A 10 legjobb napirend- és értekezletkezelő szoftver 2025-ben

2025. március 21.

Küzdenek a rendezetlen értekezletekkel és az elveszett teendőkkel? A megfelelő értekezlet-napirend szoftver biztosítja a strukturált megbeszéléseket, a világos következtetéseket és a produktív nyomon követést.

Összegyűjtöttük a 10 legjobb értekezlet-napirend-szoftvert, amelyekkel egyszerűsítheti az értekezletek kezelését és növelheti a csapat hatékonyságát. Kezdjük is!

Bónusz: Tudta, hogy a ClickUp AI Notetaker leírja az értekezlet jegyzeteket, összefoglalja azokat, és megvalósítható ötletekké alakítja?

A találkozó-napirend szoftver használatának előnyei

Valószínűleg már végigült végtelenül hosszú, céljait illetően homályos, szétszórt vitákkal tarkított és a teendőkkel kapcsolatban eredménytelen megbeszéléseket. Egy megbízható üléstervező szoftverbe való befektetés segít megszabadulni ezektől a frusztrációktól, és mindenki számára hatékonyabb ülésszervezést és jobb élményt biztosít.

Így profitálhat csapata az ülésnapirend- és értekezletkezelő szoftver használatából:

Mindig világos napirendek

Tudta? Az egyszeri értekezletek közel 60%-a és az ismétlődő értekezletek 64%-a nem rendelkezik strukturált napirenddel!

A speciális értekezlet-napirend-szoftverekkel könnyedén létrehozhat célszerű napirendeket, hogy elkerülje az időpazarlást, és világos tervet készíthessen az értekezletre.

Előnyök:

  • Gyors napirendkészítés használatra kész, testreszabható értekezlet-napirend sablonokkal
  • Élesen fókuszált megbeszélések egyértelműen meghatározott napirendi pontok körül
  • A napirendek egyszerű terjesztése, hogy a résztvevők felkészülten érkezzenek a következő értekezletre.

Rövidebb értekezletek, amelyek időt takarítanak meg

A strukturálatlan értekezletek könnyen eltérhetnek a tervtől, ami időpazarláshoz és tisztázatlan következtetésekhez vezethet.

A hatékony értekezletkezelési megoldások közvetlenül kezelik ezt a problémát az alábbiak révén:

  • A fárasztó értekezlet-ütemezés automatizálása, ami különösen hasznos az ismétlődő értekezletek esetében.
  • Könnyedén készítsen pontos ülésjegyzőkönyveket, és szüntesse meg a kézi jegyzetelést a munkaterheléséből.
  • A beszélgetéseket egyetlen kattintással szervezett teendőkbe alakíthatja

Zökkenőmentes csapatmunka

A hatékonyan együttműködő csapatok akár ötször is produktívabbak lehetnek. Egy jó üléstervező szoftver javítja az együttműködést, lehetővé téve a csapat számára, hogy:

  • Könnyedén hozzáférhet és megoszthat jegyzeteket, dokumentumokat és feladatokat több mobil eszközön is.
  • Együttműködés a napirendi pontokban az értekezlet előtt, biztosítva a produktív megbeszéléseket
  • Azonnali feladatkiosztás a napirendből, mindenki felelősségre vonhatósága és összehangoltsága biztosítva.

Fokozott átláthatóság és megfelelés

Az átláthatóság különösen fontos a közszervezetek, tanácsok vagy közösségi találkozók esetében. A megfelelő értekezletkezelő szoftver segítségével könnyedén betarthatja az átláthatósági szabályokat, mivel lehetővé teszi a következőket:

  • Gyorsan tegye közzé a nyilvános értekezletek napirendjét és jegyzőkönyvét.
  • Pontos digitális nyilvántartások vezetése, a megfelelés és a nyilvános nyilvántartásokra vonatkozó követelmények betartása
  • Biztosítson hozzáférhetőséget integrált feliratozással és könnyen navigálható digitális dokumentumokkal.

A megfelelő értekezlet-napirend szoftver kiválasztása megerősíti csapatát, és a hatástalan értekezleteket vonzó, strukturált ülésekké alakítja, amelyek növelik a termelékenységet és mindenki számára egyformán érthetővé teszik a tartalmat.

De nem minden üléstervező szoftver egyforma. Ennyi lehetőség közül hogyan találja meg a csapatának legmegfelelőbbet?

📖 További információk: A legjobb értekezletkezelő és napirend-szoftver megoldások

Mit kell keresnie egy értekezlet-napirend szoftverben?

A megfelelő eszköz kiválasztása attól függ, hogy mennyire hatékonyan egyszerűsíti az értekezletek kezelését, javítja a csapat együttműködését és biztosítja az értekezletek hatékonyságát.

Az alábbiakban bemutatjuk, mire kell figyelni egy napirend- és értekezletkezelő szoftver értékelésekor:

1. Testreszabható napirend-sablonok

Egy erős platformnak testreszabható napirend-sablonokat kell kínálnia, amelyek segítségével gyorsan felépíthet strukturált értekezlet-terveket, amelyeket könnyedén megoszthat a csapat tagjaival.

Sablonarchívum: Ingyenes értekezletjegyzet-sablonok a jobb értekezleti jegyzetekhez

2. Zökkenőmentes értekezletjegyzőkönyvek és dokumentáció

Egy jó értekezletkezelő megoldásnak meg kell könnyítenie az értekezletek jegyzőkönyveinek elkészítését. Az automatizált és mesterséges intelligenciával működő értekezlet-napirend és értekezlet-jegyzet szoftverek a legalkalmasabbak a magas teljesítményű csapatok számára.

3. Intelligens ütemezés és integrációk

Az ütemezésnek zökkenőmentesnek kell lennie, különösen az ismétlődő értekezletek esetében.

4. Megvalósítható nyomon követés és elszámoltathatóság

A szoftvernek nem csak a találkozók tervezésére kell alkalmasnak lennie, hanem beépített cselekvési tételek nyomon követési funkciójával biztosítania kell a feladatok elvégzését is, hogy a találkozó után a feladatokat kioszthassa és nyomon követhesse. A feladatok közvetlenül a találkozó napirendjéből történő delegálása egy másik rendkívül értékes funkció.

5. Akadálymentesség és megfelelőség

A szabályoknak való megfelelés kulcsfontosságú azoknak a csapatoknak, amelyek nyilvános értekezleteket vagy hivatalos felülvizsgálatokat bonyolítanak le. Győződjön meg arról, hogy a szoftver tartalmazza a nyilvános nyilvántartások kezelését az ütemtervek és az értekezletek eredményeinek tárolásához, a zárt feliratozást és az akadálymentességet biztosító funkciókat az inkluzivitás érdekében, valamint a biztonságos dokumentumhozzáférést az ellenőrzött fájlmegosztáshoz.

📮ClickUp Insight: Találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk szerint a válaszadók 12%-a túlzsúfoltnak tartja a találkozókat, 17% szerint túl hosszúra nyúlnak, 10% pedig úgy véli, hogy többnyire feleslegesek. Egy másik ClickUp-felmérésben a válaszadók 70%-a bevallotta, hogy szívesen küldene helyettest vagy meghatalmazottat a találkozókra, ha tehetné.

A ClickUp AI Notetaker lehet a tökéletes tárgyalási helyettese! Hagyja, hogy az AI rögzítse minden fontos pontot, döntést és teendőt, míg Ön a magasabb értékű munkára koncentrál. A ClickUp Brain segítségével automatikusan elkészülő tárgyalási összefoglalók és feladatok létrehozása révén soha nem marad le a fontos információkról, még akkor sem, ha nem tud részt venni a tárgyaláson.

💫 Valós eredmények: A ClickUp értekezletkezelő funkcióit használó csapatok szerint a felesleges beszélgetések és értekezletek száma 50%-kal csökkent!

A 10 legjobb értekezlet-napirend-szoftver

A piacon elérhető rengeteg eszköz közül a legjobb értekezlet-napirend-szoftver kiválasztása meglehetősen nehéz feladat lehet. A megfelelő platformnak nem csupán az értekezletek ütemezésére kell alkalmasnak lennie, hanem az értekezletek kezelésének egyszerűsítésére, az együttműködés fokozására és a teendők nyomon követésére is.

Kiválasztottuk a 10 legjobb ülésterv-szoftvert, amelyek segítségével hatékonyabban vezetheti az üléseket, nyomon követheti a döntéseket és időt takaríthat meg. Íme, mi teszi kiemelkedővé az egyes eszközöket.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú értekezletkezeléshez és együttműködéshez)

A ClickUp egy all-in-one értekezletkezelő szoftver, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat az értekezletek zökkenőmentes tervezésében, szervezésében és lebonyolításában. Beépített AI-alapú jegyzetelési funkciójával, feladat-automatizálásával és testreszabható sablonjaival megszünteti a kézi értekezlet-napirendkészítés nehézségeit, és biztosítja, hogy a csapatok összhangban legyenek a teendőkkel.

A ClickUp legjobb funkciói

a. AI-alapú értekezlet-asszisztens

A ClickUp AI Notetaker automatizálja a jegyzetelést, összefoglalja a megbeszéléseket és kivonja a legfontosabb teendőket, ezzel javítva az értekezletek kezelését. Ezzel nincs szükség kézi átírásra, így biztosítva, hogy a fontos információk ne vesszenek el.

  • Automatikusan generálja az értekezlet jegyzeteket, így a dokumentálás könnyedén elvégezhető.
  • Automatikusan létrehozza a teendőket, így soha nem marad ki a nyomon követés.
  • Azonnali összefoglalásokat nyújt, segítve a csapatokat a legfontosabb tanulságok gyors áttekintésében.

A zökkenőmentes értekezlet-tervezéshez a ClickUp értekezlet-napirend sablon segít a csapatoknak a megbeszélések strukturálásában, a teendők kiosztásában és az értekezletek előrehaladásának nyomon követésében. Tökéletes megoldás a beszélgetések szervezett és eredményorientált lebonyolításához.

A ClickUp Agenda Template segítségével könnyedén nyomon követheti a városi közgyűlésre kitűzött célokat.
Ingyenes sablon letöltése
A ClickUp Agenda Template segítségével könnyedén nyomon követheti a városi közgyűlésre kitűzött célokat.

b. Strukturált feladatkezelés

Feladatok kiosztása és kezelése a ClickUp segítségével
Feladatok kiosztása és kezelése a ClickUp segítségével

A ClickUp Tasks egyszerűsíti az értekezlet utáni nyomon követést azáltal, hogy a megbeszélés témáit azonnal konkrét feladatokká alakítja, egyértelmű határidőkkel és felelősökkel.

  • A feladatok automatizálása biztosítja, hogy a teendők soha ne kerüljenek figyelmen kívül.
  • A prioritáskezelő eszközök segítenek a csapatoknak a legfontosabb következő lépésekre koncentrálni.
  • A valós idejű nyomon követés segítségével az érdekelt felek folyamatosan tájékozódhatnak a projekt előrehaladásáról.

Hivatalosabb napirendre van szüksége? A ClickUp igazgatósági ülés napirend sablon és a ClickUp értekezlet sablon strukturált formátumokat kínálnak ismétlődő és vezetői szintű értekezletekhez.

📖 További információ: A legjobb feladatkezelő szoftverek a munkafolyamatok hatékonyságának növeléséhez

c. Központosított értekezlet-dokumentáció

Készítsen tudásdokumentumokat az összes értekezlet résztvevő számára a ClickUp Docs segítségével.
Készítse el tudásdokumentumait a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp Docs segítségével a csapatok valós időben rögzíthetik az értekezletek jegyzetét, nyomon követhetik a döntéseket és együttműködhetnek a megosztott napirendeken anélkül, hogy több platform között kellene váltaniuk.

  • A valós idejű együttműködés biztosítja, hogy az értekezletek jegyzetai mindig naprakészek legyenek.
  • A verziótörténet nyomon követése megakadályozza a fontos változtatások elvesztését.
  • Az egyszerű dokumentumösszekapcsolás összeköti az értekezletek jegyzőkönyveit a releváns feladatokkal és irányítópultokkal.

d. Feladatok nyomon követése és jelentése

Tartsa szem előtt céljait egyértelmű ütemtervekkel, mérhető célokkal és automatikus haladáskövetéssel a ClickUp Goals segítségével.
Tartsa szem előtt céljait egyértelmű ütemtervekkel, mérhető célokkal és automatikus haladáskövetéssel a ClickUp Goals segítségével.

A ClickUp platformba beépített célkövetési és jelentési funkciók segítségével biztosítja, hogy minden értekezlet eredményes legyen.

  • A ClickUp Dashboards vizuális áttekintést nyújt az értekezletek eredményeiről és a teendőkről.
  • Az automatikus emlékeztetők ( a ClickUp Automations segítségével) biztosítják, hogy a csapat tagjai felelősséget vállaljanak a kijelölt feladatokért.
  • A ClickUp Gantt Chart View-hoz hasonló haladáskövető eszközök biztosítják, hogy a nyomon követések ne vesszenek el.

A ClickUp korlátai

  • A szoftver tanulási görbéje meredek, mivel kiterjedt funkciókat kínál, amelyek elsajátítása új felhasználók számára időbe telhet.
  • Az AI-alapú jegyzetelési funkciók csak a fizetős csomagokban érhetők el.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp AI Notetaker: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, mindössze 6 dollár/hó/felhasználó áron.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: ⭐ 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
  • Capterra: ⭐ 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

A ClickUp segített nekünk központosítani erőforrásainkat, kommunikációnkat és projektmenedzsmentünket, így kétszer, ha nem háromszor hatékonyabbá váltunk.

A ClickUp segített nekünk központosítani erőforrásainkat, kommunikációnkat és projektmenedzsmentünket, így kétszer, ha nem háromszor hatékonyabbá váltunk.

2. Fellow (A legjobb együttműködési értekezletek napirendjeihez és valós idejű visszajelzésekhez)

alkalmazás, amely együttműködésen alapuló értekezlet-napirendeket biztosít
via Fellow

A Fellow strukturált módszert kínál az értekezletek tervezéséhez, kezeléséhez és dokumentálásához, miközben biztosítja a teendők kiosztását és nyomon követését. A csapatok a szétszórt jegyzetek helyett egyetlen felületen együttműködhetnek az értekezletek napirendjén, valós időben jegyzetelhetnek és megoszthatják a követendő lépéseket.

A legjobb funkciók

  • A csapatok együttműködésen alapuló értekezlet-napirendeket állíthatnak össze azáltal, hogy az értekezletek előtt, alatt és után vitapontokat adnak hozzá.
  • A cselekvésre ösztönző értekezlet-jegyzőkönyvek automatikusan nyomon követik a legfontosabb tanulságokat és feladatokhoz rendelik őket, hogy biztosítsák a nyomon követést.
  • A valós idejű visszajelzési eszközökkel a csapat tagjai közvetlenül a találkozó felületén strukturált visszajelzéseket adhatnak.
  • Az ismétlődő értekezlet-sablonok egyszerűsítik a heti egyeztetések, egyéni megbeszélések és projektfrissítések tervezését.
  • A platform integrálható a Slack, a Microsoft Teams és az Asana alkalmazásokkal, így könnyen szinkronizálhatók a munkafolyamatok a különböző eszközök között.

Társak korlátai

  • Nincs beépített videokonferencia funkció; harmadik féltől származó platformokkal való integráció szükséges.
  • Egyes fejlett funkciók csak fizetős csomagok esetén érhetők el.

Fellow árak

  • Ingyenes: Alapcsomag korlátozott funkciókkal
  • Pro: 6 USD/felhasználó/hónap
  • Üzleti: Egyedi árazás

Társak értékelései

  • G2: ⭐ 4,7/5 (2000+ értékelés)
  • Capterra: ⭐ 4,9/5

📖 Olvassa el még: Hogyan lehet hatékony projektmegbeszéléseket tartani?

3. OneNote (A legjobb digitális jegyzeteléshez és értekezletek szervezéséhez)

digitális jegyzetelési és értekezlet-szervezési alkalmazás napirendkezeléshez
via OneNote

Az OneNote egy digitális jegyzetelő szoftver, amely segít a csapatoknak és az egyéneknek a találkozók jegyzetének, a teendőknek és a brainstorming üléseinek szervezésében egy rugalmas, szabad formájú munkaterületen. A hagyományos találkozó-napirend szoftverekkel ellentétben üres vásznat kínál az ötletek rögzítéséhez, multimédiás tartalmak beágyazásához és a jegyzetek tetszés szerinti strukturálásához.

A OneNote legjobb funkciói

  • Rugalmas digitális jegyzetelés az értekezletek jegyzetének, a teendőlistáknak és a brainstorming üléseinek rögzítéséhez.
  • A címkézési és keresési funkciók segítségével a csapatok gyorsan megtalálhatják a korábbi értekezletek jegyzetét és a teendőket.
  • Kézzel írás és rajzolás támogatása az értekezlet tartalmának jegyzetelésére és ötletek vázlatos megrajzolására
  • A valós idejű együttműködés lehetővé teszi, hogy több felhasználó egyszerre szerkessze és jegyzeteket adjon hozzá.
  • A Microsoft 365-tel való zökkenőmentes integráció biztosítja a találkozók jegyzetének szinkronizálását az Outlook, a Teams és más Microsoft-alkalmazásokkal.

A OneNote korlátai

  • Nincs beépített ülések napirend-sablon, ezért manuális strukturálás szükséges.
  • A több együttműködővel rendelkező nagy notebookoknál szinkronizálási késések léphetnek fel.

OneNote árak:

  • Ingyenes verzió: Alapvető jegyzetelési funkciókat tartalmaz felhőalapú szinkronizálással. ​
  • Microsoft 365 Personal: 9,99 USD/hó felhasználónként
  • Microsoft 365 Family: 12,99 USD/hó

OneNote értékelések

  • G2: ⭐ 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)
  • Capterra: ⭐ 4,6/5 (több mint 1800 értékelés)

A nagyszerű az, hogy automatikusan elküldi a frissítéseket a felhőbe, ha be van jelentkezve a Microsoft-fiókjába. Ez nagyon megkönnyíti a munkájának biztonsági mentését.

A nagyszerű az, hogy automatikusan elküldi a frissítéseket a felhőbe, ha be van jelentkezve a Microsoft-fiókjába. Ez nagyon megkönnyíti a munkájának biztonsági mentését.

4. GoTo Meeting (A legjobb beépített napirend-eszközökkel rendelkező virtuális értekezletekhez)

virtuális értekezlet-alkalmazás
via GoTo Meeting

A GoTo Meeting egy videokonferencia- és online értekezlet-megoldás, amelyet olyan vállalkozások számára terveztek, amelyek zökkenőmentes virtuális együttműködésre szorulnak. Beépített értekezlet-napirend-eszközöket, valós idejű átírást és AI-alapú összefoglalókat kínál, így kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek gyakran tartanak távoli értekezleteket.

A GoTo Meeting legjobb funkciói

  • Az integrált értekezlet-napirend-eszközök segítenek a csapatoknak a megbeszélések előtti, alatti és utáni strukturálásában.
  • Az AI-alapú átírás és összefoglalók automatikusan rögzítik az értekezlet jegyzeteket és a legfontosabb teendőket.
  • Az egy kattintással elvégezhető értekezlet-felvétel biztosítja, hogy a csapatok bármikor visszatérhessenek a megbeszélésekhez.
  • A zökkenőmentes naptárintegrációk szinkronizálódnak az Outlook, a Google Naptár és a Microsoft 365 alkalmazásokkal a zökkenőmentes ütemezés érdekében.
  • A végpontok közötti titkosítás biztosítja a biztonságot és a magánélet védelmét az üzleti találkozókon.

A GoTo Meeting korlátai

  • Nincs beépített feladatkezelő funkció – a felhasználóknak harmadik féltől származó alkalmazásokkal kell integrálniuk a nyomon követéshez.
  • A fejlett elemzésekhez és az AI által generált értekezlet-összefoglalókhoz magasabb szintű csomagok szükségesek.

GoTo Meeting árak

  • Professzionális: 12 USD/felhasználó/hónap
  • Üzleti: 16 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati: Egyedi árazás

GoTo Meeting értékelések

  • G2: ⭐ 4,2/5 (több mint 13 000 értékelés)
  • Capterra: ⭐ 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)

A felhasználóbarát felület segít több értekezlet kezelésében. Az audio és a videó minősége kiváló, a platform pedig PC-n és Mac-en egyaránt remekül működik.

A felhasználóbarát felület segít több értekezlet kezelésében. Az audio és a videó minősége kiváló, a platform pedig PC-n és Mac-en egyaránt remekül működik.

5. Spinach AI (A legjobb AI-alapú értekezlet-összefoglalók és cselekvési tételek nyomon követése)

via Spinach AI

A Spinach AI egy mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztens, amelynek célja a csapat termelékenységének növelése a jegyzetelés automatizálásával, a megbeszélések összefoglalásával és a teendők nyomon követésével. A Spinach AI ideális azoknak a csapatoknak, amelyek valós idejű, mesterséges intelligenciával generált értekezleti betekintést szeretnének, mivel segít a találkozók szervezésében és biztosítja, hogy ne vesszenek el fontos részletek.

A Spinach AI legjobb funkciói

  • Az AI-alapú értekezlet-összefoglalók tömör összefoglalásokat készítenek a legfontosabb cselekvési pontokkal.
  • Az automatizált jegyzetelés biztosítja, hogy a megbeszélések és döntések kézi beavatkozás nélkül rögzítésre kerüljenek.
  • A feladatok nyomon követése és utólagos ellenőrzése segít a csapatoknak a felelősségvállalásban azáltal, hogy feladatok kiosztásával és nyomon követésével biztosítja a felelősségvállalást.
  • A valós idejű értekezlet-átírás pontos, kereshető jegyzeteket biztosít a jobb dokumentálás érdekében.
  • A Slack, a Zoom, a Google Meet és a projektmenedzsment eszközökkel való zökkenőmentes integrációk racionalizálják a munkafolyamatokat.

📖 Olvassa el még: Hogyan használható az AI a találkozók jegyzetelésére?

A Spinach AI korlátai

  • Nincs beépített napirend-sablon, ezért a csapatoknak manuálisan kell létrehozniuk a strukturált napirendeket.
  • Egyes fejlett AI funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Spinach AI árak

  • Starter: Ingyenes
  • Pro: 2,90 USD/értekezletóra
  • Üzleti: 19 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati: Egyedi árazás

Spinach AI értékelések

  • G2: ⭐ 4,8/5
  • Capterra: Nem elérhető

📖 További információ: Hogyan lehet produktív értekezleteket tartani és optimalizálni a csapat hatékonyságát?

6. Range (A legjobb strukturált bejelentkezésekhez és a csapat összehangolásához)

alkalmazás a csapat összehangolásához
via Range

A Range egy csapatmunkát és értekezletek kezelését segítő eszköz, amely strukturált bejelentkezésekkel, megosztott értekezlet-napirendekkel és automatikus állapotfrissítésekkel segíti a csapatokat a koordinációban. Távoli és hibrid csapatok számára készült, és az átláthatóság és a felelősségvállalás elősegítésével, valamint a megbeszélések nyomon követésével hatékonyabbá teszi az értekezleteket.

A legjobb funkciók

  • A strukturált bejelentkezések segítségével a csapatok aszinkron módon oszthatják meg a frissítéseket az értekezletek előtt.
  • Az együttműködésen alapuló értekezlet-napirendek biztosítják, hogy a csapatok világos vitapontokkal készüljenek fel.
  • A találkozók jegyzetelése és a teendők nyomon követése segít a csapatoknak a legfontosabb tanulságok és a további teendők rögzítésében.
  • Az integrált reflexiók és a csapat hangulatának nyomon követése fokozza az elkötelezettséget és elősegíti a támogató munkakörnyezet kialakulását.
  • Zökkenőmentes integráció a Slackkel, a Google Naptárral és a projektmenedzsment eszközökkel

Tartománykorlátozások

  • Nincs beépített videokonferencia funkció, ezért harmadik féltől származó integrációkra van szükség.
  • Egyes fejlett jelentéskészítési funkciók csak fizetős csomagokban érhetők el.

Árkategóriák

  • Ingyenes: 12 felhasználó számára
  • Standard: 8 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati: Egyedi árazás

Tartomány értékelések

  • G2: ⭐ 4,6/5 (70+ értékelés)
  • Capterra: ⭐ 4,7/5

7. MeetingKing (A legjobb strukturált értekezlet-dokumentációhoz és nyomon követéshez)

értekezlet-dokumentációs alkalmazás
via Meeting King

A MeetingKing egy ülések napirendjét és jegyzőkönyvét kezelő szoftver, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat strukturált napirendek készítésében, részletes ülésjegyzetek készítésében és a teendők könnyed nyomon követésében. Egyszerűsíti az ülések előkészítését és utólagos nyomon követését azáltal, hogy automatizált dokumentációs eszközöket, feladatkiosztást és a korábbi ülések kereshető archívumát kínálja.

A MeetingKing legjobb funkciói

  • A beépített napirend-sablonok előre strukturált formátumokkal egyszerűsítik az értekezletek előkészítését.
  • A feladatok kiosztása és nyomon követése biztosítja, hogy a teendők ne maradjanak elvégezve.
  • Az automatikus jegyzőkönyv-készítés rögzíti a legfontosabb megbeszélési pontokat és döntéseket.
  • A találkozók archívuma és a keresési funkció lehetővé teszi a csapatok számára, hogy könnyedén hozzáférjenek a korábbi megbeszélésekhez.
  • Zökkenőmentes integráció a Google Naptárral, az Outlookkal és a feladatkezelő eszközökkel

A MeetingKing korlátai

  • Nincs beépített videokonferencia-funkció, ezért külső platformokra van szükség a virtuális értekezletekhez.
  • A többi megoldáshoz képest korlátozott testreszabási lehetőségek a találkozók napirendjeinek tekintetében

MeetingKing árak

  • Alapszintű: Ingyenes
  • Pro: 9,95 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati: Egyedi árazás

MeetingKing értékelések

  • G2: Nem elérhető
  • Capterra: Nem elérhető

📖 Olvassa el még: Hogyan lehet hatékony értekezleteket tartani a maximális hatékonyság érdekében?

8. Agenda (A legjobb jegyzeteléshez, idővonal alapú szervezéssel)

jegyzetelő alkalmazás a produktív értekezletekhez
via Agenda

Az Agenda egy idővonal alapú jegyzetelő alkalmazás, amelyet olyan szakemberek számára terveztek, akiknek strukturált módon kell szervezniük a találkozók jegyzetét, napirendjét és a projekt dokumentációját.

A hagyományos ülések napirendjét kezelő szoftverekkel ellentétben az Agenda a kontextusvezérelt jegyzetelésre összpontosít, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy az ülésen elhangzottakat könnyedén összekapcsolják a múltbeli és jövőbeli eseményekkel.

A napirend legjobb funkciói

  • Az idővonal alapú jegyzetek szervezése strukturált és hozzáférhetővé teszi az értekezleteken folyó megbeszéléseket.
  • A címkék és a kategorizálási eszközök megkönnyítik a releváns jegyzetek szűrését és megtalálását.
  • A Markdown támogatás lehetővé teszi a csapatok számára, hogy gyorsan formázzák az értekezletek jegyzetét és napirendjét.
  • Az iCloud szinkronizálás biztosítja, hogy a találkozók jegyzetai az Apple eszközökön is elérhetők legyenek.
  • Zökkenőmentes integráció az Apple Naptárral és Emlékeztetővel a jobb ütemezés érdekében.

A napirend korlátai

  • Nincs valós idejű együttműködés, ezért kevésbé ideális csapatalapú értekezletek kezelésére.
  • Nincs Windows- vagy Android-verzió, ami korlátozza a nem Apple-felhasználók hozzáférését.

Az Agenda árazása

Örökre ingyenes: hozzáférés az összes alapvető jegyzetelési és idővonal-funkcióhoz

Napirend-értékelések

  • G2: Nem elérhető
  • Capterra: Nem elérhető

Sablonarchívum: Hatékony értékesítési értekezlet-napirend sablonok a csapat sikere érdekében

9. Lucid Meetings (A legjobb strukturált és folyamatorientált értekezletekhez)

folyamatvezérelt értekezletek
via Lucid Meetings

A Lucid Meetings egy olyan értekezletkezelő platform, amelyet olyan csapatok számára terveztek, amelyek strukturált, folyamatorientált értekezleteket igényelnek , egyértelmű napirenddel, automatizált nyomon követéssel és beépített döntéskövetéssel.

Átfogó keretrendszert kínál, amely biztosítja, hogy az értekezletek hatékonyak, megismételhetők és jól dokumentáltak legyenek.

A Lucid Meetings legjobb funkciói

  • A beépített értekezlet-sablonok segítségével a csapatok különböző értekezlet-típusokhoz igazított, strukturált napirendeket hozhatnak létre.
  • Az automatizált nyomon követés biztosítja, hogy a teendők és a döntések rögzítésre kerüljenek és kiosztásra kerüljenek.
  • A döntéskövető eszközök dokumentálják a megállapodásokat és egyszerűsítik a csapat összehangolását.
  • Zökkenőmentes integráció a Slack, a Microsoft Teams és a Google Naptár alkalmazásokkal az ütemezés és az együttműködés érdekében.
  • Fejlett jelentések és betekintés az értekezletek hatékonyságának elemzéséhez és a folyamatok javításához

A Lucid Meetings korlátai

  • A strukturált megközelítés miatt az interfész új felhasználók számára bonyolultnak tűnhet.
  • Más értekezletkezelő megoldásokhoz képest korlátozott AI-alapú funkciók

A Lucid Meetings árai

  • Ingyenes próba
  • Csapat: 12,50 USD/felhasználó havonta
  • Üzleti: 249 USD havonta
  • Vállalati: Egyedi árazás

Lucid Meetings értékelések

  • G2: Nem elérhető
  • Capterra: Nem elérhető

Segít rendezni a találkozók dátumait, és virtuális titkárként működik.

Segít rendezni a találkozók dátumait, és virtuális titkárként működik.

10. Avoma (A legjobb AI-alapú értekezlet-elemzésekhez és jegyzeteléshez)

via Avoma

Az Avoma egy mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztens, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a jegyzetelés automatizálásában, a megbeszélések összefoglalásában és a legfontosabb megállapítások kivonásában. Egyszerűsíti az értekezletek dokumentálását, megkönnyítve a fontos részletek rögzítését és a teendők nyomon követését manuális erőfeszítés nélkül.

Az Avoma legjobb funkciói

  • Az AI-alapú átírás és összefoglalók automatikusan rögzítik az értekezlet jegyzeteket, a legfontosabb tanulságokat és a teendőket.
  • A valós idejű együttműködés lehetővé teszi a csapatok számára, hogy együtt jelöljék ki, kommenteljék és szerkesszék az értekezlet jegyzeteket.
  • A találkozóelemzés betekintést nyújt a felszólalók beszédidejébe, az elkötelezettségbe és a trendekbe.
  • A CRM és a naptár integrációk szinkronizálják az értekezleteket olyan platformokkal, mint a HubSpot, a Salesforce és a Google Naptár.
  • Az automatizált cselekvési tételek nyomon követése biztosítja, hogy a nyomon követési feladatok zökkenőmentesen legyenek kiosztva és figyelemmel kísérve.

Az Avoma korlátai

  • Az AI által generált jegyzőkönyvek pontosságuk érdekében kézi szerkesztést igényelhetnek.
  • Egyes fejlett elemzési funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Avoma árak

  • AI Meeting Assistant: 29 USD/felhasználó/hónap
  • Conversation Intelligence: 69 USD/felhasználó/hónap
  • Revenue Intelligence: 99 USD/felhasználó/hónap

Avoma értékelések

  • G2: ⭐ 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)
  • Capterra: Nem elérhető

Nagyra értékelem, hogy az Avoma mesterséges intelligenciával generált összefoglalói minden fontos pontot megörökítenek, így a jegyzetelés helyett a beszélgetésre tudok koncentrálni.

Nagyra értékelem, hogy az Avoma mesterséges intelligenciával generált összefoglalói minden fontos pontot megörökítenek, így a jegyzetelés helyett a beszélgetésre tudok koncentrálni.

Optimalizálja értekezleteit a legjobb értekezlet-napirend-szoftverekkel

A találkozóknak nem kell feltétlenül eredménytelennek lenniük. A megfelelő találkozó-napirend szoftver segít megszervezni a megbeszéléseket, rögzíteni a legfontosabb tanulságokat és nyomon követni a teendőket, így csapata kevesebb időt tölt hatástalan találkozókon, és több időt fordíthat a tervek végrehajtására.

A ClickUp és a Spinach AI mesterséges intelligenciával működő asszisztensektől a Lucid Meetings strukturált értekezletkezelő eszközökig minden csapat igényeinek megfelelő platformot találhat. Akár együttműködési napirendekre, automatizált összefoglalókra vagy zökkenőmentes integrációkra van szüksége, a megfelelő eszközzel minden értekezlet hozzáadott értéket jelent.

Készen áll a jobb értekezletek lebonyolítására? Regisztráljon a ClickUp-ra, és egyszerűsítse a napirend tervezését, a feladatok nyomon követését és a csapat együttműködését!

