Hogyan lehet lebontani a marketing szilárd struktúráit az együttműködés és a hatékonyság javítása érdekében?

A marketingcsapatoknak együtt kell működniük. De ez gyakran nem így van.

Ismeri a tüneteket: az értékesítési csapat nem érti, mit reklámoz a marketing. A tartalomcsapat olyan eszközöket hoz létre, amelyeket a fizetett média csapat soha nem használ. Az adatok több, egymással nem kommunikáló rendszerben vannak tárolva. Az ügyfelek pedig összefüggéstelen élményben részesülnek, ami aláássa a márka ígéretét.

A probléma nem a tehetség vagy az erőfeszítés hiánya. Hanem a csapatok felépítése. Amikor a tartalom, a kereslet generálás és az értékesítési műveletek függetlenül működnek, az értékes betekintések elakadnak, és a marketing hatékonysága csökken.

Az értékesítési szakemberek 52,2%-a úgy véli, hogy az egymással nem összhangban lévő értékesítési és marketingcsapatok legnagyobb hatása az elmaradt értékesítés és bevétel.

De van egy jobb megoldás is. Amikor a marketingcsapatok összehangoltan dolgoznak, erősebb együttműködés, gyorsabb üzletkötések és nagyobb bevétel-növekedés tapasztalható, mint a széttagolt csapatok esetében. Ebben az útmutatóban áttekintjük az ilyen szakadékok okait, azok hatását és a marketing szilók lebontására alkalmazható stratégiákat, hogy összekapcsoltabb, magasabb teljesítményű marketingcsapatot hozzunk létre.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Marketing szilók akkor alakulnak ki, amikor a tartalom, a kereslet generálás és az értékesítés területén dolgozó csapatok egymástól elszigetelten működnek, ami hatékonyságcsökkenéshez és fragmentált ügyfélélményhez vezet.

A leggyakoribb okok között szerepelnek a különálló költségvetéssel és KPI-kkal rendelkező szervezeti struktúrák, a fragmentált technológiai stackek, a kulturális akadályok és az egymással nem összehangolt részlegek céljai.

A szilók duplikált munkavégzéshez, következetlen márkaüzenetekhez, lassabb kampányvégrehajtáshoz és hatékonyatlan erőforrás-elosztáshoz vezetnek.

Az ügyfelek összefüggéstelen élményt kapnak, ha a marketingüzenetek csatornánként eltérőek, ami aláássa a bizalmat és csökkenti a konverziós arányokat.

A szilók lebontása elősegíti az együttműködést, összehangolja a célokat és egységes ügyfélélményt teremt, ami gyorsabb kampányvégrehajtást és jobb erőforrás-kihasználást eredményez.

A marketing szilók lebontásához ösztönözze a kommunikációt közös beszélgetési terek, funkciók közötti munkacsoportok és rendszeres megbeszélések létrehozásával, hogy összehangolja a csapatokat és megossza a tapasztalatokat.

Központosítsa az adatokat és eszközöket a redundanciák kiküszöbölése, az összes csapat számára azonos információkhoz való hozzáférés biztosítása és a döntéshozatal egyszerűsítése érdekében.

A közös KPI-k meghatározásával, az OKR-ek használatával és a függőségek láthatóságának megteremtésével hangolja össze a célokat a különböző részlegek között, hogy biztosítsa a koherens stratégiákat.

Használja ki az AI és az automatizálás előnyeit a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez, az ismétlődő feladatok kiküszöböléséhez és annak biztosításához, hogy a csapatok mindig a legfrissebb információkkal dolgozzanak.

A folyamatos fejlődés biztosítása érdekében mérje a sikert az együttműködési mutatók, az ügyfélút koherenciája és a működési hatékonyság nyomon követésével.

Az olyan eszközök, mint a ClickUp , egységes munkaterületet biztosítanak a marketing- és értékesítési adatok központosításához, a munkafolyamatok automatizálásához és a csapatok összehangolásához, biztosítva ezzel a zökkenőmentes együttműködést.

Mik azok a marketing szilók?

Marketing szilók akkor alakulnak ki, amikor a különböző csapatok – például a tartalom, a keresletgenerálás, a közösségi média és az értékesítés – egymástól elszigetelten dolgoznak, ahelyett, hogy egységes erőként működnének. Ezek a egymástól elszigetelt egységek saját folyamatokat, célokat, és néha egymással versengő prioritásokat dolgoznak ki.

A marketing szilók gyakori okai

A marketing szilók ritkán alakulnak ki szándékosan. Általában a következő okokból keletkeznek:

Szervezeti struktúra : Sok marketingvezető akaratlanul is megerősíti a szilókat különálló költségvetésekkel, jelentési vonalakkal és KPI-kkal.

Technológiai fragmentáció : Azok a csapatok, amelyek különálló CRM-eket, elemző eszközöket és projektmenedzsment platformokat használnak, nehezen tudják hatékonyan megosztani az adatokat. Ez megnehezíti az ügyfelek utazásának összekapcsolását a különböző érintkezési pontok között.

Kulturális akadályok : A versenyképes belső kultúrák gátolhatják az információk megosztását a marketing kezdeményezések között. Amikor a részlegek a költségvetésért vagy az elismerésért versenyeznek, inkább „saját” adataikat és sikereiket védik, mintsem együttműködnek.

Speciális szakértelem : Ahogy a marketing egyre technikaiabbá válik, a szakembereknek nehézséget okozhat a különböző területeken dolgozó kollégákkal való hatékony kommunikáció. A SEO-szakértő és a márkastratéga szó szerint különböző nyelveken beszélhetnek.

Nem összehangolt részlegek céljai : Ha a kereslet generálás az SQL-ekre koncentrál, de a tartalom az elkötelezettségre törekszik, stratégiáik soha nem fognak teljes mértékben összekapcsolódni.

A csapatok közötti kommunikáció hiánya: Ha a csapatok nem tartanak rendszeres megbeszéléseket és nem osztják meg a marketingtevékenységekkel kapcsolatos adatokat, a fontos információk egy részlegnél maradnak.

Hogyan befolyásolják a szilók a marketing teljesítményét?

Ha háromnál több marketinges ember gyűlik össze egy helyiségben, szilók alakulnak ki... Elveszti a összekötő szövetet, és az ügyfelek ezt észreveszik.

Elsőre a szilók nem tűnnek nagy problémának. De idővel szűk keresztmetszeteket hoznak létre, lassítják a végrehajtást, és megnehezítik a potenciális ügyfelek megszerzését és a marketing valódi hatásának mérését. A szilárd marketing üzleti költségei jelentősek:

Fragmentált ügyfélélmény : Az ügyfelek nem különálló részlegekként tekintenek a szervezetére, hanem egyetlen márkaként. Ha a marketingüzenetek és a megközelítések csatornánként eltérőek, az a bizalom csökkenéséhez és a konverziós arányok visszaeséséhez vezethet.

Duplikált erőfeszítések : Ha nincs rálátásuk más csapatok munkájára, a csapatok gyakran újra létrehoznak olyan eszközöket vagy duplikálnak olyan kampányokat, amelyek már léteznek a szervezet más részén. Előfordulhat, hogy elmulasztják a jól teljesítő eszközök újrafelhasználását is.

Inkonzisztens márkaüzenetek : Ha a csapatok nem egyeznek meg a központi pozicionálásról, az ügyfelek ellentmondásos jelzéseket kapnak az Ön értékajánlatáról, ami zavart okoz.

Lassabb reakcióidő : A szilárd szervezeteknél hosszabb időbe telik a kampányok piacra dobása, ami miatt kevésbé rugalmasak és kevésbé reagálnak a piaci változásokra. Központosított munkafolyamat nélkül a jóváhagyások és a döntéshozatal elhúzódik, ami késlelteti a bevezetéseket.

Hatékonyatlan erőforrás-elosztás: A marketingteljesítmény holisztikus áttekintése nélkül a beruházások gyakran a leghangosabb részlegekhez kerülnek, ahelyett, hogy azokhoz, amelyek a legnagyobb hatást gyakorolják.

Nem csoda, hogy ezeknek a korlátoknak a lebontása többet jelent, mint pusztán az együttműködés javítása.

A marketing szilók lebontásának előnyei

Az értékesítési vezetők 38,3%-a a célok és stratégiák jobb összehangolását tartja a marketingcsapatok legfontosabb feladatának.

Ha sikeresen lebontja a marketingfunkciók közötti falakat, az egész marketing ökoszisztéma átalakul.

Észreveszi majd, hogy a fontosabb kezdeményezések gyorsabban kerülnek piacra, mivel megszűnnek a jóváhagyási akadályok, és az ötletek szabadon áramolnak a szakemberek között. A költségvetése tovább fog nyúlni, mivel megszünteti a felesleges eszközöket és a korábban a részlegek sarkában rejtőző párhuzamos munkákat.

A legfontosabb, hogy ügyfelei koherens márkaélményt kapjanak, függetlenül attól, hogy mely csatornákon keresztül lépnek kapcsolatba Önnel. Ha a közösségi médiában használt hangnem összhangban van az e-mailes marketing hangnemével, ami megerősíti webhelyének üzeneteit, az ügyfelek mélyebb bizalmat fognak kialakítani márkája iránt. Ez a következetesség közvetlenül magasabb konverziós arányokat és nagyobb életre szóló értéket eredményez.

Az értékesítők 22,1%-a úgy véli, hogy az értékesítési és marketingcsapatok közötti jobb összehangolás legnagyobb előnye, hogy segít nekik több üzletet kötni.

🕵🏼‍♀️ Esettanulmány: Ügyfélközpontú átszervezés a HubSpotnál Amikor a HubSpot rájött, hogy ügyfelei elégedetlenek a megígért szolgáltatások és a tényleges teljesítés közötti jelentős különbség miatt, Mike Volpe, a vállalat korábbi marketingigazgatója ezt lehetőségnek látta a marketingosztály alapvető átalakítására. Ahelyett, hogy a csapatokat a hagyományos marketingcsatornák vagy érintkezési pontok alapján szervezte volna, a HubSpot a csapatokat a vásárlói életciklus különböző szakaszait alapul véve strukturálta. Ez azt jelentette, hogy fizikailag is megváltoztatták a csapatok elhelyezkedését az irodában. „Az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatokat egy helyre ültetjük” – magyarázta Volpe. „A struktúrát nem a kapcsolattartási pontok vagy csatornák, hanem az ügyfél életciklusának az egyes csapatok által kezelt szakaszai alapján alakítjuk ki. Az emberek a különböző ügyfélprofilok szerint ülnek le.” A motiváció az volt, hogy megszüntessék a szétaprózott ügyfélélmény okozta általános frusztrációt, amelynek során az ügyfeleknek újra és újra el kellett magyaráznia a helyzetüket különböző képviselőknek, akik nem rendelkeztek a korábbi interakciókból származó kontextussal. Az eredmények jelentősek voltak. A vevői elégedettség jelentősen nőtt, a megújítási arány javult, és a vállalat 50%-os ütemben folytatta növekedését. Volpe megjegyezte, hogy a HubSpot-tal kapcsolatos vevői élmény sokkal kevésbé lett fragmentált.

Stratégiák a marketing szilók lebontására

Már tudja, hogy ezek a marketing szilók nem tesznek jót a csapatának. Visszatartják Önt.

Ha olyan marketingcsapatot szeretne, amely úgy működik, mint egy jól bejáratott gépezet – ahol az információk szabadon áramlanak, a kampányok összehangoltak, és senki sem végez párhuzamos munkát –, akkor le kell bontania a csapatok közötti korlátokat.

Beszéljünk a megvalósításhoz szükséges gyakorlati stratégiákról.

Támogassa a kommunikáció és az együttműködés kultúráját

Kezdje azzal, hogy alaposan megvizsgálja csapata kommunikációs mintáit. A tartalomkészítők valaha is egy szobában vannak a PPC-szakértőkkel? Mikor kávézott utoljára a közösségi média menedzsere valakivel az értékesítési részlegről? A szilók csendben virágoznak.

Próbálja ki ezeket a módszereket a strukturált, folyamatos kommunikáció ösztönzésére:

Hozzon létre közös teret a megbeszélésekhez. És nem, egy Slack-csatorna nem lesz elég. Szüksége van egy olyan, mindenre kiterjedő alkalmazásra, mint A ClickUp alkalmazásban mindenki áttekintheti a teljes képet, miközben saját munkafolyamatait kezeli. SEO-csapata azonnal láthatja, hogy milyen tartalom készül, míg közösségi média csapata összehangolhatja a posztolási naptárat a termékbevezetésekkel – mindezt egyetlen munkaterületen. És nem, egy Slack-csatorna nem lesz elég. Szüksége van egy olyan, mindenre kiterjedő alkalmazásra, mint a ClickUp for Marketing Teams , amelynek segítségével közös irányítópultokat, funkciók közötti projekt táblákat és valós idejű csevegést hozhat létre a beszélgetések zökkenőmentes folytatásához.A ClickUp alkalmazásban mindenki áttekintheti a teljes képet, miközben saját munkafolyamatait kezeli. SEO-csapata azonnal láthatja, hogy milyen tartalom készül, míg közösségi média csapata összehangolhatja a posztolási naptárat a termékbevezetésekkel – mindezt egyetlen munkaterületen.

📮 ClickUp Insight: A szakemberek körülbelül 41%-a az azonnali üzenetküldést részesíti előnyben a csapatkommunikációban. Bár ez gyors és hatékony információcserét tesz lehetővé, az üzenetek gyakran több csatornára, szálra vagy közvetlen üzenetre oszlanak, ami megnehezíti a későbbiekben az információk visszakeresését. Egy olyan integrált megoldással, mint a ClickUp Chat, a csevegési szálak konkrét projektekhez és feladatokhoz vannak rendelve, így a beszélgetések kontextusban maradnak és könnyen elérhetők.

Hozzon létre funkciók közötti csoportokat a csatornák helyett az ügyfélútvonalak mentén. Amikor az e-mail, a közösségi média és a webes csapatok együtt oldják meg ugyanazt az ügyfélproblémát, csodák történnek.

Rendszeresen tartson „bemutató” üléseket, ahol a csapatok bemutatják aktuális projektjeiket. Ezeken az üléseken lehetőség nyílik az átfedések felismerésére és új ötletek kidolgozására. Az üléseket tartsa kötetlen, de kötelező jellegűnek, és szigorúan tartsa be a 30 perces időkorlátot, hogy megőrizze a lendületet. A heti teljes létszámú megbeszélések túlzásnak tűnhetnek, de a kéthetente tartott megbeszélések a legfontosabb érdekelt felekkel (tartalom, fizetett, életciklus, értékesítés stb.) biztosítják, hogy mindenki ugyanabba az irányba haladjon.

💡Profi tipp: Ahelyett, hogy több statikus táblázatot frissítene a marketingprojektek és a teljesítmény nyomon követése érdekében, használja a ClickUp Marketing Teams Template sablonját, amellyel nagy kampányokat kezelhető feladatokra bont, eszközöket oszthat meg a különböző funkciójú csapatok között, és összehangolhatja a teljesítendő feladatokat. Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp marketingcsapatok sablonját, hogy egy helyen követhesse nyomon a kampányok és a csapatok teljesítményét.

Csapatának nem kellene öt különböző marketingeszközt átkutatnia a legfrissebb kampányteljesítmény-adatok megtalálásához. Szabványosítsa a fájlok tárolását. Ha a kreatív anyagok a Drive-ban, a fizetett média a Dropboxban, az értékesítési prezentációk pedig véletlenszerű e-mail szálakban találhatók... akkor van egy problémája. Konszolidálja az eszközöket egy helyen, hogy senki ne pazarolja az idejét kereséssel.

Ezenkívül elengedhetetlen egy egységes információforrás. A legtöbb értékesítési és marketingcsapat számára ez a CRM-rendszer.

Az értékesítési szakemberek 79%-a szerint CRM-jük javítja az értékesítés és a marketing összehangolását.

A ClickUp CRM segít megszüntetni a marketing szilókat azáltal, hogy a csapatoknak egy közös munkaterületet biztosít a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez, az üzletek megkötéséhez és a bevételi célok összehangolásához. Ahelyett, hogy a marketing, az értékesítés és az ügyfélszolgálat egymástól független eszközökkel dolgozna, a ClickUp egy helyen egyesíti a potenciális ügyfelek adatait, az interakciók történetét és az üzletek szakaszait. Minden frissítés – legyen az a marketing részéről egy potenciális ügyfél ápolása vagy az értékesítés részéről egy üzlet megkötése – valós időben látható, így senki sem dolgozik a sötétben.

A ClickUp együttműködésen alapuló CRM-jével könnyedén kezelheti és nyomon követheti az összes ügyféladatot és interakciót egy helyen.

A ClickUp egyéni mezői lehetővé teszik a csapatok számára, hogy a potenciális ügyfeleket forrás, kampány, elkötelezettségi szint vagy bármely más releváns tényező szerint kategorizálják. Ez segít a marketingnek megérteni, mely csatornák hoznak a legjobb potenciális ügyfeleket, és lehetővé teszi az értékesítés számára, hogy a nagy értékű lehetőségeket helyezze előtérbe.

👉 Példa: A marketing a „Kampányforrás” szerint szűrheti a potenciális ügyfeleket, hogy megnézze, melyek származnak a LinkedIn hirdetésekből, és melyek az organikus keresésből, ami segít a jövőbeli hirdetési kiadások finomításában.

Ráadásul többé nincs szükség táblázatokra vagy Slack üzenetekre a potenciális ügyfelek átadásához a csapatok között. Egyedi ClickUp automatizálásokat hozhat létre, amelyek biztosítják, hogy amikor egy potenciális ügyfél eléri a minősítési küszöböt (pl. letölt egy e-könyvet, részt vesz egy bemutatón), automatikusan hozzárendelődik egy értékesítési képviselőhöz, az összes releváns adattal együtt.

Automatizálja az ismétlődő marketing- és értékesítéssel kapcsolatos feladatokat a ClickUp Automations segítségével, és takarítson meg időt!

Ahelyett, hogy manuálisan kellene lekérni a jelentéseket több eszközből, vagy egy teljes értékű adattárra lenne szükség, a ClickUp Dashboards azonnali betekintést nyújt a potenciális ügyfelek konverziós arányába, a folyamat sebességébe és a marketingből származó bevételekbe. Ez azt jelenti, hogy a marketing- és értékesítési csapatok nyomon követhetik a megosztott KPI-ket, és azonnal módosíthatják stratégiáikat.

A ClickUp Dashboards segítségével világosan láthatja az értékesítési folyamat mutatóit.

🤝 Baráti emlékeztető: Meglepődne, ha tudná, hány marketinges fizet több olyan eszközért, amelyek lényegében ugyanazt csinálják, mert a különböző csapatok egymástól függetlenül vásárolták meg őket. Térképezze fel martech-eszközeit, és szüntesse meg a felesleges eszközöket. Ha CRM-je nem kommunikál az e-mail marketing platformjával, automatizálási eszközével vagy hirdetéskövető rendszerével, adatai mindig hiányosak lesznek.

Az adatsilók lebontásával, az átadások automatizálásával és a zökkenőmentes együttműködés biztosításával a ClickUp CRM garantálja, hogy a marketing és az értékesítés egységes csapatként működjön, ami gyorsabb üzletkötési ciklusokat, jobb ügyfélélményt és magasabb bevételt eredményez.

📮 ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok négyszer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egyetlen platformot használnánk? A ClickUp , mint a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti a feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy az AI-ra bízva a fontos dolgokra koncentrálhasson.

A célok összehangolása a különböző részlegek között

A legtöbb marketing sziló oka a célok összehangolatlansága. Lehet, hogy csapataid keményen dolgoznak, de ha különböző célokért küzdenek, akkor a valódi együttműködés szinte lehetetlen.

Állítson be közös KPI-ket, amelyek az egész marketing szervezet számára fontosak. Ha a tartalomcsapatot kizárólag a forgalom alapján értékelik, míg az értékesítési képviselőket az SQL-ek alapján, akkor egymás ellen dolgoznak. A közös KPI-k ösztönzik a csapatokat a jobb összehangoltságra. , amelyek az egész marketing szervezet számára fontosak. Ha a tartalomcsapatot kizárólag a forgalom alapján értékelik, míg az értékesítési képviselőket az SQL-ek alapján, akkor egymás ellen dolgoznak. A közös KPI-k ösztönzik a csapatokat a jobb összehangoltságra.

Használja az OKR-eket a felelősségvállalás kialakításához. Egy vállalat egészére kiterjedő célkitűzés, mint például a „a marketingből származó potenciális ügyfelek számának 20%-os növelése”, biztosítja, hogy minden részleg ugyanazon cél felé törekedjen.

Tegye láthatóvá a jelentéseket. Használja a ClickUp jelentéseit és irányítópultjait a csapatok közötti előrehaladás nyomon követéséhez, hogy mindenki tudja, mi mozdítja előre a dolgokat.

Tegye láthatóvá a függőségeket, hogy a csapatok megértsék, munkájuk hogyan hat másokra. A termékbevezetési csapatnak pontosan tudnia kell, mikor kell véglegesíteni a marketinganyagokat, hogy a kampánycsapat hatékonyan tudjon dolgozni. Amikor , hogy a csapatok megértsék, munkájuk hogyan hat másokra. A termékbevezetési csapatnak pontosan tudnia kell, mikor kell véglegesíteni a marketinganyagokat, hogy a kampánycsapat hatékonyan tudjon dolgozni. Amikor feladatokat hoz létre a ClickUp-ban, létrehozhat függőségi kapcsolatokat a kapcsolódó feladatok között, és Gantt-diagramon láthatja, hogyan kapcsolódnak egymáshoz és hogyan hatnak egymásra.

Kezelje a feladatok függőségeit és tervezze meg jobban az eredményeket a ClickUp Tasks segítségével

💡 Profi tipp: Vegye használatba a ClickUp stratégiai marketingterv-sablonját, hogy mindenki közös célok mentén dolgozzon. Ez a használatra kész sablon segít vizualizálni, hogy az egyes csapatok munkája hogyan járul hozzá az átfogó célok eléréséhez, így a széttagolt erőfeszítések összehangolt cselekvéssé válnak.

Használja ki az AI és az automatizálás előnyeit a zökkenőmentes integráció érdekében

Úgy gondolja, hogy a marketingben az AI csak hirdetések szövegének generálására szolgál? Meg fog lepődni, milyen hatékonyan segíti az automatizálást a szilók lebontásában. Ha helyesen alkalmazzák, az AI-alapú automatizálás megszünteti a felesleges munkát, felgyorsítja a folyamatokat és biztosítja, hogy a csapatok a legfrissebb információkkal dolgozzanak.

Így hozhatja ki a legtöbbet a marketingautomatizálási platformokból:

Automatizálja az ismétlődő átadásokat a csapatok között a ClickUp Automations segítségével. Amikor a tervezője új kreatív elemeket tölt fel, a közösségi média csapata automatikusan értesítést kaphat anélkül, hogy bárki e-mailt küldene vagy megbeszélést szervezne. A ClickUp segítségével természetes nyelven hozhat létre automatizálásokat. 👉🏼 Például: Amikor a feladat állapota „Kész a tervezésre” -re változik, rendelje hozzá a tervezőcsapathoz

Használja a Clickup Automations szolgáltatást bizonyos műveletek elindításához, például feladatok kiosztásához, állapotok frissítéséhez vagy értesítések küldéséhez.

Használja az AI-t a különböző forrásokból származó adatok normalizálására, hogy összehasonlítható adatokat kapjon. Ahelyett, hogy manuálisan állítaná össze a jelentéseket, használjon AI-alapú elemző eszközöket, amelyek kampányok, csatornák és ügyfél-visszajelzések alapján nyújtanak betekintést. , hogy összehasonlítható adatokat kapjon. Ahelyett, hogy manuálisan állítaná össze a jelentéseket, használjon AI-alapú elemző eszközöket, amelyek kampányok, csatornák és ügyfél-visszajelzések alapján nyújtanak betekintést. A ClickUp Brain , a ClickUp natív AI-asszisztense tökéletes erre a feladatra. Tegyen fel adatokkal kapcsolatos kérdéseket természetes nyelven, és a ClickUp Brain nemcsak a ClickUp munkaterület adatait elemzi, hanem a kapcsolódó alkalmazásokat is, hogy betekintést nyújtson.

Elemezze a marketingadatokat valós időben, és szerezzen AI-alapú betekintést a ClickUp Brain segítségével.

Használjon marketingterv-sablonokat az átadások egyszerűsítéséhez és átlátható munkafolyamatok létrehozásához. az átadások egyszerűsítéséhez és átlátható munkafolyamatok létrehozásához. A ClickUp marketingtevékenység-sablonjával például létrehozhat egy együttműködési munkaterületet és automatizált felülvizsgálati folyamatokat, hogy a dolgok gyorsan haladjanak.

🤝 Baráti emlékeztető: A marketing szilók lebontása nem egyszeri feladat. Szándékos erőfeszítéseket, jobb folyamatokat és a megfelelő eszközöket igényel. De ha a csapatok összehangoltan dolgoznak, gyorsabban haladhatnak előre, hatékonyabban dolgozhatnak, és marketingtevékenységeik valódi üzleti eredményeket hozhatnak.

Ezután beszéljünk arról, hogyan lehet mérni a sikert és hogyan lehet folyamatosan javulni a folyamat során.

A siker mérése és a folyamatos fejlesztés biztosítása

Amit nem mérünk, azt nem tudjuk javítani – és a marketing szilók lebontása sem kivétel ez alól. Nézzük meg, hogyan lehet konkrét módon nyomon követni az előrehaladást, és biztosítani, hogy ezek a falak végleg lebontásra kerüljenek.

Kezdje az alapértékek mérésével, mielőtt bármilyen változtatást végrehajtana. Mennyi időbe telik jelenleg a kampányok koncepciójától a bevezetésig? Hány átadás történik a csapatok között? A létrehozott eszközök hány százaléka kerül ténylegesen felhasználásra? Dokumentálja ezeket a mutatókat most, hogy később bemutathassa a valódi javulást.

Ne felejtse el összehasonlítani a teljesítményt a korábbi negyedévekkel, hogy lássa, hogyan javul az összehangolás az idő múlásával.

A haladás nyomon követéséhez a KPI-k kiválasztásakor összpontosítson az alábbi területekre: A csapatok közötti együttműködés mutatói megmutatják, hogy a csapatok valójában mennyire működnek jól együtt: Befejezett osztályközi projektek száma

A csapatok közötti kérések teljesítésének átlagos ideje

Több csatornán vagy kampányban megosztott eszközök százalékos aránya

A csapatok közötti párhuzamos munkavégzés csökkentése Az ügyfélút koherenciája azt mutatja, hogy marketingje kívülről egységesnek tűnik-e: Az üzenetek következetessége az érintkezési pontokon (ügyfél-felmérésekkel mérve)

Csatornák közötti konverziós arányok összehasonlítása az egycsatornás teljesítménymutatókkal

Vásárlói elégedettségi pontszámok a márka konzisztenciájával kapcsolatos kérdésekben A működési hatékonysági mutatók bizonyítják, hogy a szilók lebontása kézzelfogható üzleti előnyökkel jár: Költségvetési hatékonyság (integrált kampányok ROI-je szilárd erőfeszítésekkel szemben)

A kampány kidolgozásának ideje a koncepciótól a végrehajtásig

Erőforrások kihasználása a marketingfunkciókban 🔑 Végül figyelje meg, hogy a marketing és az értékesítés összehangolásának eredményeként nő-e a lezárt ügyletek aránya. Ez a legjobb mutatója annak, hogy a szilók lebontása sikeres volt.

A ClickUp egyéni mezői és jelentéskészítő funkciói egyszerűvé teszik ezeknek a mutatóknak a nyomon követését.

Hozzon létre egyéni mezőket a „származási osztály” és a „felhasználó osztály” számára, hogy nyomon követhesse az eszközök áramlását a csapatok között. Ezután használja a ClickUp Dashboards alkalmazást, hogy vizualizálja ezt az áramlást, és azonnal felismerje a szűk keresztmetszeteket vagy azokat az osztályokat, amelyek nem osztják meg hatékonyan az erőforrásokat.

Állítson be heti automatikus jelentéseket az AI Custom Fields segítségével, amelyek bemutatják a csapatok közötti függőségeket és a teljesítési arányokat. Gyorsan láthatja, hogy bizonyos csapatok rendszeresen elmulasztják-e a határidőket, ami hatással van másokra, vagy hogy egyes részlegek természetesen ügyesebbek-e az együttműködésben, mint mások.

Használja a ClickUp AI Custom Fields funkcióját a haladás nyomon követésének és frissítésének automatizálásához.

A ClickUp időkövetési funkcióival megmérheti, hogy mennyi időt vesz igénybe a csapatok közötti átadás, majd fokozatos javulási célokat állíthat be, ha az egyszerű átadások napokig várakoznak a sorban.

💡 Profi tipp: Ne feledje, hogy a fejlesztésnek iteratívnak kell lennie. Ne várjon azonnali tökéletességet, hanem ünnepelje a fokozatos sikereket, és az adatok segítségével határozza meg a következő leghatásosabb területet, amelyen dolgozni kell. Amikor a csapatok konkrét javulást látnak az együttműködésük eredményeként, motiváltak lesznek a fennmaradó szilók lebontásának folytatására.

A szilóktól a megoldásokig: hogyan alakítja át a ClickUp a marketingesek együttműködését

A marketing szilók a növekedés elkerülhetetlen részének tűnhetnek, de nem feltétlenül kell így lennie. A legjobb marketingcsapatok nem csak lebontják a szilókat, hanem olyan rendszereket építenek, amelyek megakadályozzák azok kialakulását. A megfelelő stratégiákkal – összehangolt célokkal, egyszerűsített kommunikációval, központosított adatokkal és intelligens automatizálással – marketing szervezetét nagy teljesítményű, együttműködő erőgé alakíthatja.

Az Ön által választott együttműködési eszközök vagy elősegítik ezt az integrációt, vagy megerősítik a meglévő akadályokat. A ClickUp egységes munkaterülete biztosítja a csapatának szükséges alapot – testreszabható munkafolyamatokat kínál, amelyek alkalmazkodnak a különböző marketingfunkciókhoz, miközben fenntartják a láthatóságot az egész szervezetben. A kampánytervezéstől és az eszközök létrehozásától a teljesítmény nyomon követéséig és a csapat együttműködéséig minden egy összekapcsolt rendszerben található.

A szilók lassítják a szervezet sikereit. A ClickUp intelligens együttműködése pedig felgyorsítja azokat. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és építse meg álmai marketingcsapatát!