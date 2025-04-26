A teljesítménymenedzsmenthez legalkalmasabb 10 Peoplebox AI alternatíva

A Peoplebox AI népszerű választás a HR-csapatok és vezetők körében, akik egyszerűsíteni szeretnék a célkövetést és az alkalmazottak teljesítménymenedzsmentjét.

De ha ezt olvassa, akkor valószínűleg valami mást keres – egy olyan eszközt, amelyet csapata az első naptól kezdve könnyen használhat, amely zökkenőmentesen integrálható a meglévő HR-szoftverébe, vagy amely lehetővé teszi az OKR-ek és a teljesítményértékelési folyamatok testreszabását.

A megfelelő teljesítménymenedzsment platform kiválasztása közvetlenül befolyásolja a csapat elkötelezettségét és termelékenységét.

Ezért állítottuk össze a 10 legjobb Peoplebox AI alternatívát, hogy segítsünk Önnek egyértelmű célok kitűzésében, a teljesítmény egyszerű nyomon követésében és a csapat termelékenységének növelésében.

Vessünk egy pillantást rájuk, és találjuk meg a csapatának leginkább megfelelőt!

Mi az a Peoplebox AI?

A Peoplebox AI egy teljesítménymenedzsment szoftverplatform, amelynek célja, hogy egyszerűsítse a csapatok céljainak kitűzését, nyomon követését és elérését. Az OKR-ek (Objectives and Key Results) alapján lett kialakítva, így a HR-vezetők és menedzserek könnyebben láthatják, hogy csapataik valós időben hogyan haladnak.

A Peoplebox AI kiemelkedő jellemzői:

Automatizált bejelentkezések, amelyek folyamatos visszajelzéseket és frissítéseket gyűjtenek manuális nyomon követés nélkül.

Célkitűző műszerfalak, amelyek megmutatják, hogy az egyes csapattagok céljai hogyan kapcsolódnak a vállalat általános prioritásaihoz.

Integráció olyan eszközökkel, mint a Slack, a Microsoft Teams, a Jira és a Google Workspace, hogy a vezetők és az alkalmazottak közvetlenül a napi munkamenetükből követhessék nyomon az előrehaladást.

AI-képességek a teljesítményadatokban és a célok elérésében felmerülő potenciális problémák vagy kockázatok proaktív azonosításához, hogy a vezetők korán intézkedhessenek és a célokat a terv szerint tudják megvalósítani.

A Peoplebox AI korlátai

Bár a Peoplebox AI erős teljesítménymenedzsment funkciókat kínál, néhány korlátozással jár, többek között a korlátozott testreszabhatósággal.

Összetett célbeállítás: A numerikus vagy egymásba ágyazott célok beállítása zavaros lehet, mivel a felhasználók gyakran nem tudják, hogyan határozzák meg a célokat vagy a mérési módszereket.

Nehéz célszerkesztés: A kulcsfontosságú eredmények és al-kulcsfontosságú eredmények szerkesztése nem intuitív.

Elavult felhasználói felület: A felület lassúnak és zsúfoltnak tűnik, több „Cél létrehozása” gombbal és a különböző szakaszok között nem egyértelmű navigációs útvonalakkal.

A munkafolyamat hiányosságai az értékelésekben: A platform nem nyújt útmutatást a vezetőknek az egyéni megbeszélések és tehetségértékelések során végzendő feladatok sorrendjéről, ami megnehezíti a teendők fontossági sorrendjének megállapítását.

Korlátozott integrációk: Integrációk külső eszközökkel, például a Slackkel és a Microsoft Teams-szel, elérhetők, de nem mindig működnek konzisztensen, ezért néha manuális nyomon követést igényelnek.

Alapvető jelentéskészítés és automatizálás: A jelentéskészítési lehetőségek merevek, korlátozott lehetőségekkel rendelkeznek a mezők testreszabására, az adatgyűjtés automatizálására vagy a részletes betekintés generálására.

Nincs mobilalkalmazás: A felhasználók nem tudnak bejelentkezni vagy frissíteni az előrehaladást mobil eszközről, ami korlátozza a távmunka vagy a gyors frissítések rugalmasságát.

Túl sok értesítés: Az értesítési rendszer nem testreszabható, ami ismételt riasztásokat és felesleges zavaró tényezőket okoz.

Ha ezek a kihívások ismerősek Önnek, a jó hír az, hogy más platformok jobban megfelelhetnek az Ön igényeinek. Vessünk egy gyors pillantást a Peoplebox AI legjobb alternatíváira.

A PeopleBox AI alternatívái egy pillanat alatt

A legjobb PeopleBox AI alternatíva

1. ClickUp (a legjobb az all-in-one célkövetéshez és csapatmunkához)

A ClickUp egy olyan, munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, amely segít a csapatoknak a feladatok kezelésében, a célok nyomon követésében és az együttműködés javításában egy helyen. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy mérhető célokat tűzzenek ki, valós időben kövessék nyomon az előrehaladást, és automatikusan frissítsék a célokat a feladatok elvégzése alapján.

A ClickUp Goals segítségével a csapatok a vállalati célokat kisebb célokra bontják, azokat az egyes személyeknek hozzárendelik, és figyelemmel kísérik az alkalmazottak teljesítményét a határidőkhöz képest. A felhasználók automatizálhatják a célok létrehozását a ClickUp Brain segítségével, egy AI asszisztenssel, amely a munkaterületen belüli meglévő feladatok és tevékenységek alapján generál OKR-eket.

Használja a ClickUp Brain-t, a ClickUp AI-asszisztensét az OKR-ek megírásához és a teljesítmény nyomon követéséhez.

A ClickUp integrálható a népszerű HR-eszközökkel, és sablonokat kínál a teljesítménymenedzsment folyamatának egyszerűsítéséhez. Különösen az OKR-sablonok segítenek a csapatoknak a céljaik egyszerű strukturálásában és összehangolásában. Ha inspirációt keres a saját céljainak felállításához, ezek az OKR-példák világos kiindulási pontot nyújthatnak.

Például a ClickUp OKR-sablon segítségével strukturált és egyszerű módon állíthat be és követhet nyomon OKR-ket. Használhatja arra, hogy strukturált megközelítést alakítson ki az OKR-k beállításához és nyomon követéséhez a csapatok között, így mindenki összhangban marad a vállalati célokkal.

Ingyenes sablon letöltése Figyelje a teljesítményt és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp OKR-sablon segítségével.

A HR-csapatok egyszerűsíthetik az alkalmazottak értékelését olyan, azonnal használható sablonokkal, amelyek egy helyen rögzítik a visszajelzéseket, értékeléseket és fejlesztési terveket, mint például a ClickUp teljesítményértékelési sablonja.

Ingyenes sablon letöltése Értékeljen, dokumentáljon és tervezzen útközben a ClickUp teljesítményértékelési sablonjával.

A ClickUp Dashboards segítségével egyedi irányítópultokat hozhat létre, amelyekkel valós időben láthatja a teljesítménymutatókat, a csapat munkaterhelését és az OKR-haladást. Ezek a jelentések segítenek a HR-csapatoknak a visszajelzési ciklusok figyelemmel kísérésében, a teljesítés felülvizsgálatában és a célok összehangolásában, anélkül, hogy lapot vagy eszközt kellene váltaniuk.

A ClickUp legjobb funkciói

Célok: Határozzon meg mérhető célokat, bontsa azokat részcélokra, rendeljen hozzájuk felelősöket, és automatikusan kövesse nyomon az előrehaladást a feladatok teljesítése alapján.

ClickUp Brain: Az AI segítségével automatikusan generálhat OKR-eket a munkaterületen végzett tevékenységekből, ezzel segítve a csapatokat időmegtakarításban és a célkitűzések következetességének fenntartásában.

Integrációk: Csatlakoztassa a ClickUp-ot olyan eszközökhöz, mint a Slack, a Microsoft Teams és a Google Workspace, hogy platformok közötti váltás nélkül frissíthesse a feladatokat és a célokat.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók a funkciók nagy száma miatt túlterhelőnek találják a platformot.

Azok az új felhasználók, akik nem ismerik a testreszabható munkafolyamatokat, meredek tanulási görbével szembesülhetnek.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a G2-es értékelő örült annak, hogy a ClickUp valóban mindenre kiterjedő munkaalkalmazás:

Imádom, hogy a ClickUp több termelékenységi eszközt egyesít egy helyen – feladatkezelés, dokumentumok, táblák, jelentések –, így egyszerűen mindent rendszerezni lehet.

Imádom, hogy a ClickUp több termelékenységi eszközt egyesít egy helyen – feladatkezelés, dokumentumok, táblák, jelentések –, így egyszerűen mindent rendszerezni lehet.

💡Profi tipp: Ha közelebbről szeretné megvizsgálni az alkalmazottak termelékenységét és munkafolyamatait, tekintse meg az alkalmazottak figyelemmel kísérésére szolgáló szoftverek útmutatóját.

2. Lattice (A legjobb több visszajelzési forrás teljesítménymenedzsmentbe történő integrálásához)

via Lattice

A Lattice egy embermenedzsment platform, amely segít a szervezeteknek a teljesítményértékelések, célok, visszajelzések és munkavállalói elkötelezettség kezelésében egy helyen. A menedzserek és HR-csapatok számára eszközöket biztosít az egyéni célok és a vállalati prioritások összehangolásához, strukturált értékelési ciklusok lebonyolításához, valamint a munkavállalók növekedésének támogatásához személyre szabott fejlesztési tervekkel.

A HR-csapatok kutatásokon alapuló felmérések segítségével visszajelzéseket gyűjthetnek és mérhetik az elkötelezettséget, majd valós idejű személyzeti elemzések segítségével a megszerzett ismereteket cselekvéssé alakíthatják. A Lattice rugalmas munkafolyamatokat kínál, amelyek különböző csapatstruktúrákhoz és folyamatokhoz igazíthatók.

A Lattice legjobb funkciói

Teljesítményértékelések: Önértékelés, munkatársak és vezetők visszajelzései testreszabható értékelési ciklusokban.

Célok és OKR-ek: A célok egyértelmű nyomon követése és összehangolása a csapatok és a szervezet egészében.

Elkötelezettségi felmérések: Kutatásokon alapuló sablonok az elkötelezettség mérésére és javítására

Növekedési tervek: Az egyéni karrier célokhoz igazított, strukturált fejlesztési tervek

People analytics: Valós idejű betekintés a jobb döntéshozatal érdekében

A Lattice korlátai

A beállítás és a testreszabás időigényes lehet, különösen komplex munkafolyamatok esetén.

A modulok közötti navigáció első használatkor kevésbé intuitívnak tűnhet.

Lattice árak

Teljesítménymenedzsment (beleértve az értékeléseket, az egyéni megbeszéléseket, a célokat és az OKR-eket): 11 USD/felhasználó/hónap

Alapvető HRIS (munkatársi nyilvántartások, új munkatársak beillesztése, munkafolyamatok): 10 USD/felhasználó/hónap Kiegészítők:

Elkötelezettség: +4 USD/hely/hónap

Bérszámfejtés: +6 USD/hely/hónap

Időkövetés: +2 USD/hely/hónap

Lattice értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (200+ értékelés)

Mit mondanak a Lattice-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a Lattice-ről egy G2-es értékelő:

A Lattice forradalmasította a teljesítménymenedzsment, a karrierfejlesztés és a folyamatos visszajelzés megközelítését.

A Lattice forradalmasította a teljesítménymenedzsment, a karrierfejlesztés és a folyamatos visszajelzés megközelítését.

3. Leapsome (A legjobb fejlesztésközpontú teljesítménymenedzsmenthez)

via Leapsome

A Leapsome egy all-in-one emberierőforrás-platform, amely összeköti a teljesítménymenedzsmentet, az alkalmazottak elkötelezettségét és a tanulást. Úgy tervezték, hogy strukturált visszajelzések, egyértelmű célkövetés és személyre szabott fejlesztési tervek segítségével segítse a csapatok növekedését.

A Leapsome lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy teljesítményértékeléseket végezzenek, automatizálják a visszajelzési ciklusokat, OKR-eket állítsanak be és kövessenek nyomon, valamint elkötelezettségi felméréseket indítsanak. A vezetők és a HR-csapatok tanulási útvonalakat is létrehozhatnak, és azokat beépíthetik a növekedési tervekbe, biztosítva ezzel, hogy az alkalmazottak rendelkezzenek a készségek fejlesztéséhez és a célok eléréséhez szükséges eszközökkel.

A Leapsome legjobb funkciói

Teljesítményértékelések: Könnyen beállíthatja az önértékelést, a kollégák értékelését és a vezető értékelését testreszabható sablonokkal. Emellett néhány Könnyen beállíthatja az önértékelést, a kollégák értékelését és a vezető értékelését testreszabható sablonokkal. Emellett néhány teljesítményértékelési tippel is felkészítheti az alkalmazottakat, hogy magabiztosabbnak érezzék magukat.

Célok és OKR-ek: Kövesse nyomon az egyéni, csapat- és vállalati célokat automatikus haladásfrissítésekkel.

Tanulási útvonalak: Hozzon létre strukturált fejlesztési programokat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a teljesítménycélokhoz. Ha személyre szabott fejlődési terveket tervez az alkalmazottak számára, ezek Hozzon létre strukturált fejlesztési programokat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a teljesítménycélokhoz. Ha személyre szabott fejlődési terveket tervez az alkalmazottak számára, ezek a fejlesztési terv sablonok segíthetnek a könnyű kezdésben.

Elkötelezettségi felmérések: Indítson testreszabható felméréseket az elégedettség, a motiváció és az alkalmazottak általános hangulatának mérésére.

Fejlett elemzések és betekintés: Hozzáférés a teljesítményt, az elkötelezettséget és a tanulási adatokat összekapcsoló irányítópultokhoz.

A Leapsome korlátai

Egyes felhasználók a kezdeti beállítás során túl soknak találják a testreszabási lehetőségek számát.

Kisebb késések előfordulhatnak nagy léptékű visszajelzések és felmérési kampányok kezelése során.

Leapsome árak

Egyedi árazás

Leapsome értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Leapsome-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a Leapsome-ról egy G2-es értékelő:

Ez egy barátságos szoftver, könnyen hozzáférhető, a tanulási anyagok jól felszereltek, könnyen letölthetők és jegyzetelhetők.

Ez egy barátságos szoftver, könnyen hozzáférhető, a tanulási anyagok jól felszereltek, könnyen letölthetők és jegyzetelhetők.

4. 15Five (A legjobb folyamatos 1:1 teljesítmény-visszajelzéshez)

A 15Five segít a szervezeteknek erősíteni a munkavállalói elkötelezettséget és a vezetők hatékonyságát azáltal, hogy a folyamatos visszajelzésekre és a fejlődéssel kapcsolatos beszélgetésekre összpontosít. Heti jelentkezéseket, egyéni megbeszélések sablonjait, teljesítményértékeléseket és elkötelezettségi felméréseket kombinál, hogy segítsen a vezetőknek a munkavállalók folyamatos fejlődésének támogatásában.

via 15five

A 15Five segítségével a vezetők nyomon követhetik a célok elérését, valós idejű visszajelzéseket gyűjthetnek, elismerhetik az eredményeket, és szükség esetén coachingot nyújthatnak. A platform egy speciális vezetői képzési programot is kínál Manager Effectiveness néven, amely segít a vezetőknek erősebb csapatokat építeni.

A 15Five 15 legjobb funkciója

Heti jelentkezések: Segítse elő a rendszeres visszajelzéseket és állapotfrissítéseket az alkalmazottak és a vezetők között. Ha ösztönzi az alkalmazottakat, hogy végezzenek Segítse elő a rendszeres visszajelzéseket és állapotfrissítéseket az alkalmazottak és a vezetők között. Ha ösztönzi az alkalmazottakat, hogy végezzenek önértékelő teljesítményértékelést és reflektáljanak az előrehaladásukra minden jelentkezés előtt, az beszélgetések jelentősebbé válhatnak.

Egyéni megbeszélések: Használjon útmutató sablonokat a beszélgetések strukturálásához és a teendők nyomon követéséhez.

Teljesítményértékelések: Végezzen testreszabható értékelési ciklusokat a vezetők, a kollégák és az önértékelések alapján. Ezek Végezzen testreszabható értékelési ciklusokat a vezetők, a kollégák és az önértékelések alapján. Ezek a teljesítményértékelési sablonok segítenek a gyorsabb indulásban és a szervezettség fenntartásában.

Elismerés és visszajelzés: Nyilvánosan ismerje el a csapat eredményeit, és gyűjtsön visszajelzéseket valós időben.

Menedzserhatékonysági képzés: Biztosítson a menedzserek számára eszközöket és coaching programokat a hatékonyabb vezetéshez.

A 15Five korlátai

Több értékelési ciklus beállítása és kezelése időigényes lehet, különösen nagyobb csapatok esetében.

A jelentési funkciók testreszabást igényelhetnek, hogy megfeleljenek a komplex csapatstruktúráknak.

15Five árak

Engage Plan: 4 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik

Perform Plan: 8 USD/felhasználó/hónap áron

Teljes platform: 14 USD/felhasználó/hónap áron

A Focus és a Transform kiegészítők felár ellenében érhetők el.

15Five értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a 15Five-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-értékelő a 15five-ról:

Hajlandóság meghallgatni és olyan megoldást találni, amely működik az alkalmazottaink számára. Az Exec Advisors fantasztikus, és minden pénzt megér!

Hajlandóság meghallgatni és olyan megoldást találni, amely működik az alkalmazottaink számára. Az Exec Advisors fantasztikus, és minden pénzt megér!

5. WorkBoard (A legjobb vállalati szintű OKR-menedzsmenthez)

via WorkBoard

A vállalati csapatok támogatására tervezett WorkBoard segít a szervezeteknek a stratégiai prioritásokhoz igazodni és az OKR-eken keresztül nyomon követni az előrehaladást.

A platform dinamikus OKR-dashboardokat, automatizált heti jelentkezéseket és előrehaladási elemzéseket kínál, hogy biztosítsa a csapatok közötti átláthatóságot. A WorkBoard stratégiai tervezési eszközöket, értekezletkezelési funkciókat és integrációt is tartalmaz olyan platformokkal, mint a Microsoft Teams, a Slack, a Jira, a Salesforce és a Workday.

Beépített coaching és OKR tanúsítási programjaival a WorkBoard mind a stratégia végrehajtását, mind a csapatok felkészítését támogatja, így kiválóan alkalmas a gyorsan változó vállalkozások számára.

A WorkBoard legjobb funkciói

OKR-menedzsment: Hozzon létre és hangoljon össze OKR-eket az egyének, csapatok és részlegek között, amelyek összhangban vannak a vállalat egészére vonatkozó célokkal.

Dinamikus irányítópultok: Az automatikusan frissülő OKR irányítópultok segítségével valós időben láthatja az előrehaladást.

Heti jelentkezések: Automatizálja az állapotfrissítéseket és kövesse nyomon az összehangolást manuális jelentések nélkül. A hatékonyabb célmegbeszélések lebonyolításához tippeket találhat ebben az útmutatóban Automatizálja az állapotfrissítéseket és kövesse nyomon az összehangolást manuális jelentések nélkül. A hatékonyabb célmegbeszélések lebonyolításához tippeket találhat ebben az útmutatóban az OKR-megbeszélésekről

Stratégiai tervezési eszközök: Hatékonyan határozza meg, hangolja össze és hajtsa végre a stratégiai prioritásokat.

Integrációk: Csatlakozzon a Microsoft Teams, Slack, Salesforce, Jira és Workday alkalmazásokhoz a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.

A WorkBoard korlátai

A platform az OKR-eket először alkalmazó szervezetek számára a kezdeti beállítás során bonyolultnak tűnhet.

A nézetek és jelentések testreszabásához további konfigurációra lehet szükség.

WorkBoard árak

Egyedi árazás

WorkBoard értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a WorkBoardról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott erről a G2-es értékelő:

A WorkBoard felhőalapú platformot biztosít stratégiai végrehajtási programunk kezeléséhez. Ez skálázhatóságot, átláthatóságot biztosít a tényleges folyamatokról, valamint átláthatóságot a haladás nyomon követése tekintetében. Néha a rugalmasság akadályt jelenthet a bevezetés során.

A WorkBoard felhőalapú platformot biztosít stratégiai végrehajtási programunk kezeléséhez. Ez skálázhatóságot, átláthatóságot biztosít a tényleges folyamatokról, valamint átláthatóságot a haladás nyomon követése tekintetében. Néha a rugalmasság akadályt jelenthet a bevezetés során.

6. Betterworks (A legjobb az agilis teljesítménymenedzsmenthez)

via Betterworks

A Betterworks strukturált módszert kínál a szervezeteknek a célok nagy léptékű meghatározásához, nyomon követéséhez és kezeléséhez. Az agilitásra összpontosító platform segít a csapatoknak a folyamatos teljesítményértékelő beszélgetések, a célok meghatározása és a valós idejű visszajelzések révén összehangoltan dolgozni.

A Betterworks lehetővé teszi a vezetőknek, hogy az egyéni célokat összekapcsolják a tágabb üzleti célokkal, vizuális irányítópultokkal kövessék nyomon az előrehaladást, és szükség szerint módosítsák a prioritásokat. Emellett támogatja a teljesítménymenedzsmentet is, bejelentkezési, egyéni megbeszélések és visszajelzési ciklusok eszközökkel.

A Betterworks legjobb funkciói

Célkezelés: Állítson be és kövessen nyomon egyéni, csapat- és vállalati célokat, valós idejű betekintéssel az előrehaladásba.

Beszélgetések, visszajelzések és elismerés (CFR-ek): Segítse elő a folyamatos coachingot és elismerést a csapatok között.

Teljesítményértékelések: Vezessen strukturált értékelési ciklusokat és kalibrációs üléseket az alkalmazottak fejlődésének támogatására. Ha a következő értékelési ciklust tervezi, ezek Vezessen strukturált értékelési ciklusokat és kalibrációs üléseket az alkalmazottak fejlődésének támogatására. Ha a következő értékelési ciklust tervezi, ezek a teljesítményértékelési példák ötleteket adhatnak arra, hogy mit érdemes belevenni.

Integrációk: Csatlakozzon a Microsoft Teams, a Slack, a Workday és a főbb HRIS platformokhoz.

Elemzések és betekintés: Részletes irányítópultok és jelentések segítségével figyelemmel kísérheti a célok elérését és az elkötelezettség szintjét. A teljesítmény hatékonyabb méréséhez itt talál egy útmutatót Részletes irányítópultok és jelentések segítségével figyelemmel kísérheti a célok elérését és az elkötelezettség szintjét. A teljesítmény hatékonyabb méréséhez itt talál egy útmutatót az alkalmazottak teljesítményének mérésehez , amelyet érdemes nyomon követnie.

A Betterworks korlátai

A célkeretrendszer beállítása és testreszabása időbe telhet az első használatkor.

Egyes felhasználók a jelentési lehetőségeket kevésbé rugalmasnak találják más vállalati platformokhoz képest.

Betterworks árak

Egyedi árazás

Betterworks értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (400+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Betterworksről a valós felhasználók?

Íme, mit mondott a Betterworksról egy G2-es értékelő:

Modern, intuitív és nagymértékben testreszabható felhasználói és rendszergazdai élmény.

Modern, intuitív és nagymértékben testreszabható felhasználói és rendszergazdai élmény.

7. PerformYard (A legjobb testreszabott teljesítményértékelési folyamatokhoz)

via PerformYard

A PerformYard rugalmasságot biztosít a szervezeteknek, hogy olyan teljesítménymenedzsment folyamatokat alakítsanak ki, amelyek illeszkednek kultúrájukhoz és struktúrájukhoz. Számos értékelési formátumot, folyamatos visszajelzést és célkövetést támogat egy egyszerűen használható, áramvonalas platformon.

A csapatok éves értékeléseket, projektalapú értékeléseket vagy folyamatos visszajelzési ciklusokat futtathatnak anélkül, hogy merev keretekhez lennének kötve. A PerformYard egyszerűsíti az ütemezést, a nyomon követést és a jelentéstételt is, segítve a HR-csapatokat a teljesítmény-munkafolyamatok kevesebb manuális erőfeszítéssel történő kezelésében.

A PerformYard legjobb funkciói

Rugalmas teljesítményértékelések: A vállalat igényei alapján testreszabhatja az értékelési ciklusokat, formátumokat és ütemterveket.

Folyamatos visszajelzés: Nyújtson valós idejű visszajelzést az egész év során, a formális értékelésektől függetlenül.

Célkezelés: Az egyéni célok meghatározása, nyomon követése és összehangolása a szélesebb üzleti célokkal.

Egyszerűsített munkafolyamatok: automatizálja az ütemezést, az emlékeztetőket és a jóváhagyásokat, hogy időt takarítson meg.

Integrációk: Csatlakozzon olyan alapvető HR-rendszerekhez, mint a BambooHR, az ADP és a Paylocity.

A PerformYard korlátai

A platform rugalmassága miatt több beállítási munkára lehet szükség az egyes folyamatokhoz való illesztéshez.

A jelentések testreszabási lehetőségei korlátozottak néhány vállalati megoldáshoz képest.

PerformYard árak

Teljesítménymenedzsment: 5–10 USD/fő/hó (éves számlázás)

Munkavállalói elkötelezettség kiegészítő: további 1–3 USD/fő/hónap (ha a Teljesítmény csomaggal együtt vásárolja meg)

PerformYard értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (300+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (200+ értékelés)

Mit mondanak a PerformYardról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelő véleménye a eszközről:

Egy nagyszerű platform, amelyben nagy potenciál rejlik. A PerformYard segítségével átállhattunk a rendezetlen, kiszámíthatatlan és hatástalan, évente egyszer végzett munkavállalói értékelésről egy hatékony és eredményes teljesítménymenedzsment folyamatra.

Egy nagyszerű platform, amelyben nagy potenciál rejlik. A PerformYard segítségével átállhattunk a rendezetlen, kiszámíthatatlan és hatástalan, évente egyszer végzett munkavállalói értékelésről egy hatékony és eredményes teljesítménymenedzsment folyamatra.

8. Culture Amp (A legjobb alkalmazotti visszajelzések és vállalati kultúra terén)

via Culture Amp

A munkavállalói élményre való összpontosításáról ismert Culture Amp segít a szervezeteknek visszajelzéseket gyűjteni, az elkötelezettséget mérni és erősebb munkahelyi kultúrát építeni. Egyetlen platformon egyesíti az elkötelezettségi felméréseket, a teljesítményértékeléseket és a fejlesztési eszközöket.

A Culture Amp kutatásokon alapuló felmérési sablonokat kínál, amelyek az elkötelezettséget, a jólétet, a sokszínűséget és a befogadást fedik le. A vezetők strukturált teljesítményértékeléseket végezhetnek, és a visszajelzések alapján fejlesztési terveket készíthetnek. A platform emellett készen használható jelentéseket és referenciaértékeket is kínál, amelyek segítenek a HR-csapatoknak az eredmények megértésében és a teendők fontossági sorrendjének megállapításában.

A Culture Amp legjobb funkciói

Munkavállalói elkötelezettségi felmérések: Indítson el testreszabható, kutatásokon alapuló felméréseket beépített referenciaértékekkel. Gyűjtse össze a munkavállalók visszajelzéseit strukturált módon a Indítson el testreszabható, kutatásokon alapuló felméréseket beépített referenciaértékekkel. Gyűjtse össze a munkavállalók visszajelzéseit strukturált módon a visszajelzési űrlap sablonok

Teljesítményértékelések: Kezelje a fejlesztési és növekedési tervekhez kapcsolódó strukturált értékelési ciklusokat. Fedezze fel ezeket Kezelje a fejlesztési és növekedési tervekhez kapcsolódó strukturált értékelési ciklusokat. Fedezze fel ezeket a 360 fokos értékelési kérdéseket is, hogy átfogóbb, több forrásból származó visszajelzéseket tudjon kialakítani.

Munkavállalói fejlesztés: személyre szabott fejlesztési tervek készítése a visszajelzések alapján

Cselekvésre ösztönző jelentések: Könnyen olvasható irányítópultok és összehasonlító jelentések

Integrációk: Csatlakozzon a Slackhez, a Workdayhez, a BambooHR-hez és más HR-eszközökhöz.

A Culture Amp korlátai

A sablonokon túli felmérések testreszabása további beállítási időt igényelhet.

A nagy szervezetek jelentései korlátozottnak tűnhetnek a speciális elemzési platformokhoz képest.

Culture Amp árak

Egyedi árazás

Culture Amp értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (150+ értékelés)

Mit mondanak a Culture Amp-ről a valós felhasználók?

Olvassa el, mit mondott erről a G2 értékelő:

Imádom a Culture Amp-et! Remek adatok és könnyű használat!

Imádom a Culture Amp-et! Remek adatok és könnyű használat!

9. Bamboo HR (A legjobb HR-menedzsmenthez és munkavállalói nyomon követéshez)

via BambooHR

A BambooHR arra összpontosít, hogy kis- és középvállalkozásoknak segítsen az alkalmazottak adatainak kezelésében, a teljesítmény nyomon követésében és a HR-folyamatok egyszerűsítésében. Egy könnyen használható platformon egyesíti a HR alapvető funkcióit, mint például az alkalmazottak adatainak nyilvántartása, a szabadságok nyomon követése, a teljesítménymenedzsment és a jelentések készítése.

A BambooHR segítségével a HR-csapatok automatizálhatják az új munkavállalók beilleszkedését, strukturált teljesítményértékelések révén gyűjthetik az alkalmazottak visszajelzéseit, és előre elkészített jelentésekkel nyerhetnek betekintést a folyamatokba. A platform intuitív módon lett kialakítva, így nincs szükség bonyolult képzésre vagy beállításra.

A BambooHR legjobb funkciói

Munkavállalói nyilvántartások kezelése: Központosítsa a munkavállalói információkat, dokumentumokat és előzményeket egy helyen.

Teljesítménymenedzsment: Végezzen strukturált értékeléseket és gyűjtsön munkavállalói visszajelzéseket testreszabható sablonok segítségével.

Szabadságok nyomon követése: Kezelje a szabadságigényeket, jóváhagyásokat és egyenlegeket a beépített munkafolyamatokkal.

Beilleszkedés és felvétel: Küldjön ajánlatleveleket, végezze el a beilleszkedési feladatokat, és tárolja a dokumentumokat digitálisan. Határozza meg egyértelműen az új alkalmazottakkal szembeni elvárásokat egy Küldjön ajánlatleveleket, végezze el a beilleszkedési feladatokat, és tárolja a dokumentumokat digitálisan. Határozza meg egyértelműen az új alkalmazottakkal szembeni elvárásokat egy 30-60-90 napos terv elkészítésével.

Jelentések és elemzések: Készítsen jelentéseket a munkaerő-adatokról, a teljesítményről és a fluktuációs trendekről.

Integrációk: Csatlakozzon a bérszámfejtő szoftverhez, juttatási platformokhoz, a Slackhez, a Microsoft Teamshez és más HR-eszközökhöz.

A BambooHR korlátai

A fejlett teljesítménymenedzsment funkciók korlátozottnak tűnhetnek a speciális platformokhoz képest.

Az egyedi jelentéskészítési lehetőségek alapvetőek a komplex igényekkel rendelkező nagyobb szervezetek számára.

BambooHR árak

Egyedi árazás

BambooHR értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2500+ értékelés)

Mit mondanak a Bamboo HR-ről a valódi felhasználók?

Olvassa el ezt a G2-értékelő kommentjét:

Kiváló szoftver az HRMS igényeinek kielégítésére, de nagyon drága.

Kiváló szoftver az HRMS igényeinek kielégítésére, de nagyon drága.

10. Gusto (A legjobb kisvállalkozások HR- és bérszámfejtési feladatokhoz)

via Gusto

A Gusto a bérszámfejtést, a juttatásokat és a HR-menedzsmentet egyetlen platformon egyesíti, megkönnyítve ezzel a kisvállalkozások számára csapataik támogatását. Teljes körű bérszámfejtési, munkavállalói juttatások kezelési, munkaidő-nyilvántartási, beilleszkedési és megfelelőségi támogatást kínál egyetlen rendszerben.

A Gusto segítségével a vállalkozások automatizálhatják a bérszámfejtést, kezelhetik az egészségügyi ellátásokat, és megfelelhetnek az adóbevallási és munkaügyi előírásoknak. A platform emellett eszközöket is biztosít a teljesítményértékeléshez, az alkalmazottak visszajelzéseinek kezeléséhez és a munkaerő költségeinek elemzéséhez. A Gusto integrálható könyvelési szoftverekkel, időkövető eszközökkel és termelékenységi platformokkal a napi műveletek egyszerűsítése érdekében.

A Gusto legjobb funkciói

Teljes körű bérszámfejtés: Automatizálja a bérszámfejtést, az adóbevallást és a közvetlen befizetéseket az összes 50 államban.

Munkavállalói juttatások: Egészségügyi, fogászati, szemészeti és nyugdíjazási juttatások egyszerű beállítása és kezelése.

Időkövetés és szabadságkezelés: Kövesse nyomon az órákat, kezelje a szabadságkérelmeket, és automatikusan szinkronizálja az adatokat a bérszámfejtéssel.

Beilleszkedés és felvétel: ajánlatlevelek küldése, beilleszkedési feladatok elvégzése és dokumentumok digitális tárolása

Integrációk: Csatlakozzon a QuickBooks, Xero, Slack és más HR- és számviteli eszközökhöz.

A Gusto korlátai

A teljesítménymenedzsment és a célkövetés testreszabási lehetőségei korlátozottak a nagyobb HR-platformokhoz képest.

A juttatások kezelésére szolgáló funkciók jelenleg csak az Egyesült Államokban működő vállalatokra koncentrálnak.

Gusto árak

Egyszerű: 49 USD/hó + 6 USD/hó személyenként

Plusz: 80 USD/hó + 12 USD/hó személyenként

Prémium: 180 USD/hó + 22 USD/hó személyenként

Egyedi árak nagyobb csapatok számára, amelyek további támogatásra szorulnak.

Gusto értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (3400+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)

Mit mondanak a Gusto-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-es értékelő:

Egyszerű, egy helyen elérhető bérszámfejtés és HR!Két vállalatot hoztunk létre a Gusto-n, és nagyszerű, hogy a két vállalat között válthatunk anélkül, hogy be kellene jelentkeznünk és kijelentkeznünk a rendszerből.

Egyszerű, egy helyen elérhető bérszámfejtés és HR!Két vállalatot hoztunk létre a Gusto-n, és nagyszerű, hogy a két vállalat között válthatunk anélkül, hogy be kellene jelentkeznünk és kijelentkeznünk a rendszerből.

A megfelelő Peoplebox AI alternatíva megtalálása a csapatához

A megfelelő teljesítménymenedzsment platform megtalálása nem csak a funkciókról szól, hanem nagyban befolyásolja a felhasználói élményt is. Arra is kihat, hogy a csapatok milyen könnyen tudnak célokat kitűzni, nyomon követni az előrehaladást és összehangoltan dolgozni.

Bár a Peoplebox AI lefedi az alapvető funkciókat, olyan hiányosságok, mint a bonyolult célszerkesztési élmény, a kevésbé intuitív felület és a korlátozott jelentéskészítési rugalmasság lassíthatják a csapatok munkáját és akadályozhatják a teljesítménymenedzsment racionalizálására irányuló erőfeszítéseket. Éppen ezért olyan alternatívák felfedezése, mint a ClickUp, a Lattice, a Leapsome, a BambooHR és mások, valódi változást hozhat.

Minden eszköz kissé eltérő megközelítést alkalmaz a teljesítménytrendek elemzéséhez, attól függően, hogy mire van leginkább szüksége a csapatának, de a legjobb teljesítménymenedzsment eszköz keresése a ClickUp-pal véget ér. Próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp-ot a rugalmas célkitűzéshez, a mélyebb elkötelezettségi betekintéshez, vagy a vélemények és visszajelzések egyszerű kezeléséhez.