A munkafolyamatok javítását szolgáló 13 legjobb hálózati diagram szoftver

A modern vállalati hálózatok kezelése nem kis feladat.

Az egyszerű pont-pont kapcsolatok már a múlté – a mai infrastruktúrák a felhőszolgáltatások, hibrid környezetek, távoli csapatok és kritikus fontosságú függőségek kiterjedt ökoszisztémái.

Ezeknek a rendszereknek a világos, dinamikus megjelenítésére szolgáló eszközök nélkül még a legtapasztaltabb hálózati tervezőknek is nehézséget okozhat a hatékonyság, a biztonság és a skálázhatóság fenntartása.

Itt jönnek képbe a hálózati diagram szoftverek. A megfelelő eszköz nem csak a kapcsolatokat térképezi fel, hanem valós idejű betekintést nyújt, azonosítja a sebezhető pontokat és egyszerűsíti a hibaelhárítást, mielőtt a problémák hatással lennének a működésre.

Ez a vizuális projektmenedzsment átfogó képet ad a hálózat állapotáról, és részletes ellenőrzést biztosít felette.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatom a 13 legjobb hálózati diagram példát és szoftvert, amelyek rangsorolása a tényleges vállalati használat, nem pedig a marketinges túlzások alapján történt.

Mit kell keresnie egy hálózati diagram szoftverben?

Kutatásaim alapján a következőket kell figyelembe vennie egy jó logikai hálózati diagram szoftver kiválasztásakor:

Adatkapcsolat: Keressen olyan lehetőségeket, amelyekkel a diagramokat külső adatforrásokhoz (pl. táblázatok, adatbázisok) kapcsolhatja dinamikus frissítés céljából.

Jelentések és dokumentáció: Elengedhetetlen az automatikus jelentések és magyarázatok segítségével professzionális megjelenésű dokumentációk létrehozásának képessége.

Átfogó szimbólumkönyvtár: Képesnek kell lennie a legkülönbözőbb hálózati eszközök (routerek, kapcsolók, szerverek, munkaállomások stb.), felhőszolgáltatások és egyéb infrastruktúra-összetevők ábrázolására.

Automatikus elrendezés és igazítás: A csomópontok automatikus, rendezett elrendezését és az olvashatóság javítását szolgáló funkciók hasznosak.

Intuitív felület: Könnyűnek kell lennie a csomópontok húzásának és elhelyezésének, a kapcsolatok létrehozásának és a vizuális elemek testreszabásának.

Együttműködés és megosztás: Valós idejű vagy aszinkron együttműködési funkciók, egyszerű exportálási lehetőségek (pl. képek, PDF, Visio) és biztonságos megosztási lehetőségek megkönnyítik a hálózatkezelést.

A 13 legjobb hálózati diagram szoftver

A modern hálózatkezelés olyan eszközöket igényel, amelyek képesek kezelni a komplexitást, miközben megőrzik a használhatóságot. Íme a legfontosabb ajánlásaim az ilyen hálózati diagram szoftverekre vonatkozóan, amelyek kiterjedt tesztelésen és valós körülmények közötti alkalmazáson alapulnak:

1. ClickUp (A legjobb diagramkészítéshez és munkafolyamat-kezeléshez)

A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen AI-alapú platformon egyesíti projektjeit, feladatait, tudását és csevegését.

A ClickUp IT- és PMO-megoldása teljes körű projektláthatóságot és stratégiai összehangolást biztosít, segítve a csapatokat a több projekt hatékony prioritásainak meghatározásában és kezelésében.

Míg a legtöbb eszköz az alapvető diagramkészítésre korlátozódik, a ClickUp Whiteboards és a ClickUp Mind Maps közvetlenül integrálható a feladatkezelő rendszerébe.

Vizualizálja projektötleteit a ClickUp Mind Maps segítségével

A ClickUp gondolattérképei lehetővé teszik a különböző hálózati komponensek közötti kapcsolatok vizuális ábrázolását. Hierarchikus hálózatot hozhat létre úgy, hogy egy központi csomóponttal (pl. egy fő szerverrel) kezdi, és onnan elágazik a csatlakoztatott eszközök, útválasztók, kapcsolók és végpontok felé.

📌 Példa: Az IT-adminisztrátorok a ClickUp Mind Map segítségével tervezhetik a hálózat bővítését, feltérképezve az új szerverek és eszközök csatlakozási módját.

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást bármilyen típusú diagram megtervezéséhez, miközben valós időben együttműködik csapatával.

Hasonlóképpen, a ClickUp Whiteboards egy szabad formátumú vászon, ahol rajzolhat, összekapcsolhat és megjegyzéseket fűzhet a különböző hálózati komponensekhez. Az IT-csapatok valós időben együttműködhetnek, ikonokat húzhatnak és ejthetnek az eszközök ábrázolásához, jegyzeteket fűzhetnek a hibaelhárításhoz, és összekapcsolhatják a különböző hálózati rétegeket.

📌Példa: A hálózati mérnökök a ClickUp Whiteboard segítségével megtervezhetik a LAN topológiát, megjelölve azokat a területeket, ahol a tűzfalak, terheléselosztók és felhőszolgáltatások az egész hálózatban kölcsönhatásba lépnek egymással.

A statikus diagramkészítő eszközökkel ellentétben a ClickUp lehetővé teszi a csapatok számára, hogy ugyanazon a munkaterületen belül megjegyzéseket fűzzenek, tageljenek tagokat és nyomon kövessék a frissítéseket. A hálózati diagram elkészítése után az elemeket végrehajtható feladatokká alakíthatja, és azokat az IT-csapat tagjainak rendelheti hozzá.

A ClickUp Project Network Diagram Template ezt tovább erősíti azzal, hogy közvetlenül hozzáadja az erőforrás-előrejelzést és a kockázatértékelést a részletes hálózati diagramokhoz.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp projekt hálózati diagram sablonjával könnyedén felismerheti a projektek közötti kapcsolatokat és függőségeket.

Ez a sablon lehetővé teszi a feladatok közötti bonyolult kapcsolatok vizualizálását és megértését. Minden projektelem egy csomópontot képvisel, és a kölcsönös függőségeket összekötő linkekként ábrázolja.

Használja a sablont az egymástól függő feladatok központi helyen történő feltérképezéséhez, és a projekt munkafolyamatának megértéséhez a kezdetektől a befejezésig.

Akár egy meglévő hálózatot dokumentál a jobb kommunikáció és együttműködés érdekében, akár új hálózati architektúrát tervez, ez a sablon strukturált keretrendszert biztosít céljai eléréséhez.

A ClickUp segítségével nem csak hálózati diagramokat hozhat létre, hanem intelligens, automatizált munkafolyamatokat is, amelyek a projekt fejlődésével együtt alakulnak.

A ClickUp legjobb funkciói

Használja az egyéni ClickUp nézeteket az eszközök vizualizálásához, hogy nyomon követhesse a projekt ütemtervét és a feladatok előrehaladását.

Hozzon létre testreszabott jelentéseket a csapat teljesítményének és a projekt állásának nyomon követéséhez a ClickUp beépített jelentéskészítő eszközeivel, amelyek segítenek azonosítani a szűk keresztmetszeteket vagy a figyelmet igénylő területeket.

Vezesse be az időkövetést a ClickUp-ban , hogy nyomon követhesse, hogyan töltik az időt a feladatokra, ezzel segítve az erőforrás-kezelést és a hatékonysági elemzést.

Hozzon létre ClickUp Dashboardokat , amelyek egy helyen egyesítik a legfontosabb projektmutatókat és vizualizációkat a jobb döntéshozatal érdekében.

A ClickUp korlátai

A széles körű eszközök és beállítások túlterhelhetik azokat a felhasználókat, akik csak az alapvető funkciókra van szükségük.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp egy sokoldalú eszköz, amely lehetővé teszi a munkafolyamatok és feladatok testreszabását. Akár alkalmanként meg kell ismételnie egy feladatot, táblázatokat kell hozzáadnia a feladatokhoz, vagy vizuális diagramot kell készítenie a folyamatokról, a ClickUp mindennel megbirkózik. A ClickUp rugalmassága minden csapat számára nagy előny.

A ClickUp egy sokoldalú eszköz, amely lehetővé teszi a munkafolyamatok és feladatok testreszabását. Akár alkalmanként meg kell ismételnie egy feladatot, táblázatokat kell hozzáadnia a feladatokhoz, vagy vizuális diagramot kell készítenie a folyamatokról, a ClickUp mindennel megbirkózik. A ClickUp rugalmassága minden csapat számára nagy előny.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp projekt hierarchiáját, hogy szervezett maradjon! Hozzon létre egy teret a hálózati infrastruktúrához, ahol a mappák a különböző hálózati szegmenseket vagy helyszíneket, a feladatok pedig az egyes hálózati eszközöket képviselik. Az alfeladatok segítségével dokumentálhatja az egyes eszközök konfigurációját, IP-címét és a csatlakozási részleteket.

2. LucidChart (A legjobb valós idejű csapatmunkához)

via LucidChart

A LucidChart hatékony felhasználói történet-térképező eszközei lehetővé teszik az ügyfelek útjának valós idejű vizualizálását és felépítését.

Hozzon létre úszósávokat a különböző felhasználói személyiségekhez, térképezze fel a forgatókönyveket, és adjon hozzá részletes történetkártyákat – miközben távoli csapata könnyedén együttműködik.

A speciális sablonok és az intuitív felület segítségével a komplex felhasználói utakat is világos, megvalósítható útitervekké alakíthatja.

A LucidChart legjobb funkciói

Használja az adatkapcsolatot, hogy diagramjait külső adatforrásokkal, például Google Sheets vagy Excel programokkal összekapcsolja, és így valós időben frissüljenek.

Alkalmazzon feltételes formázást a diagramok dinamikus stílusának megadásához az adatok változásai alapján.

Használja az automatizálási eszközöket a diagramok létrehozásának és az adatkészletekből történő frissítésének megkönnyítéséhez.

Hozzon létre és mentse el a gyakran használt diagramokhoz tartozó egyéni alakzatokat, hogy időt takarítson meg és biztosítsa az egységességet.

Használjon rétegeket, hogy további információkat adjon hozzá anélkül, hogy a fő diagramot túlzsúfolná.

A LucidChart korlátai

Korlátozott automatizált funkciók, például az eszközök automatikus felismerése

LucidChart árak

Ingyenes

Egyéni : 9 USD/felhasználó/hónap

Csapat : 10 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

LucidChart értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

Mit mondanak a LucidChart-ról a valódi felhasználók?

A Lucidchart megváltoztatta a komplex ötletek vizualizálásának és kommunikálásának módját. Áttekinthető drag-and-drop felületével könnyen készíthetők lenyűgöző diagramok, folyamatábrák és gondolattérképek. A csapatmunka funkciók lehetővé teszik, hogy csapatunk valós időben dolgozzon együtt, így a visszajelzések és a módosítások hozzáadott értéket jelentenek. Ráadásul a hatalmas sablon- és alakzatkönyvtárnak köszönhetően azonnal elkezdhetjük a munkát.

A Lucidchart megváltoztatta a komplex ötletek vizualizálásának és kommunikálásának módját. Áttekinthető drag-and-drop felületével könnyen készíthetők lenyűgöző diagramok, folyamatábrák és gondolattérképek. A csapatmunka funkciók lehetővé teszik, hogy csapatunk valós időben dolgozzon együtt, így a visszajelzések és a módosítások hozzáadott értéket jelentenek. Ráadásul a hatalmas sablon- és alakzatkönyvtárnak köszönhetően azonnal elkezdhetjük a munkát.

3. Microsoft Visio (A legjobb Windows-központú szervezetek számára, amelyek mély Microsoft ökoszisztéma-integrációt igényelnek)

via Microsoft

A Microsoft Visio egy hálózati diagramkészítő eszköz azoknak a szervezeteknek, amelyek már befektettek a Microsoft ökoszisztémába. A Microsoft 365-tel való zökkenőmentes integrációja lehetővé teszi, hogy könnyedén megossza a diagramokat a Teamsben, és beágyazza őket a SharePoint webhelyekbe.

A Visio kiválóan alkalmas technikai diagramok készítésére. Emellett alapvető sablonokat is kínál a felhasználói történetek feltérképezéséhez és az ügyfélút vizualizálásához.

Használhatja átfogó alakzatkönyvtárait és csatlakozóeszközeit felhasználói áramlási diagramok létrehozásához, bár a speciális történet-térképészeti eszközök célzottabb funkciókat kínálhatnak.

A Microsoft Visio legjobb funkciói

Több felhasználó egyszerre dolgozhat ugyanazon a fizikai hálózati diagramon, javítva ezzel a csapatmunkát.

Készítsen felhőarchitektúra-diagramokat az Azure és az Amazon Web Services új sablonjaival.

A DWG (rajz) fájlok importálásával könnyedén integrálhatja a műszaki diagramokat.

A Microsoft Visio korlátai

Nem hoz létre automatikusan részletes hálózati diagramot a hálózati szkennelésből.

A egyszerűbb eszközökhöz képest magasabb tanulási görbe

A Microsoft Visio árai

Egy hónapig ingyenes

Visio Plan 1 : 5 USD/felhasználó/hónap

Visio Plan 2 : 15 USD/felhasználó/hónap

Visio Standard: 309,99 USD (egyszeri díj)

Visio Professional: 579,99 USD (egyszeri díj)

Microsoft Visio értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 650 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

4. SolarWinds Network Topology Mapper (A legjobb automatizált hálózati térképészeti és eszközfelismerési feladatokhoz)

SolarWinds Network Topology Mapper segítségével

Bár elsősorban hálózati infrastruktúra-térképek készítésére tervezték, a SolarWinds Network Topology Mapper részletes rendszerfüggőség-követési funkciója értékes kontextust biztosíthat a műszaki követelmények összegyűjtéséhez.

Minimális kézi konfigurációval átfogó térképeket készít az infrastruktúráról.

Ezek az infrastruktúra-térképek fizikai hálózati diagramként is funkcionálhatnak, és segítenek jobban megérteni a rendszer korlátait és függőségeit, amikor több rendszert vagy szolgáltatást érintő funkciókat tervez.

A SolarWinds Network Topology Mapper legjobb funkciói

Tervezze meg a térképek automatikus exportálását az Orion platformra.

Testreszabhatja a csomópontok megjelenítési neveit, szerepeit, IP-címeit és kapcsolati viszonyait a jobb áttekinthetőség érdekében.

Jelentések készítése kapcsolóportokról, virtuális LAN-okról, alhálózatokról és leltárról

Hálózati térképek exportálása Orion Network Atlas, Microsoft Office Visio, PDF és PNG formátumokba

Többféle felderítési módszert támogat, többek között SNMP, ICMP, WMI, CDP, LLDP és másokat.

A SolarWinds Network Topology Mapper korlátai

Az árak kisebb vállalkozások számára problémát jelenthetnek.

SolarWinds Network Topology Mapper árak

Ingyenes : 14 napig

Fizetős csomag: 1882 dollártól

SolarWinds Network Topology Mapper értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs értékelés

5. Intermapper (A legjobb valós idejű hálózati felügyelethez vizuális betekintéssel)

Az Intermapper, hasonlóan a SolarWinds-hez, elsősorban a hálózatfigyelésre és -térképezésre összpontosít.

Bár nem támogatja közvetlenül a felhasználói történetek létrehozását, valós idejű vizuális hálózati betekintése segíthet megérteni a teljesítményre gyakorolt hatásokat és a technikai korlátokat, amelyeket figyelembe kell venni a rendszerfejlesztésekhez szükséges felhasználói történetek írásakor.

Az Intermapper legjobb funkciói

Térképezze fel hálózatát, hogy testreszabható elrendezésekkel és ikonokkal élő képet kapjon IT-környezetéről.

Percek alatt automatikusan felismeri és dokumentálja a hálózatában található összes IP-kompatibilis eszközt.

Elemezze a hálózati eszközök teljesítménymutatóit, beleértve a környezeti érzékelőket és az ipari berendezéseket.

Térképek exportálása Microsoft Visio és SVG formátumba további felhasználás céljából.

Az Intermapper Remote Access segítségével távolról is hozzáférhet a hálózathoz, így bárhonnan biztonságosan figyelemmel kísérheti azt.

Az Intermapper korlátai

Elsősorban a monitorozásra összpontosít, nem pedig az átfogó diagramok készítésére.

Intermapper árak

Ingyenes: 30 napig

Egyedi árazás

Intermapper értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (80+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Intermapperről a valódi felhasználók?

Az Intermapper egy könnyen implementálható SNMP felügyeleti eszköz. A legtöbb általános platformon (PC, Mac, Linux) telepíthető, és lehetővé teszi az IT-részleg számára, hogy gyorsan elkészítse a hálózati infrastruktúra térképét és figyelemmel kísérje a kihasználtságot. Rendkívül hatékony a problémás területek és az üzemszünetek mértékének gyors azonosításában.

Az Intermapper egy könnyen implementálható SNMP felügyeleti eszköz. A legtöbb általános platformon (PC, Mac, Linux) telepíthető, és lehetővé teszi az IT-részleg számára, hogy gyorsan elkészítse a hálózati infrastruktúra térképét és figyelemmel kísérje a kihasználtságot. Rendkívül hatékony a problémás területek és az üzemszünetek mértékének gyors azonosításában.

6. Network Notepad (A legjobb egyszerű hálózati diagramok készítéséhez)

a Network Notepad segítségével

A Network Notepad egy megbízható és egyszerű hálózati diagramkészítő eszköz, amely felesleges sallangok (és az azokhoz kapcsolódó magas költségek) nélkül végzi el a feladatát.

Használja egyszerű munkafolyamat-diagramok készítéséhez, amelyek bemutatják a felhasználók és a hálózati komponensek közötti interakciót.

A Network Notepad legjobb funkciói

Válasszon a Draft, Fine és Superfine módok közül a jobb grafika és nyomtatás érdekében.

Forgassa el a szöveget és az objektumokat tetszőleges szögben a húzás és forgatás funkcióval.

Adjon hozzá korlátlan számú oldalt a diagramhoz, és érje el őket a képernyőn megjelenő oldalfülek segítségével.

Több objektumot kombinálhat összetett objektumokká a könnyebb kezelhetőség érdekében.

Engedélyezze a linkek automatikus igazítását a vízszintes és függőleges kapcsolatok fenntartása érdekében.

A Network Notepad korlátai

Hiányoznak a robusztusabb eszközökben megtalálható fejlett funkciók.

A Network Notepad árai

Professional Edition : 56 USD (egyszeri licenc)

Enterprise Edition : 63 USD (egyszeri licenc)

Ügyfél/szerver: 77 USD (egyszeri licenc)

Hálózati jegyzettömb értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs értékelés

7. ConceptMap Diagram (A legjobb a fogalmak és ötletek közötti vizuális kapcsolatok ábrázolásához)

A komplex hálózati kapcsolatok a koncepciótérkép-készítők segítségével világosabbá válnak.

A ConceptMap Diagram egy mesterséges intelligencia eszköz, amely vizualizálja ezeket a kapcsolatokat, segítve a csapatokat megérteni, hogy a különböző hálózati komponensek hogyan hatnak egymásra és függnek egymástól.

Egyszerűen írja le ötleteit a csevegőn keresztül, és az AI automatikusan létrehoz egy professzionális koncepciótérképet, amely segít komplex, egymással összefüggő ötleteket gyorsan és intuitív módon vizualizálni.

A ConceptMap Diagram legjobb funkciói

Rendezze vizuálisan a projekt feladatait és ütemtervét, hogy javítsa a csapat együttműködését a munkaterületen.

Tervezze meg és strukturálja a blogok, cikkek vagy prezentációk tartalmát vizuális térképek segítségével.

Rendezze vizuálisan a kutatási eredményeket, hogy azonosítsa a kapcsolatokat és a tudásbeli hiányosságokat.

Integrálja a népszerű eszközökkel a munkafolyamat egyszerűsítése érdekében.

A ConceptMap Diagram korlátai

Nem kifejezetten részletes hálózati térképek készítésére tervezve

ConceptMap Diagram árak

Ingyenes fiók: 5 csevegés/nap, az összes alapvető funkcióhoz való hozzáféréssel

ConceptMap Diagram értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs értékelés

🧠Érdekesség: Az első hálózati diagramot 1969-ben hozták létre az ARPANET, a modern internet elődje feltérképezésére. Csak négy csomópontból állt, amelyek az Egyesült Államok egyetemeit kötötték össze. Ma egy egyetlen vállalati hálózati diagram több ezer csomópontot is tartalmazhat!

8. EdrawMax (A legjobb átfogó diagramok készítéséhez, kiterjedt sablonokkal)

via EdrawMax

Az EdrawMax kiterjedt diagrampéldákat kínál, amelyek segítenek a csapatoknak a hálózati dokumentációjuk egységesítésében.

Gazdag sablonkönyvtára és professzionális minőségű kimenete különösen alkalmassá teszi dokumentációk készítésére minden technikai szintű érdekelt fél számára.

Az EdrawMax legjobb funkciói

Több mint 210 diagramtípus áll rendelkezésre a különböző felhasználási esetekhez.

Használja ki a felhőalapú együttműködés előnyeit a végtelen vásznon történő valós idejű csapatmunkához.

A diagramokat könnyedén exportálhatja és megoszthatja különböző közösségi média platformokon és fájlformátumokban.

Rajzoljon könnyedén az intuitív drag-and-drop funkcióval

Az EdrawMax korlátai

Egyes felhasználók kevésbé intuitívnak találják, mint más speciális eszközöket.

EdrawMax árak

Előfizetési csomagok : 35,99 USD (féléves)

Életre szóló tervezet : 245 USD (egyszeri fizetés)

Életre szóló csomag: 312 USD (egyszeri fizetés)

EdrawMax értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak az EdrawMaxról a valódi felhasználók?

Az EdrawMax egy kiváló, többcélú szoftver, amelynek segítségével mindmapokat, stratégiai útiterveket, munkafolyamatokat stb. lehet kidolgozni. Bár néha előfordulnak kisebb problémák (különösen új verzió telepítésekor), a technikai támogató csapat kiváló, és általában nagyon gyorsan megoldja a problémákat.

Az EdrawMax egy kiváló, többcélú szoftver, amelynek segítségével mindmapokat, stratégiai útiterveket, munkafolyamatokat stb. lehet kidolgozni. Bár néha előfordulnak kisebb problémák (különösen új verzió telepítésekor), a technikai támogató csapat kiváló, és általában nagyon gyorsan megoldja a problémákat.

9. SmartDraw (A legjobb gyors és egyszerű diagramkészítéshez felhőalapú együttműködéssel)

via SmartDraw

A SmartDraw lenyűgöző egyensúlyt biztosít a sebesség és a funkcionalitás között azoknak a csapatoknak, amelyek a minőség romlása nélkül a gyors diagramkészítést tartják szem előtt.

A gondolattérkép-készítési funkciók egyszerűsítik a tervezési folyamatot, és támogatják az átfogó infrastruktúra-dokumentációt.

Az intuitív eszközök és sablonok segítségével különféle diagramokat hozhat létre, beleértve folyamatábrákat, döntési fákat, UML-diagramokat és alaprajzokat.

A SmartDraw legjobb funkciói

Diagramokat hozhat létre az adatokból az AWS vagy Azure konfigurációkhoz való csatlakozással és a Jira-ból való adatimportálással, hogy javítsa a vizuális megjelenést.

Javítsa a meglévő vizuális elemeket azáltal, hogy adatokat ad hozzá a diagramok alakzataihoz.

Integrálja a Google Workspace-szel a továbbfejlesztett funkcionalitás és a könnyű használat érdekében.

A SmartDraw korlátai

Lehet, hogy nem rendelkezik a komplex hálózati igényekhez szükséges mélységű funkciókkal.

SmartDraw árak

Egyéni : 9,95 USD/hó (éves számlázás)

Csapat : 8,25 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Webhely: 5 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

SmartDraw értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (100+ értékelés)

10. LanFlow (A legjobb egyszerű, célzott hálózati diagramok készítéséhez, minimális komplexitással)

via LanFlow

A LanFlow egy speciális hálózati diagramkészítő szoftver, amely segít részletes hálózati, LAN és kommunikációs rendszerdiagramok létrehozásában.

Húzza át a számítógépek, szerverek és munkaállomások ikonjait, kattintással kösse össze őket, adjon hozzá szöveget, és máris kész is az egyszerű, de áttekinthető hálózati diagram.

Az eszköz minden technikai feladatot elvégez Ön helyett, beleértve a vonalak csatolását és az alakzatok kezelését is. Ezért ideális mind kezdők, mind szakemberek számára.

A LanFlow legjobb funkciói

Használja ki a többféle diagramtípust, beleértve a blokkdiagramokat, folyamatábrákat és hálózati diagramokat.

Használjon szöveges megjegyzéseket a diagram bármely pontján

Használjon sablonokat a diagramok gyors létrehozásához

A LanFlow korlátai

Korlátozott automatizálási és fejlett funkciók tekintetében

LanFlow árak

Ingyenes: 30 napig

Egyfelhasználós és 9 egyfelhasználós licenc: 99–639 dollár

10-50 felhasználós licenc: 679-2779 USD

LanFlow értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs értékelés

11. Draw. io (A legjobb azoknak a csapatoknak, akik ingyenes, nyílt forráskódú, széles körű kompatibilitású megoldást keresnek)

Szeretné tudni, mi jobb egy robusztus hálózati diagramkészítő szoftvernél? Egy hatékony, ingyenes hálózati diagramkészítő szoftver! A Draw. io nyílt forráskódú és gyakorlatilag mindenhez használható.

Kész sablonjaival, egyedi alakzataival és a Google Drive és MS Teams eszközökkel való egyszerű integrációjával tökéletes választás az agilis csapatok számára. Használja részletes történet térképek létrehozásához és a hálózati diagramokon való egyszerű együttműködéshez.

A Draw.io legjobb funkciói

Dolgozzon együtt elosztott csapatokkal a GitHub, GitLab és Dropbox integrációk segítségével.

Töltse le az asztali verziót az offline diagramkészítési funkciókhoz.

A Draw.io korlátai

Hiányoznak belőle néhány, a mai szoftverekben megtalálható fejlett funkciók.

Draw. io árak

Ingyenes

Felhő: Egyedi árazás

Adatközpont: 6250–13 750 USD (500–4000 felhasználó)

Draw. io értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 700 értékelés)

Mit mondanak a Draw.io-ról a valódi felhasználók?

A Draw. io az én kedvenc diagramkészítő eszközöm. Ingyenes, könnyen használható, és a diagramokat számos ingyenes és nyílt forráskódú formátumban letöltheti más szoftverekben való felhasználás céljából. Semmi sem van zárolva saját formátumok vagy ragadozó árak mögött. Ha nagyobb csapatokkal való együttműködéshez több vállalati funkcióra van szüksége, szívesen fizethet, de az ingyenes verzióval is nagyon sokra viheti.

A Draw. io az én kedvenc diagramkészítő eszközöm. Ingyenes, könnyen használható, és a diagramokat számos ingyenes és nyílt forráskódú formátumban letöltheti más szoftverekben való felhasználás céljából. Semmi sem van zárolva saját formátumok vagy ragadozó árak mögött. Ha nagyobb csapatokkal való együttműködéshez több vállalati funkcióra van szüksége, szívesen fizethet, de az ingyenes verzióval is nagyon sokra viheti.

12. Creately (A legjobb együttműködésen alapuló történet-térképezéshez és agilis vizualizációs technikákhoz)

via Creately

Vállalati szintű hálózati diagramok készítését szeretné valós idejű együttműködéssel? Válassza a Creately-t.

Elosztott csapatok számára ideális, lehetővé teszi, hogy kollégáival együtt könnyedén megtervezze a hálózati elrendezést. Figyelje, ahogy a változások azonnal szinkronizálódnak, miközben közösen térképezik fel az infrastruktúrát.

A Creately legjobb funkciói

Hozzáférés korlátlan számú táblához, a szakemberek és kis csapatok számára elengedhetetlen funkciókkal.

Tervezze, alakítsa ki és kezelje az IT- és felhőalapú infrastruktúrát egy központi hubban.

Dokumentálja és egyszerűsítse a HR- és adminisztrációs folyamatokat a szervezeti átláthatóság érdekében.

A Creately korlátai

Korlátozott automatizálási funkciók

Creately árak

Korlátozott funkciókkal rendelkező ingyenes próbaverzió

Személyes: 8 USD/felhasználó/hónap

Csapat : 8 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 149 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Creately értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Creately-ről a valódi felhasználók?

A Creately végtelen vászna rengeteg helyet biztosít ötleteink rendszerezéséhez, a sablonok pedig rengeteg időt takarítanak meg új projektek beállításakor. Az integráció más eszközeinkkel, például a Google Workspace-szel, megkönnyítette, hogy minden összekapcsolva és mindenki számára elérhető legyen a csapatban. Nyilvánvaló, hogy a Creately-t a kollaboráció szem előtt tartásával fejlesztették ki, és ennek köszönhetően hatékonyabbá és produktívabbá váltunk.

A Creately végtelen vászna rengeteg helyet biztosít ötleteink rendszerezéséhez, a sablonok pedig rengeteg időt takarítanak meg új projektek beállításakor. Az integráció más eszközeinkkel, például a Google Workspace-szel, megkönnyítette, hogy minden összekapcsolva és mindenki számára elérhető legyen a csapatban. Nyilvánvaló, hogy a Creately-t a kollaboráció szem előtt tartásával fejlesztették ki, és ennek köszönhetően hatékonyabbá és produktívabbá váltunk.

13. DIA (A legjobb könnyű, nyílt forráskódú diagramkészítő megoldás)

via DIA

Egyszerű, nyílt forráskódú hálózati diagramkészítő eszközt keres? A DIA alapvető alakzatokkal és csatlakozókkal egyszerűsíti a hálózati elrendezéseket.

Bár nem rendelkezik díszes sablonokkal, egyszerű megközelítése ideális gyors hálózati vázlatok készítéséhez.

A DIA legjobb funkciói

Készítsen többféle diagramot a beépített alakzatokból, beleértve a folyamatábrákat, logikai hálózati diagramokat, áramköri diagramokat és UML modelleket.

Testreszabhatja az objektumokat olyan tulajdonságok módosításával, mint a méret, a szín és a vonalstílusok.

Csoportosítson több objektumot a könnyebb kezelés és szervezés érdekében.

Nyomtasson diagramokat több oldalra automatikus oldaltörésekkel

Több diagrammal egyszerre dolgozhat külön ablakokban

A DIA korlátai

A felhasználói felület nem feltétlenül olyan kifinomult, mint a kereskedelmi termékeké.

DIA árak

Ingyenes

DIA értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)

Tízszeresére javítsa hálózati diagramjait

Most bemutattam Önnek a legjobb hálózati diagramkészítő eszközöket.

Egy kiváló hálózati diagramkészítő eszköz nem csak a kapcsolatok vizualizálásában segít, hanem egyszerűsíti az együttműködést, növeli az áttekinthetőséget és megkönnyíti a komplex rendszerek kezelését.

Láttam már olyan csapatokat, amelyek teljesen átalakították hálózatkezelésüket azzal, hogy olyan eszközre váltottak, amely robusztus diagramkészítést integrál valós idejű csapatmunkával. Ha csapata zökkenőmentesen tud hálózati diagramokat készíteni, szerkeszteni és finomítani, a projektek gyorsabban haladnak, és a problémák megoldódnak, mielőtt azok problémává válnának.

Készen áll a különbség megtapasztalására? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és készítsen okosabb, hatékonyabb hálózati diagramokat.