül foglalhassanak időpontot.

Válaszoljon és erősítse meg a foglalásokat személyre szabott, márkájához illeszkedő üzenetekkel.

A Trafft korlátai

A elrendezési funkciók nem túl sokoldalúak.

Nincs fejlett integrációja

Trafft árak

Ingyenes

Starter: 29 USD/hó

Ár: 69 USD/hó

Vállalati: 250 USD/hó-tól

Trafft értékelések és minősítések

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a Trafft-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Tetszik, hogy sokféle funkcióval rendelkezik, és webhookokat is lehet használni. Tetszenek a termék mögött álló emberek.

Tetszik, hogy sokféle funkcióval rendelkezik, és webhookokat is lehet használni. Tetszenek a termék mögött álló emberek.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp gyorsbillentyűit a kattintások számának csökkentése érdekében. Például, ha az egérmutatót egy feladatra helyezi, és beírja az m betűt, a feladat automatikusan hozzárendelődik Önhöz, vagy beírhatja az r betűt, hogy új emlékeztetőt hozzon létre.

3. Amelia (a legjobb WordPress weboldalakhoz)

via Amelia

Az Acuity Scheduling egyik gyakori problémája, hogy alapcsomagjaiban hiányoznak a személyre szabási lehetőségek és a fejlett funkciók. Az Amelia, egy WordPress plugin, mindkét problémát megoldja. Rendkívül testreszabható foglalási űrlapokkal, elrendezésekkel és fejlett funkciókkal rendelkezik, mint például az alkalmazottak és erőforrások kezelése, még az alapcsomagban is.

Az Amelia eseménykezelő eszközei és vizuális naptárkijelzői különösen hatékonyak azoknak a vállalkozásoknak, amelyek tanfolyamokat vagy eseményeket szerveznek. Ezenkívül egy áttekinthető elemzési műszerfal is a rendelkezésére áll, amelyen nyomon követheti potenciális ügyfeleit, a sikeres találkozókat, a meg nem jelenőket és még sok mást.

Az Amelia legjobb funkciói

Szerezzen be fizetési integrációkat a Stripe, PayPal és Square segítségével.

Használja az erőforrás-ütemezés funkciót a berendezések és egyéb erőforrások hatékony kezeléséhez és elosztásához.

Tervezzen testreszabható szolgáltatási csomagokat többféle ajánlattal

Kezelje az alkalmazottak ütemtervét, állítsa be a munkaidőt, és kezelje a szabadságkérelmeket.

Az Amelia korlátai

Ha nem WordPress-en tárolja webhelyét, ez nem az ideális ütemezési eszköz.

A Google Naptárral való integráció gyakran nem működik

Amelia árak

Starter: 49 USD/év

Standard: 99 USD/év

Pro: 184 USD/év

Elite: 638 USD/év

Amelia értékelések és minősítések

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

👀 Tudta-e: Az online foglalási rendszerek használatával a vállalkozások átlagosan 27%-os bevétel-növekedést tapasztalnak.

via Doodle

A toborzók 35%-a szerint az interjúk ütemezésének és lebonyolításának szervezése a legidőigényesebb része a munkájuknak, 67%-uk pedig 30 perctől két óráig is eltölt azzal, hogy csak a jelöltekkel való találkozókat koordinálja. Az Acuity Scheduling ugyan jó automatizálási lehetőségeket kínál az ügyfelekkel való találkozók szervezéséhez, de nem arra lett kifejlesztve, hogy kezelje az interjúk tervezésének kaotikus oda-vissza mozgását.

A Doodle egy szavazásalapú felületet kínál, amely egyszerűsíti a csoportos ütemezést és megszünteti a végtelen e-mail-váltásokat. Lehetővé teszi, hogy több időpontot javasoljon, és a jelöltek kiválaszthassák a számukra legmegfelelőbbet.

A Doodle legjobb funkciói

Szinkronizálja online értekezleteszközökkel , mint a Zoom, a Google Meet vagy a Webex, és automatikusan adjon hozzá videó linkeket minden lefoglalt értekezlethez.

Testreszabhatja a foglalási meghívókat a márkájához igazodva.

Egy kattintással állítson be panelinterjúkat a toborzás egyszerűsítése érdekében.

Kövesse nyomon a toborzók teljesítményét a műszerfalon

A Doodle korlátai

Több esemény ütemezése meglehetősen körülményes lehet.

A felmérések összeállításáról szóló értesítések nem jelennek meg gyakran.

Doodle árak

Ingyenes

Alap : 12,95 USD/hó felhasználónként

Pro: 14,95 USD/hó felhasználónként

Csapat: 19,95 USD/hó öt felhasználó számára

Doodle értékelések és minősítések

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1800+ értékelés)

Mit mondanak a Doodle-ról a valódi felhasználók?

A G2 értékelése azt mondja:

Tetszik, hogy a Doodle egyszerűen és ingyenesen használható, és pillanatok alatt megmutatja az eredményeket. Imádom, hogy szinte mindenki használja.

Tetszik, hogy a Doodle egyszerűen és ingyenesen használható, és pillanatok alatt megmutatja az eredményeket. Imádom, hogy szinte mindenki használja.

5. SimplyBook. me (A legjobb a foglalási oldal testreszabásához)

Az Acuity-tól eltérően a SimplyBook.me lehetővé teszi, hogy testreszabja foglalási oldalát, hogy az tükrözze márkája személyiségét és szolgáltatásainak jellemzőit. Ügyfelei pontosan tudják, ki Ön, mit képvisel és milyen szolgáltatásokat kínál. Ügyfélprofilokat hozhat létre a szolgáltatások személyre szabásához, és közvetlenül a platformról gyűjtheti az ügyfelek véleményét.

A SimplyBook.me alkalmazkodóképessége olyan szolgáltató vállalkozásoknak felel meg, amelyek egyedi munkafolyamatokkal vagy megfelelési követelményekkel rendelkeznek. Az Acuity-hoz képest részletesebb ellenőrzést biztosít a foglalási folyamat felett, és kiemelten kezeli az információbiztonságot.

A SimplyBook.me legjobb funkciói

Kezelje napi eladásait, borravalóit és betéteit kártyával, készpénzzel és előre fizetett online fizetésekkel a POS (Point of Sale) funkcióval.

Küldjön automatikus visszajelzési kéréseket a találkozó után, és ágyazza be a véleményeket közvetlenül a platformról a webhelyére.

Hozzon létre profilokat a meglévő és új ügyfelek számára, és férjen hozzá a szolgáltatási előzményekhez és preferenciákhoz, hogy személyre szabhassa az ügyfelek élményét.

Válassza ki foglalási oldalának elrendezését több mint 20 téma és sablon közül.

A SimplyBook.me korlátai

A kézi konfigurálás időigényes

A felhasználók egyszerre több időpontot nem foglalhatnak le.

SimplyBook. me árak

Ingyenes

Alap: 9,9 USD/hó

Standard: 29,9 USD/hó

Prémium: 59,9 USD/hó

SimplyBook. me értékelések és minősítések

G2: 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1200+ értékelés)

Mit mondanak a SimplyBook.me-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Modern program, több eszközön is jól néz ki. Számos lehetőség a saját igényeinek megfelelő konfigurálásra.

Modern program, több eszközön is jól néz ki. Számos lehetőség a saját igényeinek megfelelő konfigurálásra.

6. YouCanBook. me (A legjobb kisvállalkozások és egyéni vállalkozók számára)

Keres egy fejlett ütemezési szoftvert kisvállalkozásához, anélkül, hogy tönkretenné a bankot? Ha az Acuity Scheduling kissé meghaladja a költségvetését, próbálja ki inkább a YouCanBook. me szolgáltatást.

Használhatja rendszeres heti ütemterv felállításához vagy az elérhetőség testreszabásához bizonyos hetekre. Ez az eszköz lehetővé teszi a találkozók időtartamának meghatározását, a találkozók közötti pufferidő hozzáadását, valamint a foglalások minimális vagy maximális értesítési idejének beállítását is.

YouCanBook. me legjobb funkciói

Foglalásokhoz különböző időzónák felismerése és beállítása

Küldjön automatikus visszaigazoló e-maileket és SMS-emlékeztetőket az ügyfeleknek.

Készítse el és ágyazza be foglalási oldalát közvetlenül webhelyébe különböző lehetőségek, például beágyazott elemek, modális felugró ablakok vagy lebegő gombok segítségével.

Gazdag funkciókkal rendelkező ingyenes verzióval érkezik.

YouCanBook. me korlátai

Nem kínál egyéni értesítések személyre szabását.

Az adatok exportálásának folyamata túlságosan bonyolult.

YouCanBook. me árak

Ingyenes

Egyéni: 9 USD/hó

Professzionális: 13 USD/hó

Csapatok: 18 USD/hó

YouCanBook. me értékelések és minősítések

G2: 4,7/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (340+ értékelés)

Mit mondanak a YouCanBook.me-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A YCBM remek ütemezési eszköz, ha működik, de több „alapvető” funkcióra lenne szüksége.

A YCBM remek ütemezési eszköz, ha működik, de több „alapvető” funkcióra lenne szüksége.

7. Goldie (A legjobb szalonok és független szépségápolási szolgáltatók számára)

via Goldie

Ha önálló szakember vagy több helyszínen működő kisvállalkozást vezet, a Goldie ideális alternatíva az Acuity Scheduling helyett. A Goldie egy könnyű, mobilra optimalizált eszköz, amely felhasználóbarát módon lehetővé teszi saját márkás weboldal létrehozását, az ügyfelek számára önálló időpontfoglalás lehetőségét és a regisztrált kártyákkal történő fizetések feldolgozását.

A Goldie segítségével automatizálhatja marketingkampányait is. Bejelenthet új szolgáltatásokat, sőt, megoszthat különleges ajánlatokat is, hogy kitöltse a fennmaradó időpontokat és könnyedén kezelje idejét.

A Goldie legjobb funkciói

Részletes ügyfélprofilokat vezethet, beleértve a kapcsolattartási információkat és a találkozók történetét.

A foglalási folyamat során testreszabható mezők segítségével gyűjtsön konkrét ügyféladatokat.

Mutassa be munkáját az online foglalási oldalához fotók hozzáadásával, hogy bizalmat építsen.

Kezelje a teljesen lefoglalt időpontokat úgy, hogy az ügyfelek várólistára kerülhetnek, hogy az utolsó pillanatban lemondott időpontokat kitölthessék, és optimalizálhassa az időrészeit.

Goldie korlátai

A tömeges üzenetküldés funkció gyakran nem éri el a célját a megfelelő időben történő kézbesítéssel.

A platform nem támogat többnyelvűséget.

Goldie árak

Ingyenes

Pro: 19,99 USD/hó

Pro Plus: 39,99 USD/hó

Goldie értékelések és minősítések

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Mit mondanak a Goldie-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik véleménye szerint:

Könnyen használható és navigálható. Nagyszerű, hogy képeket és jegyzeteket is hozzáadhatok. Az alkalmazás különböző részei könnyen megtalálhatók.

Könnyen használható és navigálható. Nagyszerű, hogy képeket és jegyzeteket is hozzáadhatok. Az alkalmazás különböző részei könnyen megtalálhatók.

8. Fresha (legalkalmasabb szolgáltatáspiacként való használatra)

via Fresha

Az Acuity Scheduling segítségével kezelheti a találkozókat, de nem kínál eszközöket, amelyekkel több foglalást generálhat. A Fresha viszont igen. Ez az online foglalási szoftver egy piacteret kínál, ahol az ügyfelek megtalálhatják és ellenőrizhetik vállalkozását az ügyfelek értékelései alapján, és foglalhatnak időpontot.

A Fresha szépségszalonok és wellnessközpontok számára készült, és lehetővé teszi, hogy egyszerre több ügyfél foglalását is elfogadja, ami ideális csoportos foglalkozások vagy rendezvények esetén. A részleges vagy teljes előlegfizetéssel biztosíthatja a foglalásokat, csökkentve ezzel a lemondások és a meg nem jelenések számát.

A Fresha legjobb funkciói

Foglaljon időpontokat jutalék nélkül

Küldjön ügyfeleinek automatikusan utógondozási utasításokat tartalmazó üzeneteket a kezelés után.

Állítson be puffertidőt a találkozók között, határozza meg, hogy az ügyfelek mennyi idővel előre foglalhatnak, és kezelje a lemondási szabályokat, hogy elkerülje a munkahelyi ütemezési problémákat

Részletes ügyfélprofilokat vezethet, nyomon követheti a találkozók történetét, és személyre szabhatja a szolgáltatásokat az ügyfelek preferenciái alapján.

Állítson be automatizált kampányokat, ügyfélajánlásokat és promóciós kedvezményeket a foglalások és az ügyfélmegtartás növelése érdekében.

Fresha korlátai

A munkamenetcsomagok néha nem működnek

Drágább, mint más Acuity alternatívák

Fresha árak

Ingyenes

Csapat : 9,95 USD/hó (14 napos próbaidőszak)

Vállalati: Egyedi árazás

Fresha értékelések és minősítések

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (több mint 1400 értékelés)

Mit mondanak a Fresha-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik véleménye szerint:

8 év után váltottunk a Bookerről, és eddig nagyon jók a tapasztalataink. Imádom, hogy a Fresha minden eszközön remekül működik, és hogy ügyfeleink szinte mindent el tudnak intézni a telefonjukról, beleértve a foglalások létrehozását és módosítását, a konzultációs űrlapok kitöltését, a fizetési kártyák hozzáadását, a korábbi foglalások megtekintését stb. Ügyfeleink néhány kattintással könnyedén lefoglalhatják kedvenc terapeutájukat és ellenőrizhetik a rendelkezésre állást.

8 év után váltottunk a Bookerről, és eddig nagyon jók a tapasztalataink. Imádom, hogy a Fresha minden eszközön remekül működik, és hogy ügyfeleink szinte mindent el tudnak intézni a telefonjukról, beleértve a foglalások létrehozását és módosítását, a konzultációs űrlapok kitöltését, a fizetési kártyák hozzáadását, a korábbi foglalások megtekintését stb. Ügyfeleink néhány kattintással könnyedén lefoglalhatják kedvenc terapeutájukat és ellenőrizhetik a rendelkezésre állást.

👀 Tudta-e: A személyre szabott szolgáltatások gyakran 10–15%-os bevétel-növekedést eredményeznek. Ezért feltétlenül kérdezze meg ügyfeleit preferenciáikról, hogy személyre szabhassa a foglalkozásokat.

9. Noterro (A legjobb egészségügyi és wellness klinikák számára)

via Noterro

A jelentések szerint a betegek, különösen azok, akik hosszú távú betegségben szenvednek, 67%-kal nagyobb valószínűséggel foglalnak orvosi időpontot online. Tehát, ha orvosi rendelőt vagy klinikát működtet, a Noterro az ideális alternatíva az időpontfoglalási rendszer felállításához.

Az ütemezés mellett kezelheti a biztosításokat is, hozzáadva számlázási, diagnosztikai és módosító kódokat, valamint exportálva a CMS-1500 űrlapokat, hogy felgyorsítsa a kárigény-kezelési munkafolyamatot. Emellett előrejelző javaslatokat is kínál a betegek kórtörténetének címkézéséhez a jobb szervezés érdekében.

A Noterro legjobb funkciói

Állítsa be egyszerűen online orvosi időpontfoglalási rendszerét, és kínáljon önálló időpontfoglalást

Kezelje több helyszínen található klinikáit egy helyről

Csoportos foglalások létrehozása workshopokhoz és szemináriumokhoz

Hangos emlékeztetőket küldhet ügyfeleinek

A Noterro korlátai

Az e-mailes nyugta kézbesítése hibás

A jegyzetek eltávolítása, miután elhelyezte őket, nagyon nehéz.

Noterro árak

Alap: 30 USD/hó

Plusz: 50 USD/hó

Max: 70 USD/hó

Noterro értékelések és minősítések

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)

10. GoReminders (A legjobb üzenetküldési kampányok automatizálásához)

via GoReminders

Bár az Acuity integrálható e-mail marketing eszközökkel, nem rendelkezik beépített funkcióval, amellyel üzeneteket küldhetne az ügyfeleknek a szabad időpontokról és ajánlatokról. A naptár és a találkozók ütemezésén kívül a GoReminder lehetővé teszi, hogy személyre szabott ajánlatokat és emlékeztetőket tartalmazó tömeges üzeneteket küldjön az ügyfeleknek.

Emellett összekapcsolható CRM szoftverekkel, és könnyedén lekérheti az ügyfelek adatait. Így elemezheti az értékesítési mintákat, értékelheti a teljesítményt, és ennek megfelelően módosíthatja stratégiáit.

A GoReminders legjobb funkciói

Testreszabhatja az üzenet-emlékeztető sablonokat az egyes ügyfelek számára speciális címkékkel, valamint a találkozó dátumával és időpontjával.

Automatizálja a találkozók visszaigazolását

Kezelje a találkozókat útközben egy naptár-emlékeztető alkalmazással

A GoReminders korlátai

Nehéz megítélni a munkatársak rendelkezésre állását, amikor egy betérő vendég érkezik.

A tömeges üzenetküldés funkció hibás lehet.

GoReminders árak

Kezdő ár: 29 USD/hó

GoReminders értékelések és minősítések

G2: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a GoReminders-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Tetszik, hogy az alkalmazás milyen kényelmes, és milyen nagyszerű, hogy minden ügyfelünk és egy lista rendelkezésre áll a találkozók beállításához és az egyes találkozókra vonatkozó emlékeztető küldéséhez, valamint bármikor, amikor üzenetet kell küldeni nekik, vagy bármilyen típusú éves emlékeztetőt kell elküldeni. Nagyon egyszerű és gyors.

Tetszik, hogy az alkalmazás milyen kényelmes, és milyen nagyszerű, hogy minden ügyfelünk és egy lista rendelkezésre áll a találkozók beállításához és az egyes találkozókra vonatkozó emlékeztető küldéséhez, valamint bármikor, amikor üzenetet kell küldeni nekik, vagy bármilyen típusú éves emlékeztetőt kell elküldeni. Nagyon egyszerű és gyors.

