A 10 legjobb napirend- és értekezletkezelő szoftver 2025-ben

Küzdenek a rendezetlen értekezletekkel és az elveszett teendőkkel? A megfelelő értekezlet-napirend szoftver biztosítja a strukturált megbeszéléseket, a világos következtetéseket és a produktív nyomon követést.
Összegyűjtöttük a 10 legjobb értekezlet-napirend-szoftvert, amelyekkel egyszerűsítheti az értekezletek kezelését és növelheti a csapat hatékonyságát. Kezdjük is!
Bónusz: Tudta, hogy a ClickUp AI Notetaker leírja az értekezlet jegyzeteket, összefoglalja azokat, és megvalósítható ötletekké alakítja?
⏰ 60 másodperces összefoglaló
A legjobb értekezlet-napirend szoftvert keresi, amellyel egyszerűen racionalizálhatja az értekezleteket, javíthatja az együttműködést és nyomon követheti a teendőket?
Íme egy rövid áttekintés a csapatok számára legalkalmasabb megoldásokról:
- ClickUp : A legjobb AI-alapú, all-in-one értekezletkezelő platform
- Fellow: A legjobb együttműködési értekezletek napirendjéhez és valós idejű visszajelzésekhez
- OneNote: A legjobb digitális jegyzeteléshez és értekezletek szervezéséhez
- GoTo Meeting: A legjobb beépített napirend-eszközökkel rendelkező virtuális értekezletekhez
- Spinach AI: A legjobb AI-alapú értekezlet-asszisztens az automatizált összefoglalókhoz
- Tartomány: Legalkalmasabb strukturált bejelentkezésekhez és a csapat összehangolásához
- MeetingKing: A legjobb strukturált értekezlet-dokumentációhoz és nyomon követéshez
- Agenda: A legjobb idővonal alapú jegyzeteléshez és napirendszervezéshez
- Lucid Meetings: A legjobb strukturált és folyamatorientált értekezletekhez
Növelje a termelékenységet, szervezze meg csapatát, és tartson jobb értekezleteket a megfelelő szoftverrel!
A találkozó-napirend szoftver használatának előnyei
Valószínűleg már végigült végtelenül hosszú, céljait illetően homályos, szétszórt vitákkal tarkított és a teendőkkel kapcsolatban eredménytelen megbeszéléseket. Egy megbízható üléstervező szoftverbe való befektetés segít megszabadulni ezektől a frusztrációktól, és mindenki számára hatékonyabb ülésszervezést és jobb élményt biztosít.
Így profitálhat csapata az ülésnapirend- és értekezletkezelő szoftver használatából:
Mindig világos napirendek
Tudta? Az egyszeri értekezletek közel 60%-a és az ismétlődő értekezletek 64%-a nem rendelkezik strukturált napirenddel!
A speciális értekezlet-napirend-szoftverekkel könnyedén létrehozhat célszerű napirendeket, hogy elkerülje az időpazarlást, és világos tervet készíthessen az értekezletre.
Előnyök:
- Gyors napirendkészítés használatra kész, testreszabható értekezlet-napirend sablonokkal
- Élesen fókuszált megbeszélések egyértelműen meghatározott napirendi pontok körül
- A napirendek egyszerű terjesztése, hogy a résztvevők felkészülten érkezzenek a következő értekezletre.
Rövidebb értekezletek, amelyek időt takarítanak meg
A strukturálatlan értekezletek könnyen eltérhetnek a tervtől, ami időpazarláshoz és tisztázatlan következtetésekhez vezethet.
A hatékony értekezletkezelési megoldások közvetlenül kezelik ezt a problémát az alábbiak révén:
- A fárasztó értekezlet-ütemezés automatizálása, ami különösen hasznos az ismétlődő értekezletek esetében.
- Könnyedén készítsen pontos ülésjegyzőkönyveket, és szüntesse meg a kézi jegyzetelést a munkaterheléséből.
- A beszélgetéseket egyetlen kattintással szervezett teendőkbe alakíthatja
Zökkenőmentes csapatmunka
A hatékonyan együttműködő csapatok akár ötször is produktívabbak lehetnek. Egy jó üléstervező szoftver javítja az együttműködést, lehetővé téve a csapat számára, hogy:
- Könnyedén hozzáférhet és megoszthat jegyzeteket, dokumentumokat és feladatokat több mobil eszközön is.
- Együttműködés a napirendi pontokban az értekezlet előtt, biztosítva a produktív megbeszéléseket
- Azonnali feladatkiosztás a napirendből, mindenki felelősségre vonhatósága és összehangoltsága biztosítva.
Fokozott átláthatóság és megfelelés
Az átláthatóság különösen fontos a közszervezetek, tanácsok vagy közösségi találkozók esetében. A megfelelő értekezletkezelő szoftver segítségével könnyedén betarthatja az átláthatósági szabályokat, mivel lehetővé teszi a következőket:
- Gyorsan tegye közzé a nyilvános értekezletek napirendjét és jegyzőkönyvét.
- Pontos digitális nyilvántartások vezetése, a megfelelés és a nyilvános nyilvántartásokra vonatkozó követelmények betartása
- Biztosítson hozzáférhetőséget integrált feliratozással és könnyen navigálható digitális dokumentumokkal.
A megfelelő értekezlet-napirend szoftver kiválasztása megerősíti csapatát, és a hatástalan értekezleteket vonzó, strukturált ülésekké alakítja, amelyek növelik a termelékenységet és mindenki számára egyformán érthetővé teszik a tartalmat.
De nem minden üléstervező szoftver egyforma. Ennyi lehetőség közül hogyan találja meg a csapatának legmegfelelőbbet?
📖 További információk: A legjobb értekezletkezelő és napirend-szoftver megoldások
Mit kell keresnie egy értekezlet-napirend szoftverben?
A megfelelő eszköz kiválasztása attól függ, hogy mennyire hatékonyan egyszerűsíti az értekezletek kezelését, javítja a csapat együttműködését és biztosítja az értekezletek hatékonyságát.
Az alábbiakban bemutatjuk, mire kell figyelni egy napirend- és értekezletkezelő szoftver értékelésekor:
1. Testreszabható napirend-sablonok
Egy erős platformnak testreszabható napirend-sablonokat kell kínálnia, amelyek segítségével gyorsan felépíthet strukturált értekezlet-terveket, amelyeket könnyedén megoszthat a csapat tagjaival.
⚡ Sablonarchívum: Ingyenes értekezletjegyzet-sablonok a jobb értekezleti jegyzetekhez
2. Zökkenőmentes értekezletjegyzőkönyvek és dokumentáció
Egy jó értekezletkezelő megoldásnak meg kell könnyítenie az értekezletek jegyzőkönyveinek elkészítését. Az automatizált és mesterséges intelligenciával működő értekezlet-napirend és értekezlet-jegyzet szoftverek a legalkalmasabbak a magas teljesítményű csapatok számára.
3. Intelligens ütemezés és integrációk
Az ütemezésnek zökkenőmentesnek kell lennie, különösen az ismétlődő értekezletek esetében.
4. Megvalósítható nyomon követés és elszámoltathatóság
A szoftvernek nem csak a találkozók tervezésére kell alkalmasnak lennie, hanem beépített cselekvési tételek nyomon követési funkciójával biztosítania kell a feladatok elvégzését is, hogy a találkozó után a feladatokat kioszthassa és nyomon követhesse. A feladatok közvetlenül a találkozó napirendjéből történő delegálása egy másik rendkívül értékes funkció.
5. Akadálymentesség és megfelelőség
A szabályoknak való megfelelés kulcsfontosságú azoknak a csapatoknak, amelyek nyilvános értekezleteket vagy hivatalos felülvizsgálatokat bonyolítanak le. Győződjön meg arról, hogy a szoftver tartalmazza a nyilvános nyilvántartások kezelését az ütemtervek és az értekezletek eredményeinek tárolásához, a zárt feliratozást és az akadálymentességet biztosító funkciókat az inkluzivitás érdekében, valamint a biztonságos dokumentumhozzáférést az ellenőrzött fájlmegosztáshoz.
📮ClickUp Insight: Találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk szerint a válaszadók 12%-a túlzsúfoltnak tartja a találkozókat, 17% szerint túl hosszúra nyúlnak, 10% pedig úgy véli, hogy többnyire feleslegesek. Egy másik ClickUp-felmérésben a válaszadók 70%-a bevallotta, hogy szívesen küldene helyettest vagy meghatalmazottat a találkozókra, ha tehetné.
A ClickUp AI Notetaker lehet a tökéletes tárgyalási helyettese! Hagyja, hogy az AI rögzítse minden fontos pontot, döntést és teendőt, míg Ön a magasabb értékű munkára koncentrál. A ClickUp Brain segítségével automatikusan elkészülő tárgyalási összefoglalók és feladatok létrehozása révén soha nem marad le a fontos információkról, még akkor sem, ha nem tud részt venni a tárgyaláson.
💫 Valós eredmények: A ClickUp értekezletkezelő funkcióit használó csapatok szerint a felesleges beszélgetések és értekezletek száma 50%-kal csökkent!
A 10 legjobb értekezlet-napirend-szoftver
A piacon elérhető rengeteg eszköz közül a legjobb értekezlet-napirend-szoftver kiválasztása meglehetősen nehéz feladat lehet. A megfelelő platformnak nem csupán az értekezletek ütemezésére kell alkalmasnak lennie, hanem az értekezletek kezelésének egyszerűsítésére, az együttműködés fokozására és a teendők nyomon követésére is.
Kiválasztottuk a 10 legjobb ülésterv-szoftvert, amelyek segítségével hatékonyabban vezetheti az üléseket, nyomon követheti a döntéseket és időt takaríthat meg. Íme, mi teszi kiemelkedővé az egyes eszközöket.
1. ClickUp (A legjobb AI-alapú értekezletkezeléshez és együttműködéshez)
A ClickUp egy all-in-one értekezletkezelő szoftver, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat az értekezletek zökkenőmentes tervezésében, szervezésében és lebonyolításában. Beépített AI-alapú jegyzetelési funkciójával, feladat-automatizálásával és testreszabható sablonjaival megszünteti a kézi értekezlet-napirendkészítés nehézségeit, és biztosítja, hogy a csapatok összhangban legyenek a teendőkkel.
A ClickUp legjobb funkciói
a. AI-alapú értekezlet-asszisztens
A ClickUp AI Notetaker automatizálja a jegyzetelést, összefoglalja a megbeszéléseket és kivonja a legfontosabb teendőket, ezzel javítva az értekezletek kezelését. Ezzel nincs szükség kézi átírásra, így biztosítva, hogy a fontos információk ne vesszenek el.
- Automatikusan generálja az értekezlet jegyzeteket, így a dokumentálás könnyedén elvégezhető.
- Automatikusan létrehozza a teendőket, így soha nem marad ki a nyomon követés.
- Azonnali összefoglalásokat nyújt, segítve a csapatokat a legfontosabb tanulságok gyors áttekintésében.
A zökkenőmentes értekezlet-tervezéshez a ClickUp értekezlet-napirend sablon segít a csapatoknak a megbeszélések strukturálásában, a teendők kiosztásában és az értekezletek előrehaladásának nyomon követésében. Tökéletes megoldás a beszélgetések szervezett és eredményorientált lebonyolításához.
b. Strukturált feladatkezelés
A ClickUp Tasks egyszerűsíti az értekezlet utáni nyomon követést azáltal, hogy a megbeszélés témáit azonnal konkrét feladatokká alakítja, egyértelmű határidőkkel és felelősökkel.
- A feladatok automatizálása biztosítja, hogy a teendők soha ne kerüljenek figyelmen kívül.
- A prioritáskezelő eszközök segítenek a csapatoknak a legfontosabb következő lépésekre koncentrálni.
- A valós idejű nyomon követés segítségével az érdekelt felek folyamatosan tájékozódhatnak a projekt előrehaladásáról.
Hivatalosabb napirendre van szüksége? A ClickUp igazgatósági ülés napirend sablon és a ClickUp értekezlet sablon strukturált formátumokat kínálnak ismétlődő és vezetői szintű értekezletekhez.
📖 További információ: A legjobb feladatkezelő szoftverek a munkafolyamatok hatékonyságának növeléséhez
c. Központosított értekezlet-dokumentáció
A ClickUp Docs segítségével a csapatok valós időben rögzíthetik az értekezletek jegyzetét, nyomon követhetik a döntéseket és együttműködhetnek a megosztott napirendeken anélkül, hogy több platform között kellene váltaniuk.
- A valós idejű együttműködés biztosítja, hogy az értekezletek jegyzetai mindig naprakészek legyenek.
- A verziótörténet nyomon követése megakadályozza a fontos változtatások elvesztését.
- Az egyszerű dokumentumösszekapcsolás összeköti az értekezletek jegyzőkönyveit a releváns feladatokkal és irányítópultokkal.
d. Feladatok nyomon követése és jelentése
A ClickUp platformba beépített célkövetési és jelentési funkciók segítségével biztosítja, hogy minden értekezlet eredményes legyen.
- A ClickUp Dashboards vizuális áttekintést nyújt az értekezletek eredményeiről és a teendőkről.
- Az automatikus emlékeztetők ( a ClickUp Automations segítségével) biztosítják, hogy a csapat tagjai felelősséget vállaljanak a kijelölt feladatokért.
- A ClickUp Gantt Chart View-hoz hasonló haladáskövető eszközök biztosítják, hogy a nyomon követések ne vesszenek el.
A ClickUp korlátai
- A szoftver tanulási görbéje meredek, mivel kiterjedt funkciókat kínál, amelyek elsajátítása új felhasználók számára időbe telhet.
- Az AI-alapú jegyzetelési funkciók csak a fizetős csomagokban érhetők el.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp AI Notetaker: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, mindössze 6 dollár/hó/felhasználó áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: ⭐ 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: ⭐ 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)
A ClickUp segített nekünk központosítani erőforrásainkat, kommunikációnkat és projektmenedzsmentünket, így kétszer, ha nem háromszor hatékonyabbá váltunk.
A ClickUp segített nekünk központosítani erőforrásainkat, kommunikációnkat és projektmenedzsmentünket, így kétszer, ha nem háromszor hatékonyabbá váltunk.
2. Fellow (A legjobb együttműködési értekezletek napirendjeihez és valós idejű visszajelzésekhez)
A Fellow strukturált módszert kínál az értekezletek tervezéséhez, kezeléséhez és dokumentálásához, miközben biztosítja a teendők kiosztását és nyomon követését. A csapatok a szétszórt jegyzetek helyett egyetlen felületen együttműködhetnek az értekezletek napirendjén, valós időben jegyzetelhetnek és megoszthatják a követendő lépéseket.
A legjobb funkciók
- A csapatok együttműködésen alapuló értekezlet-napirendeket állíthatnak össze azáltal, hogy az értekezletek előtt, alatt és után vitapontokat adnak hozzá.
- A cselekvésre ösztönző értekezlet-jegyzőkönyvek automatikusan nyomon követik a legfontosabb tanulságokat és feladatokhoz rendelik őket, hogy biztosítsák a nyomon követést.
- A valós idejű visszajelzési eszközökkel a csapat tagjai közvetlenül a találkozó felületén strukturált visszajelzéseket adhatnak.
- Az ismétlődő értekezlet-sablonok egyszerűsítik a heti egyeztetések, egyéni megbeszélések és projektfrissítések tervezését.
- A platform integrálható a Slack, a Microsoft Teams és az Asana alkalmazásokkal, így könnyen szinkronizálhatók a munkafolyamatok a különböző eszközök között.
Társak korlátai
- Nincs beépített videokonferencia funkció; harmadik féltől származó platformokkal való integráció szükséges.
- Egyes fejlett funkciók csak fizetős csomagok esetén érhetők el.
Fellow árak
- Ingyenes: Alapcsomag korlátozott funkciókkal
- Pro: 6 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: Egyedi árazás
Társak értékelései
- G2: ⭐ 4,7/5 (2000+ értékelés)
- Capterra: ⭐ 4,9/5
📖 Olvassa el még: Hogyan lehet hatékony projektmegbeszéléseket tartani?
3. OneNote (A legjobb digitális jegyzeteléshez és értekezletek szervezéséhez)
Az OneNote egy digitális jegyzetelő szoftver, amely segít a csapatoknak és az egyéneknek a találkozók jegyzetének, a teendőknek és a brainstorming üléseinek szervezésében egy rugalmas, szabad formájú munkaterületen. A hagyományos találkozó-napirend szoftverekkel ellentétben üres vásznat kínál az ötletek rögzítéséhez, multimédiás tartalmak beágyazásához és a jegyzetek tetszés szerinti strukturálásához.
A OneNote legjobb funkciói
- Rugalmas digitális jegyzetelés az értekezletek jegyzetének, a teendőlistáknak és a brainstorming üléseinek rögzítéséhez.
- A címkézési és keresési funkciók segítségével a csapatok gyorsan megtalálhatják a korábbi értekezletek jegyzetét és a teendőket.
- Kézzel írás és rajzolás támogatása az értekezlet tartalmának jegyzetelésére és ötletek vázlatos megrajzolására
- A valós idejű együttműködés lehetővé teszi, hogy több felhasználó egyszerre szerkessze és jegyzeteket adjon hozzá.
- A Microsoft 365-tel való zökkenőmentes integráció biztosítja a találkozók jegyzetének szinkronizálását az Outlook, a Teams és más Microsoft-alkalmazásokkal.
A OneNote korlátai
- Nincs beépített ülések napirend-sablon, ezért manuális strukturálás szükséges.
- A több együttműködővel rendelkező nagy notebookoknál szinkronizálási késések léphetnek fel.
OneNote árak:
- Ingyenes verzió: Alapvető jegyzetelési funkciókat tartalmaz felhőalapú szinkronizálással.
- Microsoft 365 Personal: 9,99 USD/hó felhasználónként
- Microsoft 365 Family: 12,99 USD/hó
OneNote értékelések
- G2: ⭐ 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)
- Capterra: ⭐ 4,6/5 (több mint 1800 értékelés)
A nagyszerű az, hogy automatikusan elküldi a frissítéseket a felhőbe, ha be van jelentkezve a Microsoft-fiókjába. Ez nagyon megkönnyíti a munkájának biztonsági mentését.
A nagyszerű az, hogy automatikusan elküldi a frissítéseket a felhőbe, ha be van jelentkezve a Microsoft-fiókjába. Ez nagyon megkönnyíti a munkájának biztonsági mentését.
4. GoTo Meeting (A legjobb beépített napirend-eszközökkel rendelkező virtuális értekezletekhez)
A GoTo Meeting egy videokonferencia- és online értekezlet-megoldás, amelyet olyan vállalkozások számára terveztek, amelyek zökkenőmentes virtuális együttműködésre szorulnak. Beépített értekezlet-napirend-eszközöket, valós idejű átírást és AI-alapú összefoglalókat kínál, így kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek gyakran tartanak távoli értekezleteket.
A GoTo Meeting legjobb funkciói
- Az integrált értekezlet-napirend-eszközök segítenek a csapatoknak a megbeszélések előtti, alatti és utáni strukturálásában.
- Az AI-alapú átírás és összefoglalók automatikusan rögzítik az értekezlet jegyzeteket és a legfontosabb teendőket.
- Az egy kattintással elvégezhető értekezlet-felvétel biztosítja, hogy a csapatok bármikor visszatérhessenek a megbeszélésekhez.
- A zökkenőmentes naptárintegrációk szinkronizálódnak az Outlook, a Google Naptár és a Microsoft 365 alkalmazásokkal a zökkenőmentes ütemezés érdekében.
- A végpontok közötti titkosítás biztosítja a biztonságot és a magánélet védelmét az üzleti találkozókon.
A GoTo Meeting korlátai
- Nincs beépített feladatkezelő funkció – a felhasználóknak harmadik féltől származó alkalmazásokkal kell integrálniuk a nyomon követéshez.
- A fejlett elemzésekhez és az AI által generált értekezlet-összefoglalókhoz magasabb szintű csomagok szükségesek.
GoTo Meeting árak
- Professzionális: 12 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 16 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
GoTo Meeting értékelések
- G2: ⭐ 4,2/5 (több mint 13 000 értékelés)
- Capterra: ⭐ 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)
A felhasználóbarát felület segít több értekezlet kezelésében. Az audio és a videó minősége kiváló, a platform pedig PC-n és Mac-en egyaránt remekül működik.
A felhasználóbarát felület segít több értekezlet kezelésében. Az audio és a videó minősége kiváló, a platform pedig PC-n és Mac-en egyaránt remekül működik.
5. Spinach AI (A legjobb AI-alapú értekezlet-összefoglalók és cselekvési tételek nyomon követése)
A Spinach AI egy mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztens, amelynek célja a csapat termelékenységének növelése a jegyzetelés automatizálásával, a megbeszélések összefoglalásával és a teendők nyomon követésével. A Spinach AI ideális azoknak a csapatoknak, amelyek valós idejű, mesterséges intelligenciával generált értekezleti betekintést szeretnének, mivel segít a találkozók szervezésében és biztosítja, hogy ne vesszenek el fontos részletek.
A Spinach AI legjobb funkciói
- Az AI-alapú értekezlet-összefoglalók tömör összefoglalásokat készítenek a legfontosabb cselekvési pontokkal.
- Az automatizált jegyzetelés biztosítja, hogy a megbeszélések és döntések kézi beavatkozás nélkül rögzítésre kerüljenek.
- A feladatok nyomon követése és utólagos ellenőrzése segít a csapatoknak a felelősségvállalásban azáltal, hogy feladatok kiosztásával és nyomon követésével biztosítja a felelősségvállalást.
- A valós idejű értekezlet-átírás pontos, kereshető jegyzeteket biztosít a jobb dokumentálás érdekében.
- A Slack, a Zoom, a Google Meet és a projektmenedzsment eszközökkel való zökkenőmentes integrációk racionalizálják a munkafolyamatokat.
📖 Olvassa el még: Hogyan használható az AI a találkozók jegyzetelésére?
A Spinach AI korlátai
- Nincs beépített napirend-sablon, ezért a csapatoknak manuálisan kell létrehozniuk a strukturált napirendeket.
- Egyes fejlett AI funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.
Spinach AI árak
- Starter: Ingyenes
- Pro: 2,90 USD/értekezletóra
- Üzleti: 19 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
Spinach AI értékelések
- G2: ⭐ 4,8/5
- Capterra: Nem elérhető
📖 További információ: Hogyan lehet produktív értekezleteket tartani és optimalizálni a csapat hatékonyságát?
6. Range (A legjobb strukturált bejelentkezésekhez és a csapat összehangolásához)
A Range egy csapatmunkát és értekezletek kezelését segítő eszköz, amely strukturált bejelentkezésekkel, megosztott értekezlet-napirendekkel és automatikus állapotfrissítésekkel segíti a csapatokat a koordinációban. Távoli és hibrid csapatok számára készült, és az átláthatóság és a felelősségvállalás elősegítésével, valamint a megbeszélések nyomon követésével hatékonyabbá teszi az értekezleteket.
A legjobb funkciók
- A strukturált bejelentkezések segítségével a csapatok aszinkron módon oszthatják meg a frissítéseket az értekezletek előtt.
- Az együttműködésen alapuló értekezlet-napirendek biztosítják, hogy a csapatok világos vitapontokkal készüljenek fel.
- A találkozók jegyzetelése és a teendők nyomon követése segít a csapatoknak a legfontosabb tanulságok és a további teendők rögzítésében.
- Az integrált reflexiók és a csapat hangulatának nyomon követése fokozza az elkötelezettséget és elősegíti a támogató munkakörnyezet kialakulását.
- Zökkenőmentes integráció a Slackkel, a Google Naptárral és a projektmenedzsment eszközökkel
Tartománykorlátozások
- Nincs beépített videokonferencia funkció, ezért harmadik féltől származó integrációkra van szükség.
- Egyes fejlett jelentéskészítési funkciók csak fizetős csomagokban érhetők el.
Árkategóriák
- Ingyenes: 12 felhasználó számára
- Standard: 8 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
Tartomány értékelések
- G2: ⭐ 4,6/5 (70+ értékelés)
- Capterra: ⭐ 4,7/5
7. MeetingKing (A legjobb strukturált értekezlet-dokumentációhoz és nyomon követéshez)
A MeetingKing egy ülések napirendjét és jegyzőkönyvét kezelő szoftver, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat strukturált napirendek készítésében, részletes ülésjegyzetek készítésében és a teendők könnyed nyomon követésében. Egyszerűsíti az ülések előkészítését és utólagos nyomon követését azáltal, hogy automatizált dokumentációs eszközöket, feladatkiosztást és a korábbi ülések kereshető archívumát kínálja.
A MeetingKing legjobb funkciói
- A beépített napirend-sablonok előre strukturált formátumokkal egyszerűsítik az értekezletek előkészítését.
- A feladatok kiosztása és nyomon követése biztosítja, hogy a teendők ne maradjanak elvégezve.
- Az automatikus jegyzőkönyv-készítés rögzíti a legfontosabb megbeszélési pontokat és döntéseket.
- A találkozók archívuma és a keresési funkció lehetővé teszi a csapatok számára, hogy könnyedén hozzáférjenek a korábbi megbeszélésekhez.
- Zökkenőmentes integráció a Google Naptárral, az Outlookkal és a feladatkezelő eszközökkel
A MeetingKing korlátai
- Nincs beépített videokonferencia-funkció, ezért külső platformokra van szükség a virtuális értekezletekhez.
- A többi megoldáshoz képest korlátozott testreszabási lehetőségek a találkozók napirendjeinek tekintetében
MeetingKing árak
- Alapszintű: Ingyenes
- Pro: 9,95 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
MeetingKing értékelések
- G2: Nem elérhető
- Capterra: Nem elérhető
8. Agenda (A legjobb jegyzeteléshez, idővonal alapú szervezéssel)
Az Agenda egy idővonal alapú jegyzetelő alkalmazás, amelyet olyan szakemberek számára terveztek, akiknek strukturált módon kell szervezniük a találkozók jegyzetét, napirendjét és a projekt dokumentációját.
A hagyományos ülések napirendjét kezelő szoftverekkel ellentétben az Agenda a kontextusvezérelt jegyzetelésre összpontosít, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy az ülésen elhangzottakat könnyedén összekapcsolják a múltbeli és jövőbeli eseményekkel.
A napirend legjobb funkciói
- Az idővonal alapú jegyzetek szervezése strukturált és hozzáférhetővé teszi az értekezleteken folyó megbeszéléseket.
- A címkék és a kategorizálási eszközök megkönnyítik a releváns jegyzetek szűrését és megtalálását.
- A Markdown támogatás lehetővé teszi a csapatok számára, hogy gyorsan formázzák az értekezletek jegyzetét és napirendjét.
- Az iCloud szinkronizálás biztosítja, hogy a találkozók jegyzetai az Apple eszközökön is elérhetők legyenek.
- Zökkenőmentes integráció az Apple Naptárral és Emlékeztetővel a jobb ütemezés érdekében.
A napirend korlátai
- Nincs valós idejű együttműködés, ezért kevésbé ideális csapatalapú értekezletek kezelésére.
- Nincs Windows- vagy Android-verzió, ami korlátozza a nem Apple-felhasználók hozzáférését.
Az Agenda árazása
Örökre ingyenes: hozzáférés az összes alapvető jegyzetelési és idővonal-funkcióhoz
Napirend-értékelések
- G2: Nem elérhető
- Capterra: Nem elérhető
9. Lucid Meetings (A legjobb strukturált és folyamatorientált értekezletekhez)
A Lucid Meetings egy olyan értekezletkezelő platform, amelyet olyan csapatok számára terveztek, amelyek strukturált, folyamatorientált értekezleteket igényelnek , egyértelmű napirenddel, automatizált nyomon követéssel és beépített döntéskövetéssel.
Átfogó keretrendszert kínál, amely biztosítja, hogy az értekezletek hatékonyak, megismételhetők és jól dokumentáltak legyenek.
A Lucid Meetings legjobb funkciói
- A beépített értekezlet-sablonok segítségével a csapatok különböző értekezlet-típusokhoz igazított, strukturált napirendeket hozhatnak létre.
- Az automatizált nyomon követés biztosítja, hogy a teendők és a döntések rögzítésre kerüljenek és kiosztásra kerüljenek.
- A döntéskövető eszközök dokumentálják a megállapodásokat és egyszerűsítik a csapat összehangolását.
- Zökkenőmentes integráció a Slack, a Microsoft Teams és a Google Naptár alkalmazásokkal az ütemezés és az együttműködés érdekében.
- Fejlett jelentések és betekintés az értekezletek hatékonyságának elemzéséhez és a folyamatok javításához
A Lucid Meetings korlátai
- A strukturált megközelítés miatt az interfész új felhasználók számára bonyolultnak tűnhet.
- Más értekezletkezelő megoldásokhoz képest korlátozott AI-alapú funkciók
A Lucid Meetings árai
- Ingyenes próba
- Csapat: 12,50 USD/felhasználó havonta
- Üzleti: 249 USD havonta
- Vállalati: Egyedi árazás
Lucid Meetings értékelések
- G2: Nem elérhető
- Capterra: Nem elérhető
Segít rendezni a találkozók dátumait, és virtuális titkárként működik.
Segít rendezni a találkozók dátumait, és virtuális titkárként működik.
10. Avoma (A legjobb AI-alapú értekezlet-elemzésekhez és jegyzeteléshez)
Az Avoma egy mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztens, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a jegyzetelés automatizálásában, a megbeszélések összefoglalásában és a legfontosabb megállapítások kivonásában. Egyszerűsíti az értekezletek dokumentálását, megkönnyítve a fontos részletek rögzítését és a teendők nyomon követését manuális erőfeszítés nélkül.
Az Avoma legjobb funkciói
- Az AI-alapú átírás és összefoglalók automatikusan rögzítik az értekezlet jegyzeteket, a legfontosabb tanulságokat és a teendőket.
- A valós idejű együttműködés lehetővé teszi a csapatok számára, hogy együtt jelöljék ki, kommenteljék és szerkesszék az értekezlet jegyzeteket.
- A találkozóelemzés betekintést nyújt a felszólalók beszédidejébe, az elkötelezettségbe és a trendekbe.
- A CRM és a naptár integrációk szinkronizálják az értekezleteket olyan platformokkal, mint a HubSpot, a Salesforce és a Google Naptár.
- Az automatizált cselekvési tételek nyomon követése biztosítja, hogy a nyomon követési feladatok zökkenőmentesen legyenek kiosztva és figyelemmel kísérve.
Az Avoma korlátai
- Az AI által generált jegyzőkönyvek pontosságuk érdekében kézi szerkesztést igényelhetnek.
- Egyes fejlett elemzési funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.
Avoma árak
- AI Meeting Assistant: 29 USD/felhasználó/hónap
- Conversation Intelligence: 69 USD/felhasználó/hónap
- Revenue Intelligence: 99 USD/felhasználó/hónap
Avoma értékelések
- G2: ⭐ 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)
- Capterra: Nem elérhető
Nagyra értékelem, hogy az Avoma mesterséges intelligenciával generált összefoglalói minden fontos pontot megörökítenek, így a jegyzetelés helyett a beszélgetésre tudok koncentrálni.
Nagyra értékelem, hogy az Avoma mesterséges intelligenciával generált összefoglalói minden fontos pontot megörökítenek, így a jegyzetelés helyett a beszélgetésre tudok koncentrálni.
Optimalizálja értekezleteit a legjobb értekezlet-napirend-szoftverekkel
A találkozóknak nem kell feltétlenül eredménytelennek lenniük. A megfelelő találkozó-napirend szoftver segít megszervezni a megbeszéléseket, rögzíteni a legfontosabb tanulságokat és nyomon követni a teendőket, így csapata kevesebb időt tölt hatástalan találkozókon, és több időt fordíthat a tervek végrehajtására.
A ClickUp és a Spinach AI mesterséges intelligenciával működő asszisztensektől a Lucid Meetings strukturált értekezletkezelő eszközökig minden csapat igényeinek megfelelő platformot találhat. Akár együttműködési napirendekre, automatizált összefoglalókra vagy zökkenőmentes integrációkra van szüksége, a megfelelő eszközzel minden értekezlet hozzáadott értéket jelent.
Készen áll a jobb értekezletek lebonyolítására? Regisztráljon a ClickUp-ra, és egyszerűsítse a napirend tervezését, a feladatok nyomon követését és a csapat együttműködését!