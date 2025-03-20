A 10 legjobb vállalati kutatási eszköz 2025-re

A vállalkozások 80%-a piackutatásokat végez, hogy megértse ügyfeleit, versenytársait és az iparági trendeket. Ez nem csak egy trend, hanem a versenyelőny megőrzésének elengedhetetlen feltétele.

Mi történik, ha nem rendelkezik a megfelelő információkkal? Kockáztatja, hogy olyan potenciális ügyfeleket üldöz, akik nem válnak vásárlókká, olyan üzeneteket fogalmaz meg, amelyek nem találnak visszhangra, és lemarad a versenytársaitól, akik piackutatási eszközöket használnak az adatokon alapuló betekintéshez.

Szerencsére van megoldás: a vállalati kutatási eszközök! Ezek az eszközök segítenek azonosítani a célszámlákat, elemezni a fogyasztói magatartás változásait és optimalizálni a marketingtevékenységeket.

Ez az útmutató bemutatja a 10 legjobb vállalati kutatási eszközt, amelyek segítségével értékes információkat szerezhet, nyomon követheti a kialakuló trendeket és gyorsabban köthet üzleteket. ✨

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy lista azokról a vállalati kutatási eszközökről, amelyek hatékony funkciókat kínálnak a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez és a termelékenység növeléséhez: ClickUp (A legjobb AI-alapú vállalati kutatáshoz és munkafolyamat-kezeléshez)

Cognism Prospector (A legjobb globális B2B potenciális ügyfelek generálásához)

Crunchbase (A legjobb befektetési lehetőségek azonosításához)

LinkedIn Sales Navigator (A legjobb fejlett potenciális ügyfelek felkutatásához és minősítéséhez)

ZoomInfo (A legjobb B2B kapcsolattartási adatokhoz való hozzáféréshez)

SalesIntel (A legjobb ügyfelek azonosításához és a meglévő adatok optimalizálásához)

Apollo. io (A legjobb a potenciális ügyfelek felkutatásának folyamatainak egyszerűsítéséhez)

UpLead (A legjobb a globális elérhetőség bővítéséhez)

Seamless. AI (A legjobb a személyre szabott értékesítési stratégiákkal történő elérhetőség javításához)

LeadIQ (A legjobb a potenciális ügyfelek adatainak kezeléséhez)

A megfelelő piackutatási eszköz kiválasztása gyakran döntő jelentőségű az értékesítési stratégiája szempontjából. A legjobb vállalati kutatási eszközök értékes adatokat, részletes betekintést és lehetőséget nyújtanak arra, hogy lépést tartson a piaci trendekkel:

Átfogó adatgyűjtés és -szervezés: Keressen olyan eszközöket, amelyek megbízható forrásokból gyűjtenek vállalati információkat, fogyasztói betekintéseket és több adatpontot, majd ezeket egy helyen szervezik meg.

Mesterséges intelligenciával támogatott elemzés: Válasszon olyan eszközt, amely mesterséges intelligenciát használ a hasznosítható betekintések feltárásához, a kialakuló trendek előrejelzéséhez és az adatelemzés automatizálásához.

Adatvizualizáció és jelentések: Válasszon olyan vállalati kutatási eszközöket, amelyek a nyers vállalati adatokat világos adatvizualizációvá alakítják, hogy Válasszon olyan vállalati kutatási eszközöket, amelyek a nyers vállalati adatokat világos adatvizualizációvá alakítják, hogy a kutatáskezelési funkciók segítségével jobb döntéseket hozhasson.

Kulcsszavak és piaci trendek nyomon követése: Válasszon olyan AI piackutatási eszközöket, amelyek AI kulcsszó-kutatási eszközökkel és keresési trendekkel rendelkeznek, hogy figyelemmel kísérhesse a versenytársakat és felismerhesse a lehetőségeket, mielőtt azok csúcsra érnének.

Integrációs képességek: Válasszon fizetős vagy ingyenes piackutatási eszközöket, amelyek szinkronizálhatók a CRM-mel, marketingtevékenységeivel és más platformokkal a zökkenőmentes adatgyűjtés és a munkafolyamat hatékonysága érdekében.

Versenyelemző eszközök: Helyezze előtérbe azokat a piackutatási eszközöket, amelyek Helyezze előtérbe azokat a piackutatási eszközöket, amelyek a B2B marketing szoftverek funkcióit kihasználva elemzik versenytársai piaci szegmentációját, árazási stratégiáit és marketingstratégiáit, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon.

Testreszabhatóság és skálázhatóság: Válassza ki azokat a vállalati kutatási eszközöket, amelyek testreszabott árakkal, rugalmas szűrőkkel és személyre szabott vállalati kutatási szoftverekkel igazodnak értékesítési csapatai igényeihez.

🔎 Tudta? Daniel Starch, amerikai pszichológus, kulcsszerepet játszott a piackutatás professzionálisabbá tételében azáltal, hogy strukturált módszertanokat fejlesztett ki a reklámelemzéshez. Az 1920-as években bevezette a Starch-tesztet, egy olyan technikát, amelynek célja az újságokban és magazinokban megjelenő hirdetések hatásának értékelése volt, segítve azok hatékonyságának mérését.

Íme a 10 legjobb piackutatási eszköz, amelyek adat alapú betekintést nyújtanak, segítve Önt a célszámlák azonosításában, az elérhetőség javításában és az üzletek gyorsabb lezárásában:

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú vállalati kutatáshoz és munkafolyamat-kezeléshez)

A ClickUp az egyik legjobb piackutatási eszköz, amely kezeli kutatásait és racionalizálja munkafolyamatát. Ez egy mindenre kiterjedő alkalmazás, amely hatékony mesterséges intelligencia képességekkel rendelkezik, és központi helyet biztosít a kutatások összegyűjtéséhez, szervezéséhez és elemzéséhez, miközben egyszerűsíti a csapatok közötti együttműködést.

Hozzon létre feladatokat, rendeljen hozzájuk határidőket, és kövesse nyomon őket egyszerűen a ClickUp Tasks segítségével

A ClickUp Tasks segít különböző kutatási tevékenységekhez feladatok létrehozásában, határidők kijelölésében és a valós idejű előrehaladás nyomon követésében.

Például egy termék-piac illeszkedési tanulmányhoz feladatok rendelhetők a versenytársak elemzéséhez, az ügyfelek megkérdezéséhez és a felmérések elkészítéséhez. Minden feladat tartalmazhat részletes leírásokat, mellékleteket és alfeladatokat a komplex folyamatok lebontásához.

A legjobb rész? Kényelmesen válthat a Lista, Tábla vagy Naptár nézetek között, hogy lássa az előrehaladását.

Írjon könnyedén értékesítési szövegeket a ClickUp Brain segítségével

A kutatás gyakran azt jelenti, hogy végtelen mennyiségű információt kell átnézni a legfontosabb eredmények megtalálásához. A ClickUp Brain ezt megváltoztatja. Ez az AI-alapú asszisztens segít könnyedén megtalálni, elemezni és akár kutatási tartalmakat is létrehozni.

Szüksége van a múlt havi versenytársakról szóló összefoglalóra? Csak kérdezze meg a ClickUp Brain-t. Szeretne egy e-mailt írni a megállapításai alapján? Az AI író másodpercek alatt elkészíti a professzionális üzenetet.

A ClickUp Docs segítségével valós időben szerkesztheti a dokumentumokat és dolgozhat a kutatási anyagokon a csapatokkal együtt.

A ClickUp Docs lehetővé teszi csapatának, hogy valós időben közösen készítsen kutatási dokumentumokat, gazdag szövegformázással, táblázatokkal és beágyazott médiával.

Ötleteket kell gyűjtenie a piacra lépési stratégiához? Nyisson meg egy megosztott dokumentumot, és hagyja, hogy az ötletek szabadon áramoljanak. Megjelölheti csapattársait, közvetlenül a dokumentumban rendelhet hozzá feladatokat, és a kontextus érdekében összekapcsolhatja a kapcsolódó feladatokat.

Másrészt a ClickUp Chat összeköti a kommunikációt és a munkát. Nincs több végtelen e-mail szál vagy elveszett Slack üzenet. A platformon belül azonnal megbeszélheti a megállapításokat, kérdéseket tehet fel és megoszthatja a betekintéseket.

📮 ClickUp Insight: A szakemberek körülbelül 41%-a az azonnali üzenetküldést részesíti előnyben a csapatkommunikációhoz. Bár ez gyors és hatékony kommunikációt tesz lehetővé, az üzenetek gyakran több csatornán, szálon vagy közvetlen üzenetben jelennek meg, ami megnehezíti a későbbi információkeresést. Az olyan integrált megoldásokkal, mint a ClickUp Chat, a csevegési szálak konkrét projektekhez és feladatokhoz vannak rendelve, így a beszélgetések kontextusban maradnak és könnyen elérhetők.

A adatok hasznosítható információkká alakítása elengedhetetlen a kutatáshoz. A ClickUp Dashboards segítségével testreszabott nézeteket hozhat létre a legfontosabb mutatók, trendek és előrehaladás nyomon követéséhez.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp piackutatási sablon segítségével egyetlen helyen rendszerezheti piackutatási adatait.

A ClickUp piackutatási sablon egyszerűsíti a kutatási folyamatot azáltal, hogy mindent egy közös munkaterületen központosít. Segít időt megtakarítani, csökkenteni a manuális feladatokat és felfedezni azokat a trendeket, amelyek intelligens, adatokon alapuló döntések meghozatalát segítik elő.

Zökkenőmentesen kezelheti az egyes kutatási szakaszokat, az adatgyűjtéstől a jelentések elkészítéséig. Ez lehetővé teszi, hogy összhangban maradjon csapatával, könnyedén nyomon kövesse az előrehaladást, és az ismereteket növekedési stratégiákká alakítsa.

Főbb jellemzők:

Kövesse nyomon az előrehaladást a kutatás minden szakaszát tükröző állapotokkal, a tervezéstől az elemzésig.

Adjon hozzá fontos részleteket, mint például adatgyűjtési módszerek, jelentéslinkek és kutatási szakaszok a jobb szervezés érdekében.

Váltson a Lista, Gantt, Munkafolyamat és Naptár nézetek között, hogy különböző perspektívákból láthassa az előrehaladást.

Ideális: marketingcsapatok, termékmenedzserek és startupok számára, akik hatékony, szervezett, adatközpontú piackutatási folyamatokat keresnek versenyképes iparágakban.

Ezenkívül a ClickUp kutatási jelentés sablonjával könnyedén készíthet átfogó kutatási dokumentumokat. Gyűjtse össze az összes adatot egy helyen, gyorsan elemezze azokat a rejtett trendek feltárása érdekében, és tárolja el az összes adatot a könnyű hozzáférés érdekében.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, amelyek használatának elsajátítása kezdetben némi tanulási időt igényel a technológia iránt kevésbé jártas felhasználók számára.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Judy Hellen, a Brighten A Soul Foundation adminisztratív támogatási vezetője így nyilatkozik a ClickUp-ról:

A ClickUp szoftver segítségével a vállalati projektek nyomon követése és szervezése nagyon egyszerű és hatékony. Az egyszerű listáktól a bonyolult projektekig, a ClickUp szoftvert arra használják, hogy a dolgok a várakozásoknak megfelelően történjenek. Nagyon hatékony szoftver a feladatkezelési problémák megoldásában és a szervezet folyamatban lévő feladatainak és projektjeinek nyomon követésében.

2. Cognism Prospector (a legjobb globális B2B potenciális ügyfelek generálásához)

a Cognism Prospector segítségével

A Cognism Prospector hozzáférést biztosít egy hatalmas globális B2B adatbázishoz, amelynek segítségével hatékonyan azonosíthatja és felveheti a kapcsolatot az ideális ügyfelekkel. Az egyik legjobb vállalati kutatási eszközként olyan funkciókat kínál, mint a fejlett keresési szűrők, az AI-alapú betekintés és a zökkenőmentes CRM-integráció, amelyekkel optimalizálhatja piackutatási tevékenységét.

Ezzel az eszközzel értékesítési csapata gyorsan megtalálja a döntéshozókat az egyes iparágakban, míg marketingcsapata célzott kampányokhoz vezető listákat állíthat össze. Adatgazdagító funkciói naprakész kapcsolattartási információkat biztosítanak, garantálva a pontosságot és csökkentve a visszapattanási arányt.

A Cognism Prospector legjobb funkciói

Azonosítsa azokat a vállalatokat, amelyek aktívan kutatnak termékek vagy szolgáltatások után olyan funkciók segítségével, mint a szándékfigyelés.

Személyre szabott üzeneteket javasoljon, amelyeket a potenciális ügyfelek megkeresésekor használhat.

Szűkítse le a potenciális ügyfeleket iparág, helyszín, vállalatméret és egyéb szempontok alapján.

Használja ki a mesterséges intelligencia által nyújtott betekintést, és kapjon intelligens ajánlásokat a nagy potenciállal rendelkező potenciális ügyfelek prioritásainak meghatározásához.

A Cognism Prospector korlátai

Az ingyenes próba csak 25 potenciális ügyfelet kínál, ami nem feltétlenül elegendő az eszköz alapos értékeléséhez.

Bár sok kapcsolat pontos, egyes információk elavultak vagy helytelenek lehetnek.

Cognism Prospector árak

Egyedi árazás

Cognism Prospector értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (790+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 160 értékelés)

via Crunchbase

Akár vállalkozóként befektetőket keres, akár értékesítőként potenciális ügyfeleket keres, akár befektetőként magánvállalatok piaci helyzetét elemzi, a Crunchbase hasznos, személyre szabott információkat nyújt. Különböző forrásokból, többek között kockázati tőke társaságoktól, angyalbefektetőktől és vállalatoktól származó adatokat gyűjt össze, így átfogó képet adva az üzleti környezetről.

Ennek a piackutatási platformnak az átfogó adatai segítségével megalapozott döntéseket hozhat, és előnyt szerezhet a versenyképes piacon. Ezenkívül az eszköz nyomon követi a befektetési trendeket, azonosítja az egyes iparágak aktív befektetőit, és elemzi az üzletkötések áramlását.

A Crunchbase legjobb funkciói

Finomítsa kereséseit iparág, helyszín, finanszírozási szakasz és egyéb szempontok szerint, hogy megtalálja az ideális potenciális ügyfeleket.

Szerezzen programozási hozzáférést a Crunchbase adataihoz, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy azokat saját alkalmazásaikba és munkafolyamataikba integrálják.

Használjon részletes jelentéseket konkrét iparágakról és piacokról, amelyek hasznos betekintést és versenyképességi elemzéseket nyújtanak.

Használjon részletes szűrési lehetőségeket, beleértve a konkrét befektetői típusokat, a finanszírozási kör részleteit és a munkavállalói létszám tartományokat, hogy rendkívül célzott kereséseket végezzen.

A Crunchbase korlátai

Az API-n keresztül a Crunchbase adatait integráló felhasználók korlátozásokkal szembesülnek a percenkénti hívások számát illetően.

Ez a piackutatási szoftver csak a lezárt finanszírozási köröket követi nyomon.

Crunchbase árak

Pro: 99 USD/hó

Üzleti: 199 USD/hó (éves számlázás)

API: Egyedi árazás

Crunchbase értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (360+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (nincs elég értékelés)

Mit mondanak a valós idejű felhasználók a Crunchbase-ről?

Tetszik, hogy minden egy helyen található, például a vállalati adatok, a finanszírozási információk vagy a legfontosabb iparági trendek. Nagyon intuitív és rengeteg időt takarít meg, ha gyorsan szeretne megbízható információkat gyűjteni.

4. LinkedIn Sales Navigator (a legalkalmasabb a fejlett potenciális ügyfelek felkutatására és minősítésére)

a LinkedIn Sales Navigator segítségével

A LinkedIn Sales Navigator egy hatékony értékesítési intelligencia eszköz, amelynek célja, hogy segítse az értékesítési szakembereket a potenciális ügyfelek megtalálásában, velük való kapcsolatfelvételben és bevonásában a LinkedIn-en. Ez a vállalati kutatási platform fejlett keresési szűrők, potenciális ügyfelekre vonatkozó ajánlások és betekintés a potenciális ügyfelekbe nyújtásával javítja a szokásos LinkedIn-élményt.

Ráadásul a Sales Navigator lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy meghatározott demográfiai csoportokat, iparágakat, vállalatméreteket és munkaköröket célozzanak meg, így rendkívül célzott potenciális ügyfelek felkutatására nyílik lehetőség. Emellett hozzáférést biztosít az InMail kreditekhez, amelyek lehetővé teszik a hálózatukon kívüli potenciális ügyfelekkel való közvetlen kommunikációt és a potenciális ügyfelek tevékenységének valós idejű frissítését, így biztosítva a megfelelő időben történő kapcsolatfelvételt.

🧠 Érdekesség: A LinkedIn felhasználók 16,2%-a naponta aktív, míg havonta körülbelül 48,2% aktív.

A LinkedIn Sales Navigator legjobb funkciói

Maradjon naprakész az elmentett potenciális ügyfelek tevékenységéről és a vállalati változásokról szóló azonnali értesítésekkel.

Az InMail Messaging segítségével közvetlenül elérheti a potenciális ügyfeleket, és így javíthatja elérhetőségét.

Rendezze a potenciális ügyfeleket személyre szabott listákba a hatékony nyomon követés és utánkövetés érdekében.

Használja a TeamLinket, amely megosztott kapcsolatok révén azonosítja a meleg bemutatásokat, hogy személyre szabottabb és hatékonyabb elérést biztosítson.

A LinkedIn Sales Navigator korlátai

Annak ellenére, hogy ez egy prémium funkció, az elküldhető InMail üzenetek száma korlátozott.

A potenciális ügyfelek listájának közvetlen exportálása külső fájlokba nem támogatott, ami bonyolítja az adatkezelést.

LinkedIn Sales Navigator árak

Alapcsomag: 99,99 USD/hó

Haladó: 179,99 USD/hó

Advanced Plus: Egyedi árazás

LinkedIn Sales Navigator értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (1900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (150+ értékelés)

ZoomInfo -n keresztül

A ZoomInfo megbízható választás, ha átfogó B2B vállalati kutatási platformot keres az értékesítési és marketingstratégiáinak fejlesztéséhez. Több mint 150 millió kapcsolattal (célközönséggel) rendelkező kiterjedt adatbázisa pontos és naprakész információkat nyújt az értékesítési és marketingcsapatok számára világszerte.

A ZoomInfo segítségével részletes vállalati profilokat kap, beleértve a firmográfiai, technográfiai és kapcsolattartási információkat. Ez lehetővé teszi a célszámlák azonosítását és a hatékony elérést. A kapcsolattartási információkon túl a ZoomInfo részletes vállalati profilokat is nyújt, beleértve a bevételeket, az alkalmazottak számát, az iparági besorolásokat és a technológiai stackeket, megkönnyítve ezzel a célzott potenciális ügyfelek felkutatását és a piackutatást.

A ZoomInfo legjobb funkciói

Kövesse nyomon a webhely látogatóinak viselkedését, azonosítsa a potenciális ügyfeleket, és nyerjen betekintést érdeklődési körükbe.

Kapjon szándékadatokat, és azonosítsa azokat a potenciális ügyfeleket, akik aktívan keresnek megoldásokat az Ön területén.

Szinkronizálja az összes adatot könnyedén a meglévő CRM- vagy ügyfélkapcsolat-kezelő rendszereivel.

Szerezzen be szervezeti ábrákat, hogy azonosítsa a célvállalatok legfontosabb döntéshozóit.

A ZoomInfo korlátai

A beépített híváskezelő eszköz nem rendelkezik olyan fejlett funkciókkal, mint a háromirányú hívás vagy az intelligens útválasztás.

A ZoomInfo egy előfizetéses szolgáltatás, amely kisebb vállalkozások vagy egyéni felhasználók számára drága lehet.

ZoomInfo árak

Egyedi árazás

ZoomInfo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (8700+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (290+ értékelés)

Mit mondanak a valós idejű felhasználók a ZoomInfo-ról?

Szeretem a ZoomInfo Sales használatát, mert egyszerűsíti a megfelelő potenciális ügyfelek megtalálásának és velük való kapcsolatfelvételnek a folyamatát. A platform pontos és naprakész kapcsolattartási és vállalati információkat nyújt, így időt és energiát takarítok meg a potenciális ügyfelek felkutatásában.

6. SalesIntel (a legjobb ügyfelek azonosításához és a meglévő adatok optimalizálásához)

via SalesIntel

A SalesIntel egy B2B kapcsolattartási adatokat szolgáltató vállalat, amely emberi ellenőrzésen átesett kapcsolattartási adatokra specializálódott. Célja, hogy pontos és naprakész adatokat biztosítson, hogy az értékesítési és marketing csapatok hatékonyan tudjanak kapcsolatba lépni a döntéshozókkal.

A SalesIntel nagy hangsúlyt fektet a ellenőrzési folyamatra, egy csapat pedig manuálisan ellenőrzi az e-mail címek és telefonszámok pontosságát. Ez a hangsúly a adatminőségre irányul, hogy csökkentsék a visszapattanási arányt és javítsák a hatékonyságot. Ezen felül a SalesIntel integrálható a népszerű CRM és marketing automatizálási platformokkal, egyszerűsítve a munkafolyamatokat és hatékony lead menedzsmentet biztosítva.

A SalesIntel legjobb funkciói

Tisztítsa meg és egészítse ki a meglévő CRM-rekordokat, javítva az adatok minőségét és teljességét.

Csatlakozzon különböző CRM- és marketingautomatizálási platformokhoz a zökkenőmentes adatátvitel és a munkafolyamat-automatizálás érdekében.

Használja ki a szándékadatok előnyeit, és azonosítsa azokat a potenciális ügyfeleket, akik aktívan keresnek megoldásokat az Ön iparágában.

Hozzáférés a firmográfiai adatokhoz és betekintés a vállalati demográfiai adatokba a célzás finomítása érdekében.

A SalesIntel korlátai

Elsősorban az Egyesült Államok adatait veszi figyelembe, ami korlátozó lehet a nemzetközi kampányok esetében.

A felhasználók megjegyezték, hogy a rendszeres frissítések ellenére egyes adatok a ellenőrzési időszakok között elavulhatnak.

SalesIntel árak

Egyedi árazás

SalesIntel értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (345+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (30+ értékelés)

7. Apollo. io (A legjobb a potenciális ügyfelek felkutatásának folyamatainak egyszerűsítéséhez)

Az Apollo.io egy felhőalapú vállalati kutatási platform, amelynek célja a potenciális ügyfelek megszerzésének és a kapcsolattartásnak a racionalizálása. Kiterjedt adatbázisa több mint 210 millió kapcsolattartót és 35 millió vállalatot tartalmaz, így hatalmas potenciális ügyfélkört kínál.

Ezzel a piackutatási szoftverrel könnyedén azonosíthatja és felveheti a kapcsolatot a legfontosabb döntéshozókkal. Emellett az Apollo.io értékesítési automatizálási funkciói lehetővé teszik az ismétlődő feladatok, például a nyomonkövető e-mailek automatizálását, így Ön több időt fordíthat a kapcsolatok építésére és az üzletek lezárására.

💡 Profi tipp: Gondolkodott már azon, hogy a vezető vállalatok hogyan kezelik zökkenőmentesen az ügyfélkapcsolatokat? 🤔 Tanulja meg ezt az öt alapvető lépést, és alakítsa ki saját CRM-folyamatciklusát! Vezető ügyfelek azonosítása: Kampányok, közösségi média és egyéb eszközök segítségével keresse meg és vonzza be a potenciális ügyfeleket 📍

Minősítse a potenciális ügyfeleket: válogassa ki a legígéretesebb potenciális ügyfeleket, és összpontosítson a legjobb lehetőségekre 🌻

Vezető pozíciók ápolása: Építsen ki kapcsolatokat célzott tartalommal és személyre szabott kommunikációval 🎉

Üzletek megkötése: Időszerű utánkövetéssel és személyre szabott ajánlatokkal zárja le az üzletet 🎯

Támogatás nyújtása: Nyújtson első osztályú szolgáltatást, és tartsa meg ügyfeleit örökre 🤩

Az Apollo.io legjobb funkciói

Állítson be több lépésből álló e-mail kampányokat, hogy hatékonyan vonzza be a potenciális ügyfeleket.

Hozzon létre és automatizáljon e-mail sorozatokat és nyomonkövetési feladatokat, racionalizálva ezzel a kapcsolattartást és javítva a hatékonyságot.

Szinkronizálja az adatokat egyszerűen olyan platformokkal, mint a Salesforce és a HubSpot.

Használja ki a valós idejű adatokat, és tartsa kapcsolattartási adatait pontosnak és naprakésznek!

Az Apollo.io korlátai

A napi e-mail küldésekre korlátozások vonatkoznak, ami hatással lehet a nagy kampányokra.

Ennek a vállalati kutatási eszköznek több felhasználója is beszámolt az adatok szinkronizálásával kapcsolatos problémákról.

Apollo. io árak

Örökre ingyenes

Alap : 59 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 99 USD/hó felhasználónként

Szervezet: 149 USD/hó minimum három felhasználó esetén (éves számlázás)

Apollo. io értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (350+ értékelés)

Mit mondanak az Apollo.io valós idejű felhasználói?

A Chrome-bővítményen keresztül megvalósított LinkedIn-integráció kiváló, az e-mail automatizálási funkciók pedig tökéletes egyensúlyt teremtenek a kifinomultság és a használhatóság között. Csapatunk elemzései jelentős javulást mutatnak a konverziós arányokban, köszönhetően a platform részletes elkötelezettség-nyomon követésének.

8. UpLead (A legjobb a globális elérhetőség bővítéséhez)

via UpLead

Az UpLead egy másik elsőrangú vállalati kutatási eszköz, amelyet a potenciális ügyfelek generálásának javítására terveztek. Nagy adatbázisa ellenőrzött kapcsolattartási információkat, vállalati profilokat és szándékadatok tartalmaz. Az eszköz lehetővé teszi a potenciális ügyfelek szűkítését olyan kritériumok alapján, mint az iparág, a vállalat mérete vagy a helyszín, biztosítva ezzel a pontos elérést.

Ezenkívül a platform adatgazdagítási funkciókat is kínál, amelyek segítségével friss információkkal bővítheti kapcsolattartói listáját, ami személyre szabott marketingkampányokhoz felbecsülhetetlen értékű. A vállalat nagy hangsúlyt fektet az adatok pontosságára, valós idejű ellenőrzést alkalmaz és garantálja az adatok érvényességét.

Az UpLead legjobb funkciói

Garantálja az adatok pontosságát az UpLead segítségével, amely krediteket biztosít az érvénytelen kapcsolatokért.

Azonnali e-mail-ellenőrzéssel biztosíthatja elérése pontosságát.

Tökéletesítse jelenlegi kapcsolattartói listáját a legfrissebb vállalati információkkal.

Hozzáférés technológiai adatokhoz és vállalatok azonosítása a prezentációk személyre szabásához

Az UpLead korlátai

Nincs beépített e-mail automatizálási funkciója, ezért külső eszközökre van szükség.

Egyes felhasználók szerint az UpLead által szolgáltatott adatok elavultak vagy pontatlanok.

UpLead árak

7 napig ingyenes

Essentials : 99 USD/hó

Plusz : 199 USD/hó

Professzionális: Egyedi árazás

UpLead értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (780+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

Mit mondanak az UpLead valós idejű felhasználói?

Az UpLead kiemelkedik mint felhasználóbarát és megbízható értékesítési intelligencia platform, és mindenkinek ajánlom, aki kiváló minőségű adatokat és kiváló támogatást keres. Kevés adat áll rendelkezésre a 10 főnél kevesebb alkalmazottal és 5 millió dollár alatti bevétellel rendelkező kisebb, újabb vállalatokról.

9. Seamless. AI (A legjobb a személyre szabott értékesítési stratégiákkal történő elérhetőség javításához)

A Seamless.AI egy csúcstechnológiás piackutatási platform, amely mesterséges intelligenciát használ a potenciális ügyfelek generálásának forradalmasítására. Ez az eszköz hozzáférést biztosít egy hatalmas adatbázishoz, amely több mint 1,3 milliárd kapcsolattartót és 121 millió vállalati profilt tartalmaz, és amelyeket valós időben ellenőriznek. A platform felhasználóbarát felülete és hatékony keresési funkciói jelentős időmegtakarítást is jelentenek, ami felbecsülhetetlen értékű az értékesítési és marketingcsapatok számára, akik optimalizálni szeretnék elérési erőfeszítéseiket.

A Seamless. AI mesterséges intelligenciával működő adatgazdagítása részletes profilokat biztosít, beleértve a hitelesített e-mail címeket és közvetlen telefonszámokat, ami hatékonyabb kapcsolatépítést tesz lehetővé. Ezenkívül a platform mesterséges intelligenciával működő íróeszközt is kínál, amely segít személyre szabott értékesítési szövegek megírásában, javítva ezzel az ügyfélszerzési erőfeszítéseit.

Zökkenőmentes. Az AI legjobb funkciói

Automatikusan egészítse ki a potenciális ügyfelek adatait további információkkal, például közösségi média profilokkal és vállalati adatokkal.

Készítsen meggyőző, potenciális ügyfeleire szabott üzeneteket az AI-alapú értékesítési szövegírás segítségével.

Zökkenőmentesen integrálható olyan népszerű CRM-ekkel, mint a Salesforce és a HubSpot.

Alkalmazzon mesterséges intelligencia algoritmusokat a potenciális ügyfelek generálásának egyszerűsítésére, lehetővé téve a konkrét kritériumok alapján történő keresést.

Zökkenőmentes. Az AI korlátai

Emellett említést tettek a kevésbé reagáló ügyfélszolgálatról, ami problémák felmerülése esetén befolyásolhatja a felhasználói élményt.

Sok felhasználó számolt be alkalmi rendszerhibákról, amelyek befolyásolták munkájukat.

Zökkenőmentes. AI árazás

Ingyenes: Egyedi árazás

Előny: Egyedi árazás

Vállalatok: Egyedi árazás

Zökkenőmentes. AI értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (4900+ értékelés)

Capterra: 3,8/5 (160+ értékelés)

10. LeadIQ (A legjobb a potenciális ügyfelek adatainak kezeléséhez)

LeadIQ -n keresztül

A LeadIQ egy átfogó B2B értékesítési platform, amelynek célja a potenciális ügyfelek generálásának egyszerűsítése és az értékesítési munkafolyamatok javítása. A népszerű CRM-rendszerekkel való integráció lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy hatékonyan rögzítsék és kezeljék a potenciális ügyfelek adatait, nyomon kövessék az értékesítési kiváltó tényezőket, és személyre szabják az ügyfelek megkeresését. Például, ha a LinkedIn böngészése közben potenciális ügyfélre bukkan, a LeadIQ segítségével egyetlen kattintással rögzítheti az ügyfél elérhetőségeit, így nincs szükség manuális adatbevitelre.

Alapvető funkciói mellett a LeadIQ mesterséges intelligenciával támogatott e-mail generálási funkciót is kínál, amely segít a felhasználóknak személyre szabott üzenetek nagy mennyiségű elkészítésében.

A LeadIQ legjobb funkciói

Közvetlenül rögzítse a LinkedIn-profilokból származó potenciális ügyfeleket, egyszerűsítve ezzel a potenciális ügyfelek felkutatásának folyamatát.

Értesítse a felhasználókat a fontos eseményekről, például állásváltozásokról vagy vállalati hírekről, hogy időben felvehesse a kapcsolatot a potenciális ügyfelekkel.

Személyre szabott elérhetőségi e-maileket készíthet, javítva az elkötelezettségi arányokat.

Dolgozzon együtt csapatával, ossza meg meglátásait, és működjenek együtt a potenciális ügyfelek kezelésének javítása érdekében.

A LeadIQ korlátai

A felhasználók gyakori e-mail-visszapattanásokról számoltak be a pontatlan elérhetőségi adatok miatt.

A LeadIQ Chrome-bővítmény nehézkes és feleslegesen több lapot nyit meg.

LeadIQ árak

Örökre ingyenes

Alapvető : 45 USD/hó felhasználónként

Pro : 89 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

LeadIQ értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1080+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a LeadIQ valós idejű felhasználói?

A LeadIQ-en keresztül szerzett e-mailek többnyire pontosak voltak (ha zöld pipa jelölte őket). A legjobb tulajdonsága, hogy egyetlen kattintással gyorsan exportálható több külső platformra, és akár munkafolyamatokat is hozzárendelhet a potenciális ügyfelekhez.

✨ Külön említésre méltó A fent említett különböző vállalati kutatási eszközök mellett még néhányat érdemes megemlíteni: SimilarWeb (A legjobb webhelyforgalmi adatok és iparági trendek feltárásához)

SEMrush (A legjobb a versenytársak SEO- és fizetett hirdetési stratégiáinak elemzéséhez)

Ahrefs (A legjobb mélyreható versenytárs-elemzés, kulcsszó-kutatás és webhely-auditok elvégzéséhez)

Moz (A legjobb versenytársak elemzéséhez és kulcsszavak kutatásához)

BrandMentions (A legjobb a márkaemlítések nyomon követéséhez és az online beszélgetések figyeléséhez)

Optimalizálja piackutatási munkafolyamatait a ClickUp segítségével!

A piackutatás az intelligens üzleti döntések alapja. A megfelelő eszközökkel felfedezheti a trendeket, megértheti az ügyfelek igényeit és előnyt szerezhet a versenytársakkal szemben. E folyamat hatékony kezelése időt takarít meg, csökkenti a hibák számát és biztosítja, hogy a betekintés hatékony stratégiákhoz vezessen.

A bemutatott 10 vállalati kutatási eszköz számos előnyt kínál – az adatgyűjtés automatizálásától az elemzés egyszerűsítéséig. Ezek az eszközök segítenek a vállalkozásoknak a szokásos gondok nélkül alapos és hatékony kutatásokat végezni.

Ha azonban egy mindenre kiterjedő, mindennapi munkaplatformra van szüksége a kutatások központosításához, a feladatok kezeléséhez és a zökkenőmentes együttműködéshez, próbálja ki a ClickUp alkalmazást! Testreszabható sablonjai, AI-alapú betekintései és dinamikus irányítópultjai intuitívabbá és eredményorientáltabbá teszik a piackutatást.

Akkor mire vár még? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy optimalizálja piackutatási munkafolyamatát, és könnyedén és hatékonyan alakítsa át az ismereteket cselekvéssé!