20 alapvető OneNote gyorsbillentyű a termelékenység növeléséhez

Megnyitja az OneNote-ot, hogy leírja ötleteit, rendszerezze feladatait vagy rögzítse a megbeszélések jegyzetét. De ahelyett, hogy hatékonynak érezné magát, kattintások, menük és formázási problémák között fulladozik.

Nem kell így lennie.

A megfelelő gyorsbillentyűkkel profi módon navigálhat az OneNote-ban: pillanatok alatt rendszerezheti a jegyzeteket, formázhatja a szöveget és megtalálhatja, amire szüksége van.

Akár ötleteket rögzít, megbeszélések jegyzetét rendszerezi, vagy projektek között vált, ez a 20 alapvető OneNote gyorsbillentyű segít Önnek okosabban dolgozni. Olvassa tovább, hogy megtanulja őket!

Bónuszként bemutatunk két tökéletes alternatívát az OneNote-hoz: a ClickUp AI Notetaker és a ClickUp Docs alkalmazásokat.

⏰ 60 másodperces összefoglaló 🔹 A OneNote egy digitális jegyzetfüzet, amely segít ötleteit könnyedén rögzíteni, rendszerezni és megosztani🔹 Funkciói között szerepel a jegyzetelés, a teendőlisták, a multimédiás támogatás és a készülékek közötti zökkenőmentes szinkronizálás🔹 Ideális diákok, szakemberek és csapatok számára a termelékenység és az együttműködés fokozása érdekében 🔹A OneNote segít a szervezettségben az alábbi funkciók révén:✅ Szervezett jegyzetfüzetek létrehozása szakaszokkal és oldalakkal✅ Webes tartalmak kivágása és képek, hangfájlok vagy kézzel írt jegyzetek hozzáadása✅ Jegyzetek szinkronizálása az eszközök között, hogy bárhonnan könnyen hozzáférhetőek legyenek✅ Valós idejű együttműködés a csapat tagjaival✅ Jegyzetek keresése és címkézése a gyors visszakeresés érdekében 🔹 Míg a OneNote a jegyzeteléshez nyújt segítséget, az olyan eszközök, mint a ClickUp, ennél tovább mennek, és egy helyen egyesítik a feladatkezelést, a célkövetést, az AI-alapú jegyzetelést és a munkafolyamat-automatizálást.

Mik azok az OneNote gyorsbillentyűk?

A OneNote gyorsbillentyűk a leggyorsabb módja a jegyzetek készítésének, a szöveg formázásának és a feladatok szervezésének anélkül, hogy megszakítaná a munkamenetét. Néhány billentyűleütéssel könnyedén ugorhat a szakaszok között, teendőlistákat hozhat létre és strukturálhatja a jegyzeteket.

Ezek a gyorsbillentyűk feleslegessé teszik a billentyűzet és az egér közötti állandó váltást, így jobban koncentrálhat a feladatra.

🔍 Tudta? Az OneNote-ot eredetileg „Scribbler” kódnéven mutatták be a COMDEX Fall 2022 kiállításon, és a Microsoft Office csomag részeként tervezték.

A gyorsbillentyűk használatának előnyei az OneNote-ban

A OneNote gyorsbillentyűinek használata nem csak néhány másodpercet takarít meg itt-ott, hanem a jegyzetelést is zökkenőmentesebbé és hatékonyabbá teszi.

Vessünk egy pillantást a OneNote gyorsbillentyűk néhány legfontosabb előnyére a mindennapi munkában. ⚒️

Kevesebb egérhasználat: Végezze el a feladatokat néhány billentyűleütéssel a menükben való kattintgatás helyett, így az új oldal létrehozása és más műveletek is sokkal gyorsabbá válnak.

Gyors navigáció: A Ctrl+Tab billentyűkombinációval azonnal ugorhat a szakaszok és oldalak között, így munkája nem szakad meg.

Azonnali címkézés: A Ctrl+1 billentyűkombinációval gyorsan megjelölheti a feladatokat, így jegyzetei strukturáltak maradnak, és nem veszíti el a gondolatmenetét.

Jobb jegyzetek szervezése: A Ctrl+Alt+N billentyűkombinációval könnyedén hozhat létre aloldalakat, így minden rendezett és könnyen megtalálható marad.

Testreszabható gyorsbillentyűk: Állítsa be a gyakran használt műveletekhez tartozó billentyűkombinációkat, hogy a munkafolyamat az Ön igényeinek megfelelően működjön.

Kevesebb zavaró tényező: Maradjon koncentrált a tartalomra, ahelyett, hogy az interfésszel küszködne (kényelmes megoldás megbeszélések vagy előadások során)

Egyszerűsített feladatok: Linkek beszúrása (Ctrl+K), helyesírás-ellenőrzés (F7) és egyéb műveletek végrehajtása egy pillanat alatt

🔍 Tudta? A Walter Pauk professzor által kidolgozott Cornell-féle jegyzetelési módszer szerint a lapot három részre kell osztani: Egy keskeny bal oldali oszlop a kulcsszavak vagy kérdések számára

Szélesebb jobb oldali oszlop a részletes jegyzetekhez

Összefoglaló szakasz alul Használja ezt a módszert az anyaggal való aktív foglalkozás elősegítésére és a könnyebb előnézet megtekintésére.

💡Profi tipp: A jegyzeteléshez kiváló stratégia a táblázatos módszer. Ez a módszer különféle kategóriákba sorolható tartalmakhoz ideális, mivel minden kategóriához oszlopokat, a részletekhez pedig sorokat tartalmazó táblázatot hoz létre, amely lehetővé teszi a gyors összehasonlítást és áttekintést.

A gyorsbillentyűk használata az OneNote-ban

A gyorsbillentyűkkel a kézi kattintások és menüopciók helyett azonnal elvégezheti a mindennapi műveleteket, például a szöveg formázását, új oldalak létrehozását vagy a jegyzetfüzetek közötti váltást.

Nézzük meg, hogyan! 💪

1. lépés: Ismerje meg a gyakran használt gyorsbillentyűket

A billentyűparancsok olyan billentyűkombinációk, amelyek speciális funkciókat látnak el. Meg kell ismerkednie ezekkel a parancsokkal, hogy hatékonyan tudja használni az OneNote-ot jegyzetek készítéséhez, jegyzetfüzetek szervezéséhez és feladatok kezeléséhez.

Íme néhány billentyűparancs, amelyet általános navigációhoz, szerkesztéshez és formázáshoz használhat:

Leírás Gyorsbillentyű Új oldal létrehozása az aktuális szakaszban Ctrl+N Új szakasz létrehozása Ctrl+T Nyissa meg a „Ugrás” ablakot, hogy egy másik oldalra, szakaszra vagy jegyzetfüzetre lépjen Ctrl+G Aktiválja a keresőmezőt a jegyzetek kereséséhez Ctrl+E Az utolsó művelet visszavonása Ctrl+Z Az utolsó művelet megismétlése Ctrl+Y Sorváltás beillesztése új bekezdés indítása nélkül Shift+Enter A kijelölt szöveg vastag betűvel jelenik meg Ctrl+B A kijelölt szöveget dőlt betűvel jelölje Ctrl+I

💡Profi tipp: Használhatja a QEC módszert (kérdés, bizonyíték, következtetés) is. Ez az analitikus megközelítés brainstorming üléseken alkalmazható. Felvet egy kérdést, majd bemutatja a megoldásához vezető bizonyítékokat és következtetéseket.

2. lépés: Használja rendszeresen a gyorsbillentyűket

Íme néhány tipp a gyorsbillentyűk rendszeres használatához:

Gyakoroljon rendszeresen: Használja a gyorsbillentyűket és Használja a gyorsbillentyűket és a OneNote sablonokat a mindennapi feladatokhoz, például oldalak létrehozásához és szövegek formázásához. Minél többet használja őket, annál természetesebbé válnak.

Készítsen segédleteket: Készítsen segédletet vagy Készítsen segédletet vagy OneNote-ellenőrzőlistát , amely tartalmazza az összes gyorsbillentyűt.

Kombinálja a gyorsbillentyűket az egér műveleteivel: Használja az egér műveleteit olyan összetett feladatokhoz, amelyekhez nincs közvetlen gyorsbillentyű.

Készítsen egy segédletet a gyorsbillentyűkről, hogy könnyebben megjegyezze őket!

🔍 Gyors tipp: Ha a OneNote bármely pontján jobb gombbal kattint, megnyílik a kontextus menü, amely gyors hozzáférést biztosít a formázási, címkézési és feladatkezelési opciókhoz anélkül, hogy a menükben kellene keresgélnie.

3. lépés: Testreszabhatja a felhasználói élményt

Ha gyakran nyitja meg ugyanazt a jegyzetfüzetet vagy szakaszt, létrehozhat egy asztali gyorsbillentyűt az azonnali hozzáféréshez. Így ahelyett, hogy megnyitná az OneNote-ot és manuálisan navigálna a jegyzetfüzetek között, egyetlen kattintással pontosan oda juthat, ahová szeretne.

Így állíthatja be:

Nyissa meg az OneNote alkalmazást, és keresse meg azt a jegyzetfüzetet vagy szakaszt, amelyhez gyorsbillentyűt szeretne létrehozni. Kattintson a jobb gombbal a jegyzetfüzet vagy szakasz nevére a link másolásához. Választhatja a Megosztás gombot is, majd kattintson a Link másolása a jegyzetfüzetbe lehetőségre.

Kattintson a jobb gombbal az asztalon, válassza az Új lehetőséget, majd kattintson a Parancsikon gombra. Illessze be a másolt linket a hely mezőbe, majd kattintson a Tovább gombra.

Adjon nevet a gyorsbillentyűnek, például „Munkahelyi jegyzetek” vagy „Napi tervező”, majd kattintson a Befejezés gombra.

⚙️Bónusz: Itt talál egy Onenote-hoz készült jegyzőkönyv-sablont, amely segít könnyedén dokumentálni a megbeszéléseket.

🔍Tudta? A jegyzetelés nem csak a dolgok leírásáról szól, hanem aktív agytréning is. Amikor hallgat, szűri az információkat és eldönti, mit jegyzetel le, egy „kódolás” nevű folyamatban vesz részt. Ez a mentális erőfeszítés segít megőrizni a legfontosabb ötleteket, fontossági sorrendbe állítani a lényeges dolgokat és javítani az általános megértést. Tehát legközelebb, amikor jegyzetel, ne feledje, hogy nem csak információkat rögzít, hanem azokat meg is őrzi!

A termelékenységet növelő 20 legfontosabb OneNote gyorsbillentyű

A billentyűparancsok jelentősen megváltoztathatják a OneNote használatát és növelhetik a termelékenységét. Íme néhány haladó OneNote gyorsbillentyű, amelyekkel egyszerűsítheti a munkafolyamatát.

Egy gyors megjegyzés, hogy megkönnyítsük a dolgát:

A gyorsbillentyűben szereplő pluszjel (+) azt jelenti, hogy több billentyűt kell egyszerre megnyomnia.

A gyorsbillentyűben szereplő vessző (,) azt jelenti, hogy több billentyűt kell megnyomnia a megadott sorrendben.

Leírás Gyorsbillentyű Gyorsjegyzet létrehozása Ctrl+Shift+M Helyesírás-ellenőrzés F7 Nyissa meg a szinonimaszótárt az aktuálisan kiválasztott szóhoz Shift+F7 A jelenleg fókuszált objektum helyi menüjének megjelenítése Shift+F10 vagy Windows menügomb Hiperhivatkozás beszúrása Ctrl+K Az aktuális oldalon lévő vonalak megjelenítése vagy elrejtése Ctrl+Shift+R Aktuális dátum beszúrása Alt+Shift+D Aktuális idő beszúrása Alt+Shift+T Lejátszás a kiválasztott hangfelvétel Ctrl+Alt+P Az audiofelvétel lejátszásának leállítása Ctrl+Alt+S Ugorjon előre 10 másodperccel a jelenlegi hangfelvételben Ctrl+Alt+U Ugorjon vissza 10 másodperccel a jelenlegi hangfelvételben Ctrl+Alt+Y Dokumentum vagy fájl beszúrása az aktuális oldalra Alt+N, F Kép beszúrása fájlból Alt+N, P Kezdjen el egy matematikai egyenletet, vagy alakítsa át a kijelölt szöveget matematikai egyenletté Alt+egyenlőségjel Táblázat létrehozása Tab billentyű új szövegsor beírása után Ugorjon az oldal címéhez, és válassza ki azt. Ctrl+Shift+T Válassza ki az aktuális bekezdést és az ahhoz tartozó albekezdéseket Ctrl+Shift+kötőjel Az összes szint kibontása egy vázlatban Alt+Shift+0 A teljes oldalas nézet engedélyezése vagy letiltása F11 Fókuszáljon az aktuális oldal fülre Ctrl+Alt+G Ugorjon az előző vagy a következő oldalra a szakaszban Ctrl+Page up, Ctrl+Page down

A OneNote használatának korlátai

Az OneNote számos értékes funkcióval rendelkezik, de korlátai is vannak. Íme néhány gyakori akadály, amellyel találkozhat:

🔄 Szinkronizálási problémák: Mivel az OneNote a OneDrive-ra támaszkodik, a szinkronizálás lassú vagy hibás lehet, ami miatt hiányzó jegyzetek vagy elavult verziók maradhatnak (különösen, ha gyakran váltasz eszközöket).

Korlátozott kompatibilitás: A OneNote nem mindig működik jól más eszközökkel, ami kissé megnehezíti A OneNote nem mindig működik jól más eszközökkel, ami kissé megnehezíti a jegyzetek exportálását vagy a Microsoft ökoszisztémán kívüli együttműködést.

🎨 Alapvető formázás : A Wordhoz vagy a ClickUp Docshoz képest a OneNote formázási lehetőségei meglehetősen szegényesek, ami nem ideális, ha szereti a kifinomult, vizuálisan gazdag dokumentumokat.

📜 Végtelen görgetés: A hosszú listák gyorsan görgetési maratont eredményezhetnek, és nincs gyors módszer a szakaszok közötti ugrásra vagy a szükséges információk gyors megtalálására.

Bónusz gyorsbillentyűk: Ha gyorsan meg szeretné találni egy dátum nélküli Outlook-feladatot a OneNote-ban, nyomja meg a Ctrl + E billentyűkombinációt, írja be, hogy „date Outlook task” (dátum nélküli Outlook-feladat), majd nyomja meg az Enter billentyűt a határidő nélküli feladatok szűréséhez.

Ha a navigációs sávon másik jegyzetfüzetre szeretne váltani, nyomja meg a Ctrl+G billentyűkombinációt. Ezután a lefelé vagy felfelé nyíl billentyűvel navigálhat a szakaszok között, vagy a Tab billentyűvel választhat másik jegyzetfüzetet, majd nyomja meg az Enter billentyűt.

Az előző oldalra való visszatéréshez nyomja meg az Alt+balra nyíl gombot.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb OneNote alternatívát

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egy all-in-one termelékenységi platform, amely egyszerűsíti a munkafolyamatot, és egy helyen gyűjti össze az adatokat, dokumentumokat és beszélgetéseket.

A projektek, feladatok és dokumentumok kezelésétől a csapatával való együttműködésig, átfogó eszközkészletet kínál, amely segít a szervezettség és a hatékonyság megőrzésében.

Nézzük meg, hogyan kezdhetjük el a ClickUp használatát. 👀

Egyszerűsítse a dokumentációt a ClickUp Docs segítségével

Szokott jegyzeteket készíteni egy alkalmazásban, feladatokat kezelni egy másikban, majd örökké váltogatni közöttük? A ClickUp Docs segít kiküszöbölni a kontextusváltás miatt bekövetkező termelékenységvesztést azáltal, hogy ötleteit, jegyzetét és teendőit egy helyen tárolja.

Használja a ClickUp Doc gazdag formázási lehetőségeit a jegyzetek elkészítéséhez

Egy remek ötlet jutott eszébe egy megbeszélés közben? Jelölje ki, alakítsa feladattá, és rendelje hozzá egy csapattársához anélkül, hogy elhagyná a dokumentumot.

A OneNote-tal ellentétben, ahol a jegyzetek elkülönülten vannak tárolva, a ClickUp Docs közvetlenül kapcsolódik a projektekhez és feladatokhoz. Szüksége van a megbeszélés jegyzetére, miközben egy feladaton dolgozik? Minden ott van (nincs szükség tabok közötti ugrálásra).

A perjelparancsokkal táblázatokat, szalagcímeket, oszlopokat vagy akár szintaxiskiemeléssel ellátott kódblokkokat is hozzáadhat a műszaki dokumentációhoz. Szeretné, ha a jegyzetei még vonzóbbak lennének? Ágyazzon be videókat, képeket és linkeket a gazdagabb, interaktívabb élmény érdekében.

📌 Termelékenységi tipp: Növelje hatékonyságát a ClickUp alkalmazásban a billentyűparancsok engedélyezésével! Lépjen a jobb felső sarokba, kattintson a személyes avatárjára, és válassza a Beállítások lehetőséget. Görgessen le a Beállítások szakaszhoz, és engedélyezze a Billentyűparancsok azonnali navigáció gyorsításához lehetőséget.

Itt van egy gyorsbillentyű-összefoglaló a ClickUp Docs programhoz! 🤩

Cselekvés Gyorsbillentyű Mac Gyorsbillentyűk Windows Hozzon létre megjegyzést a kijelölt szövegből. Cmd+Shift+M Ctrl+Shift+M Hozzon létre feladatot a kijelölt szövegből. Cmd+Option+T Ctrl+Alt+T Kiemelje a kijelölt szövegrészt. Cmd+Shift+H Ctrl+Shift+H Szövegblokk másolása. Cmd+D Ctrl+D Szöveg jobbra vagy balra igazítása Cmd+Shift+R Ctrl+Shift+R Szöveg központosítása Cmd+Shift+E Ctrl+Shift+E Inline kód használata Cmd+Shift+C Ctrl+Shift+C Pontokból álló lista létrehozása Cmd+Shift+9 Ctrl+Shift+9 Ellenőrizze a listát Cmd+Shift+8 Ctrl+Shift+8 Számozott lista létrehozása Cmd+Shift+7 Ctrl+ Shift+7 Egy vagy több tartalomblokk áthelyezése Option+Fel vagy Le nyíl Alt+Fel vagy Le nyíl

Jegyzetek és ellenőrzőlisták kezelése a ClickUp Notepad alkalmazásban

Előfordult már, hogy leírt egy ötletet, de aztán elfelejtette, hova tette? A ClickUp Notepad gondoskodik arról, hogy ez soha többé ne forduljon elő.

Írjon jegyzeteket, és alakítsa bejegyzéseit nyomon követhető feladatokká a ClickUp Notepad segítségével.

Akár ötleteket gyűjt, emlékeztetőket jegyzetel, vagy egy projektet tervez, ez az eszköz mindent rendezett állapotban tart.

Így teheti meg:

📝 Gyors jegyzetek, rendetlenség nélkül : Használja a jegyzetfüzet egyszerűségét és a feladatkezelő hatékonyságát. Használjon fejléceket, felsorolásokat és színkódokat, hogy jegyzetei strukturáltak és könnyen áttekinthetők legyenek.

✅ A jegyzeteket azonnal feladatokká alakíthatja : Jegyzeteket készít egy megbeszélésen? Amint felmerülnek a teendők, azonnal alakítsa őket feladatokká, rendelje hozzá őket a csapattagokhoz, és állítsa be a határidőket – így nem kell később más eszközbe másolni őket.

Könnyedén húzhat, elhelyezhet és rendszerezhet: interaktív ellenőrzőlistákat hozhat létre, átrendezheti a feladatokat és alfeladatokat ágyazhat be a jobb struktúra érdekében. Legyen szó bevásárlólistáról vagy egy teljes projekt lebontásáról, ez : interaktív ellenőrzőlistákat hozhat létre, átrendezheti a feladatokat és alfeladatokat ágyazhat be a jobb struktúra érdekében. Legyen szó bevásárlólistáról vagy egy teljes projekt lebontásáról, ez a jegyzetelő alkalmazás segít Önnek az irányítást megtartani.

Íme néhány szövegparancs, amelyet a Jegyzettömbben és a Dokumentumokban használhat!

Akció Gyorsbillentyűk Mac esetén Gyorsbillentyűk Windows rendszerhez @említés egy személy @ @ @mention a task @@ @@ @mention a Doc @@@ @@@ NyilakBalra, jobbra és kétirányú nyilakat illessz be a szövegbe -><-<-> -><-<-> KódblokkVálassza ki az összes karaktert a kódblokkban Cmd+A Ctrl+A MegjegyzésSzerkessze legutóbbi megjegyzését Fel nyíl Fel nyíl Emoji :nameOfEmoji :nameOfEmoji HiperhivatkozásHiperhivatkozás szöveg kijelölése közben Cmd+K Ctrl+K

💡Profi tipp: Szeretnéd egy helyen megtekinteni az összes elérhető gyorsbillentyűt? Kattints a személyes avatárodra, és válaszd a Billentyűparancsok lehetőséget. Innen a bal oldalon található különböző kategóriákban böngészhetsz, hogy megtaláld a munkádhoz leghasznosabb gyorsbillentyűket. Ezeknek a gyorsbillentyűknek az elsajátítása segít időt megtakarítani és koncentrált maradni.

Szerezzen be egy AI-alapú írási asszisztenst a ClickUp AI Notetaker és a ClickUp Brain segítségével!

ClickUp AI Notetaker

A jegyzetelés tízszeresére hatékonyabbá válik a ClickUp AI Notetaker segítségével – ez az eszköz arra szolgál, hogy a megbeszélések után a zavaros jegyzeteket világos, hasznosítható információkká alakítsa.

Automatikus értekezlet-összefoglalók vagy összefoglalók a ClickUp AI Notetaker segítségével

Így segít ez:

✅ Biztosítja, hogy minden meghozott döntés rögzítésre kerüljön, és könnyen megosztható legyen bárkivel – függetlenül attól, hogy az illető jelen volt-e a helyszínen vagy sem.

📝 Rögzíti a teendőket, és hozzárendeli őket a megfelelő személyekhez.

🔗 Minden beszélgetést összekapcsol a releváns feladatokkal és fájlokkal, miközben teljes kontextust biztosít, így csapata előrehaladhat anélkül, hogy újra fel kellene dolgoznia a múltat.

ClickUp Brain

A ClickUp Brain az AI erejével emeli a jegyzetelés színvonalát. Pillanatok alatt strukturált összefoglalókat készít szétszórt gondolatokból, és a nyers ötleteket jól szervezett jegyzetekké alakítja.

📌 Néhány kipróbálandó tipp: Alakítsa ezt a találkozó jegyzőkönyvét strukturált összefoglalássá, feladatokkal és határidőkkel

Vegye ki a legfontosabb gondolatokat ebből a brainstorming ülésből

Rendezze ezeket a szétszórt jegyzeteket kategóriákba, hogy könnyebben megtalálja őket

Készítsen ezekből a jegyzetekből egy ellenőrzőlistát a könnyebb végrehajtás érdekében

Határozza meg a projektterv feladatait, és ossza ki azokat a megfelelő személyeknek

Automatizálja az írás, ötletelés, összefoglalás és szerkesztés feladatait a ClickUp Brain segítségével.

Ráadásul a program átírási funkciójával a beszélgetéseket kereshető szöveggé alakíthatja, így tökéletes eszköz online értekezletekhez és brainstormingokhoz.

Valós idejű szerkesztési javaslatokat is kínál a nyelvtani hibák kijavításához, a szöveg érthetőségének javításához és az írás finomításához. Akár jelentéseket, blogbejegyzéseket vagy belső dokumentumokat szerkeszt, a ClickUp Brain biztosítja, hogy szövege zökkenőmentesen folyjon.

🧠 Érdekesség: A reneszánsz jelentős változást hozott a jegyzetelési gyakorlatokban. Johannes Gutenberg 15. századi nyomdagépének feltalálásával lehetővé vált a könyvek tömeges gyártása. Ahogy a könyvek egyre hozzáférhetőbbé váltak, az emberek elkezdtek jegyzeteket és margóbejegyzéseket készíteni a szövegekhez, hogy rögzítsék gondolataikat és észrevételeiket. Ezek a kézzel írt jegyzetek, az úgynevezett „margóbejegyzések”, a jegyzetelés egyik formájává váltak.

Válassza ki a jegyzetelésre érdemes alkalmazást – ClickUp

Most, hogy megismerte ezeket a OneNote gyorsbillentyűket, máris jó úton halad a jegyzetek mesteri kezelése felé. Ha azonban valami még hatékonyabb eszközre van szüksége a projektek kezeléséhez, a feladatok nyomon követéséhez és a csapatokkal való együttműködéshez miközben mindent dokumentál, akkor a ClickUp a legjobb választás.

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egy sor eszközt kínál a hatékonyság fenntartásához.

A ClickUp Docs segítségével dokumentumokat hozhat létre és dolgozhat rajtuk együtt, miközben azok kapcsolódnak a munkájához. A ClickUp Brain segít a szétszórt ötleteket egy világos tervbe rendezni, a ClickUp Notepad pedig biztosítja, hogy a gyors gondolatai ne vesszenek el a kavarodásban.

A ClickUp segítségével kevesebb időt kell fordítania az eszközök közötti váltásra, és több időt tud szánni a feladatok elvégzésére. Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅