MCP kliens: Hogyan támogatja a Model Context Protocol az AI-ügynököket?

Van egy AI-ügynöke, amely API-kat tud hívni, dokumentumokat tud letölteni, és akár munkafolyamatokat is elindíthat. De minden alkalommal, amikor méretezi a rendszert, valami elromlik. 🫨

Ha már járt itt, akkor szüksége van egy tisztább, strukturáltabb módszerre az ügynökök viselkedésének kezeléséhez. Az MCP-kliens itt kulcsszerepet játszik.

Ebben az útmutatóban részletesen bemutatjuk, mik ezek és hogyan működnek. Emellett megnézzük, hogyan kezeli a ClickUp az ügynöki munkafolyamatokat, minden felesleges keret nélkül. Kezdjük!

Mi az MCP-kliens?

A Model Context Protocol (MCP) egy nyílt keretrendszer, amely lehetővé teszi az AI-ügynökök számára, hogy biztonságosan kommunikáljanak a vállalati rendszerekkel. Megkönnyíti a memóriát, a kontextusérzékeny gondolkodást és a koordinációt az elosztott eszközök és szolgáltatások között.

Az MCP-kliens egy kritikus komponens ebben az architektúrában, amely beágyazva van olyan AI-alkalmazásokba, mint a Claude Desktop app vagy az egyedi ügynökkeretrendszerek. Egy egy-egy állapotú kapcsolatot hoz létre egy MCP-kiszolgálóval, kezelve a kommunikációt az AI-modell és a külső rendszerek között.

Az MCP AI infrastruktúrában kritikus szerepet játszik az alábbiak révén:

Protokollverziók és képességek egyeztetése a szerverekkel

JSON-RPC (JavaScript Object Notation-Remote Procedure Call) üzenetátvitel kezelése

Eszközök és API-k felfedezése és meghívása

Vállalati erőforrásokhoz való hozzáférés biztonságos környezetben

Promptok és opcionális funkciók kezelése, például root menedzsment és mintavétel

MCP-kliens típusok: Egyszerű eszközhasználó kliensek: Alapvető kliensek chatbotokhoz vagy AI-khoz, amelyek egyszerű, egyértelmű feladatokat végeznek, például számológép vagy időjárás-eszköz hívását.

Agentikus keretrendszer-kliens: Fejlettebb kliens mesterséges intelligencia-ügynökök számára, amely eszközhívások sorozatát kezeli komplex, több lépésből álló célok elérése érdekében (pl. utazás tervezése repülő- és szállodai eszközök hívásával).

Alkalmazásba beágyazott kliensek: Egy adott alkalmazásba (például CRM) beépített kliensek, amelyek lehetővé teszik az AI asszisztens számára, hogy természetes nyelv használatával vezérelje az alkalmazás funkcióit.

Orchestrator kliensek: Magas szintű kliensek, amelyek központi csomópontként működnek, feladatokat delegálnak különböző eszközszervereknek, vagy több AI-ügynököt koordinálnak komplex munkafolyamatok végrehajtása érdekében.

Az MCP-kliens alapvető jellemzői

Az MCP-kliens az AI-ügynökök és a vállalati rendszerek közötti működési híd szerepét tölti be, lehetővé téve a kontextusban gazdag AI-interakciókat, a valós idejű döntéshozatalt és a dinamikus feladatvégzést. Az alábbiakban bemutatjuk a képességeiket meghatározó alapvető jellemzőket:

Kapcsolatok létrehozása: Egy-egy konkrét MCP-kiszolgáló kóddal egy-egy állapotfüggő munkamenetet tart fenn, biztosítva az elszigetelt és biztonságos interakciókat.

Tárgyal a protokollról és a képességekről: Részt vesz a kezdeti kézfogási folyamatokban, hogy összehangolja a protokoll verzióit és a kölcsönösen támogatott funkciókat, biztosítva a kompatibilitást és az optimális működést.

Kétirányú kommunikáció kezelése: Kezelése a JSON-RPC üzenetek útválasztásának, beleértve a kéréseket, válaszokat és értesítéseket, a gazdaalkalmazás és a csatlakoztatott kliens-szerver architektúra között.

Eszközök felkutatása és végrehajtása: Azonosítja a szerver által elérhető MCP-eszközöket, és megkönnyíti azok meghívását, lehetővé téve az AI-ügynökök számára olyan műveletek végrehajtását, mint az adatok lekérése vagy a feladatok végrehajtása.

Erőforrások elérésére és kezelésére: Interakcióba lép a szerver által biztosított különböző erőforrásokkal, például fájlokkal vagy adatbázisokkal, lehetővé téve az AI-ügynökök számára, hogy külső adatokat építsenek be működésükbe.

Elsőbbséget ad a biztonságnak és a hozzáférés-vezérlésnek: Helyi elsőbbségű megközelítést alkalmaz, amelynek keretében a szerverek helyileg futnak, kivéve, ha kifejezetten engedélyezik a távoli használatot. Ez biztosítja a felhasználók ellenőrzését az adatok és a műveletek felett. Az MCP-szerverek tesztelésére szolgáló hitelesítési adatok biztonságosan kezelhetők, például a szerverfolyamatnak átadott virtuális környezeti változók segítségével.

MCP kliens vs. API magyarázat Az MCP-kliens és az API egyaránt elengedhetetlen a szoftverek közötti interakcióhoz, de eltérő célokat szolgálnak. Az MCP-kliens alapvetően egy speciális komponens, amelyet mesterséges intelligencia-ügynökök külső eszközökkel való interakciójára terveztek, míg az API egy szélesebb körű szabályrendszer, amely lehetővé teszi különböző szoftveralkalmazások egymás közötti kommunikációját. Az MCP kliens támogatja a futásidejű felderítést, lehetővé téve az AI számára, hogy megkérdezze, milyen eszközök állnak rendelkezésre. Másrészt az API általában statikus dokumentációra támaszkodik, amelyet a fejlesztőknek el kell olvasniuk, hogy megértsék, hogyan kell vele együttműködni.

Az MCP-kliens használati esetei

Az alábbiakban konkrét munkafolyamat-automatizálási példák szemléltetik az MCP-kliens képességeit:

🤖 Többügynökös koordináció

Komplex munkafolyamatokban gyakran több AI-ügynöknek kell együttműködnie, amelyek mindegyike különálló alfeladatokat lát el. Az MCP-kliens ezt egységes protokoll biztosításával teszi lehetővé a kontextus megosztásához és az eszközökhöz való hozzáféréshez.

Minden ügynök függetlenül működik, aszinkron módon kommunikál strukturált feladatokon keresztül az MCP kliensen keresztül, biztosítva a hatékony és koordinált problémamegoldást.

📌 Példa: Egy vállalati IT-támogatási rendszer több AI-ügynököt használ a felhasználók problémáinak megoldására, például: „A laptopom nem indul el az utolsó szoftverfrissítés óta.” Ha a visszaállítás sikertelen, a Device Replacement Agent (eszközcsere-ügynök) kezdeményezi a hardver cseréjét.

A Hardverdiagnosztikai ügynök ellenőrzi az eszköz fizikai alkatrészeit.

Ha a hardver működőképes, a Software Rollback Agent értékelni fogja a legutóbbi frissítéseket.

🧠 Érdekesség: Claude 4 Opus 24 órán át játszott a Pokémon Reddel , és mindent megjegyezett. Az MCP-t használta a haladás nyomon követésére, a lépések megtervezésére és a kezdetektől a végéig való következetesség fenntartására.

🤖 Memória-továbbfejlesztett ügynökök az ügyfélszolgálat számára

A hagyományos mesterséges intelligencia ügynökök gyakran nem tudják megőrizni a kontextust hosszabb interakciók során. Az MCP-kliens ezt úgy oldja meg, hogy lehetővé teszi az ügynökök számára a kontextusinformációk tárolását és visszakeresését a munkamenetek között.

A legtöbb esetben az MCP-támogatás lehetővé teszi az ügynökök számára, hogy hozzáférjenek és integrálják a különböző forrásokból, például adatbázisokból vagy dokumentumokból származó információkat, javítva ezzel a válaszok relevanciáját és pontosságát.

📌 Példa: Egy légitársaság integrált memóriarendszerrel rendelkező mesterséges intelligencia ügynököket alkalmaz az ügyfélszolgálat fejlesztése érdekében. Amikor egy gyakori utas járatváltoztatást kér, az ügynök: Hozzáférés az entitás memóriához , hogy kezelje az olyan konkrét részleteket, mint a törzsutasok száma.

Visszahívja a hosszú távú memóriából a korábbi interakciókat és preferenciákat.

Rövid távú memóriát használ a kontextus fenntartásához a jelenlegi munkamenet során.

⚙️ Bónusz: A dokumentumok memóriájára és visszakeresésére támaszkodó ügynökök esetében a RAG vs. MCP vs. AI ügynökök közvetlen összehasonlítást kínálnak arról, hogy a memóriával működő ügynökök hogyan különböznek a hagyományos megközelítésektől.

🤖 Autonóm feladatkezelők

A különböző típusú AI-ügynökök, például a vezérigazgatóként vagy projektmenedzserként működő ügynökök, különféle eszközökhöz és adatokhoz kell hozzáférjenek ahhoz, hogy hatékonyan megtervezhessék, végrehajthassák és figyelemmel kísérhessék a feladatokat.

Az MCP-kliens egy egységes módszert biztosít ezeknek az ügynököknek a naptárakhoz, projektmenedzsment eszközökhöz, kommunikációs platformokhoz és egyebekhez való csatlakozásra egy interaktív csevegőfelület segítségével.

📌 Példa: Egy technológiai vállalat mesterséges intelligencia ügynököt alkalmaz a projektmenedzsment feladatok felügyeletére. Az ügynök: Összefoglalja a csapat kommunikációját és az előrehaladási jelentéseket.

Figyelemmel kíséri a projekt ütemtervét és mérföldköveit

A munkaterhelés és a szakértelem alapján feladatokat oszt a csapat tagjai között.

Hogyan működnek az MCP-kliens programok a gyakorlatban?

Az MCP-kliens protokollvezérelt híd a nagy nyelvi modell (LLM) alkalmazások és a vállalati rendszerek között. Ezek a kliensek strukturált kommunikációs végpontok, amelyek lehetővé teszik az AI számára, hogy külső kontextus alapján gondolkodjon és döntéseket hajtson végre nagy léptékben.

Íme, hogyan működnek a háttérben. 👇

1. lépés: Munkamenet inicializálása és képességek egyeztetése

Indításkor az MCP kliens kezdeményez egy kézfogást az MCP szerverrel, hogy létrehozza a munkamenetet. Ez magában foglalja a protokollverziók és képességek cseréjét a kompatibilitás biztosítása érdekében. A kliens elküldi a kérést, és a szerver válaszol a támogatott funkcióival.

Ez a tárgyalás biztosítja, hogy mindkét fél megértse a rendelkezésre álló eszközöket, erőforrásokat és utasításokat, megteremtve ezzel a hatékony kommunikáció feltételeit.

🔍 Tudta? Az MCP Bridge segítségével több modellkontextus-protokoll szervert is összekapcsolhat egyetlen RESTful API-val. Ez nagyobb rugalmasságot biztosít anélkül, hogy rengeteg különböző integrációra lenne szükség.

2. lépés: Eszközök felfedezése és kontextus biztosítása

A munkamenet létrehozása után az ügyfél lekérdezi a szervert, hogy tools/list és hasonló módszerekkel megkeresse a rendelkezésre álló eszközöket és erőforrásokat. A szerver a képességek listájával válaszol, amely tartalmazza a leírásokat és a bemeneti sémákat is.

Az ügyfél ezeket a képességeket az AI-modellnek is rendelkezésre bocsátja, gyakran a funkcióhívó API-jával kompatibilis formátumba konvertálva azokat. Ez a folyamat az AI-ügynököt kibővített készségekkel ruházza fel, lehetővé téve számára, hogy szélesebb körű feladatokat hajtson végre.

A ClickUp Brain segítségével azonnal megkaphatja a projekt legapróbb részleteit

3. lépés: Eszköz meghívása és végrehajtása

Amikor az AI-ügynök megállapítja, hogy egy adott eszközre van szükség a felhasználói kérés teljesítéséhez, az ügyfél tools/call kérést küld a szervernek, megadva az eszköz nevét és a szükséges argumentumokat.

A szerver feldolgozza ezt a kérést, kapcsolatba lép az alapul szolgáló külső rendszerrel (pl. API-t hív, adatbázist lekérdez), és végrehajtja a kért műveletet. Az eredményt ezután szabványos formátumban visszaküldi az ügyfélnek.

🔍 Tudta? Az AI adatmegosztás nélkül is képes együttműködni. A szövetségi kontextus-tanulásnak köszönhetően több modell is tanulhat egymástól anélkül, hogy veszélybe sodorná a magánélet védelmét vagy a szabályoknak való megfelelést.

4. lépés: Integráció és válaszgenerálás

Az ügyfél a szerver eredményét visszaintegrálja a mesterséges intelligencia alkalmazás kontextusába. Ez az információ a mesterséges intelligencia modellhez kerül, amelynek alapján az alkalmazás a további válaszokat vagy műveleteket végzi.

Például, ha az AI-ügynök adatokat tölt le egy adatbázisból, akkor ezeket az információkat felhasználhatja a felhasználói lekérdezések pontos megválaszolásához. Ez a zökkenőmentes integráció biztosítja, hogy az AI-ügynök tájékozott és kontextusban releváns válaszokat tudjon adni.

🧠 Érdekesség: A Microsoft az MCP-t „az AI-alkalmazások USB-C-jének” nevezi, mivel lehetővé teszi az AI közvetlen csatlakozását az alkalmazásokhoz, szolgáltatásokhoz és Windows-eszközökhöz egy zökkenőmentes folyamatban.

Korlátozások és szempontok az MCP-kliens használata során

Bár az MCP-kliens hatékony alapot nyújt az ügynökös mesterséges intelligencia rendszerek építéséhez, több fontos korlátozást is figyelembe kell venni. 💭

Fejlődő protokollszabványok: Az MCP még a szabványosítási életciklusának korai szakaszában van, ami azt jelenti, hogy a protokoll egyes részei, az üzenetformátumok vagy a támogatott funkciók változhatnak.

Séma-vezérelt komplexitás: Az MCP hatékony használata nagyban függ a szerszámdefiníciók, a prompt formátumok és az erőforrás-szerződések egyértelmű, strukturált JSON-sémáitól. A rosszul definiált sémák törékeny integrációkat vagy a Az MCP hatékony használata nagyban függ a szerszámdefiníciók, a prompt formátumok és az erőforrás-szerződések egyértelmű, strukturált JSON-sémáitól. A rosszul definiált sémák törékeny integrációkat vagy a LLM-ügynökök által történő helytelen szerszámhasználatot eredményezhetnek.

Nem szabványos ügynökök overheadje: Azok az ügynökök, amelyek natívan nem támogatják az MCP protokollt, wrapper rétegekre vagy egyedi adapterekre szorulnak a belső logika és az MCP elvárásai közötti fordításhoz.

Hogyan támogatja a ClickUp az MCP-szerű ügynöki munkafolyamatokat?

Az MCP-kliens hatékony funkciókat kínál, de gyakran manuális kontextusösszekapcsolást és jelentős integrációs munkát igényel, különösen nem szabványos ügynökök esetében.

A ClickUp itt valódi változást hoz.

Ez egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, dokumentumokat és csapatkommunikációt egyesít egy platformon, mindezt a következő generációs mesterséges intelligencia automatizálásának és keresésének segítségével.

A ClickUp nem csak a legjobb feladatkezelő szoftver a piacon. Emellett megkíméli Önt az MCP-implementációs platform szükségességétől, mivel az MCP-hez hasonló ügynöki munkafolyamatokat egységesebb és hatékonyabb módon támogatja, operatív többletköltségek nélkül. Nézzük meg közelebbről! 👀

Kontextusérzékeny memória infrastrukturális terhelés nélkül

A legtöbb MCP-beállításhoz vektor tárolók összekapcsolása vagy prompt láncolás szükséges.

A ClickUp Brain megoldja ezt a problémát.

Ez az ügynöki munkafolyamatok neurális magja, amely a memóriát, a kontextust és a következtetéseket közvetlenül a munkaterületébe ágyazza. A hagyományos, sekély prompt ablakokra vagy API-hoz kötött memóriára támaszkodó beállításokkal ellentétben a ClickUp Brain valós időben értelmezi a feladatait, dokumentumait, ütemterveit, megjegyzéseit és függőségeit.

A tartós projektmemória segít felidézni a korábbi frissítéseket, blokkolókat, időnaplókat és a megbízottak tevékenységét. Ha egy feladat a termék-backlogban folyamatosan elmarad, az AI jelölheti azt eskalációra, vagy a korábbi viselkedés alapján javasolhatja az erőforrások áthelyezését.

📌 Példa: Megkérdezheti a ClickUp Brain-t: „Mi a jogi és IT-csapat frissítése az A projektről?” A rendszer átkutatja az összes kapcsolódó feladatot, dokumentumot, megjegyzést és ütemtervet, majd létrehoz egy előrehaladási jelentést a befejezett mérföldkövekkel, a nyitott akadályokkal és a jelzett kockázatokkal.

Készítsen szervezett és megvalósítható feladatösszefoglalókat dokumentumokból, átiratokból és fájlokból a ClickUp Brain segítségével

Minden LLM modell egy helyen

A ClickUp Brain segítségével különböző AI-modellekhez is hozzáférhet közvetlenül a munkaterületéről. Váltson a ChatGPT, a Claude és a Gemini között. A komplex problémák megoldása még soha nem volt ilyen egyszerű.

Különböző AI modellekhez közvetlenül a ClickUp Brainből férhet hozzá

Autonóm mesterséges intelligencia ügynökök, akik teljesítik az Ön utasításait

A ClickUp Brain folyamatosan értelmezi és strukturálja a munkaterület adatait, lehetővé téve a ClickUp AI ügynökök számára, hogy minimális felhasználói beavatkozással működjenek. Ezek az ügynökök nem kézzel készített szabályokra vagy külső memóriára támaszkodnak. Ehelyett ugyanazt a kontextuális intelligenciát örökölték, amelyen a ClickUp Brain fut.

Nézzük meg, hogyan működnek ezek a termelékenységet szolgáló mesterséges intelligencia ügynökök, hogy MCP-hez hasonló autonómiát biztosítsanak nagy léptékben:

A feladat-automatizáló ügynökök kezelik az ismétlődő munkákat, mint például a sprinttervezés vagy a backlog-grooming, és a feladat státusza, a határidők vagy az akadályok alapján indítanak el műveleteket.

Az adatelemzők feldolgozzák a mutatókat vagy a kampányeredményeket, és a projekthez kapcsolódó adatokat felhasználva betekintést nyernek vagy anomáliákat észlelnek.

Az ügyfélszolgálati botok megosztott dokumentumokból és feladatfolyamokból nyerik az információkat, hogy gyorsan megoldják a belső vagy ügyfelekkel kapcsolatos kérdéseket.

A versenytársak monitorozása nyomon követi a külső változásokat, és összeállítja a ClickUp-on belül a cselekvésre alkalmas összefoglalókat, szinkronizálva azokat olyan integrációkkal, mint a Google Alerts vagy a nyilvános adatkészletek.

A triage ügynökök a beérkező kéréseket vagy beszélgetéseket a releváns feladatokhoz rendelik, biztosítva a nyomon követhetőséget és a visszakereshetőséget.

A válaszadó ügynökök belső tudásbázisokat, például dokumentumokat, wikiket és SOP-kat használnak olyan kérdések megválaszolásához, mint például: „Mi a termelési hiba eskalációs folyamata?”

Indítsa el az előre elkészített AI-ügynököket a ClickUp-ban, és takarítson meg órákat a kézi beállításokkal

Automatizálás az ismétlődő feladatok egyszerűsítésére

A ClickUp Automations tökéletes megoldás az ismétlődő feladatok precíz kezelésére, és a ClickUp Brain-nel párosítva még okosabbá, alkalmazkodóbbá és könnyebben beállíthatóvá válik.

Bár az Autopilot Agents és a ClickUp Automations is logikán alapuló munkafolyamatokat követ, különböző típusú feladatokra lettek kifejlesztve: Az Autopilot Agents akkor lép működésbe, amikor a helyzet kontextusérzékeny döntéseket, beszélgetési válaszokat vagy intelligens tartalomgenerálást igényel.

Az automatizálások a legalkalmasabbak a meghatározott szabályok alapján végzett rutinműveletek kezelésére. Gondoljon például egy feladat állapotának frissítésére vagy egy kollégának való kiosztására, amikor egy feltétel teljesül.

Egyszerű angol nyelvű ClickUp Automations segítségével könnyedén hozhat létre egyedi munkafolyamatokat

Az AI Automation Builder segítségével nem kell manuálisan összeraknia a komplex munkafolyamatokat. Csak írja le egyszerű nyelven, mit szeretne, például: „Az összes lejárt feladatot rendelje a projektvezetőhöz, és állítsa a státuszt Kockázatosra”, és a ClickUp Brain azonnal létrehozza a munkafolyamatot a megfelelő kiváltó eseményekkel és műveletekkel.

Egy kattintással szerkesztheti vagy közzéteheti.

Használjon olyan változókat, mint feladat létrehozó, megfigyelő vagy kiváltó felhasználó, hogy az automatizálás alkalmazkodjon a valós idejű szerepekhez és a tulajdonjog változásaihoz. Ez különösen hasznos rotációs csapatok vagy ügyfélalapú munkafolyamatok esetén.

📖 Olvassa el még: Hogyan lehet az AI-t felhasználni a feladatok automatizálására?

Interoperabilitás a váltási költségek csökkentése érdekében

Használja a ClickUp és a Google Drive integrációt, hogy dokumentumokat hozzon létre anélkül, hogy elhagyná a munkaterületét

A ClickUp integrációk több mint 1000 eszközzel való összekapcsolhatóságot tesznek lehetővé, beleértve a Figma, a Microsoft Teams és a Google Drive alkalmazásokat.

A legjobb ClickUp-integrációk egy része lehetővé teszi az AI-ügynökök számára, hogy különböző platformokon keresztül hozzáférjenek az adatokhoz és azokat manipulálják, biztosítva ezzel az interoperabilitást és a konzisztens kontextuskezelést, ami az MCP egyik alapelve.

🔍 Tudta? Az AI-ügynökök ma már más AI-ügynököket irányítanak. Az MCP segítségével egy ügynök feladatokkal bízhat meg alügynököket, nyomon követheti azok előrehaladását, és beavatkozhat, ha valami nem a terv szerint alakul.

Adjon egy kis szünetet ügyfeleinek a ClickUp segítségével

Ha olyan ügynököket fejleszt, amelyeknek különböző eszközökön keresztül kell gondolkodniuk, emlékezniük és cselekedniük, az MCP-kliens rugalmasságot biztosít az információáramlás pontos megtervezéséhez.

De vannak korlátai is. 👎

A ClickUp erőteljes érveket hoz fel egy olyan alternatíva mellett, amely ügynökhöz hasonló viselkedést mutat, de nem igényel jelentős mérnöki munkát.

A ClickUp Brain segítségével olyan mesterséges intelligenciát kap, amely megérti a kontextust, és olyan automatizálásokat, amelyek kód nélkül kezelik az ismétlődő műveleteket. Az integrációknak köszönhetően az eszközei valóban kommunikálnak egymással. Néha az egyszerűbb rendszerekkel gyorsabban juthat előre.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és fedezze fel, milyen az ügynöki termelékenység!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Egyszerűen fogalmazva, az MCP-kliens egy mesterséges intelligencia ügynök számára speciális fordítóként és asszisztensként működik, lehetővé téve számára külső eszközök használatát és a valós világból származó információkhoz való hozzáférést.

Az AI-ügynök a „gondolkodó” vagy az „agy”. Ez az a központi intelligencia, amely döntéseket hoz, megérti a célokat, okokat, és eldönti, mit kell tenni. Ez az a rész, amelynek célja van. Az MCP kliens a „kommunikátor” vagy a „száj és fül”. Ez egy speciális eszköz, amelyet az AI ügynök használ a külvilággal való interakcióhoz. Maga nem gondolkodik.

Igen, számos nyílt forráskódú MCP-kliens implementáció áll rendelkezésre. Mivel a Model Context Protocol (MCP) maga is nyílt szabvány, növekedését egy erős nyílt forráskódú ökoszisztéma hajtja. Ezek az implementációk többféle formát ölthetnek, a hivatalos fejlesztői készletektől a közösség által létrehozott, rugalmas eszközhasználatot lehetővé tevő alkalmazásokig.