Hogyan kövesse nyomon a változásokat a PowerPointban a jobb együttműködés érdekében

A prezentációkban végzett szerkesztések nyomon követése olyan lehet, mintha nyomozós játékot játszanál, csak a nyomok helyett diákkal. Ha nem világos, hogy mi változott, akkor a gondosan megtervezett előadásod vagy kiemelkedő nyitányod gyorsan összeomolhat.

Ahelyett, hogy e-maileket böngészne vagy a diák közötti különbségeket keresné, sokkal hatékonyabb, ha megtanulja a változások nyomon követését.

📌 Több mint egymillió vállalat használja a Microsoft 365-öt, így valószínűleg Ön is a PowerPointot választja prezentációs eszközként. Azonban ennek a folyamatnak az elsajátítása bonyolultnak tűnhet, mivel a programot vizuális elemekhez, nem pedig verziókezeléshez tervezték.

Ez a cikk elmagyarázza, hogyan lehet nyomon követni a változásokat a PowerPointban. Bemutatjuk a ClickUp alkalmazást is, amely mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, és segít Önnek professzionális prezentációkat készíteni és kezelni.

Hogyan lehet nyomon követni a változásokat a PowerPointban

A diák közös szerkesztése gyakran a leghatékonyabb módszer a kiegyensúlyozott prezentációk elkészítéséhez. Több csapat együttműködése esetén a dokumentumok verziókezelése segít mindenkinek a szervezettségben, anélkül, hogy korlátozná a kreatív ötleteket.

Íme a PowerPoint-diák szerkesztéseinek nyomon követéséhez és kezeléséhez szükséges lépések.

1. lépés: Mentse el a prezentáció vázlatát

Mielőtt bármilyen közös szerkesztést vagy felülvizsgálatot elkezdene, mentse el PowerPoint-prezentációjának vázlatát. Ha a szerkesztetlen, eredeti fájlt tartja meg felülvizsgálati másolatként, az egyszerűbbé teszi a szerkesztések összehasonlítását és a változások visszaállítását.

Így teheti meg:

Nyissa meg prezentációját a PowerPointban

Lépjen a bal felső sarokban található Fájl fülre, és kattintson a Mentés másként gombra.

PowerPoint segítségével

Válasszon ki egy helyet, nevezze át, majd kattintson a Mentés gombra.

💡 Profi tipp: Nevezze el eredeti vázlatát „Eredeti_Fájlnév” néven, hogy elkerülje az esetleges zavarokat a verziók nyomon követése során.

2. lépés: Ossza meg a második verziót felülvizsgálatra

Az eredeti verzió biztonságban marad, a jelenlegi fájlt pedig megoszthatja felülvizsgálatra. Ez a második verzió létrehozásával egy sandboxot hoz létre a csapat számára, ahol frissítéseket javasolhatnak, és elkerülhető a duplikáció kockázata is.

Ehhez a következőket kell tennie:

Jelentkezzen be OneDrive- vagy SharePoint-fiókjába, majd kattintson az „Új és feltöltés” gombra.

Ossza meg a második verziót felülvizsgálatra, hogy javaslatokat tehessen a frissítésekre

Válassza a „Fájlok feltöltése” lehetőséget, majd válassza ki a felülvizsgálatra elküldeni kívánt prezentációs fájlt.

Keresse meg a fájl mellett található három pontot, és válassza a „Megosztás” lehetőséget.

Végül adja meg a hozzáféréshez szükséges e-mail azonosítókat, majd nyomja meg a „Küldés” gombot, hogy e-mailben megossza a hozzáférést.

A OneDrive lehetővé teszi a link másolását is, ha inkább közvetlenül a szerkesztések és megjegyzések révén szeretné visszajelzést kérni a csapatától.

✨ Érdekesség: A PowerPoint eredetileg „Presenter” néven volt ismert. Emellett 1987-ben az Apple Macintosh számára fejlesztették ki, nem a Microsoft számára!

3. lépés: Verziók összehasonlítása és egyesítése

Most már minden készen áll az összehasonlításra. Miután csapata megerősítette, hogy minden szerkesztés és javaslat megtörtént, töltse le a szerkesztett fájl legújabb verzióját.

A változások feltöltéséhez és nyomon követéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

Nyissa meg az eredeti PowerPoint fájlt

Verziók összehasonlítása és egyesítése a PowerPoint segítségével

Lépjen a Felülvizsgálat fülre, és válassza az Összehasonlítás lehetőséget.

Válassza ki a szerkesztett verziót, majd kattintson az „Összevonás” gombra.

🔍 Tudta? A hallgatók 67%-át meggyőzik a verbális prezentációk, ha azok vizuális elemekkel is kiegészülnek.

A különböző prezentációs verziók egyesítése után minden változás és megjegyzés ugyanabba a fájlba kerül feltöltésre.

Változások és megjegyzések áttekintése

Minden változás a „Felülvizsgálati ablakban” a „Hasonlítás” szakaszban kerül tárolásra. A Felülvizsgálat fülön található egy külön megjegyzések feladatpanel is.

Miután kiválasztotta a felülvizsgálati ablakot, egy külön felülvizsgálati feladatablak jelenik meg a PowerPoint ablak bal oldalán.

Felülvizsgálati ablak a PowerPointban

Megjelenik minden egyes dián végzett változás, legyen az tartalom, formázás vagy akár a vizuális elemek elhelyezkedése, valamint az, hogy ki végezte el a frissítést (zárójelben feltüntetve).

👀 Gyors tipp: Ha egy frissítéssel kapcsolatban tisztázni szeretne valamit, mindig jó ötlet felhívni azt a személyt, aki azt javasolta, és gyorsan megbeszélni vele. A telefonon keresztül több perspektívát nyerhet, ami akár jobb ötletekhez is vezethet.

5. lépés: A diákban végzett változtatások frissítése

Most véglegesítenie kell a prezentációját azáltal, hogy elfogadja vagy elutasítja a változásokat. Minden frissítés egy jegyzetlapon található, amelyen egy jelölőnégyzet segít a gyors döntéshozatalban.

A frissítés befejezéséhez ezt kell szem előtt tartania:

Frissítse a diák változásait a PowerPoint segítségével

Jelölje be a változás melletti négyzetet, ha elfogadja azt.

A diák áttekintése a PowerPoint segítségével

Hagyja bejelölés nélkül a négyzetet, ha el akarja utasítani a változást.

Ha elkészült, válassza a „Felülvizsgálat befejezése” lehetőséget az Összehasonlítás részben.

💡Profi tipp: A PowerPoint rendelkezik egy funkcióval, amely lehetővé teszi, hogy rögzítse saját prezentációját. Ez tökéletes megoldás, ha Ön vagy csapata inkább előzetesen begyakorolja a prezentációt, hogy a legjobb eredményt érje el.

A PowerPointban végzett változások nyomon követésének korlátai

A PowerPoint kétségkívül népszerű prezentációs eszköz, de vannak hátrányai is. Mielőtt a PPT fájlokat alapértelmezettként beállítaná, vegye figyelembe a PowerPoint következő korlátait:

Nincs dedikált változáskövetés: Hiányoznak azok a részletes beállítások, amelyek Hiányoznak azok a részletes beállítások, amelyek a Wordban és a versenytársak, például a Google Workspace programokban rendelkezésre állnak a változások követéséhez . Amellett, hogy nehéz nyomon követni a szerkesztéseket, a PowerPoint felülvizsgálati funkciója csak Windows operációs rendszeren érhető el, macOS-on nem.

Nincs termelékenységi funkció: Nincs hatékony valós idejű szerkesztési, feladatkezelési vagy üzenetküldési funkciója. Ez komoly zavart okoz az együttműködésen alapuló prezentációk vagy a megvalósítható munkapontok esetén.

Bonyolult felülvizsgálati folyamat: A visszajelzések nyomon követése manuális feladat, különösen akkor, ha több együttműködő megjegyzéseit és szerkesztéseit kell összevonni. A PowerPointban a diák változásainak kezelése gyorsan időigényessé válik és hajlamos az emberi hibákra.

Korlátozott testreszabási lehetőségek: Alapvető sablonokat és tervezési lehetőségeket kínál, de hiányoznak a fejlett testreszabási lehetőségek. A komplex prezentációkhoz előnyös lenyűgöző animációk, átmenetek és effektek nem állnak rendelkezésre.

Fájlméret problémák: Nehézségek nagy méretű, nagy felbontású képeket vagy beágyazott médiát tartalmazó prezentációk esetén. Még a webalkalmazáson végzett prezentációk szerkesztése is hibákhoz és zavarokhoz vezet.

Változások nyomon követése a ClickUp segítségével

A PowerPoint nehezen kezeli a nagy méretű médiafájlokat, és nem elég rugalmas a változások kezelésében. A kreatív csapatok úgy érzik, hogy a vizuális elemei alapszintűek. A funkcionalitás és a vonzerő közötti ellentmondás miatt természetes, hogy más megoldásokat keresnek.

Ha fejlettebb vizuális és elemzési funkciókat szeretne, a ClickUp kiváló választás. Több mint 30 hatékony eszköze mind a projektbe való betekintés javítását és a vezetői szintű prezentációk tökéletesítését szolgálja.

A változáskezelés, az együttműködés és a dinamikus vizualizáció ötvözéséhez a ClickUp átfogó, vászon stílusú eszköze forradalmi változást hoz.

Ötleteljen, kövesse nyomon a csapat tagjainak hozzájárulásait, és vizualizálja a projektekkel kapcsolatos betekintéseket a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp Whiteboards az a eszköz, amire szüksége van a prezentációk brainstormingjától a megvalósítás tervezéséig. Üres vásznat kínál, amely gyors szövegdobozokkal, post-it cetlikkel, nyilakkal, sőt ecsetekkel és tollakkal is kiegészíthető.

A megoldás gondolattérképeket is tartalmaz, ha csapatának kapcsolatokat és folyamatábrákat kell összekapcsolnia a prezentációkban. Az élő szerkesztésnek köszönhetően a Whiteboards használatával az együttműködés gyerekjáték, különösen telefonos vagy online megbeszélések során. A még zökkenőmentesebb együttműködés érdekében a közvetlen javaslatok megfogalmazása csak egy kattintás és címkézés kérdése.

Beilleszthet átmenetek, létrehozhat dedikált diákat, és integrálhat videóanimációs eszközöket a Whiteboards-ba. Ha valamit nyomon kell követnie, a táblán bármit részletes feladattá alakíthat.

Ráadásul minden szerkesztés időbélyeggel és felhasználói információkkal együtt rögzítésre kerül a részletes változáselőzményekben.

💡 Profi tipp: A csapatok jobban tanulnak vizuális segédeszközökkel, mivel azok minden lépést áttekinthetően bemutatnak. Ezért helyezze előtérbe a PowerPoint ábrákat, grafikonokat és infografikákat a szöveggel szemben!

Nem szeretne platformok között váltogatni a diák és a dokumentumok között? A ClickUp egy speciális dokumentációs eszközt is kínál.

📮 ClickUp Insight: A csapatok idejének több mint 60%-át kontextus, információk és teendők keresésével töltik. A ClickUp kutatása szerint a csapatok értékes órákat veszítenek el azzal, hogy különböző eszközök között ugrálnak. A kommunikáció megszakadásának elkerülése érdekében integrálja az üzenetküldést a munkafolyamatokba egy központi platform segítségével, amely egyesíti a projektmenedzsmentet, az együttműködést és a kommunikációt.

Készítsen dokumentumokat, ágyazzon be vizualizációkat, csiszolja a tartalmat, és akár integrálja az AI-t és a feladatkezelést a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp Docs minden csapat számára ideális tartalomközpont, a változáskezelési irányelvektől a kiváló projektismertetőkig. A megoldás soronkénti verziókövetése, hozzárendelt megjegyzései és azonnali említései még nagy fájlok, nagy felbontású képek és nagy méretű videók esetén is hibátlanul működnek.

A Docs integrálva van a ClickUp Brain-nel is, egy mesterséges intelligencia funkcióval, amely egyetlen kattintással csiszolja a tartalom nyelvét, projektösszefoglalókat készít és betekintést nyújt. Lehetővé teszi táblázatok, táblák, feladatok és videók beágyazását ugyanazon dokumentumba.

A rendkívül testreszabható markdown formázás, a beágyazott oldalak és a fejlett munkafolyamat-automatizálás új szintre emeli a rugalmasságot. Röviden: a ClickUp Docs javítja a prezentációk minőségét, és olyan funkciókat tartalmaz, amelyekkel a csapat szerkesztései gyerekjáték lesznek.

Íme, mit mond erről a funkcióról Tyler Guthrie a Home Care Pulse-tól:

A Docs olyan jó, hogy soha többé nem akarok Word-öt használni vázlatok készítéséhez vagy jegyzetek készítéséhez.

A Docs olyan jó, hogy soha többé nem akarok Word-öt használni vázlatok készítéséhez vagy jegyzetek készítéséhez.

A diák és dokumentumok nulláról történő elkészítése megterhelő lehet, különösen a last minute megbeszélések esetében. A ClickUp számos, azonnal használható projektfrissítési sablonnal egyszerűsíti a folyamatot.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp prezentációs sablonjával perceken belül lenyűgöző diákat állíthat össze.

A ClickUp prezentációs sablon egy olyan megoldás, amelynek segítségével azonnal lenyűgöző diák készíthetők. Ez a fehér tábla sablon több mint 12 részletgazdag diát tartalmaz, így könnyen belevághat a munkába.

Íme, miért fogja szeretni használni:

Külön helyet szentelve a bevezetésnek, a fő résznek és a következtetéseknek, az útmutató kitér a napirendre, a célokra, a legfontosabb vizualizációkra és az összefoglalóra.

Tartalmaz egy praktikus legenda, amely segít az egyes diák kategorizálásában. Ez segít a közönség figyelmét fenntartani és meghatározza a prezentáció irányát.

Minden élénk színű dia teljes mértékben testreszabható, a tartalomtól a színvilágig.

🔮 Bónusz: A listák készítése, a projektek időbeni megvalósítása és az ütemtervek nyomon követése nehéz feladat lehet. Fedezze fel a legjobb ingyenes PowerPoint-sablonokat a projekttervezés megkönnyítéséhez!

Turbózza fel verziókezelési gyakorlatát a ClickUp segítségével

A PowerPoint kiválóan alkalmas gyors diák és világos magyarázatok készítésére, különösen animációkkal és a Microsoft ökoszisztémán belül. Elvégzi a feladatát.

A Microsoft Word-től eltérően azonban a PowerPointban a tartalom létrehozása és a szerkesztések nyomon követése fejfájást okozhat, ha az egész csapat részt vesz benne. Itt jön be a ClickUp.

Azon túl, hogy megmutatja, ki mit és mikor módosított, változatos vizualizációkat, feladatkezelést, AI-alapú elemzéseket és fejlett automatizálást kínál. Fejlett jogosultságokkal rendelkezik, hogy a változáskezelés rendezett maradjon, és csak néhány kattintás szükséges a kisebb változtatások visszaállításához.

Szeretnéd hatékonyabbá tenni a verziókezelést? Regisztrálj még ma ingyenesen a ClickUp-ra!