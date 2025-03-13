A 10 legjobb Tango alternatíva és versenytárs 2025-ben

„Imádok SOP-kat készíteni” – ezt még soha senki sem mondta. És jó okkal.

Ki szeretne végtelenül sok képernyőképet készíteni, azokat a számítógép asztalán található milliónyi fájl között elveszíteni, a lapok között váltogatni, és állandóan attól tartani, hogy egy összeomlás miatt minden eddigi munkája elveszik?

Ez addig volt igaz, amíg a Tango automatizált folyamatdokumentációval nem változtatta meg a játékszabályokat.

Míg a Tango úttörő szerepet játszott, a dokumentációs területen elérhető alternatívák fejlettebb funkciókat kínálnak – a képernyőfelvételtől az AI-alapú munkafolyamat-rögzítésig –, így a folyamatok még zökkenőmentesebbé válnak.

Akár alkalmazáson belüli útmutatókra, valós idejű segítségre vagy csapatmunkára van szüksége, a Tango alternatívája biztosan megtalálja a megoldást. Keressük meg az Önnek legmegfelelőbbet!

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a Tango 10 legjobb alternatívája lépésről lépésre szóló útmutatók és oktatóanyagok készítéséhez: ClickUp : A legjobb oktatóanyagok, folyamatok dokumentálása és együttműködés létrehozásához Scribe: A legjobb gyors, automatizált lépésről lépésre útmutatók létrehozásához, automatikusan rögzített képernyőképekkel. Process Street: A legjobb AI-alapú munkafolyamat-automatizáláshoz és folyamatkövetéshez Document360: A legjobb átfogó tudásbázis-kezeléshez többnyelvű AI-kereséssel. Trainual: A legjobb interaktív munkavállalói beilleszkedési és képzési programok létrehozásához UserGuiding: A legjobb kódmentes interaktív termékbemutatókhoz Iorad: A legjobb a képernyőn végzett műveletek interaktív oktatóanyagokká történő azonnali átalakításához. Loom: A legjobb gyors képernyőfelvételhez hanggal, aszinkron csapatkommunikációhoz. Snagit: A legjobb a fejlett képernyőképek rögzítéséhez és megjegyzések hozzáadásához Camtasia: A legjobb professzionális oktatóvideók készítéséhez, fejlett szerkesztési funkciókkal.

Mi az a Tango?

A Tango egy eszköz, amellyel rögzítheti a képernyőn megjelenő munkafolyamatokat, és azokat lépésről lépésre bemutató útmutatókká alakíthatja. Tökéletes folyamatok dokumentálásához, alkalmazáson belüli útmutatókhoz és képzési anyagokhoz. Gondoljon rá úgy, mint egy éles szemű kollégára, aki jegyzeteket készít, hogy mások később követni tudják.

A Tango Chrome-bővítmény vagy asztali alkalmazás segítségével másodpercek alatt rögzítheti a lépéseket, készíthet képernyőképeket és könnyen hozzáférhető vizuális útmutatókat hozhat létre.

👀 Tudta? A munkavállalók 48%-a nehezen találja meg gyorsan és hatékonyan a dokumentumokat. A rossz dokumentációs gyakorlatok lassítják a munkafolyamatokat, értékes időt pazarolnak és frusztrációt okoznak.

Miért érdemes a Tango alternatíváit választani?

Bár a Tango egy megbízható folyamatdokumentációs eszköz, nem mindenki számára ideális.

Egyes csapatok úgy találták, hogy a Tango funkciókban gazdag felületével kell megküzdeniük, miközben ők csak egy egyszerű útmutatót szeretnének létrehozni.

A platformot értékelő Tango-felhasználó így fogalmazott:

Nem annyira intuitív, amikor a különböző lépésekre kattintva vissza kell térni, és a részletes szerkesztés nagyon időigényes. Lehet, hogy még nem ismerem a platform teljes képességeit, de inkább olyan megoldást preferálnék, amely automatikusan rögzíti a képernyőt, majd a képernyőfelvétel közben végzi el a lépéseket, és AI-támogatással összefoglalja azokat, hogy egyidejűleg SOP-t generáljon.

A Tango alternatívái jobb árakat, fejlett funkciókat vagy zökkenőmentesebb felhasználói élményt kínálhatnak. Egyes eszközök a videofelvételre, a valós idejű segítségnyújtásra és a nagy szervezetek csapatainak együttműködésére összpontosítanak. Mások a kisebb csapatok igényeit szolgálják ki, amelyeknek felhasználóbarát, erős integrációval rendelkező opciókra van szükségük.

Akár egyedi árazásra, mobil eszközökön való támogatásra, akár a tanulási görbéjéhez illeszkedő eszközre van szüksége, a megfelelő választás javítja a képzési anyagokat és hatékonyabbá teszi a munkafolyamatokat.

Végül is a legjobb eszköz az, amelyik valóban illeszkedik a folyamataihoz.

👀 Tudta? Az információk egyre növekvő változatossága, mennyisége és sebessége a szervezetek 78%-ának legnagyobb kihívását jelenti. Egy friss tanulmány szerint a nagy szervezetek skálázható digitális dokumentumkezelési folyamatokat vezetnek be. Ezek megoldásként zökkenőmentes integrációt tesznek lehetővé minden információforrással.

Mit kell keresnie a Tango alternatíváiban?

A megfelelő folyamatdokumentációs eszköz kiválasztása hatással van arra, hogy csapata hogyan rögzíti és osztja meg tudását. Az iparági kutatások alapján az alábbiak a legfontosabb jellemzők:

Rugalmas dokumentáció : Támogatja a különböző tartalomtípusokat, a képernyőképektől az interaktív bemutatókig.

Gazdag szerkesztőeszközök : szerkessze a képernyőképeket, adjon hozzá jelölőket és jegyzeteket, és könnyedén testreszabhatja a lépések leírásait.

Intelligens integrációk : A dokumentációjának zökkenőmentesen kell illeszkednie a meglévő munkafolyamatokhoz.

Előre megtervezett sablonok : Kezdje előnyösen a beilleszkedést, a képzést és a szoftveres oktatóanyagokat segítő sablonokkal.

Intelligens szervezés : tartsa a dokumentumokat strukturáltan és könnyen kereshető formában, ahogy a folyamatok fejlődnek.

Rugalmas megosztás: szabályozza, hogy ki tekintheti meg, szerkesztheti és kezelheti a képzési anyagokat és útmutatókat.

A megfelelő eszköz megkönnyíti a dokumentáció létrehozását, frissítését és megosztását.

💡 Profi tipp: Mielőtt elővenné a hitelkártyáját, készítsen egy gyors ellenőrző listát azokról a funkciókról, amelyek a saját csapatának a legfontosabbak. Ezzel tízszer könnyebb lesz kiválasztani a tökéletes eszközt.

A 10 legjobb Tango alternatíva

Kiterjedt tesztelés és a valós üzleti dokumentációs igényekhez viszonyított értékelés után ezek a Tango alternatívák egyedülálló képességeikkel és felhasználási eseteikkel tűnnek ki. Minden eszköz egyedi funkciókkal rendelkezik, amelyek segítenek a csapatoknak világos, vonzó dokumentációt készíteni.

1. ClickUp (A legjobb oktatóanyagok, folyamatok dokumentálása és együttműködés létrehozásához)

A ClickUp valóban a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, és az alternatívák listáján az első helyen áll. Ez egyetlen központi helyen egyesíti a folyamatok dokumentálását, a bemutatók készítését és a csapatok közötti együttműködést.

Kezdje el ingyenesen létrehozni a ClickUp Docs dokumentumokat Készítsen, együttműködjön és kezeljen dokumentumokat, wikiket és vállalati tudásbázisát a ClickUp Docs segítségével.

Kezdje el elkészíteni SOP-jait, képzési kézikönyveit és útmutatóit a ClickUp Docs segítségével. Az együttműködés-központú megközelítés, kombinálva a ClickUp Brain mesterséges intelligenciájával, létrehozza azt az intelligens tudásmenedzsment rendszert, amelyre csapatának szüksége van.

Íme egy rövid áttekintés a működéséről:

A ClickUp Docs segítségével:

Készítsen részletes dokumentációt gazdag szövegformázási lehetőségekkel, beágyazott médiával és táblázatokkal.

Szervezze dokumentumait beágyazott oldalakkal, hogy azok tükrözzék a komplex folyamatokat.

Készítsen és szerkesszen dokumentációt valós időben a csapattagjaival együtt.

Ellenőrizze a hozzáférési szinteket, hogy az információk megfelelően legyenek megosztva.

Ezek a funkciók lehetővé teszik a csapatok számára, hogy központi helyre tárolják a folyamatok dokumentumait, biztosítva ezzel az egységességet és az elérhetőséget.

A ClickUp Brain növeli a Docs hasznosságát az alábbi AI-képességek integrálásával:

AI-összefoglalók : Hosszú dokumentumokról készítsen tömör áttekintéseket a gyors megértés érdekében.

Tartalomgenerálás : Segítsen a folyamatok dokumentációjának megfogalmazásában és bővítésében egyszerű, természetes nyelvű utasítások segítségével.

Tudáskapcsolatok: Kapcsolja össze a kapcsolódó feladatokat, dokumentumokat és személyeket, hogy koherens, AI-alapú tudáshálózatot hozzon létre. Kérje meg a Brain-t, hogy keressen meg bármilyen információt a munkaterületéről, és kapjon helyes, kontextusba illeszkedő válaszokat.

Használja a ClickUp Brain funkciót a ClickUp Docs-ban dokumentumok létrehozásához, szerkesztéséhez és összefoglalásához.

Ez az integráció biztosítja, hogy a folyamatok dokumentációja ne csak átfogó legyen, hanem a releváns forrásokkal is összekapcsolódjon.

A ClickUp lehet az Ön egyedi megoldása például az új munkatársak beillesztésére. Új csapattag csatlakozik? Gyorsan használja a Docs-ot – vagy egyszerűen kérdezze meg a Brain-t – a releváns dokumentációért, anélkül, hogy végtelen mappákat kellene átkutatnia.

A vizuális folyamatdokumentáláshoz a ClickUp Clips lehetővé teszi a felhasználók számára videók rögzítését és megosztását:

Webkamerával vagy anélkül rögzítheti képernyőn végzett tevékenységeit, hogy bemutassa a folyamatokat vagy oktatóanyagokat. Hozzáadhat hangfelvételeket a kontextus és a magyarázatok megadásához. Könnyedén terjesztheti a klipeket a csapaton belül, vagy beágyazhatja őket a Docs-ba referencia céljából.

A nézők megjegyzéseket fűzhetnek konkrét időpontokhoz, ami megkönnyíti a célzott megbeszéléseket.

A feladatkezelésen túl ez valóban az egyetlen hely lehet az összes folyamat/projekt dokumentációjának tárolására. Ez egy elengedhetetlen eszköz ahhoz, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

A feladatkezelésen túl ez valóban az egyetlen hely lehet az összes folyamat/projekt dokumentációjának tárolására. Ez egy elengedhetetlen eszköz ahhoz, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Készen áll a tudásbázis felállítására, de nem tudja, hol kezdje? Nézze meg a ClickUp tudásbázis sablont, hogy rendszerezze belső dokumentációját.

📮ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megszerezze a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre beágyazott alfeladatokat és ellenőrzőlistákat a komplex folyamatok lebontásához.

Adjon hozzá egyéni mezőket az egyes dokumentumok vagy folyamatok legfontosabb részleteinek nyomon követéséhez.

Rendezze a dokumentációt lista, tábla és naptár nézetekkel

Csatlakozzon több mint 1000 alkalmazáshoz a ClickUp integrációk segítségével.

A ClickUp korlátai

A platform kiterjedt funkciói eleinte túlnyomóaknak tűnhetnek, különösen az új felhasználók számára.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4000+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Szó szerint MINDEN funkciót tartalmaz egyetlen alkalmazásban. Rögzítsen klipeket, kövesse nyomon az időt, nyomon kövesse a szolgáltatási projekteket vagy a termékfejlesztést. Véletlenül találtam rá, és nagyon örülök, hogy így történt... és már használtam a Trello, a Monday.com, a Bitrix és minden más, erre a célra szolgáló alkalmazást a bolygón 10 különböző szervezetnél. SEMMI sem közelíti meg ezt.

Szó szerint MINDEN funkciót tartalmaz egyetlen alkalmazásban. Rögzítsen klipeket, kövesse nyomon az időt, nyomon kövesse a szolgáltatási projekteket vagy a termékfejlesztést. Véletlenül találtam rá, és nagyon örülök, hogy így történt... és már használtam a Trello, a Monday.com, a Bitrix és minden más, erre a célra szolgáló alkalmazást a bolygón 10 különböző szervezetnél. SEMMI sem közelíti meg ezt.

🧠 Érdekesség: Bár a folyamatok dokumentálása vizuális elemeket is tartalmaz, célja eltér a folyamatok feltérképezésétől. A folyamatdokumentáció részletes, lépésről lépésre bemutatja a folyamat végrehajtását, biztosítva az egységességet és a tudásátadást. A folyamatábrázolás vizuálisan ábrázolja a munkafolyamatokat, hogy azonosítsa a hatékonysági hiányosságokat, a függőségeket és az optimalizálási lehetőségeket. A dokumentáció a végrehajtásra összpontosít, míg az ábrázolás az elemzésben és a fejlesztésben segít.

2. Scribe (A legjobb gyors, automatizált lépésenkénti útmutatók létrehozásához automatikusan rögzített képernyőképekkel)

via Scribe

Ha átalakítani szeretné csapata dokumentációs folyamatát, a Scribe egy olyan képernyőfelvétel-megoldást kínál, amely másodpercek alatt kifinomult útmutatókat hoz létre.

A Scribe automatikusan képernyőképeket és lépésről lépésre szóló utasításokat generál, így kiküszöböli a szabványos működési eljárások (SOP) és a képzési anyagok elkészítésének unalmas kézi munkáját.

A Scribe legjobb funkciói

Csökkentse a kézi munkát az automatikus rögzítéssel, amely rögzíti és dokumentációvá alakítja a képernyőn végzett tevékenységeket.

Finomítsa az útmutatókat szerkesztőeszközökkel, hogy jegyzeteket adjon hozzá, részleteket emeljen ki és lépéseket módosítson.

Az SOP-kat azonnal megoszthatja webes linkeken keresztül, vagy közvetlenül beágyazhatja tudásbázis-sablonjaiba

Könnyedén együttműködhet, mivel több csapattag is hozzájárul az útmutatókhoz és finomítja azokat.

A Scribe korlátai

A fejlett funkciók elsajátítása gyakorlást igényel, mivel tanulási görbe is társul hozzájuk.

Scribe árak

Alap: Ingyenes

Pro Team: 15 USD/felhasználó/hónap

Pro Personal: 29 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Scribe értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (290+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Scribe-ról a valós felhasználók?

A Scribe segítségével létrehoztunk egy egyszerű, 5 lépésből álló folyamatot, hogy ügyfeleink hatékonyabban tudják használni szoftverünket. Készítettünk egy útmutatót, amely órákat takarít meg támogató csapatunknak. Bár a beállítás kezdetben időigényes, hosszú távon megéri a befektetés

A Scribe segítségével létrehoztunk egy egyszerű, 5 lépésből álló folyamatot, hogy ügyfeleink hatékonyabban tudják használni szoftverünket. Készítettünk egy útmutatót, amely órákat takarít meg támogató csapatunknak. Bár a beállítás kezdetben időigényes, hosszú távon megéri a befektetés

💡Profi tipp: A folyamatok hatékony leírásához egy dokumentum általában legfeljebb 10-12 lépést vagy alfeladatot tartalmazhat. Ha ez a szám túllépésre kerül, akkor a dokumentum inkább hagyományos dokumentumként, mint tömör folyamatleírásként alkalmasabb.

3. Process Street (A legjobb AI-alapú munkafolyamat-automatizáláshoz és folyamatkövetéshez)

via Process Street

Szeretné automatizálni csapata komplex munkafolyamatait a szokásos fejfájások nélkül? A Process Street egy munkafolyamat-automatizálási platform, amely mesterséges intelligenciát használ az ismétlődő feladatok kezelésére és a folyamatok nyomon követésére.

Az eszköz mesterséges intelligenciával rendelkező asszisztense, a Process AI, segít gyorsabban létrehozni és finomítani az írásbeli eljárásokat azáltal, hogy javaslatokat tesz a munkafolyamatok hatékonyságának növelésére.

A Process Street legjobb funkciói

Készítsen egyedi munkafolyamatokat feltételes logikával és automatizált műveletekkel.

Hozzon létre egy központi tudásbázist a Process Street, a Slack és a Mailchimp integrálásával.

Kövesse nyomon a KPI-ket és a munkafolyamat-mutatókat az eszköz Power BI integrációjával az adatalapú döntések meghozatalához.

A Process Street korlátai

Az árstruktúra kisebb vállalkozások számára nem feltétlenül megfelelő.

Process Street árak

Startup: Egyedi árazás

Pro: 1500 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Process Street értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (400+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

👀 Tudta? A vállalatok 79%-a az intelligens információkezelési megoldások fontosságának növekedésére számít. Az intelligens dokumentumkezelő rendszerek térnyerését az a szükséglet ösztönzi, hogy enyhítsék a személyzet terheit és növeljék a hatékonyságot.

4. Document360 (A legjobb átfogó tudásbázis-kezeléshez többnyelvű AI-kereséssel)

via Document360

Gondoljon a Document360- ra úgy, mint egy digitális könyvtárosra, aki rendszerezi a dokumentációját, így az több nyelven is könnyen hozzáférhető és kereshető lesz.

Ez a tudásbázis-szoftver segít a csapatoknak különböző típusú dokumentációk létrehozásában, megosztásában és kezelésében – a felhasználói kézikönyvektől az API-dokumentumokig és az SOP-kig. Ráadásul zökkenőmentesen kezeli a nyilvános és magán dokumentációk használatát az iparágakban.

A Document360 legjobb funkciói

Automatikusan generáljon üzleti szótárat cikkeiből, hogy biztosítsa a terminológia egységességét és felgyorsítsa az új munkatársak beilleszkedését.

Szerkessze a tartalmat közösen a verziókezeléssel rendelkező rich text és markdown szerkesztőkkel.

Testreszabhatja tudásbázisát márkás elrendezésekkel, színekkel, betűtípusokkal és logókkal.

Optimalizálja a dokumentációt AI-vezérelt címke-javaslatokkal és SEO-ajánlásokkal.

A Document360 korlátai

A platform a rendszerekből történő tartalomátvitel során túl pontosan másolhatja a régi HTML-kódot, ami megjelenítési problémákat vagy inkonzisztenciákat okozhat.

Document360 árak

Professzionális : Egyedi árazás

Üzleti : Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Document360 értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

📖 Olvassa el még: Document360 alternatívák a tökéletes tudásbázis felépítéséhez

5. Trainual (A legjobb interaktív munkavállalói beilleszkedési és képzési programok létrehozásához)

via Trainual

A Trainual segít a HR-csapatoknak és a vezetőknek egy központi hubon keresztül vonzó beilleszkedési élményeket és képzési programokat létrehozni.

Az új alkalmazottak interaktív modulok segítségével saját tempójukban tanulhatnak, míg a vezetők valós időben követhetik nyomon az előrehaladásukat.

Ahelyett, hogy mindenkinek ugyanazt az általános anyagot adná, a képzési tartalmat a szervezet igényeihez és az egyes pozíciók követelményeihez igazíthatja. Ez a célzott megközelítés jelentősen lerövidíti az új csapat tagok tanulási görbéjét.

A Trainual legjobb funkciói

Figyelje a befejezési arányokat és a kvíz pontszámokat, hogy időben felismerje a tudásbeli hiányosságokat.

Küldjön automatikus emlékeztetőket, hogy a képzés a terv szerint haladjon.

Készítsen interaktív kvízeket a megértés tesztelésére

Adjon hozzá videó oktatóanyagokat és lépésről lépésre bemutató útmutatókat vizuális elemekkel.

A Trainual korlátai

A testreszabási lehetőségek némileg korlátozottak.

Trainual árak

Kicsi: 299 USD/hó

Közepes: 349 USD/hó

Növekedés: 499 USD/hó

Egyedi: Egyedi árazás

Trainual értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (450+ értékelés)

👀 Tudta? A dokumentumkezelés terheinek enyhítése érdekében a vállalatok 26%-a jelenti, hogy növeli beruházásait az automatizálási megoldásokba. A legfontosabb dokumentumkezelési feladatok, például a fájlok továbbítása, verziókezelés, elemzés és dokumentumok osztályozása automatizálása jelentősen javíthatja az üzleti hatékonyságot.

6. UserGuiding (A legjobb kódmentes interaktív termékbemutatókhoz)

via UserGuiding

Interaktív és felhasználóbarát termékbemutatókat szeretne készíteni anélkül, hogy egy sor kódot is megérintené? A UserGuiding segíthet ebben.

A platform lehetővé teszi, hogy testreszabott túrák, ellenőrzőlisták és felmérések segítségével végigvezesse az új felhasználókat termékének legfontosabb funkcióin.

A UserGuiding legjobb funkciói

Készítsen többnyelvű bevezető anyagot a tartalom lefordításával és újratöltésével.

Kövesse nyomon a felhasználók előrehaladását az útmutatóval való interakciók elemzésével.

Gyűjts visszajelzéseket NPS-felmérések és termékbe épített űrlapok segítségével.

Kategorizálja a felhasználókat, és igényeiknek megfelelően célzott tartalmakat szállítson nekik.

A UserGuiding korlátai

Az elemzési irányítópult nem rendelkezik testreszabási lehetőségekkel.

A felület kezdők számára nehezen kezelhető lehet.

UserGuiding árak

Alap: 99 USD/hó

Professzionális: 299 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

UserGuiding értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

📖 Olvassa el még: A legjobb AI írási eszközök tartalomkészítéshez

7. iorad (A legjobb a képernyőn végzett műveletek interaktív oktatóanyagokká történő azonnali konvertálásához)

via iorad

Mi a leggyorsabb módja annak, hogy a képernyőn végzett műveleteit lépésről lépésre bemutató útmutatókká alakítsa? Az iorad ezt úgy teszi, hogy rögzíti a képernyőn végzett műveleteit, és automatikusan interaktív oktatóanyagokat hoz létre.

Ha megmutatja valakinek, hogyan kell használni egy szoftvert vagy navigálni egy weboldalon, csak kapcsolja be az ioradot, és végezze el a folyamatot a szokásos módon. Az eszköz rögzíti a kattintásait és mozdulatait, majd elkészít egy oktatóanyagot, amelyet mások is követhetnek.

iorad legjobb funkciói

Adjon hozzá szöveg-beszéd vagy rögzített hangot a hangvezérelt oktatóanyagokhoz.

Váltson videó, lépésenkénti lista vagy kvíz formátumok között, hogy megfeleljen a különböző tanulási stílusoknak.

Az adatvédelem érdekében a felvétel során maszkolja az érzékeny információkat.

Integrálja a bemutatókat olyan tanulási platformokkal, mint a Canvas LMS.

iorad korlátozások

A felhasználói felület elavultnak tűnik, és a navigáció bonyolult lehet.

A képernyőfelvétel késhet vagy kihagyhat műveleteket, ezért többszöri próbálkozásra lehet szükség.

iorad árak

Ingyenes

Egyéni: 200 USD/hó

Csapat: 500 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

iorad értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

8. Loom (A legjobb gyors képernyőfelvételhez hanggal, aszinkron csapatkommunikációhoz)

via Loom

A Loom segítségével egyszerűen rögzítheti a képernyőjét, hozzáadhat hangkommentárokat és megoszthatja a frissítéseket a csapatával – nincs szükség bonyolult szerkesztésre.

Lehetővé teszi, hogy videóra rögzítse magát, miközben végigmegy egy folyamaton, elmagyaráz egy hibajavítást, vagy bevonja a felhasználókat, hogy visszajelzést adjanak egy tervre. A videó azonnal elmentésre kerül a felhőbe, és kap egy linket, amellyel megoszthatja a kívánt közönséggel.

A Loom legjobb funkciói

Rögzítse teljes képernyőjét, alkalmazásablakát vagy webkameráját tiszta hanggal

Adjon hozzá időbélyeggel ellátott megjegyzéseket és emoji reakciókat a természetes beszélgetésekhez.

Ellenőrizze a hozzáférést egyéni adatvédelmi beállításokkal és offline letöltési lehetőségekkel.

Értesítést kap, amikor csapattársai megnézik vagy kommentálják a videókat.

A Loom korlátai

A videók késleltetést és hangzavarokat tapasztalhatnak, ami befolyásolja a minőséget.

A felület megtanulása időbe telik, különösen az első használatkor.

Loom árak

Starter: Ingyenes

Üzleti: 15 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Üzleti + AI: 20 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Loom értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (450+ értékelés)

Mit mondanak a Loomról a valódi felhasználók?

A Loom videók fantasztikus lehetőséget nyújtanak számunkra a platformunk funkcióit bemutató oktatóanyagok rögzítésére és terjesztésére. Könnyen elkészíthetők és terjeszthetők. Az is felbecsülhetetlen értékű funkció, hogy láthatjuk, hányan nézték meg őket.

A Loom videók fantasztikus módszert jelentenek számunkra a platformunk funkcióit bemutató oktatóanyagok rögzítésére és terjesztésére. Könnyen elkészíthetők és terjeszthetők. Az is felbecsülhetetlen értékű funkció, hogy láthatjuk, hányan nézték meg őket.

9. Snagit (A legjobb a fejlett képernyőképek rögzítéséhez és megjegyzések hozzáadásához)

via Snagit

A Snagit kiemelkedik gazdag, professzionális szintű funkcióival, amelyekkel rögzítheti, megjelölheti és megoszthatja a képernyőn látható tartalmakat.

Ez az eszköz túlmutat az alapvető képernyőkép-készítési funkciókon, és teljes csomagot kínál vizuális dokumentáció és oktatóanyagok készítéséhez.

A felhasználók imádják, ahogy a Snagit kezeli a görgetéses rögzítéseket – egy mozdulattal teljes weboldalakat vagy hosszú dokumentumokat rögzíthet, még azokat is, amelyek túlnyúlnak a képernyőn látható tartalmon.

A Snagit legjobb funkciói

Az OCR segítségével kivonhat szöveget a képekből, így elkerülheti a kézi átírást.

Rögzítse a képernyőt, az audiót és a webkamerát MP4 fájlokba az egyszerű megosztás érdekében.

Használjon feliratok, nyilak és lépésjelölők segítségével kiemelni a legfontosabb részleteket a képernyőképeken.

A Snagit korlátai

Nincs ingyenes verzió, csak korlátozott próbaverzió érhető el a vásárlás előtt.

Snagit árak

Személyes előfizetés: 39 USD/év

Örökös licenc csapatok és vállalkozások számára: 62,99 USD/felhasználó

Örökös licenc oktatási célokra: 37,99 USD/felhasználó

Állandó licenc kormányzati szervek számára: 53,99 USD/felhasználó

Snagit értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (450+ értékelés)

Mit mondanak a Snagitről a valós felhasználók?

A Snagit jelentősen javítja a csapatommal és az ügyfeleimmel való hatékony kommunikációt. Különböző problémák kezelésekor gyorsan készíthetek képernyőképeket vagy videókat, hogy szemléltessem azokat a pontokat, amelyeket szavakkal nehéz lenne elmagyarázni. Ez különösen hasznos, amikor hibákat mutatok be a fejlesztőknek; a vizuális bizonyítékok megkönnyítik számukra a problémák megértését és gyors megoldását.

A Snagit jelentősen javítja a csapatommal és az ügyfeleimmel való hatékony kommunikációt. Különböző problémák kezelésekor gyorsan készíthetek képernyőképeket vagy videókat, hogy szemléltessem azokat a pontokat, amelyeket szavakkal nehéz lenne elmagyarázni. Ez különösen hasznos, amikor hibákat mutatok be a fejlesztőknek; a vizuális bizonyítékok megkönnyítik számukra a problémák megértését és gyors megoldását.

📖 Olvassa el még: Ingyenes munkavégzési utasítás sablonok Wordben és ClickUpban

10. Camtasia (A legjobb professzionális oktatóvideók készítéséhez, fejlett szerkesztési funkciókkal)

via Camtasia

Kifinomult, professzionális oktatóvideókat szeretne készíteni anélkül, hogy órákat kellene töltenie a bonyolult szerkesztőszoftverek megismerésével? Ismerje meg a Camtasia programot.

Segítségével kristálytiszta képernyőfelvételeket készíthet, vonzó vizuális elemeket adhat hozzá, és stúdióminőségű hangos narrációt hozhat létre – mindezt egy olyan felületen, amelynek megértéséhez nem szükséges filmes diplomával rendelkezni.

Kiemelkedő funkció? Az Audiate, amely hangfelvételeit szerkeszthető szöveggé alakítja. A kínos „öö” és „áá” hangokat ugyanolyan gyorsan kijavíthatja, mint egy Word-dokumentum szerkesztése során.

A Camtasia legjobb funkciói

Rögzítsen prezentációkat a Microsoft PowerPoint és a Google Slides integrációval

Hosszú videókat fejezetekre osztva könnyebbé teheti a navigációt

Több nyelven készítsen AI-alapú hangalámondást szöveges szkriptekből

Videókat exportálhat különböző formátumokban, egyedi tömörítési beállításokkal.

A Camtasia korlátai

A nagy fájlméret megnehezítheti a videók megosztását

Funkcióbeli eltérések a Mac és a PC verziók között

Camtasia árak

Camtasia Essentials: 179,88 USD/év

Camtasia Create: 249 USD/év

Camtasia Pro: 499 USD/év

Camtasia értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (400+ értékelés)

Mit mondanak a Camtasia-ról a valós felhasználók?

A Camtasia-ban leginkább a felhasználóbarát felületet szeretem. Hihetetlenül intuitív, így könnyű azonnal elkezdeni a videók szerkesztését, anélkül, hogy hosszú tanulási folyamaton kellene átesni. A drag-and-drop funkció és a beépített effektusok és átmenetek sora segít abban, hogy gyorsan professzionális minőségű videókat készítsek.

A Camtasia-ban leginkább a felhasználóbarát felületet szeretem. Hihetetlenül intuitív, így könnyű azonnal elkezdeni a videók szerkesztését, anélkül, hogy hosszú tanulási folyamaton kellene átesni. A drag-and-drop funkció és a beépített effektusok és átmenetek sora segít abban, hogy gyorsan professzionális minőségű videókat készítsek.

Készítsen, kezeljen és osszon meg SOP-kat könnyedén a ClickUp segítségével – az intelligens dokumentációs eszközzel.

A legjobb Tango alternatívák alapos elemzése során számos erősséget emeltünk ki – az intuitív képernyőfelvételtől a átfogó munkafolyamat-kezelésig. A kulcs az, hogy olyan eszközt találjon, amely illeszkedik a meglévő munkafolyamatához, anélkül, hogy bonyolultabbá tenné azt.

Fontolja meg igényeit: videó oktatóanyagokat készít távoli munkavállalók képzéséhez, dokumentálja az SOP-kat, vagy több csapat munkamenetét kezeli? A megfelelő platformnak támogatnia kell ezeket a feladatokat, miközben egyszerűen kezelhető marad.

Ha egységes munkaterületre van szüksége a csapat összes folyamatának létrehozásához, szervezéséhez és megosztásához, a ClickUp a tökéletes választás. Az olyan funkciókkal, mint a ClickUp Brain, a ClickUp Docs és a ClickUp Clips, egyszerűsíti a dokumentációt és mindent könnyen hozzáférhetővé tesz.

Próbálja ki a ClickUp-ot még ma – ingyen!