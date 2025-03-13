Ingyenes Excel-sablonok hatékony nyomon követéshez

Az üzleti projektek fele nem tartja be az ütemtervet, egyharmaduk pedig soha nem kerül befejezésre. Ezek megdöbbentő számok! Azonban a több határidő és feladat kezelése a projekt nyomon követése közben nem feltétlenül jelenti azt, hogy lehetetlen feladatot kell megoldani.

Ez az, ahol a projektjelentés Excel sablonok igazán jól jönnek. Ezek a felhasználóbarát eszközök egy helyen szervezik az adatokat, vizualizálják az előrehaladást és világos frissítéseket nyújtanak, így közvetlenül kezelik a projektmenedzsment kihívásait.

Búcsúzzon el a káosztól, és üdvözölje a tisztaságot!

Mi jellemzi egy jó projektjelentés Excel sablont?

A megfelelő sablon kiválasztása jelentősen javíthatja a projektadatok kezelését és elemzését. De mi különbözteti meg az alapvető sablont a valóban hatékony sablontól?

Íme néhány fontos funkciója a projektjelentés Excel sablonoknak, amelyek a projektmenedzsment életciklusának minden szakaszát támogatják:

Testreszabható mezők a projektspecifikus igényekhez: Könnyen módosíthatja a mezőket, hogy nyomon követhesse a projektjéhez tartozó egyedi mutatókat, például a feladatspecifikus KPI-ket vagy az egyéni mérföldköveket.

Automatizált adat számítások: Szüntesse meg a kézi hibákat és takarítson meg időt a beépített képletekkel a haladás nyomon követéséhez, a költségvetés frissítéséhez és az erőforrás-elosztási mutatókhoz.

Vizuális irányítópultok valós idejű betekintéshez: Interaktív táblázatok és grafikonok segítségével vizualizálhatja a legfontosabb adatokat, például a feladatok teljesítési arányát vagy a költségvetés felhasználását.

Zökkenőmentes integrációs lehetőségek: Csatlakozzon más eszközökhöz vagy platformokhoz a zökkenőmentes projektkövetés érdekében, anélkül, hogy rendszert kellene váltania.

Hibajelző mechanizmusok: Jelölje ki a hiányzó vagy következetlen adatokat, hogy biztosítsa a jelentési folyamat pontosságát.

Strukturált szakaszok minden projektfázishoz: Szervezett elrendezést biztosít a kezdeményezés, a tervezés, a végrehajtás, a nyomon követés és a lezárás szakaszaihoz, hogy azok összhangban legyenek a projekt életciklusával.

Ez rávilágít a hatékonyabb nyomonkövetési és jelentéstételi eszközök, köztük a projektek nyomon követését megkönnyítő, könnyen használható sablonok iránti igényre.

Projektjelentés Excel sablonok

Összegyűjtöttük a legjobb projektjelentés Excel sablonokat projektmenedzserek, vezetők, ügyfelek és csapat tagok számára olyan iparágakban, mint a szoftver, az építőipar, az informatika és mások – ezeket úgy terveztük, hogy javítsák a szervezést és egyszerűsítsék a jelentéstételt.

Vessünk rájuk egy pillantást:

1. Projektállapot-jelentés sablon a ProjectManager-től

via ProjectManager

Ha nem figyelemmel kíséri projektje állapotát, akkor sötétben tapogatózik. A helyzet tisztázása nélkül nehéz megítélni, hogy jó úton halad-e, vagy akadályokba ütközik.

Ez az ingyenes projektállapot-jelentés sablon javítja a kommunikációt az érdekelt felekkel és a csapat tagokkal. A frissítéseket áttekinthetővé, szervezetté és könnyen bemutathatóvá teszi.

A ProjectManager projektállapot-jelentés sablonja csökkenti a manuális munkát. Lehetővé teszi a napi vagy időszakos jelentésekhez szükséges legfontosabb információk gyors elérését és frissítését.

A szervezettség segít okosabb döntéseket hozni és a potenciális problémákat megoldani, mielőtt azok megzavarják a projekt fejlesztését.

Ideális: projektmenedzserek, projektcsapat tagok és érdekelt felek, beleértve a projekt szponzorokat vagy ügyfeleket.

2. Projekt KPI műszerfal sablon a ProjectManager-től

via ProjectManager

A kulcsfontosságú mutatók nyomon követése elengedhetetlen a teljesítmény és az előrehaladás javításához. A megfelelő eszközök nélkül nehéz megmondani, hogy a dolgok a tervek szerint haladnak-e. Itt jön jól a KPI projekt irányítópult sablon.

A projekt KPI műszerfal sablon segítségével nyomon követheti a csapatok, az egyének, a projektek és az egész szervezet teljesítményét. Emellett világos képet ad a pénzügyi helyzetről és a stratégiai célok elérésének előrehaladásáról.

A KPI-dashboard segítségével gyorsan felismerheti a trendeket és azonosíthatja, ha a legfontosabb mutatók eltérnek a tervtől. Ezzel a tudással gyorsabban reagálhat a kihívásokra és lehetőségekre, így a döntéshozatal jobban adatokon alapul.

Ideális: projektmenedzserek, programmenedzserek és projektmenedzsment irodák (PMO-k), funkcionális menedzserek vagy osztályvezetők, felső vezetői csapatok és C-szintű vezetők számára.

3. Projektjelentés-sablon a Template.net webhelyről

Egyszerű, de hatékony módszert keres a projekt előrehaladásának nyomon követésére? A Template.net projektjelentés-sablonja pontosan ezt kínálja.

Segít a legfontosabb projektadatok szervezésében és bemutatásában egy világos, strukturált formátumban. Minden szükséges információt tartalmaz: a projekt céljait, feladatait, határidőit és az előrehaladást, így mind Ön, mind a projektmenedzser könnyen frissítheti az adatokat.

Kiemelheti a mérföldköveket, kockázatokat és eredményeket is, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.

Ezzel a sablonnal a jelentések elkészítése kevesebb időt vesz igénybe, így Ön a projekt előrehaladására koncentrálhat. A jól szervezett jelentések biztosítják a csapat összehangolt munkáját és támogatják a jobb döntéshozatalt.

Ideális: projektmenedzserek, projektcsapat tagok és érdekelt felek számára.

4. Állapotkövető sablon a Template.net webhelyről

A státuszkövető elengedhetetlen a projekt ütemezett haladásához. Ez a sablon lehetővé teszi, hogy egy helyen kövesse nyomon az előrehaladást, a feladatokat és a határidőket. Tökéletes azoknak a csapatoknak, akiknek szervezettnek kell maradniuk.

A Template.net Status Tracker Template sablonjával könnyedén frissítheti és megtekintheti a legfontosabb részleteket, mint például a feladat tulajdonosait, a határidőket és a befejezési állapotot. Korán felismerheti a lehetséges késedelmeket, és gyorsabban reagálhat rájuk, hogy a dolgok haladjanak.

A projektről készült világos, naprakész pillanatfelvételnek köszönhetően a csapatával és az érdekelt felekkel való kommunikáció egyszerűvé válik. Legyen szervezett, maradjon tájékozott, és gondoskodjon a projekt zökkenőmentes lebonyolításáról.

Ideális: projektmenedzserek, csapatvezetők és többfunkciós csapatok számára.

5. Heti jelentés sablon a Template.net webhelyről

A Template.net heti jelentés sablonja segít a szervezettség fenntartásában, és elkerülhetővé teszi a projektek lemaradását vagy elhagyását.

Ezzel egy helyen dokumentálhatja a legfontosabb frissítéseket, a befejezett feladatokat, a kihívásokat és a következő hét céljait. A haladás egyértelmű áttekintésével könnyedén tájékoztathatja csapatát és az érdekelt feleket.

A sablon rendszeres használatával következetes, megvalósítható frissítéseket tarthat fenn, amelyek támogatják a határidőket, a költségvetéseket és az elvárásokat. Kitöltése egyszerű, de hatékony eszköz a projekt ütemezett haladásának biztosításához.

Ideális: projektmenedzserek, csapatvezetők és osztályvezetők számára.

6. Projektkövető sablon a Microsofttól

a Microsofton keresztül

Ez a projektkövető sablon segít a feladatok, kategóriák és kijelölt csapattagok nyomon követésével a szervezettség fenntartásában. Emellett automatikus számológéppel kiemeli a túl- vagy alulteljesítést.

Használja ezt az egyszerű Excel sablont, hogy a projekt nyomon követése egyszerűbb és hatékonyabb legyen.

Ideális: projektmenedzserek, csapatvezetők és felügyelők számára.

7. Projektprobléma-követő sablon a Microsofttól

A Microsofton keresztül

Tudta, hogy a szoftverprojektekben általában 1000 sor kódonként 15–50 hiba található? A hibák elkerülhetetlenek, ezért elengedhetetlen egy megbízható hibakövető rendszer.

Ez a termékprobléma-követési sablon segít a hibák naplózásában, hozzárendelésében és nyomon követésében a kezdetektől a végéig. Könnyen használható és teljes mértékben testreszabható, hogy megfeleljen a projekt igényeinek.

Ez az egyszerű, de hatékony Excel-sablon segít a szervezettség fenntartásában, a problémák korai felismerésében és a projekt előrehaladásában.

Ideális: szoftverfejlesztők, minőségbiztosítási csapatok, projektmenedzserek és termékfelelősök számára.

Az Excel használatának korlátai a projektkövetéshez

Bár az Excel népszerű eszköz a projektek nyomon követéséhez, bizonyos korlátai befolyásolhatják hatékonyságát, ahogy a projektek mérete és összetettsége növekszik.

Íme néhány fontos hátrány:

Kézi frissítések és hibák : A gyakori kézi bevitel növeli az emberi hibák kockázatát, ami pontatlan nyomon követéshez vezet.

Együttműködési kihívások : Az Excel nem valós idejű együttműködésre lett kifejlesztve, és több felhasználó egyidejű szerkesztése esetén szinkronizálási problémák merülhetnek fel.

Korlátozott skálázhatóság : A nagy adatállományok kezelése a projektek növekedésével nehézkessé válik, lassítva a navigációt és zavart okozva.

Fejlett funkciók hiánya : Az Excel nem rendelkezik olyan funkciókkal, mint az időkövetés, az erőforrás-elosztás és az automatizált feladatfüggőségek, amelyek a projektmenedzsment eszközökben általánosak.

Korlátozott jelentéskészítés és vizualizáció : Az Excel alapvető diagramjaihoz extra időre van szükség a részletes jelentések formázásához, ellentétben a speciális projektmenedzsment szoftverekkel.

Biztonsági aggályok : Az Excel-fájlok nem biztonságos csatornákon történő megosztása érzékeny projektadatokat tesz közzé, ellentétben a jobb biztonsági funkciókkal rendelkező projektmenedzsment eszközökkel.

Rigid sablonok: Az Excel sablonjai korlátozottan testreszabhatók, gyakran megkerülő megoldásokat igényelnek, ami növeli az időigényt és a hibalehetőségeket.

Alternatívák a projektjelentés Excel sablonjaihoz

Bár az Excel sablonok kiváló kiindulási pontot jelentenek a projekt nyomon követéséhez, más eszközök még nagyobb rugalmasságot és testreszabhatóságot kínálnak. A ClickUp egy ilyen platform!

A mindenre kiterjedő munkaalkalmazás több mint 1000 sablonnal rendelkezik, amelyek széles körű projektmenedzsment igényeket elégítenek ki. Akár egyszerű feladatlistát, akár több munkafolyamatot magában foglaló komplex projektet kezel, a ClickUp projektmenedzsment sablonjai mindenre kiterjednek.

Keressünk néhány alternatív sablont, amelyet az Excel helyett használhat:

1. A ClickUp előrehaladási jelentés sablon

Ingyenes sablon letöltése Tájékoztassa csapatát és a külső érdekelt feleket a ClickUp előrehaladási jelentés sablonjával.

Kezdőpontot keres a projekt előrehaladásának jelentéséhez? A ClickUp előrehaladási jelentés sablonja remek választás. Ez a sokoldalú sablon mindent tartalmaz, amire szükség van a ClickUp beépített dokumentumszerkesztőjével, a ClickUp Docs-szal történő világos, hatékony jelentések készítéséhez.

A sablonok áttekintést nyújtanak a projektről, feltüntetve a legfontosabb részleteket, például a résztvevőket, az elvégzett feladatokat, a jelenlegi állapotot és a várható befejezési dátumokat. Könnyedén áttekintheti a legfontosabb frissítéseket, így csapata és az érdekelt felek mindig tájékozottak lesznek a haladásról és a következő lépésekről.

Ezzel a haladási jelentés sablonnal felvázolhatja a projekt állapotát, a mérföldköveket, a közelgő projektfeladatokat és minden olyan kritikus kérdést, amelyet az érdekelt feleknek tudniuk kell. Ráadásul teljes mértékben testreszabható, így különböző típusú projektekhez is alkalmazható.

Ideális: projektmenedzserek, csapatvezetők és érdekelt felek számára, akik nyomon szeretnék követni a projekt előrehaladását.

2. A ClickUp projektjelentési sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a fontos projektelemek előrehaladását a ClickUp projektjelentési sablon segítségével.

A projektmenedzsmentben elengedhetetlen, hogy világos áttekintést kapjon a projekttervről, a legfontosabb teljesítménymutatókról (KPI-k) és az általános előrehaladásról. Ez segít azonosítani azokat a területeket, amelyekre nagyobb figyelmet kell fordítani, és ennek megfelelően módosítani a megközelítést.

A ClickUp projektjelentés-sablon egyszerűsíti a fontos projektelemek nyomon követését, megkönnyítve a feladatok, kiadások és függőben lévő teendők prioritásainak meghatározását. Ezzel a sablonnal gyorsan felmérheti a projekt előrehaladását és azonosíthatja azokat a területeket, amelyekre különös figyelmet kell fordítani.

Ez az egyszerű sablon biztosítja, hogy csapata összehangoltan dolgozzon, és a projekt a terv szerint haladjon.

Ideális: Projektmenedzserek, vezetők és vállalkozók számára, akiknek egyszerű módszerre van szükségük a projekt prioritásainak, kiadásainak és teendőinek nyomon követéséhez.

3. A ClickUp projektállapot-jelentés sablon

Ingyenes sablon letöltése Szerezze be projektállapot-jelentését a ClickUp projektállapot-jelentés sablonjával.

A projekt hatékony nyomon követéséhez olyan eszközre van szükség, amely megmutatja az előrehaladást és a fejlesztendő területeket. A ClickUp projektállapot-jelentés sablonja kiválóan (nem szójáték!) teljesít ebben.

Ez a sablon világos képet ad a projekt állapotáról az eredeti tervhez képest. Emellett helyet biztosít a problémák kezelésére és a következő lépések felvázolására is. Segít a problémák korai felismerésében, a menetrend betartásában és az érdekelt felek tájékoztatásában egy tömör előrehaladási jelentéssel.

A könnyű nyomon követhetőséget biztosító színkódokkal és a fontos részletek kiemelésére vagy a csapat megbeszéléseinek ösztönzésére szolgáló jegyzetekkel ez a sablon egyszerűsíti a projekt állásának frissítését.

Ideális: olyan érdekelt felek számára, mint a projektmenedzserek vagy a csapatvezetők, akiknek gyors, vizuális módszerre van szükségük a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez és a problémák megoldásához.

4. A ClickUp projektkövető sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon projektjeit egyszerűen a ClickUp Project Tracker Template segítségével.

A ClickUp Project Tracker sablon testreszabható és tökéletes bármilyen projekthez, legyen az jelentős szervezeti kezdeményezés vagy kisebb személyes projekt. A kezdőknek tervezve segít a feladatok szervezésében, az erőforrások elosztásában és a haladás nyomon követésében – mindezt a munkaterületén belül.

A ClickUp időkövetési funkcióival gyorsan felmérheti a csapat teljesítményét a projekt bármely szakaszában. Ez lehetővé teszi a vezetők számára, hogy korán felismerjék a potenciális problémákat, és kiigazítsák a tervet, hogy a projekt a terv szerint és a költségkereten belül haladjon.

Mindezeket az elemeket kombinálva a projekt kezdetétől a befejezéséig történő kezelése egyszerűbbé válik, ami nagyobb hatékonyságot eredményez minden résztvevő számára.

Ideális: projektkoordinátorok, osztályvezetők és bárki, aki bármilyen méretű projektet irányít, és egyszerű, testreszabható eszközre van szüksége a haladás nyomon követéséhez.

5. A ClickUp kampány előrehaladási jelentés sablonja

Ingyenes sablon letöltése Mérje kampányai sikerét a ClickUp kampányhaladási jelentés sablonjával!

A kampányjelentések szükségesek a marketingcsapatok számára a siker mérése és az adatokon alapuló döntések meghozatala érdekében. A jól szervezett jelentés segít összegyűjteni az összes kampányadatot egy helyen, megkönnyítve a legfontosabb teljesítménymutatók nyomon követését és a betekintés megszerzését.

A ClickUp kampányjelentés-sablon célja, hogy segítsen nyomon követni és elemezni kampányának teljesítményét különböző csatornákon és csapatokban.

Ezzel a sablonnal könnyedén összeállíthatja adatait egy jelentésbe, vizualizálhatja a KPI-ket, nyomon követheti az előrehaladást, miközben azonosíthatja a fejlesztésre szoruló területeket.

Akár e-mail kampányokat, akár videotartalmakat kezel, ez a sablon rendszerezi marketingtevékenységeit, és segít abban, hogy azok konkrét eredmények elérésére összpontosítsanak.

Ideális: Marketingkoordinátorok, tartalomstratégák és kampánymenedzserek számára, akiknek hatékony eszközre van szükségük a kampányok teljesítményének nyomon követéséhez és elemzéséhez.

6. A ClickUp termeléskövetési sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen időben minőségi videókat a ClickUp produkciós nyomonkövetési sablonjával.

A ClickUp termeléskövetési sablon egy all-in-one megoldás a termelésirányítás elsajátításához. Zökkenőmentesen integrálódik a ClickUp platformjába, lehetővé téve a feladatok gyári gyártósorrá alakítását, miközben kihasználhatja a fejlett projekttervezési eszközöket.

Ez a sablon lehetővé teszi a feladatok megtervezését, a projekt erőforrásainak kezelését, a prioritások meghatározását és a függőségek nyomon követését. A felhasználóbarát felület és a kattintásos és húzásos funkciók együttesen megkönnyítik a feladatok szervezését.

Ráadásul a többféle nézet segít vizualizálni a munkafolyamatot, így korán felismerheti a potenciális problémákat, és megoldhatja azokat, mielőtt azok hatással lennének a termelésre.

A sablon helyet biztosít visszajelzéseknek, megjegyzéseknek és valós idejű frissítéseknek is, így biztosítva a csapat összehangolt munkáját. Nincs többé elmulasztott e-mail vagy verziókeveredés. Minden, amire szüksége van, egy központi helyen található – nincs többé elmulasztott e-mail vagy verziókeveredés.

Ideális: Termelési vezetők, műveleti koordinátorok és csapatvezetők számára, akiknek átfogó eszközre van szükségük a termelési munkafolyamatok nyomon követéséhez és kezeléséhez.

7. A ClickUp havi üzleti állapotjelentés sablonja

Ingyenes sablon letöltése Tájékoztassa felettesét a projekt feladatairól a ClickUp havi üzleti állapotjelentés sablonjának segítségével.

Előfordulhat, hogy a projekt általános állapotának megtekintése helyett inkább egy adott csapattag teljesítményére szeretne összpontosítani – különösen akkor, ha éves értékelés előtt értékeli a munkamenetüket vagy hozzájárulásukat.

A ClickUp havi üzleti állapotjelentés sablonja egyoldalas, tömör áttekintést nyújt az egyén havi munkájáról. Kiemeli a befejezett feladatokat, a közelgő feladatokat és a lehetséges akadályokat.

A sablon emellett fontos frissítéseket is tartalmaz olyan kritikus kérdésekkel kapcsolatban, mint a projektben elmulasztott teljesítések, a hatókör változásai és a projekt sikerét befolyásoló munkaterhelési problémák.

Ideális: HR-vezetők, csapatvezetők és osztályvezetők számára, akiknek célzott, egyéni teljesítményjelentésre van szükségük értékelésekhez vagy projektértékelésekhez.

8. A ClickUp heti állapotjelentés sablonja

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp heti állapotjelentés sablonjával könnyedén elküldheti a heti frissítéseket.

Ahelyett, hogy minden héten elölről kezdené, a ClickUp heti állapotjelentés sablonja szabványosított módszert kínál az érdekelt felek számára a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez.

Ez a sablon tartalmazza a projekt alapvető adatait, mint például a projekt nevét, vezetőjét és fő szponzorait. Emellett kiemeli a legfontosabb eredményeket, és a jelenlegi és jövőbeli tevékenységekre, a feladatok prioritásaira és a határidőkre összpontosít.

Ideális: Projektkoordinátorok, osztályvezetők és csapatvezetők számára, akiknek hatékony, megismételhető módszerre van szükségük a heti projektelőrehaladás nyomon követéséhez és jelentéséhez.

9. A ClickUp havi projektállapot-jelentés sablonja

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp havi projektállapot-jelentés sablonjával részletes információkat kaphat a projekt előrehaladásáról.

A projekt előrehaladásának havi nyomon követése kulcsfontosságú a terv betartásához. A ClickUp havi projektállapot-jelentés sablonja az Ön számára ideális megoldás a világos és tömör áttekintéshez.

Ez a projektmenedzsment sablon segít összehasonlítani a projekt aktuális állapotát az eredeti tervvel, az előző és a következő hónapokra összpontosítva. Lehetővé teszi, hogy gyorsan felmérje, mi halad a terv szerint, és mi igényel figyelmet, így könnyebb havonta tájékoztatni a projekt érdekelt feleit.

A sablon felhasználóbarát és színkóddal ellátott, kiemelve a legfontosabb projektelemek állapotát, mint például az ütemterv, a költségvetés, a minőség, a hatókör és a kockázatkezelés.

Ráadásul, ha a felelősségre vonhatóság kulcsfontosságú, a sablon helyet biztosít a jelentés áttekintőinek és a legfontosabb érdekelt feleknek, hogy megerősítsék, elolvasták a jelentést, és hozzáadják saját visszajelzéseiket.

Ideális: Projektmenedzserek, programigazgatók és csapatvezetők számára, akiknek egyszerű, vizuális eszközre van szükségük a havi projektállapot nyomon követéséhez és az érdekelt felek összehangolásának biztosításához.

10. A ClickUp ügyvezetői projektállapot-jelentés sablonja

Ingyenes sablon letöltése Tartsa naprakészen az érdekelt feleket és a projekteket a ClickUp Executive projektállapot-jelentés sablonjával.

Ha a vezetők és az érdekelt felek gyors áttekintést szeretnének kapni a projektekről, a ClickUp Executive Project Status Report Template (ClickUp vezetői projektállapot-jelentés sablon) a megoldás.

Hétféle nézet közül választhat a legfontosabb projektfrissítések megjelenítéséhez, például színkóddal jelölt állapot (piros, sárga, zöld), amely a költségvetésre, a projekt ütemtervére és a minőségre összpontosít. A sablon lehetővé teszi az alfeladatok előrehaladásának vagy az osztályok felelősségi körének szerinti rendezést is.

A lista formátum lehetővé teszi 11 mező testreszabását is, beleértve a hatókört, a költségvetés állapotát és a projekt értékelését, hogy bemutathassa azokat az adatokat, amelyek Ön és csapata számára a legfontosabbak.

Ideális: vezetők, felsővezetők és osztályvezetők számára, akiknek gyors döntéshozatalhoz magas szintű, testreszabható áttekintésre van szükségük a projekt állásáról.

Nyerjen a ClickUp projektmenedzsment sablonjaival!

A projekt előrehaladásának nyomon követése ugyanolyan fontos, mint annak tervezése. Miután a projekt elindult, a legfontosabb az ütemtervek, az erőforrások és a költségvetések kezelése, miközben figyelemmel kísérjük a teljesítményt, hogy minden a terv szerint haladjon. Természetesen a rendszeres tájékoztatás az érdekelt felek számára is kulcsfontosságú a átláthatóság és a bizalom fenntartása szempontjából.

A megfelelő Excel projektmenedzsment sablonok elengedhetetlenek a zökkenőmentesebb nyomon követéshez. Ezek a sablonok hatékonyan rendszerezik az adatait, így Ön a végtelen táblázatok átnézésével való időpazarlás helyett a megalapozott döntések meghozatalára koncentrálhat.

Akár a haladást, a költségvetést vagy a határidőket kezeli, a ClickUp sablonok minden szükséges eszközt biztosítanak a projekt irányításához, több száz gazdag projektmenedzsment funkcióval kiegészítve.

