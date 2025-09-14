A 13 legjobb digitális munkahelyi kommunikációs eszköz 2025-ben

A probléma nem a túl kevés kommunikáció, hanem a helytelen kommunikáció.

A távoli és hibrid csapatok összeköttetései soha nem voltak ilyen szorosak, de a folyamatos pingelések, szétszórt csatornák és végtelenül hosszú megbeszélések nem jelentenek összhangot. Csak azt jelentik, hogy mindenki kimerült.

Az igazi kihívás nem a kapcsolattartás, hanem a világos kommunikáció.

A megfelelő eszközök nélkül a frissítések elsikkadnak, a döntések megakadnak, és az együttműködés zavarosá válik.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a modern csapatok számára kifejlesztett tíz legjobb digitális kommunikációs eszközt, amelyek támogatják az aszinkron munkavégzést, egyszerűsítik a beszélgetéseket, és segítenek abban, hogy kevesebb megszakítással többet tudjon elvégezni.

A megfelelő digitális kommunikációs eszközök kiválasztása javíthatja szervezetének együttműködését, kooperációját és hatékonyságát. Íme a figyelembe veendő alapvető funkciók.

Valós idejű kommunikáció: Keressen olyan digitális kommunikációs eszközöket, amelyek azonnali üzenetküldést és Keressen olyan digitális kommunikációs eszközöket, amelyek azonnali üzenetküldést és aszinkron videokommunikációt is tartalmaznak, hogy a csapat tagjai rugalmasan tudjanak kapcsolatba lépni egymással.

Feladatkezelés: Keressen olyan digitális kommunikációs eszközöket, amelyekkel feladatokat rendelhet hozzá, határidőket állíthat be és nyomon követheti az előrehaladást.

Mobil és asztali hozzáférés: Válasszon olyan digitális kommunikációs eszközöket, amelyek minden eszközön elérhetők, így a csapat tagjai az irodában vagy útközben is kapcsolatban maradhatnak egymással.

Integrációs képességek: Válasszon egy hatékony kommunikációs technológiával rendelkező eszközt, amely integrálható a csapat által használt összes különböző alkalmazással, például a projektmenedzsment platformokkal.

Biztonság és megfelelőség: Válasszon olyan digitális kommunikációs eszközöket, amelyek hatékony biztonsági intézkedésekkel rendelkeznek, például adat titkosítással és szabályozási megfelelőséggel, hogy megvédje az érzékeny információkat.

Felhasználóbarát felület: Válasszon intuitív kialakítású digitális kommunikációs eszközt a munkahelyére. Ez lehetővé teszi a csapat tagjai számára, hogy könnyen megismerjék a terméket, csökkentve ezzel a betanítási időt és növelve az általános hatékonyságot.

🎥 Szeretné, ha csapata jobban és gyorsabban kommunikálna, függetlenül attól, hogy tagjai hol tartózkodnak? A fenti videó bemutatja a 7 alkalmazást, amelyek pontosan erre a célra lettek kifejlesztve – olyan funkciókkal, amelyek segítenek csökkenteni a zajt, a beszélgetéseket a témára koncentrálni, és egyszerűsíteni az emberek közötti megosztást, találkozásokat és együttműködést.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapatkommunikációban. Munkaidejük közel 60%-át azonban ezeknek az eszközöknek a váltogatásával és az információk keresésével töltik. A ClickUp-hoz hasonló, mindenre kiterjedő munkaalkalmazással a projektmenedzsment, az üzenetküldés, az e-mailek és a csevegések egy helyen összpontosulnak! Itt az ideje a központosításnak és az energizálásnak!

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak ClickUp All-in-one együttműködés és projektmenedzsmentCsapat mérete: Ideális azoknak a csapatoknak, amelyeknek sokoldalú eszközre van szükségük a projektek menedzseléséhez és a kommunikációhoz. Csevegés, dokumentumok, táblák, klipek, AI-alapú jegyzetelő, feladatkezelés, valós idejű együttműködés Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető Slack Valós idejű üzenetküldés és csapatbeszélgetések Csapatméret: Ideális azoknak a csapatoknak, amelyek üzenetküldés-központú kommunikációs platformot keresnek. Csatornák témákhoz, fájlmegosztáshoz, hang-/videohívásokhoz, alkalmazásintegrációkhoz és munkafolyamat-automatizáláshoz Ingyenes; 8,75 USD/hó/felhasználó áron Microsoft Teams Videotalálkozók és Microsoft 365 integrációCsapat mérete: Csapatok, amelyeknek szükségük van a Microsoft integrációjára csevegés, videó és dokumentumok közös szerkesztése terén Zökkenőmentes Microsoft 365 integráció, értekezleteszközök, fájlmegosztás, szálakba rendezett beszélgetések Ingyenes; 4 USD/hó/felhasználó áron Zoom Kiváló minőségű videokonferenciák és webináriumok Csapat mérete: Ideális azoknak a csapatoknak, amelyeknek megbízható videokommunikációra és webináriumokra van szükségük. Videohívások, képernyőmegosztás, breakout szobák, csevegés, integráció más alkalmazásokkal Ingyenes; 15,99 USD/hó/felhasználó áron Google Workspace Felhőalapú termelékenység és dokumentumok közös szerkesztése Csapat mérete: Ideális a Google ökoszisztémába beágyazott csapatok számára Gmail, Docs, Drive, Meet, Chat, Calendar, valós idejű együttműködés, felhőalapú tárolás Business Starter: 8,40 USD/hó felhasználónként Chanty Egyszerű csapatcsevegés beépített feladatkezeléssel Csapatméret: Kis csapatok, amelyek egyszerű kommunikációs eszközre és feladatkezelésre van szükségük Csapatcsevegés, feladatkezelés, video-/hanghívások, fájlmegosztás, Kanban-tábla Ingyenes; 4 USD/hó/felhasználó áron Mattermost Saját szerveren futó kommunikáció fejlesztőkre fókuszáló eszközökkel Csapat mérete: Ideális azoknak a csapatoknak, amelyek biztonságos, saját szerveren futó kommunikációra van szükségük. Saját szerveren vagy magánfelhőben történő telepítés, titkosított üzenetküldés, DevOps integrációk Ingyenes; 10 USD/hó/felhasználó áron Flock Gyors üzenetküldés és könnyű csapatmunka Csapatméret: Ideális kis- és közepes méretű csapatok számára, amelyek gyors és hatékony kommunikációra szorulnak. Csapatcsevegés, fájlmegosztás, videokonferencia, feladatkezelés, emlékeztetők Ingyenes; 6 USD/hó/felhasználó áron Ryver Csevegés, feladatok és munkafolyamat-automatizálás kombinálása Csapat mérete: Csapatok, amelyeknek csevegésre és feladatkezelésre van szükségük egy platformon Csapatcsevegés, feladatkezelés, munkafolyamat-automatizálás, fájlmegosztás Havonta 4 dollártól felhasználónként Jira Agilis projektmenedzsment és problémakövetés Csapat mérete: Ideális agilis szoftverfejlesztő csapatok számára Probléma nyomon követés, projektmenedzsment, agilis munkafolyamatok, integráció Slackkel, GitHubbal és még sok mással. Ingyenes; 8,60 USD/hó/felhasználó áron Dropbox Biztonságos fájltárolás és egyszerű megosztás Csapat mérete: Biztonságos fájlmegosztásra és verziókezelésre szoruló csapatok Fájlmegosztás, szinkronizálás, fájlverzió-előzmények, Dropbox Paper a dokumentumok közös szerkesztéséhez Havi 11,99 dollártól Microsoft Office 365 Vállalati termelékenység irodai alkalmazásokkal Csapat mérete: Ideális olyan csapatok számára, amelyek már beágyazódtak a Microsoft ökoszisztémájába Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneDrive, e-mail, felhőalapú tárolás Business Basic: 7,20 USD/hó felhasználónként

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A rengeteg rendelkezésre álló eszköz közül nehéz lehet a megfelelőt kiválasztani. A döntés megkönnyítése érdekében összeállítottunk egy listát a legjobb távoli és hibrid munkahelyi kommunikációs eszközökről.

1. ClickUp (a legjobb az all-in-one együttműködéshez és projektmenedzsmenthez)

A ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, egy átfogó termelékenységi platform, amely központosítja csapata munkáját, és együttműködési és projektmenedzsment szoftverként is szolgál. Számos funkcióval rendelkezik, amelyek kielégítik a különböző kommunikációs és szervezési igényeket.

A ClickUp Chat segítségével azonnal együttműködhet, ha a beszélgetéseket végrehajtható feladatokká alakítja

A ClickUp Chat szó szerint beépíti a beszélgetéseket a munkafolyamatba. Ahelyett, hogy az üzenetküldő alkalmazás és a feladatkezelő között ugrálnának, a csapatok beszélgethetnek, tervezhetnek és intézkedhetnek anélkül, hogy lapot kellene váltaniuk.

Beállíthat csapat- vagy témaközpontú csatornákat, gyors közvetlen üzeneteket küldhet, és azonnal feladatot hozhat létre, ha valamit nyomon kell követni. Van egy „Bejegyzések” funkció is a strukturáltabb frissítésekhez (például bejelentésekhez vagy összefoglalókhoz) és intelligens címkézéshez, hogy semmi ne kerülje el a csapata figyelmét.

A ClickUp Chat kiemelkedő tulajdonsága, hogy milyen jól kapcsolódik a platform többi részéhez: – A szálak közvetlenül szinkronizálhatók a feladatokkal a kontextus érdekében – Az üzeneteket megjelölheti nyomon követés céljából (így a teendők nem vesznek el) – A ClickUp AI összefoglalhatja a csevegéseket, és a beszélgetéseket feladatokká vagy következő lépésekké alakíthatja

A hibrid vagy távoli csapatok számára, amelyeknek egyetlen megbízható forrásra van szükségük a beszélgetésekhez és a projekt előrehaladásához, a ClickUp Chat okos választás – különösen, ha már használja a ClickUp-ot a munkamenedzsmenthez.

ClickUp Docs valós idejű együttműködés

A ClickUp Docs valós idejű együttműködési környezetet biztosít dokumentumok létrehozásához, megosztásához és szerkesztéséhez. Hozzon létre wikiket, tudásbázisokat és projektdokumentumokat fejlett formázási lehetőségekkel, például beágyazott könyvjelzőkkel és táblázatokkal.

A ClickUp dokumentumai nem elszigeteltek – közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz, így a legfontosabb részletek mindig a csapat rendelkezésére állnak. A Docs Hub segítségével azonnal megjelölheti csapattársait, kereshet, rendezhet és szűrhet rekordokat, így minden rendezett és hozzáférhető marad.

Gyors formázásra van szüksége? Adjon hozzá könyvjelzőket, táblázatokat vagy formázott szöveget. Gyorsabb eredményre vágyik? Használja a ClickUp AI-t az azonnali összefoglaláshoz vagy átíráshoz.

Nincs többé elszigetelt dokumentumok – minden ott található, ahol a munkát végzi.

A ClickUp Whiteboards segítségével azonnal vizualizálhatja ötleteit és feladatokká alakíthatja őket

A ClickUp Whiteboards virtuális felületet hoz létre brainstorminghoz és vizuális kommunikációhoz. A valós idejű együttműködés lehetővé teszi a csapatok számára, hogy ötleteket vázoljanak fel, folyamatábrákat készítsenek és vizualizálják a munkafolyamatokat.

A ClickUp Whiteboards integrálva van a feladatokkal és dokumentumokkal, így az ötleteket a vászonról közvetlenül megvalósítható tevékenységekké alakíthatja. Ez a zökkenőmentes kapcsolat az inspiráció és a végrehajtás között biztosítja, hogy a kezdeményezések a terv szerint haladjanak.

Ismerje meg a ClickUp Whiteboards használatát:

Rögzítsen és osszon meg gyors képernyővideókat a ClickUp Clips segítségével

A ClickUp Clips segítségével a felhasználók könnyedén készíthetnek és oszthatnak meg képernyőfelvételeket. Ez rendkívül hasznos részletes magyarázatok, visszajelzések és folyamatok rögzítése esetén. A ClickUp Clips integrálható feladatokkal, dokumentumokkal és csevegésekkel is.

A legjobb rész? A ClickUp Clips automatikusan címkézhető, leírható és összefoglalható AI segítségével, így könnyebben kereshető és hozzáférhető. Biztosítják, hogy a vizuális információk ott legyenek elérhetők, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.

És ha mégis szükség van egy megbeszélésre?

…Ismerje meg a ClickUp AI Notetaker alkalmazást.

Ez az AI-alapú asszisztens csatlakozik a Zoom, Google Meet vagy Teams hívásaihoz, automatikusan rögzíti a munkamenetet, és teljes átiratot, összefoglalót és teendőket szállít – közvetlenül a ClickUp Doc-ba. Minden kapcsolódik a munkafolyamatához, így semmi sem vész el a megbeszélés utáni káoszban.

A ClickUp Tasks segítségével szervezze, rangsorolja és kövesse nyomon minden feladatot

A ClickUp alapvetően a feladatkezelés terén tűnik ki a ClickUp Tasks segítségével, amely testreszabható feladatokat kínál, amelyek könnyen hozzáigazíthatók bármilyen munkafolyamathoz. Feladatokat rendelhet hozzá, prioritásokat határozhat meg, határidőket állíthat be és ellenőrizheti az előrehaladást különböző nézetekben, beleértve a Listát, a Táblát és a Naptárat.

A szervezettség és a hatékonyság javítása érdekében a platform több mint 35 ClickApp alkalmazást kínál, köztük automatizálási funkciókat, Sprint pontokat és egyéni mezőket.

Íme egy rövid összefoglaló arról, hogyan állítsa be első feladatát a ClickUp-on:

Használja a ClickUp Brain alkalmazást e-mail válaszok generálásához

A ClickUp Brain egy beépített mesterséges intelligencia asszisztens, amely feladatok, dokumentumok, beszélgetések és projektterületek között működik, hogy csapata hatékonyabban és intelligensabban működhessen. Azonnal képes tartalmakat generálni, beleértve a találkozók jegyzetét, a feladatok leírását és a projekt összefoglalót, így időt takaríthat meg az ismétlődő írási feladatokkal.

Összefoglalja a hosszú kommentárszálakat, emelje ki a teendőket, vagy válaszoljon a kérdésekre a munkaterületen már meglévő dokumentáció és feladatok alapján.

🎁 Bónusz: A ClickUp Brain segítségével strukturált belső kommunikációs ellenőrző listákat is készíthet. Íme egy példa: A ClickUp Brain által készített belső kommunikációs ellenőrzési ellenőrzőlista példa

A munkavállalók elkötelezettségének javítása és a munkahelyi kommunikáció strukturáltabbá és skálázhatóbbá tétele érdekében a ClickUp olyan kommunikációs terv sablonokat kínál, amelyek kiküszöbölik a találgatásokat. Az olyan sablonok, mint a ClickUp belső kommunikációs sablon és a ClickUp kommunikációs terv sablon, segítenek a gyors indulásban és a koncentráció fenntartásában.

A ClickUp legjobb funkciói

Dolgozzon együtt valós időben, hogy megbeszélje a frissítéseket, kérdéseket tegyen fel és gyors döntéseket hozzon.

Hozzon létre és osszon meg szerkeszthető ClickUp Docs dokumentumokat az egész csapattal.

Szervezze meg munkáját teljesen testreszabható feladatok, ütemtervek és nézetek segítségével.

Írjon gyorsabban és okosabban az AI-alapú segítségével a ClickUp Brain segítségével.

A feladatok kiosztása és nyomon követése közvetlenül a ClickUp Chat szálakból

A ClickUp korlátai

A széles körű funkciók elsajátítása időbe telhet, de a rugalmasság és az irányítás révén gyorsan megtérül.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

A ClickUp alkalmazást használjuk a közösségi és digitális média tartalomkészítési folyamatunk kezelésére és nyomon követésére. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy lássuk az egyes tartalmak állapotát (folyamatban, szerkesztésre szorul, ütemezett stb.), valamint azt, hogy ki a vezető tervező. Emellett megszünteti az oda-vissza e-mailes kommunikációt, mivel az egyes feladatok megjegyzés rovatában meg lehet vitatni és kiosztani a feladatokat/következő lépéseket (ezzel kielégítve a tartalomkészítési ciklus nyomon követésének és nyomon követésének igényét).

A ClickUp alkalmazást használjuk a közösségi és digitális média tartalomkészítési folyamatunk kezelésére és nyomon követésére. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy lássuk az egyes tartalmak állapotát (folyamatban, szerkesztésre szorul, ütemezett stb.), valamint azt, hogy ki a vezető tervező. Emellett megszünteti az oda-vissza e-mailes kommunikációt, mivel az egyes feladatok megjegyzés rovatában meg lehet vitatni és kiosztani a feladatokat/következő lépéseket (ezzel kielégítve a tartalomkészítési ciklus nyomon követésének és nyomon követésének igényét).

2. Slack (a legjobb valós idejű üzenetküldéshez és csapatbeszélgetésekhez)

a Slack segítségével

A Slack egy népszerű csapatkommunikációs alkalmazás, amely a beszélgetéseket, eszközöket és fájlokat egyetlen helyen egyesíti. Felhasználóbarát felülete segít a csapatoknak csatornákat létrehozni konkrét projektekhez vagy témákhoz, elősegítve a strukturált és átlátható interakciókat.

A Slack azonban több, mint egy aszinkron kommunikációs eszköz: támogatja a digitális kommunikációs csatornákat is, mint például a hanghívások, a videokonferenciák és a fájlmegosztás. Ráadásul több mint 2500 alkalmazással kapcsolódik össze, egyszerűsítve a munkafolyamatokat és csökkentve az eszközök közötti váltás szükségességét.

A Slack legjobb funkciói

Szervezze meg a beszélgetéseket dedikált csatornákkal a projektek, osztályok vagy vállalati hírek számára.

Integrálja az alkalmazásokat, például a Google Drive-ot, a Trellót és a Dropboxot.

Javítsa a kommunikációt hang- és videohívásokkal

Automatizálja a feladatokat a Workflow Builder segítségével, hogy egyedi munkafolyamatokat hozzon létre.

A Slack korlátai

A magas aktivitási szint gyakori értesítéseket okozhat, amelyek zavaróak lehetnek.

A prémium csomagok nagyobb csapatok számára drágák lehetnek.

Slack árak

Ingyenes

Pro: 8,75 USD/hó felhasználónként

Business+: 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 34 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

Íme, mit mondott a Slackről egy Capterra felhasználó :

A Slack munkaterület segítségével egyszerűen szervezheti a csapatbeszélgetéseket konkrét projektek és témák köré. A Slack segítségével egyszerűen létrehozhat csoportos csevegéseket, ahol a csapatok cseveghetnek és megbeszélhetnek konkrét témákat és projekteket. A Slack kiváló keresési funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a csapatbeszélgetések, csatornák és fájlok egyszerű szűrését és megkeresését. Könnyen integrálható számos harmadik féltől származó alkalmazással. A Slack hihetetlenül intuitív és felhasználóbarát felülettel rendelkezik.

A Slack munkaterület segítségével egyszerűen szervezheti a csapatbeszélgetéseket konkrét projektek és témák köré. A Slack segítségével egyszerűen létrehozhat csoportos csevegéseket, ahol a csapatok cseveghetnek és megbeszélhetnek konkrét témákat és projekteket. A Slack kiváló keresési funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a csapatbeszélgetések, csatornák és fájlok egyszerű szűrését és megkeresését. Könnyen integrálható számos harmadik féltől származó alkalmazással. A Slack hihetetlenül intuitív és felhasználóbarát felülettel rendelkezik.

3. Microsoft Teams (a legjobb videokonferenciákhoz és a Microsoft 365 integrációhoz)

a Microsoft segítségével

A Microsoft Teams egy videokonferencia-szoftver, amely egyetlen munkaterületen egyesíti a csevegést, a videotalálkozókat és a fájltárolást. Célja az aszinkron munkavégzés javítása. A szálakba rendezett beszélgetések, az OneDrive-on keresztül integrált fájlmegosztás és a részlegek vagy projektek számára dedikált csatornák létrehozásának lehetősége révén a Teams elengedhetetlen eszközzé vált azoknak a vállalkozásoknak, amelyek célja a szilók csökkentése és az elkötelezettség javítása.

A rendszer elősegíti a koordinált beszélgetéseket és az erőforrások megosztását. Zökkenőmentesen működik a Microsoft 365 alkalmazásokkal, például a Worddel, az Excel-lel és a PowerPointtal, lehetővé téve a valós idejű együttműködést.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Rendezzen virtuális találkozókat akár 300 résztvevővel

Hozzon létre csapatokat és csatornákat a kommunikáció témák vagy funkciók szerinti szervezéséhez.

Testreszabhatja munkaterületét jegyzetek, weboldalak és harmadik féltől származó alkalmazások hozzáadásával.

Javítsa a belső kommunikációt említésekkel, szálakba rendezett beszélgetésekkel és tevékenységi hírcsatornákkal.

A Microsoft Teams korlátai

Az alkalmazás nagy terhelést jelent a rendszer erőforrásaira.

Bizonyos funkciók és integrációk fizetős előfizetést igényelnek.

A Microsoft Teams árai

Microsoft Teams Free

Microsoft 365 Personal: 9,99 USD/hó

Microsoft 365 Family: 12,99 USD/hó

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 15 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (9000+ értékelés)

Íme, mit mond egy G2 felhasználó a Microsoft Teamsről:

A Microsoft Teams csoportos csevegés, videohívás és fájlmegosztás funkcióival segíti az embereket abban, hogy távolságból is hatékonyan végezzék munkájukat. Zökkenőmentesen integrálja a különböző Microsoft 365 alkalmazásokat, mint például a OneDrive, az Outlook és a SharePoint. A felhasználók különböző csapatcsatornákat hozhatnak létre a hatékony projektmenedzsment érdekében. Felhasználóbarátabb és könnyebben kezelhető. Hasznos lehet megbeszélések, szemináriumok és egyéb események során.

A Microsoft Teams csoportos csevegés, videohívás és fájlmegosztás funkcióival segíti az embereket abban, hogy távolságból is hatékonyan végezzék munkájukat. Zökkenőmentesen integrálja a különböző Microsoft 365 alkalmazásokat, mint például a OneDrive, az Outlook és a SharePoint. A felhasználók különböző csapatcsatornákat hozhatnak létre a hatékony projektmenedzsment érdekében. Felhasználóbarátabb és könnyebben kezelhető. Hasznos lehet megbeszélések, szemináriumok és egyéb események során.

4. Zoom (a legjobb kiváló minőségű videokonferenciákhoz és webináriumokhoz)

Zoom segítségével

A Zoom egy népszerű vállalati kommunikációs eszköz, amely kiváló minőségű audio- és videofunkcióiról ismert, amelyek virtuális értekezletek és webináriumok lebonyolítását teszik lehetővé. Felhasználóbarát felülettel rendelkezik, és számos funkciót támogat, többek között képernyőmegosztást, kis csoportok számára kialakított szobákat és valós idejű csevegést, így minden méretű vállalkozás számára alkalmas.

A Zoom harmadik féltől származó alkalmazásokkal (például CRM-ekkel és naptárakkal) való integrációja sokoldalúvá teszi az alkalmazást az iparágakban. A CRM-ekkel, naptárakkal és projekteszközökkel való integrációja rugalmas megoldást kínál minden méretű szervezet számára, amely javítani szeretné a digitális kommunikációt.

A Zoom legjobb funkciói

Rendezzen nagy létszámú értekezleteket és webináriumokat, akár 1000 résztvevő támogatásával.

Használjon kis csoportok számára kialakított szobákat a nagyobb értekezleteken belüli kisebb csoportos megbeszélések lebonyolításához.

Üzenetküldés, ütemezés és találkozók tartalmának megosztása egy alkalmazáson belül a Zoom Chat és a Zoom Calendar segítségével, hozzáadva a hívások kontextusát.

Rögzítse az értekezleteket, hogy elkerülje a félreértéseket , vagy azok számára, akik nem tudnak részt venni az élő üléseken.

A Zoom korlátai

Az ingyenes verzióban a találkozók hossza 40 percre korlátozódik.

Ez potenciálisan befolyásolhatja az alacsonyabb kategóriájú eszközök teljesítményét.

Zoom árak

Alapszintű: Ingyenes

Pro: 15,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 21,99 USD/hó felhasználónként

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 56 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 14 000 értékelés)

🔎 Tudta? A félreértések miatt az amerikai vállalatok évente 1,2 billió dollárt veszítenek, ami hangsúlyozza a hatékony kommunikációs eszközök és módszerek fontosságát.

5. Google Workspace (a legjobb felhőalapú termelékenység és dokumentumok közös szerkesztése terén)

a Google segítségével

A Google Workspace (korábban G Suite) a Google által létrehozott, integrált, felhőalapú termelékenységi és együttműködési alkalmazások csomagja. Továbbra is a legnépszerűbb digitális kommunikációs csomag azoknak a csapatoknak, akik valós időben szeretnének együttműködni e-mailek, csevegések, dokumentumok és videohívások segítségével.

A Gmail, a Google Drive, a Google Meet és a Google Chat szoros integrációjának köszönhetően a csapatok megosztott dokumentumokon dolgozhatnak, megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk és megbeszéléseket tarthatnak anélkül, hogy elhagynák az ökoszisztémát. Így a valós idejű együttműködés lehetővé teszi, hogy több felhasználó egyszerre, bárhonnan együttműködjön dokumentumokon és projektekben. Emellett egy megosztott, felhőalapú környezetet is biztosít, ahol a csapatok közösen szerkeszthetik a fájlokat, ütemezhetik a megbeszéléseket és tárolhatják az eszközöket.

A Google Workspace legjobb funkciói

Hozzáférés adminisztrációs vezérlőkhöz és biztonságos felhőalapú tárolási szolgáltatásokhoz

Integrálja több ezer más alkalmazással a Google Workspace Marketplace segítségével.

Kezelje a felhasználói jogosultságokat és a biztonsági beállításokat szervezeti szinten.

Használjon mesterséges intelligenciával támogatott funkciókat, mint például az automatikus e-mail válaszok és az intelligens javaslatok.

A Google Workspace korlátai

Bár egyes alkalmazások rendelkeznek offline móddal, a teljes funkcionalitáshoz internetkapcsolat szükséges.

A csapatok bővülésével a fejlett tárolási és egyéb funkciók miatt ez költségessé válik.

A Google Workspace árai

Business Starter: 8,40 USD/hó felhasználónként

Üzleti alapcsomag: 16,80 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 26,40 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Google Workspace értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 42 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 17 000 értékelés)

6. Chanty (A legjobb egyszerű csapatcsevegéshez beépített feladatkezeléssel)

a Chanty segítségével

A Chanty egy könnyű, mégis hatékony kommunikációs eszköz azoknak a csapatoknak, amelyek egyszerűsíteni szeretnék napi interakcióikat. Az üzenetküldést és a feladatmegoldást ötvöző Chanty segítségével bármely üzenetet végrehajtható feladattá alakíthat, kioszthatja és nyomon követheti az alkalmazáson belül.

Ezenkívül a Chanty Teambook funkciója a feladatokat, csevegéseket és fájlokat egy központi hubba egyesíti, így az információk könnyebben hozzáférhetők. Az intuitív felület és a gyors beállítás miatt ez az egyik legkönnyebben hozzáférhető digitális kommunikációs platform, különösen azok számára, akik az e-mail-alapú munkafolyamatokról a valós idejű beszélgetési eszközökre térnek át.

A Chanty legjobb funkciói

Ösztönözze a csapat kommunikációját nyilvános és privát beszélgetésekkel

Szervezze meg a digitális kommunikációt témák szerinti szálak és mappák segítségével.

Végezzen hang- és videohívásokat képernyőmegosztási funkcióval, hogy összehangolja a csapat tagjainak munkáját és a megbeszélések ritmusát.

Használja a beépített Kanban táblát a csapat feladatait vizuálisan kezelni.

A Chanty korlátai

Korlátozott integrációs lehetőségek a már megalapozottabb platformokhoz képest

Nincs fejlett biztonsági funkciója vállalati szintű telepítésekhez.

Chanty árak

Ingyenes

Üzleti: 4 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Chanty értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (45+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

Íme, mit mondott egy G2 felhasználó a Chanty használatáról:

A Chanty gyors üzenetküldést és stabil audio-/videohívásokat kínál, amelyek jelentősen javították csapatunk kommunikációját. Az ütemezett üzenetek segítenek a különböző időzónákban zajló beszélgetések kezelésében és a csapatok szervezettségének fenntartásában. Az is jó, hogy az alkalmazáson belül található egy Kanban feladatkezelő, amelynek segítségével könnyebben nyomon követhető a munka előrehaladása. Nagyon tetszik, ahogy itt működik a szerepkörök kezelése, mert ez egyszerűvé és biztonságossá teszi a folyamatot.

A Chanty gyors üzenetküldést és stabil audio-/videohívásokat kínál, amelyek jelentősen javították csapatunk kommunikációját. Az ütemezett üzenetek segítenek a különböző időzónákban zajló beszélgetések kezelésében és a csapatok szervezettségének fenntartásában. Az is jó, hogy az alkalmazáson belül található egy Kanban feladatkezelő, amelynek segítségével könnyebben nyomon követhető a munka előrehaladása. Nagyon tetszik, ahogy itt működik a szerepkörök kezelése, mert ez egyszerűvé és biztonságossá teszi a folyamatot.

via Mattermost

A Mattermost egy nyílt forráskódú, saját szerveren futó együttműködési platform, amely biztonságos és rugalmas belső kommunikációs megoldásokat kínál a vállalkozásoknak. A felhőalapú üzenetküldő platformokkal ellentétben a Mattermost helyszíni telepítést kínál, így a vállalatok teljes autonómiával üzemeltethetik belső üzenetküldő rendszerüket.

Ez a platform ideális megoldás olyan iparágak számára, ahol szigorú megfelelési követelmények vannak érvényben, mint például az egészségügy, a pénzügyek és a kormányzati szektor. A platform támogatja a szálakba rendezett beszélgetéseket, a fájlmegosztást és az egyedi integrációkat. Ennek eredményeként tükrözi a modern üzenetküldő alkalmazások funkcionalitását, miközben biztosítja az adatok magánjellegét.

A Mattermost legjobb funkciói

Telepítse helyben vagy magánfelhőben a teljes adatellenőrzés érdekében.

Engedélyezze a titkosított üzenetküldést részletes hozzáférési beállításokkal

Integrálja a Jira, GitHub és Jenkins DevOps eszközökkel.

Fokozza a belső kommunikációt szervezett csatornák és közvetlen üzenetküldés segítségével.

A Mattermost korlátai

Az önálló tárhelyszolgáltatáshoz dedikált infrastruktúra és technikai szakértelem szükséges.

Az ingyenes, saját szerveren futó verzióban korlátozott a felhasználók száma és az üzenetelőzmények száma.

Mattermost árak

Ingyenes

Professzionális: 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalatok: Egyedi árazás

Mattermost értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 330 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

Íme, mit mondott a Mattermost használatáról egy Capterra felhasználó :

A csapaton belüli valós idejű üzenetküldéshez a Mattermostot preferáljuk. A legnagyobb előnye, hogy belső használatra is alkalmas. Biztonságos, az azonnali üzenetküldés terén sikeres, az értesítések időben érkeznek. Néha problémák adódnak a fájlmegosztással.

A csapaton belüli valós idejű üzenetküldéshez a Mattermostot preferáljuk. A legnagyobb előnye, hogy belső használatra is alkalmas. Biztonságos, az azonnali üzenetküldés terén sikeres, az értesítések időben érkeznek. Néha problémák adódnak a fájlmegosztással.

8. Flock (A legjobb gyors üzenetküldéshez és könnyű csapatmunkához)

a Flock segítségével

A Flock egy csapatkommunikációs alkalmazás, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a gyors munkavégzésben és a koncentráció fenntartásában. Tiszta felülete és intuitív stílusa megkönnyíti a használat megkezdését. A beépített videokonferencia, projektmenedzsment és fájlmegosztás funkcióknak köszönhetően a Flock megszünteti a különböző eszközök közötti váltást.

A platform különösen hasznos azoknak a távoli csapatoknak, amelyeknek központi kommunikációra és gyors hozzáférésre van szükségük olyan alapvető funkciókhoz, mint a projektmegbeszélések, a fájlmegosztás és az emlékeztetők. Ráadásul valós idejű riasztásai és gyors üzenetküldése biztosítja, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül, még a forgalmas munkahelyeken sem.

A Flock legjobb funkciói

Integrálja a Flockot a Google Drive-val, a Trellóval és több mint 60 egyéb alkalmazással, hogy minden digitális kommunikációja összehangolt legyen.

Használja a termelékenységet növelő funkciókat, például a szavazásokat és az emlékeztetőket a megbeszélések során.

Hatékonyan kezelje a feladatokat: készítsen teendőlistákat, ossza ki a feladatokat és állítsa be a határidőket.

Tűzze ki a fontos üzeneteket és fájlokat, hogy könnyen megtalálja őket.

A Flock korlátai

A csoportos videohívások 20 résztvevőre korlátozódnak.

Üzenetszálak nélkül nehéz nyomon követni az egyes beszélgetéseket.

Flock árak

Starter: Ingyenes

Pro: 6 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Flock értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 270 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (340+ értékelés)

9. Ryver (A legjobb a csevegés, a feladatok és a munkafolyamat-automatizálás kombinálásához)

a Ryver segítségével

A Ryver egy csapatmunkát támogató platform, amely csoportos üzenetküldést, feladatkezelést és munkafolyamat-automatizálást egyesít egy alkalmazásban. A Ryver funkciói között szerepel a csapatcsevegés, a fájlmegosztás és a hang-/videohívások, és funkciói célja az együttműködés egyszerűsítése és a termelékenység növelése.

A beépített munkafolyamat-automatizálás és a korlátlan csevegési témák támogatása miatt a Ryver gyors tempójú csapatok vagy több projektet kezelő kisvállalkozások számára is alkalmas. Emellett robusztus adminisztrátori vezérlőelemekkel és olyan digitális eszközökkel való integrációval rendelkezik, mint a Dropbox, a Google Drive és a Zapier.

A Ryver legjobb funkciói

Központosítsa a csapat kommunikációját nyílt fórumok és zárt csapatok létrehozásával.

Váltson a csevegés és a kanban-stílusú feladatkövetés között anélkül, hogy elhagyná az alkalmazást.

Rendezze a beszélgetéseket fórumokba, hogy azok hosszú távon is elérhetők legyenek.

Automatizálja a folyamatokat a Zapier és az egyedi munkafolyamatok segítségével.

A Ryver korlátai

A hang- és videohívások csak legfeljebb öt résztvevőt támogatnak.

A Ryver nem kínál ingyenes verziót.

Ryver árak

Ingyenes próba elérhető

Starter: 69 USD/hó

Alapcsomag: 129 USD/hó

Közepes csomag: 4 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Ryver értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)

💡 Profi tipp: A munkahelyi félreértések gyakran lassítják a termelékenységet. Íme öt tipp, hogyan lehet elkerülni a munkahelyi félreértéseket, és így javítani a csapat egyértelműségét: Állítson fel egyértelmű irányelveket és kommunikációs protokollokat, amelyeket mindenki követhet, így biztosítva, hogy az üzenetek a kívánt módon érkezzenek meg 🎯

Koncentráljon, fogalmazza át és tegyen fel pontosító kérdéseket, hogy megértse a szavak mögött rejlő valódi szándékot 👂

Ösztönözze a nyitott kérdések feltevését, és kerülje a feltételezéseket, hogy proaktívan kezelje a kétértelműségeket 🤔

Határozza meg egyértelműen a célokat és a felelősségi köröket, és illessze üzenetét a megfelelő platformhoz 💬

Központosítsa a beszélgetéseket, ossza meg a dokumentumokat és kövesse nyomon az előrehaladást, hogy megszüntesse az információs szigeteket 💻

10. Jira (a legjobb az agilis projektmenedzsmenthez és a problémák nyomon követéséhez)

az Atlassian segítségével

Bár a Jira elsősorban szoftvercsapatok projekt- és problémakezelő eszközeként ismert, kommunikációs képességeit sem szabad figyelmen kívül hagyni. A megjegyzések, @említések és olyan csevegőeszközökkel való integrációk révén, mint a Slack vagy a Microsoft Teams, a Jira központi csomóponttá válik a hibajavítások, új funkciók és sprinttervezés körüli együttműködéshez.

Az Atlassian által fejlesztett eszköz fejlett jelentéskészítési, automatizálási szabályok és egyedi munkafolyamatok segítségével a csapatok a prioritásokra összpontosíthatnak anélkül, hogy elveszítenék a láthatóságot. Ezenkívül a Jira ökoszisztémája tartalmazza a dokumentációhoz szükséges Confluence-t is, amely egy újabb réteget ad a csapat átlátható kommunikációjához, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

A Jira legjobb funkciói

Tervezze és kövesse nyomon hatékonyan a projekteket a testreszabható Scrum és Kanban táblák segítségével.

Testreszabhatja a műszerfalakat és a munkafolyamatokat, hogy azok illeszkedjenek csapata folyamataihoz.

Használja a fejlett jelentéskészítési és elemzési funkciókat, hogy betekintést nyerjen a csapat teljesítményébe és a lehetséges szűk keresztmetszetekbe.

Integrálja a verziókezelő és CI/CD eszközöket a zökkenőmentes DevOps érdekében.

A Jira korlátai

A Jira funkciói és testreszabási lehetőségei új felhasználók számára ijesztőek lehetnek.

Lehet, hogy csak az agilis vagy scrum módszertant követő csapatok számára a legalkalmasabb.

Jira árak

Ingyenes

Alapcsomag: Legfeljebb 8,60 USD/hó felhasználónként

Prémium: Akár 17 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 15 000 értékelés)

Íme, mit mondott a Capterra felhasználója a Jira használatáról:

A Jira intuitív felülettel rendelkezik, így minden szintű felhasználó számára könnyen kezelhető. Nagyon egyszerű feladatok kiosztása, ütemtervek készítése és nyomon követése. A Kanban tábla funkció segít a feladatok vizualizálásában. Lehetővé teszi a csapatok közötti együttműködést, így hatékonyabbá teszi a projektekben való munkát. Többféle kapcsolódási lehetőséget kínál harmadik féltől származó alkalmazásokkal.

A Jira intuitív felülettel rendelkezik, így minden szintű felhasználó számára könnyen kezelhető. Nagyon egyszerű feladatok kiosztása, ütemtervek készítése és nyomon követése. A Kanban tábla funkció segít a feladatok vizualizálásában. Lehetővé teszi a csapatok közötti együttműködést, így hatékonyabbá teszi a projektekben való munkát. Többféle kapcsolódási lehetőséget kínál harmadik féltől származó alkalmazásokkal.

11. Dropbox (a legjobb a fájlok biztonságos tárolásához és egyszerű megosztásához)

a Dropboxon keresztül

A Dropbox egy egyszerű felhőalapú tárolási szolgáltatásból egy olyan együttműködési munkaterületté fejlődött, ahol a csapatok fájlokat oszthatnak meg, megjegyzéseket fűzhetnek és verziókat kezelhetnek. Felhasználóbarát felülettel rendelkezik, és számos harmadik féltől származó programmal összekapcsolható, míg a Paper eszköz valós idejű dokumentumszerkesztési és kommunikációs lehetőségeket kínál.

Hozzon létre megosztott mappákat a folyamatban lévő projektekhez, korlátozza a hozzáférést szerepkörök szerint, és könnyedén szinkronizálja a nagy méretű médiafájlokat. A Slack és a Zoomhoz hasonló digitális kommunikációs alkalmazások integrálásával összekapcsolhatja a beszélgetéseket a tartalommal.

A Dropbox legjobb funkciói

Hozzáférjen a fájlokhoz bárhonnan az eszközök közötti automatikus szinkronizálásnak köszönhetően.

Ossza meg fájljait megosztási linkek létrehozásával vagy együttműködők meghívásával.

Helyezze vissza a fájlok korábbi verzióit és állítsa vissza a törölt elemeket egy meghatározott időszakon belül.

Közvetlenül kommentálja a megosztott fájlokat, hogy a beszélgetések kontextusban maradjanak.

A Dropbox korlátai

Korlátozott üzenetküldési lehetőségeket kínál a fájlokkal kapcsolatos megbeszéléseken kívül.

A fejlett együttműködési eszközök főként a Dropbox Paperben találhatók, amelynek bevezetése azonban akadályokba ütközik.

Dropbox árak

Plusz: 11,99 USD/hó

Alapvető szolgáltatások: 19,99 USD/hó

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 30 USD/hó felhasználónként

Dropbox értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 28 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 21 000 értékelés)

Íme, mit mondott egy G2 felhasználó a Dropbox használatáról:

Könnyedén megoszthatja a fájlokat, amelyeken dolgozik, és hozzáférhet a legfrissebb változtatásokhoz, például a tervezési tervrajzokhoz. Ezáltal munkánk hatékonyabbá és szervezettebbé válik, mivel nem kell túl sok fájllal bajlódnunk, és nem kell azon töprengeni, hogy melyik a legfrissebb. A tervezési könyvek megosztása mindenhonnan könnyen elérhető, ami nagyon sokat segít.

Könnyedén megoszthatja a fájlokat, amelyeken dolgozik, és hozzáférhet a legfrissebb változtatásokhoz, például a tervezési tervrajzokhoz. Ezáltal munkánk produktívabbá és szervezettebbé válik, mivel nem kell túl sok fájlt kezelnünk, amelyek között nehéz lenne megtalálni a legfrissebbet. A tervezési könyvek megosztása mindenhonnan könnyen elérhető, ami nagyon sokat segít.

12. Microsoft Office 365 (A legjobb vállalati termelékenységhez Office alkalmazásokkal)

a Microsoft segítségével

A Microsoft 365 egy teljesen integrált csomagot kínál, amely magában foglalja az e-maileket (Outlook), a dokumentumszerkesztést (Word, Excel, PowerPoint), az üzenetküldést (Teams) és az ütemezést (Outlook Naptár). A Microsoft ökoszisztémába már beágyazott vállalkozások számára ez egy ideális, mindent magában foglaló platform a külső ügyfelekkel való kommunikációhoz és a belső csapatok közötti kommunikációhoz.

A Teams lehetővé teszi a videokonferenciákat, a szálakba rendezett csevegést, a fájlok közös szerkesztését, sőt, harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integrációt is. A SharePoint és a OneDrive segítségével a Microsoft 365 megkönnyíti a biztonságos együttműködést a részlegek és időzónák között.

A Microsoft Office 365 legjobb funkciói

Könnyen hozzáférhet az alkalmazásokhoz, beleértve a Word, Excel, PowerPoint és Outlook programokat.

Valós időben együttműködhet kollégáival a felhőalapú eszközök segítségével.

Tárolja és ossza meg fájljait biztonságosan a felhasználónként 1 TB-os OneDrive felhőalapú tárhellyel.

Ossza meg fájljait biztonságosan a OneDrive segítségével, és állítson be részletes jogosultságokat.

A Microsoft Office 365 korlátai

Rövid távú előnyök

Az optimális funkcionalitás és együttműködés stabil internetkapcsolatot igényel.

A Microsoft Office 365 árai

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD/hó felhasználónként

Microsoft Office 365 értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 13 000 értékelés)

🧠 Érdekes tény: Az e-mail a legnépszerűbb kommunikációs eszköz a munkahelyen, az alkalmazottak 52,2%-a legalább hetente egyszer használja.

13. SharePoint (a legjobb dokumentumkezeléshez és intranetes portálokhoz)

a Microsoft segítségével

A SharePoint a Microsoft együttműködési platformja, amely segít a szervezeteknek a belső tartalmak kezelésében, intranetek építésében és a tudás megosztásában. Leginkább azoknak a csapatoknak ajánlott, amelyeknek strukturált hozzáférésre van szükségük a dokumentumokhoz, bejelentésekhez és belső kommunikációhoz egy központi helyen.

A SharePoint hatékony testreszabási lehetőségeivel és a Microsoft 365-tel való szoros integrációjával segít a nagy szervezeteknek abban, hogy mindenki összhangban dolgozzon. Ráadásul a beépített jogosultságkezelés biztosítja, hogy a fontos információk csak az arra jogosult felhasználók számára legyenek elérhetők.

A SharePoint legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi intranetes oldalakat dinamikus tartalommal és munkafolyamatokkal.

Testreszabhatja a csapat webhelyeit, hogy azok tükrözzék az adott projekt igényeit vagy a szervezet arculatát.

Szerepkörökön alapuló jogosultságokkal szabályozza a bizalmas információkhoz való hozzáférést.

Használja a fejlett keresési funkciókat a dokumentumok, személyek és információk gyors megtalálásához.

A SharePoint korlátai

A SharePoint konfigurálása a szervezet speciális követelményeinek megfelelően bonyolult feladat.

Az egyéni fájlfeltöltések mérete legfeljebb 15 GB lehet.

SharePoint árak

SharePoint (1. csomag): 5 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft 365 Copilot: 30 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

SharePoint értékelések és vélemények

G2: 4/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 5000 értékelés)

➡️ További információ: Hogyan javítható a hibrid munkahelyi kommunikáció?

Asana (A legjobb strukturált projektmenedzsmenthez és feladatkiosztáshoz)

Airtable (A legjobb rugalmas adatbázis-kezeléshez és közös táblázatokhoz)

Discord (a legjobb közösségépítéshez és informális csapatkommunikációhoz)

Találja meg a tökéletes digitális munkahelyi kommunikációs eszközt a ClickUp segítségével

Csapatának mérete, munkastílusa és együttműködési igényei határozzák meg az ideális digitális munkahelyi kommunikációs megoldást. Az olyan platformok, mint a Slack és a Microsoft Teams, kiválóan teljesítenek a valós idejű üzenetküldés és a találkozók szervezése terén, míg a Zoom és a Google Workspace megbízható virtuális találkozókat és dokumentumok közös szerkesztését teszik lehetővé.

Ha azonban olyan all-in-one platformot keres, amely az üzenetküldésen túl chat, dokumentumok, táblák, feladatkezelés és akár AI-alapú segítségnyújtás funkciókat is kínál, akkor a ClickUp-ot nehéz überelni. Kommunikációs és projektkezelő eszközei lehetővé teszik a csapatok számára, hogy egy helyen maradjanak összehangoltak, produktívak és koncentráltak.

Regisztráljon még ma ingyenesen, és alakítsa a szétszórt beszélgetéseket és munkafolyamatokat egységes, együttműködésen alapuló élménnyé.