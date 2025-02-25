A 10 legjobb HARO alternatíva a jobb PR-tevékenységhez 2025-ben

Ha már dolgozott a médiában, akkor a HARO (Help a Reporter Out) valószínűleg elengedhetetlen része volt pályafutásának. Több mint egy évtizede ez a legnépszerűbb online platform a médiában való megjelenés és értékes backlinkek megszerzéséhez, így felbecsülhetetlen értékű forrásnak számít.

2024 decemberében azonban a HARO (később Connectively) hivatalosan bezárta kapuit. Mit jelent ez Önnek? Véget ért a médiakapcsolatok építése?

Egyáltalán nem! Még mindig rengeteg megbízható alternatíva létezik, amelyek segíthetnek Önnek kiváló minőségű visszautaló linkek megszerzésében és a médiában való megjelenésben.

Ez a cikk 10 HARO alternatívát, azok legjobb tulajdonságait, korlátait és árait mutatja be. A cikk végére jobban meg fogja érteni, mely PR-eszközök felelnek meg leginkább az Ön igényeinek és felhasználói személyiségének.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme 10 megbízható alternatíva a HARO-hoz: Qwoted: A legjobb PR-szakemberek és startup-alapítók számára SourceBottle: A legjobb szakértői források és PR-szakemberek számára JustReachOut: A legjobb választás egyéni vállalkozók, márkamenedzserek és kis PR-csapatok számára. Muck Rack: A legjobb újságírók keresésére és kutatására Meltwater: A legjobb médiainformációkhoz ProfNet: A legjobb a magas színvonalú eredményekhez Kiemelt: A legjobb a magas konverziós arányok és a leggyorsabb átfutási idő szempontjából PitchRate: A legjobb médiajelenléthez OnePitch: A legjobb a sajtókapcsolatok racionalizálásához Segítsen egy B2B írónak: A legjobb marketing niche-ekhez

Mit kell keresnie a HARO alternatíváiban?

Amikor a HARO alternatíváját választja elérhetőségi erőfeszítéseihez, elengedhetetlen, hogy olyan eszközt válasszon, amely összhangban áll üzleti céljaival és külső kommunikációjával.

Az opciók értékelésekor tartsa szem előtt ezeket a legfontosabb jellemzőket: Válaszidő: Gyors válaszok riporterektől vagy újságíróktól, hogy növelje esélyeit a sajtóban való megjelenésre.

Integráció PR-eszközökkel: Zökkenőmentes kapcsolat más PR-eszközökkel vagy CRM-rendszerekkel a kapcsolattartási munkafolyamatok javítása érdekében.

Jelentések és elemzések: Hozzáférés részletes adatokhoz, például válaszadási arányokhoz és sikeres elhelyezésekhez, hogy nyomon követhesse az előrehaladást és módosíthassa stratégiáit.

Költséghatékonyság: Árazási struktúra, amely különösen hosszú távú használat esetén előnyös.

Visszalinkelés-követés: Funkciók a visszalinkelések figyelemmel kíséréséhez, hogy nyomon követhesse linképítési kampányainak sikerét.

Média kapcsolattartói adatbázis: Újságírók, bloggerek és influencerek robusztus adatbázisa célzott promócióhoz.

Miután meghatároztuk a legfontosabb funkciókat, nézzük meg, milyen eszközöket kínálnak.

A 10 legjobb HARO alternatíva

Hogy médiakampányai sikeresek legyenek, íme a 10 legjobb HARO alternatíva listája, amelyekkel egyszerűsítheti kommunikációs tevékenységét.

1. Qwoted (legalkalmasabb PR-szakemberek és startup-alapítók számára)

via Qwoted

A Qwoted összeköti az újságírókat a szakértői forrásokkal, segítve őket értékes információk megtalálásában cikkeikhez. A HARO-val ellentétben itt jelentkezni kell és jóvá kell hagyni a forrásként való felvételt, mielőtt válaszolhatna a kérdésekre. Ráadásul minden kommunikáció közvetlenül a Qwoted-en történik – az újságírók nem kapnak meg semmilyen elérhetőségi adatot.

A jóváhagyási folyamat azt jelentheti, hogy kevesebb ember verseng ugyanazon a lekérdezésért, de ez a újságíróknak is kedvez. Attól függően, hogy profilja mennyire felel meg az ő igényeiknek, az újságírók közvetlenül is felvehetik Önnel a kapcsolatot.

A PR-szakemberek számára a Qwoted segít olyan sajtónyilvánosságot szerezni, amely az általuk képviselt márkák és szakértők számára médiamegjelenést eredményez.

A Qwoted legjobb funkciói

Készítsen profilt a képesítéseivel és szakértelmével, hogy releváns médiaérdeklődéseket kapjon.

Válaszoljon az újságírók kérdéseire közvetlenül a platformon belül.

Újságírók szűrik az Ön helye, neme és szakértelme alapján.

A Qwoted korlátai

A Qwoted inkább PR-ügynökségeknek szól, mint SEO-központú ügynökségeknek.

A csapatfiókok ára kis csapatok számára drága lehet.

Qwoted árak

Alap: Ingyenes

Pro : 99 USD/hó felhasználónként

Csapatok: Egyedi árak

Qwoted értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: N/A

2. SourceBottle (A legjobb szakértői források és PR-szakemberek számára)

via SourceBottle

Ha ingyenes platformot keres, amely segít újságíróknak és bloggereknek szakértői forrásokat találni, a SourceBottle kiváló választás lehet. A HARO-hoz hasonlóan ez a platform is összeköti az iparági szakembereket a szakértői ismeretekre szoruló médiumokkal. Választhat, hogy forrásokat keres, vagy maga is forrás lesz.

A SourceBottle kiemelkedő tulajdonsága a PR-kezelés személyre szabott megközelítése. Kiválaszthatja azokat a témákat, amelyek megfelelnek szakértelmének. Ezek között szerepelnek az üzleti és pénzügyi témák, az egészség és a jólét, a technológia, az utazás és a szabadidő, a szülői és életmód témák, valamint az ételek és a divat.

Ráadásul a fizetős csomag további funkciókat is kínál, mint például speciális ajándékok, esettanulmányok és média megjelenési lehetőségek.

A SourceBottle legjobb funkciói

Hozzáférés egy globális platformhoz, amely szélesebb nemzetközi elérhetőséggel rendelkezik

Védje a magánéletét névtelen opciókkal

Ingyenes e-mail értesítéseket kaphat spam-csökkentő funkciókkal.

Használja az iparág és a helyszín szerint finomított keresési szűrőket.

Célozza meg az egyéni szakembereket és a kisebb vállalkozásokat

A SourceBottle korlátai

Nem kínál ugyanolyan kiterjedt elérést, mint a HARO vagy a nagyobb platformok.

A funkciók viszonylag alapszintűek, nincsenek prémium opciók a jobb láthatóság érdekében.

SourceBottle árak

Ingyenes

Szakértői profil: 25 USD/hó

SourceBottle értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

3. JustReachOut (legalkalmasabb egyéni vállalkozók, márkamenedzserek és kis PR-csapatok számára)

via JustRea chOut

A JustReachOut-ot 2014-ben alapította Dmitry Dragilev PR-szakértő azzal a céllal, hogy segítse az ambiciózus PR-célokkal rendelkező embereket közvetlenül kapcsolatba lépni a médiával.

A linképítő szoftver segítségével könnyedén megtalálhatja és megkeresheti az újságírókat, több mint 700 000 névből álló hatalmas adatbázisból merítve. Ha egy újságíró nem válaszol az első megkeresésére, automatikus nyomon követést állíthat be, így biztosítva, hogy további munkát nem igénylő módon az első helyen maradjon.

A nyugalom érdekében a platform manuálisan ellenőrzi az e-mail címeket, hogy biztosan a megfelelő személyhez jusson el.

Készítsen személyre szabott bemutatkozó e-maileket másodpercek alatt, törje meg a jeget az újságírókkal anélkül, hogy elmélyülne a cikkeikben, és akár azonnali összefoglalót is kaphat azokról a cikkekről, hogy megértse, mit keresnek.

A JustReachOut legjobb funkciói

Biztosítson valódi sajtóhivatkozásokat ügyfeleinek

Szerepeljen a legnépszerűbb podcastokban

Gyorsan azonosítsa a hibás linkeket a saját szegmensében, és javítsa Google-rangsorolását!

Szerezzen hozzáférést az AI-alapú PR-eszközökhöz, hogy felgyorsítsa munkafolyamatát.

A JustReachOut korlátai

Elsősorban a kapcsolattartásra összpontosít, nem pedig a szélesebb körű PR-menedzsmentre.

Az új felhasználóknak meg kell tanulniuk az összes funkció használatát.

JustReachOut árak

Okosabb elérhetőség : 147 USD/hó felhasználónként

Fejlett elérhetőség : 247 USD/hó két felhasználó számára

Korlátlan elérhetőség: 497 USD/hó öt felhasználó számára

JustReachOut értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: N/A

👀Tudta? A BBC egy tanulmánya szerint a márkás podcastokkal rendelkező vállalatok márkaismertségükben lenyűgöző, 89%-os növekedést értek el.

4. Muck Rack (a legjobb újságírók kereséséhez és kutatásához)

via Muck Rack

Míg a PR-csapatok 82%-a rendszeresen méri PR-tevékenységét, kevesebb mint 40% „nagyon” vagy „rendkívül” biztos a jelentett mutatókban.

Mi lenne, ha lenne egy módszer, amellyel automatizálhatná a mérést, és néhány kattintással könnyedén megoszthatná az eredményeket a vezetőséggel? A Muck Rack pontosan az lehet, amire szüksége van.

Ez a platform segít a vállalkozásoknak és magánszemélyeknek a megfelelő médiapartnerek elérésében. Beállíthat figyelmeztetéseket a területéhez kapcsolódó kulcsszavakra, így könnyen megtalálhatja és megkeresheti azokat az újságírókat, akik az Ön szakterületéről írnak.

A Muck Rack egy átfogó listát is kínál újságírókról és influencerekről, elérhetőségi adataikkal együtt. Ez lehetővé teszi, hogy átnézze és kiválassza a megfelelő személyeket, akiknek érdemes megkeresnie. Azonban Ön felelős a kapcsolatfelvételért és a trendi témák nyomon követéséért.

A Muck Rack legjobb funkciói

Tartsa naprakészen a médiaszereplők listáját valós idejű információkkal

Állítson be riasztásokat az iparági kulcsszavakra, hogy mindig naprakész legyen.

Értesítést kapjon, amikor a riporterek témát váltanak vagy új témákkal kezdenek foglalkozni.

A Muck Rack korlátai

Sok adminisztratív munkával jár a kapcsolattartás és az adatbázis-kezelés.

Lehet, hogy néhány kapcsolattartói listában hiányoznak bizonyos információk.

Muck Rack árak

Egyedi árazás

Muck Rack értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (270+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (20+ értékelés)

Olvassa el még: A legjobb influencer sablonok az elérhetőség kezeléséhez

5. Meltwater (A legjobb médiaintelligencia)

via Meltwater

A Meltwater egy médiaintelligencia-platform, amelynek célja, hogy segítsen nyomon követni médiamegjelenését és elérhetőségét. Az iparágával vagy vállalatával kapcsolatos kulcsszavak segítségével releváns publikációkat és újságírókat kereshet.

A platform lehetővé teszi, hogy egyedi irányítópultokat hozzon létre, amelyekkel nyomon követheti PR- és tartalommarketing-kampányai legfontosabb adatait, például a médiában megjelenő hangulatot és a közönségre vonatkozó információkat.

A platform lehetővé teszi hírlevelek létrehozását, hogy megoszthassa a médiában megjelenő említéseket csapatával vagy ügyfeleivel. Ezenkívül a Meltwater intelligenciaeszközével nyomon követheti versenytársai médiamegjelenéseit és közösségi média jelenlétét.

A Meltwater legjobb funkciói

Naponta vagy hetente kapjon hírleveleket, hogy mindig tájékozott maradjon.

Hozzáférés a riporterek elérhetőségeihez a célzott elérhetőség érdekében

Hatékonyan figyelje a médiában megjelenő híreket, hogy nyomon követhesse márkájának jelenlétét.

A Meltwater korlátai

Nem intuitív kezelőfelülettel rendelkezik, amelynek navigálása nehéz lehet.

Nem alkalmas olyan egyéni források számára, amelyek hitelességet szeretnének építeni.

Meltwater árak

Egyedi árazás

Meltwater értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 (2180+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (90+ értékelés)

Olvassa el még: A legjobb közösségi média AI eszközök marketingesek számára

6. ProfNet (A legjobb a magas színvonalú eredményekhez)

via ProfNet

Lehet, hogy releváns újságírók, akik aktívan keresnek szakértelmet, naponta megkeresik Önt? A ProfNet ezt a szolgáltatást a PR Newswire-től kínálja, amely 20 éves múltra tekint vissza a PR- és marketing szakemberek és a lelkes média képviselők összekapcsolásában. Ezzel időt és energiát takaríthat meg a végtelen hideg megkeresésekkel szemben.

A ProfNet lehetővé teszi, hogy olyan exkluzív lehetőségeket használjon ki, amelyek más platformokon nem elérhetők. Kevesebb felhasználóval – körülbelül 14 000 PR-szakemberrel – jelentősen nagyobb az esélye, hogy újságírók felfigyelnek Önre, mint más médiakapcsolati szolgáltatásoknál, például a több mint 1 millió felhasználóval büszkélkedő HARO-nál.

A ProfNet egyedülálló rendszerével tűnik ki. Ebben a rendszerben az újságírók részletes kérdéseket nyújtanak be a szükséges szakértelemmel kapcsolatban, amelyeket aztán elküldenek a regisztrált szakértőknek. Ez lehetővé teszi a rendkívül célzott elérést.

A ProfNet legjobb funkciói

A legtöbb alternatívához képest magasabb konverziós arányokat érhet el a hirdetések elhelyezésében.

Szűrje a keresési eredményeket intézménytípus vagy földrajzi elhelyezkedés alapján a relevánsabb eredmények érdekében.

Az új lehetőségekről azonnal értesítést kap e-mailben.

A ProfNet korlátai

Foglalkozzon az elavult e-mail formátummal, amely a modern eszközökhöz képest nehézkesnek tűnik.

A SEO-adatok hiánya azt jelenti, hogy önállóan kell kutatnia a domain-besorolásokat és a visszalinkeléseket.

ProfNet árak

Egyedi árazás

ProfNet értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapatkommunikációban. Munkaidejük közel 60%-át azonban ezeknek az eszközöknek a váltogatásával és információkereséssel töltik. A ClickUp-hoz hasonló, mindenre kiterjedő munkaalkalmazással a projektmenedzsment, az üzenetküldés, az e-mailek és a csevegések egy helyen összpontosulnak, beépített mesterséges intelligenciával kiegészítve.

7. Kiemelt (A legjobb a magas konverziós arányok és a leggyorsabb átfutási idő szempontjából)

via Kiemelt

A 2021-ben Terkel néven indult platform egyszerű központként kezdte meg működését, amely összekötötte a vállalkozásokat a média lehetőségekkel. 2023 szeptemberére a platform átnevezésre került Featured névre, hogy jobban összpontosíthasson a legmagasabb szintű tartalomszakértők bemutatására.

Mostantól egyszerűen felveheti a kapcsolatot a médiával és nyomon követheti a médiakapcsolatokat, így a folyamat sokkal kezelhetőbbé válik, mint a HARO-val, ahol végtelen e-mail-váltásokkal kell megbirkózni.

A Featured egyedülálló tulajdonsága, hogy mindent egy egyszerű kezelőfelületen egyesít. Ez a áttekinthetőség azt jelenti, hogy többé nem kell több platform között váltogatni, vagy kaotikus e-mail láncokban nyomon követni a bemutatókat.

A legjobb funkciók

Válassza ki azokat a kérdéseket, amelyek megfelelnek az Ön tudásának és szakértelmének.

Szakterülete az írásbeli kérdések és válaszok cikkekhez és szakértői véleményekhez.

Kezelje a bemutatókat és a nyomon követéseket minimális erőfeszítéssel

Növelje hitelességét azzal, hogy megjelenik neves médiumokban.

Kiemelt korlátozások

Kevesebb lehetőséggel küzd, mint a listában említett nagyobb platformok.

Kizárólag írásos hozzájárulásokra összpontosít; más tartalomformátumokhoz nincs lehetőség.

Kiemelt árak

Ingyenes

Pro: 49,75 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 99 USD/hó felhasználónként

Kiemelt értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Olvassa el még: A legjobb influencer marketing eszközök ügynökségek számára

8. PitchRate (A legjobb médiafigyelemhez)

via PitchRate

A PitchRate arra összpontosít, hogy a forrásokat a megfelelő újságírókkal hozza össze, növelve ezzel az esélyét, hogy választ kapjon.

Az egyik kiemelkedő funkciója az online sajtószoba. Ez a felület lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy bemutassák médiaeszközeiket, sajtóközleményeiket és sztoriötleteiket, amelyeket az újságírók közvetlenül böngészhetnek és elérhetnek. Ez növeli a jelentőségteljes kapcsolatok kiépítésének esélyét.

A PitchRate legjobb funkciói

Kiváló minőségű, releváns válaszokat kaphat újságíróktól.

Töltsön fel szakértői cikkeket szerzői névvel, így a újságíróknak azonnal felhasználható tartalmat biztosít.

Hozzáférés PR-képzési forrásokhoz, cikkekhez és tippekhez, hogy javítsa elérési tervét.

A PitchRate korlátai

Kisebb léptékű PR-kampányokhoz alkalmasabb, mint a nagyobbakhoz.

PitchRate árak

Ingyenes

Egyedi árazás

PitchRate értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. OnePitch (a legjobb a sajtókapcsolatok racionalizálásához)

via OnePitch

A 2017-ben elindított platformot úgy tervezték, hogy felgyorsítsa a sajtósok és PR-szakemberek számára a sajtóközlemények elküldésének folyamatát. Az ötlet egyszerű: ahelyett, hogy általános sajtóközleményeket küldene, a sajtós igényeire szabottat küld.

A platform egyik legjobb funkciója a Pitch Checker, amely elemzi a bemutatkozását, hogy megfeleljen az újságírók elvárásainak. Emellett újságírói ajánlásokat is nyújt, és a bemutatkozása alapján javasolja a legjobb kapcsolatokat, így nem pazarolja az idejét irreleváns potenciális ügyfelekre.

A OnePitch legjobb funkciói

Kövesse nyomon az e-maileket, hogy figyelemmel kísérhesse elérési eredményeit.

Állítson be emlékeztetőket, hogy ne maradjon le a válaszokról.

Kapjon e-mailes jelentéseket, hogy mérje a promóciós tevékenységének sikerét.

A OnePitch korlátai

Korlátozott számú fejlett funkciót kínál a tapasztaltabb PR-szakemberek számára.

A legjobb eredmények elérése érdekében nagyban függ a felhasználói bevitelektől.

OnePitch árak

All Pitch: 50 USD/hó felhasználónként

OnePitch értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Segítsen egy B2B írónak (legalkalmasabb marketing niche-ekhez)

via Segíts egy B2B írónak

A Superpath tartalommarketing-közösség által 2023-ban megvásárolt niche platform csendesen nyújt értéket a marketing, az értékesítés és a technológia szakembereinek.

A Help a B2B Writer (HaB2BW) kiemelkedő tulajdonsága, hogy összeköti az írókat a témában jártas szakértőkkel, ami elengedhetetlen a kiváló minőségű tartalom létrehozásához. Ha Ön nem szakértő, a HaB2BW segítségével könnyedén megtalálhatja és felveheti a kapcsolatot azokkal, akik azok.

Segítsen egy B2B írónak a legjobb funkciók

Számos közösségi média sablonhoz férhet hozzá

Ingyenes platform, előfizetési díj és pitch-enkénti költségek nélkül.

Hozzon létre spammentes környezetet, és biztosítson magas színvonalú lehetőségeket!

Segítsen egy B2B írónak korlátai

Használata a marketing, a technológia vagy az üzleti szegmensre korlátozódik.

Esetenkénti hibák, például kézbesítési problémák

Segítsen egy B2B írónak az árazásban

Ingyenes

Segítsen egy B2B írónak értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

Egyéb figyelemre méltó módszerek

Ha úgy érzi, hogy ezek a HARO alternatívák nem felelnek meg teljes mértékben a médiakapcsolatok terén felmerülő igényeinek, akkor további lehetőségek is rendelkezésre állnak. Néhány jól bevált platform közösségalapú, interaktív megközelítést kínál, amely segíthet abban, hogy értékes említéseket és visszalinkeléseket szerezzen.

Íme néhány figyelemre méltó alternatíva, amelyet érdemes megnéznie:

X (korábban Twitter) (#journorequests)

Az X nem csak mémek vagy hírességekről szóló pletykák böngészésére szolgál. Ez egy aranybánya azoknak az újságíróknak, akik aktívan keresik a szakértői véleményeket.

Keresse meg a #journorequests hashtagot, hogy valós időben láthassa a különböző iparágak újságíróinak médiaérdeklődését. Az újságírók ezt a hashtagot használják idézetek, interjúk és szakértői vélemények közzétételére. Az X előnye a közvetlenség és a hatótávolság – azonnal bekapcsolódhat a beszélgetésekbe, és kapcsolatba léphet számos riporterrel.

Ügyeljen azonban arra, hogy bemutatkozása tömör legyen és minden egyes kéréshez igazodjon.

🧠 Érdekes tény: Ahelyett, hogy egyszerűen hideghívásokat kezdeményeznének, sok PR-szakember aktívan hálózatot épít a LinkedIn-en, gondolatvezetői szerepet vállal, vagy csatlakozik olyan média közösségekhez, mint a PR Week vagy a Media Relations 101.

Reddit közösségek (pl. r/PRpros, r/Freelance)

A Reddit egy rejtett kincs a médiakapcsolatok terén, több aktív közösséggel, amelyek a PR-rel és a médiakapcsolatokkal foglalkoznak.

Az olyan subredditek, mint az r/PRpros és az r/Freelance tele vannak újságírókkal és tartalomalkotókkal, akik médiakéréseket tesznek közzé és szakértői véleményeket keresnek. Ezek a közösségek gyakran kisebbek és niche-jellegűek, ami hatalmas előnyt jelenthet a PR-céljaidnak megfelelő, releváns lehetőségek megtalálásában.

Kövesse azonban a subreddit szabályait, és kerülje a túlzottan promóciós tartalmakat – a Redditors felhasználók nagyra értékelik az autenticitást.

Slack közösségek

Sok PR- és média szakember használja a Slacket, hogy valós időben megossza a lehetőségeket és kapcsolatba lépjen újságírókkal és influencerekkel.

Az olyan csatornák, mint a #PRdaily, #PublicRelations vagy #MediaRequests gyakran lehetővé teszik, hogy forrásként közzétegye elérhetőségét, sajtóközleményeket osszon meg vagy újságírói megkeresésekre válaszoljon. A Slack közösségek kiemelkednek laza, beszélgetős kommunikációs stílusukkal, amely ösztönzi a gyors interakciót.

Ráadásul ezek általában exkluzívabbak, ami azt jelenti, hogy gyakran magas színvonalú lehetőségekhez juthat hozzá.

Ha javítani szeretné újságírói kapcsolatait és kezelni szeretné médiakapcsolatait, a ClickUp az a mindenre kiterjedő alkalmazás, amellyel mindezt megvalósíthatja!

Az ügynökségek számára készült, mindent egyben tartalmazó projektmenedzsment és közösségi média eszköz segítségével hatékonyabban kezelheti médiakapcsolatait és médiatervezését. Íme, hogyan:

🚀 Kövesse nyomon a média megkereséseket egyedi űrlapokkal

Hozzon létre egyedi űrlapokat a média megkereséseinek nyomon követéséhez.

Akár újságíróktól gyűjt információkat, akár beérkező médiaérdeklődéseket figyel, a ClickUp Forms segítségével minden releváns részletet rögzíthet.

Az információk összegyűjtése után automatizálhatja a feladatokat és a nyomon követést, így csapata pontosan tudja, mikor kell cselekednie. Ez biztosítja, hogy médiakapcsolatai zökkenőmentesek és időszerűek legyenek.

🚀 Dolgozzon együtt PR-stratégiákon a ClickUp Docs segítségével

Optimalizálja tartalmát a ClickUp Docs segítségével a nagyobb hatás elérése érdekében.

A ClickUp Docs segítségével csapata valós időben együttműködhet a PR-stratégiák és a média elérési tervek kidolgozásában. Könnyedén hozhat létre, szerkeszthet és oszthat meg dokumentumokat, így egyszerűen elkészítheti a prezentációkat, megtervezheti a kampányokat vagy finomíthatja a sajtóközleményeket.

A dokumentumok lehetővé teszik a tartalom szervezését gazdag formázási funkciókkal, beágyazott oldalakkal és sablonokkal, hogy minden összhangban legyen.

🚀 Ötletek generálása AI segítségével

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy készítsen Önnek közösségi média tartalmat.

A ClickUp Brain, egy AI-alapú asszisztens, segít új ötleteket generálni a médiakapcsolatok terén. Azonnali támogatást nyújt, lehetővé téve a tartalmi stratégiák kidolgozását, a PR-célok finomítását, vagy akár ötletek generálását a kampányokhoz.

Az AI-javaslatok végrehajtható feladatokká válhatnak a Docs-ban, gyorsítva a tartalomkészítési folyamatot.

🚀 Feladatok és nyomon követések automatizálása

Jelölje meg csapattagjait egy egyszerű „@” jelöléssel a ClickUp Assign Comments segítségével.

A ClickUp Tasks segítségével automatizált munkafolyamatokat hozhat létre a nyomon követéshez, a kapcsolatfelvételek nyomon követéséhez és a feladatok kiosztásához. Állítson be automatikus emlékeztetőket a média nyomon követéséhez, vagy rendeljen fel feladatokat a megfelelő csapattagokhoz, amikor egy ajánlatot elküldenek.

Így minimális erőfeszítéssel tarthatja a kampányait a helyes úton.

🚀 Proaktív kommunikáció a Chat segítségével

Hasonlóképpen, a ClickUp Chat ötvözi a csapatkommunikációt a feladatkezeléssel. Beszéljétek meg a kampány frissítéseit, osszátok meg visszajelzéseiteket a médiaszereplők listájáról, vagy ötleteljetek a bemutatókon – mindezt ugyanazon a platformon.

Beszélje meg a feladatokat, ossza ki a problémákat, és tegyen még többet a ClickUp Chat segítségével.

A csevegés integrálódik a feladataival is, így a fontos beszélgetéseket közvetlenül konkrét cselekvési tételekhez kapcsolhatja, ami megkönnyíti a koordinációt.

🚀 Figyelje nyomon az előrehaladást a hatékony irányítópultok segítségével

Vizualizálja elérhetőségét a ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti a legfontosabb mutatókat, figyelemmel kísérheti a kampányok teljesítményét, és szükség szerint módosíthatja stratégiáit. Ezek a testreszabható irányítópultok betekintést nyújtanak az erőfeszítései eredményességébe, segítve Önt a adatokon alapuló döntések meghozatalában.

A ClickUp bevezetése a közösségi média és a tartalomkészítés menedzsmentjében sikeresen megszüntette az összes e-mailes kommunikációt ebben a projektben.

A ClickUp bevezetése a közösségi média és a tartalomkészítés menedzsmentjében sikeresen megszüntette az összes e-mailes kommunikációt ebben a projektben.

A feladatok, a kommunikáció és a dokumentumok egyetlen platformon történő központosításával a ClickUp biztosítja, hogy médiatervezése hatékony és produktív legyen. Akár prezentációk készítése, akár a nyomon követés kezelése, akár a terjesztési stratégiák kidolgozása a cél, a ClickUp az egész folyamatot zökkenőmentesebbé, szervezettebbé és hatékonyabbá teszi.

A megfelelő HARO alternatíva kiválasztása

A HARO ugyan megszűnt, de a médiakapcsolatok ápolása még korántsem ért véget. Ezzel a 10 alternatívával rengeteg lehetőséged van arra, hogy PR- és linképítési tevékenységedet életben tartsd.

De hogyan válassza ki a szükségleteinek leginkább megfelelőt?

Próbálja ki az ingyenes és fizetős platformok kombinációját, hogy meglássa, melyik felel meg leginkább az Ön helyzetének. Bármit is dönt, ne feledje, hogy ajánlatainak valódi értéket kell kínálniuk. Ez a kulcs ahhoz, hogy minőségi visszautalásokat szerezzen, amelyek idővel is erősek maradnak a Google algoritmusában.

A ClickUp segítségével hatékonyan kezelheti médiakapcsolatait, nyomon követheti PR-céljait, és egy helyen együttműködhet linképítési stratégiáin.

Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra, és vigye PR-tevékenységét a következő szintre!