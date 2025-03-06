A 15 legjobb Morgen Calendar alternatíva az okosabb ütemezéshez

Ránézel a naptáradra. Egymást követő megbeszélések, egymást átfedő határidők és színekkel jelölt káosz. Valahol ezek között kellett volna beillesztened a mély munkát, a személyes időt és – ó, igen – az ebédet. Ha a Morgen Calendar nem felel meg az elvárásaidnak, nem vagy egyedül. 📅

A megfelelő naptáralkalmazás döntő lehet a hatékonyság és a kiégés között. Okosabb eszközök állnak rendelkezésre a jobb munkamenedzsment, a Google Naptárral való szoros integráció, a zökkenőmentes ütemterv-szervezés vagy a nyílt meghívók érdekében.

Összegyűjtöttünk 15 hatékony Morgen Calendar alternatívát, amelyek egyszerűsítik az ütemtervét, így ténylegesen elvégezheti a teendőit. Keressük meg a legmegfelelőbbet az Ön számára. 🔥

A Morgen Calendar korlátai

Bár egyesek számára jól működik, a Morgen nem mindenki számára tökéletes. A felhasználói vélemények szerint a következő hiányosságai vannak:

Korlátozott integrációk: Ha a Notion, a Trello vagy fejlett automatizálási eszközökre támaszkodik, akkor a Morgen integrációi korlátozónak tűnhetnek. Így nehéz lesz szinkronizálni bizonyos alkalmazásokkal és eszközökkel, amelyekre a napi feladatok elvégzéséhez támaszkodhat.

Nincs beépített együttműködési funkció: Egyes alternatívákkal ellentétben nem rendelkezik csapatmegosztási és valós idejű ütemezési funkcióval a zökkenőmentes koordinációhoz.

A feladatkezelés alapszintűnek tűnik: Bár támogatja a feladatkezelést, messze nem olyan átfogó, mint egy teljes értékű feladatkezelő, például a Todoist vagy Bár támogatja a feladatkezelést, messze nem olyan átfogó, mint egy teljes értékű feladatkezelő, például a Todoist vagy a ClickUp

Nincs natív e-mail integráció: nem tölti be automatikusan a beérkező üzenetek mappájából a megbeszélésekre szóló meghívókat, így a rendezvények kézi bevitelét megnehezíti.

Korlátozott ismétlődő esemény opciók: A komplex ismétlődő események (például „minden második szerdán” vagy „a hónap utolsó péntekén”) beállítása nem olyan rugalmas és intuitív, mint egyes alternatíváknál.

Nincs megosztott rendelkezésre állás nézet: Ha gyakran szervez megbeszéléseket, a megosztható „szabad/foglalt” nézet hiánya több oda-vissza levelezést jelent a másokkal való egyeztetés során.

A feladatok ütemezése összefüggéstelennek tűnik: A feladatok az alkalmazásban léteznek, de nem integrálódnak zökkenőmentesen a napi vagy heti naptárnézetekbe, ami kevésbé intuitívvá teszi az ütemezés szervezését.

Nincs automatikus időzóna-beállítás: Távoli csapatok esetében a dinamikus időzóna-felismerés hiánya fejfájást okozhat az ütemezés során.

Ha ezek a korlátozások lassítják Önt, ideje váltani. Fedezzük fel a legjobb Morgen Calendar alternatívákat, hogy jobban kezelhesse a munkafolyamatát. ⏳

A Morgen Calendar alternatíváinak gyors összehasonlítása

Íme egy rövid áttekintés a Morgen Calendar legjobb alternatíváiról, azok legfontosabb felhasználási területeiről és arról, hogy kiknek a legalkalmasabbak:

Naptár eszköz Használati eset Legalkalmasabb ClickUp AI-alapú feladatütemezés és együttműködésen alapuló projektmenedzsment Csapatok, projektmenedzserek és szabadúszók, akik centralizálni szeretnék a munkafolyamatokat Motion AI-alapú feladatok automatizálása és ütemezés Szakemberek, csapatok és vállalkozások Sunsama Tudatos napi tervezés és munka-magánélet egyensúly Magánszemélyek, szabadúszók és távmunkások Akiflow Zökkenőmentes feladat- és naptárintegráció időblokkolással Termelékenységre fókuszáló felhasználók, távoli csapatok Todoist Egyszerű és hatékony feladatkezelés Egyének, csapatok és kisvállalkozások Calendly Könnyű értekezlet-ütemezés és automatizálás Vállalkozók, cégek, ügyfélközpontú csapatok Notion All-in-one munkaterület és tudásmenedzsment Startupok, csapatok, egyének TickTick Feladatok, szokások nyomon követése és termelékenységi tervezés Termelékenység iránt érdeklődők, diákok és szakemberek Google Naptár Zökkenőmentes ütemezés és integráció Személyes használatra, vállalkozásoknak, csapatoknak Rutin Strukturált időgazdálkodás Szakemberek, vezetők, csapatok Fantastical Intuitív ütemezés és naptárkezelés Apple naptár felhasználók, magánszemélyek és szakemberek Microsoft Outlook Vállalati e-mail és naptárkezelés Vállalkozások, vállalati csapatok, vállalati felhasználók Vimcal Vezetői asszisztensek és időzóna-kezelés Vezetők, globális csapatok, távoli szakemberek Amie A befejezetlen feladatok, naptárak és névjegyek egyetlen alkalmazásban Termelékenységre összpontosító egyének, csapatok TimeFinder Intuitív időblokkolás és napi tervezés Időgazdálkodás iránt érdeklődők, magánszemélyek

🔍 Tudta? A munkavállalók 26%-a nem tartja be a határidőket a rossz időgazdálkodás miatt – a megfelelő naptár kiválasztása jelentheti a különbséget a előrehaladás és a folyamatos felzárkózás között.

A 15 legjobb Morgen Calendar alternatíva

Nem minden naptáralkalmazás egyforma. Íme néhány a leghatékonyabb Morgen Calendar alternatívák közül, amelyeket érdemes kipróbálni.

1. ClickUp (A legjobb feladatütemezéshez és együttműködésen alapuló projektmenedzsmenthez)

Kezdje el használni a ClickUp naptárat Vizualizálja feladatait, eseményeit és találkozóit a ClickUp naptárnézetével.

A Morgen-nel ellentétben, amely elsősorban a naptártervezésre összpontosít, a ClickUp egyetlen nézetben integrálja az összes naptárából származó feladatait, találkozóit és határidőit. A ClickUp naptárnézete lehetővé teszi a feladatok szűrését állapot, prioritás, felelős személy, határidő és egyéb szempontok szerint, biztosítva ezzel a zökkenőmentes időbeosztást.

A naptárnézeten túl a ClickUp Gantt-, idővonal- és munkaterhelés-nézeteket is kínál, így a csapatok teljes képet kapnak a projektekről – ez hiányzik a Morgenből.

Ha Ön is szeretne projektnaptárat készíteni, nézze meg a legjobb tippjeinket ebben a videóban 👇🏽

A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense segít optimalizálni az ütemtervét azáltal, hogy a feladatokat sürgősségük és munkaterhelésük alapján rangsorolja. Kiemeli mindazt, ami azonnali figyelmet igényel.

Szerezzen be AI-alapú javaslatokat az ütemtervének optimalizálásához – a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp automatizálja az ismétlődő feladatokat, a találkozókra vonatkozó emlékeztetőket és az állapotfrissítéseket is, csökkentve ezzel a kézi ütemezéssel járó munkát.

Az egyik legnagyobb előnye a más naptár- és tervezőeszközökkel való zökkenőmentes integráció.

Kíváncsi arra, hogyan kezelhet több naptárat? Nézze meg ezt a bemutatót, amelyben lépésről lépésre elmagyarázzuk a folyamatot 👇🏽

Míg a Morgen külső naptárakkal is integrálható, a ClickUp még tovább megy, mint mindenre kiterjedő munkaalkalmazás. Beépített dokumentumokkal, célokkal, irányítópultokkal és csevegővel feleslegessé teszi több alkalmazás használatát a feladatok és projektek ütemezésének nyomon követéséhez, csökkentve ezzel a kettős foglalások, késések és kontextusváltások kockázatát.

Ingyenes sablon letöltése Tartsa be az ütemtervet minden feladatával, megbeszélésével és eseményével a ClickUp naptártervező sablonjával.

Továbbá, a ClickUp naptártervező sablonja segít a felhasználóknak a feladatok, határidők és események strukturált kezelésében. Lehetővé teszi az egyszerű ütemezést, a feladatok szervezését és a mérföldkövek nyomon követését, biztosítva, hogy a csapatok mindig kézben tartsák a munkaterhelésüket.

Hat különböző nézet, köztük az Összefoglaló, a Haladási táblázat, az Idővonal és a Havi tervező segítségével a felhasználók több szempontból is megtekinthetik ütemezésüket. A sablon olyan egyéni állapotokat tartalmaz, mint a Blokkolva, Folyamatban és Befejezve, így a feladatok nyomon követése átláthatóbbá válik.

A ClickUp legjobb funkciói

Húzza a feladatokat közvetlenül a naptárába, így a tervezés és az átütemezés is könnyedén megy.

Állítson be automatizált munkafolyamatokat az ismétlődő feladatokhoz és a projektfüggőségekhez, így biztosítva, hogy egyetlen lépés se maradjon ki.

Csatlakozzon a Notion, a Slack, a Google Drive és több mint 1000 egyéb alkalmazáshoz, és tartson mindent szinkronban.

A ClickUp Dashboards vizuális jelentéseivel valós időben nyomon követheti a feladatok előrehaladását, a határidőket és a csapat teljesítményét.

Dolgozzon együtt csapatával megosztott dokumentumok, beépített megjegyzések és csevegés segítségével, így minden egy munkaterületen marad összekapcsolva.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a személyre szabott időgazdálkodási stratégiákat alkalmaz. A legtöbb munkafolyamat-kezelő eszköz azonban még nem kínál robusztus beépített időgazdálkodási funkciókat, ami akadályozhatja a hatékony prioritások meghatározását. A ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott ütemezési és időkövetési funkciói segíthetnek abban, hogy a találgatásokat adat alapú döntésekre cserélje. Akár a feladatokhoz optimális koncentrációs időtartamokat is javasolhat. Hozzon létre egy egyedi időgazdálkodási rendszert, amely alkalmazkodik az Ön tényleges munkamódszeréhez!

A ClickUp korlátai

Annyi funkcióval ellátva a ClickUp használata eleinte kissé bonyolultnak tűnhet.

A rengeteg testreszabási lehetőség miatt a kezdeti beállítás időigényes lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp használatának legnagyobb előnye, hogy több különböző projektet, al- vagy miniprojektet hozhat létre egy nagyobb projekt keretében, feladatokat rendelhet különböző érdekelt felekhez, nyomon követheti a határidőket, automatikus jelentéseket és értesítéseket kaphat, és szinkronizálhatja a naptárával. Könnyen használható és sok időt takarít meg.

A ClickUp használatának legnagyobb előnye, hogy több különböző projektet, al- vagy miniprojektet hozhat létre egy nagyobb projekt keretében, feladatokat rendelhet különböző érdekelt felekhez, nyomon követheti a határidőket, automatikus jelentéseket és értesítéseket kaphat, és szinkronizálhatja a naptárával. Könnyen használható és sok időt takarít meg.

➡️ További információ: A zsúfolt ütemterv időpazarláshoz vezet. Használja ezeket az időgazdálkodási sablonokat, hogy irányítsa a napját, fontossági sorrendbe állítsa a fontos feladatokat, és ne érezze magát túlterheltnek.

2. Motion (a legjobb AI-alapú feladatok automatizálására és ütemezésére)

via Motion

A Motion egy mesterséges intelligenciával működő termelékenységi alkalmazás, amely automatizálja az ütemezést, a munkák prioritásainak meghatározását és a találkozók koordinálását. Segít Önnek és csapatának hatékonyabban dolgozni azáltal, hogy dinamikusan módosítja a terveket.

A platform automatizált találkozóütemezéssel, foglalási oldalakkal és automatikus ütemezéssel rendelkezik. Csapatok számára a Motion mesterséges intelligenciát használ a munkaterhelés kiegyensúlyozására, a túlterhelés elkerülésére és a határidők betartására.

A Motion legjobb funkciói

Automatizálja a feladatok ütemezését olyan mesterséges intelligenciával, amely dinamikusan, valós időben tervezi és rangsorolja a feladatokat.

A munkaterhelés kiegyensúlyozásával és a feladatok hatékony elosztásával megelőzheti a túlterhelést a csapatok között.

A befejezetlen feladatokat automatikusan átütemezi, és a következő legalkalmasabb időpontra helyezi át őket.

Mozgáskorlátozások

A főbb platformokon kívüli, korlátozott harmadik féltől származó naptárintegrációk

Magasabb árak az egyéni felhasználók számára a versenytársakhoz képest

Mozgásalapú árképzés

Egyéni: 34 USD/hó felhasználónként

Üzleti standard: 20 USD/hó felhasználónként

Business Pro: Egyedi árazás

Mozgásértékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (110+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Motionról a valós felhasználók?

A Motion alkalmazást személyes feladatkezelésre használom mind a munkában, mind a magánéletemben. Ha valamit meg kell jegyeznem, gyorsan feljegyzem a határidőt és a prioritást, és tudom, hogy nem kell emlékeznem rá – a Motion elvégzi helyettem az ütemezést.

A Motion alkalmazást személyes feladatkezelésre használom mind a munkában, mind a magánéletemben. Ha valamit meg kell jegyeznem, gyorsan feljegyzem a határidőt és a prioritást, és tudom, hogy nem kell emlékeznem rá – a Motion elvégzi helyettem az ütemezést.

💡 Profi tipp: Ha úgy érzi, hogy a teendőlistája nem illeszkedik az ütemtervéhez, próbáljon ki egy feladatintegrált naptárat, például a ClickUp, a Motion vagy az Akiflow alkalmazást a zökkenőmentes munkafolyamat-kezelés érdekében.

3. Sunsama (A legjobb a tudatos napi tervezéshez és a munka-magánélet egyensúlyához)

via Sunsama

A Sunsama egy digitális napi tervező, amelynek célja, hogy segítsen Önnek a munkanapok szándékos megtervezésében, a koncentráció fenntartásában és a reális célok kitűzésében. A hagyományos feladatkezelőktől eltérően ez az eszköz strukturált tervezési folyamaton vezeti végig Önt. Ez segít Önnek a legfontosabb feladatok prioritásainak meghatározásában, miközben fenntartja az egészséges munka-magánélet egyensúlyt.

A Sunsama legjobb funkciói

Tervezze meg napját egy lépésről lépésre végigvezetett rutin segítségével, hogy munkája során mindig céltudatos maradjon.

Kövesse nyomon a napi munkaterhelés becsléseit, hogy elkerülje a túlterhelést és fenntartsa a munka és a magánélet egyensúlyát.

Szánjon külön időt a Gmail, Outlook, Slack és Teams e-mailjeinek és üzeneteinek nyomon követésére.

A Sunsama korlátai

Más feladat- és projektkezelő naptár eszközökhöz képest magasabb árak

Korlátozott automatizálás és AI-alapú feladatprioritizálási funkciók

Sunsama árak

14 napos ingyenes próba

Éves előfizetés: 16 USD/hó felhasználónként

Havi előfizetés: 20 USD/hó felhasználónként

Sunsama értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Sunsama-ról a valódi felhasználók?

Imádom, hogy a címkézési funkciónak köszönhetően visszamehetek és pontosan láthatom, mire fordítottam az időmet. Remek jelentéseket generál, így láthatod, mire fordítod az idődet, és reális elvárásokat támaszthatsz azzal kapcsolatban, hogy mennyi munkát tudsz elvégezni egy nap alatt.

Imádom, hogy a címkézési funkciónak köszönhetően visszamehetek és pontosan láthatom, mire fordítottam az időmet. Remek jelentéseket generál, így láthatod, mire fordítod az idődet, és reális elvárásokat támaszthatsz azzal kapcsolatban, hogy mennyi munkát tudsz elvégezni egy nap.

💡 Profi tipp: A 30 percnél hosszabb értekezletek 66%-kal kevésbé produktívak. Használjon értekezletkezelő eszközt, hogy korlátozza az értekezletek hosszát és a megbeszéléseket a témánál tartsa.

4. Akiflow (A legjobb a feladatok és a naptár zökkenőmentes integrációjához az ütemterv szervezésével)

via Akiflow

Az Akiflow egy hatékony termelékenységi eszköz, amely összefogja a feladatait és a megbeszéléseit, így a időbeosztás egyszerűbbé válik. Az Akiflow Sync Engine segítségével a feladatok és a megbeszélések automatikusan importálódnak az univerzális beérkező levelek mappájába.

A időblokkoló naptár lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a feladatokat közvetlenül az ütemtervükbe húzzák, így biztosítva a strukturált munkanapokat. Ráadásul a Meeting Booking Assistant funkció azonnali elérhetőség-megosztással megszünteti az ütemezéssel kapcsolatos gondokat.

Az Akiflow legjobb funkciói

Automatikusan szinkronizálja a feladatokat több mint 3000 alkalmazásból, beleértve a Trello, Asana, Notion és ClickUp alkalmazásokat.

Használja a Meeting Booking Assistant alkalmazást, hogy azonnal megoszthassa a rendelkezésre állását, és elkerülje az ütemtervezési ütközéseket.

Konvertálja az e-maileket és a Slack üzeneteket végrehajtható feladatokká, hogy ne veszítsen el fontos munkákat.

Az Akiflow korlátai

Nincs ingyenes csomag, ezért egyes alternatívákhoz képest drága megoldás.

A feladat-szinkronizáláson és ütemezésen túlmutató, korlátozott AI-alapú automatizálás

Akiflow árak

Pro Monthly: 34 USD/hó felhasználónként

Pro Yearly: 19 USD/hó felhasználónként

Akiflow értékelések és vélemények

G2: 5,0/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (90+ értékelés)

📚 További információk: Legyen előrébb a menetrendjével a strukturált tervezés segítségével. Ezek a havi naptár sablonok megkönnyítik a feladatok, határidők és események kaotikus helyzetek nélküli megtervezését.

5. Todoist (A legjobb egyszerű és hatékony feladatkezeléshez)

via Todoist

A Todoist egy könnyű, mégis hatékony feladatkezelő, amelynek célja, hogy segítse az egyéneket és a csapatokat a feladatok szervezésében, a prioritások meghatározásában és a határidők betartásában. Az intuitív felület és a gyors hozzáadási funkció segítségével könnyedén rögzítheti a feladatokat természetes nyelven.

A Todoist naptárintegrációjával feladatok ütemezhetőek, ismétlődő határidők állíthatók be és a munkaterhelés vizualizálható. A platform emellett közös munkaterületet biztosít a csapatok számára a feladatok kiosztásához, nyomon követéséhez és elvégzéséhez, valamint előre elkészített sablonokat kínál a projekttervezéshez.

A Todoist legjobb funkciói

A természetes nyelvű bevitel segítségével azonnal rögzítheti és rendszerezheti a feladatokat.

Ütemezzen ismétlődő határidővel rendelkező feladatokat, és címkékkel rangsorolja azokat!

Integrálja e-mailekkel, naptáralkalmazásokkal és több mint 90 harmadik féltől származó eszközzel a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében.

A Todoist korlátai

Az alfeladatok és mellékletek hozzáadása több lépést igényel, ami kevésbé intuitívvá teszi a használatát.

A fejlett projektmenedzsment eszközökhöz képest korlátozott testreszabási lehetőségek

Todoist árak

Kezdő: Ingyenes

Pro: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2500+ értékelés)

Mit mondanak a Todoistról a valódi felhasználók?

Ez egy egyszerű és gyors feladatkezelő szoftver. A feladatok hozzáadása könnyű, és a tanulási görbe sokkal egyszerűbb, mint más alkalmazásoknál. Minden nap használom, hogy nyomon kövessem a feladataimat, és emlékeztetőket kapjak, amikor szükségem van rájuk.

Ez egy egyszerű és gyors feladatkezelő szoftver. A feladatok hozzáadása könnyű, és a tanulási görbe sokkal egyszerűbb, mint más alkalmazásoknál. Minden nap használom, hogy nyomon kövessem a feladataimat, és emlékeztetőket kapjak, amikor szükségem van rájuk.

6. Calendly (A legjobb a könnyű találkozóütemezéshez és automatizáláshoz)

via Calendly

A Calendly azoknak a elfoglalt szakembereknek szól, akik szeretnék kiküszöbölni az e-mailes üzenetváltásokat a találkozók ütemezésével kapcsolatban. Az intuitív felületen a felhasználók megoszthatják a foglalási linkeket, beállíthatják a rendelkezésre állásukat és szinkronizálhatják a naptáraikat a zökkenőmentes ütemezés érdekében.

Több mint 100 eszközzel integrálható, automatizálja a munkafolyamatokat, emlékeztetőket és találkozókat manuális koordináció nélkül. Vállalkozások számára a Calendly körkörös és kollektív eseményütemezése biztosítja, hogy a megfelelő csapattagok a megfelelő időpontban legyenek lefoglalva.

A Calendly legjobb funkciói

Azonnali foglalási linkek megosztása és az ügyfelek számára a találkozók önálló ütemezésének lehetővé tétele

Automatizálja a találkozókra vonatkozó emlékeztetőket és a nyomon követést e-mailes és SMS-es értesítésekkel.

Engedélyezze a körkörös és kollektív eseményütemezést a csapatok számára

A Calendly korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek az ütemezési felületek és a márkajelzés tekintetében

Az időzónák beállítása nehézkes lehet, ha különböző régiókban kell ütemezni.

Calendly árak

Ingyenes

Standard: 12 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Calendly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2283+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3912+ értékelés)

Mit mondanak a Calendly-ről a valódi felhasználók?

Megvettem a Calendly-t a csapatunknak, mert szükségünk volt egy ütemezőre. Távolról dolgozunk, a megbeszéléseink virtuálisak, és több időzónában vagyunk. A Calendly beállítása rendkívül egyszerű volt, így a belső megbeszéléseink az időzónáknak megfelelően zajlottak.

Megvettem a Calendly-t a csapatunknak, mert szükségünk volt egy ütemezőre. Távolról dolgozunk, a megbeszéléseink virtuálisak, és több időzónában vagyunk. A Calendly beállítása rendkívül egyszerű volt, így a belső megbeszéléseink az időzónáknak megfelelően zajlottak.

➡️ További információ: A legjobb Calendly alternatívák és versenytársak

7. Notion (a legjobb all-in-one munkaterület és tudásmenedzsment)

via Notion

A Notion egy sokoldalú, all-in-one munkaterület, amely dokumentációt, projekttervezést és AI-alapú együttműködést ötvöz. A Notion Calendar lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy helyen zökkenőmentesen hozzanak létre, szervezzenek és együttműködjenek.

A Notion hatékony adatbázis-funkcióival a felhasználók testreszabhatják a munkafolyamatokat, nyomon követhetik a projekteket és tudásközpontokat hozhatnak létre. A Notion AI növeli a termelékenységet azáltal, hogy összefoglalja a tartalmakat, ötleteket generál és automatizálja a feladatokat.

A Notion legjobb funkciói

Hozzon létre és szervezzen feladatokat, projekteket és jegyzeteket egy rugalmas drag-and-drop felületen.

Készítsen egyedi wikiket, adatbázisokat és tudásközpontokat csapatok és szervezetek számára

Automatizálja a munkafolyamatokat a Notion AI segítségével az írás, összefoglalás és tartalomszervezéshez.

A Notion korlátai

Esetenkénti UI-problémák, például a menüikonok zavarják a görgetési funkciót.

Az új felhasználók számára túlterhelő lehet a kiterjedt testreszabási lehetőségek miatt.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (5951+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2463+ értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

Hat éve használom a Notiont, és továbbra is az egyik kedvenc eszközöm. Segít megszervezni a munkámat, kezelni a projekteket, és még a csapatom által használt összes dokumentumot is tárolni. Az idővonalak, táblázatok és keretrendszerek létrehozásának lehetősége hatékony munkaterületté teszi.

Hat éve használom a Notiont, és továbbra is az egyik kedvenc eszközöm. Segít megszervezni a munkámat, kezelni a projekteket, és még a csapatom által használt összes dokumentumot is tárolni. Az idővonalak, táblázatok és keretrendszerek létrehozásának lehetősége hatékony munkaterületté teszi.

8. TickTick (A legjobb all-in-one feladat- és szokáskövetéshez)

via TickTick

A TickTick egy funkciókban gazdag feladatkezelő, amely ötvözi a teendőlistákat, a naptártervezést, a szokások nyomon követését és a Pomodoro technikát. Egyének és csapatok számára egyaránt tökéletes, segít a projektek szervezésében, az előrehaladás nyomon követésében és a koncentráció fenntartásában.

A TickTick rugalmas munkamenedzsmentet kínál naptárnézetekkel, Kanban táblákkal és az Eisenhower-mátrixszal. Állítson be emlékeztetőket, rangsorolja a feladatokat, automatizálja a teendőket, és integrálja az alkalmazásokkal. Ráadásul a szokáskövető segít nyomon követni személyes és szakmai céljait.

A Ticktick legjobb funkciói

A gyors hozzáadás és a prioritáscímkézés segítségével könnyedén rögzítheti és rendszerezheti feladatait.

Maradjon koncentrált a Pomodoro időzítő segítségével, amely 25 perces időközökre osztja a feladatokat.

Vizualizálja a munkaterhelést Kanban táblákkal, az Eisenhower-mátrixszal és egy idővonal nézettel.

A Ticktick korlátai

Más munkamenedzsment eszközökről való áttérés nehézkes és időigényes lehet.

Néhány fejlett testreszabási lehetőség korlátozott a versenytársakhoz képest.

Ticktick árak

Éves terv: 2,99 USD/hó

Ticktick értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (106+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (123+ értékelés)

🌟 Barátságos emlékeztető: Használja stratégiailag a színkódolást. Rendeljen különböző színeket a feladatokhoz – munka, személyes, mély koncentráció és megbeszélések – hogy vizuálisan szervezze meg a napját és elkerülje a zavaró átfedéseket.

9. Google Naptár (a legjobb a zökkenőmentes ütemezéshez és a Google Workspace integrációhoz)

a Google Naptár segítségével

A Google Naptár egy népszerű, felhőalapú eszköz események ütemezéséhez, találkozók kezeléséhez és csapatok összehangolásához. Valós időben szinkronizálja az eszközöket, és integrálható a Gmail, a Google Meet és más Google Workspace alkalmazásokkal.

Az intelligens ütemezési funkciók segítségével a felhasználók ismétlődő eseményeket állíthatnak be, megosztott naptárakat hozhatnak létre és automatikus emlékeztetőket tartalmazó meghívókat küldhetnek. A Google Tasks színekkel jelölt eseményeket és több naptár támogatását kínálja, megkönnyítve ezzel a naptárban az ütemtervek szervezését és a kötelezettségek nyomon követését.

A Google Naptár legjobb funkciói

Szinkronizálja a naptárakat az eszközök között az automatikus, valós idejű felhőalapú frissítésekkel.

Könnyedén állítson be ismétlődő naptári eseményeket, emlékeztetőket és értekezlet-értesítéseket.

Integrálja a Gmail, a Google Meet és más termelékenységi eszközökkel a zökkenőmentes ütemezés érdekében.

A Google Naptár korlátai

A dedikált tervezőalkalmazásokhoz képest korlátozott fejlett feladatkezelési funkciók

Nincs beépített időblokkoló funkció harmadik féltől származó integrációk nélkül

A Google Naptár árai

Business Starter: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti alapcsomag: 14 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 22 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Google Naptár értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 42 000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 3400 értékelés)

➡️ További információ: A legjobb Google Naptár alternatívák és versenytársak

10. Routine (a strukturált időgazdálkodáshoz a legalkalmasabb)

via Routine

A Routine egy új generációs termelékenységi platform, amelynek célja, hogy segítse a szakembereket és a csapatokat munkájuk racionalizálásában. Feladatkövetést, naptárszervezést és együttműködési eszközöket egyesít egyetlen felületen.

A tervező és időblokkoló funkciók segítenek a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában és megóvják az ütemtervét a zavaró tényezőktől.

A rutin legjobb funkciói

Tervezzen egy tervezőalapú naptárral a strukturált időgazdálkodás érdekében

Foglaljon időt a mély munkára a naptárban közvetlenül elérhető drag-and-drop időblokkolással.

Gyorsan rögzítheti a feladatokat és a jegyzeteket a billentyűparancsokkal és a parancssorral.

Rutin korlátozások

Az első használatkor a felhasználóknak meg kell tanulniuk az összes funkció hatékony használatát.

Egyes együttműködési és fejlett automatizálási funkciók még fejlesztés alatt állnak.

Rutin árak

Ingyenes

Professzionális: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Rutin értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (Nincs elég értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Routine-ról a valódi felhasználók?

A Routine egy csodálatos termelékenységi alkalmazás, amely segít a napi munkamegbízások ütemezésében. Segít kialakítani és fenntartani a napi rutinomat. A Routine elegáns és vizuálisan vonzó felhasználói felülettel rendelkezik. Könnyen használható és nagyon felhasználóbarát is.

A Routine egy csodálatos termelékenységi alkalmazás, amely segít a napi munkamegbízások ütemezésében. Segít kialakítani és fenntartani a napi rutinomat. A Routine elegáns és vizuálisan vonzó felhasználói felülettel rendelkezik. Könnyen használható és nagyon felhasználóbarát is.

💡 Profi tipp: Szeretne többet elérni? Tervezze meg előre a hetét! A legproduktívabb emberek minden vasárnap este vagy hétfő reggel áttekintik és megtervezik a hetüket. Válasszon egy strukturált naptáralkalmazást, mint például a ClickUp, amely megkönnyíti a heti tervezést.

11. Fantastical (A legjobb intuitív ütemezéshez és naptárkezeléshez)

via Fantastical

A Fantastical egy sokfunkciós naptárkezelő eszköz egyének és csapatok számára. Ötvözi az események szervezését, a feladatok kezelését és a találkozók ütemezését. Tiszta felületével, természetes nyelvfeldolgozásával és többféle nézetével megkönnyíti a tervezést.

A Fantastical szinkronizálható a Google Naptárral, az iClouddal, a Microsoft 365-tel és az Exchange-szel, így minden eseményét és feladatát egy platformon szinkronizálhatja. Emellett integrálható a Zoommal, a Google Meet-tel, a Microsoft Teams-szel és a Webexszel is, így könnyedén ütemezheti megértekezéseit.

A Fantastical legjobb funkciói

Adjon hozzá eseményeket természetes nyelvű bevitellel a gyors ütemezéshez

A Zoom, Google Meet és Webex konferenciahívás-linkjeinek automatikus felismerése

Válaszoljon meghívókra, javasoljon találkozó időpontokat, és ossza meg a tervezési linkeket

A Fantastical korlátai

Az előfizetés ára más naptáralkalmazásokhoz képest magasnak tűnhet.

Nincs saját tárhely opció, mivel külső naptárszolgáltatásokra támaszkodik.

Fantasztikus árak

Személyes és családi:

Magánszemélyek számára: 4,75 USD/hó

Család (legfeljebb 5 felhasználó): 7,50 USD/hó

Csapatok és üzleti felhasználók:

Csapatok számára: 4,75 USD/hó felhasználónként

Fantasztikus értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Fantasticalról a valódi felhasználók?

Rendkívül könnyű használni. Nehéz elmagyarázni azoknak, akiknek alapvető naptárigényeik vannak, de az én naptáram nagyon zsúfolt. Lehetővé teszi, hogy egyszerű angol nyelven adjon hozzá elemeket a naptárhoz, és a felülete is remek. Sokkal jobb, mint az iCal.

Rendkívül könnyű használni. Nehéz elmagyarázni azoknak, akiknek alapvető naptárigényeik vannak, de az én naptáram nagyon zsúfolt. Lehetővé teszi, hogy egyszerű angol nyelven adjon hozzá elemeket a naptárhoz, és a felülete is remek. Sokkal jobb, mint az iCal.

12. Microsoft Outlook (a legjobb vállalati e-mail és naptárkezeléshez)

Outlookon keresztül

A Microsoft Outlook kiválóan alkalmas e-mailek, találkozók és feladatok kezelésére, függetlenül attól, hogy Ön magánszemély vagy vállalkozás. Több fiók támogatását és AI e-mail írási funkciót kínál, és integrálható a Microsoft 365 alkalmazásokkal, mint például a Word, az Excel és a Teams.

A vállalkozások számára az Outlook vállalati szintű biztonságot, üzleti e-mail tárhelyet és a Microsoft Bookings segítségével időpontkezelést biztosít. A fejlett ütemezési eszközök, a megosztott naptárak és a felhőalapú tárolás révén az Outlook segít a csapatoknak a hatékony együttműködésben.

A Microsoft Outlook legjobb funkciói

Több e-mail fiók kezelése egy platformról

Automatizálja az e-mail írását és a feladatkezelést az AI-alapú Copilot segítségével

Szinkronizálja és ossza meg a naptárakat a csapattal az egyszerű ütemezés érdekében

Foglaljon és kezelje találkozóit a Microsoft Bookings segítségével

A Microsoft Outlook korlátai

A felület egyszerűbb e-mail kliensekhez képest zavarosnak tűnhet.

A teljes funkciókészlethez fizetős Microsoft 365 előfizetés szükséges.

A Microsoft Outlook árai

Outlook Free

Microsoft 365 Basic: 19,99 USD/év

Microsoft 365 Personal: 99,99 USD/év

Microsoft 365 Family: 129,99 USD/év

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként

Microsoft Outlook értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (2940+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2070+ értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Outlookról a valódi felhasználók?

Ez egy nagyon fontos eszköz a munkában. Egy helyen szervezi az összes e-mailemet, naptáramat és találkozóimat! Ez sokat segít, különösen a jövőbeli találkozók ütemezésében és emlékeztetésében.

Ez egy nagyon fontos eszköz a munkában. Egy helyen szervezi az összes e-mailemet, naptáramat és találkozóimat! Ez sokat segít, különösen a jövőbeli találkozók ütemezésében és emlékeztetésében.

13. Vimcal (legalkalmasabb ügyvezetői asszisztensek és időzóna-kezelés számára)

via Vimcal

A Vimcal egy gyors naptár, amelyet vezetők, asszisztensek és elfoglalt szakemberek számára fejlesztettek ki. Azonnali ütemezése, AI-alapú foglalási funkciója és időzóna-automatizálása révén a komplex ütemtervek kezelése is könnyedén megoldható.

A Vimcal optimalizálja a találkozók szervezését a drag-and-drop ütemezéssel, a több fiók koordinációjával és a figyelemelterelést blokkoló fókusz móddal. Ezenkívül funkciói úgy vannak kialakítva, hogy az ügyvezetői asszisztensek több fiók és vezető ütemezését is kezelhessék.

A Vimcal legjobb funkciói

Azonnali elérhetőség megosztása ütemezési linkek használata nélkül

Több időzónát is könnyedén konvertálhat és összehasonlíthat

Találkozik természetes nyelvű bevitellel

Duplikált események automatikus egyesítése a naptár rendezettségének érdekében

A Vimcal korlátai

Más naptárakhoz képest magasabb árak

Csak iOS és asztali számítógépen érhető el; Androidon még nem támogatott.

Vimcal árak

Vimcal

iOS: Örökre ingyenes

iOS és asztali számítógép: 15 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Vimcal EA

Vimcal EA Scheduling: 62,50 USD/hó felhasználónként

Ügynökség: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Vimcal értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡Profi tipp: Ha a naptára túlterhelt, rendezze át úgy, hogy puffertartalékot hagy a találkozók között, és automatizálja az alacsony prioritású feladatokat.

via Amie

Az Amie egy elegáns termelékenységi alkalmazás, amely naptárakat, feladatokat és névjegyeket egyesít egy gyors, vizuálisan vonzó felületen. Professzionális felhasználók számára tökéletes, segít egy helyen kezelni a találkozókat, a teendőket és a kapcsolattartást.

A drag-and-drop ütemezés, az intelligens emlékeztetők és a valós idejű együttműködés segítségével az Amie segít megszabadulni a több eszköz használatának szükségességétől. AI funkciói és offline módja kiválóan alkalmas a zökkenőmentes, problémamentes tervezéshez.

Az Amie legjobb funkciói

Kombinálja a feladatokat, a találkozókat és a névjegyeket egyetlen alkalmazásban

Húzza a feladatokat közvetlenül a naptárra az azonnali ütemezéshez.

Találja meg és kezelje a találkozókat természetes nyelvű bevitellel

Zökkenőmentesen szinkronizálható a Google Naptárral és más termelékenységi alkalmazásokkal.

Amie korlátai

Jelenleg csak meghívásos béta verzióban érhető el, ezért még nem széles körben elérhető.

Nem integrálható néhány népszerű harmadik féltől származó eszközzel, például a Microsoft Outlookkal.

Amie árak

Személyes: Béta verzióban ingyenes

Vállalati: Egyedi árazás

Amie értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

15. TimeFinder (A legjobb intuitív időbeosztáshoz és napi tervezéshez)

via TimeFinder

A TimeFinder egy drag-and-drop időblokkoló alkalmazás, amelynek célja, hogy segítse a felhasználókat a naptáruk kezelésében. A nap strukturált blokkokra bontása biztosítja a jobb koncentrációt, a termelékenységet és az időgazdálkodást.

Egyszerű, felhasználóbarát felületével a TimeFinder lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén megtervezzék napjukat, így nincs szükség szétszórt feladatlistákra. A hamarosan megjelenő funkciók, köztük a split-view kialakítás, még hatékonyabb tervezési élményt ígérnek.

A TimeFinder legjobb funkciói

Húzza a feladatokat közvetlenül az időblokkokba a strukturált ütemezés érdekében.

Az intuitív felület segítségével másodpercek alatt megtervezheti és módosíthatja napi rutinját.

Csökkentse a mentális terhelést azáltal, hogy a végtelen teendőlistákat célzott időblokkokra cseréli.

A TimeFinder korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek a fejlettebb tervezőalkalmazásokhoz képest

Nincs integráció harmadik féltől származó naptárakkal vagy termelékenységi eszközökkel

TimeFinder árak

Ingyenes

Prémium: 29,99 USD/hó felhasználónként

TimeFinder értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Vegye kézbe az időbeosztását a ClickUp segítségével

A naptárnak Önnek kell dolgoznia, anélkül, hogy túl sokat kellene érte tenni. Ha a Morgen Assist nem felel meg az elvárásoknak, akkor ezek közül a többi eszköz közül valamelyik egyszerűsítheti a munkafolyamatot, csökkentheti az ütemezéssel kapcsolatos problémákat, és nagyobb kontrollt biztosíthat az idő felett.

Akár AI-alapú automatizálásra, zökkenőmentes feladatintegrációra vagy fejlett ütemezési funkciókra van szüksége, számos platform áll rendelkezésre, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek.

All-in-one megoldást keres? A ClickUp egyetlen munkaterületen egyesíti az ütemezést, a feladatkezelést és az együttműködést. Kezdje el még ma ingyen, és fejlessze tervezési, munkavégzési és szervezési módszereit! 🚀

