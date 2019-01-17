5 egészségjavító tipp szabadúszóknak és távmunkásoknak

Karrierem elején néhány évig irodában dolgoztam, és nem volt olyan nap, amikor ne vágytam volna inkább a távmunkára. Nagyvárosban élek, így a munkába járás mindig túlzsúfolt metrókat vagy órákat töltött forgalomban jelentett.

Az iroda maga szinte soha nem segített a munkámban. Éppen ellenkezőleg, többnyire elvonta a figyelmemet, fárasztó volt, és összességében kevésbé volt produktív. Mindig úgy éreztem, hogy ezt a munkát kényelmesen elvégezhetem otthonról vagy a házam közelében lévő napos teraszról. Ráadásul a munkaidő embertelennek tűnt.

Az ételeim szinte soha nem voltak házi készítésűek, sem egészségesek. Soha nem volt elég időm edzőterembe járni. Mindig fáradt voltam.

Több mint tíz éve vagyok szabadúszó, és három éve teljes munkaidőben távmunkát végzek, és nincs olyan nap, hogy ne lennék elégedett a döntésemmel. Az életminőségem drámaian javult. Magam állíthatom össze a napirendemet, és mindig úgy érzem, hogy azért dolgozom, mert akarok, mert szeretek, és nem azért, mert muszáj.

Az első néhány év azonban nehéz volt. A teljes szabadság néha azt jelentette, hogy túl sokat dolgoztam, és elfelejtettem mindazt a jót, ami az életben van, és aminek hiányát annyira éreztem, amikor az irodában ragadtam. Egy ideig tartott, mire rájöttem, hogy ha szép életet akarok élni, akkor a fegyelem a legfontosabb. De miután megtanultam, hogyan kell fegyelmezni magam, soha többé nem tértem vissza a hektikus életmódhoz.

Íme 5 tipp, hogy hogyan élhet egészségesebb, boldogabb, energiával teli és pozitív hangulatú életet, miközben távmunkát végez.

1. A kronometerek elengedhetetlenek, ha stresszmentesen szeretne dolgozni

Akár a Pomodoro technikát választja, akár bármelyik más online időzítőt, higgyen nekem, amikor azt mondom, hogy teste és elméje hálás lesz érte. Ha mindössze 25 percig zavartalanul dolgozik, és 5 perces rövid szünetet tart, az csodákat fog tenni a termelékenységével és a stresszszintjével.

Megtanulsz pihenni (és azok az 5 percek talán semmiségnek tűnnek, de sokkal hosszabbnak fogod érezni őket!). Mert amikor szünet van, felállsz a számítógép elől, és tényleg szünetet tartasz. Lefekhetsz, hallgathatsz egy pihentető dalt, nyújtózkodhatsz, táncolhatsz, vagy bármit tehetsz, ami eltereli a figyelmedet az elmúlt 25 percben végzett produktív kemény munkáról.

Ráadásul kevésbé fogja stresszelni a rengeteg feladat, amivel általában foglalkozik, egyszerűen azért, mert egyszerre csak egyet fog elvégezni. Ha az idejét 25 perces munkaszakaszokra osztja, akkor kénytelen lesz abbahagyni a feladatok közötti ugrálást, és egyszerre csak egyre koncentrálni.

2. Jutalmazd magad kirándulásokkal

Nem tudom eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy elszakadjon a munkától. Ha az otthona egyben az irodája is, akkor mindannyian tudjuk, milyen könnyű beleesni abba a szokásba, hogy többet dolgozik, mintha ténylegesen bejárna a munkahelyére.

Évente háromszor elutazni a városból nem túlzás. Egyáltalán nem. Akár egy hosszabb nyaralást választ, akár egy tengerparti jógatáborba megy, hogy feltöltődjön, majd két hétvégi kirándulást választ, a három nyaralás, amellyel megjutalmazza magát, hatalmas változást fog hozni az életében.

3. Az étkezés legalább annyira fontos, mint a határidők

Az első dolog, amit meg kell tennie, hogy időt szánjon az étkezésekre. Szánjon rá egy órát, ha főzni szeretne, de bármit is tesz, ne nassoljon a számítógép előtt, a feladatok között.

Egyél az asztalnál, vagy menj el egy barátoddal étterembe. Így sokkal jobban tudod kontrollálni a táplálékfelvételt, és tudatosabbá válsz azzal kapcsolatban, hogy mit eszel. Az ebéd igazi élvezet lesz. A változatosság kedvéért általában hetente legalább két ebédet tervezek étteremben, ha lehetséges, olyan helyen, ahol még nem jártam.

Azt is szokássá tettem, hogy semmilyen ételt nem viszek az íróasztalomra. De mindig van nálam házi készítésű ízesített víz, kávé vagy tea. Ez is segít abban, hogy ne kelljen aggódnom, hogy a testem elég folyadékot kap-e a nap folyamán.

4. Határozzon meg egy napi időpontot a testmozgásra, és tartsa be azt, mintha egy rendkívül fontos határidő lenne

Ha reggeli típus, akkor reggel edzzen. Tegye ezt még a nap kezdete előtt, még ha csak 20 percet is szán rá. El sem fogja hinni, mekkora különbséget jelent ez a 20 perc. Több energiával, erővel és elégedettséggel fogja érezni magát.

Ha Ön is inkább éjszakai bagoly, mint én, akkor a délutánok vagy az esték a legalkalmasabbak a fizikai aktivitásra. Mehet edzőterembe, de kényelmesen edzhet a saját nappalijában is, követve a YouTube-on azt a videót, amelyik aznap a legjobban illik a hangulatához. Ha minden nap beiktat egy edzést, és minden körülmények között betartja a tervét, akkor nem csak jól fogja érezni magát, de a teste is karcsúbb és erősebb lesz.

Nem arról van szó, hogy túl elfoglalt vagy. Elég sokáig hivatkoztam erre a kifogásra, mire rájöttem, hogy nem arról van szó, hogy nem tudok szánni akár csak 20 percet egy pihentető jógagyakorlatra vagy egy energizáló Pilates órára. Nem erről volt szó. Ami a napi edzést illeti, sok éven át kerestem a „motivációt”, mire rájöttem, hogy ez olyan egyszerű, mint elhatározni magad, és megcsinálni, még akkor is, ha nincs kedved hozzá. A legfontosabb az, hogy elindulj, mert három perc edzés után már tudni fogod, hogy jól tetted.

5. Táplálja elméjét meditációval, jógával vagy bármilyen más, Önnek megfelelő spirituális gyakorlattal

Miután rájöttem, hogy képes vagyok szembeszállni a hangulatomnak, és sikeresen végrehajthatom mindazt, amit magamnak kitűzök, szokássá vált, hogy folyamatosan olyan tevékenységeket végzek, amelyekhez nincs kedvem. Ekkor jöttem rá, hogy a meditáció és a jóga valóban milyen fontosak.

Ha nem biztos benne, hogy melyik meditációs vagy jógastílus illik leginkább a személyiségéhez és igényeihez, akkor itt talál egy listát a spirituális jóga és meditációs visszavonulásokról, amelyeken részt vehet. A napi jóga vagy meditáció gyakorlásának olyan sok váratlan előnye van, hogy nem is tudom, hol kezdjem. De képzelje el, hogy csak egy hétvégére változtatja meg a környezetet, és szán egy kis csendes időt csak magára. Időt tölt a természetben, könnyű nyújtó gyakorlatokat végez, minden mozdulatát a légzésével hangolja össze, és ami a legfontosabb, megtanul meditálni és jógázni.

Következtetés

Az a luxus, hogy bárhol dolgozhatsz, ahol csak akarsz, hosszabb munkaidővel és kevesebb figyelemmel a saját jólétedre és általános életminőségedre járhat. De ha egyszer rájössz, hogy az egészséged és a jóléted fontosabb, mint bármelyik határidő, és ami a legfontosabb, hogy más munkával kapcsolatos zavaró tényezőktől függetlenül ragaszkodsz az egészséges életmódhoz, akkor jó úton jársz ahhoz, hogy a legjobb életedet élhesd.

—

A SZERZŐRŐL

Irina Gabriela Pele

Irina a BookYogaRetreats.com szerzője. Új jógázó és meditáló, aki folyamatosan keresi az igazságot és a spirituális kalandokat.