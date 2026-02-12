Hogyan használhatja a Midjourney negatív promptoit a jobb képalkotás érdekében

Ha az AI által generált képei nem sikerülnek jól, a probléma nem feltétlenül az, amit kér, hanem az, amit „nem” zár ki.

Az AI-képgenerátorok, beleértve a Midjourney-t is, szó szerint értelmezik a promptokat, így ha nem határozza meg a nem kívánt elemeket, az zavaros, irreális vagy irreleváns eredményekhez vezethet. Miközben meghatározza, mit szeretne, azt is el kell mondania az AI-modellnek, hogy mit „nem” szeretne a tervben.

A negatív promptok hozzáadásával nagyobb kontrollt kapsz a kompozíció, a stílus és a nem kívánt torzulások felett.

Ebben a blogbejegyzésben a Midjourney negatív promptok erejéről fogunk beszélni.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid áttekintés a Midjourney negatív promptokról: A negatív promptok segítenek finomítani az AI által generált képeket azáltal, hogy meghatározzák, mely elemeket kell kizárni

Két kötőjel és az azt követő „no” szó eltávolítja a nem kívánt elemeket, míg a negatív súlyozás csökkenti azok jelenlétét anélkül, hogy teljesen kiküszöbölné őket.

A negatív promptok időt takarítanak meg azáltal, hogy csökkentik a kísérletezést, biztosítják a stílus egységességét és finomítják a háttérképet , így tisztább vizuális élményt nyújtva.

A negatív promptoknak azonban vannak korlátai is – nem mindig működnek a várt módon, nagymértékben függnek a betanítástól, nehezen kezelik a komplexitást , és a tanulási görbe meredek. Gyakran szükség van finomhangolásra

Próbálja meg nem terhelni túl az AI modellt több prompttal, és adjon egyértelmű utasításokat a stílusra és egyebekre vonatkozóan

Mik azok a Midjourney negatív promptok?

A negatív utasítások olyan utasítások, amelyek meghatározzák, mit nem szeretne látni a képen. Gondoljon a negatív utasításokra úgy, mint szűrőkre, amelyek pontosan megmondják az AI-nek, mely elemeket kerülje el a képen.

Például, ha a Midjourney-parancsod a következő: „élénk egyetemi campus”, akkor az tartalmazhat olyan elemeket, mint diákok, ösvények és egyéb releváns építmények.

A negatív promptok segítségével azonban rendkívül pontos képeket hozhat létre. Például, ha két kötőjelet és azt követően a „no students” szavakat adja hozzá a promptjához, az alábbi példához hasonlóan, akkor utasítja az AI-t, hogy hagyja ki a diákokat ábrázoló képeket, ami egy tisztább, fókuszáltabb képet eredményez az egyetemi campusról.

Miért érdemes a Midjourney negatív promptokat használni?

Nem lehetne egyszerűen csak egy újabb promptot írni egy új kép létrehozásához? Az egyszerűbb lenne, de nem érné el ugyanazt az eredményt, mint a negatív prompt. Íme, hogyan segít a negatív prompt:

🎨 Jobb kreatív kontroll

Az AI-tervezési modellek, beleértve a Midjourney-t is, statisztikai valószínűségek alapján működnek, és hatalmas adathalmazokból merítve generálnak képeket. Ez azonban azt jelenti, hogy az AI néha olyan elemeket is beépít, amelyeket Ön nem kért kifejezetten. A negatív prompt arra utasítja a Midjourney-t, hogy kerülje el a nem kívánt részleteket, így finomítva a képeit.

🔁 Stílusbeli következetesség

A Midjourney néha alapértelmezésként bizonyos esztétikai stílusokat alkalmaz, például anime-t vagy cyberpunkot, a betanításától függően. Ha egyedi megjelenést szeretne kialakítani, a negatív promptok segítenek eltávolítani a zavaró stílusokat. Például ha beír két kötőjelet, majd azt, hogy „no comic book style”, az biztosítja, hogy a művében ne legyenek képregényes stílusú illusztrációs elemek.

⏳ Időhatékonyság

Negatív utasítások nélkül lehet, hogy többször is újra kell generálnia a képeket, hogy a kívánt eredményt kapja. A negatív utasítások jelentősen csökkentik ezt a próbálkozás-hiba folyamatot, mivel utasítja az AI modellt, hogy zárjon ki bizonyos elemeket, így időt takarít meg a szerkesztésnél.

🖼️ Finomított háttér és kompozíciók

Előfordul, hogy az AI által generált képeken felesleges háttérelemek jelennek meg, amelyek elrontják a kompozíciót. Ha például egy egyszerű portréra van szüksége, beírhat két kötőjelet, majd a „no background” szöveget, hogy a kép kizárólag a témára összpontosítson. Ez különösen hasznos a termékfotózásnál, ahol a letisztult megjelenés a preferált.

A Midjourney negatív promptok mélyebb szintű testreszabási lehetőségeket nyújtanak, de nem csodaszer. A negatív promptok használata gondos tervezést és kísérletezést igényel a kívánt eredmények elérése érdekében, ugyanúgy, ahogyan részletes ChatGPT- vagy Claude.ai -promptokat kell írnia ahhoz, hogy értelmes szöveget generáljon.

Hogyan működnek a negatív promptok a Midjourney-ben?

A fenti szakaszok elolvasása során talán észrevette, hogy használtuk a „–no” kifejezést. Mit jelent ez a negatív promptok kontextusában? Alapvetően két fő módja van a negatív promptok használatának: a (–no paraméter) és a negatív prompt súlyozás. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk ezeket:

1. A két kötőjel, amelyet a „no” paraméter követ

Ez a legegyszerűbb módszer a nem kívánt elemek eltávolítására. Egyszerűen csak két kötőjelet (szóköz nélkül) és a „no” szót kell hozzáadnia, majd utána azokat az objektumokat, stílusokat vagy színeket, amelyeket nem szeretne. Lásd az alábbi példát.

📌 Hogyan működik: A Midjourney átvizsgálja az adatbázisát, felismeri a nem kívánt elemekhez kapcsolódó mintákat, és megpróbálja azokat kizárni a végső képből.

🌻 Példa: Egy nyugodt tóparti jelenetet szeretne, de nem szeretne benne hajókat vagy embereket látni. A promptja és a végeredmény így nézne ki:

Ez azonban nem mindig működik tökéletesen – egyes elemek a kontextuális asszociációk miatt mégis bekerülhetnek a képbe. Ha ez történik, próbáljon meg további szinonimákat használni, vagy bővítse a kizárási listát.

2. Negatív prompt súlyozás

Míg a két kötőjel és a „no” módszer teljesen kiküszöböli az elemet, a negatív súlyozás lehetővé teszi, hogy csökkentse az elem jelenlétét, ahelyett, hogy teljesen eltávolítaná. Ez a módszer akkor hasznos, ha befolyásolni szeretné a képet anélkül, hogy teljes kizárást kényszerítene.

📌 Hogyan működik: A Midjourney lehetővé teszi, hogy a „::” szintaxist használva pozitív vagy negatív súlyokat rendelj a prompt különböző részeihez. Az 1-es súly semleges, a nagyobb szám növeli a fontosságot, a negatív szám pedig csökkenti az elem jelenlétét.

Alapvetően nem távolítod el teljesen az elemet a súlyozás segítségével, hanem arra utasítod a Midjourney-t, hogy csökkentse annak hangsúlyát.

🌻 Példa: Szeretne létrehozni egy forgalmas utcát ábrázoló képet autókkel, de az autók nem lehetnek a fő hangsúly. A promptja körülbelül így nézne ki:

A Midjourney ezt így értelmezi: „Tegyen bele egy autót, de az legyen fele olyan fontos, mint az utca.” Az eredmény? Egy utcai jelenet, ahol az autók kisebbnek tűnnek, vagy beleolvadnak a háttérbe.

De mi van, ha még tovább szeretné csökkenteni az autó jelenlétét, anélkül, hogy teljesen eltávolítaná? Használjon negatív súlyozást.

Itt a Midjourney aktívan minimalizálja a képeken szereplő autókat. Előfordulhat, hogy az autókat alig láthatóvá teszi azáltal, hogy árnyékos sarokba helyezi őket, vagy teljesen eltávolítja őket, ha nem illeszkednek a kompozícióba (ahogyan az a fenti képen látható).

💡 Profi tipp: Ha valamit teljesen el akarsz távolítani, a negatív súlyozás önmagában nem biztos, hogy elég lesz – lehet, hogy kombinálnod kell őket a „–no” parancsszóval, vagy finomhangolnod és módosítanod kell a kívánt eredmény elérése érdekében. Ha több parancsszót akarsz használni, kettős kettősponttal (::) válaszd el őket egymástól.

Talán felmerül benned a kérdés: „Hé, miért nem használhatom egyszerűen a „ne” szót, és kész?” Nos, ez érthető. De van rá magyarázatunk.

Miért nem működik a „ne” szó?

Sokan azt gondolják, hogy ha a promptba beírják a „ne” vagy a „nélkül” szót, akkor a Midjourney elkerüli bizonyos elemeket. De ez nem így működik. Ha azt írja, hogy „ne tartalmazzon esőt”, az AI nem értelmezi a „ne” szót eleve tagadásként. Ehelyett a teljes kifejezést úgy dolgozza fel, mint egy leírást, amely tartalmazza az „eső” szót.

Ez paradox módon oda vezethet, hogy az AI az eső fogalmára összpontosít, még akkor is, ha az volt a szándékod, hogy kizárd azt.

Hogyan lehet ezt kijavítani: ❌ Prompt: Egy fantasy kastély, sárkányokat ne tartalmazzon. ✅ Prompt: Egy fantasy kastély ⁃ ⁃ sárkányok nélkül ✅ Prompt: Egy varázslatos fantasy kastély::1, sárkányok::-1

A második és harmadik lehetőség biztosítja, hogy a Midjourney pontosan megértse, mit kell elkerülnie, míg az első valójában egy sárkányokkal teljes várat hozhat létre.

🧠 Tudtad? A Midjourney elérhető a Discordon, és fizetős előfizetés szükséges az AI-alapú képek generálásához! Ez egyben a legnépszerűbb Discord-szerver is.

Hogyan lehet hatékony Midjourney negatív promptokat létrehozni?

Íme néhány tipp a hatékony Midjourney negatív promptok létrehozásához:

A nem kívánt elemek azonosítása: Határozza meg, mit nem szeretne látni a képen. Színről, tárgyról vagy stílusról van szó? Ha ezt már tudja, írja be a „⁃ ⁃no” szót, majd a nem kívánt elemet. Például a „⁃ ⁃no blurry details” (nincs homályos részlet) vagy a „⁃ ⁃no cartoonish style” (nincs rajzfilmszerű stílus) kifejezésekkel élesebbé teheti az eredményeket.

Legyen konkrét: Ahelyett, hogy olyan homályos kifejezéseket használna, mint „⁃ ⁃nincs rossz dolog”, használjon pontos leírásokat, például „⁃ ⁃nincs túltelített szín” vagy „–nincs torz arc”. Minél egyértelműbb, annál jobban megérti a Midjourney a szándékát

Kísérletezzen kombinációkkal és súlyozásokkal: Ha futurisztikus városi tájképet generál, de folyamatosan fák jelennek meg, próbálja ki a „trees::-0.5, ⁃ ⁃ no greenery” vagy valami hasonló parancsot. Ez szűkíti a fókuszt, biztosítva, hogy az AI-eszköz az Ön elképzeléséhez tartsa magát.

💡Profi tipp: Csak akkor használj negatív utasításokat, ha szükséges, és inkább a pontos kizárásokra, mint az általános korlátozásokra. Például ahelyett, hogy azt mondanád: „Kerüld a zsúfolt terveket”, inkább válaszd a „Tiszta, minimalista elrendezés, bőséges fehér területtel és egyértelmű fókuszponttal” lehetőséget, hogy elérd a kívánt megjelenést.

Több mint 20 Midjourney negatív prompt különböző felhasználási esetekhez

Több mint 20 Midjourney negatív prompt példát válogattunk össze különböző forgatókönyvekhez, hogy elkerülhesse a kísérletezgetést, inspirálhassa kreatív ötleteit és technikáit, és a lehető legtöbbet hozhassa ki a Midjourney-ből.

Prompt 1: Tiszta tengerparti naplemente

Alkalmazási példa: A zavaró vagy felesleges elemek eltávolítása a kép letisztázása érdekébenPrompt: „Naplemente egy csendes tengerparton, arany színű tükröződések a nyugodt hullámokon ⁃ ⁃ nincsenek emberek, szemét, lábnyomok, csónakok, épületek, uszadék”

Utasítás 2: Minimalista városi látkép

Alkalmazási példa: A figyelemelterelő tényezők elkerülése a modern, letisztult esztétika érdekébenPrompt: „Futurisztikus városi látkép éjszaka, ragyogó neonfények tükröződése a nedves utcákon⁃ ⁃ nincsenek autók, gyalogosok, hirdetőtáblák, graffitik, köd

Utasítás 3: Békés hegyi táj

Alkalmazási példa: A természetes szépség kiemelése mesterséges tárgyak eltávolításávalPrompt: „Fenséges, hófedte hegyek, lágy reggeli fény, tiszta égbolt ⁃ ⁃ nincsenek villanyvezetékek, házak, sífelvonók, emberek, utak, táblák”

4. prompt: Békés erdei ösvény

Alkalmazási példa: A természetre való összpontosítás emberi beavatkozás nélkülPrompt: „Kanyargós erdei ösvény, őszi levelekkel borítva, lágy aranyfény szűrődik át a fák között ⁃ ⁃ nincsenek padok, táblák, szemetesek, emberek, kerékpárok”

5. prompt: Álomszerű éjszakai égbolt

Alkalmazási példa: Lenyűgöző, zavaró tényezőktől mentes égi jelenet létrehozásaPrompt: „Galaxis élénk ködökkel és számtalan csillaggal, mély lila és kék árnyalatokkal ⁃ ⁃ műholdak, repülőgépek, városi fények, szöveg és vízjelek nélkül”

6. prompt: Fenséges vízesés

Alkalmazási eset: A természet érintetlen és szűz állapotának megőrzésePrompt: „Zöldellő dzsungelben zuhanó vízesés, alulról felszálló köd ⁃ ⁃ nincs híd, turista, csónak, tábla, kerítés”

7. prompt: Elegáns termékfotózás

Alkalmazási eset: Fókuszált kereskedelmi termékfotókPrompt: „Elegáns fekete okosóra fényvisszaverő felületen, drámai megvilágítás ⁃ ⁃ nincs szöveg, logó, tükröződés, rendetlenség, kezek, emberek”

8. prompt: Fantázia kastély

Alkalmazási példa: Varázslatos környezet kialakítása modern elemek nélkülPrompt: „Hatalmas középkori kastély egy ködös dombon, melegen izzó fáklyák ⁃ ⁃ nincsenek villanyvezetékek, modern épületek, autók, antennák, utak”

9. prompt: Zen-kert

Alkalmazási példa: Békés és minimalista esztétika megőrzésePrompt: „Japán zen kert gereblyézett homokkal és bonsai fákkal, lágy környezeti világítás ⁃ ⁃ szobrok, táblák, padok, emberek, turisták nélkül”

10. prompt: Ősi romok

Alkalmazási példa: A történelmi szépség megőrzése modern elemek nélkülPrompt: „Sűrű dzsungelben elburjánzott ősi templomromok, kőfalakon kúszó indák ⁃ ⁃ nincsenek turisták, kerítések, táblák, állványzatok, szemét”

11. prompt: Tökéletes ételfotózás

Alkalmazási példa: Az étel helyezése a középpontba, zavaró tényezők nélkülPrompt: „Gourmet burger fa tálcán, lágy megvilágítás, gőzölgő étel ⁃ ⁃ nincs tányér, kéz, evőeszköz, szalvéta, zavaró háttér”

12. prompt: Kozmikus táj

Alkalmazási példa: A földi zavaró tényezők nélküli űrre való összpontosításPrompt: „Idegen bolygó ragyogó biolumineszcens növényekkel, ikerholdakkal az égen ⁃ ⁃ űrhajók, űrhajósok, műholdak, szöveg és vízjelek nélkül”

13. prompt: Vintage utcai fotózás

Alkalmazási példa: A történelmi hitelesség megőrzése a modern zavaró tényezők nélkülPrompt: „1940-es évekbeli macskaköves utca, meleg szepia tónusok, lágy esti fények ⁃ ⁃ nincsenek modern autók, telefonáló emberek, óriásplakátok, neonfeliratok”

14. prompt: Tiszta íróasztal

Alkalmazási példa: Esztétikus, rendezett munkaterület létrehozásaPrompt: „Modern, minimalista íróasztal-elrendezés, elegáns laptop, meleg hangulatvilágítás ⁃ ⁃ nincsenek összegabalyodott kábelek, kávéscsészék, könyvek, papírok, rendetlenség”

15. prompt: Nyugodt óceáni jelenet

Alkalmazási példa: A nyugodt óceánra néző kilátás javítása a zavaró elemek eltávolításávalPrompt: „Hatalmas óceáni horizont rózsaszínű napkelte alatt, lágy hullámok gördülnek ⁃ ⁃ nincsenek hajók, emberek, épületek, szemét, bólyák”

16. prompt: Drámai viharfelhők

Használati példa: A természet erejére való összpontosítás zavaró tényezők nélkülPrompt: „Sötét viharfelhők egy hatalmas, üres mező felett, villámok csapkodnak ⁃ ⁃ nincsenek épületek, autók, emberek, táblák, antennák”

17. prompt: Elszigetelt sivatagi dűnék

Alkalmazási példa: Egy érintetlen, nyers sivatagi táj megőrzésePrompt: „Végtelenül húzódó aranyhomokdűnék, lágy naplemente ⁃ ⁃ nincsenek lábnyomok, járművek, emberek, táblák, épületek”

18. prompt: Varázslatos, elvarázsolt erdő

Alkalmazási példa: A fantasy környezet magával ragadó és titokzatos hangulatának megőrzésePrompt: „Fénylő gombák egy ködös, varázslatos erdőben, lágy tündérfények ⁃ ⁃ nincsenek emberek, modern épületek, kerítések, utcai lámpák”

19. prompt: Luxusautó-fotózás

Alkalmazási példa: Az autó kiemelése felesleges zavaró tényezők nélkülPrompt: „Karcsú fekete sportautó lágy stúdióvilágításban, csillogó tükröződésekkel ⁃ ⁃ nincs logó, ember, bemutatótermi háttér, szöveg, vízjel”

Prompt 20: Trópusi sziget madártávlatból

Alkalmazási példa: Egy érintetlen paradicsomi környezet megőrzésePrompt: „Kristálytiszta türkizkék víz veszi körül a buja zöld szigetet, aranyszínű homokos strandok ⁃ ⁃ nincsenek hajók, kikötők, szállodák, turisták, szennyezés”

Nézzünk meg néhány példát a negatív prompt súlyozására is:

Prompt 21: Varázslatos erdő

Alkalmazási példa: Misztikus erdei jelenet létrehozásaPrompt: Ősi fák::2, ragyogó gombák::1,5, lágy köd::-1

Prompt 22: Cyberpunk sikátor

Alkalmazási példa: Futurisztikus városi hangulat megörökítésePrompt: Neonfényes sikátor::3, eső tükröződései::1,5, távoli horizont::-0,5

Prompt 23: Fenséges tigris

Alkalmazási példa: Egy erőteljes állatportré bemutatásaPrompt: Fehér tigris::2 , átható kék szemek::1. 5 , puha szőr textúra::1

Prompt 24: Viking harcos

Alkalmazási példa: Történelmi erő ábrázolásaPrompt: Viking harcos::2, csatában megviselt páncél::1. 5, ködös háttér::1 –nincs sci-fi elem

Prompt 25: Hangulatos könyvtár

Alkalmazási példa: Meleg hangulatú olvasósarok létrehozásaPrompt: Fa könyvespolcok::2, meleg világítás::1,5, antik könyvek::1 ⁃ ⁃ nincs üres polc:: -1

A Midjourney negatív promptok használatakor elkerülendő gyakori hibák

A negatív promptok szuperképességnek tűnhetnek, de ha nem vigyáz, könnyen elkövethet hibákat. Íme néhány hiba, amelyre érdemes odafigyelni:

❗Prompt-túlterhelés: Az egyik leggyakoribb hiba az, hogy túl sok kizárással terheled meg a promptot. Például a ⁃ ⁃ nincs autó, fa, ember, épület, felhő vagy állat hozzáadása alaposnak tűnhet, de megzavarhatja az AI-t, ami váratlan vagy akár használhatatlan eredményekhez vezethet. Ehelyett összpontosíts a kizárni kívánt legfontosabb elemekre, és tartsd rövidre a listádat

❗Véletlenszerűség: Egy másik buktató a túlzott homályosság. Ha azt mondod, hogy „⁃ ⁃ nincs tárgy”, az nem ad elég iránymutatást az AI-nek. Milyen tárgyakról van szó? Bútorokról? Járművekről? Mindig legyél konkrét. Például, ha minimalista tájképet készítesz, használd a ⁃ ⁃ nincs autó, épület vagy villanyvezeték kifejezést a világosság érdekében

❗A stílusbeli ellentmondások figyelmen kívül hagyása: A negatív promptok nem csak objektumokat távolítanak el; a stílust is megváltoztathatják. Például, ha azt mondja: „⁃ ⁃ no anime”, és az AI mégis a stilizált művészet felé hajlik, az azért lehet, mert a prompt egyéb elemei akaratlanul is befolyásolják az eredményt. Gondoskodjon arról, hogy a prompta a stílus tekintetében teljesen egyértelmű legyen

A Midjourney használatának korlátai

A Midjourney megjelenésekor képességei felfordulást okoztak a képgeneráló piacon. Bár az AI-platform jelentősen megváltoztatta a képgenerálási folyamatot, megvannak a maga korlátai is.

Nehézségek komplex jelenetekkel

A Midjourney jól teljesít az egy témájú képeknél, de nehezen boldogul a zsúfolt, több szereplős jelenetekkel.

🌻 Példa: Ha megpróbálsz létrehozni egy zsúfolt piacteret, egy egymással interakcióba lépő embercsoportot vagy egy részletgazdag csatajelenetet, gyakran nem sikerül a dolog. A karaktereknek hiányozhatnak a végtagjaik, furcsa arckifejezésük lehet, vagy a tárgyak helyzete is furcsának tűnhet. A megvilágítás és a perspektíva is eltérhet a valóságtól, ami miatt a kép természetellenesnek tűnik.

Bár jobb promptokkal javíthat a Midjourney képein, ahhoz, hogy minden tökéletes legyen, sok kísérletezésre van szükség.

Erős függőség a prompt egyértelműségétől

A Midjourney mindent szó szerint vesz, amit beírsz, így a homályos vagy általános utasítások a vártnál teljesen eltérő eredményekhez vezethetnek. Ahogy korábban említettük, az AI kreatív folyamata eltér a miénktől.

🌻 Példa: Ha részletek nélkül kérsz egy „futurisztikus várost”, az eredmény a ragyogó cyberpunk-városi látképtől egészen egy elhagyatott, romos világig bármi lehet. Az AI nem „találja ki”, hogy mit is értesz, így ha kihagysz fontos részleteket, az teljesen megváltoztathatja az AI által generált kép megjelenését.

Nehézségek az absztrakt fogalmak értelmezésében

A Midjourney remekül képes olyan dolgokat létrehozni, amelyek a valós világban vagy fantasy környezetben léteznek, de nehezen boldogul a mélyebb, érzelmi vagy szimbolikus ötletekkel.

🌻 Példa: Ha hozzáadod a „magány érzése” promptot, az AI valószínűleg csak egy egyedül ülő embert generál – valószínűleg nem fogja megragadni az elszigeteltség, a vágyakozás vagy a melankólia finom árnyalatait.

Más szavakkal: nem képes teljes mértékben megragadni vagy értelmezni az érzelmeket ahhoz, hogy a kívánt eredményeket hozza.

Meredek tanulási görbe

Bár a Midjourney használata egyszerű, a pontos eredmények eléréséhez időre lehet szükség. Az olyan funkciók, mint a negatív promptok és a prompt súlyozás, gyakorlást igényelnek. Sok kezdőnek nehézséget okozhat a nem kívánt elemek eltávolítása, az egységes stílus kialakítása vagy a képek finomhangolása.

Továbbá, ellentétben más tervezőeszközökkel, ahol kijavíthatja a hibákat, a Midjourney-ben nincs lehetőség a „prompt szerkesztésére”. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan tesztelnie és újra beírnia kell a promptokat, hogy a legjobb eredményeket érje el.

Korlátozott mennyiségű edzési adat

A Midjourney csak az alapján tud képeket generálni, amire betanították. Ha valami egyedi dolgot próbálsz létrehozni – például egy adott kulturális művészeti stílust vagy egy szokatlan történelmi környezetet –, az AI vagy egy nagyon általános változatot hoz létre, vagy teljesen kudarcot vall.

🌻 Példa: Ha egy ritka típusú ősi építészeti stílust kérsz, előfordulhat, hogy a rendszer ezt összekeveri valami általánosabbal. Ez csökkenti a megbízhatóságát, ha valami nagyon specifikusra vagy kulturálisan pontosra van szükséged.

Tehát, bár a Midjourney egy figyelemre méltó eszköz, nem egy univerzális megoldás.

✨Érdekesség: 2024 második felében, az amerikai választások idején a Midjourney korlátozásokat vezetett be Joe Biden és Donald Trump képeinek generálására.

Felfedezésre váró Midjourney-alternatívák

A ClickUp segítségével kezeljük és nyomon követjük a közösségi és digitális média tartalomkészítési folyamatunkat. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy lássuk az egyes tartalmak állapotát (folyamatban, szerkesztésre szorul, ütemezett stb.), valamint azt, hogy ki a vezető tervező. Ezenkívül kiküszöböli az e-mailes oda-vissza levelezést, mivel az egyes feladatok megjegyzés rovatában megvitathatjuk és delegálhatjuk a feladatokat/következő lépéseket (ezzel kielégítve a tartalomkészítési ciklus nyomon követésének és utánkövetésének igényét).

