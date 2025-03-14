A 11 legjobb Happeo alternatíva a csapatmunkához

A hatékony kommunikáció és a zökkenőmentes együttműködés minden sikeres szervezet gerincét képezi. Egy felmérés szerint az üzleti vezetők 72%-a egyetért azzal, hogy ezek a készségek hozzájárultak csapatuk termelékenységének növeléséhez.

A csapat kommunikációjának javítása és hatékony kezelése érdekében érdemes megfontolni olyan együttműködési eszközök használatát, mint a Happeo.

Bár a Happeo népszerű választás, egyes alternatívák jobban megfelelhetnek az Ön egyedi együttműködési, termelékenységi és tudásmenedzsment igényeinek.

Összegyűjtöttük a 11 legjobb Happeo alternatívát, amelyek javítják a termelékenységet és az együttműködést.

A Happeo korlátai

Mielőtt megnéznénk a Happeo alternatíváit, felmerülhet egy nyilvánvaló kérdés: Mi a baj a Happeo csapatmunkát támogató szoftver használatával?

Bár a Happeo kiválóan alkalmas a belső kommunikációra és a munkavállalók elkötelezettségének növelésére, más rendelkezésre álló eszközökhöz képest hiányosságai lehetnek. Ezek a korlátozások a következők:

Megtanulása nehéz : A bevezetés után a legtöbb csapatnak nehézséget okozhat a megszokása ennek : A bevezetés után a legtöbb csapatnak nehézséget okozhat a megszokása ennek az intranetes szoftvernek . Ez különösen igaz a nem technikai háttérrel rendelkező csapat tagokra.

Testreszabási korlátozások : A testreszabási lehetőségek, különösen a Starter szint esetében, más platformokhoz képest korlátozottak. Ez megnehezíti a platform testreszabását az Ön egyedi márkaépítési és munkafolyamat-követelményeihez.

Skálázhatóság és árképzés : A csapatok növekedésével az árképzés egyre kedvezőtlenebbé válhat.

Funkcióhiány: Előfordulhat, hogy az eszköz nem integrálható zökkenőmentesen bizonyos harmadik féltől származó eszközökkel, vagy nem kínál olyan funkciókat, mint a fejlett projektmenedzsment.

Ha ezek a kihívások ismerősek Önnek, az alábbi alternatívák megismerése segíthet megtalálni a szervezetének leginkább megfelelő eszközt.

💡 Profi tipp: Ne felejtse el megnézni az intranetes eszközhöz kapcsolódó AI funkciókat sem. Ezek növelik a termelékenységet, és segítenek a fájlok megtalálásában és a dokumentumok beolvasásában.

A 11 legjobb Happeo alternatíva

A csapatmunkához és az intranetes igényekhez megfelelő eszközök megtalálásában nincs olyan, hogy egy méret mindenkinek jó. Mi is szembesültünk hasonló problémákkal, és több együttműködési eszközt is kipróbáltunk, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást.

Íme egy elemzés a 11 legjobb Happeo alternatíváról, amelyeket szervezetének figyelembe vehet:

1. ClickUp (A legjobb együttműködéshez, feladatkezeléshez és tudásmegosztáshoz)

A ClickUp egy hatékony, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely túllép a hagyományos projektmenedzsmenten. Hatékonyan integrálja a feladatkezelést, a kommunikációt és a tudásmegosztást egy egységes munkaterületen belül, így ideális az együttműködés és a termelékenység javításához.

A ClickUp együttműködési funkcióinak középpontjában a ClickUp Chat áll, egy intuitív, valós idejű üzenetküldő eszköz, amelynek célja a csapatok közötti kapcsolattartás. Az önálló kommunikációs platformokkal ellentétben a Chat közvetlenül integrálódik a munkaterületébe, lehetővé téve a beszélgetések, feladatok és dokumentumok közötti zökkenőmentes átmenetet.

Ennek az eszköznek a legjobb része a hatékony neurális hálózat vagy mesterséges intelligencia (AI) asszisztens, a Clickup Brain.

Összeköti az összes munkaalkalmazását és tudásbázisát, hogy az AI segítségével automatizálhassa feladatait, dokumentumait, erőforrásait és egyebeket. Használja projektjeinek létrehozásához és kezeléséhez, automatizált munkafolyamatok támogatásához, sőt, üzenetekre vagy e-mailekre való azonnali válaszok írásához is.

Automatizálja a munkafolyamatokat a ClickUp Brain segítségével, hogy gyorsan létrehozhassa és karbantarthassa projektjeit

Ráadásul a fejlett ClickUp Connected Search segítségével bármilyen fájlt vagy információt megtalálhat az alkalmazásában, a helyi meghajtón, a dokumentumokban vagy a tudásbázisban. Ez biztosítja, hogy mindig kéznél legyenek a szükséges információk, és ne vesszenek el fontos dokumentumok vagy információk a szervezeten belül.

Bármely intranetes platform kiemelkedő jellemzője a dokumentumok és a tudás egyszerű kezelésének képessége.

A ClickUp tudásmenedzsment platform segítségével egyszerűsítheti szervezetének tudásmenedzsmentjét és munkafolyamatait, javítva ezzel az együttműködést.

A ClickUp Knowledge Management segítségével biztonságosan hozhat létre és tárolhat dokumentumokat és wikiket egy platformon.

Ez a központosított tudásmegosztó felület biztosítja, hogy az egész csapata zökkenőmentesen együttműködhessen és dolgozhasson, miközben fejlett jogosultsági és verziókezelési funkciók gondoskodnak arról, hogy magánadatok mindig biztonságban legyenek.

Kiterjedt funkciókészlete és rugalmas felülete ideális választássá teszi azoknak a vállalkozásoknak, amelyek átfogó intranetes megoldást keresnek, amely zökkenőmentesen integrálható a meglévő munkafolyamatokba.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Bár felhasználóbarát, a funkciók és szolgáltatások nagy száma miatt az új felhasználóknak nehezebb lehet megtanulni a használatát.

Időre van szükség a teljes integrációhoz és a csapat tagjainak az összes funkcióval kapcsolatos képzéséhez.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Számtalan ClickUp-felhasználó esküszik a hatékony funkcióira. Egy értékelő megosztja tapasztalatait, mondván:

Az egész ügynökségünk ezt a eszközt használja minden projektünk, feladatunk, ütemtervünk és számlázásunk kezelésére. Ez váltotta fel a régebbi rendszert, és lehetővé tette számunkra, hogy egy agilisabb projektmenedzsment folyamatra térjünk át, valamint segített javítani a belső kommunikációt.

Az egész ügynökségünk ezt a szoftvert használja minden projektünk, feladatunk, ütemtervünk és számlázásunk kezelésére. Ez váltotta fel a régebbi rendszert, és lehetővé tette számunkra, hogy egy agilisabb projektmenedzsment folyamatra térjünk át, valamint segített javítani a belső kommunikációt.

2. Workvivo (A legjobb a munkavállalói elkötelezettség és a belső kommunikáció javításához)

via Workvivo

A Workvivo egy alkalmazotti elkötelezettséget elősegítő platform, amely intranetes megoldásként is funkcionál. Célja, hogy elősegítse a közösségi érzést a szervezeteken belül, miközben racionalizálja a belső kommunikációt.

A közösségi média stílusú funkciók és a hagyományos intranetes képességek ötvözése biztosítja, hogy az alkalmazottak kapcsolatban maradjanak egymással, és a kritikus információk hatékonyan eljussanak az alkalmazottakhoz.

Ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek modern, felhasználóbarát környezetben szeretnék növelni az elkötelezettséget és javítani az együttműködést.

A Workvivo legjobb funkciói

Közösségi intranetes platformot hoz létre, amely hírekkel, munkavállalói profilokkal és csoportos beszélgetésekkel vonzza a munkavállalókat.

Egyszerűsítse az új munkatársak beilleszkedését, és biztosítson hozzáférést a képzési anyagokhoz és forrásokhoz a platformon belül.

Gyűjtsön be visszajelzéseket a munkavállalóktól felmérések és közvélemény-kutatások segítségével, és használja fel az így nyert információkat a munkavállalói elkötelezettség és elégedettség javítására.

A Workvivo korlátai

A prémium funkciók kis- és középvállalkozások számára költségesek lehetnek.

Lehet, hogy nem olyan hatékonyak, mint a dedikált projektmenedzsment eszközök, például a ClickUp.

Workvivo árak

Üzleti terv : Egyedi árazás

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Workvivo értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (1900+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (120+ értékelés)

3. Simpplr (A legjobb a központosított tartalomkezeléshez és a zökkenőmentes felhasználói élményhez)

via Simpplr

A Simpplr egy modern intranetes platform, amelynek célja a szervezeteken belüli belső kommunikáció és tudásmegosztás egyszerűsítése. Intuitív felhasználói felületéről ismert, és segít a csapatoknak a fontos információk gyors elérésében és a hatékony együttműködésben.

A Simpplr segítségével a vállalkozások személyre szabott intranetet hozhatnak létre, amely összhangban áll márkájukkal és szervezeti felépítésükkel. Ez lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy tájékozottak, összehangoltak és elkötelezettek maradjanak.

A Simpplr legjobb funkciói

Szerezzen be egy modern és intuitív felületet, amellyel kezelheti az összes intranetes és munkavállalói elkötelezettséget elősegítő tevékenységét.

Hozzon létre személyre szabott élményeket minden egyes alkalmazott számára, szerepük, érdeklődésük és preferenciáik alapján.

Használja az AI-alapú ajánlásokat a tartalomajánlások személyre szabásához és releváns információk javaslásához minden egyes alkalmazott számára.

Kövesse nyomon a legfontosabb mutatókat, mint például a munkavállalói elkötelezettség, a tartalomfogyasztás és a felhasználói aktivitás, hogy mérje intranetes platformjának hatását.

A Simpplr korlátai

A fejlett funkciók és szolgáltatások megértése időt igényelhet a munkavállalók részéről.

A tartalomra való erős összpontosítás miatt fennáll az információtúlterhelés veszélye.

Simpplr árak

Egyedi árazás

Simpplr értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

A Simpplr a vállalatok körében kedvelt eszköz a belső kommunikáció racionalizálására. Egy értékelő kiemeli:

Nagyon könnyű segítséget kapni. A platform funkcionalitása páratlan. Imádom a push/pull funkciókat, mint például a hírlevelet és a nemrég bevezetett AI eszközöket. Az analitikai irányítópult is nagyon részletes és hasznos.

Nagyon könnyű segítséget kapni. A platform funkcionalitása páratlan. Imádom a push/pull funkciókat, mint például a hírlevelet és a nemrég bevezetett AI eszközöket. Az analitikai irányítópult is nagyon részletes és hasznos.

4. Microsoft Sharepoint (a legjobb vállalati szintű dokumentumkezeléshez és együttműködéshez)

via Microsoft SharePoint

A Microsoft SharePoint egy jól bevált platform, amely számos funkciót kínál az együttműködéshez, a dokumentumkezeléshez és az intranetes lehetőségekhez. Integrálható a Microsoft ökoszisztéma egyéb alkalmazásaival, ezért népszerű választás azoknak a szervezeteknek, amelyek ezeket az eszközöket használják.

A SharePoint sokoldalúsága lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy saját igényeikre szabott megoldásokat hozzanak létre. Ezért ez a legjobb választás a tudásmenedzsment és a belső kommunikáció területén.

A Microsoft Sharepoint legjobb funkciói

Hozzon létre dedikált csapatwebhelyeket az együttműködéshez, és építsen vonzó kommunikációs webhelyeket a hírek és frissítések megosztásához a szervezeten belül.

Automatizálja az üzleti folyamatokat munkafolyamatokkal, például jóváhagyási folyamatokkal, dokumentumok továbbításával és adatgyűjtéssel.

Erős biztonsági és megfelelőségi funkciók az érzékeny adatok védelméhez, a fájlok biztonságos megosztásához és a szabályozási követelmények teljesítéséhez.

A mobilalkalmazással bárhonnan hozzáférhet a SharePoint-hoz és együttműködhet a dokumentumokon.

A Microsoft Sharepoint korlátai

Konfigurálása és kezelése bonyolult lehet, némi technikai szakértelmet igényel.

A teljesítmény néha problémát jelenthet, különösen nagy fájlok és nagy forgalom esetén.

A Microsoft Sharepoint árai

SharePoint (1. csomag) : 5 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként

Microsoft Sharepoint értékelések és vélemények

G2: 4/5 (8000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 5000 értékelés)

5. Guru (a legjobb központi tudásbázis létrehozásához)

via Guru

A Guru egy tudásmenedzsment eszköz, amely lehetővé teszi a csapatok számára az információk zökkenőmentes rögzítését, megosztását és elérését. Gyors ütemű szervezetek számára tervezve, népszerű alkalmazásokkal integrálható, hogy a tudást közvetlenül a munkafolyamatokba integrálja.

Ez egy dinamikus megoldás, amely segít a vállalatoknak megbízható tudásbázis felépítésében, biztosítva, hogy az alkalmazottak a megfelelő időben megtalálják a megfelelő információkat, növelve ezzel a termelékenységet és az együttműködést.

A Guru legjobb funkciói

Hozzáférjen a tudáshoz közvetlenül olyan eszközökön keresztül, mint a Slack, a Teams és az e-mail.

A beépített ellenőrző eszközökkel az információk pontosak és naprakészek maradnak.

Hozzon létre egyedi kártya -wiki sablonokat az információk következetes és hatékony rögzítéséhez és rendszerezéséhez.

Használja az AI-t intelligens keresési eredmények biztosításához, és találja meg a legrelevánsabb információkat a felhasználói lekérdezések alapján.

Guru korlátai

Az ingyenes verzió csak 30 napig érhető el.

Más tudásmenedzsment megoldásokhoz képest meredekebb a tanulási görbe.

Guru árak

Ingyenes próba

All-in-one: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Guru értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (500+ értékelés)

A Guru az első számú választás lett azoknak a csapatoknak, akik könnyedén szeretnék rendszerezni és elérni tudásukat. Egy értékelő így fogalmaz:

Nagyra értékeljük a Guru egyszerű használatát. A Confluence-ból való meglévő tudásbázis-információk áttelepítése is rendkívül egyszerű volt. A beállítás rendkívül egyszerű és átlátható volt, és a tudásbázis gyors elsajátításához vezetett a vállalat összes csapatában.

Nagyra értékeljük a Guru egyszerű használatát. A Confluence-ból való meglévő tudásbázis-információk áttelepítése is rendkívül egyszerű volt. A beállítás rendkívül egyszerű és átlátható volt, és a tudásbázis gyors elsajátításához vezetett a vállalat összes csapatában.

6. Confluence (A legjobb együttműködésen alapuló dokumentációhoz és tudásmegosztáshoz)

via Confluence

Az Atlassian Confluence egy hatékony platform, amelyet a csapatmunka és a tudásmegosztás egyszerűsítésére terveztek.

Lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy tartalmakat hozzanak létre, szervezzenek és osszanak meg a csapatok között, így ideális dokumentumok, értekezletek jegyzetek, projekttervek és egyebek kezelésére.

A Jira és más Atlassian termékekkel való zökkenőmentes integrációja növeli hatékonyságát a projektmenedzsmentben és a funkciók közötti együttműködésben.

A Confluence legjobb funkciói

Készítsen és szerkesszen oldalakat, beleértve dokumentumokat, wikiket és prezentációkat, egy felhasználóbarát felületen.

Készítsen központi tudásbázist a tudás összegyűjtéséhez és megosztásához a szervezeten belül.

Lehetővé teszi a valós idejű együttműködést a kommentek és a megbeszélések révén az oldalakon.

Használjon makrókat és sablonokat az oldalak létrehozásához és formázásához, így gyorsan javíthatja a hatékonyságot és az egységességet.

A Confluence korlátai

Drága lehet, különösen nagyobb szervezetek számára, ahol sok felhasználó van.

Az új felhasználók számára a felület és a funkciók túl bonyolultnak tűnhetnek, ami megnehezíti a tanulási folyamatot.

Confluence árak

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 5,16 USD/hó felhasználónként

Prémium : 9,73 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Confluence értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (3500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3500+ értékelés)

7. Workplace by Meta (A legjobb belső kommunikációhoz és a munkavállalók elkötelezettségéhez)

via Workplace

A Workplace by Meta egy kommunikációs platform, amely az együttműködés és az elkötelezettség erősítésével hozza össze a csapatokat. A Facebookhoz hasonló, ismerős felülettel ellátott platform olyan eszközöket biztosít a munkavállalók számára, amelyekkel kapcsolatban maradhatnak, ötleteket oszthatnak meg és napi szinten együttműködhetnek.

Minden méretű vállalkozás számára tervezve, ideális a csapatmunka egyszerűsítéséhez. Felhasználóbarát környezetet kínál a kollégákkal való kapcsolattartáshoz és a vállalati hírek fogadásához.

A Workplace by Meta legjobb funkciói

Végezzen élő video- és audio-megbeszéléseket, közvetítéseket és kérdések-válaszok szekciókat az alkalmazottakkal.

Hozzon létre csoportokat és közösségeket csapatok, osztályok és érdeklődési körök számára, hogy megkönnyítse a megbeszéléseket és a tudásmegosztást.

Legyen naprakész a vállalati hírekkel, az alkalmazottakkal kapcsolatos friss információkkal és a fontos bejelentésekkel egy személyre szabott hírcsatorna segítségével.

A Workplace by Meta korlátai

A közösségi hálózatok jellege elvonhatja a figyelmet és csökkentheti a termelékenységet.

Workplace by Meta árak

Egyedi árazás

Workplace by Meta értékelések és vélemények

G2: 4/5 (1700+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 1300 értékelés)

A Workplace by Meta széles körben elismert azért, mert vonzóbbá teszi a szervezeteken belüli kommunikációt. Egy felhasználó így nyilatkozik:

Lehetővé teszi a fájlok egyszerű megosztását a kollégák között, az azonnali üzenetküldőn keresztül cseveghet, hogy megnézze, mi történik az irodában, videohívásokat kezdeményezhet és megbeszéléseket tarthat, mintha az irodában lenne, és távoli munkavégzés esetén is elvégezheti napi feladatait.

Lehetővé teszi a fájlok egyszerű megosztását a kollégák között, az azonnali üzenetküldőn keresztül cseveghet, hogy megnézze, mi történik az irodában, videohívásokat kezdeményezhet és megbeszéléseket tarthat, mintha az irodában lenne, és távoli munkavégzés esetén is elvégezheti napi feladatait.

8. Slack (A legjobb csapatkommunikációhoz és valós idejű együttműködéshez)

via Slack

A Slack egy népszerű csapatkommunikációs és együttműködési platform, amely valós idejű üzenetküldést, fájlmegosztást és videokonferenciákat tesz lehetővé. Bár nem hagyományos intranetes megoldás, a Slack jelentősen javíthatja a szervezeten belüli belső kommunikációt és együttműködést.

Központi csomópontot biztosít a csapatkommunikációhoz, lehetővé téve a zökkenőmentes és hatékony információcserét a részlegeken belül és között.

A Slack legjobb funkciói

Hozzon létre dedikált csatornákat csapatok, projektek és témák számára a beszélgetések és információk szervezése érdekében.

Végezzen videó- és hanghívásokat a Slack alkalmazáson belül, így könnyedén kapcsolatba léphet kollégáival szemtől szembe.

Automatizálja a munkafolyamatokat a Slack munkafolyamat-készítőjével, például a kérések jóváhagyásával és az értesítések automatizálásával.

Integrálható számos üzleti alkalmazással, többek között a Google Workspace-szel, a Microsoft Teams-szel és a Salesforce-szel.

A Slack korlátai

A nagy mennyiségű üzenet és csatorna túlterhelő lehet.

Nincs fejlett feladat- és projektkezelési funkciója

A Slack árai

Pro: 7,25 USD/hó felhasználónként

Business+ : 12,50 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 33 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

9. Unily (A legjobb alkalmazotti elkötelezettség és tudásmenedzsment szempontjából)

via Unily

Az Unily egy digitális munkahelyi platform, amely segít a szervezeteknek vonzó és személyre szabott intranetes élményt teremteni alkalmazottaik számára.

Túlmutat a hagyományos intranetes funkciókon, és olyan szolgáltatásokat kínál, amelyek elősegítik a kommunikációt, az együttműködést és a munkavállalók elkötelezettségét.

Az Unily a személyre szabott munkavállalói élmény megteremtésére összpontosít, ami elősegíti az elkötelezettséget és biztosítja, hogy a felhasználók könnyen hozzáférjenek a releváns információkhoz és eszközökhöz. A platform rugalmassága lehetővé teszi, hogy különböző üzleti igényekhez igazítsák, a nagyvállalatoktól a kisebb szervezetekig.

Az Unily legjobb funkciói

Hozzon létre személyre szabott élményeket minden egyes alkalmazott számára, szerepük, érdeklődésük és preferenciáik alapján.

Engedélyezze a közösségi hírcsatornákat és a megjegyzéseket, hogy ösztönözze az informális együttműködést és a tudásmegosztást.

Tárolja és rendszerezze a fontos vállalati dokumentumokat és erőforrásokat a központi tudásbázisban

Szerezzen be egy hatékony tartalomkezelő rendszert, amellyel tartalmakat hozhat létre, közzétehet és kezelhet az intraneten.

Az Unily korlátai

A platform fejlett funkciói és szolgáltatásai nehezen érthetőek lehetnek.

Kisebb értékesítési csapatok vagy korlátozott költségvetéssel rendelkező csapatok számára költséges lehet.

Unily árak

Elérhetőség: Egyedi árazás

Engage : Egyedi árazás

Amplify : Egyedi árazás

Extend: Egyedi árazás

Unily értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (21 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (23 értékelés)

Az Unily felhasználói imádják a felhasználóbarát felületét és a hatékony intranetes funkciókat. Egy elégedett ügyfél kiemeli:

Az Unily remek partnerünk. Kihasználhatjuk az internetes szolgáltatásukhoz tartozó számos opciót, funkciót és lehetőséget. Nagyon tetszik, hogy könnyen használható, ésszerű keretek között testreszabható és felhasználóbarát.

Az Unily remek partnerünk. Kihasználhatjuk az internetes szolgáltatásukhoz tartozó számos opciót, funkciót és lehetőséget. Nagyon tetszik, hogy könnyen használható, ésszerű keretek között testreszabható és felhasználóbarát.

10. LumApps SAS (A legjobb a Google Workspace-szel való zökkenőmentes integrációhoz)

via LumApps

A LumApps egy felhőalapú intranetes platform, amelyet úgy alakítottak ki, hogy zökkenőmentesen integrálható legyen a Google Workspace-be. Fókuszában az alkalmazottak élményének személyre szabása áll, amelynek érdekében rendszerezi az információkat, javítja a belső kommunikációt és támogatja a tudásmegosztást.

Intuitív kialakítását hatékony Google-integrációkkal ötvözi, segítve a vállalkozásokat belső működésük racionalizálásában és termelékenységük javításában.

A platform integrációja olyan eszközökkel, mint a Google Drive, a Gmail és a Google Naptár, megkönnyíti a LumApps bevezetését azoknak a csapatoknak, amelyek már használják a Google Workspace-t.

A LumApps SAS legjobb funkciói

Ösztönözze a csapatmunkát valós idejű dokumentumszerkesztéssel, megjegyzésekkel és csoportos együttműködéssel.

Tartsa fenn az alkalmazottak érdeklődését a vállalati hírekkel, bejelentésekkel és személyre szabott tartalom-feedekkel.

Vállalati szintű biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek védik az érzékeny adatokat és biztosítják a szabályoknak való megfelelést.

A beépített elemző eszközökkel betekintést nyerhet a platform használatába és a munkavállalók elkötelezettségébe.

A LumApps SAS korlátai

A Google-t nem használó szervezetek számára nehéz lehet az átállás.

LumApps SAS árak

Egyedi árazás

LumApps SAS értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (35+ értékelés)

11. Viva Engage (A legjobb a közösségi együttműködéshez és a vállalati kommunikációhoz)

via Yammer

A Microsoft 365 csomag részét képező Viva Engage (korábban Yammer néven ismert) egy vállalati közösségi hálózati eszköz, amelynek célja a szervezeteken belüli belső kommunikáció és együttműködés javítása. Megkönnyíti a csapatok közötti nyílt kommunikációt azáltal, hogy teret biztosít a munkavállalóknak a kapcsolattartáshoz, a tudásmegosztáshoz és a projektekben való együttműködéshez.

A Viva Engage ideális eszköz azoknak a vállalatoknak, amelyek már használják a Microsoft 365-öt, és szeretnének szociális elemet hozzáadni belső kommunikációs stratégiájukhoz. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy fizikai helyszínüktől függetlenül kapcsolatban maradjanak, ami különösen hasznos távoli vagy hibrid munkakörnyezetekben.

A Viva Engage legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálható más Microsoft termékekkel, mint például a Microsoft Teams, a SharePoint és az Outlook.

Maradjon kapcsolatban és működjön együtt útközben a mobilalkalmazással

Hozzon létre nyilvános vagy zárt csoportokat, hogy konkrét témákról vagy projektekről folytathassanak célzott beszélgetéseket.

Tegyen közzé vállalati szintű frissítéseket, hogy mindenki tájékozott legyen a fontos hírekről.

A Viva Engage korlátai

A Viva Engage a Microsoft 365 ökoszisztémán belül a leghatékonyabb, ami korlátozza vonzerejét a nem Microsoft felhasználók számára.

A Viva Engage árai

Viva Engage: Ingyenes

Alap: 8 USD/hó/fő

Viva Engage értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mi a kedvenc Happeo alternatívája?

Most, hogy megismerkedett a Happeo legjobb alternatíváival, máris elindult az útján, amelynek végén csapata belső kommunikációja és együttműködése átalakul. Számos lehetőség közül választhat, a Yammer és a Workplace by Meta közösségi intranetes platformoktól a ClickUp hatékony, mindent magában foglaló megoldásáig.

Ha még mindig bizonytalan, a legjobb választás a ClickUp. Ez egy all-in-one együttműködési platform, amely integrálja a tudásmegosztást, a csapatkommunikációt és a feladatkezelést.

Mi lehet ennél is jobb? A ClickUp ingyenes csomagjával ezeket a funkciókat teljesen ingyenesen használhatja, így már ma elkezdheti optimalizálni munkaterületét. Regisztráljon most a ClickUp-ra, és tapasztalja meg a különbséget!