Guru és Glean: melyik AI-alapú tudáskezelő eszköz a legjobb Önnek?

Sir Francis Bacon 1597-ben azt mondta: „ A tudás hatalom.” Több mint 400 évvel később ez soha nem volt igazabb.

Vegyük például a cookie-kat – nem azokat, amelyek a konyháját vajillattal töltik meg, hanem azokat, amelyeket általában minden weboldalon elfogad, anélkül, hogy elolvasná a feltételeket.

A cookie-k nyomon követik az adatait, elemzik a viselkedését és megjegyzik a preferenciáit. És ez nem csak a weboldalakra vonatkozik. A Netflix megjósolja, mit fog legközelebb nézni. A Google gyakorlatilag két-három szó után már elolvassa a gondolatait. Mi a közös nevező? Az adatok.

A vállalkozások megszállottan foglalkoznak az adatokkal, és az AI ezekből táplálkozik. Amikor az adatok strukturáltak, indexelve vannak és hozzáférhetők, még értékesebbé válnak: tudássá.

Ezért igyekeznek a mai vállalkozások AI-alapú tudásmenedzsment rendszereket bevezetni, mert a megfelelő információkhoz való azonnali hozzáférés jelentősen megváltoztatja a játékszabályokat.

Hogyan válassza ki az üzleti tevékenységéhez leginkább megfelelő tudásbázist? Vessünk egy pillantást a legnépszerűbb AI-alapú lehetőségekre, összehasonlítva a Guru és a Glean szolgáltatásokat, és meghatározzuk, melyik a legalkalmasabb az Ön üzleti tevékenységéhez.

🌻 Bónusz: Bemutatjuk Önnek a Glean és a Guru legjobb alternatíváját is: a ClickUp-ot!

A Glean egy AI-alapú vállalati keresőeszköz, amely e-maileket, Slack üzeneteket és dokumentumokat vizsgál át, hogy azonnali válaszokat adjon anélkül, hogy manuális tartalomkészítésre lenne szükség.

A Guru strukturált, ellenőrzött tudásával felülmúlja a Glean-t, így ideális azoknak a csapatoknak, akik vállalati szintű dokumentációt kezelnek és a pontosságot részesítik előnyben.

A Glean valós idejű, AI-alapú keresőjével , amely több mint 100 üzleti alkalmazásból gyűjt információkat, felülmúlja a Gurut, így jobb választás vállalati szintű adatkereséshez.

A Guru átlátható, felhasználónkénti árazást kínál, 10 dollár/hó áron, míg a Glean vállalati árazási modellt alkalmaz, amely a vállalat méretétől és az adatmennyiségtől függően változik.

A ClickUp AI-alapú tudásmenedzsmentet , automatizálást és keresést egyesít egy munkaterületen , így nincs szükség több eszközre. , automatizálást és, így nincs szükség több eszközre.

A ClickUp Connected Search azonnali adatokat tölt le a Google Drive-ból, a Slackből és a Salesforce-ból, csökkentve ezzel az információkereséssel töltött időveszteséget.

Mi az a Guru?

A GetGuru (vagy Guru) egy AI-alapú tudásplatform, amely összekapcsolja az alkalmazásokat, dokumentumokat és csevegéseket, hogy azonnali válaszokat nyújtson. Lényegében központi tudásközpontként és egyetlen hiteles információforrásként működik a szervezetek számára.

A Guru segítségével könnyen és gyorsan megtalálhatók a minőségi tudáskártyák, nagyon felhasználóbarát, könnyen frissíthetők a meglévő információk, zökkenőmentesen hozhatók létre új kártyák, és SEO-képességei a szervezeten belül kiválóak.

A Guru az alábbi lehetőségeket kínálja Önnek: A vállalati tudást egy helyen tárolja , így a felhasználók gyorsan hozzáférhetnek a szabályzatokhoz, eljárásokhoz és fontos dokumentumokhoz.

Önkiszolgáló központként működik, csökkentve az ismétlődő kérdéseket azáltal, hogy a releváns információkat azonnal elérhetővé teszi.

Mesterséges intelligenciával támogatott keresést és böngészőbővítményeket használ, hogy gyors válaszokat adjon anélkül, hogy alkalmazásokat kellene váltani.

A tartalmakat tudáskártyákkal szervezi, így könnyebb megtalálni az információkat és strukturáltan tárolni az adatokat .

Integrálható népszerű eszközökkel, így a csapatok a munkafolyamat megszakítása nélkül hozzáférhetnek a szükséges információkhoz.

via Guru

A Guru funkciói

A Guru megszünteti a vállalati információk felkutatásával járó frusztrációt. Ahelyett, hogy időt pazarolnának régi e-mailek átnézésével vagy ugyanazt a kérdést tizedik alkalommal feltéve, a csapatok azonnal előhívhatják a releváns információkat – íme, hogyan:

1. funkció: AI-alapú válaszok, amikor szüksége van rájuk

Volt már olyan pillanat, amikor tudta, hogy a válasz valahol ott van, de megtalálni olyan volt, mint egy lehetetlen kincskeresés? A Guru megoldja ezt a problémát. Csak írja be a kérdést, és a program a vállalat tudásbázisából előhívja a hitelesített válaszokat.

via Guru

Senki sem akar alkalmazások között ugrálni csak azért, hogy egy egyszerű választ találjon. A Guru integrálódik a Slackkel, a Microsoft Teams-szel, a Google Workspace-szel és más népszerű eszközökkel, így a munkavállalóknak nem kell elhagyniuk a munkafolyamatukat, hogy megkeressék, amire szükségük van.

💡 Profi tipp: Az AI máris leveszi a válláról a rutinmunkát, megelőzi Önt a trendek felismerésében, és segít Önnek okosabban, nem pedig keményebben dolgozni.

A hosszú dokumentumokat általában figyelmen kívül hagyják. A Guru az információkat tudáskártyákra bontja, így a munkavállalók gyors, strukturált válaszokat kapnak, ahelyett, hogy hatalmas fájlokat kellene megnyitniuk.

🍪 Bónusz: Ezek a kártyák automatikusan frissülnek, így mindenki mindig ugyanazon az oldalon van – szó szerint.

4. funkció: Válaszok, amelyek még a kérdés feltevése előtt megjelennek

Töltött már ki valaha űrlapot vagy olvasott át egy folyamatot, és szerette volna, ha a használati utasítások varázsütésre megjelennek? Pontosan ezt teszi a Guru.

Felismeri, mi látható a képernyőn, és automatikusan releváns információkat nyújt – nem kell keresni őket.

5. funkció: Betekintés abba, hogy az emberek valójában mit keresnek

Ez a Guru egyik legjobb funkciója: segít a csapatoknak rájönni, mi hiányzik. A beépített elemző eszközök megmutatják, mit keresnek az emberek leggyakrabban, milyen kérdések merülnek fel újra és újra, és hol lehet szükség a tudásbázis frissítésére.

Ahelyett, hogy találgatnának, milyen információkra van szükségük az alkalmazottaknak, a vállalatok valós adatokat kapnak arról, hogy mi működik és mi nem.

Guru árak

A Guru rugalmas árazási tervezeteket kínál, hogy minden méretű vállalkozás igényeit kielégítse:

Ingyenes próba

All-in-One : 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

📮 ClickUp Insight: A munkaerő közel fele nem jut hozzá fontos információkhoz. A ClickUp kutatása szerint a tudásmunkások körülbelül 42%-a az e-mailre támaszkodik a csapatkommunikációban, de ennek vannak hátrányai is. Mivel az e-mailek csak bizonyos csapattagokhoz jutnak el, a kritikus információk elszigetelődnek, ami lassítja az együttműködést és a döntéshozatalt. A láthatóság növelése és a csapatmunka racionalizálása érdekében használjon olyan all-in-one munkaplatformot, mint a ClickUp, amely másodpercek alatt alakítja át az e-maileket végrehajtható feladatokká!

Mi az a Glean?

A Glean egy munkahelyi AI-platform, amely segít a vállalkozásoknak feladatok megtalálásában, létrehozásában és automatizálásában azáltal, hogy összekapcsolja és megérti a vállalati adataikat, valamint AI-alapú keresést, ügynököket és asszisztenseket kínál.

A Gartner értékelései szerint a Glean a következő okok miatt működik:

Azonnali releváns információk keresése, függetlenül attól, hogy azok hol vannak tárolva.

A keresési eredmények megjelenítése helyett a közvetlen válaszokat részesíti előnyben.

Zökkenőmentes integrációt kínál a vállalati alkalmazásokkal .

Segít a munkavállalóknak hozzáférni a vállalat egészére kiterjedő tudáshoz

via Glean

A Glean eredetileg különböző alkalmazásokból származó linkek és dokumentumok összegyűjtésére lett tervezve, de a felhasználók folyamatosan megosztják azokat a funkciókat, amelyek javítják a belső tudásmenedzsmentet.

Íme néhány felhasználási példa: A személyre szabott kezdőlap segítségével a munkatársak mindig naprakészek maradnak, mivel a legújabb dokumentumok, a közelgő értekezletek és a vállalat legnépszerűbb tartalmai is megjelennek rajta.

Fejlett ellenőrző rendszert használ, hogy az információk pontosságát biztosítsa, és megakadályozza az elavult vagy félrevezető válaszokat.

Bemutatja az AI-alapú alkalmazásokat, amelyek lehetővé teszik a szakértők (SME-k) számára, hogy tudásbázist építsenek és karbantartsanak, biztosítva a megbízható információkhoz való 24 órás hozzáférést.

Emberek keresése funkcióval rendelkezik, amely megkönnyíti a kollégák, a jelentési láncok és a munkaviszony részleteinek gyors megkeresését a szervezetről való gyors betekintés érdekében.

via Glean

A Glean funkciói

A Glean nem csak egy listát ad a keresési eredményekről, hanem kontextusba ágyazott betekintést is nyújt. Ezen kívül a Glean néhány további funkciója is segíthet Önnek:

1. funkció: AI-alapú válaszok, amelyek egyenesen a lényegre térnek

Senki sem rendelkezik annyi idővel, hogy 15 lapot nyisson meg egy válasz megtalálásához. A Glean mesterséges intelligenciával működő rendszere azonnal előhívja a releváns információkat, függetlenül attól, hogy azok egy Google Doc-ban, Slack-beszélgetésben vagy JIRA-jegyben vannak elrejtve.

2. funkció: Intelligens gyűjtemények a vállalati tudás szervezéséhez

A szétszórt dokumentumok és elveszett linkek helyett a Glean lehetővé teszi a csapatok számára, hogy strukturált gyűjteményeket hozzanak létre a fontos adatokból, megkönnyítve ezzel a projektek nyomon követését.

via Glean

A Glean Go Links funkciója lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy rövid URL-eket hozzanak létre a gyakran látogatott vállalati erőforrásokhoz. Ahelyett, hogy eldugott dokumentumokat keresne, írjon be egy egyéni Go Linket (például „go/performance-reviews”) a böngészőjébe, amely egyenesen elvezeti Önt a keresett tartalomhoz.

💡 Profi tipp: A gyenge tudásmenedzsment rendszer költséges hatékonysági veszteségeket okoz

4. funkció: A tudás pontosságát biztosító ellenőrzési rendszer

A tudásbázis csak akkor hasznos, ha az adatok helyesek. A Glean ellenőrzési rendszere biztosítja, hogy a fontos dokumentumok és válaszok mindig naprakészek legyenek.

5. funkció: Emberek keresése a vállalat szakértőinek megtalálásához

Szeretné tudni, ki felel egy projektért? A Glean személykereső funkciója segítségével a munkavállalók név, munkafolyamat, osztály vagy szakterület alapján kereshetnek kollégákat. Az AI használata a munkahelyen megkönnyíti a megfelelő személy megtalálását, így nem kell találgatni, ki tudhatja a választ.

Glean árak

Egyedi árazás

Egyedi árazás

📖 Olvassa el még: Ingyenes tudásbázis-sablonok Wordben és ClickUpban

Guru és Glean: funkciók összehasonlítása

A Guru és a Glean ugyanazt a problémát igyekeznek megoldani – segíteni a csapatoknak az információk gyors megtalálásában és megmutatni nekik , hogyan dolgozhatnak gyorsabban –, de ezt különböző módon teszik.

Az alábbiakban bemutatjuk a legfontosabb funkciókat, hogy lássuk, melyik eszköz melyik területen nyújt kiemelkedő teljesítményt.

1. funkció: AI-alapú keresés és válaszok

A Glean egy hatékony, AI-alapú keresőmotort kínál, amely e-mailekből, Slackből, dokumentumokból és más vállalati eszközökből merít, és keresési eredmények helyett közvetlen válaszokat ad. Természetes nyelvfeldolgozást (NLP) használ a lekérdezések megértéséhez és kontextusfüggő betekintés biztosításához.

Az AI-képességek kihasználása mellett a Guru inkább a tudáskártyákra koncentrál. Az alkalmazottaknak létre kell hozniuk és ellenőrizniük kell az információkat, mielőtt az AI megjelenítaná azokat, ami biztosítja a pontosságot, de egy további lépéssel meghosszabbítja a folyamatot.

🏆 Győztes: Glean vezeti a rangsort

📖 Olvassa el még: Hogyan szünteti meg a kapcsolódó AI a szilókat, hogy időt takarítson meg a valódi munkához

2. funkció: Tudásszervezés és pontosság

A Guru a tudásmenedzsment terén jeleskedik azzal, hogy az információkat ellenőrzési munkafolyamatokkal tudásbázisokba strukturálja. Ez biztosítja, hogy a munkavállalók mindig pontos és naprakész adatokhoz férjenek hozzá.

A Glean inkább egy aggregátor, amely szigorú ellenőrzési rendszerek nélkül merít a meglévő forrásokból, ami azt jelenti, hogy időnként elavult vagy helytelen információk is felbukkanhatnak.

🏆 Győztes: Guru a tudásmenedzsmentje és struktúrái miatt

3. funkció: Integrációk és munkafolyamat-kompatibilitás

A Glean több mint 100 vállalati eszközzel integrálható, többek között a Google Workspace, a Slack, a Microsoft 365 és a JIRA programokkal, így ideális azoknak a vállalatoknak, amelyek zökkenőmentes integrációs élményt keresnek.

A Guru böngészőbővítményeket, Slack-integrációkat és Microsoft Teams-integrációkat is kínál. Azonban a különböző eszközökből származó információk egyszerű összesítésénél inkább a hitelesített tudás munkafolyamatokba való beágyazására összpontosít.

🏆 Győztes: Glean integrációk és munkafolyamat-kompatibilitás terén diadalmaskodik a Guru felett.

4. funkció: Bevezetés és könnyű használat

A Glean Google-szerű felülete intuitívvá teszi a keresést. Az új felhasználók egyszerűen beírhatják a keresési kifejezést, és bármilyen beállítás nélkül megtalálhatják az információkat. Emellett személyre szabott kezdőlapot is kínál a legutóbbi dokumentumokkal, a közelgő találkozókkal és a legnépszerűbb témákkal, ami segít az új alkalmazottaknak a gyorsabb beilleszkedésben.

Bár a Guru felhasználóbarát, a tartalom létrehozásához, ellenőrzéséhez és karbantartásához a csapatok aktív részvétele szükséges. Az új felhasználóknak több útmutatásra lehet szükségük a tudáskártyák és a munkafolyamatok tekintetében, mielőtt a lehető legjobban kihasználhatják a rendszert.

🏆 Győztes: Glean

5. funkció: Emberek keresése és szakértők azonosítása

A Glean hatékony személykereső funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy kollégáikat név, szakértelem, helyszín vagy jelentési struktúra alapján keressék meg. Ez segít a csapatoknak gyorsan megtalálni a kérdéseikre megfelelő személyt, ahelyett, hogy a dokumentációban kellene keresgélniük.

A Guru inkább a dokumentált tudásra, mint az emberek felfedezésére összpontosít. Noha lehetővé teszi a csapatok számára a hitelesített tudás tárolását, nem rendelkezik a Glean által biztosított szervezeti keresési képességekkel.

🏆 Győztes: Glean

📖 Olvassa el még: Hogyan szünteti meg a kapcsolódó AI a szilókat, hogy időt takarítson meg a valódi munkához

Guru és Glean összehasonlítása a Redditen

A Reddit, a szoftverekkel kapcsolatos vélemények örök próbapályája, rengeteget mond a Guru-ról és a Glean-ről.

Az r/sales oldalon a Guru-nak vannak hangos rajongói.

Egy biztonsági architekt a Reddit-en dicsérte a jogosultságok ellenőrzésével ellátott strukturált dokumentációt:

Cégünk a getguru.com szolgáltatást használja, és nagyon elégedettek vagyunk vele. Lehetőség van gyűjtemények létrehozására és a jogosultságok szabályozására, így az érzékeny információkat, például a szerződéses árakat, csak az IT-osztály számára elérhetővé tehetjük.

Azonban nem minden vélemény volt elragadó. Egy Redditor panaszkodott a bonyolult árképzési struktúrára:

A Getguru-nak rengeteg felesleges és zavaró funkciója van.

A Glean felhasználói eközben kissé magabiztosabbnak tűnnek eszközválasztásukkal kapcsolatban. Egy Slack rendszergazda kiemelte a keresés hatékonyságát:

A Glean segítségével indexeljük tudásbázisunkat és vállalati dokumentumainkat, majd a Glean bot segítségével keresünk elemeket a Slackben. Zökkenőmentesen működik, és a Glean remek partner.

Egy Redditor azonban felhívta a figyelmet a potenciális adatvédelmi problémákra és az AI-képzéssel kapcsolatos aggályokra:

Nem adtam hozzájárulásomat ahhoz, hogy előadásaimat felvegyék és felhasználják, és természetesen nem járulok hozzá ahhoz sem, hogy munkáimat mesterséges intelligencia képzésére használják.

Az AI-alapú keresést kereső vállalkozások számára a Glean gyorsaságával és mélységével nyer pontokat. Azonban azok számára, akik a helyszíni ellenőrzést részesítik előnyben, ez nem feltétlenül a legjobb megoldás.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Guru és a Glean legjobb alternatíváját

Ha a Guru és a Glean egyesülne, hogy létrehozzon egy eszközt, amely minden előnyét magában hordozza, az a ClickUp lenne. A ClickUp egyesíti a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és az AI-alapú keresést egy eszközben, így a szétszórt információkban elmerülő csapatok számára a legjobb megoldás.

Vessünk egy pillantást rá!

A ClickUp első számú előnye: ClickUp Brain

A ClickUp Brain egy AI-alapú tudásasszisztens, amely nem csak válaszokat ad, hanem meg is érti a munkáját. Míg a Glean a hiányzó kulcsfontosságú keresési eredményekkel küzd, és a Guru a manuális kurációra támaszkodik, a ClickUp Brain valós időben összekapcsolja a feladatokat, dokumentumokat, embereket és projekteket.

Ez azt jelenti, hogy a Brain segítségével a következőket kapja: ✅ Azonnali válaszok : Kérdezzen bármit a ClickUp Brain-től, és az a feladatok, dokumentumok, megjegyzések és kapcsolódó alkalmazások közül a legrelevánsabb eredményeket fogja megjeleníteni.

✅ Projektösszefoglalók és automatikus frissítések : automatikus állapotfrissítéseket, standupokat és előrehaladási jelentéseket kaphat anélkül, hogy egy ujját is meg kellene mozdítania.

✅ AI által generált tartalom: Használja a ClickUp : Használja a ClickUp AI tartalomkészítő eszközét e-mailek írásához, projektismertetők készítéséhez és feladatok frissítésének generálásához másodpercek alatt.

A ClickUp Brain segítségével a Google Drive, a Slack, a Salesforce, a GitHub és más alkalmazásokból is nyerhet információkat anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania.

👉 Miért jobb a ClickUp a Guru és a Glean programoknál: A Guru program manuális bevitelre támaszkodik, a Glean pedig gyakran kihagy fontos adatokat. A ClickUp Brain már azelőtt tudja, mit keres, hogy Ön rájönne.

A ClickUp második előnye: ClickUp Connected Search

Most beszéljünk a ClickUp Connected Search- ről, a végső vállalati keresőszoftverről, amely megkönnyíti a vállalati tudás megtalálását.

A ClickUp Connected Search funkciójával egyszerre kereshet a Slackben, a Notionban, a Google Docsban és a munkaterületén.

A Glean-nel ellentétben, amely néha nem jeleníti meg a legrelevánsabb információkat, a ClickUp egységes, intelligens keresőmotort kínál, amely összekapcsolja az összes munkaalkalmazását.

Így teheti meg: Egységes keresés az eszközök között : Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce – csak meg kell neveznie, és a ClickUp megkeresi.

Valós idejű kontextus : A ClickUp nem csak a fájlokat indexeli, hanem a velük kapcsolatos beszélgetéseket is, így a felhasználók olyan eredményeket is kereshetnek, amelyek kritikus megbeszéléseket tartalmaznak.

Parancsközpont-hozzáférés: egyetlen gombnyomással bármit megtalálhat, akár a ClickUp-ban, akár egy csatlakoztatott eszközben.

👉 Miért jobb a ClickUp a Guru és a Glean programoknál: A Guru programban manuális címkézésre van szükség, a Glean program mesterséges intelligenciája pedig nem mindig működik. A ClickUp automatikusan központosítja a tudást, és biztosítja, hogy a legjobb eredmények jelenjenek meg elsőként.

A ClickUp harmadik előnye: a ClickUp tudásmenedzsment

A ClickUp tudásmenedzsment segítségével dokumentálhatja, megoszthatja és kezelheti a vállalati tudást – a Guru vagy a Glean korlátai nélkül.

Íme, miért kiemelkedő a ClickUp tudásmenedzsmentje a csapatok számára:

Mesterséges intelligenciával támogatott wikik : Bármely dokumentumot strukturált, könnyen navigálható wikivé alakíthat.

Verziókezelés és jogosultságok : Pontosan kövesse nyomon minden szerkesztést és ellenőrizze a hozzáférést.

Zökkenőmentes együttműködés: Dolgozzon valós időben a csapat megjegyzéseivel, feladatlinkekkel és AI-alapú írási segítséggel.

Nincs többé elavult SOP – a ClickUp automatikusan frissíti a tudásbázisokat AI-alapú összefoglalásokkal és javaslatokkal

👉 Miért jobb a ClickUp a Guru-nál és a Glean-nél: A Guru wiki-je gyakori kézi frissítéseket igényel, a Glean-nek pedig nincsenek hatékony AI-alapú együttműködési eszközei. A ClickUp a tudáskezelést és a csapatmunkát egy zökkenőmentes élménnyé integrálja.

A ClickUp 4. előnye: ClickUp Automations és ClickUp Docs

Emellett a ClickUp Automations segítségével teljesen automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, mint például a jegyek kiosztása, az állapotok frissítése és az értesítések kiváltása az AI munkafolyamat-automatizálás segítségével.

📌 Példa: A HR-csapatok beállíthatnak egy automatizálást, amely azonnal kiosztja a szabályzatfrissítések felülvizsgálatát az osztályvezetőknek, amikor új megfelelőségi dokumentumot töltenek fel. Hasonlóképpen, az ügyfélszolgálati csapatok automatizálhatják a jegyek eskalációját a hangulatelemzés alapján, biztosítva, hogy a sürgős problémák emberi beavatkozás nélkül is prioritást élvezzenek.

Mivel a tudásmenedzsment a jó dokumentum-együttműködési szoftverekre támaszkodik, a ClickUp Docs-ra nemcsak jegyzeteléshez számíthat, hanem dinamikus munkaterületként is működik.

Készítsen, szerkesszen és működjön együtt valós időben a ClickUp Docs gazdag formázási lehetőségeivel, beágyazott oldalaival és verziókezelésével

A marketingcsapatok a Docs segítségével együttműködhetnek a kampánystratégiák kidolgozásában beágyazott feladatkiosztásokkal, így biztosítva, hogy a projektek a tervezett ütemben haladjanak, anélkül, hogy eszközöket kellene váltaniuk.

Ezenkívül a termékmenedzserek a funkciók dokumentációját interaktív ütemtervekké alakíthatják azáltal, hogy összekapcsolják a felhasználói történeteket, megjegyzéseket és tervezési maketteket, így a tervezés és a végrehajtás zökkenőmentesen kapcsolódik egymáshoz.

📖 Olvassa el még: Hogyan használhatjuk az AI-t a dokumentációhoz?

A guruknak követőkre van szükségük – a ClickUp vezetőket épít

Mi a legjobb a ClickUp bevezetésében? Hamarosan csak egy lapot kell megnyitnia a projektek nyomon követéséhez, a válaszok megtalálásához és a műveletek automatizálásához – nincs többé alkalmazások közötti ugrálás.

Legalábbis így működött ez a TravelLocal termékmenedzsere, Thomas Clifford esetében, aki így nyilatkozott:

A ClickUp-ot használjuk minden projekt- és feladatkezelésünkhöz, valamint tudásbázisként. Emellett az OKR-keretrendszerünk figyelemmel kísérésére és frissítésére, valamint számos egyéb felhasználási esetre is alkalmazzuk, beleértve a folyamatábrákat, a szabadságkérelmeket és a munkafolyamatokat. Nagyszerű, hogy mindezt egyetlen termékkel tudjuk megoldani, mivel a dolgok nagyon könnyen összekapcsolhatók.

A ClickUp-ot használjuk minden projekt- és feladatkezelésünkhöz, valamint tudásbázisként. Emellett az OKR-keretrendszerünk figyelemmel kísérésére és frissítésére, valamint számos egyéb felhasználási esetre is alkalmazzuk, beleértve a folyamatábrákat, a szabadságkérelmeket és a munkafolyamatokat. Nagyszerű, hogy mindezt egyetlen termékkel tudjuk megoldani, mivel a dolgok nagyon könnyen összekapcsolhatók.

Az AI-alapú kereséssel, automatizált munkafolyamatokkal, beépített dokumentumokkal, zökkenőmentes integrációkkal és projektmenedzsment eszközökkel egy fedél alatt a ClickUp az egyetlen munkaközpont, amire valaha szüksége lesz.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és tapasztalja meg maga a varázslatot!