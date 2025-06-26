A 11 legjobb HeyGen alternatíva mesterséges intelligenciával készített videók létrehozásához 2025-ben

A professzionális megjelenésű videók készítése korábban ügynökségek, drága szoftverek vagy sok éjszakai szerkesztési trükkök tanulásának feladata volt. A HeyGen ezt megváltoztatta a testreszabható AI-avatárokkal és azzal a képességgel, hogy néhány óra, ha nem percek alatt elkészíthetők a szóvivői videók.

De ha a testreszabási korlátok, az árak vagy a hangopciók miatt falba ütközött, akkor nem vagy egyedül.

Sok felhasználó szereti a HeyGen segítségével történő AI-videókészítés ötletét, de úgy találja, hogy ez nem elég rugalmas bizonyos felhasználási esetekhez, például márka történetmeséléshez, többnyelvű tartalomhoz vagy dinamikus csapatmunkához.

Ezért ez a bejegyzés összefoglalja a legjobb HeyGen alternatívákat, amelyek több ellenőrzést, kreativitást vagy megfizethetőséget nyújtanak – attól függően, hogy mit keres.

Miért érdemes a HeyGen alternatíváit választani?

A HeyGen megkönnyíti az AI-videók létrehozását, de nem mindenki számára megfelelő. Íme, miért keresnek a felhasználók alternatívákat (valódi vélemények alapján):

Korlátozott testreszabási lehetőségek az avatarok és a környezetek tekintetében: A felhasználók arról számolnak be, hogy kreativitásuknak határait érik el – a gesztusok, a háttér vagy a márkás elemek felett nincs valódi ellenőrzésük, ha nem vásárolnak további szolgáltatásokat.

A hangminőség robotikusnak vagy inkonzisztensnek tűnhet: Egyes hangokból hiányzik az érzelmi árnyalatok vagy a ritmus, különösen hosszabb vagy többnyelvű videókban, ami kevésbé vonzó eredményeket eredményez.

Az árak gyorsan emelkednek a mennyiséggel: Bár kezdetben ingyenes, a fejlett funkciók, mint például a hangklónozás vagy a több avatár, gyorsan drágák lesznek. Ez megnehezíti a HeyGen megfizethető skálázását.

Nincs igazi együttműködési munkaterület a csapatok számára: A HeyGen nem rendelkezik beépített projektmenedzsment vagy felülvizsgálati eszközökkel, ami lassíthatja a A HeyGen nem rendelkezik beépített projektmenedzsment vagy felülvizsgálati eszközökkel, ami lassíthatja a videomarketing csapatok vagy ügynökségek munkáját.

Alapvető szerkesztési lehetőségek: A jelenetek vagy szövegfeliratok cseréjén kívül nem sokat tehet. A személyre szabottabb videóprodukcióhoz (például B-roll, képernyőfelvétel, rétegek) más eszközökre van szükség.

Korlátozott forgatókönyvíró vagy AI ötletelési eszközök: Kész forgatókönyvvel kell érkeznie; az AI nem segít a brainstormingban, a vázlatkészítésben vagy a tényleges forgatókönyvírásban.

Esetleges késések vagy renderelési késések: A véleményező oldalakon gyakori panasz, hogy a renderelési idők nagy forgalom esetén lassúak lehetnek, ami hatással van a gyors átfutási idővel rendelkező projektekre.

Ezek a korlátozások miatt választottuk ki azokat a videokészítő eszközöket, amelyek a professzionális minőségű videókhoz elengedhetetlen funkciók tekintetében sokkal jobbak, mint a HeyGen. Fedezzük fel őket!

A HeyGen alternatívái egy pillantásra

Eszköz Főbb jellemzők A legjobb Árak* ClickUp Teljes körű videoprojekt-kezelés, AI-szkriptelés a ClickUp Brain segítségével, együttműködési dokumentumok és táblák, videó-lektorálás és klipek webkamera/képernyőfelvételhez. Kis- és nagyvállalati csapatok, amelyek a forgatókönyvtől a visszajelzésekig egy helyen kezelik a videóprodukciót. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 7 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára. Synthesia AI avatarok több mint 120 nyelven, szövegből videó, PowerPoint konverzió, tömeges videó generálás, szinkronizálás Közepes méretű és nagyvállalati csapatok, amelyek többnyelvű képzési és belső videókat készítenek Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 18 dollártól kezdődik havonta; egyedi árak vállalatok számára. VEED Böngészőalapú szerkesztő AI avatarokkal, feliratokkal, szöveg-beszéd funkcióval, Magic Cut funkcióval, méretváltoztatással a közösségi médiához Szabadúszók és kis csapatok, akik rövid formátumú tartalmakat és közösségi médiára alkalmas videókat készítenek Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 12 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára. Rask Hangklónozás, szinkronizálás ajkmozgással, hangszórók szétválasztása, felirat exportálás, fordítási memória Közepes és nagy méretű tartalom- és lokalizációs csapatok, amelyek videókat alakítanak át globális közönség számára Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 60 dollártól kezdődik havonta; egyedi árak vállalatok számára. InVideo AI-alapú forgatókönyv-videó, stock felvételek, hangalámondás, feliratok, közösségi médiára alkalmas exportformátumok Kis csapatok és marketingesek, akik márkás tartalmakat és gyors tempójú közösségi videókat készítenek Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 35 USD/hó áron; egyedi árak vállalatok számára. Runway Szöveg-videó, Gen-4 avatar konzisztencia, háttér eltávolítás, filmes effektek, AI mozgáseszközök Kreatív csapatok és egyéni tartalomalkotók, akik fejlett, AI-generált történetmesélést hoznak létre. Ingyenes csomag elérhető (korlátozott használat); fizetős csomagok 15 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára. Elai. io Konvertálja dokumentumait avatárral vezérelt videókká, interaktív kvízekké, SCORM-exportokká, több mint 75 nyelven. Kis- és közepes méretű L&D és HR csapatok, akik képzési videókat és bevezető anyagokat készítenek Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 29 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára. AI Studios (DeepBrain) Több mint 2000 avatár, több mint 150 nyelv, GPT-alapú szkriptelés, gesztusok, hangvezérlés Közép- és nagyvállalati képzési, értékesítési és kommunikációs csapatok, amelyek élethű avatár tartalmakat állítanak elő. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 29 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára. Lumen5 Blogbejegyzéseket videókká, márkakészletekké, stock felvételekké, több formátumú exportokká alakíthat. Kis csapatok és egyéni marketingesek, akik írásos tartalmakat alakítanak át vizuális eszközökké Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 29 dollártól/hó; egyedi árak vállalatok számára. Colossyan Creator SCORM támogatás, többnyelvű avatarok, videósablonok, kvízek, e-learning funkciók Kis- és közepes méretű L&D és képzési csapatok, akik bevezető vagy belső videotartalmakat hoznak létre Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 27 dollártól/hó; egyedi árak vállalatok számára. Első óra Szkript varázsló, több mint 100 avatar, több mint 60 nyelv, szerepkör alapú hozzáférés, márka készletek Kis- és középvállalkozások csapatait, amelyek belső kommunikációjukat és magyarázó videóikat bővítik Ingyenes próba elérhető; fizetős csomagok 30 dollártól/hó; egyedi árak vállalatok számára.

A legjobb HeyGen alternatívák

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Íme egy részletes áttekintés a legjobb HeyGen alternatívákról:

1. ClickUp (A legjobb videoprojektek kezeléséhez és csapatmunkához)

Kezelje a videóprodukciót végpontok között a ClickUp segítségével Használja a ClickUp Brain alkalmazást a videóprodukciós munkafolyamat felgyorsításához, amely segítséget nyújt a forgatókönyv írásában, a tervezésben, valamint a produkció előtti és utáni munkákban.

Ha nem csak videókat készít, hanem minden ezzel kapcsolatos feladatot is kezel, akkor a ClickUp az Ön számára készült.

A HeyGen-nel ellentétben, amely csak az AI által generált avatarokra koncentrál, a ClickUp segít a kreatív csapatoknak a videóprodukció teljes folyamatának tervezésében, forgatókönyvírásában, felvételében, felülvizsgálatában és nyomon követésében. Ne videószerkesztőként, hanem inkább a tartalomcsapatok számára létrehozott végső irányító központként, azaz az mindent magában foglaló alkalmazásként* gondoljon rá.

Kezdje azzal, hogy közvetlenül a ClickUp Docs-ban írja meg a forgatókönyvét, ahol a kollaboránsok élőben szerkeszthetik a szöveget, megjegyzéseket fűzhetnek hozzá visszajelzésként, csapattársaikat cselekvésre jelölhetik, valamint hivatkozási linkeket vagy médiát ágyazhatnak be.

Készítsen, szerkesszen és működjön együtt valós időben, gazdag formázási lehetőségekkel, beágyazott oldalakkal és verziókezeléssel a ClickUp Docs-ban.

Nem kell egyedül végigcsinálnia. Használja a ClickUp Brain AI-segítségét az első forgatókönyv elkészítéséhez vagy a vázlat javításához egy kreatív brief alapján. Ez nem egy átlagos GenAI eszköz.

Ami erősebbé teszi Claude-nál vagy ChatGPT-nél, az a kontextustudatossága. Mélyreható ismeretekkel rendelkezik a ClickUp munkaterületén található feladatokról, dokumentumokról és csevegésekről, ami segít a videókat pontosan az Ön igényeihez igazítani és csökkenti az átdolgozások számát. Ráadásul a legújabb LLM-ekhez (beleértve a Claude-ot, ChatGPT-t, Gemini-t és másokat) közvetlenül a ClickUp Brain-ből is hozzáférhet!

Váltson több LLM között a ClickUp Brain segítségével, és optimalizálja a modellt a feladathoz.

Miután megfogalmazta elképzelését, a ClickUp Brain segít összefoglalni a kutatási eredményeket, átfogalmazni a nehézkes mondatokat, vagy akár egy nagy forgatókönyvet moduláris részekre bontani.

Ha készen áll a történet megalkotására vagy vizualizálására, a ClickUp Whiteboards segítségével könnyedén megtervezheti a jeleneteket, megjegyzéseket fűzhet a hangalámondásokhoz és vázlatot készíthet a videó meneteiről – ez kiválóan alkalmas storyboardok készítéséhez vagy az ügyfelek jóváhagyásához.

💡 Profi tipp: A ClickUp storyboard sablonja kiválóan alkalmas a jelenetek és a sorozatok vizuális megtervezésére a felvétel megkezdése előtt.

A ClickUp Clips segítségével közvetlenül a böngészőjéből rögzítheti a képernyőn és a webkamerán megjelenő bemutatókat vagy narrációkat, anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania. Ismétlésre van szüksége? Tekintse át és kommentálja a platformon belüli bármely klipet, dokumentumot vagy táblát, anélkül, hogy e-maileket kellene váltania.

A ClickUp Clips segítségével könnyedén rögzítheti és megoszthatja képernyőjét és hangját, így egyszerűsítve a csapat kommunikációját és együttműködését.

Mivel minden a ClickUp Tasks-ban található, a következő lépések, például animációk készítése, B-roll beszerzése vagy vágások áttekintése, csak egy kattintásra vannak. Az egyéni állapotok, a feladatprioritások, a függőségek és a valós idejű ClickUp Chat segítik a kreatív csapatokat a gyorsabb munkavégzésben és a szinkronban maradásban.

A folyamatok további felgyorsítása érdekében kezdje a ClickUp Video Production Template (Videóprodukciós sablon) használatával – ez egy azonnal használható munkaterület, amely segít a felvételek tervezésében és a produkciós folyamat minden szakaszának nyomon követésében, az előkészítéstől a befejezésig.

Ingyenes sablon letöltése Indítsa el azonnal a munkafolyamatot a ClickUp videóprodukciós sablonjával, amely a felvételek, szerkesztések és felülvizsgálatok strukturálására szolgál a kezdetektől a végéig.

A ClickUp egyéni mezők segítségével rögzítheti a forgatási dátumokat, a szereplőket, a helyszínt, a fájl linkeket és a jóváhagyási státuszt. Egyedi feladatokat rendelhet írókhoz, szerkesztőkhöz és lektorokhoz, és mindent nyomon követhet a beépített Gantt-diagramok, naptárak és irányítópultok segítségével, hogy áttekinthető legyen az ütemterv és a szűk keresztmetszetek.

✅ Válassza ezt, ha: Központi platformra van szüksége a videoprojektek tervezéséhez, forgatókönyvírásához, kezeléséhez és felülvizsgálatához a csapatával. ⚠️ Ne válassza, ha: AI-avatárokat vagy kizárólag kész videotartalom létrehozására összpontosító eszközt keres.

A ClickUp legjobb funkciói

Rögzítsen és ossza meg ötleteit, visszajelzéseit és javaslatait azonnal a ClickUp Clips segítségével az aszinkron kommunikációhoz.

Klipek átírása időbélyegekkel AI segítségével

Ágyazza be a videót a munkafolyamatba úgy, hogy a klipeket a Dokumentumokba, megjegyzésekbe, csevegésbe vagy feladatokba helyezi.

Írjon és foglaljon össze szkripteket és vázlatokat másodpercek alatt a ClickUp Brain segítségével (harmadik féltől származó AI-alkalmazások nélkül).

Felülvizsgálja és jegyzetelje a professzionális videofájlokat a ClickUp-ban a professzionális videofájlokat a ClickUp-ban a natív korrektúrafunkciók segítségével.

Gyorsabban haladjon a pre- és posztprodukció között a kifejezetten erre a célra készült videó munkafolyamat-sablonokkal.

A ClickUp korlátai

Nem avatár-vezérelt vagy filmes szerkesztéshez készült

A hatalmas funkciókészlet túlnyomó lehet azoknak a felhasználóknak, akik még nem ismerik a videóprodukciós munkafolyamatokat.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4000+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik felhasználója a ClickUp-ot „egyablakos megoldásnak” nevezi minden csapatuk és projektjük számára:

A videóprodukció bonyolult folyamat, amelyben több ember vesz részt a folyamat különböző szakaszaiban, több körös felülvizsgálattal, és minden egyes egyedi eredménynek megvan a maga határideje. A ClickUp automatizálási funkcióival mindezt egyszerűsíthetem, és mindent a terv szerint haladhatok.

A videóprodukció bonyolult folyamat, amelyben több ember vesz részt a folyamat különböző szakaszaiban, több körös felülvizsgálattal, és minden egyes egyedi eredménynek megvan a maga határideje. A ClickUp automatizálási funkcióival mindezt egyszerűsíthetem, és mindent a terv szerint haladhatok.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 62%-a beszélgető AI eszközökre, például a ChatGPT-re és a Claude-ra támaszkodik . Ismerős chatbot felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy olyan népszerűek különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak, akkor a kapcsolódó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel összeadódnak. A ClickUp Brain esetében azonban ez nem így van. Ez a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek nagyon relevánsak a feladataival kapcsolatban! A ClickUp segítségével kétszeresére növelheti termelékenységét!

2. Synthesia (A legjobb AI avatár videók készítéséhez képzés és belső kommunikáció céljából)

via Synthesia

Szeretne kifinomult AI avatár videókat készíteni, amelyek ideálisak képzéshez, belső kommunikációhoz és magyarázó tartalmakhoz anélkül, hogy színészeket vagy stúdiókat kellene felvennie?

A Synthesia gazdag könyvtárat kínál realisztikus avatarokkal, kifejező arckifejezésekkel és természetes szinkronizálással több mint 120 nyelven. Az AI videóplatform támogatja a szkript-videó munkafolyamatokat, a PowerPoint-videó konverziót, az egyedi avatarokat (webkamera-feltöltés vagy professzionális stúdiófelvétel útján) és egy egyre bővülő együttműködési eszközkészletet.

✅ Válassza ezt, ha: Kifinomult, avatarral vezetett videókat szeretne képzéshez, beilleszkedéshez vagy többnyelvű kommunikációhoz. ⚠️ Ne válassza, ha: Mélyreható kreatív ellenőrzésre van szüksége a jelenet tervezése, a vizuális elemek vagy a szerkesztési munkafolyamatok felett.

A Synthesia legjobb funkciói

Egy kattintással exportálhatja a szkripteket és generálhat videókat több mint 120 nyelven.

Használjon természetes szájszinkronizálást a realizmus érdekében.

Automatizáljon nagy léptékben dokumentumokból tömegesen generált videókkal.

Rögzítse márka stílusát a videókban újrafelhasználható eszközökkel és háttérrel.

A Synthesia korlátai

Nem támogatja a fejlett jelenetszerkesztést – korlátozott rugalmasság a dinamikus vizuális elemekhez.

A renderelési sebesség a projekt sorrendjétől és a videó hosszától függően változik.

Synthesia árak

Starter: 18 USD/hó (éves számlázás)

Alkotó: 64 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Synthesia értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (300+ értékelés)

Mit mondanak a Synthesia-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Számos különböző stock anyag és effektus áll rendelkezésre, amelyeket kombinálhat, így nagy kreatív szabadságot biztosítva. Noha nem minden avatár tökéletes, a tartalmához illő, jól működő avatárokat biztosan talál.

Számos készletanyag és effektus áll rendelkezésre, amelyeket kombinálhat, így nagy kreatív szabadságot élvezhet. Noha nem minden avatár tökéletes, a tartalmához illő, jól működő avatárokat biztosan talál.

📚 Olvassa el még: Synthesia alternatívák AI-generált videókhoz

via VEED

A VEED egy böngészőalapú szerkesztő, amelyet azoknak a alkotóknak fejlesztettek ki, akik AI-alapú videószerkesztést, feliratokat, avatarokat és képernyőfelvételt szeretnének egy helyen.

A VEED hatékony funkciók kombinációját kínálja: drag-and-drop szerkesztés, szöveg-beszéd, háttér eltávolítás, töltelékszavak kivágása, képernyő/webkamera felvevő és kereshető stock könyvtár. A csapatok valós időben tudnak együttműködni, és az exportok platform-specifikus formátumokat tartalmaznak, akár 4K-ig.

✅ Válassza ezt, ha: Ön egyéni alkotó vagy közösségi csapat, aki gyors AI-szerkesztést, feliratokat és böngészőalapú közzétételt szeretne. ⚠️ Ne válassza, ha: professzionális szintű idővonal-szerkesztésre vagy kiváló minőségű avatar-narrációra van szüksége.

A VEED legjobb funkciói

Videók automatikus átírása és feliratozása több nyelven

Egy kattintással eltávolíthatja a zajt és a töltelékszavakat a tiszta hang érdekében.

Használjon AI-avatárokat vagy klónhangokat videói narrációjához.

Használja a Magic Cut funkciót a csendek automatikus eltávolításához és a tempó szigorításához.

Videók automatikus átméretezése Instagram, TikTok, YouTube stb. számára.

A VEED korlátai

Az ingyenes csomag vízjelet ad hozzá és korlátozza a feltöltés hosszát.

Nincs mély idővonal-vezérlés

VEED árak

Lite : 12 USD/felhasználó/hónap

Pro : 29 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

VEED értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 3,3/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a VEED-ről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik véleménye így fogalmaz:

A feliratok és szövegek hozzáadása funkció a VEED legjobb tulajdonsága. Ezzel a videóimat leíróbbá és érdekesebbé tudom tenni a nézőim számára.

A feliratok és szövegek hozzáadása funkció a VEED legjobb tulajdonsága. Ezzel a videóimat leíróbbá és érdekesebbé tudom tenni a nézőim számára.

👀 Tudta? Az AI legfontosabb felhasználási területei a videóprodukcióban/marketingben a következők: Átírások vagy feliratok létrehozása (a válaszadók 59%-a)

Ötletek gyűjtése vagy forgatókönyv megírása (50%)

Vizuális elemek létrehozása vagy hangfelvételek javítása (35%)

4. Rask (A legjobb videók szinkronizálásához és fordításához)

via Rask

A Rask tökéletes azoknak a vállalkozásoknak, amelyek zökkenőmentes fordításra, szinkronizálásra és lokalizálásra szorulnak, mindezt és még többet is megteszi, miközben megőrzi a beszélő identitását és a márka hangvételét.

Lehetővé teszi az AI-szinkronizálást több mint 130 nyelven, valódi szinkronizálással, hangszóró-elválasztással és felirat-exportálással (SRT). Egyedülálló funkciói közé tartozik a hangklónozás 29 nyelven, a fordítási memória és a csapatmunkaterületek. Ezek ideálisak nagyszabású, többnyelvű videóprodukciós munkafolyamatokhoz.

✅ Válassza ezt, ha: Meglévő videókat kell lokalizálnia nagy mennyiségben szinkronizálással, hangklónozással és pontos fordításokkal. ⚠️ Ne válassza, ha: A nulláról indul, és egy olyan eszközre van szüksége, amellyel valóban új videókat hozhat létre.

A Rask legjobb funkciói

Készítsen saját hangján szinkronhangokat 29 nyelven

Több hang automatikus címkézése többszószólós tartalmakban

Használja a fordítási memóriát a kifejezések következetességének megőrzése érdekében.

Rask korlátai

Nem alkalmas új videotartalom létrehozására – kizárólag lokalizációra összpontosít.

Rask árak

Alkotó: 60 USD/hó áron kezdődik

Creator Pro: 150 USD/hó áron

Üzleti: 750 USD/hó áron kezdődik

Vállalati: Egyedi árazás

Rask értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (270+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Rask-ról a valódi felhasználók?

Közvetlenül egy G2-es értékelésből:

Az alapértelmezett átírás és fordítás az esetek 99%-ában azonnal működik, a hangklónozás is nagyon jól működik... A RaskAI által generált szinkronizált hamis ajak-, orr- és különösen állmozgások nagyon nyilvánvalóak voltak, és nem igazán voltak szinkronban egymással.

Az alapértelmezett átírás és fordítás az esetek 99%-ában azonnal működik, a hangklónozás is nagyon jól működik... A RaskAI által generált szinkronizált hamis ajak-, orr- és különösen állmozgások nagyon nyilvánvalóak voltak, és nem igazán voltak szinkronban egymással.

5. InVideo (A legjobb a szkriptek közösségi médiára kész marketingvideókká alakításához)

via InVideo

Az InVideo egy közösségi média-orientált videokészítő, amely mesterséges intelligenciával működő szkriptekkel, beszélő avatarokkal, stock könyvtárral és sablon szerkesztéssel rendelkezik, és közvetlenül a böngészőjében működik.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szöveget kész, közzétehető közösségi videókká alakítsanak át tiszta átmenetek, feliratok és hangalámondások segítségével. Több millió klipből álló archívuma megkönnyíti a márkás tartalmak gyors elkészítését. A felhasználók értékelik a terhelés alatt is állandó sebességét.

✅ Válassza ezt, ha: Gyorsan szeretné forgatókönyveket marketingvideókká alakítani stock felvételekkel és automatikus hangalámondással. ⚠️ Ne válassza, ha: Eredeti vizuális elemekre, avatarokra vagy filmes szerkesztési funkciókra van szüksége.

Az InVideo legjobb funkciói

A promptját azonnal teljes hangalámondási szkriptté alakíthatja

Konvertálja a szöveget videóvá. Egy kattintással automatikusan illessze össze a jeleneteket és a hangokat.

Cserélje ki a klipeket, a hangalámondásokat vagy a zenét azonnal, újrarenderelés nélkül.

Több nyelven feliratozhat, és újrahangolhatja az időzítést.

Egy kattintással exportálhat platformspecifikus formátumokban (TikTok, YouTube stb.).

Az InVideo korlátai

A sablonok általánosnak tűnhetnek a márkák által vezérelt felhasználási esetekben.

InVideo árak

Ingyenes (nem tartalmazza az AI-t)

Plusz: 35 USD/hó

Max: 60 USD/hó

Generatív: 120 USD/hó

Csapat: 999 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

InVideo értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak az InVideo-ról a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-értékelő véleménye:

Több ezer tervezési sablon áll rendelkezésre, amelyek széles körű funkciókat kínálnak, beleértve zenét, videókat és zeneszámokat. A használatuk nagyon egyszerű: csak be kell írnia a készíteni kívánt videóhoz tartozó utasítást, és a videó néhány perc alatt elkészül.

Több ezer tervezési sablon áll rendelkezésre, amelyek széles körű funkciókat kínálnak, beleértve zenét, videókat és zeneszámokat. A használatuk nagyon egyszerű: csak be kell írnia a készíteni kívánt videóhoz tartozó utasítást, és a videó néhány perc alatt elkészül.

🧠 Érdekesség: A marketingesek 51%-a használt már AI-t videók készítéséhez, míg 49% nem.

6. Runway (A legjobb AI-natív tartalomalkotók számára, akik szöveg-videó konverzióval dolgoznak)

via Runway

A mesterséges intelligenciával rendelkező videokészítők számára készült Runway egy felhőalapú csomagban kínálja a legmodernebb szöveg-videó átalakítást, háttér eltávolítást, videó bővítést és stúdióminőségű szerkesztést.

A Runway szöveg-videó modelleket (Gen‑1/2/3/4), kép-videó konverziót, effektusokat és jelenetbővítő eszközöket kombinál, mindezt hollywoodi szintű innovációval. Gen‑4 modellje több felvétel során is megőrzi a karakterek konzisztenciáját, ami áttörést jelent a videós történetmesélés terén.

✅ Válassza ezt, ha: Ön egy haladó alkotó, aki az AI-alapú történetmesélést – például a szöveg-videó vagy a jelenetgenerálást – fedezi fel. ⚠️ Ne válassza, ha: Új a videomarketing eszközök terén, vagy csak egy egyszerű platformra van szüksége a közösségi tartalmak szerkesztéséhez.

A Runway legjobb funkciói

A Gen 4 segítségével egyetlen referencia kép segítségével megőrizheti a karaktereket és objektumokat a felvételek között.

Távolítsa el a háttérképeket, adjon hozzá átmenetet, és stílusosítsa a jeleneteket könnyedén.

Használja az „Expand Video” funkciót a függőleges klipek tájképes irányba történő megnyújtásához, és fordítva.

Futópálya korlátai

Mivel elsősorban profiknak szól, az első használatkor tanulási görbe várható.

Runway árak

Ingyenes (egyszeri használat)

Standard: 15 USD/felhasználó/hónap

Pro: 35 USD/felhasználó/hónap

Korlátlan : 95 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Runway értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Runway-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit írt egy G2-felhasználó a véleményében:

Sima képfrissítési sebesség, szükség esetén módosítások ellenőrzése, a kimenet megváltoztatására szolgáló vezérlők nagyon rugalmasak... néha a generációk nagyon eltérhetnek az alapoktól, ha nem használnak referenciaanyagot.

Sima képfrissítési sebesség, szükség esetén módosítások ellenőrzése, a kimenet megváltoztatására szolgáló vezérlők nagyon rugalmasak... néha a generációk nagyon eltérhetnek az alapoktól, ha nem használnak referenciaanyagot.

📚 Olvassa el még: Storyboard sablonok

7. Elai. io (A legjobb interaktív képzési videók készítéséhez kvízekkel és SCORM exporttal)

Az Elai. io-t L&D csapatok, marketingesek és oktatók számára tervezték, és PDF-eket vagy szkripteket avatárral narrált, interaktív képzési videókká alakít, beépített kvízekkel és SCORM exporttal.

🧠 Érdekesség: A SCORM a Sharable Content Object Reference Model (megosztható tartalomobjektum-referencia modell) rövidítése, amely egy olyan technikai szabványokból álló készlet, amelynek célja biztosítani, hogy az e-learning tartalmak bármely LMS (tanulási menedzsment rendszer) platformon működjenek. Ha videószerkesztő eszközöd SCORM fájlokat exportál, az azt jelenti, hogy képzési videóid közvetlenül beilleszthetők olyan platformokba, mint a Moodle, a Docebo vagy a TalentLMS, teljes körű haladáskövetéssel, kvízekkel és befejezési adatokkal.

Kezdje szöveggel vagy PowerPoint-bevitellel, válasszon több mint 80 avatár közül, válasszon több mint 75 nyelv közül, és adjon hozzá kattintható kvízeket vagy elágazó interakciókat. Kiválóan alkalmas olyan e-learning felhasználási esetekre, amelyek strukturált nézői elkötelezettséget igényelnek.

✅ Válassza ezt, ha: strukturált képzési tartalmat készít, és avatárral vezérelt narrációra, SCORM-exportra és interaktivitásra van szüksége. ⚠️ Ne válassza, ha: Nagy kreatív szabadságot vagy kifinomult marketinges vizuális elemeket szeretne B-roll és effektekkel.

Elai. io legjobb funkciói

Támogassa a tanulást interaktív kvízek és elágazó logika létrehozásával.

Töltsd fel saját avatárodat vagy hangodat a márka hűségének megőrzése érdekében.

Elai. io korlátai

A felület inkább a strukturált tartalmakra van szabva, így kevesebb kreatív szabadságot kínál.

Hiányzik belőle a filmes szerkesztés

Elai. io árak

Ingyenes

Alap: 29 USD/felhasználó/hónap

Haladó : 59 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Elai. io értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (110+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Elai.io-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Az Elai. io átalakította tartalomkészítési folyamatunkat, lehetővé téve számunkra, hogy a produkciót házon belül végezzük. Most már gyorsabban tudunk reagálni a tanfolyamok módosításaira, a termékfrissítésekre és a tanulók visszajelzéseire... Néhány AI-hang és avatár néha nehezen boldogul a szinkronizálással és a pontos kiejtéssel, ezért gyakran alternatív írásmódra van szükség a tisztaság érdekében.

Az Elai. io átalakította tartalomkészítési folyamatunkat, lehetővé téve számunkra, hogy a produkciót házon belül végezzük. Most már gyorsabban tudunk reagálni a tanfolyamok módosításaira, a termékfrissítésekre és a tanulók visszajelzéseire... Néhány AI-hang és avatár néha nehezen boldogul a szinkronizálással és a pontos kiejtéssel, ezért gyakran alternatív írásmódra van szükség a tisztaság érdekében.

8. AI Studios by DeepBrain AI (A legjobb valósághű avatarok és többnyelvű vállalati videók készítéséhez)

a DeepBrain AI AI Studios segítségével

A DeepBrain AI AI Studios marketing, ügyfélszolgálat és képzés céljára készült, emberhez hasonló avatárvideókra specializálódott, és kredit alapú modellel több mint 2000 avatárhoz és 150+ nyelvhez biztosít hozzáférést.

Intuitív jelenetszerkesztést, avatár gesztusokat és ChatGPT-stílusú szkripteszközöket kínál . Költséghatékony választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek videotartalmakat szeretnének lokalizálni vagy személyre szabni nagy léptékben .

✅ Válassza ezt, ha: üzleti stílusú avatárvideókra van szüksége, professzionális kivitelezéssel, több nyelven. ⚠️ Ne válassza, ha: Kreatív rugalmasságot, nagy mennyiségű jelenetszerkesztést vagy rövid formátumú közösségi tartalmakat keres.

Az AI Studios legjobb funkciói

Készítsen narratív videókat drága berendezések nélkül

Tükrözze az emberi kifejezéseket és természetes mozdulatokat érzelmekkel teli avatarokkal

Válasszon rugalmas videóperces csomagokat vízjel nélkül!

Az AI Studios korlátai

A felhasználók szerint a kreatív szerkesztés (pl. B-roll integráció) legjobb esetben is csak alapszintű.

AI Studios árak

Ingyenes

Személyes: 29 USD/felhasználó/hónap

Csapat: 69 USD/hó áron kezdődik

Vállalati: Egyedi árazás

AI Studios értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (860+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak az AI Studiosról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó ajánlja az eszközt:

A „szöveg-videó” és „URL-videó” funkciók órákat takarítanak meg a produkciós időből, ami forradalmi változást jelent a marketing- és tartalomcsapatok számára.

A „szöveg-videó” és „URL-videó” funkciók órákat takarítanak meg a produkciós időből, ami forradalmi változást jelent a marketing- és tartalomcsapatok számára.

9. Lumen5 (A legjobb blogbejegyzések vonzó márkás videókká alakításához)

via Lumen5

A Lumen5 egy felhasználóbarát AI-videokészítő, amely ideális marketingesek és kis csapatok számára, akik gyors, kifinomult közösségi vagy blog-videó tartalmakat szeretnének.

A Lumen5 szövegeket (például blogbejegyzéseket vagy szkripteket) vonzó videókká alakít AI segítségével, hogy azok illeszkedjenek a vizuális elemekhez, a narrációhoz és a tempóhoz – hozzáféréssel a stock médiához és a márka testreszabásához. A sablonok és az automatizált elrendezések segítségével a folyamat perceken belül befejezhető, minimális tervezési ismeretekkel.

✅ Válassza ezt, ha: minimális erőfeszítéssel szeretné blogokat vagy szkripteket tiszta, márkás videókká alakítani. ⚠️ Ne válassza, ha: Avatar narrációra, hangklónozásra vagy mélyreható szerkesztési lehetőségekre van szüksége.

A Lumen5 legjobb funkciói

Könnyedén alkalmazhatja színeit, logóját és betűtípusait az összes videóra.

Tartalom exportálása többféle képarányban (16:9, 9:16 stb.) egyetlen kattintással

Használjon AI hangalámondást, vagy töltsön fel saját hangalámondást a videók személyre szabásához.

A Lumen5 korlátai

A hangfelvétel minősége és a szinkronizálás pontossága változhat.

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy szerzői jogi panaszokat kapnak, amikor YouTube-videóikhoz készletes eszközöket használnak.

Lumen5 árak

Közösség: Ingyenes

Alap: 29 USD/hó

Starter: 79 USD/hó

Professzionális: 199 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Lumen5 értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (140+ értékelés)

Mit mondanak a Lumen5-ről a valódi felhasználók?

A Capterra értékelés kiemeli:

Nagyon könnyű videókat készíteni szövegekből és blogbejegyzésekből... Néha a talált videók nem teljesen pontosak, de a jobbak manuálisan kiválaszthatók.

Nagyon könnyű videókat készíteni szövegekből és blogbejegyzésekből... Néha a talált videók nem teljesen pontosak, de a jobbak manuálisan kiválaszthatók.

📚 Olvassa el még: Podcast-szöveg sablonok

10. Colossyan Creator (A legjobb skálázható e-learning tartalmakhoz interaktív funkciókkal)

via Colossyan Creator

A Colossyan Creator egy képzésközpontú AI-videó eszköz, amely realisztikus avatarokkal, többnyelvű támogatással, beágyazott kvízekkel és SCORM-exporttal rendelkezik, így tökéletesen alkalmas e-learning tartalmak létrehozására és csapatok bevezetésére.

Az alkalmazás szkripteket vagy feltöltött diákat avatarok által narrált videókká alakít több mint 70 nyelven, lehetővé téve több avatarral való beszélgetéses jeleneteket és interaktív kvízeket. Ez jó választás, ha a használhatóságot és a méretet egyensúlyba szeretné hozni.

✅ Válassza ezt, ha: E-learninggel vagy HR-rel foglalkozik, és többnyelvű, interaktív, SCORM-kompatibilis képzési videókra van szüksége. ⚠️ Ne válassza, ha: Moziszerű történetmesélésre, közösségi fókuszú formátumokra vagy a vizuális elemeknél fontosabb kreatív irányításra van szüksége.

A Colossyan Creator legjobb funkciói

Helyezze el tartalmát globálisan azáltal, hogy automatikusan generál videókat több mint 70 nyelven.

Hívjon meg korlátlan számú nézőt szerepkör-vezérléssel

Zökkenőmentesen integrálható az LMS platformokba

A Colossyan Creator korlátai

A kreatív rugalmasság és a szerkesztési lehetőségek korlátozottak.

Colossyan Creator árak

Ingyenes

Starter: 27 USD/hó áron

Üzleti: 88 USD/hó-tól

Vállalati: Egyedi árazás

Colossyan Creator értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (470+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Colossyanról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az AI-avatárok valósághűek, a szöveg-beszéd funkció pedig zökkenőmentesen működik, és számos hangopciót kínál. Nagyon értékelem a többnyelvű támogatást, amely rendkívül hasznos a sokszínű képzési és bevezető anyagok létrehozásához.

Az AI-avatárok valósághűek, a szöveg-beszéd funkció pedig zökkenőmentesen működik, és számos hangopciót kínál. Nagyon értékelem a többnyelvű támogatást, amely rendkívül hasznos a sokszínű képzési és bevezető anyagok létrehozásához.

11. Hour One (A legjobb hiperrealisztikus virtuális előadókhoz vállalati kommunikációban)

via Hour One

A Hour One egy üzleti szintű AI avatar videokészítő, amely hiperrealisztikus virtuális előadókat és gyors átfutási időt biztosít – marketing, képzés és belső kommunikáció céljára, nagy léptékben.

Több mint 100 avatárt kínál és több mint 60 nyelvet támogat. Emellett szkript- és sablonvarázslókat, márkakészleteket és biztonságos együttműködési eszközöket is biztosít.

✅ Válassza ezt, ha: élethű bemutatókra van szüksége vállalati kommunikációhoz, termékbemutató videókhoz vagy belső frissítésekhez. ⚠️ Ne válassza, ha: Olcsó videóprodukciót szeretne, vagy csak kísérletezik az AI-videókkal.

Hour One legjobb funkciói

Készítse el videóit perceken belül a szkript varázslók segítségével

Gyorsan elsajátíthatja a használatát az egyszerű felhasználói felületnek köszönhetően.

Hívjon meg szerkesztőket és nézőket biztonságos szerepkörökkel

Fordítson videókat könnyedén többnyelvű támogatással és beépített feliratokkal.

Hour One korlátozások

A felhasználók úgy érzik, hogy egyes AI-avatárok kissé furcsának tűnnek.

Az egyéni avatarok beállítása esetén segítségre lehet szükség a támogatás részéről.

Hour One árak

Ingyenes próba

Lite: 30 USD/hó

Üzleti: 112 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Hour One értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (120+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valós felhasználók az Hour One-ról?

Íme egy G2 felhasználó véleménye a eszközről:

A videó meglehetősen gyorsan renderelődött, és a megosztott munkaterület funkció remekül működött, mivel kollégám valós időben követhette nyomon az általam végzett változtatásokat. Tetszettek az avatarok közül választható lehetőségek, és a hangom klónozása is remek volt... Az árazási struktúrát kissé zavarosnak találtam, nem tudtam, hogyan számlázzák ki a díjat, amíg el nem értem a előfizetésem típusának határát.

A videó meglehetősen gyorsan renderelődött, és a megosztott munkaterület funkció remekül működött, mivel kollégám valós időben figyelemmel kísérhette az általam végzett változtatásokat. Tetszettek az avatarok közül választható lehetőségek, és a hangom klónozása is remek volt... Az árstruktúrát kissé zavarosnak találtam, nem tudtam, hogyan számlázzák ki a díjat, amíg el nem értem a előfizetésem típusának határát.

📚 Olvassa el még: Tartalomírási sablonok

A legjobb HeyGen alternatíva kiválasztása

A HeyGen megnyitotta az utat az avatarok által vezérelt tartalmak előtt, de a csapatok növekedésével a elvárások is növekednek: jobb kontroll, okosabb együttműködés, rugalmas árazás és olyan funkciók, amelyek túlmutatnak az arccserén és a szájszinkronizáláson.

Az olyan eszközök, mint a Synthesia és a Colossyan, kiválóan alkalmasak gyors, avatarral vezetett oktatóvideók készítésére. A Rask és a DeepBrain a lokalizáció terén tűnik ki. A gyors tempójú, rövid formátumú tartalmakhoz pedig a VEED, a Runway és az InVideo AI nyújt stílusos megoldásokat.

Az Ön felhasználási esete, csapata mérete és kreatív céljai határozzák meg, hogy mi a „legjobb” az Ön számára.

De ha a videóprodukció teljes folyamatát – a forgatókönyv írásától a feladatok ellenőrzéséig – egyetlen platformon szeretné kezelni, akkor a ClickUp-ot ajánljuk.

Szeretne túllépni a szétszórt munkafolyamatokon? Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot, és nézze meg, mi történik, amikor az AI találkozik az együttműködéssel.