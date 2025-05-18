Ingyenes termék katalógus sablonok egyszerű testreszabáshoz

Igen, remek termékei vannak. De olyan katalógust készíteni, amely igazán méltó hozzájuk? Az már egészen más történet. A képtípusok kezelése, a tervezési kérdések és a last minute árváltozások órákat vehetnek igénybe egyszerű feladatok elvégzésével.

Ha valaha is megnyitott egy üres dokumentumot, és azt gondolta: „Hol is kezdjem?”, akkor tudja, miről van szó. Ez a nehézség teljesen érthető. Ilyenkor jöhetnek jól az ingyenes termék katalógus sablonok. Ezekkel a katalógus sablonokkal képeket, leírásokat és árakkal kapcsolatos információkat is hozzáadhat. Nincs többé nulláról indulás vagy grafikai tervezés tanulása a hétvégén. Gyorsak, rugalmasak és úgy lettek kialakítva, hogy a legjobb fényben mutassák be kínálatát – bármilyen eszközön.

Találjunk Önnek egy olyan sablont, amelyik működik.

Mik azok a termékkatalógus-sablonok?

A termék katalógus sablonok előre megtervezett elrendezések strukturált katalógusokhoz, amelyek termékeket, árakkal kapcsolatos információkat, leírásokat és képeket jelenítnek meg. Fontos részét képezik termékstratégiájának, mivel kész formátumot biztosítanak, amelyet könnyen testreszabhat márkájához és kínálatához.

A termék katalógus sablonok segítenek a vállalkozásoknak abban, hogy termékeiket vagy szolgáltatásaikat professzionális módon mutassák be a potenciális vásárlóknak. Ahelyett, hogy a nulláról kezdenék a tervezést, a felhasználók csak beillesztik a tartalmat, majd exportálják a végleges katalógust.

Ezek a sablonok a legtöbb esetben helyőrzőket tartalmaznak a termékcímek, részletek, képek, logók és vállalati információk számára. A legtöbbjük kompatibilis olyan népszerű eszközökkel is, mint a PowerPoint, az InDesign, a Canva és a PDF-szerkesztők. Használhatja őket nyomtatott és digitális megosztásra egyaránt.

📮 ClickUp Insight: Felmérésünkből kiderült, hogy a tudásmunkások átlagosan napi 6 kapcsolatot tartanak fenn a munkahelyükön. Ez valószínűleg többszöri e-mailek, csevegések és projektmenedzsment eszközök közötti üzenetváltást jelent. Mi lenne, ha mindezeket a beszélgetéseket egy helyen tudná összefogni? A ClickUp segítségével ez lehetséges! Ez egy olyan alkalmazás, amely a munkához szükséges összes funkciót egy helyen egyesíti: projekteket, tudást és csevegést – mindezt AI-támogatással, amely segít Önnek és csapatának gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

Mi teszi jóvá egy termék katalógus sablont?

Legyen szó tervezési elrendezésről vagy adatkezelési struktúráról, egy jó sablon egyszerűsíti a munkáját:

Szerkeszthető tartalmi blokkok: Válasszon olyan sablont, amely lehetővé teszi a termékadatok, leírások és árak frissítését anélkül, hogy elölről kellene kezdenie.

Rugalmas elrendezés: egy jó sablon lehetővé teszi a szakaszok vagy kategóriák átrendezését az Ön kínálata alapján.

Keresősáv: Válasszon olyan sablont, amelyben másodpercek alatt megtalálhat mindent – feladatokat, dokumentumokat, üzeneteket vagy fájlokat – egyetlen intelligens, egységes keresősávból.

Márka testreszabás: Lehetővé teszi logója, betűtípusai és színsémája hozzáadását, hogy azok illeszkedjenek vállalkozása arculatához.

Nagy felbontású képhelyek: Válasszon olyan sablont, amelybe gyorsan betöltődő, éles képeket illeszthet be bármilyen eszközön.

Több formátum támogatása: Győződjön meg arról, hogy a sablont PowerPoint, Canva, InDesign vagy nyomtatható PDF formátumban is használhatja.

Borító és tartalomjegyzék: A termék katalógus sablonnak tartalmaznia kell opcionális szakaszokat, hogy a katalógus rendezett és könnyen áttekinthető legyen.

Termékkatalógus-tervezési sablonok

Senki sem akar órákat tölteni a margók babrálásával vagy a képek átméretezésével. Ezért állítottuk össze ezeket az ingyenes katalógussablonokat. Plug-and-play jellegűek, és úgy lettek kialakítva, hogy egyszerűsítsék a prezentációt és felgyorsítsák a bevezetést. Nem kell feláldoznia a minőséget vagy a dizájnt.

1. ClickUp digitális termékellenőrző lista sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze és kezelje digitális termékbevezetéseit a ClickUp digitális termékellenőrző sablon segítségével.

Ha katalógusa digitális termékeket, például alkalmazásokat, eszközöket vagy szolgáltatásokat tartalmaz, használja a ClickUp digitális termékek ellenőrzőlistájának sablonját. Ez segít nyomon követni minden elemet, az ötlettől a megvalósításig. Ahelyett, hogy táblázatok, feladatlapok és Slack-szálak között ugrálna, ez a sablon központosítja a projektet.

A sablon tökéletes azoknak a csapatoknak, amelyek sok munkafolyamatot kell összehangolniuk. Valós idejű frissítéseket és részletes feladatkövetést kínál. Nem csak termékeket sorol fel, hanem mindent kezel, ami mögöttük áll.

Íme, miért fogja imádni

Készítsen ellenőrzőlistákat a termékfejlesztési folyamat minden szakaszához!

Adjon hozzá egyéni mezőket a műszaki adatok, az ütemtervek és a jóváhagyási szakaszok számára.

Feladatok kiosztása és a haladás automatikus frissítése

Együttműködés fejlesztőkkel, marketingesekkel és tervezőkkel egy megosztott dokumentumban

🔑 Ideális: olyan csapatok számára, amelyek SaaS eszközöket, digitális letölthető termékeket vagy előfizetéses termékeket értékesítenek, amelyek folyamatos frissítést és zökkenőmentes együttműködést igényelnek.

✨ Bónusz tipp: A termékfejlesztési ellenőrzőlista nem csupán egy teendőlista, hanem a termék bevezetésének biztonsági hálója. Használja fel a hiányosságok felismerésére, az átdolgozások csökkentésére és a többfunkciós csapatok összehangolásának biztosítására.

2. ClickUp termékárak sablon

Ingyenes sablon letöltése Állítson be okosabb árszinteket a ClickUp termékárazási sablon segítségével.

A termékek árazása nem matematikai feladat, hanem stratégia. A ClickUp termékárazási sablon olyan vállalkozások számára készült, amelyeknek árazási stratégiákat kell kezelniük és a termékek költségeit időben nyomon kell követniük. Úgy működik, mint egy árazási irányító központ, segítve a vállalkozásokat a költségek lebontásában, a haszonkulcsok kiszámításában és a versenytársak elemzésében.

Ez a sablon lehetővé teszi az ármodellek folyamatos nyomon követését és fejlesztését a piaci visszajelzések és teljesítmény alapján.

Íme, miért fogja imádni

Adja meg a legfontosabb adatokat, mint például az SKU, az egységár és az egy tételre eső költség a Custom Fields (Egyéni mezők) segítségével.

Elemezze a termékcsaládokat kategória és márka szerint előre elkészített nézetekkel.

Dolgozzon együtt a csapatokkal az árazási stratégiák tesztelésén és kiigazításán.

Állítson be feladatokat, célokat és ismétlődő frissítéseket az árak folyamatos finomításához.

🔑 Ideális: értékesítési csapatok, termékmenedzserek és vállalkozás tulajdonosok számára, akik új SKU-kat vezetnek be vagy több termékcsalád árazási stratégiáját optimalizálják.

3. ClickUp készletkezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Tartsa szemmel a készleteket a ClickUp készletkezelési sablon segítségével.

A készletek kezelése anélkül, hogy nyomon követné a készletszinteket, az újrarendeléseket vagy az elavult termékeket, kaotikus lehet. A ClickUp készletkezelési sablonja olyan vállalkozások számára készült, amelyek több terméket és ellátási láncot kezelnek.

Ez több, mint egy egyszerű lista – egy teljes leltárrendszer, amely segít a vállalkozásoknak a készletek kezelésében anélkül, hogy rendetlen táblázatokra kellene támaszkodniuk. Rendezheti az SKU-kat, nyomon követheti a készletváltozásokat valós időben, automatizálhatja az újrarendelési figyelmeztetéseket, és egy pillanat alatt megtekintheti a termékek értékét.

Íme, miért fogja imádni

Kövesse nyomon a készletállományt egyedi címkékkel, például „Készleten” vagy „Készleten nincs”.

Használja az előre elkészített nézeteket, mint például a Táblázat, Idővonal és Megrendelésfrissítések a jobb áttekinthetőség érdekében.

Automatizálja a készletriasztásokat és az újrarendeléseket a készletküszöbértékek alapján.

Központosítsa a termékadatokat, beleértve az árakat, képeket és beszállítói információkat.

🔑 Ideális: Kiskereskedők, nagykereskedők és üzemeltetési vezetők számára, akiknek strukturált, skálázható rendszerre van szükségük a készletek kezeléséhez, anélkül, hogy rendetlen táblázatokra kellene támaszkodniuk.

➡️ További információ: Hogyan hozzunk létre készletkezelő rendszert?

4. ClickUp megrendelési és készlet sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje a megrendeléseket és a készleteket profi módon a ClickUp megrendelési és készlet sablonjával.

A ClickUp megrendelési és készlet sablon egy kétfunkciós megoldás. Segít a vállalkozásoknak a beszállítók, a készletek és a költségvetések kezelésében.

Ez a sablon egyetlen munkaterületet kínál a megrendelések és a készletek nyomon követéséhez. Minden rendezett: állapotok, beszállítói frissítések, termékek elérhetősége és költségnyomon követés.

Az automatizálás és a valós idejű termékkezelés zökkenőmentesebbé és hatékonyabbá teszi beszerzési folyamatait.

Íme, miért fogja imádni

Hozzon létre feladatokat minden megrendeléshez, és kezelje azokat 14 részletes státusz segítségével.

Kövesse nyomon a készleteket, az újrarendelési pontokat és a szállítás előrehaladását egyetlen irányítópultról.

Rendeljen felelősségeket és határidőket a csapat tagjainak minden megrendeléshez.

Használja a beépített automatizálási funkciókat emlékeztető és állapotfrissítések küldésére.

🔑 Ideális: kisvállalkozások tulajdonosai, beszerzési vezetők és operációs csapatok számára, akiknek egyetlen eszközre van szükségük a készletlisták és a beszerzési munkafolyamatok kezeléséhez, kevesebb manuális munkával.

Profi tipp: Felejtse el az üres oldalt, és hagyja, hogy a ClickUp Brain végezze el a nehéz munkát. Csak mondja meg, milyen katalógusra vagy munkafolyamatra van szüksége – legyen az termékek, árak vagy készletek –, és a rendszer másodpercek alatt elkészíti a használatra kész sablont. Mintha egy intelligens asszisztens lenne, aki az Ön munkamódszere alapján készíti el a sablont.

5. ClickUp termékrendelési űrlap sablon

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse a vásárlási folyamatot a ClickUp termékrendelési űrlap sablonjával.

A kézi rendeléskövetés során könnyen előfordulhatnak hibák, és sok idő is elvész. A ClickUp termékrendelési sablonja egyszerűsített módszert kínál a termékrendelések kezelésére a beérkezéstől a kiszállításig.

A sablon a gyorsaság, a pontosság és a láthatóság érdekében lett kialakítva. Lehetővé teszi az ügyféladatok, a megrendelések részletei és a szállítási állapotok egyetlen felületen történő központosítását. Ezenkívül a sablon több egyedi nézettel is rendelkezik, így semmi sem maradhat ki.

Íme, miért fogja imádni

Hozzon létre egyedi űrlapokat, hogy valós időben rögzíthesse a vásárlói információkat és a megrendelések részleteit.

Kövesse nyomon a megrendeléseket minden szakaszban olyan állapotokkal, mint Új, Csomagolás, Teljesítve és Kiszállítva.

Hozzáférjen az összes megrendeléshez és ügyféladathoz strukturált nézeteken keresztül, például a Megrendelés állapota vagy a Problémák nyomon követése menüpontokon keresztül.

Használja a mezőket a teljes ár, a terméktípus, az elérhetőségek és a szállítási információk megadásához.

🔑 Ideális: Kis kiskereskedők, DTC márkák vagy szolgáltató cégek számára, akiknek megbízható rendszerre van szükségük a beérkező megrendelések kaotikus helyzetek nélküli kezeléséhez.

6. ClickUp szoftver-összehasonlító sablon

Ingyenes sablon letöltése Hasonlítsa össze az eszközöket egymás mellett a ClickUp szoftver-összehasonlító sablon segítségével.

A szoftverplatformok közötti választáskor nincs szüksége mások véleményére – adatokat kell összehasonlítania. A ClickUp szoftver-összehasonlító sablon egyértelmű módszert kínál az eszközök összehasonlítására. Foglalkozik a funkciókkal, a költségekkel, a használhatósággal és még sok mással.

A beépített árképzési és termékmegjelenítési nézetek segítségével kiküszöböli a találgatásokat, és helyette egyértelmű, nyomon követhető kritériumokat biztosít, amelyekkel az egész csapata egyetért.

Íme, miért fogja imádni

Hozzon létre feladatokat az egyes szoftveropciókhoz, és rendezze őket elérhetőség vagy felhasználási eset szerint.

Használja az egyéni mezőket az eszközök értékeléséhez az árak, a támogatás, a felhasználói felület és a legfontosabb funkciók tekintetében.

Vizualizálja az összehasonlításokat táblázatok, képek és árak segítségével.

Kövesse nyomon a döntéshozatal folyamatát olyan állapotokkal, mint „Elérhető”, „Új” és „Nem elérhető”.

🔑 Ideális: IT-csapatok, startup-alapítók és termékmenedzserek számára, akik több érdekelt fél bevonásával hoznak döntéseket SaaS-eszközökről vagy belső rendszerekről.

7. ClickUp ajánlatkérő űrlap sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp árajánlat-sablon segítségével gyorsabban küldhet professzionális árajánlatokat.

Egy hibás árajánlat az üzlet elvesztését jelentheti. A ClickUp árajánlat-sablonja pontosan ezt hivatott megakadályozni. Segít összegyűjteni a projekt követelményeit, kiszámítani az árakat és egyértelmű árajánlatokat küldeni.

Az egyéni mezők segítségével nyomon követheti a szolgáltatás részleteit, az óradíjakat, a határidőket és egyebeket. Ez a sablon segít rendszerezni az értékesítési folyamatot, és biztosítja, hogy az ajánlatok minden csapatnál egységesek legyenek.

Íme, miért fogja imádni

Készítsen árajánlatkéréseket a munka terjedelmére, az árakra és a szállítási határidőkre vonatkozó szakaszokkal.

Kövesse nyomon az egyes ajánlatok állapotát a „Felülvizsgálat alatt” és az „Ajánlat elküldve” állapotok között az állapotcímkék segítségével.

Rendeljen hozzá ajánlatjóváhagyásokat és feladatokat a megfelelő csapat tagokhoz.

Használja az e-mail integrációkat az árajánlatok és a nyomon követések közvetlen elküldéséhez.

🔑 Ideális: Freelancerek, ügynökségek és B2B értékesítési csapatok számára, akiknek gyors, megbízható módszerre van szükségük az ajánlatok elkészítéséhez és a potenciális ügyfelek megszerzéséhez anélkül, hogy különböző eszközök között kellene váltogatniuk.

8. ClickUp lista sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp List Template rugalmas felépítésének köszönhetően gyorsan elindulhat.

A ClickUp lista sablon egy egyszerű, de hatékony eszköz feladatok, munkafolyamatok, termékadatok vagy akár gyors projektvázlatok szervezéséhez. Ez a sablon ideális, ha olyan funkcionális struktúrára van szüksége, amely nem bonyolítja túl a dolgokat.

A sablon kezdőbarát megjelenést és opcionális testreszabási lehetőségeket kínál, így igényeinek növekedésével is tiszta és skálázható marad. Tekintse úgy, mint egy üres, de intelligens kiindulási pontot.

Íme, miért fogja imádni

Használja az előre elkészített nézeteket a táblázat, lista és feladat műszerfalak közötti váltáshoz.

Szervezze meg munkafolyamatát testreszabható állapotokkal, mint például „Teendő”, „Folyamatban” és „Befejezve”.

Címkékkel, határidőkkel és prioritásokkal rendelje hozzá a feladatokat és kövesse nyomon a frissítéseket.

Építsen rugalmas alapokra, és szükség szerint bővítse automatizálással!

🔑 Ideális: Csapatok vagy egyéni felhasználók számára, akik plug-and-play listát szeretnének használni a termékkatalógusoktól a belső munkafolyamatokig minden zökkenőmentes kezeléséhez.

💡 Profi tipp: Ne csak elindítsa és reménykedjen – kövesse nyomon a fontos adatokat. Helyezze katalógusadatait egy termék KPI és mutatók műszerfalába, hogy valós időben mérhesse a termék teljesítményét, a vásárlói érdeklődést és az értékesítési mintákat.

9. ClickUp ruházati tervezés menedzsment sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje divatprojekteit a vázlattól a piacra dobásig a ClickUp ruházati tervező sablon segítségével.

A ruházati cikkek tervezése nem csak a kreativitásról szól, hanem a határidőkről, a beszerzésről, a költségvetésről és a gyártásról is. A ClickUp ruházati cikkek tervezésének menedzsment sablonja mindezt kézben tartja.

Ez a használatra kész mappa segít rendezni divatprojektjeit. Az első tervezési vázlattól a végső termékbemutatóig mindent lefed. Könnyedén nyomon követheti az előrehaladást, kezelheti a készleteket és együttműködhet másokkal. A többféle nézet és állapot segít elkerülni a szétszórt eszközök okozta káoszt.

Íme, miért fogja imádni

Tervezze meg munkafolyamatát egyedi állapotokkal, mint például Koncepció, Beszerzés és Gyártás.

Kiosztja a költségvetést, kategorizálja a tervezési típusokat, és kövesse nyomon az előrehaladást az egyéni mezők segítségével.

Váltson az Idővonal, Lista, Tábla és Ütemezés nézetek között a határidők és a mérföldkövek kezeléséhez.

Dolgozzon együtt a csapatokkal, kövesse nyomon a változásokat, és tartsa egyszerűvé a kommunikációt.

🔑 Ideális: Divattervezők, gyártásvezetők vagy kreatív csapatok számára, akik szezonális kollekciókat vagy terméktervezési folyamatokat irányítanak.

🔍 Tudta? A termékbemutató videók 64%-ban befolyásolják a vásárlók döntését. Rövid videók hozzáadása a katalógusához vagy azok linkelése növelheti a vásárlók bizalmát.

10. Freepik Gradient termék katalógus sablon

via Freepik

Ez a Freepik által készített Gradient Product Catalog Template (Gradiens termék katalógus sablon) a vizuális áttekinthetőség érdekében készült. Tökéletes azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek elegáns és minimalista szerkezetre van szükségük, hogy több termékkategóriát is bemutathassanak anélkül, hogy az zavaros lenne.

A tervezés gradiens háttérrel, éles képhelyőrzőkkel és egyszerű betűtípusokkal rendelkezik. Modern és sokoldalú, bármely iparághoz vagy márkához illeszkedik.

Íme, miért fogja imádni

Helyezzen be nagy felbontású képeket a professzionális megjelenés érdekében.

Testreszabhatja a szöveget, a dizájnt és a színeket szerkeszthető AI és EPS fájlokkal.

Könnyedén adjon hozzá árakat, leírásokat és termékadatokat kódolás nélkül.

Exportálja PDF- vagy képformátumban nyomtatáshoz és digitális használatra egyaránt.

🔑 Ideális: kisvállalkozások, nagykereskedők vagy tervezők számára, akik vizuálisan vonzó, könnyű termék katalógust szeretnének, gyors testreszabási lehetőségekkel.

11. Freepik vállalati profil brosúra sablon

via Freepik

Ha nem csak termékeket árul, hanem szolgáltatásokat, értékeket vagy vállalati identitást is, akkor nézze meg a Freepik vállalati profilfüzet-sablonját. Ez segít abban, hogy mindent elmondjon anélkül, hogy túlterhelné az olvasót.

A széles, panorámás kialakítás ideális a hatásos vizuális elemekkel történő történetmeséléshez. A strukturált szakaszok bemutatják kínálatát, üzleti eredményeit és csapata szakértelmét.

Íme, miért fogja imádni

Testreszabhatja a szövegblokkokat a küldetés, a szolgáltatások, az ajánlások és az elérhetőségek tekintetében.

Mutassa be kiváló minőségű képeket, ikonokat vagy termékfotókat üzenetei mellett!

A szerkeszthető EPS, JPG és SVG fájlok segítségével módosíthatja az elrendezést, a színeket és a márkajelzést.

Készítsen többoldalas vállalati profilt online megosztáshoz vagy nyomtatáshoz.

🔑 Ideális: Ügynökségek, B2B vállalatok vagy szolgáltató cégek számára, amelyeknek potenciális ügyfeleik vagy befektetőik számára kifinomult, strukturált formátumban kell bemutatniuk magukat.

✨ Bónusz tipp: Takarítson meg órákat és kerülje el az írói blokkot. Használjon termékleírás-generátort, hogy azonnal létrehozzon egyértelmű, vonzó, a közönségéhez szabott szöveget, amely már az induláskor SEO-kompatibilis.

12. Freepik Gradient Technology termék katalógus

via Freepik

A Gradient Technology termék katalógus sablon modern technológiai, elektronikai vagy digitális kiegészítőkkel foglalkozó vállalkozások számára készült.

A dizájn merész színátmeneteket ötvöz minimalista termékrészekkel. Ezáltal tökéletesen alkalmas kütyük, hardverek vagy szoftverek elegáns, letisztult bemutatására. A szerkeszthető fájltípusok és a fotókész struktúrák révén katalógusa kifinomult, kiskereskedelmi megjelenést kap.

Íme, miért fogja imádni

Jól elhelyezett képmezők és termékleírások segítségével mutassa be technológiai termékeit.

Testreszabhatja az árakra vonatkozó információkat, a funkciókat és a kategóriákat réteges AI- és EPS-fájlok segítségével.

A szerkeszthető betűtípusok és a színátmenetes háttér segítségével könnyedén összehangolhatja a márka színeit és tipográfiáját.

Készítsen vizuálisan vonzó katalógust mind a webes, mind a nyomtatott változat számára, minimális tervezési erőfeszítéssel.

🔑 Ideális: E-kereskedelmi eladók, fogyasztói elektronikai márkák vagy B2B technológiai cégek számára, akik elegáns, azonnal használható termék katalógus sablont keresnek.

🔍 Tudta? A vásárlók 87%-a szerint a termékleírás a legfontosabb tényező az online vásárlás során. Ha termék katalógusa nem tartalmaz egyértelmű részleteket vagy képeket, akkor elveszíti a vásárlók bizalmát és a konverziókat.

13. Canva szépségápolási termékek brosúra sablonja

via Canva

A Canva szépségápolási termékekhez készült brosúra sablonja kifejezetten azoknak a kozmetikai és wellness vállalkozásoknak készült, amelyek elegáns promóciós formátumra vágynak, anélkül, hogy a tervezéssel kellene bajlódniuk. Ez a katalógussablon a letisztult tipográfiát és a bőséges képtérrel egyensúlyozza ki, hogy a kiváló minőségű termékeket bemutathassa.

A sablonban helyet kapott a leírás, az előnyök, az összetevők és az árak. Ezért kiválóan alkalmas bolti használatra vagy digitális bemutató csomagként.

Íme, miért fogja imádni

Képeket, termékfotókat és márkaelemeket is könnyedén hozzáadhat drag-and-drop funkcióval.

Testreszabhatja a dizájnt, a színeket és a betűtípusokat, például a Glacial Indifference és a Montserrat betűtípusokat.

Nyomtassa A4-es fekvő formátumban, vagy azonnal ossza meg online!

Tartsa meg professzionális megjelenését anélkül, hogy tervezőt kellene alkalmaznia.

🔑 Ideális: Szépségipari vállalkozók, bőrápolási termékcsaládok, fürdők vagy e-kereskedelmi márkák számára, akik olyan termék katalógus sablont keresnek, amely egyszerre prémium és megközelíthető.

14. Canva Ivory minimalista ékszertermék-brosúra

via Canva

A Canva Ivory Minimalist Jewelry Product Brochure (Elefántcsont minimalista ékszertermék-brosúra) eleganciára lett tervezve. Puha, semleges tónusokkal és kifinomult tipográfiával ez a brosúra teret ad a high-end ékszereknek, hogy zavartalanul ragyogjanak.

Ez az elrendezés tökéletes a kollekciók, az árak és az anyagok kiemeléséhez. Elegáns marad és fokozza a luxus érzetét. Képzelje el, hogy a lookbook és a katalógus találkozik – könnyen testreszabható, nehéz figyelmen kívül hagyni.

Íme, miért fogja imádni

Adja hozzá a termékneveket, rövid leírásokat, árakat és ápolási utasításokat.

Tegye hozzá ékszerképeit, stílusosan vagy fehér háttérrel.

Testreszabhatja a betűtípusokat, például a Noto Serif Display és a Public Sans betűtípusokat, hogy azok illeszkedjenek márkájához.

Nyomtassa ki vagy ossza meg online, éles A4-es fekvő formátumban.

🔑 Ideális: Butik ékszer márkák, egyedi gyártók vagy high-end kiskereskedelmi üzletek számára, akik időtálló, vizuálisan vonzó dizájnnal szeretnék bemutatni kollekciójukat.

15. Canva Brown Minimalist Italy Tour háromszögű brosúra

via Canva

Bár utazási prospektusként készült, ez a barna minimalista háromszögletű sablon könnyen átalakítható életmód- vagy kézműves termékek bemutatására.

Meleg, szerkesztői stílusú formátumot hoz létre, földes színekkel, időtálló betűtípusokkal, mint a Times New Roman Condensed és a Poppins, valamint rengeteg hellyel a fotók és leírások számára. Ez ideális olyan kollekciók katalógusba rendezéséhez, amelyek egy történetet mesélnek el, mint például a kézműves termékek vagy az élményalapú ajánlatok.

Íme, miért fogja imádni

Adjon hozzá nagy méretű termékfotókat, rövid leírásokat és árinformációkat.

Ossza fel katalógusát kategóriákra a háromszoros formátum segítségével.

Személyre szabhatja a betűtípusokat, az elrendezést és a színpalettát az évszakokhoz vagy a márka esztétikájához igazodva.

Exportáljon nyomtatásra kész brosúrákat, vagy ossza meg digitális formában.

🔑 Ideális: hagyományos stílusú termékekkel foglalkozó vállalkozások, tapasztalatokon alapuló márkák vagy olyan alkotók számára, akik minimalista elrendezést keresnek, hogy termékeiket narratív bájjal mutathassák be.

16. Canva zöld, organikus, egészséges étrend menü háromszoros brosúra

via Canva

A zöld, organikus, egészséges étrend menü háromszoros brosúra tiszta vizuális elrendezéssel rendelkezik. Eredetileg vendéglátás céljára tervezték, de strukturált elrendezése ideális természetes termékeket, környezetbarát árukat vagy egészségközpontú szolgáltatásokat kínáló vállalkozások számára.

A földszínekből álló színpaletta, modern betűtípusokkal, mint a DM Sans és a Bricolage Grotesque párosítva, barátságos, mégis professzionális hangulatot kölcsönöz termék katalógusának.

Íme, miért fogja imádni

Az összetevőket, a táplálkozási információkat vagy a termékleírásokat könnyen olvasható szakaszokban jelenítheti meg.

Adja hozzá termékeinek, szolgáltatásainak vagy csomagolásainak képeit a kijelölt helyekre.

Emelje ki az árakat, a csomagokat vagy a csomagszinteket előre megtervezett információs blokkokkal.

Exportálja digitális használatra vagy nyomtassa ki a Canva környezetbarát opcióival.

🔑 Ideális: Ökológiai termékeket értékesítők, wellness-edzők, növényi alapú élelmiszer-márkák vagy öko-kiskereskedők számára, akik olyan katalógussablont keresnek, amely mind a kialakításában, mind a formátumában tükrözi értékeiket.

💫 Barátságos tipp: A termék katalógus növekedésével egyre nehezebbé válik az információk konzisztenciájának biztosítása a különböző platformokon. A megbízható termékadat-kezelő szoftver központosítja a termékadatokat – leírásokat, specifikációkat és árakat –, így a katalógus mindenhol pontos marad, és nincs szükség másolás-beillesztéses káoszra.

17. Canva Black Orange Bold Gym and Fitness háromszoros brosúra

via Canva

A Black Orange Bold Gym and Fitness Trifold Brochure nem csak edzőtermek számára készült. Kontrasztos színei, éles tipográfiája és dinamikus elrendezése miatt kiválóan alkalmas minden olyan termék katalógushoz, amelynek erőteljes, energikus és modern hatást kell keltenie.

A merész szakaszok és a képek, leírások és árak számára biztosított helyek révén ez a sablon tökéletes választás az akcióorientált márkák vagy a teljesítményalapú ajánlatok számára.

Íme, miért fogja imádni

Emelje ki az újdonságokat, a bestsellereket vagy a limitált kiadású termékeket vastag betűkkel szedett termékhelyeken.

Adjon hozzá képeket, jellemzőket és árakkal kapcsolatos információkat tiszta, erre a célra kialakított szakaszokban.

Használja a Canva Sans és a Public Sans betűtípusokat az olvashatóság fenntartása érdekében az összes formátumban.

Exportálja és nyomtassa ki A4-es háromszoros elrendezésben, vagy ossza meg digitálisan egyetlen linkkel.

🔑 Ideális: fitnesz márkák, felszerelésgyártók, kiegészítőket gyártó cégek, vagy akár olyan technológiai márkák számára, amelyek hatékony, erőteljes és modern termék katalógus sablont keresnek.

🌟 Érdekesség: A Nikon valódi vásárlói fotókat és idézeteket használ. A csupán kiemelt felvételek helyett termékeiket használat közben mutatják be, olyan ajánlólevél-szerű katalógusoldalakon, amelyek egyben társadalmi bizonyítékként is szolgálnak.

18. Visme divatkatalógus-sablon

via Visme

A Visme divatkatalógus-sablonja egy teljes funkcionalitású elrendezés, amely tökéletesen alkalmas ruházati kollekciók bemutatására, legyen szó szezonális bevezetésről vagy ügyfelek számára készített portfólióról.

Tiszta szerkezete és rugalmas tervezési elemei – mint például a modern betűtípusok, vizuális elemek és interaktív opciók – többé teszik, mint egy statikus brosúrát. Kattintható lookbookká alakíthatja, vagy teljes termékélményként beágyazhatja webhelyére.

Íme, miért fogja imádni

Sorolja fel a termékstílusokat, anyagokat és értékes információkat egyértelmű vizuális hierarchiával.

Helyezze be képeit, és testreszabhatja a színeket, betűtípusokat és elrendezési blokkokat, hogy azok illeszkedjenek márkájához.

Adjon hozzá animációkat, linkeket és médiát, hogy interaktív katalógust vagy letölthető PDF-fájlt hozzon létre.

Használja a beépített widgeteket vagy diagramokat a termékek lebontásának vagy a szezonális trendek kiemeléséhez.

🔑 Ideális: Divatmárkák, butikok vagy ruházati cikkeket forgalmazók számára, akik stílusos, interaktív termék katalógus sablont szeretnének, anélkül, hogy a nulláról kellene kezdeniük.

Készítsen stresszmentesen eladható katalógust a ClickUp segítségével

A termék katalógus elkészítése nem feltétlenül jelenti azt, hogy teljes munkaidős állásnak kell lennie. Egy jó termék katalógus sablon előnyt jelent. Használhatja divat-, technológiai, wellness termékekhez vagy digitális szolgáltatásokhoz.

A drag-and-drop tervezéstől a készletalapú elrendezésig, ezek a sablonok lehetővé teszik, hogy gyorsan hozzáadja saját képeit, adatait és árait anélkül, hogy a minőség romlana.

Tehát, akár új termékcsaládot indít, akár frissíti márkája megjelenését, hagyja ki a formázással járó fejfájást, és kezdjen valami olyannal, ami működik.

Több kell, mint egy katalógus? Próbálja ki a ClickUp alkalmazást. Ez a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás segít a szervezésben, a megrendelések nyomon követésében, a készletek kezelésében és a csapatával való együttműködésben.

👉 Regisztráljon a ClickUp-ra, fedezze fel a termék sablonokat, és már az első naptól kezdve hatékonyabban dolgozzon.