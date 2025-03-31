TidyCal és Calendly: melyik találkozóütemező a legjobb?

„Szabad vagy pénteken?”

„A csütörtök nem lenne jobb?”

„17 óra?”

„Talán délben?”

Így néznek ki az Ön találkozóütemezéssel kapcsolatos telefonhívásai és e-mailjei? A csapat és az ügyfelek közötti telefonhívások összehangolása, különösen több időzónában, olyan lehet, mintha bekötött szemmel próbálna kijutni egy labirintusból.

Természetesen van Google Naptár is. De ahhoz, hogy mindenki számára megfelelő időpontot találjon, cserélnie kell vagy összekapcsolnia a naptárakat. Ez a kényelemkeresés jelentős kellemetlenséget jelenthet a vállalkozás tényleges működtetése szempontjából.

Szüksége van okosabb online naptárakra. És ez általában a következőre vezethető vissza: TidyCal vagy Calendly. Mindkettő ígéretet tesz az ütemezés egyszerűsítésére, de melyik nyújt valóban jobb értéket az Ön igényeinek?

Derítsük ki! Psst... ha egyik eszköz sem tűnik megfelelőnek, van egy harmadik bónuszunk is, amely egyszerűbbé teszi a naptárkezelést: a ClickUp!

Mi az a TidyCal?

A TidyCal egy online naptártervező eszköz, amelyet az AppSumo hozott létre, hogy egyszerűsítse a magánszemélyek és kisvállalkozások számára a találkozók lefoglalásának folyamatát. Célja, hogy költséghatékony alternatívát kínáljon a Calendly-hez képest.

2021-ben a TidyCal valami olyannal robbant be a piacra, ami felkeltette a vállalkozók érdeklődését: életre szóló hozzáféréssel, ami túl jónak tűnt, hogy igaz legyen. (Spoiler figyelmeztetés: nem volt az)

Míg a legtöbb ütemezési eszköz mindenki számára mindent megpróbál nyújtani, a TidyCal más megközelítést választott. Az alkalmazás elhagyta a felesleges funkciókat, és a kisvállalkozások és egyéni vállalkozók számára a megfizethetőségre és az egyszerűségre összpontosított.

Az eszköz mindent kezel, az egyéni konzultációktól a csapatértekezletekig, és a felhasználókat nem terhelve biztosítja az alapvető ütemezési funkciókat.

A TidyCal funkciói

A piacon elérhető különböző napi tervezőalkalmazások között böngészve rájön, hogy a TidyCal ütemezési megközelítése ötvözi az egyszerűséget az intelligens funkcionalitással. Minden funkció a valós ütemezési kihívások megoldására irányul, anélkül, hogy túlterhelné a felhasználókat.

Íme egy részletes áttekintés arról, mi teszi a TidyCal-t kiemelkedővé:

1. Intelligens naptárintegráció

via TidyCal

Emlékszik még, amikor dupla foglalás történt, mert a naptárai nem voltak szinkronizálva? A TidyCal kiküszöböli ezt a rémálomszerű helyzetet a Google Naptár, az Outlook és más főbb naptárak valós idejű szinkronizálásával.

A platform valós időben automatikusan frissíti az elérhetőségét az összes csatlakoztatott online naptár ütemezési eszközön.

Például, ha Ön tanácsadóként ügyfélmegbeszéléseket és személyes találkozókat is szervez, a TidyCal automatikusan blokkolja az összes naptárában szereplő időpontokat, amikor valaki időpontot foglal.

2. Testreszabható foglalási oldalak

via TidyCal

A foglalási oldal gyakran az ügyfelek első érintkezési pontja az Ön üzleti folyamatával. A TidyCal a következő funkciókkal zökkenőmentes élménnyé alakítja ezt az interakciót:

A találkozók közötti egyéni pufferidők segítenek felkészülni vagy kezelni a túllépéseket.

Rugalmas rendelkezésre állási ablakok, amelyek alkalmazkodnak a munkastílusához

Többféle foglalási típus különböző szolgáltatásokhoz (tökéletes azoknak a coachoknak, akik 30 perces bemutatkozó beszélgetéseket és 60 perces mélyreható foglalkozásokat is kínálnak)

Márkás elemek, amelyek megőrzik szakmai identitását

3. Csoportos értekezletek kezelése

via Tidycal

Próbált már összehangolni egy találkozót öt emberrel három különböző időzónában? Ez legtöbbször kaotikus helyzetet eredményez. A TidyCal elegánsan kezeli ezt a problémát.

A platform csoportos ütemezési funkciója nem csak a rendelkezésre álló időpontokat keresi meg, hanem intelligensen javasol olyan időpontokat, amelyek különböző időzónákban is megfelelőek, figyelembe veszi az egyes résztvevők munkaidejét, és még az ismétlődő kötelezettségeket is figyelembe veszi.

Ez különösen értékes azoknak a globális csapatoknak, amelyek ügyfélprezentációkat vagy heti csapatmegbeszéléseket szerveznek.

4. Automatikus eseményértesítések

via TidyCal

Miután beállította a munkafolyamatot, a TidyCal elvégzi az unalmas feladatokat. Azonnali visszaigazoló e-maileket küld naptármellékletekkel, így a résztvevők könnyen elmenthetik az eseményt.

Testreszabhatja az emlékeztető sorrendet, például 24 órával vagy egy órával a találkozó előtt, így biztosítva, hogy senki ne felejtse el megjelenni. A találkozó összefoglalóját tartalmazó követő üzenetek is automatizáltak, így a résztvevők mindig naprakészek maradnak.

Ráadásul a TidyCal kezeli az átütemezésről szóló értesítéseket, hogy mindenki naptára pontos és naprakész maradjon.

TidyCal árak

Ingyenes csomag

1. szint (Standard): 39 USD (egyszeri fizetés)

2. szint (csapat/ügynökség): 79 USD (egyszeri fizetés)

Mi az a Calendly?

A Calendly felhasználóbarát felületével és a Google, Apple és Outlook naptárakkal való integrációjával egyszerűsíti a találkozók ütemezését.

Az évek során a Calendly egy egyszerű ütemezési eszközből egy átfogó platformmá fejlődött az ütemezés automatizálása terén.

A Calendly robusztus integrációs ökoszisztémájának köszönhetően több mint 100 népszerű üzleti eszközzel összekapcsolható. Ez segített neki jelentős népszerűségre szert tenni, különösen a nagyvállalatok és a növekvő csapatok körében.

A Calendly szorosan integrálódik a CRM-ekkel, marketingeszközökkel és értékesítési platformokkal, így ideális nagyobb szervezetek számára, amelyeknek ütemezési funkciókra van szükségük a találkozók foglalási folyamatának javításához.

🧠 Érdekesség: A Calendly az egyik legnépszerűbb ütemezési eszköz, amely a piac 21,45%-át birtokolja.

A Calendly funkciói

A Calendly, mint az egyik vezető feladatütemező szoftvermegoldás, olyan funkciókat kínál, amelyek miatt a legjobb választás a növekvő csapatok számára:

1. Fejlett munkafolyamat-automatizálás

via Calendly

A Calendly nem csak ütemezésre szolgál, hanem az egész munkafolyamat automatizálását is segíti. Ha vállalkozásában a Calendly-t használja, és valaki bemutatót foglal, akkor a következő történik automatikusan:

A legmegfelelőbb értékesítési képviselőt régió és szakértelem alapján osztjuk ki.

CRM-je frissül a potenciális ügyfelek adataival

A csapat tagjai azonnali Slack értesítéseket kapnak.

A személyre szabott e-mail sorozat megkezdi a potenciális ügyfelek megszólítását

Mindez manuális beavatkozás nélkül történik. A Calendly átalakítja az ütemezést, és hatékony, automatizált folyamattá alakítja a találkozó előtti és utáni feladatokat.

2. Csapatütemezés-intelligencia

via Calendly

A Calendly a hatékony projektmenedzsment naptárrendszer létrehozásának kedvence. Ez olyan funkcióknak köszönhető, mint a kiegyensúlyozott munkaterhelésért felelős körkörös elosztás és a kollektív ütemezés, amely meghatározza a legjobb időpontot több résztvevő számára.

A Calendly emellett intelligens csapatirányítást is kínál, figyelembe véve az időzónákat, a készségeket vagy a munkaterhelést. Ezek az eszközök kiválóan teljesítenek az értékesítés és az ügyfélszolgálat területén, ahol a gyors válaszidő és a hatékony erőforrás-elosztás kulcsfontosságú.

🧠 Érdekesség: A „round-robin” kifejezés a 17. századi francia „Rond Ruban” kifejezésből származik, amely egy petíció körkörös aláírásának módszerét jelenti, amelynek célja az első aláíró kilétének elrejtése és a megtorlás megakadályozása.

3. Vállalati szintű vezérlők

via Calendly

A Calendly átfogó ellenőrzést biztosít az ütemezési környezet felett azoknak a szervezeteknek, amelyek szigorú biztonsági és felügyeleti követelményeket támasztanak.

Tartalmaz olyan fejlett biztonsági funkciókat, mint a SAML egyszeri bejelentkezés, részletes elemzések és jelentéskészítő eszközök a találkozók optimalizálásához. A Calendly egyedi márkajelzés vagy fehér címke opciókat is kínál, így a tervezési oldalt valóban a saját igényeinek megfelelően alakíthatja ki.

Adminisztrátorként központosított vezérlőelemekkel és a szabályozott iparágra vonatkozó megfelelőségi funkciókkal könnyedén kezelheti a nagy csapatokat.

A Calendly árai

Ingyenes csomag

Standard: 12 USD/hó/felhasználó

Csapatok: 20 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 15 000 USD/év

TidyCal és Calendly: funkciók összehasonlítása

Most pedig nézzük meg részletesen a Calendly és a TidyCal összehasonlítását, hogy meglássuk, melyik eszköz melyik területen nyújt kiemelkedő teljesítményt, és melyik területeken marad el. Először is egy átfogó táblázatot mutatunk be, amelyben összefoglaljuk a két eszköz legfontosabb funkcióit:

Funkciók TidyCal Calendly Naptárintegráció Google Naptár, Outlook, iCal Google Naptár, Outlook, iCal, Exchange Találkozó típusok Egyéni, Csoportos, Körbejárás (alap) Egyéni, Csoportos, Körbejárás (haladó), Kollektív Testreszabás Alapvető márkajelzés, Találkozó típusok Fejlett márkaépítés, egyedi munkafolyamatok, értekezletekhez kapcsolódó szavazások Csapatfunkciók Alapvető csapatütemezés Fejlett útválasztás, körkörös ütemezés, elemzés Integrációk Alap (10+ integráció) Kiterjedt (100+ integráció) API-hozzáférés Korlátozott Teljes API-hozzáférés Biztonság Alapvető biztonság Vállalati szintű biztonság Árazási modell Egyszeri fizetés Előfizetés alapú

Ideje közelebbről megvizsgálni az egyes kulcsfontosságú szempontokat, és kideríteni, melyik teljesít jobban:

1. Felhasználói felület és felhasználói élmény

Mindkét platform felismeri, hogy az ütemterv kezelése nem okozhat fejfájást, de kissé eltérő módon közelítik meg a kérdést.

A TidyCal egyszerűen működik, így tökéletes kisvállalkozások és egyéni vállalkozók számára. Tiszta felülete csökkenti a mentális terhelést, így a tervezési munkafolyamatot perceken belül beállíthatja, órákon belül nem. A lényegre koncentrál, és logikus elrendezése természetesen végigvezeti Önt a folyamaton.

A Calendly viszont egy szinttel feljebb lépett egy kifinomultabb irányítópulttal, amelyet nagyobb csapatok és vállalkozások számára terveztek. Persze, a tanulási görbe egy kicsit meredekebb, de a testreszabási lehetőségek és a fejlett munkafolyamat-funkciók miatt megéri.

A felület kiválóan kezeli a több csapattagot, a komplex útvonaltervezést és az integrációkat, anélkül, hogy túlterhelőnek tűnne.

🏆 Győztes: Döntetlen. Ha önálló vállalkozó, akkor a TidyCal praktikus megközelítése lehet a legjobb választás. Ha összetettebb és fejlettebb beállításokat keres, akkor a Calendly lehet a megfelelő választás.

2. Rugalmasság és ellenőrzés az ütemezésben

Mindkét platform megbízható ütemezési funkciókat kínál, de vannak köztük jelentős különbségek.

A TidyCal egyszerű, egyértelmű ütemezési funkciókat kínál, amelyek lefedik az alapvető funkciókat, mint például a pufferidő-kezelés és az alapvető rendelkezésre állási szabályok.

Ideális azoknak a szakembereknek, akiknek előre látható a napirendjük, mivel lehetővé teszi a standard találkozók időtartamát és a szüneteket felesleges bonyodalmak nélkül.

A Calendly fejlett szabálymotorjával egy lépéssel előrébb jár, dinamikus pufferidőket kínálva a találkozók típusai vagy a résztvevők szerepei alapján. Egyedi rendelkezésre állási mintái komplexebb igényeket is kielégítenek, beleértve a szezonális munkaidőt, a rotációs beosztásokat, a fizetett találkozókat és a napi egyéni találkozókorlátokat.

Ez a szintű testreszabhatóság különösen hasznosvá teszi a Calendly-t olyan vállalkozások számára, amelyek több csapattaggal rendelkeznek, és különböző ütemezési igényekkel szembesülnek a különböző részlegek vagy időzónák között.

🏆 Győztes: Calendly a fejlett ütemezési funkciói miatt

3. Csapatmenedzsment

Ahogy vállalkozása növekszik, a csapat ütemezésének koordinálása egyre fontosabbá válik. Mindkét platform csapatfunkciókat kínál, de vannak köztük lényeges különbségek.

A TidyCal alapvető csapatfunkciókat kínál, amelyek kis csoportok számára jól működnek. Csoportos esemény létrehozási funkcióval rendelkezik az egyszerű csapatütemezés és jogosultságkezelés érdekében, így ideális alapvető ütemezési igényekkel rendelkező kisvállalkozások számára.

A Calendly azonban robusztusabb csapatkezelési eszközöket kínál. Fejlett csapatirányítási funkciója automatikusan osztja el a találkozókat olyan kritériumok alapján, mint a szakértelem, a rendelkezésre állás vagy az időzóna.

A körbejáró rendszer biztosítja a találkozók méltányos elosztását, míg a kifinomult hozzáférés-vezérlés hierarchikus jogosultságokat tesz lehetővé. A csapatelemzés értékes betekintést nyújt a találkozók mintáiba és a tagok kihasználtságába, segítve a nagyobb műveletek optimalizálását.

🏆 Győztes: Calendly, mert a méltányos elosztási funkciója sokkal hatékonyabbá teszi a csapatmenedzsmentet.

4. Integrációs képességek

A mai összekapcsolt üzleti világban az ütemezési eszköznek zökkenőmentesen kell integrálódnia más online találkozóeszközökkel. Íme, hogyan viszonyulnak egymáshoz a TidyCal és a Calendly ebben a tekintetben:

A TidyCal alapvető naptárintegrációkat kínál, az üzleti alapigényekre összpontosítva. Könnyen összekapcsolható a főbb naptárszolgáltatásokkal és alapvető videokonferencia-platformokkal. Integrációs lehetőségei ugyan korlátozottabbak, mint a Calendlyé, de kielégítik a kisvállalkozások és a független szakemberek leggyakoribb igényeit.

A Calendly viszont kiterjedt integrációs ökoszisztémával büszkélkedhet, amely több mint 100 üzleti eszközhöz kapcsolódik. Fejlett API-hozzáférést kínál egyedi integrációkhoz és webhook-támogatást automatizált munkafolyamatokhoz.

Mélyreható CRM-integrációi lehetővé teszik a potenciális ügyfelek részletes nyomon követését és az ügyfélút térképének elkészítését, így ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek több szoftvereszközt használnak és automatizált adatáramlásra van szükségük.

🏆 Győztes: Calendly, az üzleti folyamatok és a munkafolyamatok tervezésének sokoldalú megközelítése miatt.

5. Ár-érték arány

A TidyCal egyszeri fizetési modellt kínál, amelynek köszönhetően a felhasználók élethosszig tartó hozzáférést kapnak az összes funkcióhoz, ismétlődő költségek nélkül. Ez a megközelítés kivételes értéket nyújt a költségtudatos vállalkozások és egyéni vállalkozók számára, akik megbízható ütemezési eszközökre van szükségük, anélkül, hogy folyamatos pénzügyi kötelezettséget vállalnának. Emellett az all-inclusive funkciókészlet előnyeit is élvezheti, így nincs szükség jövőbeli frissítésekre.

A Calendly előfizetéses árazásával és funkciószintjeivel a fejlődő szervezetek változó igényeit szolgálja ki. Bár a havi, felhasználónkénti árazás elsőre magasabbnak tűnhet, a platform fejlettebb funkciói és kiterjedt integrációi jelentős megtérülést biztosíthatnak nagyobb csapatok számára.

A többszintű struktúra lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy igényeiknek megfelelően bővítsék tevékenységüket, ami a csapatok bővülésével magasabb költségeket eredményezhet.

🏆 Győztes: Döntetlen. Egyéni vállalkozók vagy kis csapatok (legfeljebb 10 fő) számára a TidyCal ingyenes csomagja a legalkalmasabb. A fizetős csomagok esetében a TidyCal a költségek 20%-áért fedezi az Ön igényeinek 90%-át. 10 főnél nagyobb csapatok vagy fejlett ütemezés esetén a Calendly extra funkciói megérik a befektetést.

🧠 Érdekesség: A naptár első ismert használata a sumérokra vezethető vissza, akik i. e. 2000 körül hozták létre az első holdnaptárt. Azóta hosszú utat tettünk meg, de az élet még mindig a napirendünk jó kezeléséről szól!

TidyCal és Calendly a Reddit-en

Megnéztük a Reddit oldalt, hogy megtudjuk, mit mondanak a valós felhasználók ezekről a naptáralkalmazásokról.

Az r/podcasting Reddit-felhasználó megosztotta tapasztalatait a TidyCal naptárszinkronizálási funkcióival kapcsolatban:

Én a TidyCal-t használom. És csak magam. A TidyCal (és biztos vagyok benne, hogy sok más hasonló eszköz is) lehetővé teszi a naptárak szinkronizálását a Google Naptárral stb. Elméletileg, ha a társszervező megosztotta veled a naptárát, és te megmondtad a TidyCal-nak, hogy nézze meg mind a saját naptáradat, mind az ő veled megosztott naptárát, akkor ez működne.

Ez kiemeli a TidyCal egyszerű megközelítését a több naptár kezeléséhez – ez egy fontos funkció, amelyet sok felhasználó keres az ütemezési alkalmazásokban, hogy különböző naptárplatformokon dolgozó csapattagokkal vagy ügyfelekkel tudjon egyeztetni.

Másrészt egy Redditor felhasználó az r/smallbusiness oldalon meggyőző ajánlást írt a Calendly-ről:

Franchise-tanácsadó vagyok! A Calendly elengedhetetlen az én vállalkozásom számára. Több száz időpontot foglaltam már, és a fizetős verzió automatikus emlékeztetőinek köszönhetően nagyon magas a megjelenési arány. Lehet időpontokat is lefoglalni, és összekapcsolni a Google naptárral, amely frissíti a rendelkezésre állást, amint manuálisan beírja a naptárba az eseményeket. Soha nem foglalok le kétszer ugyanazt az időpontot. Nagyon könnyű rávenni bárkit, hogy foglaljon időpontot, ha megosztja a linkjétA ingyenes verzió remek. A fizetős verzió pedig fantasztikus!

A Reddit közösségben az ütemezési alkalmazások felhasználói néhány kulcsfontosságú pontban egyetértenek:

A TidyCal azoknak a felhasználóknak szól, akik egyszerűséget és értéket keresnek.

A Calendly a professzionális és vállalati környezetben dominál.

Mindkét eszköz hatékonyan megakadályozza a kettős foglalásokat.

A meglévő naptárrendszerekkel való integráció elengedhetetlen

Ezek a valós perspektívák megerősítik a funkciók összehasonlításában látottakat, de értékes kontextust adnak arról, hogy ezek az eszközök hogyan teljesítenek a mindennapi használatban.

👀 Tudta? A Microsoft arra ösztönözte alkalmazottait, hogy a megbeszéléseket 30 percre korlátozzák, ami 94%-os résztvevői elégedettségi arányt eredményezett!

Ismerje meg a ClickUp-ot – a TidyCal és a Calendly legjobb alternatíváját!

Míg a TidyCal és a Calendly az alapvető funkciók terén kiemelkedőek, a ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, forradalmasítja az időgazdálkodást azzal, hogy teljes munkaterületi megoldást kínál. Íme, miért a ClickUp az egyetlen eszköz, amire szüksége van.

📮ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok négyszer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat kilenc vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha csak egy platformot használnánk? A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és akár naptárait is, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen állsz az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy a fontos dolgokra koncentrálj, míg az AI elvégzi a többit.

A naptárfunkció segítségével együttműködhettem a csapatom többi tagjával, hogy megmutassam a felállást és megtervezzem egy nagy eseményt. Mindannyian drag and drop módszerrel áthelyezhettük az eseményeket a naptárban a vezetői csapat igényei alapján. Hihetetlenül könnyű használni a csapat tagjai között.

A naptárfunkció segítségével együttműködhettem a csapatom többi tagjával, hogy megmutassam a felállást és megtervezzem egy nagy eseményt. Mindannyian drag and drop módszerrel áthelyezhettük az eseményeket a naptárban a vezetői csapat igényei alapján. Hihetetlenül könnyű használni a csapat tagjai között.

ClickUp első számú előnye: Növelje naptárkezelési képességeit

Ha több kell, mint egy egyszerű ütemező, akkor az AI-alapú ClickUp Calendar lehet a központi tervezési központja. A Calendly vagy a TidyCal alkalmazásokkal ellentétben, amelyek főként a találkozók ütemezésére koncentrálnak, a ClickUp ötvözi a feladatkezelési és naptárfunkciókat, így egy helyen teljes áttekintést kaphat mindenről, amin dolgozik.

A feladatok, dokumentumok és találkozók egyetlen egységes nézetben való összekapcsolásával pontosan láthatja, hogyan alakul a napja a projektjei mellett. Ez a teljes integráció azt jelenti, hogy időt szánhat a prioritást élvező munkákra, automatikusan létrehozhat feladatokat a találkozók jegyzetéből, és egyetlen megbízható forrásból tájékozódhat minden szakmai tevékenységéről.

Kezdje el használni a ClickUp naptárat Szinkronizálja Google Naptár eseményeit a ClickUp-pal, és tegye hatékonyabbá megbeszéléseit!

A ClickUp lehetővé teszi a naptár testreszabását, a prioritások beállítását és más, már használt eszközökkel való integrációt is. Tökéletes megoldás azok számára, akik az egyszerű ütemezésen túlmutató, mélyebb szintű szervezést keresnek.

Könnyedén válthat napi, heti és havi nézetek között, szűrőkkel kereshet feladatokat, és élvezheti a drag-and-drop ütemezést. A ClickUp erőforrás-kezelést kínál, amely lehetővé teszi, hogy a naptárból közvetlenül figyelemmel kísérje a csapat munkaterhelését és kapacitását.

Töltse le ezt a sablont Kezelje és szervezze feladatait, találkozóit és eseményeit egy helyen a ClickUp naptártervező sablonjával.

Kezdje egy meglévő sablonnal, hogy megismerje a ClickUp naptárának hatékonyságát. A ClickUp naptártervező sablonját ajánljuk a csapat tervezési megbeszéléseinek hatékonyságának növeléséhez. A sablon a következőket kínálja:

Könnyedén kövesse nyomon a napi, heti és havi feladatokat

Legyen naprakész a fontos határidőkkel és mérföldkövekkel kapcsolatban

Rendezze a projekteket kezelhető részekre

Hatékonyan figyelje az erőforrásokat és a csapat munkaterhelését

Rugalmasan módosítsa ütemezését az igényeinek megfelelően

Szerezzen áttekinthető képet az általános munkafolyamatról és az előrehaladásról.

ClickUp előnye #2: Jobb értekezletkezelés

A ClickUp Meetings egyszerűbbé teszi a találkozók kezelését olyan funkciókkal, amelyek mindenki számára egyformán érthetőek.

Könnyedén ütemezheti, nyomon követheti és kezelheti a találkozókat a feladataival együtt, így egyszerűen szervezett maradhat. Akár napirendeket állít össze, feladatokat oszt ki, vagy megosztja a találkozók jegyzetét, mindezt egy helyen megtalálja. Íme, amit a ClickUp segítségével megtehet:

Részletes értekezletjegyzetek: Készítsen átfogó értekezletjegyzeteket a ClickUp gazdag jegyzetkészítő és szerkesztő eszközeivel, amelyek lehetővé teszik a megbeszélések és döntések strukturált dokumentálását.

👀 Tudta-e: A ClickUp AI Notetaker segítségével automatikusan rögzítheti és leírhatja a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet platformokon zajló beszélgetéseket , anélkül, hogy egy szót is kézzel kellene leírnia. Emellett a találkozók után világos összefoglalót is készít, kiemelve a legfontosabb pontokat és teendőket, hogy könnyen vissza lehessen rájuk térni. És a legjobb az egészben? A találkozói jegyzetek zökkenőmentesen kapcsolódnak a ClickUp-on belüli kapcsolódó feladatokhoz, dokumentumokhoz és csevegésekhez.

Napirendkezelés: A ClickUp Brain segítségével gyorsabban készítheti el és kezelheti a találkozók napirendjét, így biztosítva, hogy minden megbeszélendő téma hatékonyan kerüljön tárgyalásra. A ClickUp Brain a ClickUp natív mesterséges intelligenciával működő asszisztense.

Hagyja, hogy a ClickUp Brain automatikusan megírja a találkozó napirendjét a legfontosabb részletek alapján.

Feladatok nyomon követése: A megbeszélések témáit közvetlenül hozzárendelhető feladatokká alakíthatja, ezzel erősítve a felelősségvállalást és a következetességet.

Hozzászólások hozzárendelése: A cselekvést igénylő feladatokat közvetlenül a csapattagoknak delegálhatja a hozzászólásokból.

💡 Profi tipp: Rangsorolja a találkozókat, és jelölje meg őket a ClickUp feladatok között sürgősségük vagy típusuk alapján (pl. „csapatértekezlet”, „ügyfélhívás” stb.), hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhasson.

A ClickUp előnye #3: Fejlett időgazdálkodás

A ClickUp időgazdálkodási eszközei fejlett megoldásokat kínálnak a termelékenység növelésére. A beépített időkövetési funkcióval könnyedén nyomon követheti az egyes feladatokra fordított időt, így biztosítva, hogy mindig kézben tartsa projektjeit.

A ClickUp segítségével könnyedén nyomon követheti az időt minden eszközén.

Ezen felül beállíthat időbecsléseket, és összehasonlíthatja azokat a tényleges befejezési időkkel, ami segít javítani a jövőbeli feladatok pontosságát. A nagy projektek kezelhető ClickUp feladatokra és alfeladatokra bontásával többet tud elérni – kevesebb stresszel. Adjon hozzá emlékeztetőket és határidőket, és máris készen áll arra, hogy a határidőket betartsa.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a személyre szabott időgazdálkodási stratégiákat alkalmaz. A legtöbb munkafolyamat-kezelő eszköz azonban még nem kínál robusztus beépített időgazdálkodási vagy prioritáskezelési funkciókat, ami akadályozhatja a hatékony prioritáskezelést. A ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott ütemezési és időkövetési funkciói segíthetnek abban, hogy a találgatásokat adat alapú döntésekre cserélje. Még a feladatokhoz optimális koncentrációs időtartamokat is javasolhat. Hozzon létre egy egyedi időgazdálkodási rendszert, amely minimalizálja a zavaró tényezőket és alkalmazkodik az Ön tényleges munkamódszeréhez!

Az önálló ütemezési eszközökkel ellentétben a ClickUp egységesíti az egész munkafolyamatot:

Használja a Workload View funkciót, hogy elkerülje a csapaton belüli ütemezési problémákat.

Próbálja ki a Gantt nézetet, hogy megmutassa, hogyan illeszkednek a megbeszélések a projekt ütemtervébe.

A testreszabható mezők segítségével nyomon követheti a helyszíneket, a költségeket és egyéb fontos részleteket.

De várjon, mi van, ha már használja a Calendly-t? Semmi gond! A ClickUp zökkenőmentesen integrálódik a meglévő Calendly beállításokhoz, így nem kell elvetnie a meglévő munkafolyamatát, amikor áttér a platformra!

Egyszerűsítse az ütemezést és a találkozók kezelését a ClickUp és a Calendly integrációjának segítségével.

A csatlakozás után a Calendly-n keresztül lefoglalt találkozók automatikusan szinkronizálódnak a ClickUp-pal, és minden, a feladatokhoz és projektekhez kapcsolódó részletet feltérképeznek.

Válassza a ClickUp-ot a tökéletes ütemezési megoldáshoz

Míg a TidyCal és a Calendly kizárólag a találkozók ütemezésére összpontosít, a ClickUp egy továbbfejlesztett online naptárfoglalási rendszert kínál, amely összekapcsolja a találkozókat az Ön átfogóbb munkastratégiájával.

Minden találkozó a projekt ütemtervének szerves részévé válik, teljes kontextussal és nyomonkövetési lehetőségekkel.

Akár kis csapatot, akár nagy szervezetet irányít, a ClickUp robusztus funkciói biztosítják, hogy ütemezési igényei teljesüljenek, miközben minden egy központi platformon marad összekapcsolva.

Regisztráljon most a ClickUp-ra, és könnyítse meg a találkozók ütemezését – még akkor is, ha a találkozókat jobban szervezi!