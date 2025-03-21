A 10 legjobb napirend- és értekezletkezelő szoftver 2025-ben

Küzdenek a rendezetlen értekezletekkel és az elveszett teendőkkel? A megfelelő értekezlet-napirend szoftver biztosítja a strukturált megbeszéléseket, a világos következtetéseket és a produktív nyomon követést.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A legjobb értekezlet-napirend szoftvert keresi, amellyel egyszerűen racionalizálhatja az értekezleteket, javíthatja az együttműködést és nyomon követheti a teendőket? Íme egy rövid áttekintés a csapatok számára legalkalmasabb megoldásokról: ClickUp : A legjobb AI-alapú, all-in-one értekezletkezelő platform : A legjobb AI-alapú, all-in-one értekezletkezelő platform

Fellow : A legjobb együttműködési értekezletek napirendjéhez és valós idejű visszajelzésekhez

OneNote : A legjobb digitális jegyzeteléshez és értekezletek szervezéséhez

GoTo Meeting : A legjobb beépített napirend-eszközökkel rendelkező virtuális értekezletekhez

Spinach AI : A legjobb AI-alapú értekezlet-asszisztens az automatizált összefoglalókhoz

Tartomány : Legalkalmasabb strukturált bejelentkezésekhez és a csapat összehangolásához

MeetingKing : A legjobb strukturált értekezlet-dokumentációhoz és nyomon követéshez

Agenda : A legjobb idővonal alapú jegyzeteléshez és napirendszervezéshez

Lucid Meetings: A legjobb strukturált és folyamatorientált értekezletekhez Növelje a termelékenységet, szervezze meg csapatát, és tartson jobb értekezleteket a megfelelő szoftverrel!

A találkozó-napirend szoftver használatának előnyei

Valószínűleg már végigült végtelenül hosszú, céljait illetően homályos, szétszórt vitákkal tarkított és a teendőkkel kapcsolatban eredménytelen megbeszéléseket. Egy megbízható üléstervező szoftverbe való befektetés segít megszabadulni ezektől a frusztrációktól, és mindenki számára hatékonyabb ülésszervezést és jobb élményt biztosít.

Így profitálhat csapata az ülésnapirend- és értekezletkezelő szoftver használatából:

Mindig világos napirendek

Tudta? Az egyszeri értekezletek közel 60%-a és az ismétlődő értekezletek 64%-a nem rendelkezik strukturált napirenddel!

A speciális értekezlet-napirend-szoftverekkel könnyedén létrehozhat célszerű napirendeket, hogy elkerülje az időpazarlást, és világos tervet készíthessen az értekezletre.

Előnyök:

Gyors napirendkészítés használatra kész, testreszabható értekezlet-napirend sablonokkal

Élesen fókuszált megbeszélések egyértelműen meghatározott napirendi pontok körül

A napirendek egyszerű terjesztése, hogy a résztvevők felkészülten érkezzenek a következő értekezletre.

Rövidebb értekezletek, amelyek időt takarítanak meg

A strukturálatlan értekezletek könnyen eltérhetnek a tervtől, ami időpazarláshoz és tisztázatlan következtetésekhez vezethet.

A hatékony értekezletkezelési megoldások közvetlenül kezelik ezt a problémát az alábbiak révén:

A fárasztó értekezlet-ütemezés automatizálása, ami különösen hasznos az ismétlődő értekezletek esetében.

Könnyedén készítsen pontos ülésjegyzőkönyveket , és szüntesse meg a kézi jegyzetelést a munkaterheléséből.

A beszélgetéseket egyetlen kattintással szervezett teendőkbe alakíthatja

Zökkenőmentes csapatmunka

A hatékonyan együttműködő csapatok akár ötször is produktívabbak lehetnek. Egy jó üléstervező szoftver javítja az együttműködést, lehetővé téve a csapat számára, hogy:

Könnyedén hozzáférhet és megoszthat jegyzeteket, dokumentumokat és feladatokat több mobil eszközön is.

Együttműködés a napirendi pontokban az értekezlet előtt, biztosítva a produktív megbeszéléseket

Azonnali feladatkiosztás a napirendből, mindenki felelősségre vonhatósága és összehangoltsága biztosítva.

Fokozott átláthatóság és megfelelés

Az átláthatóság különösen fontos a közszervezetek, tanácsok vagy közösségi találkozók esetében. A megfelelő értekezletkezelő szoftver segítségével könnyedén betarthatja az átláthatósági szabályokat, mivel lehetővé teszi a következőket:

Gyorsan tegye közzé a nyilvános értekezletek napirendjét és jegyzőkönyvét.

Pontos digitális nyilvántartások vezetése, a megfelelés és a nyilvános nyilvántartásokra vonatkozó követelmények betartása

Biztosítson hozzáférhetőséget integrált feliratozással és könnyen navigálható digitális dokumentumokkal.

A megfelelő értekezlet-napirend szoftver kiválasztása megerősíti csapatát, és a hatástalan értekezleteket vonzó, strukturált ülésekké alakítja, amelyek növelik a termelékenységet és mindenki számára egyformán érthetővé teszik a tartalmat.

De nem minden üléstervező szoftver egyforma. Ennyi lehetőség közül hogyan találja meg a csapatának legmegfelelőbbet?

Mit kell keresnie egy értekezlet-napirend szoftverben?

A megfelelő eszköz kiválasztása attól függ, hogy mennyire hatékonyan egyszerűsíti az értekezletek kezelését, javítja a csapat együttműködését és biztosítja az értekezletek hatékonyságát.

Az alábbiakban bemutatjuk, mire kell figyelni egy napirend- és értekezletkezelő szoftver értékelésekor:

1. Testreszabható napirend-sablonok

Egy erős platformnak testreszabható napirend-sablonokat kell kínálnia, amelyek segítségével gyorsan felépíthet strukturált értekezlet-terveket, amelyeket könnyedén megoszthat a csapat tagjaival.

2. Zökkenőmentes értekezletjegyzőkönyvek és dokumentáció

Egy jó értekezletkezelő megoldásnak meg kell könnyítenie az értekezletek jegyzőkönyveinek elkészítését. Az automatizált és mesterséges intelligenciával működő értekezlet-napirend és értekezlet-jegyzet szoftverek a legalkalmasabbak a magas teljesítményű csapatok számára.

3. Intelligens ütemezés és integrációk

Az ütemezésnek zökkenőmentesnek kell lennie, különösen az ismétlődő értekezletek esetében.

4. Megvalósítható nyomon követés és elszámoltathatóság

A szoftvernek nem csak a találkozók tervezésére kell alkalmasnak lennie, hanem beépített cselekvési tételek nyomon követési funkciójával biztosítania kell a feladatok elvégzését is, hogy a találkozó után a feladatokat kioszthassa és nyomon követhesse. A feladatok közvetlenül a találkozó napirendjéből történő delegálása egy másik rendkívül értékes funkció.

5. Akadálymentesség és megfelelőség

A szabályoknak való megfelelés kulcsfontosságú azoknak a csapatoknak, amelyek nyilvános értekezleteket vagy hivatalos felülvizsgálatokat bonyolítanak le. Győződjön meg arról, hogy a szoftver tartalmazza a nyilvános nyilvántartások kezelését az ütemtervek és az értekezletek eredményeinek tárolásához, a zárt feliratozást és az akadálymentességet biztosító funkciókat az inkluzivitás érdekében, valamint a biztonságos dokumentumhozzáférést az ellenőrzött fájlmegosztáshoz.

📮ClickUp Insight: Találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk szerint a válaszadók 12%-a túlzsúfoltnak tartja a találkozókat, 17% szerint túl hosszúra nyúlnak, 10% pedig úgy véli, hogy többnyire feleslegesek. Egy másik ClickUp-felmérésben a válaszadók 70%-a bevallotta, hogy szívesen küldene helyettest vagy meghatalmazottat a találkozókra, ha tehetné. A ClickUp AI Notetaker lehet a tökéletes tárgyalási helyettese! Hagyja, hogy az AI rögzítse minden fontos pontot, döntést és teendőt, míg Ön a magasabb értékű munkára koncentrál. A ClickUp Brain segítségével automatikusan elkészülő tárgyalási összefoglalók és feladatok létrehozása révén soha nem marad le a fontos információkról, még akkor sem, ha nem tud részt venni a tárgyaláson. 💫 Valós eredmények: A ClickUp értekezletkezelő funkcióit használó csapatok szerint a felesleges beszélgetések és értekezletek száma 50%-kal csökkent!

A 10 legjobb értekezlet-napirend-szoftver

A piacon elérhető rengeteg eszköz közül a legjobb értekezlet-napirend-szoftver kiválasztása meglehetősen nehéz feladat lehet. A megfelelő platformnak nem csupán az értekezletek ütemezésére kell alkalmasnak lennie, hanem az értekezletek kezelésének egyszerűsítésére, az együttműködés fokozására és a teendők nyomon követésére is.

Kiválasztottuk a 10 legjobb ülésterv-szoftvert, amelyek segítségével hatékonyabban vezetheti az üléseket, nyomon követheti a döntéseket és időt takaríthat meg. Íme, mi teszi kiemelkedővé az egyes eszközöket.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú értekezletkezeléshez és együttműködéshez)

A ClickUp egy all-in-one értekezletkezelő szoftver, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat az értekezletek zökkenőmentes tervezésében, szervezésében és lebonyolításában. Beépített AI-alapú jegyzetelési funkciójával, feladat-automatizálásával és testreszabható sablonjaival megszünteti a kézi értekezlet-napirendkészítés nehézségeit, és biztosítja, hogy a csapatok összhangban legyenek a teendőkkel.

A ClickUp legjobb funkciói

a. AI-alapú értekezlet-asszisztens

A ClickUp AI Notetaker automatizálja a jegyzetelést, összefoglalja a megbeszéléseket és kivonja a legfontosabb teendőket, ezzel javítva az értekezletek kezelését. Ezzel nincs szükség kézi átírásra, így biztosítva, hogy a fontos információk ne vesszenek el.

Automatikusan generálja az értekezlet jegyzeteket, így a dokumentálás könnyedén elvégezhető.

Automatikusan létrehozza a teendőket, így soha nem marad ki a nyomon követés.

Azonnali összefoglalásokat nyújt, segítve a csapatokat a legfontosabb tanulságok gyors áttekintésében.

A zökkenőmentes értekezlet-tervezéshez a ClickUp értekezlet-napirend sablon segít a csapatoknak a megbeszélések strukturálásában, a teendők kiosztásában és az értekezletek előrehaladásának nyomon követésében. Tökéletes megoldás a beszélgetések szervezett és eredményorientált lebonyolításához.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Agenda Template segítségével könnyedén nyomon követheti a városi közgyűlésre kitűzött célokat.

b. Strukturált feladatkezelés

Feladatok kiosztása és kezelése a ClickUp segítségével

A ClickUp Tasks egyszerűsíti az értekezlet utáni nyomon követést azáltal, hogy a megbeszélés témáit azonnal konkrét feladatokká alakítja, egyértelmű határidőkkel és felelősökkel.

A feladatok automatizálása biztosítja, hogy a teendők soha ne kerüljenek figyelmen kívül.

A prioritáskezelő eszközök segítenek a csapatoknak a legfontosabb következő lépésekre koncentrálni.

A valós idejű nyomon követés segítségével az érdekelt felek folyamatosan tájékozódhatnak a projekt előrehaladásáról.

Hivatalosabb napirendre van szüksége? A ClickUp igazgatósági ülés napirend sablon és a ClickUp értekezlet sablon strukturált formátumokat kínálnak ismétlődő és vezetői szintű értekezletekhez.

c. Központosított értekezlet-dokumentáció

Készítse el tudásdokumentumait a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp Docs segítségével a csapatok valós időben rögzíthetik az értekezletek jegyzetét, nyomon követhetik a döntéseket és együttműködhetnek a megosztott napirendeken anélkül, hogy több platform között kellene váltaniuk.

A valós idejű együttműködés biztosítja, hogy az értekezletek jegyzetai mindig naprakészek legyenek.

A verziótörténet nyomon követése megakadályozza a fontos változtatások elvesztését.

Az egyszerű dokumentumösszekapcsolás összeköti az értekezletek jegyzőkönyveit a releváns feladatokkal és irányítópultokkal.

d. Feladatok nyomon követése és jelentése

Tartsa szem előtt céljait egyértelmű ütemtervekkel, mérhető célokkal és automatikus haladáskövetéssel a ClickUp Goals segítségével.

A ClickUp platformba beépített célkövetési és jelentési funkciók segítségével biztosítja, hogy minden értekezlet eredményes legyen.

A ClickUp korlátai

A szoftver tanulási görbéje meredek, mivel kiterjedt funkciókat kínál, amelyek elsajátítása új felhasználók számára időbe telhet.

Az AI-alapú jegyzetelési funkciók csak a fizetős csomagokban érhetők el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI Notetaker: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, mindössze 6 dollár/hó/felhasználó áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : ⭐ 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: ⭐ 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

A ClickUp segített nekünk központosítani erőforrásainkat, kommunikációnkat és projektmenedzsmentünket, így kétszer, ha nem háromszor hatékonyabbá váltunk.

2. Fellow (A legjobb együttműködési értekezletek napirendjeihez és valós idejű visszajelzésekhez)

via Fellow

A Fellow strukturált módszert kínál az értekezletek tervezéséhez, kezeléséhez és dokumentálásához, miközben biztosítja a teendők kiosztását és nyomon követését. A csapatok a szétszórt jegyzetek helyett egyetlen felületen együttműködhetnek az értekezletek napirendjén, valós időben jegyzetelhetnek és megoszthatják a követendő lépéseket.

A legjobb funkciók

A csapatok együttműködésen alapuló értekezlet-napirendeket állíthatnak össze azáltal, hogy az értekezletek előtt, alatt és után vitapontokat adnak hozzá.

A cselekvésre ösztönző értekezlet-jegyzőkönyvek automatikusan nyomon követik a legfontosabb tanulságokat és feladatokhoz rendelik őket, hogy biztosítsák a nyomon követést.

A valós idejű visszajelzési eszközökkel a csapat tagjai közvetlenül a találkozó felületén strukturált visszajelzéseket adhatnak.

Az ismétlődő értekezlet-sablonok egyszerűsítik a heti egyeztetések, egyéni megbeszélések és projektfrissítések tervezését.

A platform integrálható a Slack, a Microsoft Teams és az Asana alkalmazásokkal, így könnyen szinkronizálhatók a munkafolyamatok a különböző eszközök között.

Társak korlátai

Nincs beépített videokonferencia funkció; harmadik féltől származó platformokkal való integráció szükséges.

Egyes fejlett funkciók csak fizetős csomagok esetén érhetők el.

Fellow árak

Ingyenes : Alapcsomag korlátozott funkciókkal

Pro : 6 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: Egyedi árazás

Társak értékelései

G2 : ⭐ 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: ⭐ 4,9/5

3. OneNote (A legjobb digitális jegyzeteléshez és értekezletek szervezéséhez)

via OneNote

Az OneNote egy digitális jegyzetelő szoftver, amely segít a csapatoknak és az egyéneknek a találkozók jegyzetének, a teendőknek és a brainstorming üléseinek szervezésében egy rugalmas, szabad formájú munkaterületen. A hagyományos találkozó-napirend szoftverekkel ellentétben üres vásznat kínál az ötletek rögzítéséhez, multimédiás tartalmak beágyazásához és a jegyzetek tetszés szerinti strukturálásához.

A OneNote legjobb funkciói

Rugalmas digitális jegyzetelés az értekezletek jegyzetének, a teendőlistáknak és a brainstorming üléseinek rögzítéséhez.

A címkézési és keresési funkciók segítségével a csapatok gyorsan megtalálhatják a korábbi értekezletek jegyzetét és a teendőket.

Kézzel írás és rajzolás támogatása az értekezlet tartalmának jegyzetelésére és ötletek vázlatos megrajzolására

A valós idejű együttműködés lehetővé teszi, hogy több felhasználó egyszerre szerkessze és jegyzeteket adjon hozzá.

A Microsoft 365-tel való zökkenőmentes integráció biztosítja a találkozók jegyzetének szinkronizálását az Outlook, a Teams és más Microsoft-alkalmazásokkal.

A OneNote korlátai

Nincs beépített ülések napirend-sablon, ezért manuális strukturálás szükséges.

A több együttműködővel rendelkező nagy notebookoknál szinkronizálási késések léphetnek fel.

OneNote árak:

Ingyenes verzió : Alapvető jegyzetelési funkciókat tartalmaz felhőalapú szinkronizálással. ​

Microsoft 365 Personal : 9,99 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Family: 12,99 USD/hó

OneNote értékelések

G2 : ⭐ 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: ⭐ 4,6/5 (több mint 1800 értékelés)

A nagyszerű az, hogy automatikusan elküldi a frissítéseket a felhőbe, ha be van jelentkezve a Microsoft-fiókjába. Ez nagyon megkönnyíti a munkájának biztonsági mentését.

via GoTo Meeting

A GoTo Meeting egy videokonferencia- és online értekezlet-megoldás, amelyet olyan vállalkozások számára terveztek, amelyek zökkenőmentes virtuális együttműködésre szorulnak. Beépített értekezlet-napirend-eszközöket, valós idejű átírást és AI-alapú összefoglalókat kínál, így kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek gyakran tartanak távoli értekezleteket.

A GoTo Meeting legjobb funkciói

Az integrált értekezlet-napirend-eszközök segítenek a csapatoknak a megbeszélések előtti, alatti és utáni strukturálásában.

Az AI-alapú átírás és összefoglalók automatikusan rögzítik az értekezlet jegyzeteket és a legfontosabb teendőket.

Az egy kattintással elvégezhető értekezlet-felvétel biztosítja, hogy a csapatok bármikor visszatérhessenek a megbeszélésekhez.

A zökkenőmentes naptárintegrációk szinkronizálódnak az Outlook, a Google Naptár és a Microsoft 365 alkalmazásokkal a zökkenőmentes ütemezés érdekében.

A végpontok közötti titkosítás biztosítja a biztonságot és a magánélet védelmét az üzleti találkozókon.

A GoTo Meeting korlátai

Nincs beépített feladatkezelő funkció – a felhasználóknak harmadik féltől származó alkalmazásokkal kell integrálniuk a nyomon követéshez.

A fejlett elemzésekhez és az AI által generált értekezlet-összefoglalókhoz magasabb szintű csomagok szükségesek.

GoTo Meeting árak

Professzionális : 12 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 16 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

GoTo Meeting értékelések

G2 : ⭐ 4,2/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: ⭐ 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)

A felhasználóbarát felület segít több értekezlet kezelésében. Az audio és a videó minősége kiváló, a platform pedig PC-n és Mac-en egyaránt remekül működik.

5. Spinach AI (A legjobb AI-alapú értekezlet-összefoglalók és cselekvési tételek nyomon követése)

via Spinach AI

A Spinach AI egy mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztens, amelynek célja a csapat termelékenységének növelése a jegyzetelés automatizálásával, a megbeszélések összefoglalásával és a teendők nyomon követésével. A Spinach AI ideális azoknak a csapatoknak, amelyek valós idejű, mesterséges intelligenciával generált értekezleti betekintést szeretnének, mivel segít a találkozók szervezésében és biztosítja, hogy ne vesszenek el fontos részletek.

A Spinach AI legjobb funkciói

Az AI-alapú értekezlet-összefoglalók tömör összefoglalásokat készítenek a legfontosabb cselekvési pontokkal.

Az automatizált jegyzetelés biztosítja, hogy a megbeszélések és döntések kézi beavatkozás nélkül rögzítésre kerüljenek.

A feladatok nyomon követése és utólagos ellenőrzése segít a csapatoknak a felelősségvállalásban azáltal, hogy feladatok kiosztásával és nyomon követésével biztosítja a felelősségvállalást.

A valós idejű értekezlet-átírás pontos, kereshető jegyzeteket biztosít a jobb dokumentálás érdekében.

A Slack, a Zoom, a Google Meet és a projektmenedzsment eszközökkel való zökkenőmentes integrációk racionalizálják a munkafolyamatokat.

A Spinach AI korlátai

Nincs beépített napirend-sablon, ezért a csapatoknak manuálisan kell létrehozniuk a strukturált napirendeket.

Egyes fejlett AI funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Spinach AI árak

Starter : Ingyenes

Pro : 2,90 USD/értekezletóra

Üzleti : 19 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Spinach AI értékelések

G2 : ⭐ 4,8/5

Capterra: Nem elérhető

6. Range (A legjobb strukturált bejelentkezésekhez és a csapat összehangolásához)

via Range

A Range egy csapatmunkát és értekezletek kezelését segítő eszköz, amely strukturált bejelentkezésekkel, megosztott értekezlet-napirendekkel és automatikus állapotfrissítésekkel segíti a csapatokat a koordinációban. Távoli és hibrid csapatok számára készült, és az átláthatóság és a felelősségvállalás elősegítésével, valamint a megbeszélések nyomon követésével hatékonyabbá teszi az értekezleteket.

A legjobb funkciók

A strukturált bejelentkezések segítségével a csapatok aszinkron módon oszthatják meg a frissítéseket az értekezletek előtt.

Az együttműködésen alapuló értekezlet-napirendek biztosítják, hogy a csapatok világos vitapontokkal készüljenek fel.

A találkozók jegyzetelése és a teendők nyomon követése segít a csapatoknak a legfontosabb tanulságok és a további teendők rögzítésében.

Az integrált reflexiók és a csapat hangulatának nyomon követése fokozza az elkötelezettséget és elősegíti a támogató munkakörnyezet kialakulását.

Zökkenőmentes integráció a Slackkel, a Google Naptárral és a projektmenedzsment eszközökkel

Tartománykorlátozások

Nincs beépített videokonferencia funkció, ezért harmadik féltől származó integrációkra van szükség.

Egyes fejlett jelentéskészítési funkciók csak fizetős csomagokban érhetők el.

Árkategóriák

Ingyenes : 12 felhasználó számára

Standard : 8 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Tartomány értékelések

G2 : ⭐ 4,6/5 (70+ értékelés)

Capterra: ⭐ 4,7/5

7. MeetingKing (A legjobb strukturált értekezlet-dokumentációhoz és nyomon követéshez)

via Meeting King

A MeetingKing egy ülések napirendjét és jegyzőkönyvét kezelő szoftver, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat strukturált napirendek készítésében, részletes ülésjegyzetek készítésében és a teendők könnyed nyomon követésében. Egyszerűsíti az ülések előkészítését és utólagos nyomon követését azáltal, hogy automatizált dokumentációs eszközöket, feladatkiosztást és a korábbi ülések kereshető archívumát kínálja.

A MeetingKing legjobb funkciói

A beépített napirend-sablonok előre strukturált formátumokkal egyszerűsítik az értekezletek előkészítését.

A feladatok kiosztása és nyomon követése biztosítja, hogy a teendők ne maradjanak elvégezve.

Az automatikus jegyzőkönyv-készítés rögzíti a legfontosabb megbeszélési pontokat és döntéseket.

A találkozók archívuma és a keresési funkció lehetővé teszi a csapatok számára, hogy könnyedén hozzáférjenek a korábbi megbeszélésekhez.

Zökkenőmentes integráció a Google Naptárral, az Outlookkal és a feladatkezelő eszközökkel

A MeetingKing korlátai

Nincs beépített videokonferencia-funkció, ezért külső platformokra van szükség a virtuális értekezletekhez.

A többi megoldáshoz képest korlátozott testreszabási lehetőségek a találkozók napirendjeinek tekintetében

MeetingKing árak

Alapszintű : Ingyenes

Pro : 9,95 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

MeetingKing értékelések

G2 : Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

8. Agenda (A legjobb jegyzeteléshez, idővonal alapú szervezéssel)

via Agenda

Az Agenda egy idővonal alapú jegyzetelő alkalmazás, amelyet olyan szakemberek számára terveztek, akiknek strukturált módon kell szervezniük a találkozók jegyzetét, napirendjét és a projekt dokumentációját.

A hagyományos ülések napirendjét kezelő szoftverekkel ellentétben az Agenda a kontextusvezérelt jegyzetelésre összpontosít, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy az ülésen elhangzottakat könnyedén összekapcsolják a múltbeli és jövőbeli eseményekkel.

A napirend legjobb funkciói

Az idővonal alapú jegyzetek szervezése strukturált és hozzáférhetővé teszi az értekezleteken folyó megbeszéléseket.

A címkék és a kategorizálási eszközök megkönnyítik a releváns jegyzetek szűrését és megtalálását.

A Markdown támogatás lehetővé teszi a csapatok számára, hogy gyorsan formázzák az értekezletek jegyzetét és napirendjét.

Az iCloud szinkronizálás biztosítja, hogy a találkozók jegyzetai az Apple eszközökön is elérhetők legyenek.

Zökkenőmentes integráció az Apple Naptárral és Emlékeztetővel a jobb ütemezés érdekében.

A napirend korlátai

Nincs valós idejű együttműködés, ezért kevésbé ideális csapatalapú értekezletek kezelésére.

Nincs Windows- vagy Android-verzió, ami korlátozza a nem Apple-felhasználók hozzáférését.

Az Agenda árazása

Örökre ingyenes: hozzáférés az összes alapvető jegyzetelési és idővonal-funkcióhoz

Napirend-értékelések

G2 : Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

9. Lucid Meetings (A legjobb strukturált és folyamatorientált értekezletekhez)

via Lucid Meetings

A Lucid Meetings egy olyan értekezletkezelő platform, amelyet olyan csapatok számára terveztek, amelyek strukturált, folyamatorientált értekezleteket igényelnek , egyértelmű napirenddel, automatizált nyomon követéssel és beépített döntéskövetéssel.

Átfogó keretrendszert kínál, amely biztosítja, hogy az értekezletek hatékonyak, megismételhetők és jól dokumentáltak legyenek.

A Lucid Meetings legjobb funkciói

A beépített értekezlet-sablonok segítségével a csapatok különböző értekezlet-típusokhoz igazított, strukturált napirendeket hozhatnak létre.

Az automatizált nyomon követés biztosítja, hogy a teendők és a döntések rögzítésre kerüljenek és kiosztásra kerüljenek.

A döntéskövető eszközök dokumentálják a megállapodásokat és egyszerűsítik a csapat összehangolását.

Zökkenőmentes integráció a Slack, a Microsoft Teams és a Google Naptár alkalmazásokkal az ütemezés és az együttműködés érdekében.

Fejlett jelentések és betekintés az értekezletek hatékonyságának elemzéséhez és a folyamatok javításához

A Lucid Meetings korlátai

A strukturált megközelítés miatt az interfész új felhasználók számára bonyolultnak tűnhet.

Más értekezletkezelő megoldásokhoz képest korlátozott AI-alapú funkciók

A Lucid Meetings árai

Ingyenes próba

Csapat: 12,50 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 249 USD havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Lucid Meetings értékelések

G2 : Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

Segít rendezni a találkozók dátumait, és virtuális titkárként működik.

10. Avoma (A legjobb AI-alapú értekezlet-elemzésekhez és jegyzeteléshez)

via Avoma

Az Avoma egy mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztens, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a jegyzetelés automatizálásában, a megbeszélések összefoglalásában és a legfontosabb megállapítások kivonásában. Egyszerűsíti az értekezletek dokumentálását, megkönnyítve a fontos részletek rögzítését és a teendők nyomon követését manuális erőfeszítés nélkül.

Az Avoma legjobb funkciói

Az AI-alapú átírás és összefoglalók automatikusan rögzítik az értekezlet jegyzeteket, a legfontosabb tanulságokat és a teendőket.

A valós idejű együttműködés lehetővé teszi a csapatok számára, hogy együtt jelöljék ki, kommenteljék és szerkesszék az értekezlet jegyzeteket.

A találkozóelemzés betekintést nyújt a felszólalók beszédidejébe, az elkötelezettségbe és a trendekbe.

A CRM és a naptár integrációk szinkronizálják az értekezleteket olyan platformokkal, mint a HubSpot, a Salesforce és a Google Naptár.

Az automatizált cselekvési tételek nyomon követése biztosítja, hogy a nyomon követési feladatok zökkenőmentesen legyenek kiosztva és figyelemmel kísérve.

Az Avoma korlátai

Az AI által generált jegyzőkönyvek pontosságuk érdekében kézi szerkesztést igényelhetnek.

Egyes fejlett elemzési funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Avoma árak

AI Meeting Assistant : 29 USD/felhasználó/hónap

Conversation Intelligence : 69 USD/felhasználó/hónap

Revenue Intelligence: 99 USD/felhasználó/hónap

Avoma értékelések

G2: ⭐ 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: Nem elérhető

Nagyra értékelem, hogy az Avoma mesterséges intelligenciával generált összefoglalói minden fontos pontot megörökítenek, így a jegyzetelés helyett a beszélgetésre tudok koncentrálni.

Optimalizálja értekezleteit a legjobb értekezlet-napirend-szoftverekkel

A találkozóknak nem kell feltétlenül eredménytelennek lenniük. A megfelelő találkozó-napirend szoftver segít megszervezni a megbeszéléseket, rögzíteni a legfontosabb tanulságokat és nyomon követni a teendőket, így csapata kevesebb időt tölt hatástalan találkozókon, és több időt fordíthat a tervek végrehajtására.

A ClickUp és a Spinach AI mesterséges intelligenciával működő asszisztensektől a Lucid Meetings strukturált értekezletkezelő eszközökig minden csapat igényeinek megfelelő platformot találhat. Akár együttműködési napirendekre, automatizált összefoglalókra vagy zökkenőmentes integrációkra van szüksége, a megfelelő eszközzel minden értekezlet hozzáadott értéket jelent.

Készen áll a jobb értekezletek lebonyolítására? Regisztráljon a ClickUp-ra, és egyszerűsítse a napirend tervezését, a feladatok nyomon követését és a csapat együttműködését!