A 10 legjobb marketing költségvetési sablon a pénzügyek kezeléséhez

Készített már valaha marketing költségvetést? Ha igen, akkor tudja, milyen bonyolult lehet azt az általános stratégiájához igazítani.

Tudta, hogy a legtöbb marketingcsapat a költségvetésük 20%-át pazarolja el? 😱

Ez azonban nem normális. Vagy legalábbis nem kellene annak lennie! Kisebb szivárgások előfordulhatnak, de ha az év végén nehezen tudja elosztani a költségvetést vagy igazolni a marketingkiadások megtérülését, akkor itt az ideje, hogy fejlessze költségvetési tervezését. Használja a marketing költségvetési sablont!

Ezek a sablonok segítenek az erőforrások elosztásában, a kiadások nyomon követésében és a kampányok tervszerű lebonyolításában. Ha minden egy helyen van rendszerezve, optimalizálhatja költségvetését és az igazán fontos dolgokra koncentrálhat – eredményeket érhet el gond nélkül.

Olvassa el ezt a blogbejegyzést, amelyben 10 ingyenes költségvetési sablont mutatunk be a marketingesek számára. 😎

Mik azok a marketing költségvetési sablonok?

A marketing költségvetési sablon egy előre megtervezett, testreszabható dokumentum. Segít nyomon követni és kezelni minden marketing kiadást, biztosítva, hogy kezdeményezései összhangban legyenek céljaival.

A táblázatokhoz hasonlóan ezek a sablonok is különböző sorokat és oszlopokat tartalmaznak. Használhatja őket különböző szempontok rögzítésére, például marketingtevékenységek, csatornák, erőforrások, tervezett kiadások, tényleges kiadások, eltérések, ROI stb.

Ez a módszer lehetővé teszi marketingtervének vizualizálását és a pénzeszközök szisztematikus elosztását, minimalizálva a költségvetés rossz kezelésének esélyét.

Mi jellemzi a jó marketing költségvetési sablont?

A jó marketing költségvetési sablon több, mint egy egyszerű táblázat – egy hatékony eszköz, amely segít Önnek a marketing kampány során a szervezettség, a hatékonyság és a rugalmasság megőrzésében.

Ennek biztosítása érdekében íme néhány tulajdonság, amelyre figyelnie kell, mielőtt kiválasztana egyet:

Egyértelműség: Válasszon egy egyszerű, világos kialakítású marketing költségvetési sablont. Ez megkönnyíti a használatát és a navigációt. Ezenkívül kerülje a felesleges, túl bonyolult szerkezetű sablonokat, hogy elkerülje a zavart ✅

Testreszabhatóság: Keressen olyan sablont, amely az Ön konkrét költségvetési igényeinek megfelel. Például lehetőséget kell biztosítania a mezők szerkesztésére, hogy testreszabott költségvetéseket hozhasson létre tartalommarketing, termékmarketing stb. céljára. ✅

Pontosság: Válasszon olyan sablont, amely nyomon követi a marketing kiadásokat, a tervezett költségeket, a tényleges kiadásokat és a fennmaradó költségvetést. Ez segít az intelligens pénzkezelésben és Válasszon olyan sablont, amely nyomon követi a marketing kiadásokat, a tervezett költségeket, a tényleges kiadásokat és a fennmaradó költségvetést. Ez segít az intelligens pénzkezelésben és a projekt könyvelésében , miközben összhangban marad a vállalat marketing stratégiájával ✅

Átfogó jelleg: Válasszon egy átfogóan megtervezett sablont. Például lehetővé kell tennie a különböző csatornák, erőforrások, marketingtevékenységek stb. kiemelését, a költségvetés felhasználásával egy átfogóbb képet adva ✅

Együttműködés: Szerezzen be egy sablont, amely gazdag együttműködési funkciókat kínál. Így valós időben hozhat létre és kezelhet marketing költségvetéseket a csapatával ✅

10 marketing költségvetési sablon

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, számos ingyenes marketing költségvetési sablont kínál, amelyek segítenek nyomon követni a költségeket és kezelni a marketing kiadásokat.

De ez még nem minden! A ClickUp további innovatív funkciókat kínál a marketing költségvetés átfogó kezeléséhez.

A ClickUp Marketing segítségével például brainstormingot tarthat, tervezhet és marketingprogramokat hajthat végre a csapatával – mindezt egy helyen! Integrálja a ClickUp Finance-szel, hogy könnyedén nyomon követhesse minden marketingprojekt pénzügyi céljait. Automatizálja a számításokat, készítsen költségvetéseket, állapítsa meg a nyereséget és még sok minden mást manuális erőfeszítés nélkül!

1. ClickUp marketing költségvetési sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon és módosítsa negyedévenkénti marketingköltségeit a ClickUp marketing költségvetési sablon segítségével.

A ClickUp marketing költségvetési sablonja olyan, mint egy személyes asszisztens a marketing kiadásaihoz. Nyomon követi minden tevékenységet és annak költségeit, így teljes képet kap a költségvetéséről.

A kiadások negyedéves bontása megmutatja, hogy jó úton halad-e a céljai felé – ez rendkívül hasznos a termékmarketingben! Korán felismerheti a költségmegtakarítási lehetőségeket, és akár előre is jelezheti a jövőbeli kiadásokat. Összességében ez segít okosabb, hatékonyabb költségvetések készítésében.

Miért fogja szeretni?

A testreszabott mezők segítségével vizualizálja a költségvetés elosztását, hogy valós idejű betekintést nyerjen.

A beépített jelentéskészítő eszközökkel könnyedén összehasonlíthatja a tervezett és a tényleges kiadásokat.

Egyszerűsítse a jóváhagyási folyamatokat automatizálással a gyorsabb döntéshozatal érdekében

Ideális: kampányköltségeket nyomon követő és optimalizáló marketingcsapatok számára

A ClickUp számára számomra a legnagyobb változást a testreszabható sablonok jelentették, valamint az, hogy minden régióban egységes színvonalat tudunk biztosítani, így az ügyfelek minden Convene-telephelyen ugyanolyan élményben részesülnek.

2. ClickUp egyszerű költségvetési sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp egyszerű költségvetési sablonjával vizualizálhatja havi és éves marketingbevételeit és -kiadásait.

A ClickUp egyszerű költségvetési sablonja rögzíti marketing bevételeit és kiadásait. Minden bejegyzéssel vizualizálja havi kifizetéseit, nyereségét és megtakarításait. Lehetővé teszi az éves költségvetés nyomon követését a havi bevételek és kiadások rögzítésével.

A Microsoft Excel táblázathoz hasonlóan ez a sablon is sorokra és oszlopokra van felosztva. A felső fele a bevételeket, az alsó fele pedig a kiadásokat tartalmazza.

Miért fogja szeretni?

Rendezze kiadásait egy egyszerű, letisztult struktúrával, hogy könnyebben nyomon követhesse azokat.

Használja az előre beállított kategóriákat a bevételek, a fix költségek és a változó kiadások egy helyen történő rögzítéséhez.

Színkódokkal jelzett költségvetési állapotfrissítésekkel azonnali áttekinthetőséget biztosítunk

Ideális: Kisvállalkozások számára, akik egyszerű marketing költségvetési sablont keresnek az alapvető költségvetések kezeléséhez.

💡 Profi tipp: Kezdenek kicsúszni a kezéből a marketingköltségek? Csökkentse tartalomköltségeit úgy, hogy a minőségi tartalmakat közösségi média-bejegyzések, e-mailes hírlevelek és videóforgatókönyvek formájában újra felhasználja.

3. ClickUp projektköltségvetési sablon WBS-sel

Töltse le ezt a sablont Bontsa kisebb feladatokra a nagy marketingprojekteket, és kövesse nyomon azok költségvetését a ClickUp projektköltségvetési sablon és a WBS segítségével.

A ClickUp projektköltségvetési sablon és a WBS segítségével marketingtevékenységeit kisebb feladatokra bonthatja, és nyomon követheti azok költségvetését. Ez segít a marketingköltségek hatékony kezelésében és az erőforrások elosztásában.

Ezzel előre láthatja az egész projektet. Ez segít a jövőbeli kiadások becslésében, és biztosítja, hogy ne fogyjon el a pénze a projekt befejezése előtt.

Miért fogja szeretni?

Kezelje projektköltségvetését a munkamegosztási struktúra (WBS) segítségével a pontos költségkövetés érdekében.

Rendeljen költségeket konkrét feladatokhoz, fázisokhoz vagy csapatokhoz egyedi kategóriák segítségével.

Kövesse nyomon a projekt kiadásait valós idejű irányítópultok és költségvetés-felhasználási diagramok segítségével.

Ideális: Projektmenedzserek számára, akik a munkamegosztási struktúra (WBS) megközelítésen alapuló termékmarketing-költségvetési sablont keresnek.

4. ClickUp üzleti költségvetési sablon

Töltse le ezt a sablont Készítsen egyszerű, de informatív költségvetést marketing kezdeményezéseihez a ClickUp üzleti költségvetési sablonjával.

A ClickUp üzleti költségvetési sablon egy alapvető keretrendszer, amely segítségével a marketingcsapatok világos éves marketing költségvetést készíthetnek.

Csak sorolja fel marketingköltségeit, projektköltségeit és tényleges költségeit, és a sablon elvégzi a számításokat, megmutatva, hol tértek el a dolgok a tervtől. Emellett megjelöli az optimalizálandó területeket, segítve Önt a költségvetés kezelésében és a célok elérésében.

Miért fogja szeretni?

Tervezze meg teljes üzleti költségvetését a bevételek, kiadások és haszonkulcsok számára kijelölt szakaszokkal.

A beépített képletmezőkkel előre jelezheti a pénzügyi teljesítményt.

Automatizálja az ismétlődő költségeket, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül

Ideális: Pénzügyi erőforrásokat tervező és ellenőrző vállalkozások számára

🔍 Tudta? A márkák szeretik „felfújni” az árakat, mielőtt kedvezményeket kínálnak – ez egy kis marketing trükk, hogy úgy érezze, jó üzletet kötött. Okos dolog több ügyfelet vonzani, miközben a költségvetést is kézben tartja.

5. ClickUp eseményköltségvetési sablon

Töltse le ezt a sablont Készítsen hatékony költségvetéseket vállalati rendezvényeihez a ClickUp rendezvényköltségvetési sablonjával.

Marketing költségvetési sablont keres vállalati rendezvényéhez? Próbálja ki a ClickUp rendezvény költségvetési sablont.

Kifejezetten marketingeseményekhez tervezett sablonunk áttekinthető képet ad minden tevékenységéről, így professzionális módon oszthatja el a forrásokat. Célokat tűzhet ki, nyomon követheti a kiadásokat és elemezheti a költéseket, miközben minimalizálja azokat a bosszantó költségtúllépéseket, amelyekkel nem számolt.

Miért fogja szeretni?

Bontsa le az esemény költségeit helyszín, vendéglátás, marketing, logisztika és egyéb kategóriák szerint.

Kövesse nyomon a betéteket, a szállítói kifizetéseket és a szponzori bevételeket valós időben

Azonnali betekintést nyerhet a költségvetés és a tényleges eltérések nyomon követésével.

Ideális: rendezvénytervezőknek, akik helyszínek, beszállítók és logisztika költségeit kezelik

Itt egy rövid videó arról, hogyan lehet AI-t használni rendezvények tervezéséhez:

6. ClickUp költségvetési javaslat sablon

Töltse le ezt a sablont Készítsen professzionális marketing költségvetési javaslatokat – használja a ClickUp költségvetési javaslat sablont!

Ha túl nagy feladatnak tűnik a költségvetési javaslat nulláról történő elkészítése, használja a ClickUp költségvetési javaslat sablonját.

Ez a testreszabható és azonnal használható sablon felvázolja teljes marketingtervét, az e-mailes és tartalommarketingtől az influencerekkel való promóciókig, miközben nyomon követi a kiadásokat és a várható bevételeket. Ez az Ön egyedi, világos, megvalósítható és költséghatékony prezentációjának egyetlen eszköz.

Íme, miért fogja imádni:

Használja az egyéni mezőket a költségek, indoklások és a várható ROI lebontásához.

Állítson be vizuális elemeket, például táblázatokat és grafikonokat, hogy érvei még meggyőzőbbek legyenek.

Valós időben együttműködhet az érdekelt felek megjegyzéseivel és jóváhagyásaival.

Ideális: Kisvállalkozások számára, amelyek strukturált költségvetési javaslatokat készítenek jóváhagyásra.

🧠 Érdekes tény: A reklámozás az egyik legrégebbi marketingeszköz, amelynek első példája i. e. 3000-re nyúlik vissza!

7. ClickUp költségvetési jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont Elemezze és kövesse nyomon összes marketingköltségét a ClickUp költségvetési jelentés sablonjával.

A költségvetés elkészítése egy dolog, annak folyamatos nyomon követése és jelentése pedig egy másik. Ha segítségre van szüksége az utóbbival kapcsolatban, szerezze be a ClickUp költségvetési jelentés sablonját.

Ez a sablon áttekintést ad marketing költségvetéséről, kiemelve a legfontosabb mutatókat, mint a bruttó árrés, az értékesítés és az eltérés. Segít felismerni a pénzügyi eltéréseket, mielőtt azok bekövetkeznének. Ráadásul az erőforrások elosztása életmentő lehet, különösen olyan nagy projektekben, mint a termékbevezetések.

Miért fogja szeretni?

Összegezze a pénzügyi adatokat előre elkészített jelentési mezőkkel a gyors betekintés érdekében.

Hasonlítsa össze a tervezett és a tényleges kiadásokat egy pillanat alatt

Készítsen exportálásra kész jelentéseket prezentációkhoz és auditokhoz

Ideális: Pénzügyi csapatok számára, akik részletes költségvetési betekintést és jelentéseket készítenek

8. ClickUp marketingajánlat-sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp marketingajánlat-sablont, hogy hatékony marketingajánlatokat készítsen és minden potenciális ügyfelet sikeresen meggyőzzön.

Tegyük fel, hogy digitális marketing költségvetési javaslatot kell készítenie egy potenciális ügyfél számára. A ClickUp marketing javaslat sablonja felbecsülhetetlen értékű forrás, amely segítséget nyújthat ebben.

Professzionális felépítésének köszönhetően ez a sablon lehetővé teszi az USP-k, stratégiák, ütemtervek, költségek stb. kiemelését, így a potenciális ügyfelek világos képet kapnak céljairól. Ha olyan niche területre specializálódott, mint a PR vagy az influencer marketing, azt is kiemelheti, így ajánlata még meggyőzőbb lesz.

Miért fogja szeretni?

Vázolja fel marketingcéljait , költségvetését és stratégiáját egyetlen dokumentumban

Használjon egyedi táblázatokat és költségvetési mezőket a költségek és a várható hozamok igazolásához.

Adjon hozzá vizuális elemeket, például maketteket és kampányelőnézeteket a prezentáció tökéletesítéséhez.

Ideális: marketingesek számára, akik költségvetéssel alátámasztott stratégiákat mutatnak be az érdekelt feleknek

9. ClickUp kampánytervezet-sablon

Töltse le ezt a sablont Készítsen meggyőző kampányjavaslatokat az érdekelt felek számára a ClickUp kampányjavaslat-sablon segítségével.

Megpróbálja jóváhagyatni kreatív költségvetését? A ClickUp kampányjavaslat-sablon az új legjobb barátja. Segít egy világos, meggyőző prezentációt készíteni, amely bemutatja kampányának céljait – tökéletes megoldás az érdekelt felek meggyőzéséhez.

Tegyük fel, hogy egy tartalommarketing-kezdeményezést indít. Ez a sablon lehetővé teszi, hogy bemutassa annak hatását, javaslatot tegyen az ütemtervre és vázolja a stratégiákat, biztosítva, hogy javaslata megvalósítható és eredményorientált legyen. Ez a jegy a költségvetés jóváhagyásához!

Miért fogja szeretni?

Automatizálja a jóváhagyási munkafolyamatokat a gyorsabb döntéshozatal érdekében

Csatoljon kampányeszközöket, például hirdetési kreatívokat, stratégiai dokumentumokat és média terveket.

Kövesse nyomon az érdekelt felek visszajelzéseit és módosításait valós idejű frissítésekkel

Ideális: marketingcsapatok számára, akik strukturált kampányötleteket mutatnak be költségvetéssel együtt

10. ClickUp kampányterv-sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp kampányterv-sablon segítségével könnyedén tervezhet és kezelhet komplex marketingkampányokat.

Ha marketingkampányt tervez a szervezetében, használja a ClickUp kampányterv-sablont a folyamat egyszerűsítéséhez. Akár fizetett hirdetésekről, akár PR-ről van szó, ez a sablon segít meghatározni a kampány céljait és összehangolni a csapatot, hogy gyorsabban elérhesse azokat (káosz nélkül).

Célokat tűzhet ki, nyomon követheti az előrehaladást és mérheti a sikert – mert ki ne szeretné kipipálni a feladatokat? Ráadásul, akárcsak egy hagyományos költségvetésnél, javasolhat hirdetéseket, PR-tevékenységeket és egyéb költségeket. Ez a kampányának új legjobb barátja, dráma nélkül.

Miért fogja szeretni:

Szervezze meg kampányfeladatait, határidőit és költségvetéseit a Gantt- és Lista nézetek segítségével.

Osztja el a felelősségi köröket és kövesse nyomon a teljesítéseket egy közös munkaterületen

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a tartalom jóváhagyása és a hirdetések ütemezése.

Ideális: marketingesek számára, akik kampányok végrehajtását és teljesítményének nyomon követését tervezik

Kövesse nyomon marketingkiadásait profi módon a ClickUp költségvetési sablonjaival

A marketing költségvetés elkészítése olyan lehet, mint egy labirintusban való eligazodás – megfelelő struktúra nélkül a dolgok gyorsan kaotikusakká válhatnak. Ebben az esetben egy megbízható költségvetési sablon mentheti meg a napját!

Egyszerűsíti a folyamatot, automatizálja a számításokat és mindent rendezett állapotban tart. Akár kampányt tervez, akár stratégiáját finomítja, egy jó sablon biztosítja az átláthatóságot és csökkenti a hibák számát.

Ismerje meg a ClickUp szolgáltatást, amely széles körű ingyenes sablonokat kínál, hogy minden méretű vállalkozás optimalizálhassa kiadásait és ösztönözhesse növekedését, mindezt egy helyen. A költségvetés elkészítése mostantól sokkal könnyebb!

További részletekért regisztráljon ingyenes próbaidőszakra a ClickUp-on!