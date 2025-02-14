A 10 legjobb Plaud Note alternatíva 2025-ben

Nehéz egyszerre jegyzeteket készíteni és részt venni a megbeszéléseken. Szerencsére az olyan AI jegyzetelő eszközök, mint a Plaud Note, sokkal könnyebbé tették az életünket. Lehetővé teszik a hangfelvételt és az audio átírást fejlett AI segítségével.

A Plaud Note azonban egy fizikai jegyzetelő eszköz, amely jobban megfelel diákoknak, oktatóknak, orvosoknak, tanácsadóknak és más szakembereknek, akik személyes beszélgetéseket vagy telefonhívásokat szeretnének rögzíteni.

De mi a helyzet a virtuális értekezletek vagy webkonferenciák rögzítésével? A Plaud Note erre nem alkalmas. Ráadásul nem sorolja fel a fontos teendőket. Akkor mit érdemes helyette használni?

Ebben a blogbejegyzésben bemutattuk a 10 legjobb Plaud Note alternatívát, amelyek segítségével hatékonyan kezelheti a találkozók jegyzetét.

Mi az a Plaud Note?

A Plaud Note egy kicsi (hitelkártya méretű), mesterséges intelligenciával működő hangrögzítő, amelyet találkozók, telefonhívások és előadások rögzítésére terveztek. Kettős üzemmódú felvételi funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi mind a környezeti hangok, mind a telefonhívások rögzítését.

A készülék az OpenAI Whisper modelljét használja a felvételek szöveggé történő átírásához, a ChatGPT-t pedig a jegyzetek összefoglalásához. A Plaud Note olyan kiegészítőkkel rendelkezik, mint egy mágneses tok, egy USB-töltő adapter és egy Type-C átalakító adapter, ami hatékony hardvereszközzé teszi az audio felvételek rögzítéséhez és átírásához.

A Plaud Note 5 korlátja

Mint szinte minden technológiai eszköz esetében, az előnyök bizonyos hátrányokkal is járnak. A Plaud Note néhány korlátozása a következő:

Pontosság zajos környezetben: A Plaud Note zajos vagy zsúfolt környezetben kihívásokkal szembesülhet, mivel a háttérzajok befolyásolhatják a beszéd tisztaságát és csökkenthetik az AI-alapú átírás pontosságát.

Összetett vagy technikai megbeszélések: A készüléknek nehézséget okozhat a nagyon speciális vagy összetett beszélgetések átírása, ami potenciális hibákhoz vezethet az összefoglalásban vagy a megértésben.

Alacsony akkumulátor-élettartam: Utazás közben az akkumulátor élettartama korlátozó tényező lehet, különösen hosszabb megbeszélések vagy utazások során, amikor gyakori újratöltésre lehet szükség.

Adatvédelmi aggályok: Mivel a Plaud Note rögzíti a beszélgetéseket, a felhasználóknak aggályaik lehetnek az érzékeny információk biztonságával és adatvédelmével kapcsolatban, különösen az adatok tárolásának és továbbításának módjával kapcsolatban.

A 10 legjobb Plaud Note alternatíva 2025-ben

Íme néhány a legjobb Plaud Note alternatívák közül, különböző jegyzetelési stratégiákkal és funkciókkal:

1. ClickUp (A legjobb AI-íráshoz, jegyzeteléshez és projektmenedzsmenthez)

Készítsen találkozó-jegyzetösszefoglalókat és teendőket a ClickUp Brain segítségével

Tegyük fel, hogy a Plaude Note-ot használja egy ügyfélmegbeszélés rögzítésére. A megbeszélés közepén rájön, hogy elfelejtette megnyomni a felvétel gombot, vagy hogy a Note készülékének lemerült az akkumulátora. A fontos pontok nem kerülnek rögzítésre, és később meg kell törnie a fejét, hogy megírja a teendőket.

A ClickUp megkímél ettől a gondtól. Ez egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely jegyzetelést és projektmenedzsmentet ötvöz, mindezt AI segítségével.

A ClickUp AI Notetaker integrálható a Zoom, a Google Meet vagy a Microsoft Teams találkozókkal, leírja a teljes találkozó beszélgetését, és intelligens összefoglalókat készít. Az AI jegyzetelő szoftver még egy lépéssel tovább megy, és felsorolja a teendőket is. Így nem kell elolvasnia a találkozó jegyzetét vagy összefoglalóját, hogy kitalálja, mit kell tennie legközelebb.

Várj, még érdekesebb lesz! Minden teendőt feladattá alakíthatsz, és nyomon követheted őket a ClickUp-ban. Ez megkönnyíti a dolgok elindítását.

Ráadásul a találkozó jegyzőkönyve, az audiofájl és az összefoglaló a ClickUp Docs-ban kerülnek mentésre, így később is vissza tudsz rájuk térni. Könnyedén hozzáadhatod a megjegyzéseket vagy hozzárendelhetsz feladatokat a csapattagokhoz közvetlenül a Docs-ban.

Kezelje a találkozók jegyzőkönyveit és összefoglalóit a ClickUp Docs-ban

Szeretne ellenőrizni valamit a találkozó jegyzetéből? Nem kell átnéznie a kéziratokat. A ClickUp Brain, a ClickUp mesterséges intelligenciával működő asszisztense lehetővé teszi, hogy a jegyzetekben bármilyen konkrét részletet megkeressen.

Próbáld ki ingyen a ClickUp Brain alkalmazást! Könnyedén keress megbeszélésekkel kapcsolatos információkat a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain segítségével audiofájlokat is átírhat, megbeszélések tartalmát összefoglalhatja és jegyzeteket fordíthat.

Ha olyan eszközt keres, amellyel gondolatokat és ötleteket jegyezhet le, a ClickUp ebben is segít. A ClickUp Notepad segítségével jegyzeteket készíthet, azokat megfelelően formázhatja, feladatokká alakíthatja, és böngészőből vagy mobilalkalmazásból könnyen hozzáférhet.

Segítségre van szüksége a találkozói jegyzetek kezelésének megkezdéséhez? Próbálja ki a ClickUp sablonokat. A ClickUp találkozói jegyzet sablonok segítségével egyetlen dokumentumban szervezheti a találkozói irányelveket és jegyzeteket.

A személyes jegyzetek rendszerezéséhez használja a ClickUp Cornell Notes Template sablont. Ez egy egyszerű táblázatos elrendezést kínál az információk rendezett tárolásához. Emellett a ClickUp Knowledge Base Template sablon kiválóan alkalmas projektjegyzetek vagy források kiterjedt könyvtárának létrehozásához.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A sokféle funkció miatt a tanulási görbe meredek.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a ClickUp különleges előnye: a projektek szervezéséhez szükséges legtöbb eszközt egy helyen kínálja. Nemcsak a kezelést és a feladatkiosztást teszi lehetővé, hanem más eszközöket is kínál ugyanabban a környezetben, például a Dokumentumok funkciót, ahol jegyzeteket lehet készíteni és jelentéseket lehet írni, valamint integrálható a naptárral és az e-mailekkel, mindezt egy helyen. Nincs szükség külső programok vagy különböző alkalmazások használatára minden funkcióhoz.

2. Notion (a jegyzetek és feladatok központosításához a legalkalmasabb)

via Notion

A Notion egy projektmenedzsment eszköz, amely segít a jegyzetek szervezésében, a feladatok nyomon követésében és a cselekvési listák létrehozásában. Használhatja a találkozók jegyzetének és a teendők központosítására, a találkozók jegyzőkönyveinek kezelésére és a feladatlisták frissítésére, így az egész csapat naprakész információkkal rendelkezik.

Testreszabhat egy értekezlet-jegyzet sablont vagy egy egyszerű Notion dokumentumot, hogy élőben jegyzeteljen az értekezlet során. Ráadásul a Notion AI eszköze automatikusan felsorolja a teendőket és a fontos információkat az értekezlet-jegyzetekből. A Plaud Note-tal ellentétben azonban a Notion nem rögzíti az értekezlet-jegyzeteket. Tehát, ha olyan eszközt keres, amely jegyzetelési és projektmenedzsment funkciókkal is rendelkezik, akkor a Notion nem biztos, hogy az ideális választás az Ön számára.

A Notion legjobb funkciói

Jegyzetek készítése és megosztása csapattársakkal

Készítsen összefoglalókat, táblázatokat vagy teendőlistákat a jegyzetekből a Notion mesterséges intelligencia eszközével.

Hivatkozzon a projektfeladatok mellett a találkozók jegyzetére is

Könnyedén együttműködhetsz a valós idejű szerkesztés és megjegyzések segítségével, így a csapatok összehangoltan és produktívan dolgozhatnak.

A Notion korlátai

Az új felhasználók számára meredek a tanulási görbe, különösen a bonyolult beállítások miatt.

A Notion nagy adatbázisok esetén teljesítményproblémákkal küzd, ami késleltetéseket okoz.

Notion árak

Ingyenes csomag

Plus csomag: 12 USD/felhasználó/hónap

Üzleti terv: 18 USD/hely/hónap

Vállalati csomag: Egyedi árak

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (5900+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2700 értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

A Notion-t szó szerint mindenre használom a magánéletemben és a munkámban. Hihetetlenül sokoldalú: jegyzeteket készíthetsz, projekteket kezelhetsz, adatbázisokat építhetsz és feladatokat szervezhetsz, mindezt egy helyen. Imádom, hogy mennyire testreszabható, így pontosan az igényeimhez igazíthatom, legyen szó célok nyomon követéséről, értekezletek jegyzeteléséről vagy tartalomtervezésről.

A Notion-t szó szerint mindenre használom a magánéletemben és a munkámban. Hihetetlenül sokoldalú: jegyzeteket készíthetsz, projekteket kezelhetsz, adatbázisokat építhetsz és feladatokat szervezhetsz, mindezt egy helyen. Imádom, hogy mennyire testreszabható, így pontosan az igényeimhez igazíthatom, legyen szó célok nyomon követéséről, értekezletek jegyzeteléséről vagy tartalomtervezésről.

3. Coda (a legjobb a megbeszélések döntéseinek elemzéséhez)

via Coda

A Coda egy dokumentum-együttműködési szoftver, amely lehetővé teszi, hogy egy helyen kezelje a találkozók jegyzetét, a projekt információit és a teendőket. Sablonokat használhat építőelemekkel, például szavazási táblázatokkal, hogy gyorsan rögzíthesse a találkozón hozott döntéseket. A Coda jegyzetelési sablonjai emojikkal is rendelkeznek, hogy rögzíthesse a résztvevők véleményét, és ennek megfelelően hozhassa meg a döntéseket.

Amíg élőben jegyzetel a megbeszélésről, a Coda AI-eszköze automatikusan elemzi a fontos pontokat, és kiemeli azokat a dokumentum tetején. Integrálhatja a Zoomot, a Google Naptárat és a Teamst, hogy hatékonyan szervezze meg a megbeszéléseket és a felvételeket.

A Coda legjobb funkciói

Ossza meg jegyzetét csapattagjaival vagy ügyfeleivel úgy, hogy közvetlenül a jegyzetek dokumentumából e-mailben elküldi nekik.

A találkozók jegyzetének vizualizálása összefoglaló sablonokkal

Táblázatok létrehozása a megbeszéléseken megvitatott gyors intézkedési pontok rögzítéséhez

A Coda korlátai

Nem kínál jegyzetek átírását vagy fordítását.

Coda árak

Ingyenes

Pro: 12 USD/hó

Csapat: 36 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Coda értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (460+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a Coda-ról a valódi felhasználók?

Rengeteg lehetőséget kínál. Dokumentációt írhat, (összetett) táblázatokat készíthet, oldalakon belül oldalakat hozhat létre, embereket és oldalakat említhet, integrálhatja a Miro, Google Sheets/Docs/stb. alkalmazásokkal, képeket, linkeket illeszthet be... Szerintem ez a legteljesebb eszköz, amit valaha használtam. Néhány funkció és lehetőség nem túl egyértelmű és intuitív. Bár a felület nagyon felhasználóbarát, ki kell találni, hogyan kell használni bizonyos funkciókat.

Rengeteg lehetőséget kínál. Dokumentációt írhat, (összetett) táblázatokat készíthet, oldalakon belül oldalakat hozhat létre, embereket és oldalakat említhet, integrálhatja a Miro, Google Sheets/Docs/stb. alkalmazásokkal, képeket, linkeket illeszthet be... Szerintem ez a legteljesebb eszköz, amit valaha használtam. Néhány funkció és lehetőség nem túl egyértelmű és intuitív. Bár a felület nagyon felhasználóbarát, ki kell találni, hogyan kell használni bizonyos funkciókat.

✨Érdekes tény: A szakemberek 95%-a nyitott arra, hogy AI-avatárok vegyék át a találkozók feladatait. Ez jól mutatja, hogy az AI-eszközök egyre fontosabb szerepet játszanak a találkozók hatékonyságának növelésében.

4. Obsidian (A legjobb személyes jegyzeteléshez)

via Obsidian

Az Obsidian egy személyes jegyzetelési és tudáskezelési eszköz, amely segít rugalmas, kreatív módon rendszerezni gondolatait. Egyszerű Markdown szövegnyelvet használ, amely megkönnyíti a jegyzetekhez tartozó gondolattérképek létrehozását és azok összefüggéseinek megtekintését.

Ez különösen hasznos írók, kutatók és gondolkodók számára, akik vizualizálni és összekapcsolni szeretnék ötleteiket. Az Obsidian lehetővé teszi a jegyzetek címkékkel való rendszerezését is. A jegyzeteket húzással és elhelyezéssel külön mappákba is áthelyezheti.

Az Obsidian legjobb funkciói

Interaktív grafikon segítségével vizualizálhatja a jegyzetek közötti kapcsolatokat, így könnyen áttekintheti a tudásbázisában lévő összefüggéseket.

Sokféle bővítmény és téma segítségével testreszabhatja munkaterületét, és az alkalmazást igényeihez igazíthatja.

Minden jegyzetet helyben tárol, biztosítva a magánélet védelmét és az offline hozzáférést.

Az Obsidian korlátai

Előfordulhat, hogy egy kis időbe telik, mire megszokja a felületet.

Egyes felhasználók szerint az Obsidian keresőfunkciója nem működik megfelelően.

Obsidian árak

Személyes használat: Ingyenes

Kereskedelmi használat: 50 dollár/év

Obsidian értékelések és vélemények

Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

G2: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Obsidianról a valódi felhasználók?

Az Obsidian a legjobb jegyzetelési alkalmazás, amit eddig használtam, és az a lehetőség, hogy a jegyzeteket összekapcsolhatom és személyes wikibe rendezhetem, nagyon hasznos. A közösség lenyűgöző, mert a számos plugin könnyen kezelhetetlenné válhat.

Az Obsidian a legjobb jegyzetelési alkalmazás, amit eddig használtam, és az a lehetőség, hogy a jegyzeteket összekapcsolhatom és személyes wikibe rendezhetem, nagyon hasznos. A közösség lenyűgöző, mert a számos plugin könnyen kezelhetetlenné válhat.

🧠 Tudta? Az Obsidian több mint 500 közösségi bővítményt kínál. A bővítmények segítségével széles körben testreszabhatja jegyzetelési élményét, a feladatkezelő rendszerek integrálásától a jegyzetek vizualizálásáig.

5. Avoma (a legjobb az ügyfélmegbeszélések részleteinek rögzítéséhez)

via Avoma

Az Avoma az egyik legjobb alternatíva a Plaud helyett azoknak a vállalkozásoknak, amelyek AI-alapú értekezlet-asszisztenst keresnek. Automatikusan rögzíti az értékesítési hívásokat, valós időben jegyzetel az értekezletekről és a hívásokról, és intelligens fejezeteket generál, hogy könnyen megtalálhassa a releváns információkat.

Ráadásul az Avoma mesterséges intelligenciával működő eszköze automatikusan felismeri az ügyfélmegbeszéléseken tárgyalt legfontosabb témákat, és azokat az adatbázisában tárolja. A platform olyan funkciókat kínál, mint a beszédfelismerés, a mesterséges intelligenciával történő jegyzetelés, a napirendkezelés és a teendők nyomon követése. Az Avoma olyan népszerű eszközökkel is integrálható, mint a Salesforce, a HubSpot és a Zendesk Sell.

Az Avoma legjobb funkciói

Egyszerűsítse az ügyfelekkel foglalkozó csapatok találkozóit zökkenőmentes ütemezéssel, napirendkezeléssel és videokonferenciákkal.

Növelje termelékenységét valós idejű jegyzetekkel, teendőkkel és feladatkezeléssel

Automatizált jegyzetkészítő eszköz, elemzések és kulcsszókövetés segítségével nyerjen betekintést az adatokba, és hozza meg okosabb döntéseit.

Az Avoma korlátai

Egyes felhasználók valós idejű átírási pontatlanságokról számolnak be.

Avoma árak

AI Meeting Assistant: 29 USD/felhasználó/hónap

Conversational Intelligence: 69 USD/felhasználó/hónap

Revenue Intelligence: 99 dollár felhasználónként/hónapban

Vállalati: Egyedi árazás

Avoma értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Avoma-ról a valódi felhasználók?

Az Avoma egy remek eszköz, mivel megszünteti a részletes jegyzetelés szükségességét a találkozók során (vagy valójában bármilyen jegyzetelés szükségességét). Hatékonyan rögzíti a találkozók jegyzőkönyvét, és összefoglalja a legfontosabb pontokat és a célokat, így könnyen megérthető, hogy miről és milyen hangnemben folyt a beszélgetés.

Az Avoma egy remek eszköz, mivel megszünteti a részletes jegyzetelés szükségességét a találkozók során (vagy valójában bármilyen jegyzetelés szükségességét). Hatékonyan rögzíti a találkozók jegyzőkönyvét, és összefoglalja a legfontosabb pontokat és a célt, így könnyen megérthető, hogy miről és milyen hangnemben folyt a beszélgetés.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapatkommunikációban. Azonban a munkanapjuk közel 60%-át ezeknek az eszközöknek a váltogatásával és az információk keresésével töltik. A ClickUp-hoz hasonló, mindenre kiterjedő munkaalkalmazással a projektmenedzsment, az üzenetküldés, az e-mailek és a csevegések egy helyen összpontosulnak! Itt az ideje a központosításnak és az energiát adó változásoknak!

6. Evernote (A legjobb digitális jegyzeteléshez)

via Evernote

Az Evernote egy digitális jegyzetelési alkalmazás, amely lehetővé teszi szövegek, fotók, PDF-ek és nyugták hozzáadását, hogy minden információt egy helyen tárolhass. Az AI-alapú kereső, a fájlcsatolások és az emlékeztető funkciók segítségével segít a szervezettségben. Ráadásul az Evernote együttműködési funkciói megkönnyítik a találkozók jegyzetelését és szerkesztését valós időben.

Kulcsszavakat, címeket, dátumokat és címkéket adhat hozzá a jegyzetekhez, és szűrőket hozhat létre a gyors hozzáférés érdekében. Az Evernote lehetővé teszi dokumentumok beolvasását és jegyzetként való mentését is, így minden szükséges fájl egy helyen található. Leghasznosabb funkciója, hogy a jegyzeteken belül feladatokat hozhat létre a jobb kontextus érdekében.

Az Evernote legjobb funkciói

Használja az OCR-rel ellátott hatékony keresőt, hogy gyorsan megtalálja a jegyzetekben, képekben és mellékletekben szereplő szöveget.

Szinkronizálja a jegyzeteket az összes eszközön, így bárhonnan hozzáférhet és szerkesztheti őket.

Jegyzeteit bármikor megtekintheti offline hozzáféréssel

Kivághat weboldalakat és cikkeket, majd hozzáadhatja őket a jegyzetekhez, hogy tudásbázist hozzon létre.

Az Evernote korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy offline állapotban nem tudnak hozzáférni a jegyzetekhez.

Evernote árak

Ingyenes

Evernote Premium: 7,99 USD havonta

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8200 értékelés)

Mit mondanak az Evernote-ról a valódi felhasználók?

A jegyzetek összevonása hihetetlenül gyors ütemben sokkal könnyebbé és hatékonyabbá vált, ami lenyűgöző. Sikerült fenntartanunk a magas szintű teljesítményt, miközben nyomon követtük az egyes eseményekhez tartozó számos jegyzetet, és jegyzetfüzetek és címkék segítségével rendszereztük őket, hogy a releváns információk könnyebben megtalálhatók legyenek. Az Evernote segítségével könnyű mindenki számára egyformán naprakész információkat biztosítani a projektek, megbeszélések és napi tevékenységek kezeléséről.

A jegyzetek összevonása hihetetlenül gyors ütemben sokkal könnyebbé és hatékonyabbá vált, ami lenyűgöző. Sikerült fenntartanunk a magas szintű teljesítményt, miközben nyomon követtük az egyes eseményekhez tartozó számos jegyzetet, és jegyzetfüzetek és címkék segítségével rendszereztük őket, hogy a releváns információk könnyebben megtalálhatók legyenek. Az Evernote segítségével könnyű mindenki számára egyformán naprakész információkat biztosítani a projektek, megbeszélések és napi tevékenységek kezeléséről.

7. Bear (A legjobb jegyzetekhez vázlatok hozzáadásához)

via Bear

A Bear egy egyszerű és esztétikus jegyzetkészítő alkalmazás Apple-felhasználók számára. Lehetővé teszi, hogy könnyedén lejegyezze és rendszerezze ötleteit, feladatait és projektjeit szöveggel, fotókkal, táblázatokkal és teendőlistákkal egy jegyzetben. A Bear a Markdown formázást használja, így könnyen formázhatja és rendszerezheti jegyzetét tiszta és rugalmas módon.

A legjobb az egészben, hogy az Apple Pencil vagy az ujja segítségével vázlatokat is hozzáadhat a jegyzetekhez. Szeretné exportálni a jegyzeteket egy másik platformra, vagy kinyomtatni őket? Töltse le őket PDF, Word doc, HTML vagy JPG formátumban.

Az Apple Watch készülékén hanggal hangjegyzeteket készíthet, vagy szöveget fűzhet a Bear alkalmazásban már meglévő jegyzetekhez. A Bear ezután átírja a beszédét szöveggé a jegyzetben.

A Bear legjobb funkciói

Élvezze a egyszerű jegyzeteléshez kialakított, áttekinthető és vonzó felületet!

Használja az OCR-t a képekből és PDF-ekből történő szövegkivonáshoz a jobb szervezés érdekében.

A jegyzetek könnyedén importálhatók és exportálhatók, így egyszerűen kezelheted a tartalmaidat.

Többnyelvű támogatás segítségével jegyzeteket adhat hozzá különböző nyelveken.

Titkosítsd a jegyzeteket a fokozott adatvédelem érdekében

A Bear korlátai

Csak Apple eszközökön érhető el.

Bear árak

Ingyenes

Pro: 2,99 USD/hó

Bear értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Bear-ről a valódi felhasználók?

Tetszik, hogy a Bear alkalmazás szándékosan minimalista. Így nagyon kevés zavaró tényező van, ha az alkalmazást jegyzetek, ötletek feljegyzésére vagy blogtartalom létrehozására használod. Rendkívül könnyen használható, számos optimalizálási lehetőséget kínál, és rengeteg billentyűparancsot is tartalmaz. Nem tetszik, hogy az alapértelmezett beállítás szerint a jegyzetek az iCloud tárolóba kerülnek.

Tetszik, hogy a Bear alkalmazás szándékosan minimalista. Így nagyon kevés zavaró tényező van, ha az alkalmazást jegyzetek, ötletek feljegyzésére vagy blogtartalom létrehozására használod. Rendkívül könnyen használható, számos optimalizálási lehetőséget kínál, és rengeteg billentyűparancsot is tartalmaz. Nem tetszik, hogy az alapértelmezett beállítás szerint a jegyzetek az iCloud tárolóba kerülnek.

8. HiDock (a legjobb telefonhívások rögzítéséhez)

via HiDock

A Plaud Note-hoz hasonlóan a HiDock is egy hordozható AI jegyzetelő, amely laptop dokkoló funkciókat kombinál Bluetooth-hívásrögzítéssel, lehetővé téve hanghívások vagy virtuális értekezletek rögzítését. A GPT-04 modellt használva rögzíti, leírja és összefoglalja az értekezleteken elhangzottakat.

Az AI-alapú hangjelölésekkel kiemelheti a legfontosabb pontokat és szerkesztheti a beszélők nevét a találkozó jegyzetekben a jobb érthetőség érdekében. A HiDock lehetővé teszi a jegyzetek egyszerű átvitelét a Notion vagy a Google Docs alkalmazásba, anélkül, hogy manuálisan másolnia és beillesztenie kellene a jegyzeteket.

A HiDock legjobb funkciói

Használja a kétirányú zajszűrés funkciót a jobb átírási pontosság érdekében.

Élvezze a beszélő azonosítás funkciót, amely egyszerűvé és pontossá teszi a hangfelismerést.

Életre szóló ingyenes AI-átíráshoz való hozzáférés és zökkenőmentes átírás bármilyen hangcsevegő vagy virtuális értekezlet-szoftverből.

Ülésjegyzetek átírása 57 nyelven

A HiDock korlátai

30 percnél hosszabb találkozók feltöltése során néha problémák adódnak, ami rontja a felhasználói élményt.

HiDock árak

329 USD felhasználónként

HiDock értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

9. AudioPen (a legjobb hangjegyzetek szöveggé alakításához)

via AudioPen

Az AudioPen segít a rendezetlen hangjegyzeteket világos, összefoglalt szöveggé alakítani.

Egyszerűen rögzítsd a hangodat, és az AudioPen eltávolítja az olyan töltelékszavakat, mint az „ummms” és a „like”, miközben gondolatokat rendezett, olvasható jegyzetekké szervezi. Lehetővé teszi a jegyzetek stílusának testreszabását, olyan lehetőségekkel, mint híres írók, például Shakespeare stílusának másolása.

Az AudioPen több nyelvet támogat és Zapier integrációt kínál, így jegyzeteket könnyedén exportálhat több mint 5000 alkalmazásba, beleértve a Notiont is, a zökkenőmentes jegyzetkezelés érdekében.

Az AudioPen legjobb funkciói

Testreszabhatja a jegyzeteket stílusok megváltoztatásával vagy címkék és mappák hozzáadásával, hogy azok az Ön igényeinek megfeleljenek.

Konvertálja hangjegyzeteit memókká, e-mailekké és cikkekké

Tegye közzé jegyzeteket az interneten az egyszerű megosztás érdekében

Az AudioPen korlátai

Az ingyenes verzióban a diktálás csak három percre és tíz összefoglalóra korlátozódik.

AudioPen árak

Ingyenes

Prime: 99 dollár/év

AudioPen értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

10. FoCase REC (a legjobb iPhone-hívások rögzítéséhez)

via FoCase REC

A FoCase REC egy egyszerű hardveres megoldás iPhone és Android eszközökön történő hívásrögzítéshez. Fejlett rezgés technológiával rögzíti a fülhallgatóból érkező hangot, és tiszta hangfelvételekké alakítja. Ez az eszköz számos alkalmazással kompatibilis, beleértve a WhatsAppot is, így különböző forrásokból érkező hívásokat is rögzíthet.

Professzionális használatra is kiválóan alkalmas – csak ragassza a telefon hátuljára, nyomja meg a gombot, és kezdje el a felvételt. A FoCase Rec felhasználóbarát kialakításával és széles körű kompatibilitásával biztosítja a kiváló minőségű hívásfelvételeket.

A FoCase REC legjobb funkciói

Használja az intuitív mobilalkalmazást a rögzített hívások egyszerű kezeléséhez, lejátszásához és megosztásához.

Élvezze a zökkenőmentes működést az egyszerű mágneses rögzítéssel, amely gyors felvételkészítést tesz lehetővé.

Biztosítsd a magánélet és a biztonság védelmét jelszóval és kényelmes biztonsági mentési lehetőségekkel, hogy a felvételeket biztonságosan tárolhasd.

A FoCase REC korlátai

A készülék mágneses rögzítése miatt előfordulhat, hogy nem minden telefonhuzattal kompatibilis.

FoCase REC árak

79,00 $ felhasználónként

FoCase REC értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

Találkozói jegyzetek kezelése a ClickUp segítségével

Az összes fenti Plaud Note alternatíva néhány alapvető funkciót kínál. A Notion, a Coda és az Evernote a jegyzetek szervezéséhez és szűréséhez a legalkalmasabb. Más eszközök, mint például az Avoma és a HiDock, akkor működnek jobban, ha AI-asszisztensre van szüksége a találkozók leírásához és összefoglalásához.

Ha azonban olyan alkalmazást keresel, amely mindent megcsinál – jegyzeteket készít, összefoglalja a megbeszéléseket, lefordítja a jegyzőkönyveket és automatikusan létrehozza a megbeszélésekhez kapcsolódó teendőket –, akkor a ClickUp az, amire szükséged van.

AI jegyzetelési, feladatkövetési és projektmenedzsment funkciókat kínál, így minden egy platformon elérhető, és nem kell többé alkalmazásokat váltani. Az eredmény? Gyors cselekvés és nagyobb hatékonyság. Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és tedd produktívabbá a találkozóidat!